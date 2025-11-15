10 najlepszych agentów głosowych AI na rok 2025 (wraz z przykładami zastosowań)

Sztuczna inteligencja wpływa na interakcje głosowe w różnych branżach. Prognozuje się, że globalny rynek agentów głosowych AI wzrośnie do ogromnej wartości 47,5 mld USD, przy średnim rocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie około 34,8%.

Dzięki możliwościom głębokiego uczenia się agenci głosowi oparci na AI wykraczają poza proste planowanie spotkań i wykonują bardziej złożone zadania, takie jak rozwiązywanie problemów technicznych przy użyciu cyklu pracy, rozwiązywanie konfliktów oraz ocena intencji i budżetu klientów w celu zaproponowania odpowiednich produktów i rozwiązań.

W tym artykule przyjrzymy się najlepszym agentom głosowym AI i temu, jak pomagają one firmom podejmować mądrzejsze, oparte na danych decyzje, jednocześnie poprawiając jakość obsługi klienta.

Agenci głosowi AI w skrócie

Oto krótka tabela porównawcza wszystkich narzędzi, które znalazły się na naszej liście 👇

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Zespoły stawiające na wydajność, które chcą zarządzać zadaniami za pomocą głosu Wielkość zespołu: dowolna Agenci AI, zamiana mowy na tekst, notatnik spotkań, wyszukiwanie w obszarze roboczym Free Forever, płatne plany od 7 USD/miesiąc ElevenLabs Ultrarealistyczne klonowanie głosu i TTS Wielkość zespołu: Twórcy, zespoły wsparcia Klonowanie głosu, RAG, zmienne dynamiczne, niskie opóźnienia Free Plan, plany płatne od 5 USD/miesiąc Lindy Automatyzacja cykli pracy głosowych bez kodowania Wielkość zespołu: małe i średnie przedsiębiorstwa, zespoły operacyjne Wizualny kreator, przepływy wieloagentowe, ponad 4000 integracji Free Plan, Pro od 49,99 USD/miesiąc Deepgram Programiści tworzący niestandardowe narzędzia głosowe AI Wielkość zespołu: organizacje o dużym zapleczu technologicznym API ASR/TTS, inteligencja audio, sterowanie podczas połączenia Bezpłatny poziom, płatny od 4000 USD rocznie Synthflow Wizualny projekt przepływu agenta głosowego Wielkość zespołu: agencje, zespoły sprzedaży Kreator typu „przeciągnij i upuść”, dostosowywanie głosu, wyzwalacze aplikacji Bezpłatna wersja próbna, plany od 450 USD/miesiąc Vapi Budowanie skalowalnej infrastruktury głosowej AI Wielkość zespołu: zespoły programistów, infrastruktura połączeń Infrastruktura głosowa w czasie rzeczywistym, testy w środowisku Sandbox, zabezpieczenia Free, płatne zgodnie z rzeczywistym zużyciem, ceny dla przedsiębiorstw Retell AI Wykonywanie połączeń zbiorczych i monitorowanie połączeń Wielkość zespołu: Enterprise BPOs Połączenia grupowe, spersonalizowane identyfikatory dzwoniącego, analityka Free, od 0,07 USD/min, ceny dla przedsiębiorstw Cognigy Centra obsługi telefonicznej Enterprise Wielkość zespołu: Duże centra obsługi telefonicznej Przekierowywanie połączeń, płatności podczas połączenia, długa pamięć Niestandardowe ceny Murf. ai Nagrań głosowych AI o studyjnej jakości Wielkość zespołu: Twórcy, marketerzy Redaktor głosowy, integracja z Canva/Slides, synchronizacja głosu Free, płatne od 29 USD/miesiąc Bland Skalowalne kampanie głosowe Wielkość zespołu: Sprzedaż, operacje opieki zdrowotnej Wizualny kreator, działania CRM, infrastruktura z automatycznym skalowaniem Niestandardowe ceny

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku agentów głosowych AI?

Właściwy wybór zależy całkowicie od konkretnego zastosowania i wymagań biznesowych. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników:

Opóźnienia i wydajność w czasie rzeczywistym: Priorytetowo traktuj agentów głosowych AI o niskich opóźnieniach. Jeśli Twój przypadek użycia wymaga naturalnych rozmów, postaraj się o czas odpowiedzi poniżej 800 milisekund.

Dokładność i niezawodność: Poszukaj agenta głosowego AI, który potrafi dokładnie transkrybować ludzką mowę, nawet w przypadku różnych języków, akcentów i szumów w tle.

Niestandardowa personalizacja i kontrola: Określ poziom kontroli, jaki chcesz mieć nad swoim głosem AI, niezależnie od tego, czy chodzi o dostosowanie charakterystyki głosu, wybór modeli AI, czy szkolenie go w oparciu o wewnętrzną bazę wiedzy w celu zachowania spójności marki.

Integracje: Wybierz narzędzie, które można łatwo połączyć z istniejącymi systemami, w tym CRM, helpdeskami i innymi bazami danych z wbudowanymi łącznikami i interfejsami API.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Poszukaj funkcji bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie typu end-to-end i redagowanie danych osobowych (PII), oraz zgodności z normami, takimi jak SOC 2 i RODO.

Najlepsze agenty głosowe AI

ClickUp (najlepszy dla zespołów potrzebujących integracji wydajności i AI głosowej)

ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, ogranicza rozproszenie zadań i łączy zadania, projekty, dokumenty, cele i czat w jednym, wspólnym obszarze roboczym.

ClickUp Brain to asystent AI wbudowany w ClickUp, który zwiększa wydajność i integruje funkcje głosowe z zarządzaniem projektami.

Dzięki ClickUp Brain możesz:

Burza mózgów, tworzenie briefów i delegowanie zadań

Twórz notatki ze spotkań dotyczących cotygodniowych sprintów

Twórz niestandardowych agentów AI do dowolnych zadań bez konieczności pisania kodu.

Przeszukuj zadania, dokumenty, czaty i narzędzia, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi z pełnym kontekstem.

Rozmawiaj, aby zadania w całym obszarze roboczym były zrobione.

Pomyśl o tym jak o centralnej inteligencji łączącej wszystkie aspekty Twojej pracy. Podstawą Brain są agenci AI i funkcje zamiany mowy na tekst.

Agenci ClickUp AI to autonomiczni, inteligentni asystenci, którzy potrafią rozumować, odpowiadać i wykonywać zadania w całym obszarze roboczym. Możesz stworzyć agenta, który będzie odpowiadał na pytania zespołu, automatyzował powtarzalne zadania lub zbudować od podstaw niestandardowych agentów dostosowanych do unikalnych potrzeb Twojej firmy.

Ponieważ nasi agenci opierają się wyłącznie na wewnętrznych aplikacjach, takich jak ClickUp Dokument i ClickUp AI Notetaker, jako żywych bazach wiedzy, każda akcja jest poparta wiarygodnymi i aktualnymi informacjami.

Twórz i wdrażaj agentów ClickUp AI, którzy potrafią rozumować, odpowiadać i wykonywać zadania w całym obszarze roboczym.

Skorzystaj z funkcji Talk-to-Text w ClickUp, aby zintegrować funkcje głosowe ze swoim obszarem roboczym.

Załóżmy, że chcesz uzyskać aktualne informacje od członka zespołu. Wystarczy nacisnąć „fn” i powiedzieć, jakbyś rozmawiał ze swoim asystentem: „Czy możesz poprosić Jamiego, aby nadał priorytet dokumentowi dotyczącemu planowania sprintu i udostępnił mi go do jutra do godziny 17:00”. ClickUp Brain automatycznie połączy odpowiednie osoby, dokumenty i zadania.

Wypowiedz, komu, kiedy i co chcesz przekazać, a funkcja zamiany mowy na tekst ClickUp wygeneruje wzmiankę o osobach, połączy połączone dokumenty i zaplanuje wydarzenia.

Co więcej, możesz nawet zamieniać mowę na tekst na urządzeniach z systemem Android lub iPhone. Dyktuj notatki, zadania i dokumenty bez martwienia się o nierówne pauzy lub potknięcia. Dzięki funkcji AI Auto-Edit ClickUp poprawia tekst w czasie rzeczywistym. Nasze narzędzie wspiera ponad 50 języków i rozumie kontekstowe @wzmianki oraz linki łączące zadania.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp AI Agents: Twórz i wdrażaj agentów AI bez kodowania, aby zautomatyzować zadania, udzielać autonomicznych odpowiedzi i zarządzać projektami. Korzystaj z gotowych agentów, takich jak Project Manager i Deadline Guardian, lub twórz niestandardowe agentów od podstaw.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Dodawaj notatki, zadania i dokumenty w swoim obszarze roboczym za pomocą głosu. Nasze narzędzie rozumie ponad 50 języków i konwertuje mowę na tekst w czasie rzeczywistym, uwzględniając kontekstowe @wzmianki i automatycznie je łącząc.

ClickUp AI Notetaker : Generuj notatki i transkrypcje spotkań z wykorzystaniem AI z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Rejestruj dyskusje, twórz podsumowania i wyodrębniaj elementy do wykonania. Generuj notatki i transkrypcje spotkań z wykorzystaniem AI z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Rejestruj dyskusje, twórz podsumowania i wyodrębniaj elementy do wykonania.

Zadawaj pytania kontekstowe w zadaniach i dokumentach ClickUp: wykorzystaj AI, aby uzyskać natychmiastowe, bogate w kontekst odpowiedzi z całego obszaru roboczego ClickUp i połączonych aplikacji, takich jak Google Drive i Salesforce.

Limitacje ClickUp

Aplikacja mobilna odzwierciedla bogatą funkcję platformy internetowej, co czasami może być przytłaczające.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 450 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto recenzja G2:

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

2. Eleven Labs (najlepszy do ultra-realistycznego zamiany tekstu na mowę i klonowania)

za pośrednictwem ElevenLabs

Platforma ElevenLabs Agents pozwala w ciągu kilku minut wdrożyć agentów głosowych AI w sieci, na urządzeniach mobilnych lub w telefonii. Tworzy jedne z najbardziej realistycznych głosów AI, nieprzypominające znudzonych nam wszystkim interakcji robotycznych.

Możesz wybierać spośród ponad tysiąca głosów AI w 32 językach lub sklonować swój własny głos, używając krótkiej (1-2 minutowej) próbki, aby uzyskać pełną kontrolę nad głosem marki.

Po ustawieniu podstawowego głosu zawsze możesz dostosować ton, akcent i tempo głosów AI do różnych języków, regionów lub typów klientów.

Warto zwrócić uwagę, że agenci głosowi ElevenLabs wykorzystują zoptymalizowany model przejmowania głosu z ultra niskim opóźnieniem (~75 ms+). Oznacza to, że potrafią oni rozumieć pauzy, nakładanie się wypowiedzi i przerwy, aby w czasie rzeczywistym dostosowywać swoje odpowiedzi. Dzięki temu, gdy klienci przerywają lub mówią jednocześnie z agentem, ten reaguje tak samo, jak w prawdziwej rozmowie.

Najlepsze funkcje ElevenLabs

Wykorzystaj wbudowaną funkcję Retrieval-Augmented Generation (RAG), aby dostarczać agentom wewnętrzne dokumenty firmowe, często zadawane pytania i adresy URL, dzięki czemu będą oni mogli wyszukiwać i udzielać odpowiedzi zgodnych z wizerunkiem marki.

Dodaj zmienne dynamiczne i nadpisania, aby spersonalizować interakcje bez przekazywania wrażliwych danych niestandardowych klientów do podstawowej konfiguracji agenta.

Połącz swojego agenta z wewnętrznymi narzędziami i API jako wyzwalacze rzeczywistych działań, takich jak rezerwacja terminów lub aktualizacja zamówień.

Limitations ElevenLabs

Chociaż jakość głosu jest wysoka, niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja dubbingowania głosu jest przeciętna i sporządzają notatkę o braku zaawansowanych opcji niestandardowego dostosowywania.

Ceny ElevenLabs

Free

Pakiet startowy: 5 USD miesięcznie

Twórca: 11 USD miesięcznie

Pro: 99 USD miesięcznie

Skala : 330 USD miesięcznie

Biznes : 1320 USD miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ElevenLabs

G2: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Elevenlabs?

Oto recenzja G2:

W ElevenLabs najbardziej podoba mi się niesamowita jakość i realizm głosów. Brzmią naturalnie, są angażujące i bardzo wszechstronne, dzięki czemu idealnie nadają się do profesjonalnych projektów.

3. Lindy (najlepszy do automatyzacji złożonych cykli pracy biznesowych)

za pośrednictwem Lindy

Lindy to platforma asystenta AI bez kodowania, która pomaga w automatyzacji procesów biznesowych za pomocą potężnych agentów. Narzędzie to oferuje najprostsze podejście do tworzenia głosowych agentów AI.

Możesz konfigurować przepływy połączeń za pomocą wizualnego kreatora, w którym wystarczy przeciągnąć i upuścić kolejne kroki, połączyć je za pomocą gałęzi logicznych i zdecydować, co jest wyzwalaczem danej akcji.

Zasadniczo zyskujesz zakończoną autonomię w zakresie sposobu interakcji agentów, osób, które powiadamiają, oraz kolejnych działań. Autonomia ta jest skuteczna w przypadku przewidywalnych połączeń, takich jak cykle pracy IVR, planowanie spotkań i inne.

Oprócz interakcji głosowych Lindy pomaga w automatyzacji zadań wykonywanych po zakończeniu rozmowy. Możesz dodawać kroki cyklu pracy, aby rejestrować rozmowy, aktualizować rekordy CRM, wysyłać podsumowania rozmów i uruchamiać wyzwalacze w tysiącach aplikacji i usług.

Najlepsze funkcje Lindy

Wybierz jeden z gotowych szablonów agentów głosowych AI lub opisz swój przepływ głosowy Lindy AI, a ona stworzy go dla Ciebie w ciągu kilku minut.

Projektuj cykle pracy z wieloma agentami, które pozwalają jednemu agentowi rozpocząć rozmowę i przekierować połączenie do innego.

Zintegruj i zapewnij połączenie swoich cykli pracy AI z ponad 4000 aplikacjami innych firm, w tym CRM, bazami danych, systemami telefonicznymi i innymi.

Ograniczenia Lindy

Ponieważ nie jest to typowy agent głosowy AI, brakuje mu niuansów i zestawu funkcji wymaganych do interakcji głosowych w czasie rzeczywistym.

Ceny Lindy

Free

Pro: 49,99 USD miesięcznie

Biznes: 199,99 USD miesięcznie

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lindy

G2: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Lindy?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się intuicyjność i łatwość obsługi Lindy. Przepływy automatyzacji są łatwe do skonfigurowania, a pomoc AI znacznie przyspiesza generowanie leadów i działania następcze.

4. Deepgram (najlepszy dla agentów głosowych AI opartych na API)

za pośrednictwem Deepgram

Deepgram to platforma AI głosowa stworzona dla programistów, którzy chcą mieć zakończoną kontrolę nad swoimi ustawieniami.

Zapewnia on pojedynczy interfejs API typu plug-and-play, który można osadzić w systemie telefonicznym, witrynie internetowej lub aplikacji. Interfejs API łączy popularne modele rozpoznawania mowy i syntezy głosu Deepgram.

Możesz przebudować swój stos API głosowego i wprowadzić własne modele LLM oraz zamiany tekstu na mowę, aby uzyskać lepszą kontrolę i możliwość dostosowania niestandardowego.

Jednak w przeciwieństwie do kreatorów agentów bez kodowania, do zarządzania logiką biznesową, cyklami pracy użytkowników i funkcjami specyficznymi dla aplikacji potrzebne są solidne umiejętności w zakresie tworzenia oprogramowania.

Najlepsze funkcje Deepgram

Transkrybuj rozmowy telefoniczne prowadzone w hałaśliwym otoczeniu, takim jak ruchliwe biura lub call center, dzięki modelowi rozpoznawania mowy ludzkiej.

Koordynuj działanie agenta głosowego za pomocą funkcji wykrywania wtrącania się, przewidywania kolejności wypowiedzi, wywoływania funkcji i kontroli w trakcie sesji, aby zapewnić płynność rozmów telefonicznych.

Wykorzystaj wbudowaną funkcję Audio Intelligence do wykrywania nastrojów, rozpoznawania intencji rozmówcy, podsumowywania rozmów i identyfikowania kluczowych tematów.

Limits Deepgram

Szybka lub nakładająca się mowa może zakłócić interpunkcję i strukturę wyników, co oznacza, że użytkownicy muszą czasami ręcznie je poprawiać.

Ceny Deepgram

Free

Wzrost: ponad 4 tys. USD rocznie

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Deepgram

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Deepgram?

Oto recenzja G2:

Jakość transkrypcji jest solidna, nawet gdy dźwięk nie jest krystalicznie czysty. Bardzo dobrze radzi sobie z dźwiękiem w czasie rzeczywistym, a API strumieniowania ma bardzo niskie opóźnienia, co jest ogromnym plusem dla aplikacji na żywo.

5. Synthflow (najlepszy do projektowania wizualnego przepływu rozmowy)

za pośrednictwem Synthflow

Dzięki Synthflow możesz tworzyć agenty AI przy użyciu podpowiedzi w języku naturalnym lub przełączyć się na kreator przepływu typu „przeciągnij i upuść”, aby uzyskać pełną kontrolę nad przepływem połączeń i logiką.

Po ustawieniu logiki narzędzie pozwala na niestandardowe dostosowanie agentów do modelu sztucznej inteligencji, z którego korzystają, oraz sposobu, w jaki komunikują się z klientami.

Dzięki wsparciu ponad 30 języków i wbudowanej funkcji edycji głosu możesz skonfigurować głosy AI pod kątem żargonu branżowego, niestandardowego słownictwa, szybkości mówienia, obsługi przerw i nie tylko.

W przypadku dużych agencji lub firm obsługujących wielu klientów, Synthflow umożliwia wdrażanie agentów white label w ramach różnych subkont.

Najlepsze funkcje Synthflow

Wybierz gotowe do użycia szablony agentów głosowych AI do rozmów na żywo, w tym połączeń przychodzących dotyczących wsparcia technicznego i sprzedaży, lub stwórz niestandardowe agentów głosowych za pomocą narzędzia do projektowania przepływów.

Wyzwalacz działań w ponad 200 aplikacjach, w tym systemach telefonicznych, CRM i kalendarzach, dodając je jako kroki do przepływu pracy agenta.

Wdrażaj agentów głosowych AI z zabezpieczeniami, które gwarantują, że AI pobiera dane z zatwierdzonych źródeł wiedzy, zapewniając dokładne i bezpieczne dla marki odpowiedzi.

Ograniczenia Synthflow

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania o wysokich opóźnieniach i niemożności kontynuowania rozmowy w przypadku przerwania w połowie zdania.

Ceny Synthflow

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna.

Pro: 450 USD miesięcznie

Wzrost: 900 USD miesięcznie

Agencja: 1400 USD miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Synthflow

G2: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Synthflow?

Oto recenzja G2:

Bardzo podoba mi się to, jak szybko można stworzyć naturalnie brzmiący i konwersacyjny przepływ połączeń AI. Możliwość zaprojektowania logiki branch dla różnych odpowiedzi potencjalnych klientów sprawia, że wydaje się, jakby połączeniem zajmował się prawdziwy agent. Ponadto mogę zautomatyzować takie działania, jak kwalifikowanie potencjalnych klientów, umawianie spotkań i wiele innych.

6. Vapi (najlepszy dla programistów API dla produktów głosowych)

za pośrednictwem Vapi

Vapi to platforma przeznaczona przede wszystkim dla programistów, służąca do tworzenia programowalnych, wysoce konfigurowalnych produktów AI głosowych na dużą skalę. Jej podejście oparte na API pozwala zespołom definiować sposób obsługi połączeń za pomocą niestandardowego kodu, zapewniając głęboką kontrolę nad logiką i podpowiedziami.

Infrastruktura audio tego narzędzia działa w czasie rzeczywistym i zapewnia opóźnienie poniżej 500 ms, nawet przy obsłudze tysięcy równoczesnych połączeń każdego dnia. Ponadto wbudowane zabezpieczenia rozmów zapobiegają halucynacjom modelu, dzięki czemu rozmowy pozostają naturalne i jednocześnie regulowane.

Vapi dobrze współpracuje z zewnętrznymi silnikami TTS/ASR, umożliwiając łączenie różnych dostawców, takich jak ElevenLabs dla głosu i Deepgram dla ASR. Dla zespołów, które chcą mieć kontrolę nad routingiem połączeń i precyzyjnym rozliczaniem, Vapi jest dobrym rozwiązaniem.

Najlepsze funkcje Vapi

Wybierz spośród tysięcy gotowych szablonów agentów głosowych lub skonfiguruj API głosu, aby kontrolować głos, logikę i zachowanie agenta.

Skorzystaj z wbudowanej piaskownicy, aby symulować lub testować agenty AI z różnymi wariantami podpowiedzi, głosów i przepływów przed przejściem do produkcji.

Płynnie radź sobie z przerwami w trakcie rozmowy dzięki narzędziom takim jak wtrącanie się w trakcie rozmowy, bariery ochronne i przekazywanie kontekstu.

Limity Vapi

Wymaga zaangażowania programistów w przypadku złożonych cykli pracy i integracji systemów.

Ceny Vapi

Free

Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem: oparta na wykorzystaniu

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Vapi

G2: Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

7. Retell AI (najlepszy do wdrażania i monitorowania połączeń grupowych)

za pośrednictwem Retell AI

Szukasz platformy dla przedsiębiorstw do tworzenia, testowania i monitorowania skalowalnych agentów głosowych AI? Retell AI może obsłużyć dużą liczbę połączeń dzięki wbudowanym funkcjom, takim jak połączenia grupowe, identyfikacja numeru dzwoniącego z logo firmy i połączenia równoczesne.

Możesz tworzyć agenty za pomocą wizualnego narzędzia do tworzenia przepływu rozmowy oraz zaawansowanych funkcji programistycznych dostępnych poprzez API.

Agenci automatycznie synchronizują się z istniejącą bazą wiedzy, taką jak strony internetowe lub dokumenty, i mają natywny model przejmowania głosu, aby radzić sobie z przerwami podczas prawdziwych rozmów. Można jednak spodziewać się opóźnienia rzędu ~ 800 ms, czyli wyższego niż w branży.

Najlepsze funkcje Retell AI

Korzystaj z narzędzi do wykonywania połączeń zbiorczych, aby realizować kampanie wychodzące z identyfikatorem dzwoniącego, śledzeniem konwersji i zweryfikowanymi numerami telefonów, dzięki czemu Twoje połączenia nie będą oznaczane jako spam.

Omiń systemy IVR dzięki agentom głosowym, którzy rozumieją kontekst i wybierają właściwe cyfry we właściwym kierunku.

Monitoruj kampanie telefoniczne, śledź wskaźniki powodzenia, analizuj opinie użytkowników i ogólne opóźnienia połączeń za pomocą scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego.

Limitacje Retell AI

Klonowanie głosu nie jest dostarczane z natywnym wsparciem, a opcje dostosowywania głośnika są limitowane.

Ceny Retell AI

Free

Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem: 0,07 USD+ za minutę

Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Retell AI

G2: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Retell AI?

Oto recenzja G2:

W Retell AI najbardziej podoba nam się możliwość oferowania niezwykle naturalnych interakcji głosowych dzięki modelom syntezy i transkrypcji w czasie rzeczywistym. W naszych projektach związanych z agentami AI, zwłaszcza z klientami, było to kluczowe rozwiązanie pozwalające osiągnąć płynne, dokładne i skalowalne doświadczenia konwersacyjne.

za pośrednictwem Cognigy

Cognigy to platforma konwersacyjna oparta na sztucznej inteligencji klasy korporacyjnej, przeznaczona dla centrów kontaktowych i dużych przedsiębiorstw obsługujących tysiące połączeń dziennie.

Narzędzie wykracza poza prosty przepływ IVR i zapewnia wizualny kreator typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia agentów głosowych z zaawansowanymi regułami routingu, rezerwowymi i eskalacji, zaprojektowanymi z myślą o intensywnym użytkowaniu.

Możesz również używać go do tworzenia agentów do różnych celów, takich jak samoobsługowi agenci głosowi, cyfrowi agenci czatu, a nawet „Agent Copilot”, który pomaga Twoim przedstawicielom w czasie rzeczywistym.

Wbudowana jest funkcja analizy głosowej. Dzięki temu możesz monitorować wydajność i optymalizować powodzenie każdego agenta w czasie rzeczywistym. To sprawia, że rozwiązanie to doskonale nadaje się do sektorów takich jak bankowość czy telekomunikacja, gdzie wymagana jest złożona obsługa połączeń.

Najlepsze funkcje Cognigy

Umożliwiaj klientom robienie zdjęć, udostępnianie lokalizacji, realizowanie płatności, przesyłanie podpisów i nie tylko podczas rozmów telefonicznych.

Zintegruj sztuczną inteligencję głosową z głównymi systemami telekomunikacyjnymi (Genesys, Avaya itp.), źródłami danych, narzędziami CRM i ERP.

Obsługuj długie rozmowy bez utraty kontekstu dzięki analizie nastrojów w czasie rzeczywistym i długotrwałej pamięci.

Ograniczenia Cognigy

Brak prawdziwie bezkodowego interfejsu, może wymagać umiejętności technicznych, takich jak API, JavaScript, HTTP itp. , do tworzenia niestandardowych rozszerzeń.

Ceny Cognigy

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Cognigy

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

9. Murf. ai (najlepszy do nagrywania lektora do zawartości społecznościowych)

za pośrednictwem Murf.ai

Murf. ai koncentruje się na nagraniach głosowych AI o studyjnej jakości i jest przeznaczony dla twórców zawartości, którzy potrzebują realistycznej narracji do wideo, kursów, podcastów lub reklam marketingowych.

Oferuje ponad 200 realistycznych głosów AI w ponad 20 językach i akcentach, z funkcją dostosowywania wysokości, szybkości i akcentu. Ponadto zawiera funkcje do klonowania głosu, dubbingowania AI i zmiany głosu.

Murf nie tworzy jednak zakończonych agentów głosowych. Zapewnia jedynie komponent zamiany tekstu na mowę, który można zintegrować z innymi cyklami pracy lub wykorzystać jako samodzielny system IVR.

Najlepsze funkcje Murf. ai

Skorzystaj z wbudowanego redaktora głosowego, aby dostosować wymowę, akcentować słowa, regulować prędkość lub dodawać pauzy bez konieczności używania dodatkowych narzędzi audio.

Dodaj narrację do swoich projektów bezpośrednio w platformach takich jak Canva, PowerPoint i Google Slides.

Użyj redaktora osi czasu, aby idealnie zsynchronizować nagranie głosowe z slajdami lub wideo.

Ograniczenia Murf. ai limit

Niektóre tonacje głosowe brzmią nieco robotycznie w niektórych językach lub złożonych skryptach.

Ceny Murf. ai

Free

Twórca: 29 USD miesięcznie

Biznes: 99 USD miesięcznie

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Murf. ai

G2: 4,7/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Murf. ai?

Oto recenzja G2:

Tworzy naturalnie brzmiące głosy AI z łatwą niestandardową personalizacją, oferując wiele języków i stylów idealnych do szybkiego i łatwego tworzenia profesjonalnych coverów głosowych.

10. Bland (najlepszy do skalowalnych kampanii połączeń wychodzących)

za pośrednictwem Bland

Jeśli szukasz platformy AI, która pozwala na automatyzację połączeń wychodzących za pomocą agentów głosowych przypominających ludzkie głosy, Bland jest dobrym wyborem. Możesz projektować przepływy połączeń na żywo za pomocą wizualnego kreatora z niestandardowymi ścieżkami, wyzwalaczami i działaniami, które łączą się z istniejącym stosem technologicznym — takimi jak aktualizacja CRM lub rezerwacja terminów w kalendarzu.

Dzięki wbudowanym kontrolkom rozmowy narzędzie zapobiega odejściu agentów od scenariusza lub poruszaniu tematów wykraczających poza ich zakres. Możesz również wybrać niestandardowy sposób interakcji agentów, podając próbki dialogów i kontekst klienta.

Chociaż Bland może obsługiwać połączenia otwarte, proces ten nie jest przejrzysty, co zwiększa ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów. Niemniej jednak doskonale nadaje się do obsługi połączeń przychodzących, takich jak rezerwacja terminów, zbieranie informacji, połączenia weryfikacyjne itp.

Najlepsze funkcje Bland

Skorzystaj z wizualnego kreatora przepływów, aby tworzyć i kontrolować przebieg rozmów agentów, zapewniając zgodność ich wypowiedzi z wizerunkiem marki.

Stwórz połączenie agenta AI z systemem CRM lub innymi narzędziami, aby wykonywać takie czynności, jak rezerwacja spotkań lub aktualizacja danych klientów w czasie rzeczywistym.

Obsługuj ogromne kampanie połączeń wychodzących dzięki infrastrukturze z automatycznym skalowaniem, która może zarządzać dużymi ilościami danych.

Ograniczenia Bland

Kwestie etyczne i przejrzystości po niezależnych testach wykazały, że agenci mogą być zaprogramowani tak, aby ukrywać swój AI charakter.

Nudne ceny

Ceny niestandardowe

Nijakie oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Jak działają agenci głosowi AI?

Agenci głosowi AI działają w oparciu o zaawansowany proces przetwarzania w czasie rzeczywistym, który przekształca wypowiedziane słowa w inteligentne działania, a następnie konwertuje odpowiedzi z powrotem na naturalnie brzmiącą mowę.

Proces składa się z czterech kluczowych scen:

Automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR): To „uszy” agenta. Kiedy użytkownik mówi, model ASR przechwytuje dźwięk i przekształca go na tekst.

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i rozumienie języka naturalnego (NLU): Po przekształceniu mowy na tekst algorytmy NLP analizują jej znaczenie. Rozpoznają intencje, identyfikują cele i wyodrębniają kluczowe szczegóły, takie jak daty lub nazwiska, aby zrozumieć kontekst.

Generowanie odpowiedzi za pomocą dużych modeli językowych (LLM): Po zrozumieniu żądania użytkownika agent wykorzystuje model LLM, taki jak GPT-4, aby sformułować odpowiednią i kontekstową odpowiedź.

Synteza tekstu na mowę (TTS): Odpowiedź tekstowa LLM jest przekształcana z powrotem na mowę słyszalną za pomocą silnika TTS. Nowoczesne systemy TTS są bardzo zaawansowane i zarządzają rytmem, akcentem i intonacją mowy, aby uzyskać naturalną i podobną do ludzkiej mowę jako wynik.

Korzyści wynikające z korzystania z agentów głosowych AI

Włączenie agentów głosowych AI do działalności biznesowej ma wiele strategicznych zalet:

Oszczędność kosztów i zwiększona wydajność: Obsługując powtarzające się połączenia, agent telefoniczny AI zmniejsza koszt jednego połączenia i pozwala agentom ludzkim skupić się na złożonych problemach klientów o wysokiej wartości.

Dostępność 24/7 i globalny zasięg: w przeciwieństwie do agentów ludzkich, agenci telefoniczni AI mogą obsługiwać wiele połączeń w różnych językach bez zmęczenia i bez utraty czasu z powodu różnic stref czasowych.

Zwiększ satysfakcję klientów (CSAT): Wyeliminuj frustrujące czasy oczekiwania na dobre. Zapewniając natychmiastowe odpowiedzi i rozwiązania typowych problemów, zwiększasz satysfakcję klientów i budujesz ich lojalność.

Usprawnij gromadzenie danych: agenci głosowi AI ułatwiają gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych. Niektóre narzędzia umożliwiają również dzwoniącym przesyłanie podpisów, wykonywanie transakcji i robienie zdjęć podczas rozmowy.

Transkrypcje rozmów w czasie rzeczywistym i analizy: Agent głosowy automatycznie obsługuje zadania po zakończeniu rozmowy. Transkrybuje, rejestruje i analizuje rozmowy pod kątem opinii klientów, typowych problemów i dostarcza szczegółowy raport dla każdej rozmowy.

Personalizacja na dużą skalę: agenci głosowi AI mogą uzyskać dostęp do Twojego CRM i innych systemów biznesowych, aby spersonalizować interakcje. Mogą witać klientów po imieniu, odwoływać się do poprzednich interakcji i oferować rekomendacje, tworząc bardziej spersonalizowane doświadczenia.

Najlepsze przykłady zastosowań agentów głosowych /AI

Oto kilka obszarów, w których agenci głosowi AI cieszą się dużą popularnością.

1. Obsługa klienta

Agenci głosowi AI mogą natychmiast odpowiadać na pytania klientów, dostarczać aktualizacje dotyczące zamówień, odpowiadać na zapytania dotyczące śledzenia zamówień i przetwarzać wnioski o zwrot 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Zarządzanie projektami

W przypadku ogólnych narzędzi do zarządzania projektami uzyskanie aktualnych informacji o zadaniu wymaga około 5–7 żmudnych kliknięć. A co, gdybyś mógł dyktować zadania głosowo i pozwolić sztucznej inteligencji pracować w Twoim obszarze roboczym?

Funkcja Talk-to-tekst w ClickUp eliminuje potrzebę stosowania oprogramowania do transkrypcji, pomaga w transkrypcji wewnętrznych spotkań i działa jak osobisty asystent AI.

3. Hotelarstwo

Hotele i biura podróży szeroko wykorzystują AI w obsłudze klienta, zapewniając podróżnym całodobową pomoc telefoniczną. Wielojęzyczni asystenci mogą pomagać klientom z całego świata podczas rezerwacji wycieczek lub potwierdzania planów podróży.

4. Planowanie spotkań

Agenci głosowi upraszczają cykl pracy rezerwacji terminów, potwierdzając lub zmieniając rezerwacje w zależności od dostępności. Mogą również integrować się z narzędziami CRM i kalendarzami, aby uniknąć podwójnych rezerwacji.

Często zadawane pytania

Agenci głosowi obsługują prawdziwe rozmowy i odpowiadają na pytania podczas połączeń telefonicznych. Chatboty obsługują rozmowy w tekście. Wybierz opcję głosową, gdy liczy się opóźnienie, prozodia audio i integracja z telefonią. Wiele systemów produkcyjnych łączy obie opcje, aby zapewnić obsługę wszystkich kanałów.

ClickUp oferuje wsparcie dla tłumaczeń i lokalizacji w wielu językach, takich jak angielski, francuski, niemiecki, włoski, szwedzki, holenderski, koreański i inne. ElevenLabs i Murf dostarczają wielojęzyczne TTS. Deepgram obsługuje wiele języków ASR.

Tak. Agenci mogą być dostosowani do dowolnego języka mówionego i wdrożeni z listami wymowy lub bazami wiedzy, aby obsługiwać żargon i nazwy produktów.

Należy liczyć się z opłatami za minutę połączenia oraz oddzielnymi kosztami ASR i TTS. Warstwy koordynacyjne mogą powodować dodatkowe opłaty platformowe. Przed commit należy przeprowadzić test pilotażowy, zasymulować przewidywaną liczbę minut i współbieżność oraz stworzyć model kosztów.

ClickUp to doskonały wybór, jeśli chcesz przekształcić komendy głosowe w cykle pracy oraz automatycznie podsumowywać, transkrybować i rejestrować elementy do wykonania z spotkań.

Bezpieczeństwo zależy od kontroli dostawców: SOC 2, HIPAA, szyfrowanie i opcje VPC/lokalne. Wybierz dostawców, którzy publikują certyfikaty i oferują odpowiednie modele wdrażania dla informacji wrażliwych.

Niektórzy dostawcy oferują lokalne lub brzegowe wdrożenia dla ASR lub TTS. Pełne stosy offline są złożone i kosztowne. Jeśli potrzebujesz obsługi offline, wybierz dostawców oferujących opcje lokalne lub chmura prywatna.