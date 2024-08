5 wykresów pokazujących, jak poziomy produktywności różnią się w zależności od stanu

Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost wydajności w całym kraju, nawet jeśli wzrost ten był nierównomierny w poszczególnych stanach. ClickUp wykorzystał dane z Biuro Statystyki Pracy w celu porównania poziomów wydajności w poszczególnych stanach, w oparciu o lokalizacje Business. Analiza dokładnie analizuje powiązania między wydajnością, wynagrodzeniem i przepracowanymi godzinami.

Ekonomiści i instytucje rozumieją ludzi jako ważne elementy w działalności Business od czasu, gdy Adam Smith po raz pierwszy zaproponował zdefiniowanie pojęcia " kapitał ludzki " pod koniec 1700 roku.

To, ile godzin ludzie pracują, można zmierzyć lub oszacować, a całkowita liczba dóbr i usług wytworzonych w każdej godzinie pracy na osobę jest uważana za miarę " wydajność lub wydajność, z jaką ludzie tworzą nowe rzeczy w pogoni za zyskiem ekonomicznym.

Badania prowadzone od lat pięćdziesiątych XX wieku wykazały, że kapitał ludzki, podobnie jak same pieniądze, może napędzać wzrost gospodarczy dla całych narodów.

Dylemat równowagi między pracą a życiem prywatnym po pandemii

Pracownicy to oczywiście znacznie więcej niż tylko zasób na linii montażowej pojazdów lub obsługa samolotu komercyjnego - to także osoby, które mają rodziny, pasje i życie poza pracą, którą wykonują.

Pandemia COVID-19 ujawniła współczesną walkę Amerykanów o równowagę między tymi dwoma światami. Pracując w domu lub w ryzykownym środowisku pracy, ludzie odkryli nową dźwignię w gospodarce, w której pracownicy byli bardzo poszukiwani. Wielu pracowników zaczęło szukać większej elastyczności pracy i wynagrodzenia lub zmieniło pracę.

Mierzona dziś przez ekonomistów wydajność jest siłą ludzką, która stale rośnie. Dzieje się tak dlatego, że ludzie wdrażają nowe technologie i innowacje, co pozwala im produkować towary i usługi w bardziej wydajny sposób. Stany Zjednoczone konsekwentnie wprowadzały postęp technologiczny w ciągu ostatnich kilku dekad. To, czy sektor prywatny odpowiednio je wykorzystał, jest kwestią dyskusyjną.

Z tego powodu badanie zmian w wydajności z roku na rok jest bardziej wartościowe niż po prostu uznanie od dawna akceptowanego trendu, zgodnie z którym postęp technologiczny spowodował, że ludzie byli z czasem bardziej wydajni.

Zmiana wydajności pracy na 5 wykresach

O ile więcej wartości wytworzyli pracownicy na godzinę w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.? W całym kraju, wydajność pracy wśród pracowników sektora prywatnego wzrosła o 1,9% w 2021 r., czyli mniej więcej na równi z ostatnimi kilkoma dekadami. Według BLS, liczba przepracowanych godzin wzrosła o 5,4% od 2020 do 2021 roku - był to najbardziej znaczący wzrost rok do roku od dziesięcioleci, choć dane z 2021 roku nadal nie przekroczyły łącznej liczby godzin przepracowanych w 2019 roku.

Wynika to częściowo z faktu, że rok 2020 był historycznie przełomowy dla pracy. Rozprzestrzeniająca się zaraza i brak szczepionek zapobiegających śmierci oznaczały, że osobiste operacje biznesowe były niebezpieczne, a nawet potencjalnie śmiertelne, zwłaszcza dla starszych pracowników .

Większość stanów zwiększyła wydajność pracy, ale w kilku odnotowano spadki

Obszary, na których znajdują się szybko rozwijające się Business, mogą świadczyć o szybszym wzroście wydajności, według Brookings Institute . Informacje te mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego Kalifornia i Waszyngton, w których znajduje się znaczna część krajowej obecności technologicznej, odnotowały znaczny wzrost wydajności w ciągu pierwszych dwóch lat pandemii COVID-19.

Stany, które nie są tradycyjnie postrzegane jako huby technologiczne, również skorzystały na dramatycznych zmianach w migracji krajowej, w których zamieszkujący miasta Amerykanie w białych kołnierzykach przenosili się z zatłoczonych, drogich wybrzeży do bardziej przystępnych cenowo stanów. Tennessee widziało swoje rozkwit sektora technologicznego w ostatnich latach - trend wzmocniony przez presję związaną z pandemią.

Wkłady PKB mieściły się w zakresie od 58 do 118 USD za godzinę

W dynamicznie rozwijających się gospodarkach Kalifornii, Nowego Jorku, Massachusetts i Waszyngtonu pracownicy tworzyli największą wartość w przeliczeniu na przepracowaną godzinę. Są to stany o powszechnej dostępności Internetu, co pozwala na wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie oprogramowania, a także rosnącej populacji.

Środkowy zachód pozostaje w tyle za wszystkimi innymi regionami kraju od 2007 roku pod względem wzrostu wydajności, według BLS analiza .

Wydajność wzrosła najbardziej tam, gdzie wzrosło wynagrodzenie

Istnieje silna korelacja między wzrostem wynagrodzeń a wzrostem wydajności. Naukowcy odkryli, że firmy, które podnieść wynagrodzenie , w tym w odpowiedzi na wzrost płacy minimalnej, tworzą większe poczucie załącznika między pracownikami a pracodawcą.

Kalifornia, New Hampshire i Waszyngton D.C. odnotowały wzrost wynagrodzeń o ponad 5% w 2021 r. w stosunku do poziomu z 2020 roku. Miejsca te mają również jedne z najwyższych kosztów utrzymania w kraju. Floryda, będąca domem dla dużej starzejącej się populacji, również odnotowała znaczny wzrost płac w porównaniu z innymi stanami, ale nie przełożyło się to na wzrost wydajności.

Ten trend nie utrzymał się w przypadku zwiększania godzin pracy

Dłuższe godziny pracy niekoniecznie oznaczają większą wartość dla firmy, pracownika czy gospodarki. Potwierdzają to liczby: Pracownicy w stanach takich jak Nevada, Wyoming i Floryda spędzali więcej godzin w pracy i w wyniku tego odnotowali spadek wydajności.

W Waszyngtonie i Waszyngtonie pracownicy poczynili postępy w zakresie wydajności, odnotowując wzrost wydajności o 4% lub więcej rok do roku, zgodnie z danymi BLS.

Niektórzy pracownicy umysłowi stwierdzili, że przejście na pracę zdalną podczas pandemii oznaczało więcej godzin pracy, ponieważ ich osobiste smartfony mogły odbierać komunikaty służbowe długo po zakończeniu oficjalnego ośmiogodzinnego dnia pracy. Większość stwierdziła jednak, że pomogło im to znaleźć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, według Pew Research przeprowadzony w styczniu 2022 r.

Zaokrąglanie najlepszych i najgorszych wyników

Najważniejsze jest to, że wydajność pracowników wzrosła w ciągu roku, ponieważ popyt gwałtownie wzrósł na towary, podczas gdy Amerykanie nadal unikali biznesów z branży usługowej, takich jak wydarzenia na żywo i Kasyna w Nevadzie .

Niektóre gospodarki stanowe były w lepszej pozycji, aby skorzystać z tej zmiany popytu. Stany takie jak Wyoming i Alaska odnotowały jednak spadek wydajności. Odnotowały one również wzrost wynagrodzeń, które pomimo wzrostu, nie nadążały za stopami wzrostu w stanach o wysoko wykwalifikowanej sile roboczej, takich jak New Hampshire i Waszyngton.

Guest Writer:

Dom DiFurio