Powiaty, w których najwięcej osób pracuje z domu w każdym stanie

Kiedy pandemia COVID-19 uderzyła na początku 2020 roku, każde zadanie, które można było dostosować do zrobienia zdalnie, zostało wykonane - zajęcia fitness, happy hours, a nawet wizyty u lekarza - i, co najważniejsze, dzień pracy.
Jednak wiele z nich pozostało osobistych, częściowo w zależności od zadania lub pracy. Badanie Pew Research Center przeprowadzone w październiku 2020 roku wykazało, że 71% osób którzy mogli do zrobienia swoje zadania zdalnie, pracowało zdalnie. Jednak pracownicy o niższych dochodach byli mniej skłonni do zrobienia tego, niezależnie od tego, jakie były ich obowiązki zawodowe.
Geografia również miała znaczenie: Miasta były bardziej prawdopodobne miały miejsca pracy zdalnej, zgodnie z analizą OECD, ale wiele z nich obszarów wiejskich starało się przyciągnąć pracowników którzy mogli teraz pracować z dowolnego miejsca.
Przejście na pracę zdalną nie zakończyło się całkowicie po ponownym otwarciu biur do pracy osobistej: Według innej ankiety Pew Research Center, 59% respondentów nadal pracowało zdalnie w 2022 roku. ClickUp używany Dane Biura Spisu Ludności z badania American Community Survey z 2021 r., aby znaleźć hrabstwo w każdym stanie z największym odsetkiem osób pracujących z domu przynajmniej przez część czasu.
Oczywiście powód, dla którego wielu pracowników decyduje się na telepracę, jest inny w 2023 roku niż w marcu 2020 roku. W tym samym badaniu Pew Research Center z 2022 r. respondenci stwierdzili, że praca w domu ułatwia im godzenie życia osobistego z pracą i dotrzymywanie terminów. Mniej pracowników zdalnych stwierdziło, że obawiają się narażenia na COVID-19 niż w 2020 roku.
Co więcej, badanie przeprowadzone w 2022 r. przez McKinsey and Company wykazało, że spośród ankietowanych specjalistów, którzy mieli możliwość pracy z domu, 87% skorzystało z tej możliwości z niej. Elastyczna organizacja pracy była nawet wymieniana jako trzeci najsilniejszy czynnik motywujący do poszukiwania nowej pracy.
Jaki jest więc stan pracy zdalnej w całym kraju? Prawie 18% Amerykanów którzy odpowiedzieli na ankietę American Community Survey przeprowadzoną przez Census Bureau w 2021 r., stwierdziło, że przynajmniej częściowo pracowało z domu w poprzednim tygodniu. To 27,6 miliona osób to około trzykrotnie więcej niż 9 milionów osób, które stwierdziły, że pracowały z domu w 2019 roku .
Oczywiście liczba pracowników zdalnych różni się w zależności od stanu: Prawie połowa specjalistów z Dystryktu Kolumbii pracowała zdalnie w 2021 r., a prawie jedna czwarta pracowników w Waszyngtonie, Maryland, Kolorado i Massachusetts również logowała się w domu.
W tej analizie powiązania zostały zerwane na podstawie liczby pracowników w danym hrabstwie. Jednoroczne szacunki American Community Survey były dostępne tylko dla około 620 hrabstw - tych z populacją powyżej 65 000 -z ponad 3000 w całym kraju, ale zostały wykorzystane zamiast pięcioletnich szacunków ze względu na ekstremalne zmiany w trendach pracy z domu w ciągu ostatnich kilku lat. Listę stanów przedstawiono w kolejności alfabetycznej.
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, gdzie najwięcej osób pracuje z domu w Twoim stanie.
NAJLEPSZY PRZEWODNIK PO WSPÓŁPRACY DLA TEAMÓW ZDALNYCH I STACJONARNYCH Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje na miejscu, czy w pełni zdalnie, ClickUp stworzył najlepszy przewodnik po współpracy Teams z najlepszymi wskazówkami i narzędziami.
Alabama: Hrabstwo Madison
via Canva
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 19.2% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 193 623
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 9.6% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,2 miliona
Alaska: Gmina Anchorage
via Canva
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 12.6% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 145 508
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 10.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 343 883
Bonus:_ Najlepiej zarabiający na patentach według stanu
Arizona: Hrabstwo Maricopa
za pośrednictwem Gregory E. Clifford // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 23.8% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 2,2 miliona
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 20.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,3 miliona
Arkansas: Hrabstwo Benton
przez shuttersv // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 21.5% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 145 609
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 9.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,3 miliona
Kalifornia: Hrabstwo San Francisco
via Canva
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 45.6% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 438 943
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 21.4% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 17,8 miliona
Kolorado: Hrabstwo Boulder
za pośrednictwem Maciej Błędowski // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 36.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 172 868
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 23.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,0 mln
Connecticut: Hrabstwo Fairfield
via Canva
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 23.5% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 479,278
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 19.5% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,8 miliona
Delaware: Hrabstwo New Castle
za pośrednictwem Real Window Creative // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 23.6% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 275 885
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 18.6% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 455 993
Floryda: Hrabstwo Seminole
przez Brittx // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 25.6% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 240 502
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 16.6% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 9,9 miliona
Georgia: Hrabstwo Fulton
za pośrednictwem Brett Barnhill // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 36.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 558 580
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 18.2% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 5,0 mln
WZMOCNIJ SWOJE STRATEGIE KOMUNIKACJI Przeglądaj szczegóły przykłady strategii komunikacyjnych aby pomóc zwiększyć wydajność podczas spotkań , wygrywaj, poprawiaj dopasowanie Teams i wygrywaj więcej Business.
Hawaje: Hrabstwo Hawaje
przez dirkr // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 13.0% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 82 140
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 10.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 668 446
Idaho: Hrabstwo Ada
za pośrednictwem Charles Knowles // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 20.0% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 254 309
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 13.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 889 536
Illinois: Hrabstwo DuPage
via Canva
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 26.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 468,211
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 19.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 6,0 mln
Indiana: Hrabstwo Hamilton
via Canva
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 27.4% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 187 363
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 11.9% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,2 miliona
Iowa: Hrabstwo Dallas
za pośrednictwem Jacob Boomsma // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 27.4% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 59,377
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 13.4% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,6 miliona
Kansas: Hrabstwo Johnson
via Canva
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 27.1% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 329 827
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 13.8% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,4 miliona
Kentucky: Hrabstwo Oldham
za pośrednictwem Stephen Bailey // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 21.4% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 33 386
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 11.5% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,0 mln
Luizjana: Parafia Orlean
via TFoxFoto // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 17.8% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 164 397
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 8.4% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,9 miliona
Maine: Hrabstwo Cumberland
za pośrednictwem Joseph Sohm // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 26.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 161 823
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 17.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 660 465
Maryland: Hrabstwo Montgomery
via Canva
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 37.1% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 540 481
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 24.0% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,1 miliona
Massachusetts: Hrabstwo Middlesex
za pośrednictwem Joseph Sohm // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 32.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 866,649
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 23.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,5 miliona
Michigan: Hrabstwo Washtenaw
za pośrednictwem Jacob Boomsma // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 29.5% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 183 684
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 16.4% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,5 miliona
Minnesota: Hrabstwo Washington
za pośrednictwem Jeff Lueders // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 32.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 140 694
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 20.9% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,9 miliona
Mississippi: Hrabstwo DeSoto
za pośrednictwem Monarch Productions // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 10.2% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 91,372
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 6.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,2 miliona
Missouri: Hrabstwo St. Charles
za pośrednictwem Rob Neville Photos // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 22.6% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 216 203
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 14.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,9 miliona
Montana: Hrabstwo Gallatin
madison Kent // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 18.0% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 66 583
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 14.0% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 522 807
Nebraska: Hrabstwo Douglas
via Canva
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 19.1% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 303 363
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 12.8% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,0 mln
Nevada: Hrabstwo Washoe
za pośrednictwem Jacob Boomsma // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 14.2% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 245 560
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 13.0% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,4 miliona
New Hampshire: Hrabstwo Hillsborough
via Canva
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 22.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 233 146
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 19.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 733 129
New Jersey: Hrabstwo Somerset
za pośrednictwem FotosForTheFuture // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 31.4% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 178 934
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 22.1% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,4 miliona
Nowy Meksyk: Hrabstwo Santa Fe
za pośrednictwem Jimack // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 24.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 69 704
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 15.2% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 877 399
Nowy Jork: Hrabstwo Nowy Jork
via pisaphotography // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 36.5% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 793 149
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 19.6% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 9,0 mln
Karolina Północna: Hrabstwo Orange
za pośrednictwem Bryan Pollard // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 35.2% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 71 761
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 18.8% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,9 miliona
Północna Dakota: Hrabstwo Cass
za pośrednictwem Guy William // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 13.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 107 722
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 8.9% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 397 892
Ohio: Hrabstwo Delaware
przez dvgpro // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 32.1% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 116 974
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 14.8% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 5,5 miliona
Oklahoma: Hrabstwo Tulsa
via Valiik30 // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu na terenie powiatu: 14.0% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 311 061
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 10.4% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,8 miliona
Oregon: Hrabstwo Multnomah
za pośrednictwem Josemaria Toscano // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 32.1% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 425 906
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 22.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,0 mln
Pensylwania: Hrabstwo Chester
za pośrednictwem LittleKitty // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 29.1% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 280 530
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 18.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 6,1 miliona
Rhode Island: Hrabstwo Newport
za pośrednictwem Ramunas Bruzas // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 23.2% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 42 058
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 17.5% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 533 088
Karolina Południowa: Hrabstwo York
za pośrednictwem Nolichuckyjake // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 18.5% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 137 482
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 11.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,3 miliona
Południowa Dakota: Hrabstwo Minnehaha
za pośrednictwem Steven Frame // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 14.7% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 109 606
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 11.1% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 445 606
Tennessee: Hrabstwo Williamson
via Canva
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 31.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 131 742
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 14.0% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,2 miliona
Teksas: Hrabstwo Travis
via Canva
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 36.2% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 731,623
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 16.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 13,6 miliona
Utah: Hrabstwo Salt Lake
via Canva
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 23.5% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 613 545
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 20.0% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,6 miliona
Vermont: Hrabstwo Chittenden
za pośrednictwem Erika J Mitchell // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 26.4% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 91 678
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 19.6% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 327 910
Wirginia: Hrabstwo Arlington
Orhan Cam // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 48.8% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 142 653
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 22.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,3 miliona
Waszyngton DC
za pośrednictwem Orhan Cam // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 48.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 354 033
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 48.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 354 033
Waszyngton: Hrabstwo King
przez kan_khampanya // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 38.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 1,2 miliona
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 24.2% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,7 miliona
Wirginia Zachodnia: Hrabstwo Monongalia
via Canva
- Ludzie pracujący z domu w hrabstwiey: 16.1% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 50 715
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 10.2% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 707 299
Wisconsin: Hrabstwo Dane
za pośrednictwem Paul Brady Photography // Shutterstock
- Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 24.4% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 313 158
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 14.8% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,9 miliona
Wyoming: Hrabstwo Natrona
via Canva
- Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 7.3% pracowników
- Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 38 741
- Osoby pracujące z domu w całym kraju: 8.9% pracowników
- Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 283 628
10 SKUTECZNYCH SPOSOBÓW NA POPRAWĘ JAKOŚCI SPOTKAŃ Nadaj profesjonalny ton i ustal standardy efektywnych spotkań, korzystając z tej listy 10 najlepszych sposobów etykieta wirtualnych spotkań wskazówki.
Przyszłość mojej pracy jest tutaj
W miarę jak coraz więcej Businessów przechodzi na pracę zdalną, wdrażanie narzędzia do zarządzania projektami jest kluczem do utrzymania spójności i współpracy między Teams.
Dokładnie to robi ClickUp - wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej, które może naprawdę pomóc Twojemu zespołowi osiągnąć pełny potencjał w rozproszonym lub hybrydowym miejscu pracy. Dzięki setkom zaawansowanych funkcji i w pełni konfigurowalną platformę, możesz użyć ClickUp do wsparcia pracy asynchronicznej i utrzymuj swoje Teams zorganizowane, dostosowane do celów i połączone przez cały czas.
Przyszłość pracy jest tutaj - daj swoim Teams nowoczesne rozwiązanie, którego potrzebują, aby pracować jak najlepiej z dowolnego miejsca na świecie. Wypróbuj ClickUp za Free ---
Guest Writer: