10 najlepszych alternatyw dla aplikacji Voicenotes do zamiany głosu na tekst

Większość osób korzystających z Voicenotes jest z niego bardzo zadowolona. Jest prosty, szybki i niezawodny.

Nie ma zbyt wielu skarg, ale jeden z użytkowników Voicenotes G2 dobrze to podsumował:

Gdybym miał coś powiedzieć, poprosiłbym o większy wysiłek włożony w Ask AI. Byłoby miło zobaczyć dalsze ulepszenia.

Wraz z ewolucją potrzeb użytkowników w zakresie zamiany głosu na tekst ewoluują również ich oczekiwania. Wielu z nich poszukuje obecnie narzędzi wykraczających poza podstawową transkrypcję — narzędzi, które mogą podsumowywać, organizować i integrować notatki bezpośrednio w ich cyklu pracy.

Zebraliśmy 10 najlepszych alternatyw dla Voicenotes, które wykorzystują podstawowe funkcje nagrywania i transkrypcji oraz dodają warstwę inteligencji, aby usprawnić ten proces. Dodaliśmy również dodatkowe narzędzie, które pozwala uniknąć niepotrzebnego rozrostu narzędzi. Zapraszamy do lektury.

10 najlepszych alternatyw dla Voicenotes w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych alternatyw dla Voicenotes, które pomoże Ci wybrać odpowiednią opcję na podstawie kilku kluczowych funkcji, dodatkowych funkcji, cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wydajnością i notatkamiWielkość zespołów: Wszystkie rozmiary (1–1000+) Brain Max, Talk-to-Tekst, AI Notetaker, Clip, SyncUps Free plan; niestandardowe dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw. Notatki dotyczące rozszczepienia Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wydajnością i notatkamiWielkość zespołu: wszystkie rozmiary (1–1000+) Przepisywanie mowy na tekst, transkrypcja na urządzeniu, synchronizacja Zapier + Obsidian, eksport Markdown Free; od 7 USD miesięcznie za użytkownika Coconote Nauka i studiowanie z wykorzystaniem AIWielkość zespołu: studenci i małe grupy studyjne Nagrywaj/przesyłaj pliki audio/wideo/dokumenty, quizy i fiszki, czat AI, ponad 100 języków Free TalkNotes (Speechy. Tech) Przekształcanie myśli w zadania Wielkość zespołu: Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i twórcy Tworzenie zadań i notatek, data powstania wpisów na blogu/w mediach społecznościowych, fiszki, wydarzenia w kalendarzu 19 USD miesięcznie za użytkownika Aplikacja Audionotes. Proste notatki oparte na AI Wielkość zespołu: Osoby indywidualne i freelancerzy Szybka transkrypcja, podsumowania, edycja i eksport, synchronizacja między urządzeniami Ceny już od 9,99 USD miesięcznie za użytkownika. Dubnote Organizowanie pomysłów muzycznych Wielkość zespołu: Małe zespoły, DJ-e-przedsiębiorcy Automatyczny podział sesji, transkrypcja tekstów piosenek, eksport DAW, kopia zapasowa iCloud Free Dictanote Wielojęzyczne pisanie głosoweWielkość zespołu: Wielojęzyczni profesjonaliści i małe zespoły Ponad 50 języków, polecenia głosowe, czyszczenie AudioScribe, nieograniczona liczba notatników Free; od 8 USD miesięcznie za użytkownika Otter. ai Spotkania i współpraca zespołowaWielkość zespołu: małe i średnie zespoły Transkrypcja w czasie rzeczywistym, identyfikacja mówców, streszczenia generowane przez AI, integracja z Zoom/Meet. Free; od 20 USD miesięcznie za użytkownika SoundType AI Dokładna transkrypcja audio + wideoWielkość zespołu: Twórcy, dziennikarze i zespoły Podsumowania, czat AI, eksport do formatu PDF/Word/SRT, ponad 30 języków, identyfikacja ID mówcy Free; od 9,99 USD miesięcznie za użytkownika Łatwy w obsłudze dyktafon Proste, codzienne nagrywanieWielkość zespołu: Osoby indywidualne Wysokiej jakości dźwięk, brak limitów czasowych, widżety, mikrofon Bluetooth, pomijanie ciszy Free

Czego należy szukać w alternatywach dla Voicenotes?

Taką radę udzielił ktoś na Reddicie w odpowiedzi na pytanie dotyczące zarządzania notatkami głosowymi. Chociaż ta rada jest praktyczna, to jednak dotyka tylko powierzchni problemu.

Dzięki AI można pójść znacznie dalej, tworząc narzędzia, które nie tylko rejestrują dane, ale także pomagają myśleć, planować i organizować się.

Jeśli szukasz alternatywy dla Voicenotes, oto kilka rzeczy, które naprawdę mają znaczenie:

Zapewnij wyższą dokładność transkrypcji, nawet w hałaśliwych pomieszczeniach lub przy różnych akcentach.

Organizuj i przeszukuj notatki, aby błyskawicznie znaleźć kluczowe informacje.

Podsumowuj spotkania i zaznaczaj elementy do wykonania, aby zaoszczędzić czas i wysiłek.

Oferuj inteligentną integrację z kalendarzami, zadaniami i innymi narzędziami, z których już korzystasz.

Zadbaj o intuicyjny interfejs, aby rejestrowanie, organizowanie i przeglądanie danych było łatwe.

Właściwy wybór będzie przypominał nie tyle podstawową aplikację, co raczej partnera, który pomaga uchwycić pomysły, śledzić elementy i zwiększyć wydajność w sposób, o którym nie wiedziałeś, że jest Ci potrzebny. 🌟

10 najlepszych alternatyw dla Voicenotes

Jeśli Voicenotes wydaje Ci się zbyt limit, dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele przemyślanych alternatyw, które mogą zrobić o wiele więcej z Twoimi nagraniami.

Oto dziesięć najlepszych alternatyw dla Voicenotes, które łączą w sobie dokładność, zaawansowane funkcje i intuicyjny design, aby zapewnić Ci więcej korzyści z każdego nagrania.

ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania wydajnością i notatkami)

Przechowuj wszystkie notatki, transkrypcje i pomysły w jednym miejscu i wyszukuj je za pomocą ClickUp *

Jeśli chodzi o alternatywy dla Voicenotes, ClickUp to coś więcej niż tylko sposób na robienie notatek lub nagrywanie dźwięku. Jako pierwsze na świecie zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, ClickUp skupia w jednym miejscu wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy potrzebne do osiągnięcia doskonałości w zakresie obsługi głosowej!

Zapomnij o przeskakiwaniu z narzędzia do zarządzania projektami do konwertera głosu na tekst, a następnie z powrotem do narzędzia AI, aby przekształcić transkrypcję w dopracowaną pracę. Niepołączone aplikacje i rozproszony kontekst to definicja rozrostu pracy, a to oznacza stratę czasu, spadek produktywności i wzrost kosztów subskrypcji.

Dzięki ClickUp zyskujesz 100% kontekstu i jedno miejsce, w którym ludzie, narzędzia i agenci mogą współpracować.

Zobaczmy, jak ClickUp utrzymuje wszystko połączone — od nagrań głosowych po notatki ze spotkań, zadania i projekty.

Funkcja zamiany mowy na tekst, która wykracza poza zwykłą transkrypcję, dzięki ClickUp Brain MAX.

Pierwszym krokiem w zastąpieniu podstawowej aplikacji do robienia notatek jest transkrypcja, a funkcja Brain MAX w ClickUp wykonuje to z większą dokładnością niż większość innych aplikacji.

Funkcja Talk-to-Text w ClickUp Brain przekształca Twoje słowa w jasne, dopracowane notatki.

Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Oto wszystko, co oferuje:

Udoskonalone przez AI dyktowanie, które działa w każdej aplikacji i jest dostosowane do Twoich potrzeb. Pozwala wybrać idealny poziom ulepszeń, od minimalnych poprawek po profesjonalne dopracowanie.

Uzyskaj dostęp do nieprzetworzonych rozmów wraz z czystymi transkrypcjami dzięki funkcji ClickUp Talk to Text

Możesz płynnie dyktować, dodać wzmiankę o współpracownikach, zadaniach lub dokumentach, a Max automatycznie łączy odpowiednie osoby z właściwymi połączonymi linkami.

Automatyczne uzupełnianie najczęściej używanych słów, wyrażeń, żargonu branżowego, pseudonimów i innych terminów.

Upewnij się, że Twój zespół ma odpowiedni kontekst i informacje, aby efektywnie pracować nad opiniami dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain.

Mów w swoim własnym języku i pisz płynnie w ponad 50 innych językach.

Rozmawiaj z najnowszymi modelami AI do kodowania, pisania, złożonego rozumowania i nie tylko, w tym ChatGPT, Claude i Gemini, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Zamiast pozostawiać Cię z blokiem tekstu, takim jak VoiceNotes, może on podsumowywać długie nagrania, wyodrębniać działania do wykonania, a nawet zamieniać fragmenty Twojej wypowiedzi w listy rzeczy do zrobienia. Ponieważ pisanie na klawiaturze jest często czterokrotnie wolniejsze niż mówienie, sama ta funkcja może pomóc Ci napisać o 400% więcej bez kiwnięcia palcem.

Średnio użytkownicy oszczędzają około godziny dziennie, pozwalając sztucznej inteligencji zająć się pisaniem i dopracowywaniem tekstów, dzięki czemu mogą skupić się na pracy, która naprawdę ma znaczenie. Oznacza to również , że można uniknąć rozrostu sztucznej inteligencji i wszystko zrobić w jednym miejscu dzięki ClickUp Brain Max i Brain.

🎥 Obejrzyj ten krótki samouczek dotyczący korzystania z funkcji Talk to Text w Brain MAX:

Od szybkich notatek po pełne spotkania dzięki ClickUp AI Notetaker

Rób notatki ze spotkań, aby być na bieżąco dzięki ClickUp AI Notetaker

Podczas gdy ClickUp Brain Max pomaga Ci rejestrować indywidualne myśli, ClickUp AI Notetaker idzie o krok dalej, obsługując całe spotkania.

Automatycznie łączy połączenia, nagrywa dźwięk, transkrybuje rozmowę, a następnie dostarcza zwięzłe podsumowanie wraz z listą elementów do wykonania.

Przejście jest tutaj naturalne: po uporządkowaniu osobistych notatek kolejnym wyzwaniem jest zarządzanie dyskusjami grupowymi. Dzięki temu zautomatyzowanemu narzędziu do sporządzania notatek opartemu na AI zyskujesz jasność co do tego, co należy zrobić dalej.

📌 Przyjazna wskazówka: Jedziesz samochodem i nagle wpada Ci do głowy pomysł na kampanię. Wystarczy, że powiesz go do ClickUp Brain, a Twoja notatka głosowa zostanie uporządkowana w postaci punktorów z terminami i zadaniami do wykonania. Zanim zaparkujesz, pomysł będzie już w trakcie realizacji.

Udostępniaj opinie na żywo za pomocą ClickUp Clips.

Nagrywaj ekran wraz z dźwiękiem, aby uzyskać krystalicznie czysty kontekst dzięki ClickUp Clips

Oczywiście nie każdy pomysł da się łatwo wyrazić słowami. Dlatego właśnie powstały ClickUp Clips, które nagrywają ekran wraz z narracją audio. ClickUp Clips idealnie nadają się do przekazywania informacji zwrotnych, wyjaśniania przebiegu pracy lub prowadzenia współpracownika przez raport o błędzie.

Ta funkcja wynika naturalnie z tekstu i transkrypcji: gdy Twój głos nie wystarcza, możesz dodać elementy wizualne i powiązać je z odpowiednimi zadaniami i dokumentami.

📌 Przykład: Menedżer produktu nagrywa filmik, aby zademonstrować błąd, dołącza go do zadania zespołu programistów, a problem zostaje rozwiązany szybciej niż w przypadku wysyłania zrzutów ekranu i e-maili tam i z powrotem.

Najlepsze funkcje ClickUp

Skorzystaj z funkcji Brain MAX Talk-to-Text, aby transkrybować notatki głosowe z większą dokładnością i automatycznie organizować je w uporządkowane notatki.

Rób notatki ze spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker, który nagrywa, transkrybuje i przekazuje zadania bezpośrednio do zadań.

Przekształcaj notatki głosowe, burze mózgów i wykłady w praktyczne cykle pracy dzięki automatyzacji zadań i podsumowaniom opartym na sztucznej inteligencji.

Nagrywaj klipy z ekranem i dźwiękiem, aby zapewnić bogate w kontekst informacje zwrotne i instrukcje przechowywane bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym.

Przeszukuj dokumenty, zadania i pliki audio za pomocą zapytań w języku naturalnym, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji.

Limitations ClickUp

Ze względu na szeroki zakres funkcji nowi użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp?

Użytkownik G2 udostępnił następującą opinię:

Wbudowany notatnik AI jest zaskakująco przydatny, zwłaszcza do podsumowywania spotkań i oszczędzania czasu na działania następcze. Bardzo podoba nam się również możliwość publikowania przejrzystych, uporządkowanych informacji o aktualizacjach bezpośrednio na platformie, co pomaga w koordynacji działań wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Wbudowany notatnik AI jest zaskakująco przydatny, zwłaszcza do podsumowywania spotkań i oszczędzania czasu na działania następcze. Bardzo podoba nam się również możliwość publikowania przejrzystych, uporządkowanych informacji o aktualizacjach bezpośrednio na platformie, co pomaga w koordynacji działań wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

2. Cleft Notatki (najlepsze rozwiązanie do szybkiego tworzenia szkiców na podstawie głosu)

za pośrednictwem Cleft Notatki

Cleft Notes to jedno z tych narzędzi, które wydaje się rozumieć sposób myślenia prawdziwych ludzi. Nie zawsze wypowiadasz się zgrabnymi zdaniami i nie ma w tym nic złego. Zamiast pozostawiać cię z plątaniną słów, Cleft delikatnie przekształca twoje notatki głosowe w przejrzyste notatki, uporządkowane konspekty, a nawet proste listy kontrolne, z których możesz skorzystać od razu.

Jest to szczególnie pomocne, jeśli Twoje myśli pojawiają się szybko i nie są filtrowane, ponieważ aplikacja je przechwytuje, porządkuje i zwraca w sensowny sposób.

Najlepsze funkcje Cleft Notes

Zamień notatki głosowe w uporządkowane notatki, konspekty lub listy kontrolne dzięki wysokiej jakości transkrypcjom.

Korzystaj z funkcji transkrypcji w urządzeniu, aby zapewnić bezpieczeństwo i nagrania głosowe prywatne.

Synchronizuj się płynnie z aplikacjami takimi jak Obsidian i automatyzuj cykle pracy za pomocą Zapier.

Udostępniaj publiczne linki lub eksportuj notatki w formacie Markdown, aby zapewnić elastyczną współpracę.

Edytuj notatki bezpośrednio, dodając nagłówki, format oraz załączniki w postaci plików lub obrazów.

Limitacje Cleft Notes

Czas nagrywania ma limit w planie Free Plan (5 minut).

Zaawansowane funkcje, takie jak dłuższe nagrania i integracje, wymagają płatnej aktualizacji.

Ceny Cleft Notes

Free

Dodatkowo: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Cleft Notes

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Cleft?

Oto, co użytkownik Reddit powiedział o tym narzędziu:

Zazwyczaj używam aplikacji Cleft do zapisywania myśli podczas spacerów lub w biurze. Następnie używam aplikacji SuperWhisper lub dyktowania Apple do dyktowania e-maili lub wiadomości. Czy istnieje sposób na użycie aplikacji Cleft do dyktowania, w którym AI usuwa „eee” itp., ale pozostawia resztę dyktowanego tekstu w niezmienionej formie?

Zazwyczaj używam aplikacji Cleft do zapisywania myśli podczas spacerów lub w biurze. Następnie używam aplikacji SuperWhisper lub dyktowania Apple do dyktowania wiadomości e-mail lub wiadomości. Czy istnieje sposób na użycie aplikacji Cleft do dyktowania, w którym AI usuwa „eee” itp., ale pozostawia resztę dyktowania w niezmienionej formie?

📮 ClickUp Insight: Prawie 9 na 10 osób biorących udział w naszej ankiecie już korzysta ze sztucznej inteligencji, aby ułatwić i przyspieszyć wykonywanie codziennych zadań. Wyobraź sobie, że możesz osiągnąć ten sam efekt w pracy. Dzięki ClickUp Brain, wbudowanemu zespołowi AI, możesz pracować nawet o 30% wydajniej dzięki mniejszej liczbie spotkań, natychmiastowym podsumowaniom i zautomatyzowanym zadaniom.

3. Coconote (najlepsze do nauki i studiowania z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem Coconote

Coconote to nie tylko zapisywanie tego, co powiedziałeś. To narzędzie, które zapewnia przydatne informacje do pracy po zakończeniu rozmowy. Możesz nagrywać bezpośrednio w aplikacji lub przesyłać niemal wszystko: pliki audio, wideo, PDF, a nawet linki do YouTube.

W ciągu kilku sekund Coco dostarcza wysokiej jakości transkrypcje i przejrzyście uporządkowane notatki. Na tej podstawie można tworzyć quizy, fiszki, a nawet zamieniać notatki w krótkie podcasty, których można słuchać w drodze.

Najlepsze funkcje Coconote

Nagrywaj lub przesyłaj pliki audio, wideo lub dokumenty i natychmiast generuj przeszukiwalne notatki i transkrypcje.

Twórz quizy, fiszki i gry edukacyjne bezpośrednio na podstawie swoich notatek.

Skorzystaj z czatu AI, aby zadawać pytania i wyjaśniać kluczowe punkty w swoich notatkach.

Dostęp z iPhone'a, iPada, urządzenia z systemem Android, pulpitów i przeglądarki internetowej dzięki intuicyjnemu interfejsowi.

Wsparcie ponad 100 języków w celu rejestrowania i tłumaczenia nagrań głosowych na całym świecie.

Zamień swoje notatki w podcasty z wbudowaną narracją, które możesz przeglądać w dowolnym miejscu.

Dodaj załączniki (zdjęcia lub pliki), aby wzbogacić swoje materiały do nauki i współpracę.

Limity Coconote

Niektórzy użytkownicy notują, że długie wykłady mogą generować zbyt krótkie podsumowania, co wymaga ręcznej podpowiedzi dla dodatkowych informacji.

W porównaniu z innymi alternatywnymi rozwiązaniami oferującymi podobne funkcje może wydawać się kosztowne.

Ceny Coconote

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coconote

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Coconote?

Oto, co użytkownik Reddit powiedział o tym narzędziu:

Tworzy quizy i fiszki, które naprawdę pomagają, a jeśli muszę zapamiętać coś z wykładu, mogę po prostu przejrzeć transkrypcję i znaleźć to, co powiedział nauczyciel.

Tworzy quizy i fiszki, które naprawdę pomagają, a jeśli muszę zapamiętać coś z wykładu, mogę po prostu przejrzeć transkrypcję i znaleźć to, co powiedział nauczyciel.

👀 Czy wiesz, że: Według badania przeprowadzonego przez firmę Forrester, firmy korzystające z ClickUp odnotowały 384% zwrotu z inwestycji w ciągu trzech lat, oszczędzając miliony dzięki wzrostowi wydajności, zwiększając przychody o prawie 3,9 mln dolarów i osiągając próg rentowności w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Ponadto wiele organizacji dodatkowo obniża koszty, konsolidując wiele narzędzi pracy w jedną, ujednoliconą platformę.

4. TalkNotes [obecnie Speechy. Tech] (najlepsze narzędzie do przekształcania wypowiedzianych myśli w zadania)

za pośrednictwem TalkNotes

Zaangażowani pracownicy są o 18% bardziej wydajni. Kiedy ludzie czują się zaangażowani w swoją pracę, wnoszą energię, szybko podejmują wyzwania i osiągają więcej w krótszym czasie.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na wydajność jest szybkość. Ale jak pracować szybciej bez utraty jakości? Jednym z prostych sposobów jest korzystanie z notatek głosowych. Dzięki TalkNotes możesz natychmiast zapisywać swoje myśli i przekształcać je w uporządkowane zadania i notatki, co pomoże Ci sprawniej wykonywać codzienne obowiązki. 🎙️

Najlepsze funkcje TalkNotes

Nagrywaj dźwięk lub przesyłaj pliki, aby natychmiast generować uporządkowane notatki, listy rzeczy do zrobienia i protokoły ze spotkań.

Przekształcaj przepływające myśli w blogi, biuletyny, posty w mediach społecznościowych lub wpisy do dziennika.

Podkreślaj kluczowe punkty i twórz fiszki, aby zapamiętać informacje z wykładów lub notatek ze spotkań.

Wsparcie ponad 100 języków w przypadku nagrań głosowych i transkrypcji

Prosty system zarządzania folderami , który pozwala uporządkować notatki i zadania według kontekstu.

Dodawaj wydarzenia do kalendarza bezpośrednio z transkrypcji i śledź elementy do wykonania z poziomami priorytetów.

Ograniczenia TalkNotes

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania problemów z synchronizacją między aplikacjami komputerowymi i urządzeniami mobilnymi.

Brak głębszej integracji z popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność , takimi jak Outlook lub OneNote.

Ceny TalkNotes

Miesięcznie: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje TalkNotes

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o TalkNotes?

W komentarzu na Reddicie podkreślono:

Kilka miesięcy temu zacząłem korzystać z TalkNotes i po kilku próbach i błędach w końcu znalazłem idealny sposób pracy. Teraz nie stresuję się już notatkami, nie zapominam o ważnych szczegółach i naprawdę skupiam się na spotkaniach.

Kilka miesięcy temu zacząłem korzystać z TalkNotes i po kilku wersjach próbnych i błędach w końcu znalazłem idealny cykl pracy. Teraz nie stresuję się już notatkami, nie zapominam o ważnych szczegółach i naprawdę skupiam się na spotkaniach.

5. Aplikacja Audionotes (najlepsza do prostego sporządzania notatek z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem Audionotes

Czasami najprostsze narzędzia mają największe znaczenie. Aplikacja Audionotes. jest jednym z tych cichych pomocników, które rejestrują Twoje słowa i oddają je w formie, która wydaje się lżejsza i łatwiejsza w obsłudze.

Możesz swobodnie rozmawiać, nie martwiąc się o strukturę, a po chwili Twój głos zamienia się w czytelne notatki, które możesz przeczytać, udostępniać lub wrócić do nich później. To jak mały towarzysz, który słucha bez osądzania i pomaga zapamiętać to, co ważne.

Najlepsze funkcje aplikacji Audionotes.

Nagraj swój głos i natychmiast zobacz, jak przekształca się on w wyraźne notatki.

Podsumuj długie nagrania w krótkie wnioski.

Edytuj, organizuj i eksportuj swoje notatki za pomocą kilku kliknięć.

Korzystaj z aplikacji w przeglądarce internetowej, na urządzeniach z systemem iOS i Android, z możliwością synchronizacji między urządzeniami.

Bezpiecznie przechowuj swoje nagrania dzięki opcjom prywatności.

Ograniczenia aplikacji Audionotes.

Free Plan pozwala tylko na krótkie nagrania.

Czasami pomija drobne szczegóły w złożonych rozmowach.

Ceny aplikacji Audionotes.

Osobiste : 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 19,99 USD miesięcznie za użytkownika

Audionotes. oceny i recenzje aplikacji

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o aplikacji Audionotes?

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Nawet dla pisarza takiego jak ja, który często ma mnóstwo pomysłów w locie, AudioNotes okazało się bardzo przydatne. Dzięki sztucznej inteligencji mogłem transkrybować moje nagrania głosowe i nieustrukturyzowane notatki tekstowe i przekształcić je w streszczenia.

Nawet dla pisarza takiego jak ja, który często ma mnóstwo pomysłów w locie, AudioNotes okazało się bardzo przydatne. Dzięki sztucznej inteligencji mogłem transkrybować moje nagrania głosowe i nieustrukturyzowane notatki tekstowe i przekształcić je w streszczenia.

👀 Ciekawostka: Ludzki głos jest tak charakterystyczny, że można go odwzorować w postaci mapy głosowej, podobnie jak odcisk palca. Niewielkie różnice w wysokości, tonie i rytmie sprawiają, że głos każdej osoby jest niepowtarzalny. Dlatego nowoczesne systemy bezpieczeństwa i zespoły kryminalistyczne czasami wykorzystują rozpoznawanie głosu jako dodatkową metodę identyfikacji.

6. Dubnote (najlepsze narzędzie do organizowania pomysłów muzycznych)

za pośrednictwem Dubnote

Muzycy znają problem zagubienia się w morzu niekończących się notatek głosowych. Wpadka Ci do głowy riff, melodia lub rytm perkusji, ale później gubi się on w morze nagrań bez tytułów. Dubnote powstało właśnie po to, aby rozwiązać ten problem.

Zamiast pozostawiać Cię z kupą nieuporządkowanych plików audio, aplikacja porządkuje Twoje notatki głosowe w przejrzyste foldery, automatycznie dzieli długie sesje, a nawet przyczepia etykiety do najlepszych fragmentów, dzięki czemu możesz je łatwo odnaleźć bez frustracji.

To, co wyróżnia Dubnote, to skupienie się na rzeczywistym sposobie pracy muzyków. Możesz rozpocząć nagrywanie bezpośrednio z ekranu głównego, posortować je w notatniku, a następnie udoskonalić za pomocą komentarzy, tagów emoji lub edycji.

Najlepsze funkcje Dubnote

Zapisuj pomysły muzyczne bezpośrednio w uporządkowanych folderach notesów z niestandardowymi okładkami.

Automatycznie dziel długie nagrania na sekcje, aby szybko przejść do najlepszych fragmentów.

Użyj oprogramowania do zamiany mowy na tekst , aby transkrybować teksty piosenek lub notatki z większą dokładnością.

Podkreślaj, łącz lub edytuj sekcje, aby udoskonalić swoje pliki audio.

Dodawaj komentarze, emotikony lub obrazy, aby zaznaczyć kluczowe punkty swoich sesji.

Zabezpiecz nagrania dzięki przetwarzaniu na urządzeniu i kopii zapasowej w usłudze iCloud.

Eksportuj bezpośrednio do swojego DAW lub natychmiast udostępniaj klipy współpracownikom.

Limit Dubnote

Dostępne tylko na iOS, wersja na Androida jest nadal na liście oczekujących.

Brakuje niektórych zaawansowanych funkcji współpracy dla zespołów.

Najlepiej nadaje się dla muzyków, mniej elastyczny w przypadku ogólnego sporządzania notatek.

Ceny Dubnote

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Dubnote

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o aplikacji Dubnote?

Szkoda, że działa tylko na komputerach Mac. Sprawdziłem właśnie sklep Google Play i nie ma tam tej aplikacji.

Szkoda, że działa tylko na komputerach Mac. Sprawdziłem właśnie sklep Google Play i nie ma tam tej aplikacji.

7. Dictanote (najlepsze rozwiązanie do wielojęzycznego pisania głosowego)

za pośrednictwem Dictanote

Dictanote jest stworzony dla osób, które myślą szybciej niż piszą. Zamiast zmuszać się do wpisywania myśli na klawiaturze, po prostu mówisz, a Dictanote zamienia Twoje słowa na tekst z imponującą dokładnością.

To, co sprawia, że Dictanote jest szczególnie pomocny, to wsparcie wielu języków. Dzięki ponad 50 językom i 80 dialektom jest to przemyślany wybór, jeśli potrzebujesz alternatywy dla Voicenotes, która działa ponad granicami i akcentami.

Pisarze, dziennikarze i profesjonaliści na całym świecie używają go codziennie, aby zapisywać chaotyczne myśli, tworzyć szkice artykułów lub śledzić notatki ze spotkań, nie tracąc ani chwili.

Najlepsze funkcje Dictanote

Wpisuj tekst w czasie rzeczywistym z ponad 90-procentową dokładnością.

Dyktuj w ponad 50 językach i ponad 80 dialektach, co jest przydatne dla użytkowników na całym świecie.

Używaj komend głosowych, aby dodawać znaki interpunkcyjne, symbole lub terminy techniczne.

Automatycznie zapisuj swoje notatki w nieograniczonej liczbie notatników, aby zapewnić sobie spokój ducha.

Oczyść transkrypcje za pomocą AudioScribe, usuwając słowa wypełniające i zaznaczając klucz punkty.

Wsparcie plików audio, ułatwiające rejestrowanie pomysłów i przekształcanie ich w tekst.

Ograniczenia Dictanote

Najlepiej działa w trybie online; tryb offline ma limit funkcjonalności.

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak AudioScribe, wymagają płatnego planu.

Nie integruje się tak płynnie z narzędziami wydajności innych firm, jak inne aplikacje.

Ceny Dictanote

Free

Pro: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Dictanote

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Dictanote?

Ten komentarz na Reddicie spotkał się z uznaniem:

Fajnie jest widzieć aktualizacje dotyczące ChatGPT, Claude i Gemini w podsumowaniach na YouTube.

Fajnie jest widzieć aktualizacje dotyczące ChatGPT, Claude i Gemini w podsumowaniach na YouTube.

🧠 Czy wiesz, że: zespoły korzystające ze sztucznej inteligencji są obecnie trzy razy bardziej wydajne niż tradycyjne zespoły. Dzięki szybszej pracy i automatyzacji powtarzalnych zadań sztuczna inteligencja pomaga ludziom skupić się na pracy, która naprawdę ma znaczenie.

8. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do spotkań i współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Otter.ai

75% pracowników raportuje, że korzysta z narzędzi AI w swojej codziennej pracy. To, co zaczęło się jako trend, szybko stało się integralną częścią codziennej pracy. A jeśli spotkania są częścią Twojej codziennej rutyny, wiesz, jak łatwo jest przeoczyć szczegóły podczas robienia notatek. Otter. ai eliminuje tę presję. Teams korzystają z Otter, ponieważ pasuje on do ich cyklu pracy. Możesz połączyć go z Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams, a on automatycznie dołączy do spotkania, zarejestruje nagrania głosowe i dostarczy jasne notatki ze spotkania z imponującą dokładnością.

Później możesz wyszukiwać kluczowe punkty, udostępniać transkrypcje, a nawet zadawać pytania czatowi AI Otter dotyczące tego, co zostało powiedziane.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Transkrybuj spotkania w czasie rzeczywistym z dokładnością do 95 procent.

Generuj podsumowania, które podkreślają kluczowe punkty i kolejne kroki.

Automatycznie rejestruj i przypisuj elementy działania wynikające z dyskusji.

Zsynchronizuj z Kalendarzem Google, aby Otter automatycznie dołączał do zaplanowanych spotkań.

Zintegruj się z narzędziami takimi jak Zoom, Slack, Asana, Salesforce i Notion, aby zapewnić płynną współpracę.

Skorzystaj z czatu AI, aby zadawać pytania i uzyskiwać informacje z poprzednich notatek i transkrypcji.

Ograniczenia Otter.ai

Ograniczone do tylko trzech języków wspieranych

Opcje edycji i formatowania są podstawowe i często wymagają eksportu do Dokumenty Google.

Ceny Otter.ai

Podstawowy : Free

Pro : 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2 : 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Otter. ai?

W recenzji G2 udostępniono:

Podoba mi się, że Otter AI przegląda cały zapis spotkania i podsumowuje wszystkie kluczowe punkty rozmowy, a jeśli coś nie zostało uwzględnione, można edytować sekcję podsumowania, aby to dodać.

Podoba mi się, że Otter AI przegląda cały zapis spotkania i podsumowuje wszystkie kluczowe punkty rozmowy, a jeśli coś nie znalazło się na liście, można edytować sekcję podsumowania, aby to dodać.

9. SoundType AI (najlepsze rozwiązanie do dokładnej transkrypcji audio i wideo)

za pośrednictwem SoundType AI

Czasami pomysły pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie — może podczas nocnej sesji naukowej, burzy mózgów w zespole lub podczas wykładu. SoundType AI zostało stworzone, aby uchwycić te chwile i ułatwić do nich powrót.

To, co wyróżnia tę aplikację, to możliwość organizowania, podsumowywania i udostępniania zarejestrowanych treści, dzięki czemu nie musisz przewijać długich nagrań w poszukiwaniu jednego szczegółu.

Dla studentów może to oznaczać lepszą koncentrację podczas zajęć. Dla profesjonalistów jest to sposób na sprawne prowadzenie spotkań i projektów bez utraty kontekstu.

Najlepsze funkcje SoundType AI

Transkrybuj pliki audio, wideo i zawartość YouTube z identyfikacją mówców.

Podsumuj nagrania w przystępnych notatkach, które zawierają najważniejsze punkty.

Korzystaj z czatu /AI, aby wchodzić w interakcje z transkrypcjami i uzyskiwać informacje lub elementy działania.

Eksportuj transkrypcje w wielu formatach, w tym PDF, Word i SRT.

Wsparcie ponad 30 języków i tłumaczenia dla użytkowników z całego świata.

Dostosuj podsumowania do swoich konkretnych potrzeb dzięki opcjom personalizacji.

Łatwo dołączaj i udostępniaj transkrypcje, aby zapewnić płynną współpracę.

Limitacje SoundType AI

W ramach Free Plan długość transkrypcji jest ograniczona do 8 minut.

Dokładność może się różnić w zależności od poziomu hałasu w tle.

Najlepiej nadaje się do transkrypcji i tworzenia streszczeń, mniej do szerszych funkcji związanych z wydajnością.

Ceny SoundType AI

Podstawowy : Free

Pro : 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 29,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje SoundType AI

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co użytkownicy mówią o SoundType AI?

W tym komentarzu na Reddicie pojawiła się funkcja:

Jedyną aplikacją, która moim zdaniem jest lepsza od Braindump w transkrypcji, jest SoundType AI — przeznaczona do bardziej złożonych zastosowań niż tylko tworzenie notatka dla siebie.

Jedyną aplikacją, która moim zdaniem jest lepsza od Braindump w zakresie transkrypcji, jest SoundType AI — przeznaczona do bardziej złożonych zastosowań niż tylko tworzenie notatek dla siebie.

10. Easy Voice Recorder (najlepszy do prostych, codziennych nagrań)

za pośrednictwem Easy Voice Recorder

Czasami wszystko, czego potrzebujesz, to dyktafon, który po prostu działa. Easy Voice Recorder zasługuje na swoją nazwę.

Studenci doceniają możliwość prowadzenia długich zajęć bez limitów. Profesjonaliści doceniają możliwość szybkiego udostępniania nagrań współpracownikom. Muzycy uważają to za przydatne narzędzie do uchwycenia wstępnych pomysłów na utwory, zanim znikną.

Nie przytłacza Cię dodatkowymi funkcjami, ale nadal oferuje przemyślane opcje, takie jak przycinanie, kopie zapasowe w chmurze i transkrypcja, jeśli ich potrzebujesz.

Najlepsze funkcje aplikacji Easy Voice Recorder

Nagrywaj w wysokiej jakości formatach, takich jak PCM, MP4 i AAC.

Brak limitów czasowych dotyczących nagrań, idealne rozwiązanie w przypadku długich wykładów lub spotkań.

Widżety szybkiego startu i wsparcie smartwatchów, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnej okazji.

Łatwe udostępnianie za pośrednictwem e-mail, komunikatorów lub pamięci w chmurze.

Plan Pro odblokowuje dodatkowe funkcje, takie jak MP3/FLAC, mikrofony Bluetooth, pomijanie ciszy i narzędzia do edycji.

Limity aplikacji Easy Voice Recorder

Wersja bezpłatna zawiera reklamy.

Funkcje organizacyjne, takie jak foldery, wymagają aktualizacji.

Transkrypcja jest dostępna, ale ma bardziej ograniczony limit w porównaniu z aplikacjami /AI.

Ceny Easy Voice Recorder

Free

Oceny i recenzje aplikacji Easy Voice Recorder

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Easy Voice Recorder?

W tym komentarzu na Reddicie pojawiła się funkcja:

Easy Voice Recorder to świetna aplikacja, która pozwala wznowić nagrywanie, a także tworzy kopię zapasową wszystkiego w Google Drive i integruje się z aplikacją Tasker.

Easy Voice Recorder to świetna aplikacja, która pozwala wznowić nagrywanie, a także tworzy kopię zapasową wszystkiego w Google Drive i integruje się z aplikacją Tasker.

Jeśli nadal poszukujesz rozwiązań, oto trzy kolejne narzędzia do tworzenia notatek głosowych, które warto sprawdzić. Każde z nich oferuje inne funkcje związane z nagrywaniem, transkrypcją i organizowaniem plików audio:

Notta : transkrybuje spotkania na żywo, pliki audio i wideo z dużą dokładnością oraz umożliwia eksportowanie notatek do wielu formatów.

Sonix : Pomaga w szybkiej transkrypcji i tłumaczeniu, zwłaszcza w przypadku wywiadów i podcastów.

Rev Voice Recorder : łączy nagrania z profesjonalnymi usługami transkrypcji, zapewniając czysty, gotowy do użycia tekst.

Typowe wyzwania związane z notatkami głosowymi i sposoby ich pokonywania

Notatki głosowe mogą być najprostszym sposobem przekazywania swoich myśli, dopóki nie pojawią się drobne problemy. Wiadomość się urywa, dźwięk jest niewyraźny lub nie możesz znaleźć tego, co nagrałeś w zeszłym tygodniu.

Te drobne sytuacje mogą być zaskakująco frustrujące, ale większość z nich ma proste rozwiązania.

Czasami notatka głosowa urywa się w połowie i tracisz swoją myśl✅ Rozwiązanie: Wyczyść pamięć lub uruchom ponownie aplikację, aby upewnić się, że całe nagranie zostało zapisane. Przełączanie się między aplikacjami może spowodować utratę części notatki✅ Rozwiązanie: Zapisz lub udostępnij notatkę zaraz po nagraniu, aby była bezpieczna. Szumy w tle utrudniają późniejsze odtworzenie lub transkrypcję notatek✅ Rozwiązanie: Nagrywaj w cichszym miejscu lub używaj słuchawek z mikrofonem, aby uzyskać czystszy dźwięk. Notatki nie zawsze zapisują się prawidłowo lub nie chcą się odtworzyć, gdy ich potrzebujesz✅ Rozwiązanie: Odśwież aplikację lub sprawdź ustawienia synchronizacji, aby je przywrócić. Długie nagrania mogą być przytłaczające, gdy ponownie analizujesz pomysły✅ Rozwiązanie: Dodaj krótkie podsumowanie lub najważniejsze fragmenty z oznaczeniem czasu, aby ułatwić przeglądanie nagrań.

Każda notatka zasługuje na uwagę dzięki ClickUp

W końcu notatki głosowe to nie tylko nagrywanie słów. To uchwycenie pomysłów, zanim uciekną. Odpowiednie narzędzia mogą sprawić, że ulotne myśli zamienią się w coś użytecznego, czy to zadanie, plan, czy przypomnienie na później.

Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych. Gromadzi notatki, zadania i projekty w jednym miejscu, dzięki czemu Twoje opinie nie tylko są zapisywane, ale także wykorzystywane w praktyce.

Od przekształcania szybkich notatek w listy kontrolne po łączenie pomysłów w całym obszarze roboczym — ClickUp ułatwia nadawanie tempa Twoim myślom.

Jeśli chcesz przekonać się, jak łatwe może to być, zarejestruj się w ClickUp już dziś!