Jak sprawić, by projekty AI działały: Matryca transformacji AI

Według MIT 95% projektów AI kończy się niepowodzeniem.

To rozczarowujące, ale nie zaskakujące.

Dlaczego? Ponieważ większość firm utożsamia „ChatGPT” i „Generative AI” ze „strategią AI”. Wprowadzenie narzędzi AI opartych na czacie z pewnością pomoże, ale nie wystarczy, aby zrealizować transformacyjną wartość AI i uczenia maszynowego.

Ten przewodnik ma na celu otwarcie umysłu na inne podejście do przyszłości pracy. Bardziej kompleksowy, kontekstualny sposób na uzyskanie trwałej wartości z sztucznej inteligencji.

Istnieją dwa główne wektory, które pozwolą zrealizować Twoją wizję przyszłości AI i zmaksymalizować wydajność. dojrzałość AI*: narzędzia, które stosujesz, procesy, które kodyfikujesz, możliwości, które dostawca Dojrzałość kontekstowa: powiązania i wzajemne oddziaływanie aplikacji, wiedzy i ludzi

Przyszłość transformacji cyfrowej należy do firm, które dobrze funkcjonują w obu obszarach. Firmy odnoszące powodzenie centralizują swoją pracę w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym AI, gdzie użyteczność, kontekst i inteligentna automatyzacja łączą się, aby osiągnąć wykładniczy wzrost.

Udane transformacja AI to nie tylko decyzja dotycząca IT. To strategiczna konieczność dla dyrektorów generalnych i liderów, którzy chcą zharmonizować działania swoich Teams, przyspieszyć realizację złożonych projektów i utrzymać przewagę w erze AI.

Zacznijmy.

Matryca transformacji AI

Matryca transformacji AI to Twój plan działania, który pozwoli uwolnić prawdziwy potencjał technologii AI w każdym Business Twojej firmy.

Rozumiejąc, gdzie się znajdujesz na każdej osi, zyskasz jasność co do barier hamujących rozwój Twoich Teams, możliwości wykładniczego wzrostu wydajności oraz praktycznych kroków, które pozwolą Ci zmierzać ku przyszłości, w której /AI płynnie wzmacnia każdy aspekt Twojej pracy.

Diagnozowanie, gdzie się znajdujesz

Poświęć chwilę, aby zadać sobie poniższe pytania i zorientować się, gdzie znajdujesz się w matrycy.

Krok 1: Oceń dojrzałość swojego kontekstu

Ile różnych aplikacji używamy każdego dnia, aby zrobione było zadanie?

Czy nasze kluczowe zadania (zadania, dokumenty, czat, wiedza) są rozproszone na wielu platformach, czy też scentralizowane w jednym miejscu?

Jak często tracimy kontekst lub powielamy pracę z powodu silosów informacyjnych

Czy każdy pracownik firmy może łatwo znaleźć potrzebne informacje lub procesy, kiedy ich potrzebuje?

Czy nasze narzędzia „do zrobienia” ze sobą, czy też polegamy na ręcznym kopiowaniu i wklejaniu oraz rozwiązaniach zastępczych?

Krok 2: Oceń dojrzałość swojej AI

Gdzie obecnie wykorzystujemy AI w naszych cyklach pracy? Czy limituje się to do indywidualnej wydajności, czy jest wbudowana w procesy zespołowe?

Czy wykorzystujemy AI tylko do prostych zadań (takich jak pisanie lub streszczanie), czy też automatyzuje ona wieloetapowe cykle pracy

Czy dysponujemy agentami AI lub automatyzacją, które proaktywnie zarządzają pracą, dostarczają wnioski lub podejmują decyzje?

Ile czasu nasz zespół poświęca na ręczne, powtarzalne zadania, które można by zautomatyzować?

Czy nasi pracownicy są przygotowani i pewni siebie w korzystaniu z narzędzi AI w ramach swojej codziennej pracy?

Jak poruszać się między kwadrantami, aby realizować inteligentniejsze projekty AI

Pamiętasz te 95% projektów AI, które kończą się niepowodzeniem? Prawdopodobnie znalazły się one w lewym dolnym kwadrancie. Ale nie tylko tam.

Nieudane projekty znajdują się również w lewym górnym i prawym dolnym rogu. Przyjrzyjmy się każdemu z kwadrantów i omówmy drogę do prawego górnego rogu: Ambient AI.

W lewym dolnym rogu: Niezwiązana, ręczna praca

❗️Objawy:

Wiele niepołączonych narzędzi ( rozproszenie SaaS

Ręczna, powtarzalna praca

Utrata kontekstu, częste nieporozumienia

✅ Jak osiągnąć postęp:

Sprawdź swoje narzędzia: Zidentyfikuj zbędne aplikacje i silosy informacji

Scentralizuj pracę: przenieś zadania, dokumenty i komunikację do jednego, zintegrowanego obszaru roboczego

zacznij od małych kroków:* Wprowadź podstawowe narzędzia AI do prostych procesów (podsumowywanie, tworzenie szkiców, planowanie)

*edukacja i wsparcie: Dostawca szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji, aby zbudować zaufanie do nowych narzędzi i cykli pracy

W lewym górnym rogu: Automatyzacja w izolowanych obszarach

❗️Objawy:

Zaawansowane narzędzia AI są w użyciu, ale rozproszone na wielu platformach

Kontekst jest tracony między aplikacjami

Wpływ AI jest ograniczony przez fragmentację

✅ Jak osiągnąć postęp:

*ujednolicenie obszaru roboczego: skonsoliduj kluczowe zadania, wiedzę i współpracę w ramach jednej platformy

*zintegruj AI z podstawowymi cyklami pracy: upewnij się, że narzędzia AI są wbudowane tam, gdzie faktycznie odbywa się praca — a nie tylko w odizolowanych aplikacjach

Przełam bariery: Połącz aktualne i dane historyczne, procesy oraz Teams, aby zmaksymalizować wartość wniosków płynących z /AI i automatyzacji

Standaryzacja procesów: Twórz udostępniane cykle pracy i najlepsze praktyki, aby zapewnić spójność i kontekst

W prawym dolnym rogu: ujednolicona praca ręczna

❗️Objawy:

Praca jest scentralizowana, ale procesy nadal są wykonywane ręcznie

AI jest wykorzystywana oszczędnie, o ile w ogóle

Teams są wydajne, ale nie są jeszcze zautomatyzowane

✅ Jak osiągnąć postęp:

Zidentyfikuj powtarzalne zadania: Poszukaj ręcznych procesów, które można zautomatyzować (przypomnienia, zadania, wprowadzanie danych)

Wdrażaj automatyzację cyklu pracy: Wykorzystaj wbudowane Wykorzystaj wbudowane funkcje /AI, aby usprawnić rutynowe zadania

Pilotażowe integracje i agenci /AI: Testuj funkcje oparte na sztucznej inteligencji w rzeczywistych cyklach pracy i zbieraj opinie

*promuj kulturę eksperymentowania: Zachęcaj Teams do wypróbowywania nowych możliwości AI i udostępniania zdobytej wiedzy

W prawym górnym rogu: Ambient AI

Pomyśl o 95% projektów AI, które kończą się niepowodzeniem. Nie znajdują się one w kwadrancie Ambient AI. Cmentarzysko nieudanych projektów AI znajduje się w pozostałych trzech kwadrantach.

czym więc jest Ambient AI? * Wyobraź sobie obszar roboczy, w którym AI nie jest tylko narzędziem, z którego korzystasz. Jest raczej niewidzialną tkanką, która łączy, rozumie i wzmacnia wszystko, co robisz. Jest to jeden ekosystem, w którym ludzie i AI współpracują ze sobą. Tworzy to środowisko, w którym inteligencja jest płynnie wpleciona w każdy cykl pracy, każdy dokument i każdą rozmowę.

Prawdziwie zintegrowany obszar roboczy AI umożliwia wykorzystanie tego rodzaju sztucznej inteligencji otoczenia:

Kontekst nigdy nie zostanie utracony

Ręczne, żmudne zadania odchodzą w przeszłość, a

Teams mogą skupić się na kreatywnych, strategicznych i ludzkich aspektach swojej roli

Nie jest to odległa wizja, ale przyszłość, która szybko staje się koniecznością dla organizacji, które chcą prosperować w erze AI i nadążać za globalnym rynkiem AI.

Ambient AI nie polega na zwiększaniu złożoności ani wymaganiu ogromnego skoku w zakresie zaawansowania technicznego. W rzeczywistości droga do inteligencji otoczenia jest zaskakująco łatwa, zwłaszcza dla organizacji, które już rozpoczęły centralizację swojej pracy i wiedzy.

łącząc narzędzia, dane i współpracę w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym, tworzysz podstawę do działania AI* w tle: uzyskiwania wglądu w dane, automatyzacji rutynowych zadań i proaktywnego wspierania celów swojego zespołu.

Wynik jest efektem kumulacyjnym: każdy krok w kierunku konwergencji i dojrzałości AI sprawia, że kolejny jest łatwiejszy, bardziej wpływowy i bardziej intuicyjny dla wszystkich zaangażowanych osób.

Stawka nie może być wyższa.

⚠️ Ponieważ AI przyspiesza tempo zmian, organizacje, które trzymają się fragmentarycznych systemów i izolowanej wiedzy, będą miały trudności z nadążaniem za zmianami. 🚀 Jednak ci, którzy wykorzystają potencjał systemu Ambient AI, w którym inteligencja jest wszechobecna, bogata w kontekst i łatwo dostępna, otworzą nową erę wydajności, innowacyjności i odporności.

Ta droga nie jest zarezerwowana dla gigantów technologicznych, inżynierów danych czy specjalistów od /AI — jest otwarta dla każdej firmy, która chce zrobić pierwszy krok w kierunku konwergencji. Dokonując tej zmiany już teraz, nie tylko przetrwasz przyszłość /AI — kształtujesz ją i zapewniasz swojej organizacji najlepsze miejsce do funkcjonowania i osiągania sukcesów w nadchodzących latach.

Droga do dojrzałości kontekstowej

Konwergencja to proces eliminowania rozproszenia pracy i ujednolicenia wszystkich kluczowych zadań, wiedzy i współpracy w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym. Prawdziwa konwergencja nie polega jedynie na zmniejszeniu liczby używanych aplikacji, ale na scentralizowaniu kontekstu, usprawnieniu cyklu pracy oraz zapewnieniu dostępności i możliwości wykorzystania informacji i procesów w jednym miejscu.

Takie podejście minimalizuje „Toggl tax” przełączania się między narzędziami, obniża koszty i pozwala Teams działać z większą wydajnością i przejrzystością. Celem nie jest tylko zmniejszenie liczby aplikacji, ale stworzenie bardziej wydajnego, bogatego w kontekst środowiska, w którym praca przebiega płynnie, a Teams mogą zachować i wykorzystać wiedzę w całej organizacji. 🗂️

W erze AI konwergencja staje się podstawowym wymogiem dla uwolnienia pełnego potencjału inteligentnej automatyzacji i rozszerzenia możliwości. W miarę jak organizacje dojrzewają w zakresie wykorzystania AI, od sporadycznych, odizolowanych zastosowań po kodyfikację złożonych procesów, scentralizowanie wszystkich prac w zintegrowanym obszarze roboczym wzmacnia wpływ AI. Gdy AI działa w ujednoliconym środowisku, może uzyskać dostęp do zakończonego kontekstu, dostarczać dokładniejsze informacje i automatyzować cykle pracy od początku do końca.

Wartość złożona pojawia się, gdy zarówno konwergencja, jak i dojrzałość AI są wysokie: AI staje się wszechobecna i niewidoczna, głęboko osadzona w codziennych operacjach Business, przyczyniając się do rzeczywistego wzrostu wydajności i umożliwiając Teams skupienie się na kreatywnej pracy o wysokiej wartości.

Spektrum dojrzałości kontekstowej obejmuje trzy główne sekcje: rozwiązania punktowe: Na tym poziomie Teams używają wielu oddzielnych, specjalistycznych narzędzi* do różnych zadań, takich jak jedna aplikacja do zarządzania projektami, inna do czatu, a jeszcze inna do dokumentacji. Informacje są rozproszone, cykle pracy są fragmentaryczne, a pracownicy spędzają dużo czasu na przełączaniu się między aplikacjami, aby zrobić swoją pracę Rozwiązania pakietowe: W tym przypadku organizacje ograniczyły rozrost aplikacji, wdrażając platformy oferujące wiele funkcji w ramach jednego pakietu. Chociaż W tym przypadku organizacje ograniczyły rozrost aplikacji, wdrażając. Chociaż zmniejsza to konieczność przełączania się między kontekstami , a niektóre cykle pracy są połączone, dane i procesy mogą nadal być rozdzielone w różnych modułach, a prawdziwa integracja wszystkich zadań pozostaje w limitach Rozwiązania konwergentne: Na najwyższym poziomie dojrzałości wszystkie kluczowe zadania, komunikacja i wiedza są ujednolicone w ramach jednej, w pełni zintegrowanej przestrzeni roboczej. Teams współpracują, automatyzują i uzyskują dostęp do informacji w jednym miejscu, eliminując silosy i maksymalizując wydajność. Ta konwergencja umożliwia płynny cykl pracy, zakończony kontekst i ustawia ustawienie zaawansowanej produktywności opartej na AI

Droga do pełnego kontekstu wymaga dokładnego audytu obecnych cykli pracy, narzędzi i silosów informacyjnych w celu zidentyfikowania nadmiarowości i nieefektywności. Audyt narzędzi powinien priorytetowo traktować rozwiązania, które umożliwiają płynną współpracę, udostępnianie wiedzy i automatyzację procesów między Teams i działami.

Firmy powinny ustanowić jasne zasady zarządzania danymi i integracji cyklu pracy w swoich modelach operacyjnych, zapewniając scentralizowany dostęp do wszystkich kluczowych informacji i procesów. Dzięki ciągłemu monitorowaniu wzorców użytkowania i zbieraniu opinii organizacje mogą udoskonalać swoje podejście, zwiększać stopień wdrożenia i w pełni wykorzystać zalety zintegrowanego obszaru roboczego AI, ustawiając scenę pod bardziej zaawansowaną integrację AI i większy wzrost wydajności.

Droga do dojrzałości /AI

Dojrzałość AI to droga, którą organizacje pokonują, przechodząc od stosowania izolowanych, specyficznych dla zadania rozwiązań AI do działania w ramach w pełni ujednoliconego, inteligentnego obszaru roboczego.

Prawdziwa dojrzałość AI polega nie tyle na prostym wdrażaniu funkcji AI, ile na integracji automatyzacji, inteligencji i współpracy z codzienną pracą. Ten postęp zmienia sposób działania Teams, przechodząc od fragmentarycznych cykli pracy do płynnych, bogatych w kontekst środowisk, w których AI może zapewnić największą wartość.

*spektrum dojrzałości AI dzieli się na trzy główne sekcje: /AI podstawowe narzędzia genAI: *Na tej scenie organizacje korzystają z uniwersalnych narzędzi AI lub opracowują modele AI do izolowanych zadań, takich jak generowanie tekstu, podsumowywanie zawartości lub odpowiadanie na proste pytania. Narzędzia te są pomocne w zwiększaniu indywidualnej wydajności, ale nie są głęboko połączone z podstawowymi cyklami pracy lub procesami biznesowymi Automatyzacja cyklu pracy: W tym przypadku AI jest zintegrowana z codziennymi operacjami w celu automatyzacji powtarzalnych zadań i usprawnienia procesów. Przykłady obejmują automatyczne przypomnienia, inteligentne przydzielanie zadań lub wprowadzanie danych oparte na AI z wykorzystaniem przetwarzania języka naturalnego. Chociaż automatyzacja ta pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć nakład pracy ręcznej, zazwyczaj działa w określonych granicach i wymaga nadzoru ze strony człowieka AI: Na najbardziej zaawansowanym poziomie Na najbardziej zaawansowanym poziomie AI działa jako inteligentny agent , który rozumie kontekst, podejmuje decyzje i wykonuje złożone, wieloetapowe procesy w całej organizacji. AI proaktywnie zarządza cyklem pracy, koordynuje zadania i nieustannie uczy się na podstawie danych szkoleniowych i zachowań użytkowników, umożliwiając Teams skupienie się na pracy o wyższej wartości i osiągnięcie transformacyjnego wzrostu wydajności

Osiągnięcie dojrzałości w zakresie AI nie wymaga tworzenia modeli AI dostosowanych do Twojej organizacji — chodzi o stworzenie warunków, w których AI może wzmocnić potencjał ludzki. Przechodząc przez te sceny, organizacje odblokowują złożone korzyści płynące ze zunifikowanej pracy i inteligentnej automatyzacji, ustawiając scenę pod transformacyjną wydajność i innowacje poprzez świadome wdrożenie AI.

Żadna transformacja Business tej skali nie powiedzie się bez niezachwianego commitment kierownictwa najwyższego szczebla. Prawdziwa przyszłość oparta na AI wymaga czegoś więcej niż eksperymentów na poziomie lokalnym lub izolowanych pilotażowych programów w poszczególnych działach. Wymaga jasnego, obejmującego całą firmę mandatu od kierownictwa najwyższego szczebla.

Ustawienie wizji

Prezesi i ich Teams muszą ustawić wizję, określić strategiczne priorytety i pociągać organizację do odpowiedzialności za postęp. Oznacza to nie tylko ocenę i wybór odpowiedniego zestawu technologii — takiego, który umożliwia konwergencję, kontekst i inteligentną automatyzację — ale także zapewnienie, że każda inwestycja jest zgodna z szerszymi celami biznesowymi.

Kiedy liderzy biznesowi opowiadają się za przejściem na ujednolicony, oparty na AI obszar roboczy, sygnalizują całej firmie, że nie jest to tylko projekt informatyczny, ale podstawowy czynnik przewagi konkurencyjnej i długoterminowego wzrostu.

Wdrażanie zarządzania zmianą

Równie ważna jest rola kadry kierowniczej w doprowadzeniu zmian do końca. Nawet najlepsza technologia na świecie nie przyniesie oczekiwanej wartości, jeśli Teams nie będą miały odpowiednich uprawnień, możliwości i motywacji do przyjęcia nowych sposobów pracy.

Liderzy muszą aktywnie reagować na opór, komunikować powody transformacji i modelować zachowania, których oczekują od swoich Teams. Obejmuje to inwestowanie w umożliwianie, świętowanie wczesnych sukcesów w cyklu życia AI oraz ciągłe wzmacnianie wizji zintegrowanej organizacji opartej na AI.

Traktując transformację opartą na AI jako priorytet przywództwa, wspierany przez przejrzyste zarządzanie danymi, współpracę międzyfunkcyjną i nieustanne skupianie się na wynikach, kadra kierownicza zapewnia, że zmiana nie tylko zostanie zainicjowana, ale także utrzymana, uwalniając pełen potencjał zarówno pracowników, jak i technologii.

Jak konwergentna przestrzeń robocza AI sprawia, że jest to możliwe

Zintegrowany obszar roboczy AI stanowi podstawę, dzięki której sztuczna inteligencja otoczenia staje się codziennością.

Łącząc całą swoją pracę, wiedzę i współpracę w jednej platformie, zapewniasz AI kontekst niezbędny do inteligentnej automatyzacji, uzyskiwania istotnych informacji i proaktywnego wsparcia swojego zespołu. Koniec z fragmentarycznymi danymi i rozłącznymi cyklami pracy. Teraz masz do dyspozycji płynne środowisko, w którym wszystkie zadania, dokumenty i rozmowy są połączone i dostępne.

Ta konwergencja tworzy efekt kumulacyjny: im więcej pracy i wiedzy Twojej organizacji zostanie zebrane, tym bardziej wydajny i wartościowy stanie się Twój model AI. Będzie on w stanie przewidywać potrzeby, eliminować ręczne, żmudne zadania i umożliwić Teams skupienie się na kreatywnej pracy o dużym znaczeniu. Wynikiem będzie szybsza realizacja zadań, lepsze podejmowanie decyzji i kultura innowacji — napędzana przez inteligentnego partnera, który rozumie Twoją unikalną sytuację.

Organizacje, które przyjmują tę zmianę, nie tylko nadążają za zmianami — one je wyznaczają, tworząc miejsca pracy, w których ludzie i AI osiągają więcej razem, oraz ustawiają standardy wydajności i innowacyjności w erze rozwoju AI.