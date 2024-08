Najlepszy zarabiający na patentach w każdym stanie w ubiegłym roku

Firmy technologiczne i inżynieryjne były najbardziej pomysłowymi zdobywcami patentów w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku - roku naznaczonym rosnącym napięciem z zagranicznymi krajami ścigającymi się o wprowadzenie na rynek zmieniających świat technologii, takich jak sztuczna inteligencja i satelity kosmiczne.

Według danych Urzędu Patentów i Znaków Towarowych USA w 2022 r. w całych Stanach Zjednoczonych przyznano prawie 160 000 patentów. Gdy patent jest przyznawany przez USPTO, osoba fizyczna lub firma, której został przyznany, ma licencję na tymczasowy monopol na biznes dla tego konkretnego produktu lub usługi. Firmy od dziesięcioleci wykorzystują prawo patentowe do obrony swojej własności intelektualnej, w tym projektów i urządzeń, przed konkurentami, którzy mogą próbować czerpać zyski ze skradzionych pomysłów. ClickUp wykorzystał dane z Biuro Patentów i Znaków Towarowych w celu znalezienia najlepiej zarabiających patentów w każdym stanie na podstawie liczby patentów przyznanych w roku podatkowym 2022, który trwał od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. dla urzędu patentowego.

Dane dotyczą osób przypisanych zarówno do zwykłych patentów użytkowych, jak i patentów na projekty i zostały ograniczone do osób przypisanych, które otrzymały co najmniej 10 patentów w ciągu roku. Na Alasce, Hawajach, w Maine, Missisipi i Wirginii Zachodniej nie było osób przypisanych, które spełniałyby te kryteria.

Prywatne wydatki amerykańskich firm na badania i rozwój gwałtownie wzrosły od czasu spowolnienia gospodarczego pod koniec XXI wieku. Szacuje się, że w 2020 r. wyniosą one łącznie 531 mld USD, zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi z Narodowe Centrum Statystyki Nauki i Inżynierii .

W 2022 r. dziewięć szkół wyższych i uniwersytetów znalazło się na szczycie w swoich stanach pod względem zgłaszania patentów, w tym prestiżowy Johns Hopkins University w Maryland. Zdecydowaną większość najlepiej zarabiających patentów w ubiegłym roku stanowiły organizacje prywatne.

Czytaj dalej, aby zobaczyć, kto w zeszłym roku zdobył prawa do najbardziej nowatorskich technologii w Twoim stanie.

1. Alabama

University of College // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów: Tablica powiernicza Uniwersytetu Alabama

Tablica powiernicza Uniwersytetu Alabama Wydane patenty, 2022 : 29 (53,7% wszystkich patentów w całym stanie)

: 29 (53,7% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 3

Według danych USPTO University of Alabama uzyskuje większość patentów w stanie. W 2022 r. patenty uniwersyteckie obejmowały technologię metody do konwersji tradycyjnej kosiarki do trawy w zautomatyzowaną.

2. Arizona

Ken Wolter // Shutterstock

Największy zdobywca patentów: Rada Regentów Arizony w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Stanowego Arizony

Problemy z patentami, 2022: 179 (26,7% wszystkich patentów w całym stanie)

Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 15

W 2022 r. Arizona Tablica of Regents uzyskała patenty na szereg przełomowych rozwiązań biologicznych i technologicznych, z których jedno zostało opisane jako ".. prezerwatywa przypominająca skórę ", która zawiera aktywne składniki stymulujące podniecenie mężczyzn i kobiet.

3. Arkansas

EQRoy // Shutterstock

Najlepszy zarabiający na patentach : Walmart Apollo LLC

: Walmart Apollo LLC Wydane patenty, 2022 : 169 (93,9% wszystkich patentów w całym stanie)

: 169 (93,9% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 2

Firma Walmart z siedzibą w Bentonville prowadzi spółkę LLC zajmującą się własnością intelektualną o nazwie Walmart Apollo, która w przeszłości pozywała konkurentów, w tym Kanye West w celu ochrony własności Walmart. W 2022 r zdobył patenty skupiając się na automatyzacji zarządzania magazynem i uczeniu maszynowym.

4. Kalifornia

Tada Images // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Qualcomm Technologies Inc.

: Qualcomm Technologies Inc. Wydane patenty, 2022 : 2267 (10,1% wszystkich patentów w całym stanie)

: 2267 (10,1% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 299

Qualcomm uzyskał w 2022 r. patenty na technologię, która może rozpoznawać działania odbywających się na wideo oraz do dodawania adnotacji obrazy rąk aby lepiej trenować algorytmy uczenia maszynowego. Wczesne modele sztucznej inteligencji są notorycznie nieudolne w wizualizacji rąk .

5. Kolorado

Zdjęcia z całego świata // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Dish Network Corp.

: Dish Network Corp. Wydane patenty, 2022 : 106 (15,3% wszystkich patentów w całym stanie)

: 106 (15,3% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 28

Dish Network Corp. uzyskała w 2022 r. patenty na technologie do automatyzacji części procesu edycji wideo i metody korzystania z głosu do sterowania urządzeniami multimedialnymi .

6. Connecticut

Arnold O. A. Pinto // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Raytheon Technologies Corp.

: Raytheon Technologies Corp. Wydane patenty, 2022 : 379 (35,2% wszystkich patentów w całym stanie)

: 379 (35,2% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 23

Wykonawca z branży obronnej Raytheon uzyskał patenty na produkcję części do samolotów, w tym silniki jak również na pokładzie systemy danych pojazdu . Wykonawca projektuje i buduje samoloty i sprzęt lotniczy do użytku komercyjnego i wojskowego.

7. Delaware

Scharfsinn // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Blue Leaf

: Blue Leaf Wydane patenty, 2022 : 258 (29,9% wszystkich patentów w całym stanie)

: 258 (29,9% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 18

Producent sprzętu rolniczego CNH Industrial America otrzymał szereg patentów od USPTO w 2022 r., które przekazał firmie Blue Leaf I.P. Patenty te obejmują technologię ślimaków, pras i innych maszyn rolniczych.

8. Floryda

David Becker // Getty Images

Najlepszy zdobywca patentów : Magic Leap Inc.

: Magic Leap Inc. Wydane patenty, 2022 : 275 (21,5% wszystkich patentów w całym stanie)

: 275 (21,5% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 31

Założona w 2010 roku Magic Leap to firma rozwijająca technologię rzeczywistości rozszerzonej, która nakłada zawartość cyfrową na świat rzeczywisty. W 2022 roku uzyskała patenty na systemy rzeczywistości mieszanej które mogą wyświetlać zawartość 3D w czasie rzeczywistym.

9. Gruzja

JHVEPhoto // Shutterstock

Największy zdobywca patentów: AT&T

Problemy z patentami, 2022: 527 (37,3% wszystkich patentów w całym stanie)

Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 29

Gigant telekomunikacyjny AT&T jest jednym z najbardziej płodnych twórców patentów w kraju. W 2022 r. uzyskał patenty na przetwarzanie brzegowe i dla automatycznych asystentów, którzy są zdolnych do oddelegowanych zadań podyktowane przez użytkownika.

10. Idaho

Charles Knowles // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Micron Technology Inc.

: Micron Technology Inc. Wydane patenty, 2022 : 1097 (97,6% wszystkich patentów w całym stanie)

: 1097 (97,6% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 3

W 2022 r. firmie Micron wydawano patenty w tempie ponad trzech dziennie. Obejmują one patenty na technologie mające połączenie z chipy półprzewodnikowe i inne urządzenia do przetwarzania danych komputerowych.

11. Illinois

JHVEPhoto // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : The Boeing Co.

: The Boeing Co. Wydane patenty, 2022 : 544 (19,4% wszystkich patentów w całym stanie)

: 544 (19,4% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 48

Producent lotniczy Boeing uzyskał w 2022 roku patenty na system obrazowania radarowego możliwości i ulepszenia dla części samolotów, takich jak podwozie redukujące hałas technologia.

12. Indiana

Jonathan Weiss // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Purdue Research Foundation

: Purdue Research Foundation Wydane patenty, 2022 : 151 (14,6% wszystkich patentów w całym stanie)

: 151 (14,6% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 21

Purdue Research Foundation uzyskała patenty na technologie związane z terapia jaskry i wirtualna rzeczywistość . Fundacja działa jako ramię badawcze Uniwersytetu Purdue.

13. Iowa

Ken Wolter // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Pioneer Hi-Bred International Inc.

: Pioneer Hi-Bred International Inc. Wydane patenty, 2022 : 174 (34,2% wszystkich patentów w całym stanie)

: 174 (34,2% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 7

Pioneer jest powiązanym z DuPont, amerykańskim producentem genetycznie modyfikowanych organizmów wykorzystywanych w rolnictwie. W ubiegłym roku firma uzyskała patenty na nowe środki owadobójcze metody identyfikacji i tworzenia upraw odpornych na gnicie i nowe rasy uprawy kukurydzy .

14. Kansas

Jon Kraft // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : T-Mobile Innovations LLC

: T-Mobile Innovations LLC Wydane patenty, 2022 : 79 (36,7% wszystkich patentów w całym stanie)

: 79 (36,7% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 8

W Kansas T-Mobile uzyskał patenty na nowe technologie, które może zastosować do swoich sieć komórkowa 5G i bezpieczeństwo urządzenia .

15. Kentucky

Robert i Monika // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Lexmark International Inc.

: Lexmark International Inc. Wydane patenty, 2022 : 23 (29,1% wszystkich patentów w całym stanie)

: 23 (29,1% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 5

Lexmark, główny producent sprzętu do drukarek, znajduje się na szczycie listy zdobywców patentów w tym stanie. Firma uzyskała patenty na technologia obrazowania i tonery .

16. Luizjana

University of College // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Tablica nadzorcza Uniwersytetu Stanowego Luizjany oraz Kolegium Rolniczego i Mechanicznego

: Tablica nadzorcza Uniwersytetu Stanowego Luizjany oraz Kolegium Rolniczego i Mechanicznego Wydane patenty, 2022 : 16 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie)

: 16 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 1

Uniwersytet Stanowy Luizjany uzyskał w 2022 r. patenty na wodoodporność, samozasilające się systemy oświetleniowe dla życia roślin i metody dla leczenia bólu u pacjentów.

17. Maryland

Kristi Blokhin // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Uniwersytet Johnsa Hopkinsa

: Uniwersytet Johnsa Hopkinsa Wydane patenty, 2022 : 111 (22,2% wszystkich patentów w całym stanie)

: 111 (22,2% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 14

Światowej sławy Uniwersytet Johnsa Hopkinsa spędził 2022 rok na zdobywaniu patentów na technologię wspomagającą leczenie urazy mózgu i defibrylator serca, który jest kompatybilny z urządzeniami MRI .

18. Massachusetts

Michael Vi // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : EMC IP Holding Company LLC

: EMC IP Holding Company LLC Wydane patenty, 2022 : 734 (19,2% wszystkich patentów w całym stanie)

: 734 (19,2% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 75

Komercyjna firma elektroniczna EMC IP uzyskała w 2022 r. patenty na procesy, które automatyzacja odzyskiwania danych po ataku ransomware, a także technologię, która łączy w sobie obliczeniową wielu urządzeń w celu zakończenia pojedynczego, wspólnego działania. Firma jest ramieniem własności intelektualnej międzynarodowej firmy technologicznej Dell.

19. Michigan

Katherine Welles // Shutterstock

Największy zdobywca patentów: Ford Motor Co.

Ford Motor Co. Problemy z patentami, 2022: 815 (26,8% wszystkich patentów w całym stanie)

Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 39

Ford i inni amerykańscy producenci samochodów spędzili ostatnie lata na opracowywaniu własnych zastrzeżonych technologii związanych z pojazdami elektrycznymi. Imiennik Henry'ego Forda zdobywał patenty związane z montaż ogniw paliwowych i inne aspekty zelektryfikowanej mobilności w 2022 roku.

20. Minnesota

Katherine Welles // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : 3M Innovative Properties Co.

: 3M Innovative Properties Co. Wydane patenty, 2022 : 410 (23,1% wszystkich patentów w całym stanie)

: 410 (23,1% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 32

3M z siedzibą w Minnesocie to firma stojąca za wieloma produktami na bazie tworzyw sztucznych używanymi codziennie w amerykańskich domach. W 2022 roku uzyskała patenty na podkładki kompresujące bolące stawy a nawet urządzenie, które rozpoznaje strzały i elektronicznie chroni uszy użytkowników przed szkodliwym poziomem dźwięku.

21. Missouri

Amy Kerkemeyer // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Monsanto Technology LLC

: Monsanto Technology LLC Wydane patenty, 2022 : 298 (49,7% wszystkich patentów w całym stanie)

: 298 (49,7% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 10

Producentowi genetycznie zmodyfikowanych upraw i pestycydów Monsanto przyznano patenty na nowe odmiany roślin upraw soi i metody dla zwalczania inwazji owadów w roślinach.

22. Montana

Sundry Photography // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Snowflake Inc.

: Snowflake Inc. Wydane patenty, 2022 : 104 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie)

: 104 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 1

Dostawca chmury Snowflake uzyskał w 2022 roku patenty na strumieniowe przesyłanie danych w czasie rzeczywistym i sposoby zabezpieczenia udostępnianie uczenia maszynowego w bazach danych w chmurze.

23. Nebraska

University of College // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Tablica Regentów Uniwersytetu w Nebrasce

: Tablica Regentów Uniwersytetu w Nebrasce Wydane patenty, 2022: 25 (32,5% wszystkich patentów w całym stanie)

25 (32,5% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 5

Na University of Nebraska naukowcy uzyskali patenty na postępy technologiczne związane z oceną ryzyko cukrzycy , terapie genowe i odporne na manipulacje pojemniki na leki .

24. Nevada

Virrage Images // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : IGT

: IGT Wydane patenty, 2022 : 69 (38,8% wszystkich patentów w całym stanie)

: 69 (38,8% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 5

IGT jest dostawcą technologii dla kasyn i zakładów działających w branży hazardowej. W przeszłości firma opatentowała technologie związane z zakłady bezgotówkowe oraz automaty do gier .

25. New Hampshire

Vodopyanov Vyacheslav // Shutterstock

Najlepszy zarabiający na patentach : DEKA Products LP

: DEKA Products LP Wydane patenty, 2022 : 79 (25,0% wszystkich patentów w całym stanie)

: 79 (25,0% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 10

DEKA zajmuje się robotyką i produkcją urządzeń dla osób niepełnosprawnych i z innymi warunkami zdrowotnymi, a także produktów takich jak Segway i automaty do napojów Coca-Cola Freestyle. Firma uzyskała 2022 patenty na śledzenie obiektów poprzez Systemy RFID jak również technologia dla dozowania produktów z maszyny.

26. New Jersey

JHVEPhoto // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Honeywell International Inc.

: Honeywell International Inc. Wydane patenty, 2022 : 324 (20,7% wszystkich patentów w całym stanie)

: 324 (20,7% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 31

Honeywell to firma inżynieryjna działająca w branży lotniczej, materiałów i rozwiązań w zakresie wydajności. W 2022 r. firma opatentowała technologię wykorzystującą rzeczywistość rozszerzoną do instalowania urządzeń .

27. Nowy Meksyk

Randy Montoya // Getty Images

Najlepszy zdobywca patentów : National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC

: National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC Wydane patenty, 2022 : 76 (59,8% wszystkich patentów w całym stanie)

: 76 (59,8% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 3

National Technology & Engineering Solutions of Sandia jest oddziałem Sandia National Laboratories - podmiotu działającego w ramach federalnego programu nauk jądrowych w kraju. W 2022 roku uzyskała patenty na śledzenie patogenów w czasie rzeczywistym i technologie związane z kontrolowane materiały wybuchowe .

28. Nowy Jork

Molly Woodward // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : International Business Machines Corp.

: International Business Machines Corp. Wydane patenty, 2022 : 2512 (47,0% wszystkich patentów w całym stanie)

: 2512 (47,0% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 66

Firma z siedzibą w Nowym Jorku, lepiej znana jako IBM, każdego roku otrzymuje ogromną liczbę patentów. IMB uzyskał patenty na przechowywanie danych w centrach danych metody i osiągnięcia stosowane w technologia blockchain między innymi w 2022 roku.

29. Karolina Północna

Tero Vesalainen // Shutterstock

Najlepszy zarabiający na patentach : Bank of America Corp.

: Bank of America Corp. Wydane patenty, 2022 : 294 (18,1% wszystkich patentów w całym stanie)

: 294 (18,1% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 33

Bank of America uzyskał w 2022 roku patenty na aplikacje do uczenia maszynowego w bankowości, w tym do rozpoznawania i analizowania dokumentów , wśród innych osiągnięć.

30. Dakota Północna

Scharfsinn // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Clark Equipment Co.

: Clark Equipment Co. Wydane patenty, 2022 : 16 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie)

: 16 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 1

Clark Equipment to znana firma produkcyjna działająca w branży sprzętu rolniczego i budowlanego. Opatentowała technologię dla zawory paliwowe i mechanizmy kierownicze w ciągnikach komercyjnych .

31. Ohio

Jonathan Weiss // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : The Procter & Gamble Co.

: The Procter & Gamble Co. Wydane patenty, 2022 : 296 (22,2% wszystkich patentów w całym stanie)

: 296 (22,2% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 40

Producent produktów higienicznych Procter & Gamble opatentował nową technologię związaną z papier toaletowy produkty i detergenty czyszczące w płynie .

32. Oklahoma

Chad Robertson Media // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Tablica Regentów Uniwersytetu Stanowego w Oklahomie

: Tablica Regentów Uniwersytetu Stanowego w Oklahomie Wydane patenty, 2022 : 19 (63,3% wszystkich patentów w całym stanie)

: 19 (63,3% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 2

W stanie Oklahoma nie ma wielu podmiotów zgłaszających patenty, ale uniwersytet stanowy z siedzibą w Stillwater zdobył ich najwięcej w 2022 roku. Patenty te obejmowały technologie dla wizualizacji tkanek ciała na potrzeby operacji jak również dla szczepionki .

33. Oregon

Tada Images // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Nike Inc.

: Nike Inc. Wydane patenty, 2022 : 894 (83,8% wszystkich patentów w całym stanie)

: 894 (83,8% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 10

Marka odzieży sportowej Nike patentuje każdy ze swoich projektów butów w USPTO, aby powstrzymać konkurencję przed powielaniem jej projektów. Pomimo odejścia projektanta w 2021 roku, firma nadal otrzymuje patenty na buty przypisane do Virgil Abloh jeszcze w 2022 roku.

34. Pensylwania

Joshua Rainey Photography // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Comcast Cable Communications

: Comcast Cable Communications Wydane patenty, 2022 : 297 (24,0% wszystkich patentów w całym stanie)

: 297 (24,0% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 34

Comcast uzyskał w zeszłym roku patenty na technologie do przetwarzania danych w komunikacji bezprzewodowej i metody kompresji wideo . Comcast jest dostawcą telewizji kablowej, a także właścicielem NBC Universal.

35. Rhode Island

Wirestock Creators // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Textron Inc.

: Textron Inc. Wydane patenty, 2022 : 191 (82,7% wszystkich patentów w całym stanie)

: 191 (82,7% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 4

Textron to firma produkcyjna wytwarzająca produkty obronne i lotnicze. Do jej spółek portfolio należy Bell Helicopter. W 2022 r. uzyskała patenty związane z wirniki samolotów i inne technologie.

36. Karolina Południowa

JHVEPhoto // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Kyocera Corp.

: Kyocera Corp. Wydane patenty, 2022 : 35 (23,8% wszystkich patentów w całym stanie)

: 35 (23,8% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 8

Producent elektroniki Kyocera zdobył w 2022 roku patenty na półprzewodnik , RFID oraz śledzenie snu technologie.

37. Południowa Dakota

Ken Wolter // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Tablica Regentów Południowej Dakoty

: Tablica Regentów Południowej Dakoty Wydane patenty, 2022 : 10 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie)

: 10 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 1

Rada Regentów Południowej Dakoty zarządza Uniwersytetem Południowej Dakoty oraz innymi szkołami wyższymi i uniwersytetami w stanie. W ubiegłym roku zdobyła patenty na technologie związane z wydajność baterii i nanocząsteczki .

38. Tennessee

Peter_Fleming // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Smith & Nephew Inc.

: Smith & Nephew Inc. Wydane patenty, 2022 : 73 (21,9% wszystkich patentów w całym stanie)

: 73 (21,9% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 10

Firma Smith & Nephew zajmująca się technologiami medycznymi opatentowała w 2022 r. technologię dla implanty medyczne oraz urządzenie do zamknięcia ran .

39. Teksas

JHVEPhoto // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Hewlett-Packard Development

: Hewlett-Packard Development Wydane patenty, 2022 : 1558 (25,4% wszystkich patentów w całym stanie)

: 1558 (25,4% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 71

Ramię badawcze Hewlett-Packard opatentowało technologię związaną z druk 3D , a zestaw słuchawkowy z własnym chłodzeniem i narzędzia do identyfikacji złośliwego oprogramowania .

40. Utah

Chad Robertson Media // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : University of Utah Research Foundation

: University of Utah Research Foundation Wydane patenty, 2022 : 38 (19,7% wszystkich patentów w całym stanie)

: 38 (19,7% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 11

Fundacja Badawcza Uniwersytetu Utah zdobyła w 2022 roku patenty na technologia implantów kostnych i napędzany magnesem miękki robot zdolny do poruszania się po ludzkim ciele.

41. Vermont

Andreas Zeitler // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Beta Technologies

: Beta Technologies Wydane patenty, 2022 : 62 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie)

: 62 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 1

Beta Technologies to firma zajmująca się inżynierią lotniczą i kosmiczną, której patenty dotyczą różnych aspektów ładowania i zarządzania energią w samolotach z napędem elektrycznym.

42. Wirginia

DCStockPhotography // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Capital One Services LLC

: Capital One Services LLC Wydane patenty, 2022 : 379 (29,7% wszystkich patentów w całym stanie)

: 379 (29,7% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 26

Dostawca bankowości komercyjnej Capital One uzyskał patenty na rozpoznawanie kart zbliżeniowych technologia i metody dla " bezpieczne udostępnianie danych niestandardowych klientów ."

43. Waszyngton

VDB Photos // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Microsoft Corp.

: Microsoft Corp. Wydane patenty, 2022 : 1238 (39,9% wszystkich patentów w całym stanie)

: 1238 (39,9% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 18

Gigant technologiczny Microsoft pokonał Amazon pod względem patentów uzyskanych w stanie Waszyngton w 2022 roku. Zdobył patenty na przetwarzania w chmurze i wyświetlacze komputerowe .

44. Waszyngton D.C.

DCStockPhotography // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : NASA

: NASA Wydane patenty, 2022 : 43 (21,5% wszystkich patentów w całym stanie)

: 43 (21,5% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 8

NASA zajmuje pierwsze miejsce w stolicy kraju pod względem patentów uzyskanych w ubiegłym roku. W 2022 r. NASA opatentowała technologię dla platformy satelitarne , Czujniki promieniowania UV i innych urządzeń wykorzystywanych w przestrzeniach kosmicznych.

45. Wisconsin

JHVEPhoto // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Johnson Controls

: Johnson Controls Wydane patenty, 2022 : 265 (23,7% wszystkich patentów w całym stanie)

: 265 (23,7% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 20

Johnson Controls jest producentem systemów ogrzewania, wentylacji i chłodzenia dla klientów komercyjnych i niestandardowych. W 2022 r. firma opatentowała technologię dla kanały powietrzne .

46. Wyoming

Jillian Cain Photography // Shutterstock

Najlepszy zdobywca patentów : Uniwersytet w Wyoming

: Uniwersytet w Wyoming Wydane patenty, 2022 : 10 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie)

: 10 (100,0% wszystkich patentów w całym stanie) Unikalne osoby przypisane do patentów w całym stanie, 2022: 1

Uniwersytet w Wyoming opatentował technologię dla hydroponicznej produkcji roślin i systemy dostarczania nanocząstek do terapii bólu, które wykorzystują magnesy .

