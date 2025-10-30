ClickUp 4.0: Koniec chaosu w pracy

Od lat zespoły tkwią w labiryncie.

Żonglowanie rozrzuconymi narzędziami, przełączanie zakładek, poszukiwanie kontekstu i obserwowanie, jak uciekają cenne godziny.

To strata wydajności na poziomie 2,5 biliona dolarów w skali globalnej. Ujawnia to znacznie głębszy problem: największym zagrożeniem dla wydajności nie jest brak wysiłku, ale sposób zarządzania pracą.

61% pracowników umysłowych twierdzi, że więcej czasu poświęca na organizowanie zadań niż na ich zakończenie. Przeciętny pracownik przełącza się między aplikacjami 1200 razy dziennie. To właśnie efekt rozproszenia pracy, który od lat po cichu zabija wydajność.

W ClickUp zawsze wiedzieliśmy, że istnieje lepszy sposób. Od samego początku naszą misją było zwiększenie wydajności świata.

Wymyśliliśmy więc platformę, na której zadania, dokumenty, czat, spotkania i wiedza są połączone w jednym, elastycznym systemie – nie tylko w pakiecie, ale głęboko powiązane – połączenie oprogramowania, ludzi i sztucznej inteligencji.

Przedstawiamy pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI: ClickUp 4. 0.

Czym jest ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 to miejsce, w którym odbywa się cała Twoja praca i współpraca.

To ClickUp, jaki znasz, ale bardziej połączony, usprawniony, wydajny i elastyczny niż kiedykolwiek wcześniej.

Kiedy cała Twoja praca skupia się w jednym obszarze roboczym opartym na AI, wszystko po prostu działa. W praktyce wygląda to tak:

Kalendarz, który w końcu rozumie Twoje priorytety i automatycznie blokuje czas w Twoim harmonogramie zgodnie z nimi.

Sztuczna inteligencja, która potrafi natychmiast przywołać elementy do wykonania z rozmowy 1:1 z zeszłego tygodnia.

Agenci, którzy segregują Twoje zadania, ustawiają projekty i wykonują krok, aby odpowiedzieć na pytania w Twoim imieniu.

Pojedyncze, pięknie zaprojektowane miejsce pracy, które łączy zadania, dokumenty, cele, czat i automatyzację opartą na sztucznej inteligencji.

ClickUp 4.0 skupia się na dokładnie tym problemie, który postanowiliśmy rozwiązać: fragmentacji spowodowanej przez niepołączone narzędzia pracy i rozproszony kontekst.

Oto liczby, które nie dają spać liderom biznesu:

2,5 godziny , przechodząc między rozmowami, wyszukując pliki i próbując ponownie się skupić. Rozproszenie kontekstu : Członkowie zespołu tracą codziennie prawie, przechodząc między rozmowami, wyszukując pliki i próbując ponownie się skupić.

Rozrost sztucznej inteligencji: Każdego dnia zespoły spędzają około 60 minut na żonglowaniu różnymi narzędziami AI, które nie współpracują ze sobą, powodując frustrację i marnowanie wysiłku. 60 minut na żonglowaniu różnymi narzędziami AI, które nie współpracują ze sobą, powodując frustrację i marnowanie wysiłku.

Rozproszenie aplikacji: Kolejne 55 minut ucieka, ponieważ ludzie nieustannie przełączają się między aplikacjami, próbując znaleźć to, czego potrzebują, i nadążać za rozproszonymi cyklami pracy. Kolejne, ponieważ ludzie nieustannie przełączają się między aplikacjami, próbując znaleźć to, czego potrzebują, i nadążać za rozproszonymi cyklami pracy.

To właśnie tutaj następuje zmiana.

ClickUp 4.0 oferuje najbardziej pożądane funkcje i ulepszenia zgłoszone przez naszą społeczność.

Te ulepszenia eliminują tarcia, zwiększają wydajność i przywracają kontrolę nad codziennymi zadaniami. Oto, co nowego:

Spersonalizowana nawigacja 4.0: wszystko, czego potrzebujesz, dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz

Pasek boczny w ClickUp 4.0 jest płynny i można go dostosować do własnych potrzeb.

To oznacza koniec Toggl tax: gdzie masz zakładkę do czatu, inną zakładkę do SOP i zupełnie nowe okno dla swojej AI.

W ClickUp 4.0 nowy, ujednolicony pasek boczny oferuje zintegrowaną hierarchię, łącząc zadania, dokumenty, czat, tablice, pulpity nawigacyjne, kalendarz i inne elementy, aby zapewnić łatwy dostęp.

Spersonalizowana nawigacja: Stwórz własny pasek boczny z niestandardowymi sekcjami, aby organizować swoją pracę tak, jak chcesz.

Zintegrowana hierarchia: dostęp do zadań, dokumentów, czatu, AI i innych funkcji z jednego, zunifikowanego miejsca.

Przypięte elementy: Najważniejsze zadania możesz mieć zawsze na widoku, przypinając przestrzenie, listy lub dokumenty do paska bocznego.

Szybkie filtrowanie: Natychmiast przejdź do przestrzeni, nieprzeczytanych wiadomości lub prywatnych wiadomości dzięki nowym filtrom na pasku bocznym.

Czystsze, prostsze doświadczenie: Ciesz się przejrzystym i intuicyjnym interfejsem, który pozwala Ci się lepiej skupić i zwiększa kontrolę.

Współpraca i czat AI: kontekst uchwycony dokładnie tam, gdzie pracujesz

Większość platform ogranicza się do łączenia funkcji. ClickUp 4.0 idzie o krok dalej, sprawiając, że każde narzędzie jest dostosowane do kontekstu i połączone z innymi.

Gdy czat, spotkania, notatki ze spotkań, AI i zadania są zintegrowane w jednej platformie, wystarczy poprosić AI o utworzenie i przypisanie elementów wynikających z piątkowej rozmowy – a wszystko to jest zrobione w zaledwie kilka sekund!

Twoje obszar roboczy ClickUp działa teraz jako jedno źródło informacji i centrum współpracy dla kompleksowego zarządzania projektami.

Oto, jak Twój cykl pracy pozostaje effortlessnie połączony w ClickUp:

Ujednolicony czat AI: Czat ClickUp jest zawsze dostępny na pasku bocznym, wzbogacony o AI, która podsumowuje wątki czatu, tworzy zadania do wykonania i szybciej wyszukuje kontekst.

Natychmiastowe spotkania: uruchom SyncUp (połączenie audio lub wideo) bezpośrednio z czatu, aby prowadzić dyskusje w czasie rzeczywistym bez konieczności przełączania się do innego narzędzia.

AI Notetaker: Nagrywaj i transkrybuj spotkania za pomocą Nagrywaj i transkrybuj spotkania za pomocą AI Notetaker , aby uchwycić każdy szczegół, zakończony podsumowaniami, kluczowymi wnioskami, działaniami do wykonania i nie tylko.

Notatki do działania: Natychmiast przekształcaj notatki ze spotkań i wątki czatu w Natychmiast przekształcaj notatki ze spotkań i wątki czatu w zadania ClickUp , aby żadne element nie zostało pominięte.

Transkrypcje z funkcją wyszukiwania: Każda rozmowa i transkrypcja może być przeszukiwana za pomocą Każda rozmowa i transkrypcja może być przeszukiwana za pomocą ClickUp Brain , poprzez podpowiedzi w języku naturalnym.

Skorzystaj z ClickUp AI Notetaker, aby transkrybować spotkania, tworzyć zadania i działania oraz delegować pracę

Osobisty planer: Twój dzień, idealnie zorganizowany, automatycznie

Osobisty planner ClickUp 4.0 to Twoja supermoc, która pomoże Ci skupić się na pracy i nie tylko.

Korzystaj z niestandardowego kalendarza, w którym wszystkie spotkania i zadania są starannie zestawiane dla Ciebie każdego dnia. W końcu możesz zapomnieć o ręcznym planowaniu, zmianach terminów i koordynowaniu spraw.

Kiedy coś się zmienia, AI dostosowuje Twój kalendarz, dzięki czemu zawsze masz czas, aby się skupić i zrealizować swoje zadania do zrobienia.

Planowanie oparte na AI: Pozwól AI zająć się chaosem związanym z planowaniem, automatycznie blokując czas na najwyższe priorytety i spotkania.

Zintegrowany kalendarz: przeglądaj harmonogramy swoich współpracowników, umawiaj się z nimi na spotkania i wybieraj widok swojego kalendarza w dowolny sposób.

Blok czasowy: Przeciągnij zadania do kalendarza, aby bez wysiłku zaplanować ich realizację, zapewniając sobie odpowiednią ilość czasu na każde zadanie bez nadmiernego obciążenia.

Sesje skupienia: Łatwo blokuj czas na intensywną pracę, a AI dopasuje resztę do zmieniających się priorytetów.

Kontekst podczas spotkań: Łącz wydarzenia z zadaniami i dokumentami, aby wszystko było połączone i możliwe do realizacji.

Hub Teams: pełna przejrzystość bez konieczności ciągłego monitorowania postępów

Hub zespołów to zupełnie nowy sposób na śledzenie postępów pracy Twojego zespołu.

Analizy, priorytety i możliwości są dostępne w jednym miejscu, co zapewnia menedżerom natychmiastową widoczność w obciążeniu pracą zespołu. Nie trzeba już zgadywać, nad czym pracują pracownicy ani czy terminy są realistyczne.

Twój Teams Hub zawiera:

Wizualizacja struktury organizacyjnej: zobacz, kto należy do każdego zespołu, i zobacz widok profili poszczególnych osób oraz zespołów, aby uzyskać więcej informacji.

Aktualności w czasie rzeczywistym: Każdy zespół ma swój kanał informacyjny, dzięki czemu możesz śledzić najnowsze działania i aktualizacje dotyczące dowolnego zespołu w ClickUp.

Priorytety uszeregowane według ważności: Zobacz listę uszeregowaną według ważności, na której zaznaczono, na czym skupiają się wszyscy w Twoim hub Teams, i dowiedz się, jak wysokie miejsce na liście zajmuje dane zadanie.

Wydajność i analityka: Natychmiast sprawdź, nad czym pracują wszyscy, wizualizuj obciążenie zespołu i określ, gdzie może brakować zasobów.

Stand-upy oparte na AI: pozwól AI podsumować kluczowe aktualizacje, abyś zawsze był na bieżąco.

Wbudowane karty czasu pracy: Dzięki wbudowanym kartom czasu pracy dokładnie wiesz, ile pracy można rozliczyć i ile czasu naprawdę zajmują projekty.

ClickUp Brain i agenci Ambient AI: Twoja wydajność pomnożona

Uzyskaj dostęp do wielu modeli LLM, przeprowadzaj wyszukiwania w Internecie w czasie rzeczywistym, uzyskaj wysoce kontekstowe odpowiedzi na pytania związane z pracą i wiele więcej dzięki ClickUp Brain.

Funkcje ClickUp 4.0 całkowicie zmieniają znaczenie posiadania cyfrowych współpracowników.

ClickUp Brain działa jak zawsze dostępny asystent wydajności, gotowy do tworzenia zadań, sporządzania dokumentów, podsumowywania rozmów i odpowiadania na pytania w momencie, gdy tego potrzebujesz.

Istnieją również agenci Ambient AI: inteligentni asystenci, którzy wiedzą, kiedy należy pomóc, bez konieczności proszenia ich o to. Ci konfigurowalni, autonomiczni pomocnicy działają w tle, proaktywnie wysyłając aktualizacje dotyczące projektów, odpowiadając na pytania na czacie i wykonując powtarzalne zadania w momencie, gdy są one potrzebne, a nie wtedy, gdy przypomnisz sobie o ich delegowaniu.

Wynik to obszar roboczy, w którym nie ma miejsca na zbędne czynności, informacje przepływają natychmiastowo, a Twój zespół może skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu strategicznym.

Asystent wydajności: ClickUp Brain pracuje razem z Tobą i jest przystosowany do wykonywania ponad 500 różnych cykli pracy.

Pasek poleceń AI: Wystarczy wpisać przestrzeń, aby otworzyć nowy pasek poleceń AI z dowolnego komentarza i uzyskać działania dostosowane do kontekstu, takie jak generowanie zadania ze wszystkimi szczegółami z wątku, tworzenie odpowiedniej odpowiedzi lub podsumowanie długiego wątku rozmowy.

Wiele modeli AI: bezpośrednia interakcja z ChatGPT, Claude, Gemini i innymi, a także dostęp do modeli premium i wyszukiwania internetowego w czasie rzeczywistym — wszystko z poziomu jednego interfejsu.

Agent udzielający odpowiedzi na żywo: Gdy ktoś zadaje pytanie w czacie ClickUp, agent udzielający odpowiedzi na żywo automatycznie wykonuje krok i udziela odpowiedzi, dzięki czemu nie ma potrzeby angażowania człowieka.

Niestandardowe agenty AI do pracy: Twórz własne agenty, przypisując je do niestandardowych wyzwalaczy i źródeł wiedzy z obszaru roboczego ClickUp lub połączonych aplikacji.

Automatyczne aktualizacje projektów: skonfiguruj agenty, które będą zajmować się aktualizowaniem statusów, i otrzymuj szczegółowe raporty dzienne lub tygodniowe wysyłane do Ciebie lub Twojego zespołu dotyczące dowolnej listy, zadania lub czatu.

💫 Wykorzystaj najlepsze funkcje ClickUp na swoim komputerze stacjonarnym/PC dzięki Brain MAX, samodzielnej superaplikacji opartej na AI! Twoje centrum dowodzenia ClickUp : błyskawicznie znajdź kontekst ukryty w zadaniach, pobieraj dokumenty i otrzymuj aktualizacje dotyczące projektów w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.

Zapytaj najlepsze modele AI o wszystko : pracuj z GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet i innymi bez konieczności żonglowania subskrypcjami.

Wyszukiwanie w połączonych aplikacjach : Lokalizuj ukryte pliki i szybko uzyskaj odpowiedzi, nie tracąc czasu na przeszukiwanie Dysku Google lub wątków.

Wyszukiwanie w sieci : Dzięki analizie opartej na AI i wiarygodnym cytatom godziny badań zamienisz w minuty.

Zrób 4 razy więcej dzięki funkcji Talk to Text: Ty mówisz, a sztuczna inteligencja pisze i edytuje! Korzystaj z dopracowanego przez AI dyktowania w dowolnej aplikacji, spersonalizowanego specjalnie dla Ciebie. Ty mówisz, a sztuczna inteligencja pisze i edytuje! Korzystaj z dopracowanego przez AI dyktowania w dowolnej aplikacji, spersonalizowanego specjalnie dla Ciebie.

Lista osobista: Twoja prywatna lista rzeczy do zrobienia, dokładnie taka, jakiej potrzebujesz

Lista osobista w ClickUp 4.0 umożliwia organizowanie i śledzenie zadań osobistych za pomocą prywatnej listy w obszarze roboczym. Działają one jak uniwersalne pole, na którym można scentralizować swoje priorytety.

Wizualizuj swoją osobistą listę na swój własny sposób: Wybierz preferowany widok ClickUp, taki jak widok listy lub widok tablicy.

Organizuj swoje projekty, pomysły i zadania: planuj swój dzień, śledź swoje cele i zarządzaj obciążeniem pracą – wszystko to w dedykowanej przestrzeni w ClickUp.

Pobieranie zadań z innych list: Szybkie przenoszenie zadań do listy osobistej w celu łatwego dostępu i zarządzania nimi.

Nowa era ClickUp: kunszt, jakość i wydajność

ClickUp 4.0 skupia się na tym, aby każda interakcja była łatwa, a każdy cykl pracy przebiegał błyskawicznie. Różnicę zauważysz już po kilku kliknięciach. Każdy szczegół został starannie dopracowany, abyś mógł działać szybciej, pozostać skupiony i nigdy nie być spowalniany przez narzędzia.

Natychmiastowy widok zadań: Zaawansowane buforowanie natychmiast ładuje zadania – możesz od razu przystąpić do pracy bez czekania.

Błyskawiczna obsługa: Każde kliknięcie w wersji 4.0 jest znacznie szybsze. Znacznie poprawiliśmy szybkość działania widoku listy, widoku tablicy, hierarchii i pól niestandardowych.

Wykresy Gantta nawet o 300% szybsze: Twoje ulubione funkcje działają teraz sprawniej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Znaczna poprawa czasu ładowania: duże widoki zawierające ponad 500 zadań i automatyzacji przetwarzają teraz działania nawet 30 razy szybciej, skracając czas z 30 sekund do zaledwie jednej sekundy.

Ponad 40% szybsze działanie: Całość działa o ponad 40% szybciej w porównaniu z wersją 3.0.

Płynna nawigacja: Pomimo większej mocy i większej liczby funkcji interfejs jest przejrzysty i uporządkowany.

Co będzie dalej w ClickUp 4.0?

Oto, nad czym obecnie pracujemy i co planujemy wprowadzić w najbliższych tygodniach.

Podfoldery (beta): Organizacja na poziomie szczegółowym

Z radością spełniamy jedną z najczęściej zgłaszanych przez społeczność funkcji: możliwość tworzenia folderów zagnieżdżonych! Teraz możesz organizować swój obszar roboczy za pomocą folderów wewnątrz folderów, korzystając ze wszystkich zaawansowanych funkcji, których oczekujesz od naszych folderów. Pomyśl o raportowaniu odgórnym, konfigurowalnych widokach, dziedziczonych uprawnieniach i nie tylko.

Pola niestandardowe według typu zadania (BETA): Najwyższa elastyczność, zero utraty informacji

Śledź dokładnie to, co ma znaczenie dla każdego rodzaju pracy. Pola niestandardowe według typu zadania pozwalają dostosować pola danych do konkretnych cykli pracy, dzięki czemu każdy zespół otrzymuje potrzebne informacje, nie przytłaczając pozostałych szczegółowymi danymi.

Przyszłość pracy już dziś

ClickUp 4.0 to miejsce, w którym praca w końcu staje się łatwa. Każde zadanie, każdy cykl pracy i każda rozmowa znajdują się teraz w jednym, bardzo intuicyjnym obszarze roboczym.

Różnicę poczujesz już przy pierwszym otwarciu paska bocznego, przy pierwszym zadaniu pytania Brainowi, przy pierwszym przejściu zespołu od pomysłu do realizacji bez żadnych opóźnień.

Tak właśnie wygląda sytuacja, gdy wydajność spotyka się z możliwościami, a cała firma działa jak jeden organizm.

Labirynt zniknął. Witamy w erze konwergencji. Witamy w ClickUp 4. 0!