Powiaty, w których najwięcej osób pracuje z domu w każdym stanie

Kiedy pandemia COVID-19 uderzyła na początku 2020 roku, każde zadanie, które można było dostosować do zrobienia zdalnie, zostało wykonane - zajęcia fitness, happy hours, a nawet wizyty u lekarza - i, co najważniejsze, dzień pracy.

Jednak wiele z nich pozostało osobistych, częściowo w zależności od zadania lub pracy. Badanie Pew Research Center przeprowadzone w październiku 2020 roku wykazało, że 71% osób którzy mogli do zrobienia swoje zadania zdalnie, pracowało zdalnie. Jednak pracownicy o niższych dochodach byli mniej skłonni do zrobienia tego, niezależnie od tego, jakie były ich obowiązki zawodowe.

Geografia również miała znaczenie: Miasta były bardziej prawdopodobne miały miejsca pracy zdalnej, zgodnie z analizą OECD, ale wiele z nich obszarów wiejskich starało się przyciągnąć pracowników którzy mogli teraz pracować z dowolnego miejsca.

Przejście na pracę zdalną nie zakończyło się całkowicie po ponownym otwarciu biur do pracy osobistej: Według innej ankiety Pew Research Center, 59% respondentów nadal pracowało zdalnie w 2022 roku. ClickUp używany Dane Biura Spisu Ludności z badania American Community Survey z 2021 r., aby znaleźć hrabstwo w każdym stanie z największym odsetkiem osób pracujących z domu przynajmniej przez część czasu.

Oczywiście powód, dla którego wielu pracowników decyduje się na telepracę, jest inny w 2023 roku niż w marcu 2020 roku. W tym samym badaniu Pew Research Center z 2022 r. respondenci stwierdzili, że praca w domu ułatwia im godzenie życia osobistego z pracą i dotrzymywanie terminów. Mniej pracowników zdalnych stwierdziło, że obawiają się narażenia na COVID-19 niż w 2020 roku.

Co więcej, badanie przeprowadzone w 2022 r. przez McKinsey and Company wykazało, że spośród ankietowanych specjalistów, którzy mieli możliwość pracy z domu, 87% skorzystało z tej możliwości z niej. Elastyczna organizacja pracy była nawet wymieniana jako trzeci najsilniejszy czynnik motywujący do poszukiwania nowej pracy.

Jaki jest więc stan pracy zdalnej w całym kraju? Prawie 18% Amerykanów którzy odpowiedzieli na ankietę American Community Survey przeprowadzoną przez Census Bureau w 2021 r., stwierdziło, że przynajmniej częściowo pracowało z domu w poprzednim tygodniu. To 27,6 miliona osób to około trzykrotnie więcej niż 9 milionów osób, które stwierdziły, że pracowały z domu w 2019 roku .

Oczywiście liczba pracowników zdalnych różni się w zależności od stanu: Prawie połowa specjalistów z Dystryktu Kolumbii pracowała zdalnie w 2021 r., a prawie jedna czwarta pracowników w Waszyngtonie, Maryland, Kolorado i Massachusetts również logowała się w domu.

W tej analizie powiązania zostały zerwane na podstawie liczby pracowników w danym hrabstwie. Jednoroczne szacunki American Community Survey były dostępne tylko dla około 620 hrabstw - tych z populacją powyżej 65 000 -z ponad 3000 w całym kraju, ale zostały wykorzystane zamiast pięcioletnich szacunków ze względu na ekstremalne zmiany w trendach pracy z domu w ciągu ostatnich kilku lat. Listę stanów przedstawiono w kolejności alfabetycznej.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, gdzie najwięcej osób pracuje z domu w Twoim stanie.

Alabama: Hrabstwo Madison

via Canva

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 19.2% pracowników

: 19.2% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 193 623

(w wieku 16+): 193 623 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 9.6% pracowników

: 9.6% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,2 miliona

Alaska: Gmina Anchorage

via Canva

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 12.6% pracowników

: 12.6% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 145 508

(w wieku 16+): 145 508 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 10.3% pracowników

: 10.3% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 343 883

Arizona: Hrabstwo Maricopa

za pośrednictwem Gregory E. Clifford // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 23.8% pracowników

: 23.8% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 2,2 miliona

(w wieku 16+): 2,2 miliona Osoby pracujące z domu w całym kraju : 20.7% pracowników

: 20.7% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,3 miliona

Arkansas: Hrabstwo Benton

przez shuttersv // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 21.5% pracowników

: 21.5% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 145 609

(w wieku 16+): 145 609 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 9.7% pracowników

: 9.7% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,3 miliona

Kalifornia: Hrabstwo San Francisco

via Canva

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 45.6% pracowników

: 45.6% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 438 943

(w wieku powyżej 16 lat): 438 943 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 21.4% pracowników

: 21.4% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 17,8 miliona

Kolorado: Hrabstwo Boulder

za pośrednictwem Maciej Błędowski // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 36.3% pracowników

: 36.3% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 172 868

(w wieku 16+): 172 868 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 23.7% pracowników

: 23.7% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,0 mln

Connecticut: Hrabstwo Fairfield

via Canva

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 23.5% pracowników

: 23.5% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 479,278

(w wieku 16+): 479,278 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 19.5% pracowników

: 19.5% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,8 miliona

Delaware: Hrabstwo New Castle

za pośrednictwem Real Window Creative // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 23.6% pracowników

: 23.6% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 275 885

(w wieku 16+): 275 885 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 18.6% pracowników

: 18.6% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 455 993

Floryda: Hrabstwo Seminole

przez Brittx // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 25.6% pracowników

: 25.6% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 240 502

(w wieku 16+): 240 502 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 16.6% pracowników

: 16.6% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 9,9 miliona

Georgia: Hrabstwo Fulton

za pośrednictwem Brett Barnhill // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 36.3% pracowników

: 36.3% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 558 580

(w wieku 16+): 558 580 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 18.2% pracowników

: 18.2% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 5,0 mln

Hawaje: Hrabstwo Hawaje

przez dirkr // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 13.0% pracowników

: 13.0% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 82 140

(w wieku 16+): 82 140 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 10.7% pracowników

: 10.7% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 668 446

Idaho: Hrabstwo Ada

za pośrednictwem Charles Knowles // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 20.0% pracowników

: 20.0% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 254 309

(w wieku 16+): 254 309 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 13.3% pracowników

: 13.3% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 889 536

Illinois: Hrabstwo DuPage

via Canva

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 26.7% pracowników

: 26.7% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 468,211

(w wieku 16+): 468,211 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 19.3% pracowników

: 19.3% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 6,0 mln

Indiana: Hrabstwo Hamilton

via Canva

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 27.4% pracowników

: 27.4% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 187 363

(w wieku 16+): 187 363 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 11.9% pracowników

: 11.9% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,2 miliona

Iowa: Hrabstwo Dallas

za pośrednictwem Jacob Boomsma // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 27.4% pracowników

: 27.4% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 59,377

(w wieku 16+): 59,377 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 13.4% pracowników

: 13.4% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,6 miliona

Kansas: Hrabstwo Johnson

via Canva

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 27.1% pracowników

: 27.1% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 329 827

(w wieku 16+): 329 827 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 13.8% pracowników

: 13.8% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,4 miliona

Kentucky: Hrabstwo Oldham

za pośrednictwem Stephen Bailey // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 21.4% pracowników

: 21.4% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 33 386

(w wieku 16+): 33 386 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 11.5% pracowników

: 11.5% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,0 mln

Luizjana: Parafia Orlean

via TFoxFoto // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 17.8% pracowników

: 17.8% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 164 397

(w wieku 16+): 164 397 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 8.4% pracowników

: 8.4% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,9 miliona

Maine: Hrabstwo Cumberland

za pośrednictwem Joseph Sohm // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 26.3% pracowników

: 26.3% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 161 823

(w wieku 16+): 161 823 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 17.7% pracowników

: 17.7% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 660 465

Maryland: Hrabstwo Montgomery

via Canva

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 37.1% pracowników

: 37.1% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 540 481

(w wieku powyżej 16 lat): 540 481 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 24.0% pracowników

: 24.0% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,1 miliona

Massachusetts: Hrabstwo Middlesex

za pośrednictwem Joseph Sohm // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 32.3% pracowników

: 32.3% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 866,649

(w wieku 16+): 866,649 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 23.7% pracowników

: 23.7% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,5 miliona

Michigan: Hrabstwo Washtenaw

za pośrednictwem Jacob Boomsma // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 29.5% pracowników

: 29.5% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 183 684

(w wieku 16+): 183 684 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 16.4% pracowników

: 16.4% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,5 miliona

Minnesota: Hrabstwo Washington

za pośrednictwem Jeff Lueders // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 32.3% pracowników

: 32.3% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 140 694

(w wieku 16+): 140 694 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 20.9% pracowników

: 20.9% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,9 miliona

Mississippi: Hrabstwo DeSoto

za pośrednictwem Monarch Productions // Shutterstock

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 10.2% pracowników

: 10.2% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 91,372

(w wieku 16+): 91,372 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 6.3% pracowników

: 6.3% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,2 miliona

Missouri: Hrabstwo St. Charles

za pośrednictwem Rob Neville Photos // Shutterstock

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 22.6% pracowników

: 22.6% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 216 203

(w wieku 16+): 216 203 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 14.7% pracowników

: 14.7% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,9 miliona

Montana: Hrabstwo Gallatin

madison Kent // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 18.0% pracowników

: 18.0% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 66 583

(w wieku 16+): 66 583 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 14.0% pracowników

: 14.0% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 522 807

Nebraska: Hrabstwo Douglas

via Canva

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 19.1% pracowników

: 19.1% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 303 363

(w wieku powyżej 16 lat): 303 363 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 12.8% pracowników

: 12.8% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,0 mln

Nevada: Hrabstwo Washoe

za pośrednictwem Jacob Boomsma // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 14.2% pracowników

: 14.2% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 245 560

(w wieku 16+): 245 560 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 13.0% pracowników

: 13.0% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,4 miliona

New Hampshire: Hrabstwo Hillsborough

via Canva

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 22.7% pracowników

: 22.7% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 233 146

(w wieku 16+): 233 146 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 19.3% pracowników

: 19.3% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 733 129

New Jersey: Hrabstwo Somerset

za pośrednictwem FotosForTheFuture // Shutterstock

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 31.4% pracowników

: 31.4% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 178 934

(w wieku 16+): 178 934 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 22.1% pracowników

: 22.1% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,4 miliona

Nowy Meksyk: Hrabstwo Santa Fe

za pośrednictwem Jimack // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 24.3% pracowników

: 24.3% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 69 704

(w wieku 16+): 69 704 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 15.2% pracowników

: 15.2% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 877 399

Nowy Jork: Hrabstwo Nowy Jork

via pisaphotography // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 36.5% pracowników

: 36.5% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 793 149

(w wieku 16+): 793 149 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 19.6% pracowników

: 19.6% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 9,0 mln

Karolina Północna: Hrabstwo Orange

za pośrednictwem Bryan Pollard // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 35.2% pracowników

: 35.2% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 71 761

(w wieku 16+): 71 761 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 18.8% pracowników

: 18.8% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,9 miliona

Północna Dakota: Hrabstwo Cass

za pośrednictwem Guy William // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 13.7% pracowników

: 13.7% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 107 722

(w wieku 16+): 107 722 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 8.9% pracowników

: 8.9% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 397 892

Ohio: Hrabstwo Delaware

przez dvgpro // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 32.1% pracowników

: 32.1% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 116 974

(w wieku 16+): 116 974 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 14.8% pracowników

: 14.8% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 5,5 miliona

Oklahoma: Hrabstwo Tulsa

via Valiik30 // Shutterstock

Osoby pracujące z domu na terenie powiatu : 14.0% pracowników

: 14.0% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 311 061

(w wieku 16+): 311 061 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 10.4% pracowników

: 10.4% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,8 miliona

Oregon: Hrabstwo Multnomah

za pośrednictwem Josemaria Toscano // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 32.1% pracowników

: 32.1% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 425 906

(w wieku 16+): 425 906 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 22.7% pracowników

: 22.7% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,0 mln

Pensylwania: Hrabstwo Chester

za pośrednictwem LittleKitty // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 29.1% pracowników

: 29.1% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 280 530

(w wieku 16+): 280 530 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 18.7% pracowników

: 18.7% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 6,1 miliona

Rhode Island: Hrabstwo Newport

za pośrednictwem Ramunas Bruzas // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 23.2% pracowników

: 23.2% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 42 058

(w wieku 16+): 42 058 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 17.5% pracowników

: 17.5% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 533 088

Karolina Południowa: Hrabstwo York

za pośrednictwem Nolichuckyjake // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 18.5% pracowników

: 18.5% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 137 482

(w wieku 16+): 137 482 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 11.7% pracowników

: 11.7% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,3 miliona

Południowa Dakota: Hrabstwo Minnehaha

za pośrednictwem Steven Frame // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 14.7% pracowników

: 14.7% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 109 606

(w wieku 16+): 109 606 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 11.1% pracowników

: 11.1% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 445 606

Tennessee: Hrabstwo Williamson

via Canva

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 31.3% pracowników

: 31.3% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 131 742

(w wieku 16+): 131 742 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 14.0% pracowników

: 14.0% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,2 miliona

Teksas: Hrabstwo Travis

via Canva

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 36.2% pracowników

: 36.2% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 731,623

(w wieku 16+): 731,623 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 16.3% pracowników

: 16.3% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 13,6 miliona

Utah: Hrabstwo Salt Lake

via Canva

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 23.5% pracowników

: 23.5% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 613 545

(w wieku powyżej 16 lat): 613 545 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 20.0% pracowników

: 20.0% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 1,6 miliona

Vermont: Hrabstwo Chittenden

za pośrednictwem Erika J Mitchell // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 26.4% pracowników

: 26.4% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 91 678

(w wieku 16+): 91 678 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 19.6% pracowników

: 19.6% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 327 910

Wirginia: Hrabstwo Arlington

Orhan Cam // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 48.8% pracowników

: 48.8% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku powyżej 16 lat): 142 653

(w wieku powyżej 16 lat): 142 653 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 22.3% pracowników

: 22.3% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 4,3 miliona

Waszyngton DC

za pośrednictwem Orhan Cam // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 48.3% pracowników

: 48.3% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 354 033

(w wieku 16+): 354 033 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 48.3% pracowników

: 48.3% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 354 033

Waszyngton: Hrabstwo King

przez kan_khampanya // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 38.3% pracowników

: 38.3% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 1,2 miliona

(w wieku 16+): 1,2 miliona Osoby pracujące z domu w całym kraju : 24.2% pracowników

: 24.2% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 3,7 miliona

Wirginia Zachodnia: Hrabstwo Monongalia

via Canva

Ludzie pracujący z domu w hrabstwie y: 16.1% pracowników

y: 16.1% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 50 715

(w wieku 16+): 50 715 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 10.2% pracowników

: 10.2% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 707 299

Wisconsin: Hrabstwo Dane

za pośrednictwem Paul Brady Photography // Shutterstock

Osoby pracujące z domu w obrębie hrabstwa : 24.4% pracowników

: 24.4% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 313 158

(w wieku 16+): 313 158 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 14.8% pracowników

: 14.8% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (w wieku 16+): 2,9 miliona

Wyoming: Hrabstwo Natrona

via Canva

Osoby pracujące z domu na terenie hrabstwa : 7.3% pracowników

: 7.3% pracowników Łączna liczba pracowników w hrabstwie (w wieku 16+): 38 741

(w wieku 16+): 38 741 Osoby pracujące z domu w całym kraju : 8.9% pracowników

: 8.9% pracowników Łączna liczba pracowników w całym stanie (wiek 16+): 283 628

