10 melhores alternativas e concorrentes do Camunda em 2025

O Camunda é um popular software comercial de código aberto gerenciamento de processos (BPM) que facilita a automação de pequenas coisas.

É uma ótima ferramenta, mas não é adequada para todos - nenhuma ferramenta é.

Se estiver procurando uma alternativa ao Camunda, há várias opções que podem se adequar melhor à sua empresa.

Fizemos a pesquisa para você e encontramos as 10 principais alternativas ao Camunda, com prós, contras e classificações de sites de avaliação populares. Tudo o que você precisa fazer é escolher a ferramenta de gerenciamento de processos de negócios ideal para você. Boa caçada! 🙂

O que é uma alternativa ao Camunda?

O Camunda é uma das muitas ferramentas populares de Software de BPM opções. Ele oferece economia de tempo automação do fluxo de trabalho s e uma plataforma de baixo código ou sem código para desenvolvimento de aplicativos.

As alternativas do Camunda geralmente são plataformas de automação com recursos semelhantes de gerenciamento de processos de negócios para obter resultados iguais ou melhores. Esses recursos principais incluem:

Otimização do fluxo de trabalho e gerenciamento

Automação e notação eficientes de processos de negócios (BPMN)

Modelagem e design de processos

Ferramentas de IA para automação

O que você deve procurar nas alternativas ao Camunda?

A automação de processos de negócios tem tudo a ver com a otimização de seu fluxo de trabalho, e cada gerente de negócios, gerente de projeto e líder provavelmente precisará de opções ligeiramente diferentes.

A melhor alternativa ao Camunda é aquela que atende às suas necessidades específicas. ✅

Aqui estão algumas das coisas que procuramos ao fazer esta lista:

Automação e orquestração de fluxo de trabalho com tecnologia de IA

Ferramentas de gerenciamento de projetos (por exemplo, gerenciamento de tarefas, atribuição de tarefas, monitoramento, análise etc.)

Integração com outras plataformas e ferramentas populares

Regras de negócios e tomada de decisões

Interface fácil de usar com opções de personalização

Ferramentas de colaboração

Comunicação com o cliente recursos

As 10 melhores alternativas de Camunda para usar em 2024

Pronto para ajudar sua equipe a ter sucesso, encontrando a alternativa perfeita do Camunda que atenda às suas necessidades específicas?

É hora de sair e explorar suas opções! Sua equipe lhe agradecerá mais tarde.

1. ClickUp

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante ClickUp é uma solução completa de gerenciamento de trabalho na qual equipes de todos os setores confiam para simplificar fluxos de trabalho, colaborar e gerenciar projetos de qualquer tamanho. É uma opção baseada na nuvem com tudo o que você precisa para planejar, monitorar e executar suas operações comerciais.

Gerencie seu trabalho com uma visualização personalizável, como uma lista, um quadro ou um gráfico de Gantt. Melhore a colaboração com tópicos de comentários, vários responsáveis, permissões, comentários como itens de ação e muito mais. Crie até mesmo painéis personalizáveis para aprofundar seus dados em uma interface de usuário intuitiva do tipo arrastar e soltar. 🌻 Automações do ClickUp reduz seu trabalho manual, colocando tarefas repetitivas no piloto automático com opções de automação pré-criadas e personalizáveis. Se você precisa de ferramentas de automação de vendas , software de automação de formulários ou qualquer outra coisa, o ClickUp é a plataforma de automação de processos para você.

Simplifique seu dia de trabalho automatizando processos manuais, configurando lembretes de tarefas para que você nunca perca nada e aproveitando os status de tarefas personalizadas para manter todos na mesma página.

Você também economizará tempo com IA do ClickUp que tem centenas de ferramentas de IA artesanais e baseadas em pesquisas para ajudá-lo a realizar seu trabalho mais rapidamente.

Melhores recursos do ClickUp

Biblioteca de modelos com milhares de opções para tudo, desde orçamentos de projetos atéModelo de mapa mental simples do ClickUp As ferramentas de gerenciamento de projetos incluem opções comosoftware de cronograma de projetorelatórios em tempo real,utilização de recursos análise e recursos de controle de tempo

Centenas de ferramentas para gerenciamento de fluxo de trabalho, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e muito mais

Integrações com mais de 1.000 outras plataformas e ferramentas, além da opção de adicionar as suas próprias usando o Zapier (não são necessários documentos técnicos de API)

Compatibilidade com qualquer dispositivo e a capacidade de usar o ClickUp em um aplicativo de desktop, móvel ou da Web

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem experimentar uma curva de aprendizado ao se familiarizarem com as diversas ferramentas do ClickUp (mas isso é resolvido com tutoriais acessíveis para tudo)

Não é uma plataforma BPM dedicada, portanto, talvez você não use todas as ferramentas a que tem acesso

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Bonitasoft

via Bonitasoft O Bonita é um software de código aberto para gerenciamento de processos de negócios e desenvolvimento com pouco código. Ele existe desde 2001 e, embora possa estar mostrando sua idade, ainda é uma opção popular para pequenas empresas.

O Bonita BPM foi projetado para ser extensível, oferecendo os recursos de implantação no local com funcionalidade baseada na nuvem.

Melhores recursos do Bonitasoft

A interface intuitiva permite que os usuários criem aplicativos fáceis de usar

A atualização em tempo real permite que os usuários adaptem seus aplicativos à medida que ocorrem mudanças nos negócios

A plataforma de código aberto torna o Bonita acessível a pequenas empresas e startups com orçamentos limitados

A notação gráfica BPMN, a escalabilidade e a extensibilidade melhoram a colaboração da equipe

Limitações do Bonitasoft

Algumas análises de usuários mencionam que o mecanismo de BPM é uma API Java que precisa de maior adaptabilidade para aplicativos comerciais

Avaliações de algumas equipes relatam problemas com a execução do Bonita em laptops devido à carga pesada na unidade central de processamento (CPU)

Preços do Bonitasoft

Comunidade: Gratuito

Gratuito Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Bonitasoft avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (4+ avaliações)

4,5/5 (4+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (10+ avaliações)

3. Fluxo de beijo

via Fluxo de beijo O Kissflow é um software de baixo código software de gerenciamento de processos de negócios que ajuda as empresas a simplificar seus sistemas de gerenciamento de trabalho.

Ele tem recursos para tudo, desde rastreamento de problemas e gerenciamento de projetos até funções de autoatendimento para melhorar o envolvimento do cliente. 💋

Melhores recursos do Kissflow

Os recursos de análise e relatórios acompanham o progresso e identificam gargalos para ajudar os usuários a otimizar seus fluxos de trabalho

Software de planejamento da força de trabalho gerencia todas as etapas do ciclo de vida da contratação até a aposentadoria

As integrações estão disponíveis com ferramentas como Slack, Google Drive, Zapier e Microsoft Azure AD

A plataforma baseada na Web é compatível com iOS, Android, Mac e Windows

Limitações do Kissflow

Algumas avaliações de usuários mencionam a dificuldade de arcar com as taxas mensais para empresas de pequeno e médio porte

As avaliações de alguns usuários relatam a necessidade de mais integrações para melhorar a funcionalidade

Preços do Kissflow

Básico: A partir de US$ 1.500/mês

A partir de US$ 1.500/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 30 avaliações)

4. Oráculo

via Oráculo A suíte Oracle BPM oferece várias ferramentas para o gerenciamento eficaz de processos de negócios. Use suas abrangentes ferramentas de design, análises, mecanismo de fluxo de trabalho e monitoramento em tempo real para otimizar todos os aspectos de seus processos de negócios.

Melhores recursos da Oracle

Os recursos de design de processos de negócios permitem que os usuários criem novos fluxos de trabalho com total personalização

O BPM funciona com outras plataformas Oracle, como o Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), o Oracle WebCenter e o Oracle SOA Suite

Os processos BPMN enfatizam o gerenciamento de casos, permitindo que os usuários definam atividades baseadas em tarefas humanas

Integra-se com o SAASferramentas de gerenciamento de recursos como o Amazon Web Services (AWS), os principais provedores de RPA e sistemas de terceiros usando protocolos de API REST

Limitações da Oracle

Algumas análises relatam que a plataforma não tem recursos para usuários não técnicos

As avaliações de alguns usuários mencionam a dificuldade de configurar e gerenciar vários projetos

Preços da Oracle

Entre em contato para saber os preços

Oracle ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 80 avaliações)

4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

5. Appian

via Appian A Appian é uma plataforma de transformação digital com um sistema de desenvolvimento de baixo código e funcionalidade de arrastar e soltar. Ela possui um mecanismo de processo rápido que facilita a criação de aplicativos de nível empresarial para otimizar as operações comerciais e melhorar a experiência do cliente.

Melhores recursos do Appian

O ambiente de desenvolvimento com pouco código permite que os usuários criem aplicativos de nível empresarial sem conhecimento técnico complexo

A automação avançada de processos simplifica os fluxos de trabalho em vários departamentos, sistemas e aplicativos

O sistema de gerenciamento de regras de negócios ajuda a definir e gerenciar regras de negócios complexas

O Appian se integra a outras plataformas, como Salesforce, SAP R/3, Oracle e Microsoft

Limitações do Appian

Avaliações de alguns usuários relatam a necessidade de ferramentas adicionais de teste de processos

Algumas análises de usuários corporativos relatam o desejo de melhorar o treinamento para reduzir a curva de aprendizado

Preços da Appian

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o Appian

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

6. Trabalho

via Trabalho O Workato é uma plataforma de integração e automação projetada para organizações de todos os portes. Os analistas de negócios a utilizam para automatizar fluxos de trabalho, conectar aplicativos e extrair dados de várias fontes para otimizar as operações comerciais.

Melhores recursos do Workato

A sincronização de dados em tempo real mantém tudo atualizado em toda a organização

Os recursos de segurança incluem autenticação, criptografia e controles de acesso personalizados

A automação avançada pode colocar no piloto automático fluxos de trabalho complexos que envolvem vários aplicativos e fontes

Integrações pré-criadas estão disponíveis para plataformas populares como Salesforce, Slack, Microsoft Dynamics e QuickBooks

Limitações do Workato

Algumas avaliações de usuários mencionam que a plataforma é difícil de usar para quem não tem experiência em programação

As avaliações de alguns usuários dizem que os preços são muito altos para seus orçamentos

Preços do Workato

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Workato

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

7. Quixy

via Quixy O Quixy é uma plataforma de gerenciamento de processos de negócios com pouco código, projetada para ajudar as empresas a automatizar processos, fluxos de trabalho e outras operações cruciais. Os usuários corporativos podem usar recursos de criação do tipo arrastar e soltar para criar aplicativos personalizados sem processos complexos de codificação. 🙌

Melhores recursos do Quixy

A interface de arrastar e soltar permite que os usuários criem fluxos de trabalho e processos rapidamente

Análises e relatórios abrangentes facilitam o monitoramento e a otimização dos processos de negócios em tempo real

Modelos e formulários personalizáveis coletam dados de funcionários, fornecedores e clientes

O Quixy se integra a ferramentas como Salesforce, Microsoft Dynamics e Google Suite

Limitações do Quixy

Alguns usuários corporativos relatam que pode ser demorado localizar itens específicos e dados precisos

Avaliações de alguns usuários dizem que há necessidade de aplicativos pré-construídos adicionais

Preços do Quixy

Solução: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Plataforma: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Quixy avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

4,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

8. Simulador de BP

via Simulador de BP O BP Simulator é uma plataforma de simulação de processos baseada em nuvem voltada para empresas de nível corporativo. Ele permite que os usuários corporativos simulem e analisem o comportamento de modelos de processos.

Use o BP Simulator para modelar processos de negócios complexos, visualizar fluxos de processos, encontrar áreas de melhoria e identificar possíveis gargalos.

Melhores recursos do BP Simulator

Os recursos detalhados de relatório e análise de processos de negócios permitem que os usuários identifiquem áreas de melhoria

Os recursos do simulador permitem que os usuários testem melhorias no processo e avaliem as mudanças antes de implementá-las

Cenários de simulação personalizáveis facilitam a reflexão do comportamento do mundo real e atendem a necessidades organizacionais específicas

O BP Simulator se integra a outras plataformas de BPM, como IBM BPM, SAP Signavio e ARIS

Limitações do BP Simulator

Algumas avaliações relatam que a ferramenta pode ser muito cara para pequenas empresas, pois foi projetada para grandes organizações

Avaliações de alguns usuários corporativos dizem que a plataforma não é adequada para todos os tipos de processos de negócios

Preços do BP Simulator

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o BP Simulator

G2: N/A

N/A Capterra: 4,3/5 (3+ avaliações)

9. CANEA

via CANEA O CANEA é uma solução de gerenciamento de projetos com recursos para aprimoramento de processos de negócios e gerenciamento de documentos. Use-a para simplificar os fluxos de trabalho, melhorar a produtividade e aprimorar a colaboração entre os membros da equipe.

Melhores recursos do CANEA

Fluxos de trabalho e modelos personalizáveis permitem que os usuários atendam a necessidades comerciais específicas

Os recursos de colaboração e comunicação em tempo real melhoram o trabalho em equipe

Os recursos automatizados de análise de dados e geração de relatórios ajudam na tomada de decisões

As integrações estão disponíveis com outros softwares de trabalho, como Microsoft Office, SharePoint e Salesforce

Limitações da CANEA

Avaliações de alguns usuários relatam que a plataforma pode ter longos tempos de resposta interna

Alguns usuários dizem que a interface não tem recursos avançados disponíveis em pacotes de software comparáveis

Preços da CANEA

Entre em contato para obter os preços

CANEA ratings and reviews

G2: 4,5/5 (3+ avaliações)

4,5/5 (3+ avaliações) Capterra: 4/5 (2+ avaliações)

10. HEFLO

via HEFLO O HEFLO é um software de gerenciamento de processos de negócios baseado em nuvem, projetado para simplificar as operações, automatizar os processos de negócios e aumentar a produtividade. Use-o para desenvolver, modelar, executar e monitorar processos de negócios sem conhecimento de codificação ou programação.

Melhores recursos do HEFLO

As ferramentas de colaboração são projetadas para melhorar a comunicação entre os membros

Os recursos de automação permitem que os usuários coloquem tarefas repetitivas no piloto automático

A plataforma BPM baseada em nuvem pode ser acessada de qualquer dispositivo com conexão à Internet

As integrações estão disponíveis com ferramentas como Jira, Slack e Zapier

Limitações do HEFLO

Avaliações de alguns usuários avançados relatam opções de personalização limitadas ao criar processos complexos

Alguns usuários dizem que o preço é mais alto em comparação com softwares de BPM comparáveis

Preços do HEFLO

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o HEFLO

G2: 3,8/5 (2+ avaliações)

3,8/5 (2+ avaliações) Capterra: 4/5 (2+ avaliações)

Do caos ao controle

O software certo de gerenciamento de processos de negócios pode aumentar a eficiência, automatizar tarefas tediosas, otimizar processos e dar a você tempo para se concentrar em coisas mais importantes (e divertidas). Mas não se contente com um software que não faz o que você precisa.

Você precisa encontrar um que se adapte à sua empresa como uma luva. ✨

Você está pronto para revolucionar seu fluxo de trabalho e se divertir com o software de BPM? De graça? Registre-se no ClickUp hoje.