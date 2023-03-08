ClickUp Blog
Powiaty, w których najwięcej osób pracuje z domu w każdym stanie
Praca zdalna

Powiaty, w których najwięcej osób pracuje z domu w każdym stanie

_
_no-author
8 marca 2023

Kiedy pandemia COVID-19 uderzyła na początku 2020 roku, każde zadanie, które można było dostosować do zrobienia zdalnie, zostało wykonane - zajęcia fitness, happy hours, a nawet wizyty u lekarza - i, co najważniejsze, dzień pracy.

Jednak wiele z nich pozostało osobistych, częściowo w zależności od zadania lub pracy. Badanie Pew Research Center przeprowadzone w październiku 2020 roku wykazało, że 71% osób którzy mogli do zrobienia swoje zadania zdalnie, pracowało zdalnie. Jednak pracownicy o niższych dochodach byli mniej skłonni do zrobienia tego, niezależnie od tego, jakie były ich obowiązki zawodowe.

Geografia również miała znaczenie: Miasta były bardziej prawdopodobne miały miejsca pracy zdalnej, zgodnie z analizą OECD, ale wiele z nich obszarów wiejskich starało się przyciągnąć pracowników którzy mogli teraz pracować z dowolnego miejsca.

Przejście na pracę zdalną nie zakończyło się całkowicie po ponownym otwarciu biur do pracy osobistej: Według innej ankiety Pew Research Center, 59% respondentów nadal pracowało zdalnie w 2022 roku. ClickUp używany Dane Biura Spisu Ludności z badania American Community Survey z 2021 r., aby znaleźć hrabstwo w każdym stanie z największym odsetkiem osób pracujących z domu przynajmniej przez część czasu.

Oczywiście powód, dla którego wielu pracowników decyduje się na telepracę, jest inny w 2023 roku niż w marcu 2020 roku. W tym samym badaniu Pew Research Center z 2022 r. respondenci stwierdzili, że praca w domu ułatwia im godzenie życia osobistego z pracą i dotrzymywanie terminów. Mniej pracowników zdalnych stwierdziło, że obawiają się narażenia na COVID-19 niż w 2020 roku.

Co więcej, badanie przeprowadzone w 2022 r. przez McKinsey and Company wykazało, że spośród ankietowanych specjalistów, którzy mieli możliwość pracy z domu, 87% skorzystało z tej możliwości z niej. Elastyczna organizacja pracy była nawet wymieniana jako trzeci najsilniejszy czynnik motywujący do poszukiwania nowej pracy.

Jaki jest więc stan pracy zdalnej w całym kraju? Prawie 18% Amerykanów którzy odpowiedzieli na ankietę American Community Survey przeprowadzoną przez Census Bureau w 2021 r., stwierdziło, że przynajmniej częściowo pracowało z domu w poprzednim tygodniu. To 27,6 miliona osób to około trzykrotnie więcej niż 9 milionów osób, które stwierdziły, że pracowały z domu w 2019 roku .

Oczywiście liczba pracowników zdalnych różni się w zależności od stanu: Prawie połowa specjalistów z Dystryktu Kolumbii pracowała zdalnie w 2021 r., a prawie jedna czwarta pracowników w Waszyngtonie, Maryland, Kolorado i Massachusetts również logowała się w domu.

W tej analizie powiązania zostały zerwane na podstawie liczby pracowników w danym hrabstwie. Jednoroczne szacunki American Community Survey były dostępne tylko dla około 620 hrabstw - tych z populacją powyżej 65 000 -z ponad 3000 w całym kraju, ale zostały wykorzystane zamiast pięcioletnich szacunków ze względu na ekstremalne zmiany w trendach pracy z domu w ciągu ostatnich kilku lat. Listę stanów przedstawiono w kolejności alfabetycznej.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, gdzie najwięcej osób pracuje z domu w Twoim stanie.

Alabama: Hrabstwo Madison

Krajobraz miasta i droga wodna w Huntsville

via Canva

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 19.2% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 193 623
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 9.6% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,2 miliona

Alaska: Gmina Anchorage

Panorama Anchorage zimą.

via Canva

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 12.6% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 145 508
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 10.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 343 883

Arizona: Hrabstwo Maricopa

Malowniczy widok na Phoenix

za pośrednictwem Gregory E. Clifford // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 23.8% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 2,2 miliona
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 20.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,3 miliona

Arkansas: Hrabstwo Benton

Muzeum Walmart w centrum Bentonville

przez shuttersv // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 21.5% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 145 609
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 9.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,3 miliona

Kalifornia: Hrabstwo San Francisco

Most Golden Gate w San Francisco

via Canva

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 45.6% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 438 943
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 21.4% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 17,8 miliona

Kolorado: Hrabstwo Boulder

Widok z lotu ptaka na Boulder City jesienią

za pośrednictwem Maciej Błędowski // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 36.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 172 868
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 23.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,0 mln

Connecticut: Hrabstwo Fairfield

Przystań w Stamford

via Canva

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 23.5% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 479,278
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 19.5% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,8 miliona

Delaware: Hrabstwo New Castle

Widok Wilmington z lotu ptaka

za pośrednictwem Real Window Creative // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 23.6% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 275 885
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 18.6% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 455 993

Floryda: Hrabstwo Seminole

Fontanna i wieża w parku Cranes Roost w Altamonte Springs

przez Brittx // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 25.6% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 240 502
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 16.6% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 9,9 miliona

Georgia: Hrabstwo Fulton

Widok z lotu ptaka na metro w Atlancie i autostrady

za pośrednictwem Brett Barnhill // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 36.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 558 580
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 18.2% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 5,0 mln

Hawaje: Hrabstwo Hawaje

Widok miasta Hawaje z lotu ptaka

przez dirkr // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 13.0% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 82 140
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 10.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 668 446

Idaho: Hrabstwo Ada

Skyline centrum Boise

za pośrednictwem Charles Knowles // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 20.0% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 254 309
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 13.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 889 536

Illinois: Hrabstwo DuPage

Aurora Skyline i most

via Canva

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 26.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 468,211
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 19.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 6,0 mln

Indiana: Hrabstwo Hamilton

Widok z lotu ptaka na Coxhall Gardens w Carmel

via Canva

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 27.4% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 187 363
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 11.9% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,2 miliona

Iowa: Hrabstwo Dallas

Widok z lotu ptaka na centrum Waukee

za pośrednictwem Jacob Boomsma // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 27.4% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 59,377
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 13.4% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,6 miliona

Kansas: Hrabstwo Johnson

Widok ulicy i wieża zegarowa w Overland Park, Kansas

via Canva

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 27.1% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 329 827
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 13.8% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,4 miliona

Kentucky: Hrabstwo Oldham

Wiejska farma koni w Kentucky

za pośrednictwem Stephen Bailey // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 21.4% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 33 386
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 11.5% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,0 mln

Luizjana: Parafia Orlean

tramwaj na Canal Street w centrum Nowego Orleanu

via TFoxFoto // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 17.8% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 164 397
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 8.4% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,9 miliona

Maine: Hrabstwo Cumberland

Latarnia morska Portland Head i linia brzegowa

za pośrednictwem Joseph Sohm // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 26.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 161 823
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 17.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 660 465

Maryland: Hrabstwo Montgomery

Pejzaż miasta Rockville

via Canva

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 37.1% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 540 481
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 24.0% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,1 miliona

Massachusetts: Hrabstwo Middlesex

Widok z lotu ptaka na Cambridge i most Anderson Memorial Bridge

za pośrednictwem Joseph Sohm // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 32.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 866,649
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 23.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,5 miliona

Michigan: Hrabstwo Washtenaw

Widok z lotu ptaka na centrum Ann Arbor latem

za pośrednictwem Jacob Boomsma // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 29.5% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 183 684
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 16.4% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,5 miliona

Minnesota: Hrabstwo Washington

Patrząc w dół na rzekę St. Croix ze Stillwater

za pośrednictwem Jeff Lueders // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 32.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 140 694
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 20.9% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,9 miliona

Mississippi: Hrabstwo DeSoto

Widok z lotu ptaka na podmiejską dzielnicę w Olive Branch

za pośrednictwem Monarch Productions // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 10.2% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 91,372
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 6.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,2 miliona

Missouri: Hrabstwo St. Charles

Hrabstwo St. Charles, Missouri

za pośrednictwem Rob Neville Photos // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 22.6% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 216 203
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 14.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,9 miliona

Montana: Hrabstwo Gallatin

Widok z lotu ptaka na Bozeman latem

madison Kent // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 18.0% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 66 583
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 14.0% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 522 807

Nebraska: Hrabstwo Douglas

Widok z lotu ptaka Omaha latem

via Canva

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 19.1% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 303 363
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 12.8% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,0 mln

Nevada: Hrabstwo Washoe

Widok z lotu ptaka Reno jesienią

za pośrednictwem Jacob Boomsma // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 14.2% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 245 560
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 13.0% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,4 miliona

New Hampshire: Hrabstwo Hillsborough

Wieczorny widok na nabrzeże rzeki w Manchesterze

via Canva

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 22.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 233 146
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 19.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 733 129

New Jersey: Hrabstwo Somerset

Widok z drona na park w Somerset

za pośrednictwem FotosForTheFuture // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 31.4% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 178 934
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 22.1% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,4 miliona

Nowy Meksyk: Hrabstwo Santa Fe

Widok na Santa Fe jesienią

za pośrednictwem Jimack // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 24.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 69 704
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 15.2% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 877 399

Nowy Jork: Hrabstwo Nowy Jork

Hrabstwo Nowy Jork, Nowy Jork

via pisaphotography // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 36.5% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 793 149
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 19.6% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 9,0 mln

Karolina Północna: Hrabstwo Orange

Hrabstwo Orange, Karolina Północna

za pośrednictwem Bryan Pollard // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 35.2% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 71 761
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 18.8% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,9 miliona

Północna Dakota: Hrabstwo Cass

Hrabstwo Cass, Dakota Północna

za pośrednictwem Guy William // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 13.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 107 722
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 8.9% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 397 892

Ohio: Hrabstwo Delaware

Widok z lotu ptaka na Delaware latem

przez dvgpro // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 32.1% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 116 974
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 14.8% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 5,5 miliona

Oklahoma: Hrabstwo Tulsa

Widok miasta Tusla

via Valiik30 // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu na terenie powiatu: 14.0% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 311 061
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 10.4% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,8 miliona

Oregon: Hrabstwo Multnomah

Pejzaż miasta Portland z Pittock Mansion

za pośrednictwem Josemaria Toscano // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 32.1% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 425 906
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 22.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,0 mln

Pensylwania: Hrabstwo Chester

Widok z lotu ptaka na West Chester latem

za pośrednictwem LittleKitty // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 29.1% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 280 530
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 18.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 6,1 miliona

Rhode Island: Hrabstwo Newport

Miasto Newport i stary port

za pośrednictwem Ramunas Bruzas // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 23.2% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 42 058
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 17.5% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 533 088

Karolina Południowa: Hrabstwo York

Budynek sądu hrabstwa York wiosną

za pośrednictwem Nolichuckyjake // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 18.5% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 137 482
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 11.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,3 miliona

Południowa Dakota: Hrabstwo Minnehaha

Turyści odwiedzają Falls Park w Sioux Falls

za pośrednictwem Steven Frame // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 14.7% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 109 606
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 11.1% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 445 606

Tennessee: Hrabstwo Williamson

Hrabstwo Williamson, Tennessee

via Canva

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 31.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 131 742
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 14.0% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,2 miliona

Teksas: Hrabstwo Travis

Widok Austin i rzeki z lotu ptaka

via Canva

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 36.2% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 731,623
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 16.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 13,6 miliona

Utah: Hrabstwo Salt Lake

Widok Salt Lake City z lotu ptaka

via Canva

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 23.5% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 613 545
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 20.0% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,6 miliona

Vermont: Hrabstwo Chittenden

Hrabstwo Chittenden, Vermont

za pośrednictwem Erika J Mitchell // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 26.4% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 91 678
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 19.6% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 327 910

Wirginia: Hrabstwo Arlington

Arlington Memorial Bridge jesienią

Orhan Cam // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 48.8% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 142 653
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 22.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,3 miliona

Waszyngton DC

Pennsylvania Avenue i Kapitol Stanów Zjednoczonych

za pośrednictwem Orhan Cam // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 48.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 354 033
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 48.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 354 033

Waszyngton: Hrabstwo King

Linia horyzontu w centrum Seatlle

przez kan_khampanya // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 38.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 1,2 miliona
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 24.2% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,7 miliona

Wirginia Zachodnia: Hrabstwo Monongalia

Widok Morgantown z lotu ptaka

via Canva

  • Ludzie pracujący z domu w hrabstwiey: 16.1% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 50 715
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 10.2% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 707 299

Wisconsin: Hrabstwo Dane

Panorama Madison z kopułą Kapitolu

za pośrednictwem Paul Brady Photography // Shutterstock

  • Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa: 24.4% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 313 158
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 14.8% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,9 miliona

Wyoming: Hrabstwo Natrona

Widok miasta Casper z zakresem górskim

via Canva

  • Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa: 7.3% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 38 741
  • Osoby pracujące z domu w całym kraju: 8.9% pracowników
  • Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 283 628

