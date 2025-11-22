Jak przyspieszyć nagrywanie ekranu na różnych urządzeniach

Nagrywanie ekranu jest jednym z najcenniejszych narzędzi do tworzenia nowoczesnej zawartości. Jak inaczej wyjaśnić działanie aplikacji znajomym, którzy nie znają się na technologii, lub zapoznać nowo zatrudnionych pracowników z funkcjami narzędzia?

Instrukcje tekstowe często okazują się niewystarczające, a codzienne rozmowy wideo co 10 minut są niepraktyczne dla każdego.

Rozważ dylemat użytkownika Reddit:

Gram w grę i chcę nagrać swoją rozgrywkę (około 15 minut), a następnie obejrzeć ją później. Szukam prostego, nieskomplikowanego i mało wymagającego sposobu na szybkie i łatwe nagrywanie wideo. Nie potrzebuję niesamowitej jakości ani wielu niestandardowych opcji dostosowywania — obejrzę wideo raz i go usunę.

Ich prośba jest prosta: niezawodne narzędzie do nagrywania ekranu, które bez wysiłku przechwytuje zawartość.

Ale rzecz w tym, że niezależnie od tego, czy nagrywasz rozgrywkę, tworzysz samouczki, czy wyjaśniasz procesy, zasługujesz na narzędzie do nagrywania ekranu, które pozwala dostosować prędkość wideo, korzystać z niestandardowego odtwarzania i korzystać z funkcji premium, takich jak edycja wideo.

Aby Ci pomóc, zebraliśmy wszystkie kroki, które pozwolą skutecznie przyspieszyć nagrywanie ekranu. Zaczynamy! 🎥

Dlaczego przyspieszenie nagrywania ekranu jest ważne

Zanim przejdziemy do omówienia sposobów przyspieszenia nagrywania ekranu, należy zrozumieć, dlaczego ma to znaczenie. Oto scenariusze, w których powolne klipy wideo i audio mają negatywny wpływ na odbiorców:🚩 Bez przyspieszenia klipów wideo długie samouczki stają się monotonne, co powoduje, że widzowie tracą zainteresowanie lub całkowicie pomijają ważne kroki🚩 Długie nagrania ekranu z rozgrywki przeciągają się, co daje widzom podpowiedź, by porzucić zawartość. Pamiętaj: najważniejsze momenty z gier powinny być zawsze dynamiczne i łatwe do udostępnienia🚩 Nagrane spotkania lub prezentacje odtwarzane z normalną prędkością marnują czas widzów, osłabiając kluczowe przesłania i prowadząc do utraty zainteresowania.

Zamiast tego, przyspieszając lub spowalniając nagrania ekranu, możesz cieszyć się następującymi korzyściami:

✅ Zwiększa zaangażowanie widzów: przyspiesza powtarzalne lub niepotrzebne czynności, utrzymując zainteresowanie widzów bez utraty istotnego kontekstu✅ Oszczędza przestrzeń na dysku: zmniejsza rozmiar plików zdjęć i wideo, upraszczając przechowywanie, udostępnianie i przesyłanie✅ Zwiększa wydajność edycji: Przyspiesza edycję poprzez szybkie pomijanie powtarzających się lub spowolnionych fragmentów, umożliwiając szybsze tworzenie dopracowanych, edytowanych wideo✅ Podkreśla istotną zawartość: Kieruje uwagę widzów na kluczowe funkcje, procesy lub momenty, zapewniając, że ważne informacje nie zostaną pominięte✅ Zwiększa wartość rozrywkową: Tworzy humor lub komediowy efekt poprzez dostosowanie prędkości odtwarzania, poprawiając ogólne wrażenia z oglądania

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz trudności z wyjaśnieniem skomplikowanych kroków podczas rozmowy telefonicznej? Dowiedz się, jak wizualnie przedstawić rozwiązania, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem „Jak nagrywać ekran przeglądarki”, aby zapewnić płynne asynchroniczne rozwiązywanie problemów!

Metody przyspieszenia nagrywania ekranu

Zapoznajmy się z różnymi metodami, abyś mógł znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i cyklowi pracy.

Korzystanie z wbudowanych redaktorów wideo (Windows i Mac)

Twoje urządzenie prawdopodobnie ma wbudowane redaktory wideo, które ułatwiają nagrywanie i edytowanie nagrań ekranu. Aby przyspieszyć nagrywanie ekranu za pomocą wbudowanych redaktorów, wykonaj następujące proste kroki:

Mac (aplikacja iMovie):

Otwórz iMovie : Uruchom aplikację iMovie na komputerze Mac.

Importuj wideo : zaimportuj nagranie ekranu do biblioteki multimediów iMovie.

Wybierz klip: na osi czasu dotknij, aby wybrać klip wideo, który chcesz dostosować.

za pośrednictwem Apple

Dostęp do kontroli prędkości: kliknij przycisk prędkości zlokalizowany nad przeglądarką, aby wyświetlić suwak kontroli prędkości.

za pośrednictwem Apple

Dostosuj prędkość wideo: wybierz opcję „Szybko” (lub „Powoli”) z menu podręcznego, a następnie wybierz żądaną prędkość odtwarzania.

za pośrednictwem Apple

💡 Porada dla profesjonalistów: unikaj frustracji związanej z nagraniami bez dźwięku! Skorzystaj z naszego przewodnika Jak bez wysiłku nagrywać ekran na komputerze Mac wraz z dźwiękiem — aby płynnie przechwytywać zarówno dźwięk systemowy, jak i z mikrofonu.

Windows (Windows Media Player/Wideo redaktor):

Otwórz plik wideo : Uruchom plik wideo w programie Windows Media Player lub Windows Video Redaktor.

Dostęp do ustawień prędkości odtwarzania: kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze odtwarzania, wybierz „Ulepszenia”, a następnie „Ustawienia prędkości odtwarzania”.

za pośrednictwem Microsoft

Dostosuj prędkość: użyj suwaka prędkości dostawcy, aby w łatwy sposób przyspieszyć lub spowolnić wideo zgodnie z własnymi preferencjami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz, aby Twoje samouczki wyglądały schludnie i profesjonalnie? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem „Jak przyciąć nagranie ekranu, aby uzyskać lepszą jakość wideo”, aby łatwo usunąć elementy rozpraszające uwagę i poprawić ostrość filmów.

Innym skutecznym sposobem na przyspieszenie nagrywania ekranu jest użycie narzędzia online. Oto jak można to łatwo osiągnąć za pomocą Canva:

Krok 1: Otwórz Canva

Odwiedź stronę Canva i wybierz szablon wideo lub rozpocznij nowy projekt wideo.

za pośrednictwem Canva

Krok 2: Prześlij plik wideo

Kliknij „Prześlij”, wybierz nagranie ekranu lub oś czasu lub po prostu przeciągnij i upuść obrazy i treści wideo do obszaru roboczego Canva.

za pośrednictwem Canva

Krok 3: Dostosuj prędkość

Wybierz klip na osi czasu, kliknij „Odtwórz” i użyj suwaka prędkości dostawcy, aby łatwo przyspieszyć lub spowolnić odtwarzanie wideo.

za pośrednictwem Canva

Krok 4: Ulepsz swoje wideo

Opcjonalnie możesz dopracować edytowane wideo, przycinając niepotrzebne fragmenty, dodając tekst lub obrazy, stosując filtry lub dodając podkład muzyczny z biblioteki multimediów Canva.

Krok 5: Pobierz swoje wideo

Gdy będziesz zadowolony z efektu, wyeksportuj przyspieszone wideo jako plik MP4 bez znaku wodnego, gotowy do udostępniania bezpośrednio na platformach takich jak YouTube lub w mediach społecznościowych.

za pośrednictwem Canva

3. Regulacja prędkości odtwarzania w oprogramowaniu do edycji wideo

Platformy takie jak Filmora oferują wszechstronne opcje łatwego przyspieszenia nagrań ekranu, umożliwiając dynamiczne dostosowania bezpośrednio na osi czasu.

Oto szczegółowy opis krok po kroku kluczowych metod Filmora:

Korzystanie z jednolitej prędkości w Filmora

Krok 1: Otwórz panel „Jednolita prędkość”

Kliknij dwukrotnie klip wideo na osi czasu, wybierz opcję „Prędkość”, a następnie „Równomierna prędkość”. Możesz też kliknąć klip prawym przyciskiem myszy i bezpośrednio wybrać opcję „Równomierna prędkość”.

za pośrednictwem Filmora

Krok 2: Dostosuj prędkość wideo

Przeciągnij suwak prędkości w prawo, aby przyspieszyć nagranie, lub w lewo, aby je spowolnić. Możesz również ręcznie ustawić preferowaną długość czasu trwania, aby uzyskać większą precyzję.

za pośrednictwem Filmora

🧠 Ciekawostka: Technologia Technicolor, wprowadzona do kinematografii w 1932 roku, zrewolucjonizowała produkcję filmową, dodając do filmów żywe kolory. Kultowe filmy, takie jak Czarnoksiężnik z krainy Oz i Fantazja, wykorzystywały tę technologię pod koniec lat 30. XX wieku, zapewniając nam niezapomniane wrażenia wizualne.

Krok 3: Podgląd i zapisywanie

Naciśnij przycisk „Odtwórz” lub spację, aby wyświetlić podgląd zmian. Jeśli wszystko jest w porządku, kliknij OK, aby zastosować zmiany.

za pośrednictwem Filmora

Zmiana prędkości (zmienne prędkości odtwarzania)

Krok 1: Otwórz panel Speed Ramping

Wybierz klip wideo na osi czasu, kliknij ikonę prędkości i wybierz opcję „Speed Ramping”.

za pośrednictwem Filmora

Krok 2: Wybierz i dostosuj ustawienia niestandardowe

Wybierz spośród gotowych ustawień, takich jak Montage, Hero Moment lub Bullet Time. Dostosuj prędkość, przeciągając punkty na osi czasu lub dodając nowe punkty prędkości, aby uzyskać niestandardowe zmiany prędkości.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz, aby Twoje prezentacje były bardziej angażujące? Dowiedz się, jak rysować podczas nagrywania ekranu, aby wizualnie wyjaśniać złożone idee i przyciągać uwagę odbiorców.

Krok 3: Podgląd i zapisywanie

Wyświetl podgląd klipu wideo, naciskając przycisk „Odtwórz” lub spację. Kliknij „Zapisz jako niestandardowe”, jeśli chcesz ponownie użyć tych ustawień w przyszłości.

za pośrednictwem Filmora

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeszukiwanie wiadomości e-mail, wątków Slacka i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w Twoje miejsce pracy może to zmienić. Wprowadź ClickUp Brain. Dostarcza on natychmiastowe informacje i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

ClickUp jako narzędzie do zarządzania nagraniami ekranu

Przeanalizowaliśmy kilka skutecznych metod przyspieszenia nagrywania ekranu, ale czy są one wydajne?

Korzystanie z narzędzi zewnętrznych często powoduje przerwy w przepływie pracy, utrudniając efektywną współpracę zespołów międzyfunkcyjnych. Bez ujednoliconej platformy udostępnianie opinii, zarządzanie zmianami i śledzenie postępów może szybko stać się uciążliwe.

ClickUp rozwiązuje te problemy, zapewniając zintegrowany, oparty na AI obszar roboczy, w którym można płynnie nagrywać, edytować i udostępniać nagrania ekranu bezpośrednio zainteresowanym osobom.

Zamiast rozpraszać zawartość w wielu aplikacjach, ClickUp centralizuje procesy edycji wideo, umożliwiając członkom zespołu łatwą współpracę w jednej lokalizacji.

Zobaczmy, jak dokładnie działa to zjawisko.

Loom jest świetny, ale nie jest jedyną dostępną opcją. Niezależnie od tego, czy szukasz darmowych programów do nagrywania ekranu, większej przestrzeni dyskowej, lepszych narzędzi do współpracy, czy tańszego planu, istnieje wiele alternatyw dla Loom, które warto wypróbować! 🎥 Wideo wideo ukazuje, jak ClickUp Clips wypada na tle najlepszych alternatywnych rozwiązań do nagrywania ekranu i dlaczego przechowywanie wszystkiego w ClickUp ma sens.

Używaj ClickUp Clips do wydajnego nagrywania i udostępniania

Twórz wideo i osadzaj nagrania ekranu z dowolnej zakładki, mikrofonu lub ekranu za pomocą ClickUp Clips.

Przede wszystkim największą zaletą pracy w ClickUp jest jego natywna funkcja Clips.

ClickUp Clips pozwala w łatwy sposób nagrywać, edytować, tworzyć wideo i współpracować nad nagraniami ekranu — wszystko w tej samej aplikacji. Co więcej, klipy te można natychmiast osadzać w zadaniach, dokumentach i czatach, zapewniając intuicyjny cykl pracy. Oto, jak to pomaga:

✅ Scentralizuj cały cykl pracy nagrywania ekranu w ClickUp, eliminując chaos związany z przełączaniem się między oddzielnymi aplikacjami do nagrywania i współpracy✅ Uchwyć pomysły, zapewnij precyzyjne informacje zwrotne dotyczące projektu i wizualnie zademonstruj złożone procesy bez długich wyjaśnień tekstowych✅ Umożliwiaj płynną współpracę w miejscu pracy dzięki wielu opcjom udostępniania — osadzaj klipy bezpośrednio w zadaniach i dokumentach, generuj publiczne linki lub pobieraj je do użytku zewnętrznego✅ Popraw przejrzystość i zmniejsz tarcia komunikacyjne dzięki precyzyjnym komentarzom opartym na znacznikach czasu i dokładnej lokalizacji wideo✅ Ogranicz niepotrzebne spotkania, długie e-maili i powtarzające się wyjaśnienia, aby zaoszczędzić cenny czas i zasoby swojego zespołu

Wyeliminuj nieporozumienia i ogranicz długie dyskusje w tekście dzięki funkcji „Przypisz komentarze do Clipów”.

Zobacz, jak ClickUp Clips pozwala nagrywać, wyjaśniać i współpracować nad opiniami wideo bez opuszczania obszaru roboczego.

Oto przewodnik krok po kroku, jak zacząć:

Kliknij awatar swojego obszaru roboczego → Aplikacje → ClickApps, a następnie włącz funkcję Clip: Record & Share (Nagrywaj i udostępniaj).

Otwórz komentarz do zadania lub użyj globalnego paska narzędzi ClickUp i kliknij ikonę wideo.

Wybierz mikrofon i opcje nagrywania (cały ekran, okno lub zakładka) i kliknij „Rozpocznij nagrywanie”.

Szybko nagrywaj ważne informacje, korzystając z udostępniania ekranu za pomocą ClickUp Clips

Po nagraniu, klip zostanie automatycznie załącznikiem do zadania i zapisany w scentralizowanym hub klipów, gotowy do udostępniania.

Umożliwiaj swojemu zespołowi natychmiastowy dostęp do nagrań ekranu w centrum ClickUp Clips Hub *

Dostosuj prędkość odtwarzania podczas przeglądania nagrań.

Przeglądanie długich nagrań może szybko stać się uciążliwe, co sprawia, że łatwo przeoczyć ważne informacje i stracić cenną wydajność.

ClickUp rozwiązuje ten problem, oferując regulowaną prędkość odtwarzania bezpośrednio w Clips. Dzięki temu Twój zespół może szybko przeglądać wideo i efektywnie realizować zadania.

Twój zespół może teraz szybciej przeglądać wideo, identyfikować istotne punkty i skupiać się wyłącznie na kluczowych dyskusjach.

🧠 Ciekawostka: ScreenCam, opracowany na początku lat 90., był jednym z pierwszych narzędzi do screencastingu, umożliwiającym użytkownikom tworzenie prezentacji oprogramowania i samouczków poprzez przechwytywanie wywołań procedur wideo (VPC) w systemie Windows 95.

Jak dostosować prędkość odtwarzania w ClickUp Clips:

Otwórz swój Clip bezpośrednio w ClickUp (komentarze do zadań lub Clips Hub).

Odtwórz wideo i wybierz opcję prędkości odtwarzania z elementów sterujących.

Dostosuj prędkość do swoich potrzeb (np. 1,25x, 1,5x lub 2x), aby efektywnie przeglądać nagranie.

⭐️ Bonus: Chcesz dodać komentarz lub krótką notatkę do swojego wideo przed udostępnianiem? Dzięki rozszerzeniu ClickUp Brain MAX dla przeglądarki Chrome lub aplikacji komputerowej możesz skorzystać z funkcji AI-powered Talk to Text , aby szybko przekształcić swoje notatki głosowe lub podsumowania mówione na tekst — całkowicie bez użycia rąk. Po nagraniu ekranu wystarczy opowiedzieć o kluczowych kwestiach lub instrukcjach, a Brain MAX przetranskrybuje i dopracuje Twoją wypowiedź, zamieniając ją w przejrzysty tekst, który można udostępnić. Jest to idealne rozwiązanie do tworzenia szybkich podsumowań, pisania notatek lub sporządzania e-maili z dalszymi informacjami zaraz po nagraniu ekranu — pozwala to zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność.

Wykorzystaj ClickUp AI do automatycznej transkrypcji i tworzenia podsumowań.

ClickUp sprawia, że Twoje nagrania ekranu wykraczają poza proste obrazy, dzięki wbudowanym automatycznym transkrypcjom i streszczeniom opartym na AI.

Dzięki technologii ClickUp Brain, Clip automatycznie transkrybuje Twoje wideo, zamieniając je w wyszukiwaną, natychmiast użyteczną zawartość.

Ta funkcja umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi szybkie przeglądanie długich wideo bez konieczności odtwarzania ich w całości, co znacznie poprawia wydajność. Transkrypcje służą również jako cenne zasoby projektowe, zapewniając, że żadne kluczowe punkty nie zostaną pominięte.

Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki opartej na sztucznej inteligencji funkcji Enterprise Search w ClickUp możesz błyskawicznie wyszukiwać kluczowe informacje, zadania lub podsumowania w całym obszarze roboczym i połączonych aplikacjach, takich jak Google Drive, Notion itp. W wyniku zyskujesz uporządkowaną i inteligentną bazę wiedzy na wyciągnięcie ręki, która umożliwia Twojemu zespołowi gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie istotnych informacji.

Jak korzystać z transkrypcji ClickUp AI:

Po nagraniu Twój Clip zostanie automatycznie przepisany przez ClickUp Brain.

Otwórz klip i kliknij opcję Transkrypcja, aby uzyskać widok zakończonego tekstu.

Kliknij fragmenty transkrypcji, aby natychmiast przejść do określonych znaczników czasu w wideo.

Uzyskaj bezpośredni dostęp do kluczowych informacji bez konieczności przeglądania całego wideo dzięki transkrypcji generowanej przez AI ClickUp Brain.

Kolejną perełką dla zapracowanych zespołów, które utknęły na platformach do wirtualnych spotkań i prowadzą jedno spotkanie za drugim, jest ClickUp AI Notetaker.

Automatycznie transkrybuje rozmowy, generuje inteligentne podsumowania i przekształca elementy do wykonania w zadania, które można śledzić.

ClickUp dokumentuje wszystko w tle, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na rozmowie, zamiast gorączkowo robić notatki lub próbować zapamiętać ważne decyzje.

Ponadto automatycznie generowane podsumowania oferują szybki przegląd dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w rozmowie.

Zamień spostrzeżenia z spotkań w praktyczne wyniki dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp

Wskazówka dla profesjonalistów: Zautomatyzuj swoje procesy po nagraniu za pomocą agentów AI ClickUp. Po zakończeniu nagrywania ekranu agent AI może automatycznie wykryć, kiedy nowy plik nagrania zostanie zapisany w określonym folderze (np. folderze projektu). Następnie agent może: Przesyłanie nagrania na udostępniany dysk zespołu

Wygeneruj podsumowanie lub transkrypcję

Powiadom odpowiednich członków zespołu w ClickUp lub za pośrednictwem e-mail. Eliminuje to ręczne kroki, przyspiesza udostępnianie i zapewnia natychmiastowy dostęp do nagrań oraz możliwość wykorzystania ich przez zespół.

Limitacje i kwestie do rozważenia podczas przyspieszania wideo

Faktem jest, że przyspieszenie nagrań ekranu może znacznie zwiększyć wydajność. Jednak przed przyspieszeniem klipów wideo lub audio dla wygody należy rozważyć kilka potencjalnych wad.

Aby uzyskać maksymalną wartość z dostosowanej prędkości odtwarzania dźwięku, pamiętaj o następujących kwestiach:

Zbyt wysoka prędkość odtwarzania (np. 2x lub większa) może utrudniać zrozumienie , powodując, że widzowie pomijają istotne szczegóły lub błędnie interpretują złożone tematy.

Przyspieszony dźwięk może powodować obciążenie poznawcze , wymagając od widzów dodatkowego wysiłku umysłowego i potencjalnie zmniejszając długotrwałą retencję informacji.

Nowi lub nieznający się na rzeczy widzowie mogą mieć trudności z dostosowaniem się do zwiększonej prędkości odtwarzania, co powoduje frustrację i konieczność wielokrotnego przewijania, niwelując wzrost wydajności.

Zwiększona prędkość odtwarzania może negatywnie wpłynąć na jakość dźwięku, potencjalnie zakłócając ważne sygnały komunikacyjne, takie jak nacisk, humor i kontekst emocjonalny .

Szybkie obrazy wynikające z przyspieszonego odtwarzania mogą zwiększać zmęczenie oczu, negatywnie wpływając na wrażenia wizualne, szczególnie w przypadku dłuższych wideo.

Ciągłe korzystanie z szybszego odtwarzania może stworzyć warunek, że widzowie będą się niecierpliwić, gdy zobaczą zawartość odtwarzaną w tempie normalnym, co może zmniejszyć ich zaangażowanie w prezentacje lub dyskusje na żywo.

💡 Szybki trik: Dowiedz się, jak uzyskać dźwięk podczas nagrywania ekranu, aby bez wysiłku tworzyć wyraźniejszą i bardziej angażującą zawartość.

Kliknij, przyspiesz, awansuj!

ClickUp Clips oferuje użytkownikom unikalny sposób centralizacji informacji wizualnych, aby były one dostępne dla całej firmy.

Jednak prawdziwa siła ClickUp tkwi w jego zdolności do łączenia wszystkiego w jednym miejscu — zarządzania projektami, dzielenia się wiedzą, śledzenia zadań i płynnej współpracy na jednej platformie. Jak powiedział Trevor Bekolay, starszy naukowiec i współzałożyciel Applied Brain Research:

Przechodziliśmy z Jira na ClickUp i jesteśmy bardzo zadowoleni z tej zmiany, ponieważ możemy wykonywać więcej naszych procesów bezpośrednio w ClickUp, takich jak utrzymywanie wewnętrznej bazy wiedzy, uruchamianie i rejestrowanie wyników wydarzeń Scrum oraz śledzenie celów i czasu. ClickUp jest również znacznie szybszy i bardziej responsywny niż Jira.

Przechodziliśmy z Jira na ClickUp i jesteśmy bardzo zadowoleni z tej zmiany, ponieważ możemy wykonywać więcej naszych procesów bezpośrednio w ClickUp, takich jak utrzymywanie wewnętrznej bazy wiedzy, uruchamianie i rejestrowanie wyników wydarzeń Scrum oraz śledzenie celów i czasu. ClickUp jest również znacznie szybszy i bardziej responsywny niż Jira.

Dzięki transkrypcji opartej na AI, inteligentnym podsumowaniom i płynnemu zarządzaniu zadaniami, ClickUp umożliwia zespołom pracę w sposób bardziej inteligentny, szybszy i wydajniejszy — wszystko w ramach jednego ekosystemu. Wypróbuj to; załóż bezpłatne konto w ClickUp już dziś!