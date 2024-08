Liczenie patentów: Stany USA z najbardziej wynalazczymi mieszkańcami

W Stanach Zjednoczonych ci, którzy potrafią wymyślić kolejne najlepsze narzędzie do poprawy życia innych, często mogą utrwalić swoje nazwiska na kartach historii.

Proces ten rozpoczyna się od złożenia wniosku o patent. Patent daje osobie lub firmie wyłączne prawa do sprzedaży wynalazku lub czerpania z niego zysków. Daje im również podstawy do pozwania innej osoby lub firmy, jeśli uważają, że ta druga strona bezprawnie czerpie korzyści z opatentowanego przez nich pomysłu.

W roku podatkowym 2022 złożono ponad 200 000 wniosków patentowych w 50 stanach i Waszyngtonie. Niektóre analitycy powiedzieli globalna aktywność patentowa spadła w drugiej połowie 2022 r., głównie z powodu spowolnienia światowej gospodarki i zakłóceń spowodowanych COVID-19.

Korzystając z danych z Urząd Patentów i Znaków Towarowych oraz Biuro Spisu Ludności szacunki dotyczące populacji, ClickUp uszeregował 15 najlepszych stanów pod względem liczby nowych patentów zgłoszonych na mieszkańca w roku podatkowym 2022, który trwał do końca września.

Wiele stanów prowadzących w wyścigu do patentowania wynalazków to także huby technologiczne. Kalifornia, strona główna Doliny Krzemowej i serce przemysłu technologicznego, jest stanem nr 1 pod względem patentów zgłoszonych w 2022 roku.

Jest to główna siedziba ogromnych firm, takich jak Apple, Google i Facebook, gdzie wielomiliardowe budżety na badania napędzają innowacje. W ubiegłym roku stan ten zgłosił sześć razy więcej patentów niż kolejny stan pod względem ogólnej liczby wniosków patentowych.

15. Karolina Północna

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 6.01 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 6.01 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 6,433

: 6,433 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 1,878

W ciągu ostatniej dekady Karolina Północna, główna baza operacyjna dla amerykańskiego sektora bankowego, stała się punktem zapalnym dla patentów na sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz innych wynalazków związanych z komunikacją. Honeywell, Bank of America, Duke University i North Carolina State University to jedni z największych właścicieli patentów w tym stanie.

14. Utah

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 6.25 zgłoszonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 6.25 zgłoszonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 2,114

: 2,114 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 669

Regiony Górskiego Zachodu nie są znane ze swojej aktywności patentowej, z wyjątkiem obszaru Denver, zgodnie ze zgłoszeniami USPTO z ostatnich 10 lat. Jednak w Utah najpopularniejszymi wynalazkami, które są patentowane, są te w przestrzeni medycznej, chirurgicznej i farmaceutycznej.

13. Michigan

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 6.66 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 6.66 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 6,680

: 6,680 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 1,310

Według danych USPTO większość zgłoszeń patentowych ma miejsce w regionie Ann Arbor w stanie Michigan. Patenty na leki farmaceutyczne, sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz silniki pojazdów silnikowych są również popularnymi sektorami innowacji. Ford, GM i Chrysler mają swoje siedziby w Michigan.

12. New Hampshire

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 6.79 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 6.79 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 948

: 948 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 367

Wnioskom patentowym w New Hampshire przewodzi BAE Systems, londyński wykonawca usług obronnych i firma lotnicza o znaczącej obecności w tym stanie. Przechowywanie informacji, oprogramowanie i technologie komunikacyjne obejmują większość patentów w stanie.

11. Connecticut

Nowe wnioski patentowe, FY202 2: 7,16 patentów złożonych na 10 000 mieszkańców

2: 7,16 patentów złożonych na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 2,598

: 2,598 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 947

Największymi właścicielami patentów w Connecticut są United Technologies Corp., a następnie wykonawca obronny Raytheon Technologies i Otis Elevator Company. UTC już nie istnieje, chociaż jej patenty są nadal uwzględniane w bazie danych USPTO. Firma połączyła się z Raytheon w 2020 roku.

10. Kolorado

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 7.25 zgłoszonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 7.25 zgłoszonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 4,236

: 4,236 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 1,168

Lwia część patentów złożonych w Kolorado pochodzi z obszarów metropolitalnych Denver i Boulder. Należący do Berkshire Hathaway producent materiałów budowlanych Johns Manville i Uniwersytet Kolorado są znaczącymi właścicielami patentów technologicznych w stanie, w tym w przestrzeni komunikacyjnej.

9. Waszyngton DC

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 7.41 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 7.41 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 498

: 498 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 172

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, armia i NASA to trzej najwięksi właściciele patentów w stolicy kraju. Według danych USPTO, najczęściej cytowany patent w stanie pochodzi od firmy Nano Resources Limited, która złożyła patent w celu ochrony swojej metody elektronicznej bankowości detalicznej już w 1993 roku.

8. Delaware

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 7.93 zgłoszone patenty na 10 000 mieszkańców

: 7.93 zgłoszone patenty na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 808

: 808 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 231

Najlepsi wynalazcy według patentów złożonych w Delaware to m.in. płodna firma chemiczna Du Pont, firma badawcza InterDigital Tech Corp. zajmująca się komunikacją bezprzewodową oraz dostawca sprzętu laboratoryjnego Empire Technology Development.

7. Minnesota

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 8.09 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 8.09 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 4,626

: 4,626 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 1,608

Firma Target Inc. z siedzibą w Minneapolis jest jednym z największych właścicieli patentów w Minnesocie, ale najbardziej znaczącym obszarem dla nowych, opatentowanych technologii jest przestrzeń medyczna.

6. Vermont

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 8.18 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 8.18 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 529

: 529 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 131

Patenty związane z półprzewodnikami i lekami są najbardziej powszechne w tym stanie, gdzie produkcja jest największą gałęzią przemysłu.

5. Oregon

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 8.19 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 8.19 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 3,471

: 3,471 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 1,042

Jack Kavalieros z firmy Intel stał się najbardziej opatentowanym wynalazcą w Portland w stanie Oregon w ciągu ostatniej dekady. Portland State University i Lattice Semiconductor Corp. są również czołowymi posiadaczami patentów w stanie.

4. Waszyngton

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 10.58 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 10.58 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 8,236

: 8,236 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 3,207

Większość patentów w Waszyngtonie jest zwykle składana w rejonie Seattle, gdzie Amazon jest niekwestionowanym mistrzem. Firma posiada ponad 16 000 patentów zgłoszonych w stanie w ciągu ostatnich 10 lat.

3. Idaho

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 11.00 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 11.00 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 2,133

: 2,133 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 438

Idaho odnotowało wzrost liczby patentów złożonych w Boise od 2017 roku. Producent półprzewodników Micron posiada więcej patentów niż jakakolwiek inna firma w Boise, z ponad 31 000 zarejestrowanych.

2. Massachusetts

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 15.51 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców

: 15.51 złożonych patentów na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 10,830

: 10,830 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 3,855

Massachusetts, siedziba MIT z siedzibą w Cambridge i wielu innych instytucji technologicznych, jest domem dla jednych z największych podmiotów zgłaszających patenty w kraju. Nowe technologie lekowe stanowią największą część patentów zgłaszanych w Bostonie, a Gillette jest tam znaczącym właścicielem patentów. Aktywność patentowa w rejonie Bostonu osiągnęła szczyt w 2020 r. i nieznacznie spadła w 2021 r.

1. Kalifornia

Nowe wnioski patentowe, FY2022 : 16.33 zgłoszone patenty na 10 000 mieszkańców

: 16.33 zgłoszone patenty na 10 000 mieszkańców Łączna liczba nowych wniosków patentowych, FY2022 : 63,725

: 63,725 Wnioski o dalsze badanie patentów, 2022: 20,183

San Jose jest hotspotem innowacji w Golden State, gdzie oprogramowanie komputerowe, sprzęt komputerowy, urządzenia komunikacyjne i półprzewodniki stanowią największą część zgłoszonych patentów. Cisco i Broadcom są głównymi właścicielami patentów w San Jose. Jednym z najbardziej płodnych i najczęściej cytowanych patentów, które pojawiły się w Palo Alto, zaledwie rzut kamieniem od San Jose, jest patent dotyczący wykrywania dotyku wieloma palcami w podkładkach pod mysz do komputerów PC i laptopów, którego właścicielem jest Logitech.

Guest Writer:

Dom DiFurio