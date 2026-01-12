As 10 melhores ferramentas de colaboração online para estudantes em 2026

Alunos trabalhando juntos: é uma das melhores maneiras de todos os envolvidos aprenderem e crescerem — e é disso que se trata a educação, afinal.

Então, que tipo de ferramentas existem para promover o trabalho em equipe entre seus alunos? Existem muitas, e com tanta coisa acontecendo online atualmente, as melhores ferramentas oferecem aos alunos um espaço de trabalho online onde eles podem criar e se comunicar, participar de aulas juntos e colaborar em projetos em grupo na nuvem. ☁️

Muitas ferramentas educacionais online fazem tudo isso — e muito mais. Encontre a opção perfeita para sua sala de aula entre as ferramentas de colaboração online para alunos apresentadas abaixo.

As ferramentas de colaboração online para alunos abrangem uma ampla variedade de plataformas e aplicativos capazes de realizar diversas tarefas. Uma coisa que todas elas têm em comum é que oferecem aos alunos um espaço para criar e compartilhar com seus professores e colegas.

Faça anotações no Bloco de Notas do ClickUp Organize suas anotações, listas de verificação e tarefas em um só lugar

Enquanto isso, algumas das maiores plataformas de aprendizagem disponíveis oferecem isso e muito mais. Algumas plataformas são projetadas com um público geral em mente — e com ferramentas para gerenciamento de tarefas, colaboração segura, comunicação, compartilhamento de documentos e assim por diante. Elas atendem bem às necessidades da educação.

Outras plataformas são voltadas especificamente para a educação, o que significa que, embora possam oferecer ferramentas gerais para organização e comunicação, elas também oferecem recursos como planos de aula pré-elaborados e análises projetadas para ajudar os professores a avaliar o desempenho dos alunos.

Alunos e professores têm um conjunto diversificado de necessidades que varia de uma faixa etária para outra e de uma turma para outra. Seja você precisando de uma ferramenta de colaboração entre alunos para apoiar trabalhos específicos ou de uma que seja mais adequada a uma determinada faixa etária, todas as ferramentas devem oferecer o seguinte:

Ambiente livre de distrações: Evite aplicativos que não permitam personalizar notificações e, em vez disso, procure aplicativos e plataformas que ofereçam aos alunos um espaço livre de distrações para Evite aplicativos que não permitam personalizar notificações e, em vez disso, procure aplicativos e plataformas que ofereçam aos alunos um espaço livre de distrações para melhorar o foco e a concentração nas tarefas

Preços acessíveis: Educadores, distritos escolares e pais costumam ter orçamentos apertados, por isso as ferramentas educacionais precisam ser acessíveis

Inclusão: As ferramentas de colaboração entre alunos devem atender às necessidades de todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou nível de progresso

Integrações: Os aplicativos e plataformas para alunos também devem ser compatíveis com ferramentas populares como o Google Docs e o Google Sheets, os aplicativos da Microsoft e muito mais

Funções de pesquisa: Facilite para que educadores e alunos encontrem informações específicas, documentos e outros itens essenciais por meio de recursos de pesquisa

Armazenamento na nuvem: Seja presencial ou à distância, a colaboração exige a capacidade de armazenar, compartilhar e acessar arquivos na nuvem

Pronto para encontrar as ferramentas de colaboração perfeitas para seus alunos? Leia abaixo para encontrar uma seleção especial de aplicativos e plataformas projetados para ajudar os alunos a trabalharem juntos, manterem o foco nas tarefas e desenvolverem suas habilidades.

Também temos um vídeo rápido com nossas melhores escolhas, caso você prefira aprender visualmente:

Formate e colabore facilmente em documentos junto com outros membros do grupo sem sobreposições no ClickUp

Se você está procurando uma plataforma para ajudar a criar um ambiente de aprendizagem colaborativo para cursos online e outras tarefas, o ClickUp é uma ótima opção. Como se fosse uma sala de aula digital, o ClickUp cria um espaço central para os alunos organizarem tarefas, documentos escritos, prazos, datas de entrega e muito mais.

Assim como um diário de aprendizagem colaborativo, os alunos podem usar o ClickUp Docs para redigir redações, armazenar programas de estudos, fazer anotações e concluir suas tarefas em um documento compartilhável. Para projetos em grupo, o Docs é um excelente recurso para brainstorming e trabalho em conjunto com outros colegas, com recursos de edição ao vivo para contribuir e comentar sobre as tarefas em tempo real. Quanto aos professores, usar a IA do ClickUp dentro do ClickUp Docs permite gerar resumos, perguntas de questionários, e-mails e muito mais em questão de segundos.

Os quadros brancos virtuais do ClickUp são outra excelente ferramenta de colaboração visual para o aprendizado virtual e o trabalho colaborativo em grupo. Os alunos podem se reunir para desenhar, visualizar e compartilhar ideias por meio de notas adesivas, cartões de arrastar e soltar e outros recursos altamente visuais. O ClickUp oferece ainda uma variedade de modelos de quadro branco para ajudar os alunos a darem o pontapé inicial em seus projetos. ?

Principais recursos do ClickUp

Gerencie tarefas, prazos, projetos e documentos — tudo em um só lugar

Peça aos alunos que usem o modelo de lista de verificação de planejamento do ClickUp para definir metas, dividir tarefas ou projetos em etapas menores, criar um plano de estudos e acompanhar seu progresso

Crie documentos e quadros colaborativos para aulas em grupo ou para promover o trabalho em equipe

Use o ClickUp para aulas presenciais, salas de aula híbridas ou como ferramenta de colaboração remota para salas de aula virtuais

Use a IA do ClickUp para debater temas de redação, resumir conteúdos extensos ou gerar rapidamente anotações de estudo

Use o Docs para criar seu próprio centro de aulas com programas, wikis, modelos de tarefas e muito mais

Limitações do ClickUp

Embora o ClickUp ofereça alguns modelos projetados para a educação, ele não oferece aulas pré-elaboradas como algumas outras plataformas educacionais

Alguns alunos podem enfrentar uma curva de aprendizado ao se adaptarem aos diversos recursos avançados do ClickUp

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.800 avaliações)

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

📮ClickUp Insight: 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e chat para a comunicação em equipe. No entanto, quase 60% do seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e procurando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e chats convergem em um só lugar! É hora de centralizar e dinamizar!

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

No mundo dos negócios, o Microsoft Teams é considerado uma das melhores ferramentas de colaboração disponíveis — e o Microsoft Teams for Education combina todos os recursos do Teams com alguns recursos específicos para a educação, a fim de aprimorar a experiência de aprendizagem online.

Para começar, o Teams oferece colaboração em tempo real por meio de salas de aula virtuais, onde você pode compartilhar, editar e trabalhar em conjunto em documentos, planilhas e outros tipos de mídia. Há também ferramentas personalizadas projetadas para ajudar os alunos a desenvolver habilidades de alfabetização, oratória e muito mais.

A Educational Insights oferece aos professores uma maneira de acompanhar o progresso dos alunos — e os educadores também podem promover a aprendizagem socioemocional com recursos projetados para envolver as crianças e dar vida às suas emoções. Além disso, tanto alunos quanto professores podem usar essa plataforma online gratuita com um endereço de e-mail escolar válido.

Os melhores recursos do Microsoft Teams

Compartilhe e colabore em documentos, planilhas e outros tipos de mídia

Use o Teams para organizar reuniões simples e salas de aula virtuais

Fique por dentro do progresso dos alunos usando a ferramenta Educational Insights

Use o Teams no computador, laptop ou celular

Ajude os alunos a desenvolver habilidades sociais, além de habilidades de alfabetização, oratória e muito mais

Limitações do Microsoft Teams

Funciona melhor em dispositivos Windows; os usuários às vezes têm dificuldade para se conectar no Mac

Muitas notificações podem acabar distraindo os alunos

Preços do Microsoft Teams

Gratuito com um endereço de e-mail escolar ativo

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (mais de 9.300 avaliações)

G2: 4,3/5 (mais de 14.300 avaliações)

3. Slack

via Slack

Com o Slack, você pode criar um centro onde alunos e professores possam se comunicar e colaborar. Os canais permitem classificar as discussões por turma ou tópico, e os alunos podem usar mensagens diretas para entrar em contato com professores e colegas. É também uma ótima maneira para os professores compartilharem atualizações instantâneas sobre eventos, segurança na escola e muito mais.

Os melhores recursos do Slack

Use os Canais para concentrar as discussões em aulas ou tópicos específicos

Colabore ou organize sessões de quadro branco com o Canvases

Compartilhe conteúdo por meio de canais ou mensagens diretas

Use a conferência de áudio Huddles para aulas remotas, colaboração entre alunos e muito mais

Limitações do Slack

Embora seja possível compartilhar áudio e vídeo pré-gravados, não há opções para videoconferências ao vivo

Navegar por um espaço de trabalho com dezenas de canais pode ser confuso

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 7,25 por usuário por mês

Business+: US$ 12,50 por usuário por mês

Enterprise Grid: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários do Slack

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.100 avaliações)

G2: 4,5/5 (mais de 31.900 avaliações)

4. Kahoot!

Parte ferramenta de colaboração, parte facilitador de engajamento, o Kahoot! é uma plataforma que transforma o processo de aprendizagem em um jogo. Os educadores usam esse aplicativo para criar um jogo de aprendizagem que podem compartilhar com os alunos, que podem jogar individualmente ou em grupo. É uma ótima maneira de tornar os questionários mais divertidos, complementar o currículo ou oferecer aos alunos algo com que possam se envolver após a aula.

Principais recursos do Kahoot!

Crie um jogo de aprendizagem envolvente em apenas alguns minutos, seja do zero ou usando um modelo

Integre com o Microsoft Teams para realizar Kahoots ao vivo por videoconferência

Jogue Kahoots personalizados durante a aula ao vivo ou atribua-os aos alunos para que os concluam posteriormente

Personalize com slides, vídeos do YouTube incorporados, diferentes formatos de perguntas e muito mais ?

Limitações do Kahoot!

Há um número limitado de formatos de jogos

Os alunos podem pesquisar online as respostas para perguntas pré-elaboradas

Os planos são confusos — há pelo menos 15 disponíveis para professores, escolas, locais de trabalho, casa, estudos e muito mais

Preços do Kahoot!

Os planos de preços variam dependendo se você é professor, profissional, aluno ou um grupo de familiares/amigos. Também há planos disponíveis para distritos escolares. Aqui estão os custos iniciais para professores ou alunos individuais:

Kahoot !+ Premier: US$ 7,99/mês por usuário

Kahoot!+ Max: US$ 9,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Kahoot!

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.700 avaliações)

G2: 4,6/5 (mais de 380 avaliações)

5. Google Classroom

via Google Classroom

O Google Classroom é uma ferramenta de aprendizagem online completa que faz parte do Google Workspace for Education. Com ela, alunos e professores podem se conectar por videoconferência para o ensino à distância — mas ela também é útil para o ensino presencial e a colaboração entre alunos.

Seja presencial ou à distância, esta plataforma permite que você estimule o envolvimento dos alunos por meio de instrução personalizada e diferenciada, modelos intuitivos de tarefas e integrações com outras ferramentas populares de tecnologia educacional. Análises estão disponíveis para ajudar você a medir e acompanhar o sucesso dos alunos, e a plataforma também oferece um conjunto robusto de ferramentas para professores — por exemplo, cadernos de notas, notificações sobre tarefas e prazos, um banco de comentários personalizável e muito mais.

Os melhores recursos do Google Classroom

Use PDFs e outros materiais para criar tarefas interativas envolventes

Ajude os alunos a desenvolverem habilidades de alfabetização de forma independente com o Read Along

Crie relatórios de originalidade para identificar plágio e apoiar a integridade acadêmica

Otimize a avaliação, o planejamento de aulas e as tarefas diárias com recursos que economizam tempo

Limitações do Google Classroom

Alguns usuários relatam que a interface parece muito básica ou monótona

Seria útil ter ferramentas de pesquisa e um painel de planejamento para ajudar os alunos a gerenciar tarefas e prazos

Preços do Google Classroom

Fundamentos da Educação: Versão gratuita para instituições qualificadas

Padrão Educacional: US$ 3 por aluno por ano

Atualização de Ensino e Aprendizagem: US$ 4 por licença por mês

Education Plus: US$ 5 por aluno por ano

Avaliações e comentários sobre o Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.300 avaliações)

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

6. Classcraft

via Classcraft

O Classcraft é uma plataforma inovadora que transforma o aprendizado em uma experiência baseada em jogos. Os alunos ganham pontos por concluir tarefas e trabalhos — e os professores também podem conceder pontos por bom comportamento e para oferecer reforço positivo em outras áreas.

O Classcraft incentiva ativamente a colaboração entre os alunos e ainda oferece a eles um espaço criativo onde podem criar seus próprios perfis e avatares, o que ajuda a aumentar o envolvimento.

Principais recursos do Classcraft

Use um sistema de recompensas para incentivar o aprendizado e o comportamento positivo ✨

Crie missões que transformam planos de aula em aventuras de aprendizagem imersivas

Integre-as com outras ferramentas populares de tecnologia educacional, como o Google Classroom e o Canvas

Mantenha contato com alunos e pais usando as ferramentas de comunicação da plataforma

Use modelos criados para atender aos padrões CASEL, ISTE, PBIS e outros padrões educacionais

Limitações do Classcraft

A configuração inicial pode ser demorada, pois não há opção para importar perguntas

Alguns professores relataram que o custo das versões pagas é alto

Preços do Classcraft

Básico para professores: Gratuito

Plano Premium para professores: US$ 120 por ano

Escolas e distritos: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários sobre o Classcraft

Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

G2: 4,6/5 (mais de 15 avaliações)

7. Pear Deck

via Pear Deck

Com o Pear Deck, você pode transformar seus planos de aula existentes em experiências de aprendizagem multimídia projetadas para envolver os alunos. Crie slides, apresentações interativas, avaliações, questões de teste e muito mais.

Um dos maiores atrativos do Pear Deck é que ele é um aplicativo muito fácil de usar, que pode ser acessado tanto pelo próprio aplicativo, quanto por um navegador da web ou por meio de uma das muitas integrações disponíveis.

Principais recursos do Pear Deck

Integre com o Google Classroom e outras plataformas de aprendizagem populares

Carregue e partilhe aulas já existentes de forma integrada através do Google Drive ou do Microsoft OneDrive

Envolva os alunos nas tarefas de leitura com o leitor imersivo

Crie aulas, enquetes, questionários, avaliações e muito mais

Limitações do Pear Deck

Planos individuais para professores são caros

Nem sempre é fácil fazer alterações em apresentações e slides depois de enviá-los para o Pear Deck

Preços do Pear Deck

Básico: Gratuito

Premium Individual: US$ 149,99/ano

Escolas e distritos: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários sobre o Pear Deck

Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

G2: 4,4/5 (40 avaliações)

8. Seesaw

via Seesaw

Se você está procurando uma ferramenta de colaboração para alunos projetada para ensinar habilidades do século XXI e, ao mesmo tempo, reforçar o aprendizado básico, o Seesaw pode ser o que você procura. Essa plataforma oferece experiências de aprendizagem alinhadas aos currículos padrão e também conta com avaliações integradas, correção automática e outras ferramentas para ajudar os professores a otimizar suas tarefas.

Com o Seesaw, é fácil criar gravações de áudio, vídeo e tela para as aulas, e os alunos podem usar imagens e enviar arquivos com facilidade para demonstrar o aprendizado prático e o domínio das habilidades.

Principais recursos do Seesaw

Crie portfólios orientados pelos alunos que criem uma conexão ano a ano

Conecte todos os adultos envolvidos no progresso individual de cada aluno

Integre-se ao Google Classroom, ao Canvas e a outras ferramentas populares para alunos

Ofereça feedback por texto e áudio, bem como reuniões individuais com os alunos

Limitações do Seesaw

Ideal para alunos mais jovens — não é adequado para alunos do ensino fundamental II ou do ensino médio

Alguns usuários relatam que o Seesaw pode ser confuso e de navegação complicada

Preços do Seesaw

Básico: Grátis para sempre

Assinaturas para escolas e distritos: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários do Seesaw

Capterra: 4,7/5 (mais de 75 avaliações)

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

9. Miro

via Miro

Embora o Miro não seja uma ferramenta projetada especificamente para a educação, os educadores podem, mesmo assim, colocar seus recursos inovadores em prática. Isso porque o Miro é totalmente voltado para visualizações. Alunos e professores podem usá-lo para técnicas de brainstorming, mapas mentais, aprendizagem baseada em projetos, gerenciamento de tarefas, quadros brancos, quadros de avisos e muito mais.

Principais recursos do Miro

Ministre aulas com um quadro branco digital simples e poderoso

Incentive o trabalho em equipe com ferramentas de mapas mentais e brainstorming

Ofereça aos alunos um espaço visual para acompanhar tarefas, trabalhos, prazos e muito mais

Integre com o Zoom, o Teams, o Google Workspace e outras plataformas líderes de reuniões remotas

Limitações do Miro

A grande quantidade de ferramentas e recursos cria uma curva de aprendizado inicial íngreme

Quadros complexos às vezes demoram para carregar ou apresentam problemas de desempenho

Preços do Miro

Gratuito com recursos limitados

Starter: US$ 8 por membro por mês

Empresas: US$ 16 por membro por mês

Empresas: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários sobre o Miro

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

G2: 4,8/5 (mais de 5.100 avaliações)

10. Nearpod

via Nearpod

O Nearpod é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos, projetada para ajudar os professores a proporcionar experiências de aprendizagem envolventes aos alunos em salas de aula presenciais, remotas e híbridas. A gamificação e as atividades em grupo promovem a aprendizagem colaborativa entre os alunos, e os professores também podem personalizar atividades e instruções para indivíduos e pequenos grupos.

Um dos maiores benefícios que o Nearpod oferece é uma vasta biblioteca de aulas pré-criadas e alinhadas aos padrões de ensino sobre praticamente todos os assuntos imagináveis. ?

Principais recursos do Nearpod

Crie aulas interativas com PowerPoint, Google Slides, PDFs ou outras mídias

Escolha entre mais de 22.000 aulas personalizáveis e prontas para uso

Acompanhe a compreensão e o progresso dos alunos por meio de análises

Integre-se a ferramentas populares como Teams, Canvas e Google Classroom

Limitações do Nearpod

Os preços não são transparentes — você precisará se cadastrar para uma conta gratuita para saber mais

Embora o Nearpod ofereça ferramentas de edição de slides, é mais fácil criar ou editar usando um aplicativo como o PowerPoint ou o Google Slides

Preços do Nearpod

Licença Silver: Gratuita

Licença Gold: Inscreva-se para obter mais detalhes

Licença Platinum: Inscreva-se para obter mais detalhes

Licença Premium Plus: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários sobre o Nearpod

Capterra: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

G2: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

A colaboração é fundamental nas salas de aula de hoje — assim como a conectividade. Você precisa de ferramentas que não apenas ajudem os alunos a aprender e crescer, mas que também lhes permitam criar, conectar-se e colaborar, estejam eles participando de aulas presenciais ou de casa.

Como uma das melhores ferramentas de colaboração para alunos disponíveis no mercado atualmente, o ClickUp oferece aos alunos um excelente espaço para trabalharem juntos, se comunicarem, compartilharem e armazenarem tarefas, gerenciarem seus prazos e muito mais. Cadastre-se gratuitamente para experimentá-lo em sua sala de aula!