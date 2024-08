10 melhores softwares de gerenciamento de projetos de design de interiores em 2024

As empresas de design de interiores têm necessidades especializadas que vão além do gerenciamento genérico de projetos. Para cumprir com sucesso os prazos de seu projeto de design de interiores e impressionar seus clientes, é essencial manter-se organizado durante todo o processo.

Isso envolve tarefas como a obtenção de aprovações do cliente para a proposta de design de sua casa ou escritório e o gerenciamento eficaz de faturas e entregas de vários fornecedores.

O software de gerenciamento de projetos de design de interiores pode ajudar a gerenciar todas essas partes móveis. Veja o que procurar ao comparar um software de design de interiores ferramenta de gerenciamento de projetos s, e as 10 melhores opções para designers de interiores e equipes de design de interiores em 2024.

O que é o software de gerenciamento de projetos de design de interiores?

O software de gerenciamento de projetos de design de interiores é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para designers de interiores. Ele inclui software de gerenciamento de projetos além de ferramentas que ajudam especificamente no gerenciamento de design de interiores.

O software ajuda a gerenciar vários projetos de design, mantendo todas as equipes de design de interiores da sua agência ou empresa na mesma página. As melhores plataformas de gerenciamento de projetos de design de interiores oferecem uma visão panorâmica de todo o projeto, além de permitir que você amplie o zoom nos principais aspectos do projeto resultados para garantir que as coisas sejam feitas no prazo e na ordem certa.

As ferramentas mais bem classificadas em 2024 também incluem modelos prontos para uso e visualizações de projeto destinadas a marcos importantes e requisitos em design de interiores, incluindo design quadros de humor criação de propostas e trabalho com fornecedores externos. Se você deseja o melhor software de gerenciamento de projetos, está procurando uma solução completa para projetos complexos de design de interiores.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos de design de interiores?

A escolha do software certo de gerenciamento de projetos de design de interiores melhorará o resultado de seu projeto de design. Além de gerenciar tarefas básicas, essas ferramentas devem se integrar a toda a sua empresa, beneficiando não apenas os aspectos de design voltados para o cliente, mas também a colaboração, o acompanhamento e os prazos da equipe interna:

Uma interface amigável: Procure uma plataforma com a qual sua equipe possa se familiarizar facilmente, permitindo que ela se concentre no trabalho de design em vez de se esforçar para descobrir um novo sistema de software

Procure uma plataforma com a qual sua equipe possa se familiarizar facilmente, permitindo que ela se concentre no trabalho de design em vez de se esforçar para descobrir um novo sistema de software Uma plataforma baseada na nuvem: Com os dados na nuvem, você pode acessar seus resultados de projeto, cronogramas de projeto e muito mais, mesmo durante visitas à casa ou ao escritório de um cliente

Com os dados na nuvem, você pode acessar seus resultados de projeto, cronogramas de projeto e muito mais, mesmo durante visitas à casa ou ao escritório de um cliente Integração com software de contabilidade: As integrações contábeis perfeitas permitem que você acompanhe os custos sem usar várias ferramentas, mantendo todas as faturas e contratos de clientes e fornecedores em um único local

As integrações contábeis perfeitas permitem que você acompanhe os custos sem usar várias ferramentas, mantendo todas as faturas e contratos de clientes e fornecedores em um único local Suporte para usuários externos: A capacidade de convidar usuários externos, como seu cliente de design e fornecedores externos, garante que todos permaneçam em sincronia

A capacidade de convidar usuários externos, como seu cliente de design e fornecedores externos, garante que todos permaneçam em sincronia Preços flexíveis: Diferentes planos de preços, incluindo preços personalizados e um plano gratuito, oferecem flexibilidade para empresas e agências de design de interiores em crescimento

Diferentes planos de preços, incluindo preços personalizados e um plano gratuito, oferecem flexibilidade para empresas e agências de design de interiores em crescimento Modelos de projeto: Esses modelos, como modelos de integração de novos clientes e modelos de fatura, aceleram o início de novos projetos e garantem a consistência em vários projetos

Esses modelos, como modelos de integração de novos clientes e modelos de fatura, aceleram o início de novos projetos e garantem a consistência em vários projetos Quadros de humor de design e criação de propostas: Essas ferramentas ajudam a visualizar e apresentar ideias aos clientes

Os 10 melhores softwares de design de interiores para usar em 2024

Para ajudá-lo a encontrar a ferramenta de gerenciamento de projetos certa para sua empresa de design de interiores, elaboramos esta lista das melhores ferramentas de software para designers de interiores a serem usadas em 2024.

Os designers de interiores podem ficar por dentro dos contatos, projetos e ideias com as mais de 15 visualizações do ClickUp

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um ferramenta de produtividade que agrupa os fluxos de trabalho da sua empresa em um único local. Gerenciamento de projetos ClickUp ajudam as equipes a planejar, monitorar e colaborar em qualquer projeto. Com recursos como modelos de tarefas, mapas mentais e painéis, o ClickUp oferece uma visão holística do status do seu projeto e se integra a mais de 200 ferramentas, garantindo equipes de design de interiores tenham os recursos digitais de que precisam.

O software pode beneficiar designers individuais e empresas de design estabelecidas, e o Modelo de design de interiores do ClickUp fará com que suas equipes comecem a trabalhar rapidamente.

melhores recursos do #### ClickUp

Gerar esboços, rascunhos de documentos, resumir anotações de reuniões e muito mais com inteligência artificial criada por especialistas(IA) criadas por especialistas* Gerencie seu trabalho de design de interiores em uma Lista, Gantt, Quadro e muito mais com qualquer uma das mais de 15 exibições personalizáveis do ClickUp

Colabore e crie alinhamento em seu projeto de design com ferramentas abrangentes desoftware de colaboração* Veja tudo em um relance e acompanhe o progresso facilmente com painéis personalizáveis

Integre nativamente o ClickUp com mais de 1.000 ferramentas, incluindo Slack, Figma e aplicativos de armazenamento em nuvem

Limitações do ClickUp

A interface pode ser cansativa devido ao extenso conjunto de recursos

Alguns usuários dizem que o aplicativo móvel não tem algumas das funcionalidades da versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

IA do ClickUp está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Segunda-feira.com

Via monday.com O Monday.com é um software versátil de gerenciamento de projetos com recursos adequados para designers de interiores. Seja para lidar com projetos simples ou complexos, a monday.com permite planejar, executar e monitorá-los com eficiência.

Os designers de interiores podem facilmente atribuir tarefas, definir cronogramas de projetos e monitorar o progresso de sua equipe, e a plataforma enfatiza a colaboração, garantindo que os membros da equipe de design de interiores trabalhem bem juntos. Os recursos de comunicação, como lembretes por e-mail e solicitações de aprovação de projetos, economizam um tempo valioso da sua equipe.

melhores recursos do #### Monday.com

Acompanhe o progresso da sua equipe, defina cronogramas de projetos e gerencie o trabalho da sua equipe em um só lugar

Colabore perfeitamente entre equipes e departamentos para obter visibilidade do progresso dos seus projetos de design

Use opções personalizáveis e flexíveis para qualquer projeto de design, processo, departamento ou cliente

Automatize tarefas de rotina com receitas de automação ilimitadas, incluindo lembretes por e-mail e solicitações de aprovação de projetos

Visualize tarefas e projetos em andamento com clareza, garantindo um gerenciamento de projetos eficiente

limitações do #### Monday.com

O preço pode ser caro para equipes pequenas e usuários individuais

Alguns usuários acham que leva tempo para se acostumar com todos os recursos

Embora o software seja personalizável, adaptá-lo às necessidades de design de interiores requer configuração adicional

preços do #### Monday.com

Grátis para sempre

Básico: US$ 8/mês para 4 estações

Standard: US$ 10/mês para 3 estações

Pro: US$ 16/mês para 3 estações

Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Monday.com avaliações e opiniões

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

3. Ivy

Via Ivy Ivy é a primeira empresa especializada em software de gerenciamento de negócios para designers em nossa lista. O software é voltado para as necessidades das empresas de design de interiores e oferece um conjunto de soluções de gerenciamento de projetos para simplificar as tarefas administrativas, permitindo que os designers de interiores profissionais gerenciem sem esforço projetos, documentos, pagamentos e interações com os clientes. O Ivy facilita o fornecimento de produtos, as propostas e faturas de marca e a criação de quadros de salas.

Melhores recursos da Ivy

Obtenha produtos de seus fornecedores favoritos e crie um catálogo de produtos personalizado usando o Ivy Product Clipper

Crie propostas e faturas com marcas profissionais para seus projetos de design de interiores

Use quadros de sala para dar vida às suas ideias de design de interiores, criando-as, compartilhando sua visão e construindo relacionamentos com seus clientes

Obtenha, fature, compre e acompanhe tudo em um só lugar, simplificando o processo de gerenciamento de projetos para designers de interiores

Aproveite os amplos recursos de personalização para atender às necessidades exclusivas das empresas de design de interiores

Limitações da Ivy

Os usuários reclamam da integração limitada com outras ferramentas

Alguns usuários acham que o software é mais caro do que outras alternativas disponíveis

A interface do usuário não é intuitiva o suficiente para alguns usuários

Preços da Ivy

Starter: US$ 65/mês

Essential: US$ 99/mês

Pro: $149/mês

Ivy classificações e comentários

Capterra: 3,7/5 (20 avaliações)

4. Gerenciamento de binários

Via Gerenciamento binário O Binary Management (BM) é outra ferramenta de gerenciamento de projetos para o setor de design de interiores e consolida quatro componentes principais do gerenciamento de projetos de design de interiores: planejamento, cálculo de custos, acompanhamento e relatórios. O BM auxilia os designers de interiores na obtenção de produtos, na criação de propostas profissionais e no rastreamento os resultados do projeto e oferece uma solução completa para o gerenciamento de negócios de design de interiores.

melhores recursos do #### Binary Management

Gerar umdesenho do projeto com facilidade e precisão com o recurso de cálculo de custos

Produza um programa detalhado do projeto e um cronograma de pagamentos, garantindo um gerenciamento eficiente do projeto de design de interiores, com a ferramenta de planejamento

Monitore o progresso das entregas do projeto e aproveite as vantagens do per-deliverablecontrole de tempo com a ferramenta de rastreamento

Tenha uma visão clara do projeto, do seu progresso e do desempenho dos membros da equipe com amplos recursos de relatório

Garanta um gerenciamento de projetos eficiente com recursos adequados às necessidades exclusivas das empresas de design de interiores

Limitações do gerenciamento binário

O software não tem um aplicativo móvel dedicado

A curva de aprendizado pode ser íngreme para usuários que estão começando

Preços do Binary Management

Profissional: US$ 10/mês por usuário

Business: US$ 20/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Binary Management avaliações e comentários

Capterra: 5/5 (2 avaliações)

5. Reunir

Via Reunir Este robusto software de gerenciamento de projetos de design de interiores para equipes de design de interiores de médio a grande porte concentra-se na centralização de comunicações, aprovações de clientes, rastreamento e documentação. Com o Gather, os designers de interiores podem se inspirar em fontes da Web, discutir ideias com outras pessoas e planejar projetos de ambientes. Muitas equipes de design profissionais usam o Gather para gerenciar projetos com mais eficiência.

Melhores recursos do Gather

Centralize comunicações, especificações, aprovações de clientes, controle e documentação

Gerencie custos e orçamentos em projetos de design de interiores, cômodos e seleções

Compartilhe e discuta com sua equipe e clientes, deixando comentários em tempo real sobre ideias, móveis, materiais e projetos

Marque objetos como propostos, encomendados, enviados, instalados e muito mais para facilitar o rastreamento ao longo da vida do projeto

Gere e salve instantaneamente documentos e relatórios para compartilhar com clientes, equipes e empreiteiros

Limitações do Gather

Alguns usuários acham que leva tempo para entender e usar todos os recursos

O software é caro para alguns clientes

Preços do Gather

Gratuito para sempre

Assinatura: A partir de US$ 70/mês para 10 usuários

Gather avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (47 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (27 avaliações)

6. Indema

Via Indema Muitas empresas de design bem-sucedidas usam o Indema para enfrentar desafios como a dispersão de recursos e a falta de comunicação. A plataforma unificada oferece ferramentas para manter os designers de interiores organizados, produtivos e em sincronia, incluindo gerenciamento de tarefas automação de e-mail, fornecimento de produtos e quadros de visão de última geração. Com a acessibilidade da nuvem, as empresas de design de interiores podem gerenciar seus negócios de qualquer lugar.

melhores recursos do #### Indema

Torne sua empresa de design mais produtiva, organizada e sincronizada com uma plataforma unificada

Tenha uma visão completa de seus negócios, incluindo tarefas, projetos de design atuais, visões gerais de finanças e faturas, usando o painel de controle

Crie estimativas que se convertem automaticamente em faturas e pedidos de compra para agilizar os fluxos de trabalho

Importe qualquer produto da Web para o Indema para ter uma experiência mais simplificada usando o clipper baseado em navegador do software

Aproveite as vantagens da geração eficaz de leads e daintegração de clientes com fluxos de trabalho de e-mail automatizados

Limitações do Indema

Os recursos de integração com outras ferramentas populares são limitados

Alguns usuários mencionaram que gostariam de ter melhor acesso móvel

As opções de personalização para necessidades específicas do projeto são limitadas

Preços do Indema

Solo: US$ 19/mês

Pro: US$ 39/mês

VIP: US$ 49/mês

Indema ratings and reviews

Capterra: 4.4/5 (5 avaliações)

7. Estúdio Mydoma

Via Estúdio Mydoma Esse software gerenciador de projetos de design de interiores tem como objetivo simplificar os negócios dos designers de interiores por meio de ferramentas que ajudam os usuários a organizar projetos e gerenciar tarefas. A criação de quadros de humor e a automação de processos contábeis ajudam a simplificar o processo de design. O Mydoma Visualizer permite que os designers renderizem rapidamente os projetos e impressionem os clientes com visualizações em 3D, e o aplicativo móvel é conveniente para o designer de interiores em trânsito.

Melhores recursos do Mydoma Studio

Gerencie projetos de design de forma eficiente com um conjunto completo de ferramentas que economizam tempo para designers de interiores

Renderize projetos de design de interiores em minutos e exiba os designs em 3D

Centralize todos os dados do projeto, permitindo que clientes e designers acessem todos os detalhes do projeto

Permita que os designers de interiores gerenciem seus negócios em dispositivos iOS e Android por meio do aplicativo móvel

Divida os projetos em tarefas por meio da ferramenta intuitiva de gerenciamento de tarefas, simplificando o processo de gerenciamento de projetos de design

Limitações do Mydoma Studio

Alguns usuários acham a interface desatualizada

A estrutura de preços pode não ser adequada para todas as empresas

O conjunto de recursos não é tão robusto quanto alguns clientes gostariam

Preços do Mydoma Studio

Iniciante: US$ 49/mês

Profissional: US$ 69/mês

Equipe profissional: US$ 99/mês

Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter o preço

Cada plano pode incluir usuários extras por um adicional de US$ 20 cada

Mydoma Studio avaliações e comentários

Capterra: 4.2/5 (79 avaliações)

8. Designer de estúdio

Via Designer de estúdio O Studio Designer é outra plataforma digital específica para o setor de design de interiores. O conjunto completo de recursos do software permite que os designers de interiores gerenciem projetos do início ao fim. Ferramentas de gerenciamento de projetos permitem que os designers proponham, encomendem e faturem todos os itens do projeto, e o Studio Capture fornece fornecimento digital de vários fornecedores. A plataforma oferece faturamento de tempo e ferramentas de contabilidade especializadas para designers de interiores.

melhores recursos do #### Studio Designer

Proponha, solicite e fature todos os itens do projeto; acompanhe as atividades da equipe; e gerencie projetos de design de interiores do início ao fim

Obter digitalmente itens de vários fornecedores, simplificando o processo de gerenciamento de projetos de design

Acompanhe e fature com eficiência os clientes pelo tempo que você gasta em projetos de design

Use o portal do cliente para colaborar e aceitar pagamentos de clientes de design de interiores

Gerencie as finanças com ferramentas de contabilidade integradas especificamente para designers de interiores

Gere relatórios ilimitados sobre finanças e projetos, oferecendo percepções sobre o processo de gerenciamento de projetos de design de interiores

limitações do #### Studio Designer

A curva de aprendizado pode ser complexa para novos usuários

Alguns usuários acham a plataforma muito cara

Alguns clientes se queixaram de que a interface é desajeitada ou desatualizada

Preços do Studio Designer

Básico: US$ 54/mês

Profissional: US$ 72/mês

Avaliações e opiniões sobre o Studio Designer

Capterra: 3/5 (2 avaliações)

9. Gerente de design

Via Gerente de design O Design Manager é um sofisticado software de design de interiores para designers de interiores individuais e grandes empresas de design de interiores.

O software oferece um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciamento de projetos, compras, contabilidade e muito mais. O portal do cliente permite que os usuários enviem propostas e faturas digitalmente. Os recursos avançados ajudam as grandes empresas a manter os projetos em andamento, incluindo módulos para gerenciamento de estoque, coleta de dados e showrooms.

melhores recursos do #### Design Manager

Organize projetos de design com ferramentas de especificação líderes do setor e mantenha um faturamento preciso do tempo

Facilite a coleta de depósitos, retenções e pagamentos de clientes, integrando-os perfeitamente à contabilidade da empresa

Emita pedidos de compra, acompanhe seu status e gerencie ordens de serviço complexas em várias etapas para trabalhos personalizados

Gerar relatórios personalizados para obter informações sobre projetos de design e métricas da empresa

Envie propostas e faturas digitalmente para os clientes e receba os pagamentos instantaneamente, garantindo um gerenciamento de projetos tranquilo

Aproveite os recursos avançados, incluindo módulos para gerenciamento de estoque, coleta de dados, ponto de venda e showrooms

limitações do #### Design Manager

Alguns usuários consideram a interface desatualizada

A configuração e a compreensão do software podem ser desafiadoras

Alguns usuários consideram o software mais caro do que opções semelhantes

Design Manager preços

Assinatura: US$ 65/mês por usuário

Design Manager avaliações e comentários

G2: 2.8/5 (5 avaliações)

10. Plaky

Via Plástico O Plaky é um software de gerenciamento de tarefas para planejamento visual simples de projetos. A plataforma permite que os usuários gerenciem projetos, colaborem com os membros da equipe e recebam relatórios de status com um único clique. Com projetos ilimitados, o Plaky também é uma excelente ferramenta de gerenciamento de projetos para grandes empresas.

Melhores recursos do Plaky

Acompanhe as tarefas, atribua colegas de equipe e adicione informações personalizadas às tarefas com os recursos de gerenciamento de projetos

Convide colegas de equipe para colaborar, discutir o trabalho nas tarefas e receber notificações de atualizações e menções

Veja o status de todas as tarefas em um relance e filtre as tarefas por vários critérios por meio de várias opções de visualização

Garanta a funcionalidade contínua de gerenciamento de projetos em qualquer lugar com o aplicativo móvel Plaky

Limitações do Plaky

Alguns usuários consideram os recursos de colaboração muito básicos

As opções limitadas de integração e os recursos de automação impediram alguns clientes

O aplicativo móvel não tem alguns dos recursos da versão para desktop

Preços instáveis

Gratuito para sempre

Pro: US$ 3,99/mês por usuário

Enterprise: US$ 8,99/mês por usuário

Plaky avaliações e comentários

Capterra: 5/5 (1 avaliações)

Gerencie todos os seus projetos no ClickUp

O melhor software de gerenciamento de projetos de design de interiores permitirá que você faça malabarismos com todas as partes móveis do seu projeto de design com facilidade. Independentemente de você trabalhar com design residencial ou comercial, essas plataformas eliminam o estresse de ficar em dia com dezenas de marcos e entregas e podem facilitar tudo, desde quadros de humor até a obtenção de aprovações de clientes.

Se estiver procurando um gerenciamento de projetos de design de interiores que se conecte a todas as suas operações comerciais, experimente o ClickUp hoje. Sua lista abrangente de recursos simplificará todos os aspectos de sua empresa, inclusive comunicações e colaboração internas, otimizando os fluxos de trabalho e processos de toda a organização em uma plataforma fácil de usar.