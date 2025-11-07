Transformacja AI nie jest projektem, jest to zadanie dla kierownictwa.

Co najmniej raz w tygodniu odbywam rozmowę, która przebiega mniej więcej tak: lider na stanowisku kierowniczym mówi mi: „Och, już mamy AI — mamy ChatGPT, Copilot, może Glean”.

A potem pojawia się problem: „Ale szczerze mówiąc, nikt tego nie używa”.

To nie jest transformacja AI, to nieudane wdrożenie AI.

Prawdziwa transformacja AI ma miejsce wtedy, gdy cała firma, od kadry kierowniczej po poszczególnych współpracowników, fundamentalnie zmieniła sposób wykonywania pracy. Dzieje się tak, gdy każda osoba w organizacji dostrzegła możliwości AI i aktywnie wykorzystuje ją do eliminowania ręcznych, czasochłonnych i nieefektywnych procesów.

A oto prawdziwy punkt zwrotny: nie chodzi o automatyzację starych nawyków — chodzi o kwestionowanie ich i znalezienie szybszego, mądrzejszego i bardziej inteligentnego sposobu osiągania lepszych wyników.

Podręcznik transformacji cyfrowej nie sprawdzi się w tym przypadku.

Liderzy uwielbiają nawiązywać do transformacji cyfrowej. Sam używam tej analogii. Pamiętasz, jak konferencje Gartnera przez lata wbijały nam to do głowy?

Dyrektorzy ds. informatyki musieli wykorzystać technologię, aby rozwinąć swoje modele biznesowe. Zwycięzcami okazały się firmy takie jak Netflix, które wykorzystały technologię do modernizacji, podczas gdy Blockbuster pozostał w tyle.

Jednak w tym miejscu transformacja AI znacznie różni się od swoich poprzedników:

Transformacja cyfrowa oznaczała duże, kapitałochłonne projekty zarządzane za pomocą sztywnych systemów i biur zarządzania projektami (PMO).

Transformacja /AI jest natomiast płynna i szybko postępująca — ma miejsce we wszystkich funkcjach i zależy od tego, jak szybko ludzie potrafią zmienić sposób rozwiązywania problemów.

Zastanów się nad tym przez chwilę. Transformacja cyfrowa miała wpływ na konkretne projekty i inicjatywy. Transformacja AI ma wpływ na każdego pracownika w Twojej firmie. Jaki jest łączny efekt pracy wszystkich osób w sposób bardziej inteligentny, szybszy i wydajniejszy?

To właśnie tam dzieje się magia. To właśnie ma bezpośredni wpływ na Twoje wyniki finansowe.

Większość firm uważa, że wdrożyła AI, ponieważ wprowadziła chatbota lub licencjonowała kilka narzędzi AI. Jednak prawdziwą luką nie jest dostęp do AI, ale brak systemu, który zapewnia połączenie AI z kontekstem, realizacją i wynikami.

Organizacje, które odnotowują znaczące zmiany, nie tylko wykorzystują AI — wbudowały ją w samą pracę.

Niedawna ankieta przeprowadzona przez ClickUp wykazała, że 23% osób nie wie, od czego zacząć korzystanie ze sztucznej inteligencji, a 27% uważa, że potrzebuje dodatkowego szkolenia, aby efektywnie z niej korzystać. Wyzwania te mogą spowolnić postępy i uniemożliwić organizacjom pełne wykorzystanie zalet sztucznej inteligencji.

Jest to kwestia techniczna, funkcja i kulturowa — ale nie w równym stopniu.

Ta matryca pokazuje, w jaki sposób ujednolicone obszary robocze i zintegrowana sztuczna inteligencja przyczyniają się do rzeczywistego wzrostu wydajności.

Kiedy liderzy pytają mnie, czy transformacja AI ma charakter przede wszystkim techniczny, funkcyjny czy kulturowy, odpowiadam: wszystkie trzy, ale na bardzo różnych poziomach trudności.

Zmiana techniczna? To najłatwiejsza część.

Jeśli korzystasz z platformy takiej jak ClickUp Brain, stworzyliśmy narzędzia, których potrzebujesz, bezpośrednio w miejscu, w którym już pracujesz. Nasza sztuczna inteligencja to nie tylko narzędzie do czatu, służące do zadawania pytań i podsumowywania danych; to także potężne narzędzie do analizowania i interpretowania złożonych danych. Wykonuje ono zadania, jest wbudowane w cykle pracy i wykorzystuje agenty otoczenia, które posuwają pracę do przodu, nawet jeśli użytkownicy nie są świadomi, że coś wyzwalają.

Prawdziwe wyzwanie polega na zmianach funkcjonalnych i kulturowych. Na nowo wyobrażasz sobie, jak przebiega praca od momentu jej przyjęcia, przez realizację, aż po raportowanie — oraz jak ludzie wchodzą w interakcje zarówno z systemami, jak i między sobą.

Właśnie w tym miejscu większość firm napotyka trudności: w zarządzaniu zmianą.

W erze transformacji cyfrowej kierownicy projektów i biura zarządzania projektami decydowały o powodzeniu lub porażce inicjatyw. Wszyscy inni po prostu wykonywali przydzielone zadania i aktualizowali plan projektu. Transformacja AI demokratyzuje tę kontrolę, udostępniając ją wszystkim członkom organizacji. Każda osoba może teraz zarządzać i optymalizować własne cykle pracy — niezależnie od tego, czy są one związane z projektem, czy tylko z regularnymi działaniami działu.

Oznacza to, że transformacja ma wpływ na wszystkie funkcje biznesowe. A tego rodzaju radykalne zmiany muszą pochodzić z góry.

47% respondentów naszej ankiety nigdy nie próbowało wykorzystać AI do wykonywania zadań ręcznych, ale 23% osób, które wdrożyły AI, twierdzi, że znacznie zmniejszyło to ich obciążenie pracą. Ta różnica może być czymś więcej niż tylko luką technologiczną. Podczas gdy pierwsi użytkownicy osiągają wymierne korzyści, większość może nie doceniać transformacyjnego potencjału AI w zakresie zmniejszenia obciążenia poznawczego i odzyskania czasu.

🔍 Wniosek: Sukces AI zależy mniej od eksperymentów, a bardziej od integracji. Firmy odnoszące sukcesy dzięki AI to te, które łączą narzędzia, zespoły i kontekst.

Prawdziwa siła tkwi w transformacji między zespołami

Był moment, który zasadniczo zmienił moje podejście do potencjału AI.

Nasz dyrektor generalny, Zeb, powiedział coś, co utkwiło mi w pamięci:

W przyszłości wszyscy pracownicy będą menedżerami agentów AI.

To zmieniło wszystko. Ciągle mówimy o „człowieku w pętli”, ale to idzie o krok dalej.

Sztuczna inteligencja nie tylko pomaga — ona wzmacnia wszystkich pracowników. Dzięki asystentom AI pracownicy na każdym szczeblu stają się mądrzejsi, potrafią podejmować bardziej świadome decyzje i szybciej wykonywać zadania. Ponieważ ludzie nadal postrzegają AI jako narzędzie do wyszukiwania i udzielania odpowiedzi, nie chodzi tylko o podejmowanie decyzji — chodzi o faktyczne WYKONYWANIE pracy za użytkowników, zajmowanie się rutynowymi i ręcznymi krokami, takimi jak zmiana statusów, kopiowanie i wklejanie oraz przenoszenie zadań z jednego miejsca do drugiego.

Przypomnienie mi to, jak bardzo pokolenie moich dzieci jest mądrzejsze od nas w ich wieku, mając natychmiastowy dostęp do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych przez internet i YouTube. AI przenosi to na wyższy poziom, wbudowując tę inteligencję w każdy aspekt naszej pracy i podnosząc poziom każdego pracownika wchodzącego na rynek pracy, a także tych już zatrudnionych, którzy mają teraz pod ręką odpowiedzi na pytanie, jak pracować szybciej, oraz narzędzia do tego potrzebne.

Ale oto kluczowa kwestia: prawdziwa siła firmy opartej na sztucznej inteligencji ujawnia się, gdy przepływ współpracy przebiega między zespołami, a nie tylko w ich obrębie. Właśnie w tym miejscu konwergencja staje się kluczowa — ponieważ odizolowane narzędzia AI nie są w stanie zapewnić prawdziwej transformacji. Zamiast ograniczać rozproszenie pracy, powodują jego wzrost.

Rozwiązaniem jest zintegrowany obszar roboczy AI, w którym narzędzia, zespoły i dane działają synchronicznie — dzięki ClickUp Brain — dzięki czemu praca przebiega płynnie we wszystkich funkcjach.

To właśnie ta kwestia mnie fascynuje, ponieważ obserwuję ten schemat co tydzień.

Firmy mówią mi, że „wypróbowały AI” za pomocą samodzielnych narzędzi, takich jak ChatGPT, Gemini, a nawet Copilot. Narzędzia te dodają proste funkcje zarządzania projektami, ponieważ zdano sobie sprawę, że nie ma wartości w zadawaniu pytań AI, jeśli nie można następnie wykorzystać tej zawartości w rzeczywistej pracy — zadaniach, projektach lub dokumentach.

Jednak narzędzia te sprawiają, że użytkownikom trudno jest zrozumieć, jak skutecznie wykorzystać AI, a ich obciążenie rzeczywistej transformacji pracy jest limitowane.

Sposób, w jaki zbudowano ClickUp Brain, całkowicie zmienia zasady gry. Nasza sztuczna inteligencja działa w ramach platformy do zarządzania pracą — gdzie już planujesz, wykonujesz i omawiasz zadania. Możesz ją wbudować w przepływy pracy. Agenci otoczenia mogą odpowiadać na pytania, identyfikować zduplikowane zadania, sugerować powiązane zadania, tworzyć nowe zadania i przyspieszać przepływy pracy — a wszystko to bez wiedzy użytkowników, że uruchomili wyzwalacza.

Dzięki głębokiej integracji ClickUp z różnymi systemami, efekt ten się potęguje — tworząc jedno źródło informacji i automatyzację w całym stosie technologicznym. Usprawniając przepływ pracy między platformami, użytkownicy nie muszą przełączać się między nimi, co eliminuje potencjalne błędy i konieczność ponownej pracy wynikające z ręcznego łączenia niepołączonych systemów.

Prawdziwa transformacja AI to nie tylko „dodaliśmy chatbota”. To sytuacja, w której sama praca staje się inteligentna — decyzje, aktualizacje, odpowiedzi i kolejne kroki mają miejsce w ramach przepływu pracy, a nie w oddzielnych narzędziach. Oto, co oferuje pakiet AI ClickUp: ClickUp Brain → analizuje pracę, generuje kolejne kroki i natychmiast tworzy podsumowanie → analizuje pracę, generuje kolejne kroki i natychmiast tworzy podsumowanie

ClickUp Brain MAX (Talk to Text) → zamienia głos na zadania, dokumenty i działania do wykonania → zamienia głos na zadania, dokumenty i działania do wykonania

ClickUp Enterprise Search → pobiera odpowiedzi z ClickUp i połączonych narzędzi, takich jak Notion, GitHub i Google Drive. Od głosu do działania: Brain Max przekształca Twoje polecenia głosowe w natychmiastowe odpowiedzi i zautomatyzowane zadania Razem eliminują one lukę między myśleniem, rejestrowaniem i wykonywaniem. Bez przełączania kontekstu, bez ręcznego łączenia. Jest to przejście od AI jako narzędzia do AI jako systemu operacyjnego dla pracy.

Odważny krok to podjęcie działania

Dziś rano odbyłem spotkanie z dyrektorem ds. informatyki, który mówił o potrzebie „cyfrowej transformacji” swojej firmy. Nie myśleli jeszcze nawet o AI. Natychmiast rzuciłem mu wyzwanie: „Musisz o tym pomyśleć już teraz”.

Ma dziesięcioletnią mieszankę aplikacji rozrzuconych po całej firmie i członków zespołu, którzy znają tylko jeden sposób realizacji projektów.

Powiedziałem mu wprost: „Zaskoczymy ich tym, jak powinni zmienić sposób pracy. Twoim zadaniem, po trzech miesiącach pełnienia tej rola, jest wprowadzenie tej zmiany. Nie chodzi tylko o konsolidację narzędzi, ale o transformację biznesową”.

Pod koniec naszej 30-minutowej rozmowy lider naszego zespołu ds. obsługi klientów, który wcześniej nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, chciał dowiedzieć się więcej.

Dlaczego? Ponieważ zdał sobie sprawę, jaka jest stawka.

🧩 Oto, co mówię każdemu liderowi Nie bój się przejść na zintegrowaną platformę, taką jak ClickUp. Bój się, jeśli NIE zdecydujesz się na ten krok. Twoi konkurenci już teraz przechodzą transformację dzięki AI. Jeśli Ty tego nie robisz, już jesteś w tyle.

Co naprawdę oznacza termin „AI-Native”?

Firma natywna dla AI to nie taka, w której kierownictwo ogłosiło wielką decyzję o „wdrożeniu AI”. To taka, w której cała organizacja — od kierownictwa po pracowników — zasadniczo zmieniła swoje podejście do pracy.

Inteligentni liderzy i firmy to takie, które akceptują i promują kulturę kwestionowania, jak rzeczy były zrobione w przeszłości. Proponują nowe sposoby działania. Umożliwiają pracownikom bycie własnymi agentami zmian.

Gra została podniesiona do wyższego poziomu dla wszystkich. Tak jak każde pokolenie dzieci staje się coraz mądrzejsze, tak samo każde pokolenie pracowników będzie oczekiwać, że od samego początku będzie korzystać z AI jako swojego partnera. Firmy powinny oczekiwać, że wszyscy będą posiadać wiedzę na temat AI i zawsze będą zastanawiać się, jak zrobić coś lepiej.

Gwarantuję, że każdy zespół, niezależnie od sposobu pracy, dostrzeże wartość ClickUp AI w takim czy innym formularzu. Nawet jeśli jesteś jednoosobowym zespołem zarządzającym osobistymi zadaniami, spotkaniami indywidualnymi, protokołami ze spotkań lub pracą rozproszoną między arkuszami kalkulacyjnymi, dokumentami i e-mail — możemy poprawić Twoją wydajność. Daj mi zespół i jego cykl pracy, a uzyskana wartość będzie wykładnicza. Właśnie tam omawiamy, w jaki sposób firmy mogą stać się supermocne dzięki ClickUp Brain.

Twoja transformacja zaczyna się od zaangażowania kierownictwa

Sukces lub porażka transformacji AI zależy od tego, czy kierownictwo nada jej priorytetowe znaczenie i wprowadzi niezbędne zmiany kulturowe. Transformacja tej skali nie może nastąpić w wyniku oddolnych eksperymentów lub izolowanych pilotażowych programów realizowanych przez poszczególne działy.

Zadanie kierownictwa jest jasne:

Ustaw wizję i strategiczne priorytety.

Wybierz technologię, która umożliwia konwergencję, kontekst i inteligentną automatyzację.

Przeprowadź zarządzanie zmianą do samego końca.

Wzoruj zachowania, których oczekujesz od swoich zespołów.

Doceniaj zespoły, które zmieniają stare sposoby pracy na nowe, oparte na AI.

Organizacje, które odniosą sukces w erze AI, to te, w których liderzy popierają przejście na ujednolicony, oparty na AI obszar roboczy i sygnalizują, że nie jest to tylko projekt informatyczny. Jest to podstawowy czynnik przewagi konkurencyjnej i długoterminowego wzrostu.

Zegar tyka. Transformacja już trwa. Jedynym pytaniem jest, czy będziesz jej liderem, czy zostaniesz w tyle.

Gotowy, aby poprowadzić transformację AI?

Angela Bunner jest dyrektorem technicznym w ClickUp, gdzie współpracuje z liderami przedsiębiorstw w celu opracowania transformacji pracy opartej na sztucznej inteligencji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pomaganiu organizacjom w przeprowadzaniu zmian technologicznych doradza kadrze kierowniczej, jak przejść od fragmentarycznych narzędzi do zintegrowanych, inteligentnych obszarów roboczych, które zapewniają wykładniczy wzrost wydajności.

Często zadawane pytania dotyczące transformacji AI

Transformacja AI to proces polegający na zmianie sposobu, w jaki praca jest zrobiona, poprzez wbudowanie sztucznej inteligencji bezpośrednio w cykl pracy. Nie chodzi o dodanie nowych narzędzi, ale o zintegrowanie AI na każdym poziomie działalności, aby ludzie, dane i systemy działały razem w sposób inteligentniejszy i szybszy.

Transformacja cyfrowa koncentruje się na wdrażaniu nowych technologii w celu modernizacji działalności. Transformacja AI idzie dalej — automatyzuje proces podejmowania decyzji, zapewnia połączenie danych między systemami i stale optymalizuje cykl pracy zespołów. Ma wpływ na wszystkich pracowników, nie tylko na projekty realizowane przez dział IT.

Zintegrowane środowisko pracy AI łączy narzędzia, zespoły i dane w ramach jednej platformy, umożliwiając płynne działanie AI we wszystkich tych obszarach. W ClickUp oznacza to, że AI zajmuje się planem, realizacją i raportowaniem w jednym miejscu, ograniczając rozproszenie pracy i przekształcając automatyzację w realny wpływ na działalność biznesową.

Transformacja AI zakończy się sukcesem, gdy kierownictwo uzna ją za priorytet strategiczny. Kadra kierownicza musi wyznaczyć jasną wizję, modelować zachowania oparte na AI, inwestować w technologie konwergentne, takie jak ClickUp Brain, oraz przewodzić zmianom kulturowym, tak aby każdy zespół wykorzystywał AI do eliminowania nieefektywności i przyspieszania osiągania wyników.

Typowe wskaźniki to: – zmniejszenie liczby zadań wykonywanych ręcznie lub powtarzalnych – mniej przełączania się między narzędziami – krótsze cykle projektów i szybsze podejmowanie decyzji – większa satysfakcja pracowników z szybkości i przejrzystości cyklu pracy.

ClickUp Brain osadza inteligencję tam, gdzie odbywa się praca. Funkcje takie jak ClickUp Brain MAX, Enterprise Search i AI Agents łączą połączenie, automatyzują aktualizacje i wykonują działania w ramach tego samego obszaru roboczego, pomagając organizacjom przejść od rozproszonego wykorzystania sztucznej inteligencji do ujednoliconego, opartego na sztucznej inteligencji systemu operacyjnego do pracy.