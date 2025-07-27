10 najlepszych alternatyw dla Whisper AI do transkrypcji w 2025 roku

Wypróbowałeś Whisper AI i pomyślałeś: „Hej, nieźle!” – dopóki nie zaczęło pomieszać imion lub zamieniać idealnie czysty dźwięk w poetyckie interpretacje. Wtedy zdałeś sobie sprawę, że brakuje mu funkcji działających w czasie rzeczywistym.

Rozumiemy to. Whisper jest dobry; jego model open source zdobył fanów dzięki wielojęzycznej dokładności, jaką zapewnia. Jeśli jednak cenisz sobie szybkość, prostotę i współpracę zespołową, to z pewnością nie spełni on Twoich oczekiwań.

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieje lepszy sposób, to trafiłeś we właściwe miejsce. W morzu transkrypcji jest o wiele więcej ryb (w rzeczywistości istnieje narzędzie, które wykonuje zadania w Twoim obszarze roboczym, ale o tym później🧐 ).

Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, dziennikarzem czy twórcą treści, zasługujesz na lepsze opcje rozpoznawania głosu.

W tym zestawieniu przedstawiamy solidne alternatywy dla Whisper AI, które świetnie sprawdzają się nie tylko w konwersji mowy na tekst, ale także usprawniają cały cykl pracy.

Alternatywy dla Whisper AI w skrócie

Oto przykłady zastosowań i struktury cenowe dla każdej alternatywy dla Whisper:

Narzędzia Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa i zespoły każdej wielkości, które potrzebują wspólnej transkrypcji, zarządzania zadaniami i automatyzacji cyklu pracy ClickUp Talk to Text w ClickUp Brain MAX dokumenty do współpracy, wbudowany czat, zarządzanie zadaniami, sprawdzanie oparte na sztucznej inteligencji i transkrypcja spotkań Free Forever; Niestandardowe dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Google Cloud Speech-to-Text Zespoły multimedialne, twórcy treści, podcasterzy i redaktorzy wideo, którzy potrzebują edycji i transkrypcji tekstu audio/wideo Wielojęzyczne wsparcie, model Chirp, przetwarzanie szumów tła, transkrypcja w czasie rzeczywistym i wsadowa Płać zgodnie z rzeczywistym użyciem; pierwsze 60 minut bezpłatnie Otter. ai Hybrydowe/zdalne zespoły, konsultanci i zespoły intensywnie korzystające ze spotkań, które potrzebują transkrypcji spotkań na żywo, współpracy i agentów AI Agenci AI, integracja z Kalendarzem Google, podsumowania spotkań, kanały asynchroniczne Dostępny plan Free; od 16,99 USD miesięcznie za użytkownika Descript Zespoły multimedialne, twórcy treści, podcasterzy i redaktorzy wideo, którzy potrzebują edycji i transkrypcji tekstowej audio/wideo Usuwanie wypełniaczy, klonowanie głosu AI, edycja audio/wideo za pomocą transkrypcji Plan Free; płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie za użytkownika Deepgram Współpraca zespołowa, wielojęzyczne wsparcie, edycja w przeglądarce i integracje Transkrypcja w czasie rzeczywistym, konfigurowalne modele, diarizacja mówców, integracja API Bezpłatna wersja z ograniczonym kredytem; płatne plany zaczynają się od 4000 USD rocznie AssemblyAI Deweloperzy, analitycy danych i zespoły, które potrzebują zaawansowanego rozwiązania do zamiany mowy na tekst z analizą nastrojów i wnioskami AI Wielojęzyczna obsługa, streszczenia wideo, diarizacja mówców, niestandardowe słownictwo, analiza nastrojów Bezpłatny limit kredytowy; plany płatności zgodnie z rzeczywistym zużyciem już od 0,15 USD/godz IBM Watson Speech to Text Przedsiębiorstwa i branże podlegające ścisłym regulacjom (opieka zdrowotna, finanse, prawo) potrzebują bezpiecznej, konfigurowalnej i zgodnej z przepisami transkrypcji Niestandardowe modele językowe/akustyczne, wdrożenie lokalne/w chmurze, wiele dialektów, diarizacja mówców Bezpłatny do limitu kredytów; płatne plany zaczynają się od 140 USD miesięcznie Sonix. ai Podcasterzy, dziennikarze i małe zespoły potrzebujące szybkiej, opartej na współpracy transkrypcji w przeglądarce Współpraca zespołowa, wielojęzyczne wsparcie, edycja w przeglądarce, integracje Korzystanie z platformy jest bezpłatne; płatne plany zaczynają się od 16,5 USD miesięcznie za licencję Happy Scribe Twórcy treści, nauczyciele i małe zespoły potrzebujące wielojęzycznych napisów i łatwej synchronizacji napisów Synchronizacja napisów, wsparcie wielu języków, wykrywanie mówców, formaty eksportu Plany płatne zaczynają się od 12 USD za 60 minut Turbo Scribe Start-upy, studenci i małe firmy, które potrzebują prostego, internetowego rozwiązania do transkrypcji i generowania napisów Internetowy redaktor transkrypcji, rozpoznawanie mówcy, wsparcie wielu języków Plan Free; płatne plany już od 20 USD miesięcznie

Czego należy szukać w alternatywach dla Whisper AI?

Pracownicy tracą ponad 258 godzin rocznie na powielanie pracy i niepotrzebne spotkania, a wraz ze wzrostem współpracy o 50% liczba ta może wzrosnąć jeszcze bardziej.

Narzędzia do transkrypcji AI mogą pomóc ograniczyć stratę czasu, zamieniając rozmowy na tekst, który można przeszukiwać i edytować. Zamiast odtwarzać długie nagrania, możesz przejrzeć kluczowe informacje, udostępnić spostrzeżenia i przejść dalej.

Jeśli Whisper AI nie do końca spełnia Twoje oczekiwania, oto cechy, których należy szukać w niezawodnej alternatywie:

Łatwość obsługi : przejrzysty interfejs, nie wymaga wiedzy technicznej

Wysoka dokładność : obsługuje szumy tła, wielu mówców i akcenty

Etykiety mówców : automatyczne oznaczanie, kto co powiedział

Obsługiwane języki : Obsługa różnych dialektów i zespołów globalnych

Podsumowania AI : wyodrębnia kluczowe punkty, elementy wymagające działania i działania następcze

Edycja w przeglądarce : szybkie wyszukiwanie, zaznaczanie i czyszczenie transkrypcji

Współpraca : przeglądaj i komentuj jako zespół

Integracje : Łączy się z Zoom, Notion, Google Drive i innymi

Bezpieczeństwo: Obejmuje szyfrowanie i zgodność z przepisami RODO/HIPAA

📮 ClickUp Insight: 13% respondentów naszej ankiety chce korzystać z AI do podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów. Jednak tylko 28% twierdzi, że regularnie korzysta z AI w pracy. Możliwy powód: obawy dotyczące bezpieczeństwa! Użytkownicy mogą nie chcieć udostępniać poufnych danych dotyczących podejmowania decyzji zewnętrznej sztucznej inteligencji. ClickUp rozwiązuje ten problem, przenosząc rozwiązywanie problemów oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio do bezpiecznego obszaru roboczego. Od SOC 2 po normy ISO, ClickUp jest zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych i pomaga w bezpiecznym korzystaniu z generatywnej technologii AI w całym obszarze roboczym.

Najlepsze alternatywy dla Whisper AI

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Teraz, gdy już wiesz, jak powinna wyglądać niezawodna alternatywa dla Whisper AI, przyjrzyjmy się najlepszym opcjom, którym warto się przyjrzeć:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do usprawnionego transkrypcji i śledzenia zadań w jednym miejscu)

Wypróbuj ClickUp za darmo Transkrybuj spotkania, podsumowuj dyskusje i łatwo zarządzaj wszystkimi konferencjami dzięki ClickUp

ClickUp to aplikacja, która zawiera wszystko, czego potrzebujesz do pracy. Eliminuje złożoność Whisper AI dzięki prostym, potężnym i rozbudowanym funkcjom, w tym między innymi transkrypcji.

Jest to kompleksowa platforma, która płynnie integruje się z codziennym cyklem pracy, automatycznie przetwarza spotkania i organizuje wszystkie dyskusje, najważniejsze informacje i elementy wymagające działania w jednym miejscu.

ClickUp Talk to Text

⭐️ 10-krotny wzrost wydajności Twojej firmy dzięki funkcji zamiany mowy na tekst w ClickUp Brain MAX: supermocnym pulpitowym asystencie AI, który naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę.

Użyj funkcji Talk to Text , aby zadawać pytania, dyktować i wykonywać zadania za pomocą głosu — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Twórz i przypisuj zadania, oznaczaj członków zespołu za pomocą etykiet @, wysyłaj wiadomości i nie tylko, używając głosu i prostych komend w języku naturalnym

Wybierz spośród 40 różnych języków, aby wykonać pracę z AI

Ponadto dzięki Brain MAX możesz

Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKIE połączone aplikacje + internet

Zastąp dziesiątki niepołączonych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini , jednym, kontekstowym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które umożliwia pisanie, kodowanie, zarządzanie projektami i nie tylko

Chcesz dowiedzieć się, jak Talk to Text działa w Twoim obszarze roboczym? Obejrzyj poniższy film wideo:

ClickUp AI Notatnik

Porozmawiajmy teraz o super narzędziu do transkrypcji spotkań, ClickUp AI Notetaker.

Możesz dodać ją do spotkań w Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams i nagrywać audio i wideo przez maksymalnie godzinę. Transkrybuje rozmowę z rozpoznawaniem mówców i znacznikami czasu, generując przeszukiwalny zapis, który jest natychmiast dostępny.

Automatycznie transkrybuj spotkania dzięki ClickUp AI Notetaker

To nie wszystko. Notetaker tworzy również inteligentne podsumowania, zaznacza kluczowe informacje i wyodrębnia kolejne kroki, które zamienia w listy kontrolne, a nawet pełnoprawne zadania za pomocą ClickUp Tasks.

Dzięki tej funkcji możesz przypisywać właścicieli, ustawiać priorytety, dostosowywać atrybuty i dzielić zadania na listy kontrolne lub podzadania, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem.

Zamień elementy wymagające działania w zadania ClickUp, które można śledzić

Cała zawartość — nagrania, transkrypcje, podsumowania i zadania — jest zapisywana bezpośrednio w prywatnych dokumentach ClickUp, dzięki czemu nic nie ginie, a wszystko można łatwo znaleźć później.

🎥 Zobacz, jak AI Notetaker od ClickUp zmienia spotkania:

Możesz również korzystać z szablonów notatek z powtarzających się spotkań, aby uporządkować porządki obrad, śledzić punkty dyskusji oraz monitorować przypisane zadania i terminy.

W przypadku cyklu pracy związanego z transkrypcją ClickUp oferuje nawet dedykowany szablon zakresu prac transkrypcji audio. Szablon ten umożliwia zarządzanie plikami, śledzenie danych mówców oraz przełączanie między widokami, takimi jak tabela, kalendarz i Gantt.

ClickUp Brain

Oprócz transkrypcji, ClickUp Brain oferuje wiele innych funkcji. Ten silnik AI może streszczać całe dokumenty lub wybrane fragmenty tekstu w Dokumentach i generować szybkie aktualizacje postępów, zapewniając natychmiastowy przegląd długich transkrypcji lub notatek ze spotkań.

W ten sposób Brain zapewnia wszystkim zespołom spójność statusu projektu bez konieczności ręcznego wkładu pracy.

Podsumowuj spotkania, wyciągaj wnioski i zamieniaj elementy wymagające działania w zadania dzięki ClickUp Brain

Chcesz przygotować kontynuację lub ulepszyć program spotkania? ClickUp Brain również sobie z tym poradzi. Pomaga przepisać lub rozszerzyć notatki, uporządkować myśli i zapewnić, że transkrypcje staną się użytecznymi, możliwymi do udostępnienia spostrzeżeniami. Możesz nawet poprosić go o wyodrębnienie określonych fragmentów spotkania lub zasugerowanie ulepszeń programu.

Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym twórcą, czy członkiem szybko działającego zespołu, ClickUp pomoże Ci zachować porządek i odpowiedzialność.

Integracje ClickUp

Dzięki ponad 1000 integracji ClickUp, w tym Zoom, Microsoft Teams i UpMeet, narzędzie idealnie pasuje do istniejącego cyklu pracy.

Zsynchronizuj narzędzia do spotkań z integracjami ClickUp, aby wszystkie sprawy związane ze spotkaniami były w jednym miejscu

Zsynchronizuj swoją ulubioną platformę do spotkań, a transkrypcja w czasie rzeczywistym rozpocznie się automatycznie. Możesz również importować dane ze spotkań za pomocą narzędzi takich jak MeetGeek, które automatycznie synchronizują nagrania, najważniejsze informacje i elementy do wykonania bezpośrednio w ClickUp.

Krótko mówiąc, ClickUp przejmuje wszystkie funkcje Whisper AI i rozwija je — automatyzując żmudne zadania, integrując się z Twoimi ulubionymi narzędziami i przekształcając rozmowy w działania. To transkrypcja, zarządzanie zadaniami i wydajność — wszystko w jednej potężnej platformie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj zadaniami spotkań, dodawaj osoby przypisane i śledź postępy

Skorzystaj z ponad 50 wyzwalaczy akcji, aby zautomatyzować powtarzające się zadania związane ze spotkaniami

Zaplanuj harmonogramy spotkań w kalendarzu ClickUp AI

Połącz zadania z Dokumentami, Czatem i Tablicami, aby uzyskać ujednolicony cykl pracy

Śledź postępy projektu dzięki pulpitom ClickUp w czasie rzeczywistym

Edytuj, przepisuj lub rozszerzaj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Brain, dzięki czemu dokumentacja będzie bardziej zwięzła i łatwiejsza do wykorzystania

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać rozbudowane funkcje za nieco przytłaczające

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji TrustRadius czytamy:

Używamy go, aby usprawnić i przyspieszyć nasze codzienne spotkania w ramach rytuału Scrum. Pomaga mi to poznać postępy mojego sprintu, postępy w realizacji zadań i utrzymać uporządkowany rejestr wszystkich moich spraw do załatwienia.

Używamy go, aby usprawnić i przyspieszyć nasze codzienne spotkania w ramach rytuału Scrum. Pomaga mi to poznać postępy mojego sprintu, postępy w realizacji zadań i utrzymać uporządkowany zbiór wszystkich moich spraw do załatwienia.

2. Google Cloud Speech-to-Text (najlepsze rozwiązanie dla globalnych zespołów organizujących częste spotkania)

za pośrednictwem Google Cloud Speech-to-Text

Potrzebujesz szybkiej, dokładnej i skalowalnej transkrypcji bez dodatkowych kosztów technicznych? Google Cloud Speech-to-Text może być dobrym rozwiązaniem. Chociaż Whisper AI jest popularny ze względu na otwarty kod źródłowy i bezpłatność, wymaga ręcznej konfiguracji, lokalnej mocy obliczeniowej i bieżącej konserwacji. Jest to dobre rozwiązanie dla programistów, ale nie idealne, jeśli masz zespół, który potrzebuje niezawodności na dużą skalę.

Google Speech-to-Text API zapewnia wsparcie dla transkrypcji w czasie rzeczywistym i wsadowej, diarizację mówców oraz wysoką dokładność, nawet w hałaśliwym otoczeniu. Jest również wyposażony w infrastrukturę Google, zabezpieczenia i ulepszenia AI.

Najlepsze funkcje Google Cloud Speech-to-Text

Uzyskaj dostęp do rozpoznawania mowy w ponad 125 językach i wariantach

Skorzystaj z zaawansowanego modelu Chirp firmy Google, aby uzyskać większą dokładność

Transkrybuj audio w czasie rzeczywistym lub partiami

Włącz automatyczną interpunkcję, aby uzyskać bardziej przejrzyste transkrypcje

Radź sobie z hałasem w tle dzięki wbudowanej odporności na zakłócenia

Oddziel wiele kanałów audio, aby uzyskać wyraźniejsze rozmowy

Limity usługi Google Cloud Speech-to-Text

Ta alternatywa dla Whisper AI ogranicza sesje strumieniowe do pięciu minut i rozmiar wiadomości do 25 KB

Obsługuje tylko określone formaty audio, takie jak 16-bitowy PCM WAV

Ceny usługi Google Cloud Speech-to-Text

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje usługi Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 gwiazdek (ponad 200 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Amerykańska ustawa o osobach niepełnosprawnych (ADA) oraz Federalna Komisja Łączności (FCC) wymagają od nadawców w Stanach Zjednoczonych dodawania napisów zamkniętych, aby zapewnić dostępność programów dla widzów z wadami słuchu.

3. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do wykorzystania agentów transkrypcji AI w różnych zastosowaniach)

za pośrednictwem Otter AI

W przeciwieństwie do Whisper AI, gdzie można transkrybować nagrany plik, Otter jest przeznaczony do spotkań na żywo i współpracy.

Integruje się bezpośrednio z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, automatycznie dołącza do połączeń, synchronizuje się z kalendarzem i udostępnia notatki ze spotkań członkom zespołu. Dzięki temu idealnie nadaje się dla zespołów hybrydowych, konsultantów i wszystkich osób, które muszą uczestniczyć w kolejnych spotkaniach, a ich obecność nie zawsze jest gwarantowana.

Możesz również skorzystać z aktywowanego głosem agenta AI, aby zadawać pytania dotyczące poprzednich rozmów i uzyskać podsumowania spotkań. Ponadto oferuje kanały, które łączą się z asynchronicznymi aktualizacjami, idealne dla zespołów zdalnych pracujących w różnych strefach czasowych.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Generuj automatyczne podsumowania spotkań, zawierające kluczowe punkty i elementy do działania

Zintegruj z Kalendarzem Google, aby automatycznie dodawać notatki ze spotkań Otter do wydarzeń

Uzyskaj dostęp do Otter.ai przez przeglądarkę internetową, aplikacje na Androida i iOS oraz rozszerzenie Chrome, aby cieszyć się pełną elastycznością

Korzystaj z czterech różnych agentów do sprzedaży, rekrutacji, edukacji i mediów

Transkrybuj audio w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim, zaspokajając potrzeby szerokiej bazy użytkowników

Ograniczenia Otter.ai

Dokładność transkrypcji może spadać w przypadku złożonych nagrań audio, silnych akcentów lub wielu mówców

Nawet plan Business ma limit 6000 minut transkrypcji miesięcznie i 4 godziny na rozmowę

Ceny Otter.ai

Podstawowy: Free Forever

Pro: 16,99 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 30 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 gwiazdek (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 gwiazdek (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter.ai?

Recenzja G2 mówi:

Kiedyś robiłem notatki odręczne lub słuchałem nagrań ze spotkań, aby stworzyć protokół, ale teraz już tego nie robię. Niedawno natknąłem się na Otter. ai dzięki jednemu z moich kolegów i od tego czasu moje obciążenie pracą związane z MOM i wszystkim innym stało się bardzo łatwe. Zapisuje wszystkie najważniejsze punkty, a na końcu podaje krótkie podsumowanie całego spotkania. Bardzo łatwo było zintegrować i wdrożyć to narzędzie w moim zespole. Używamy go podczas wszystkich spotkań do sporządzania notatek.

Kiedyś robiłem notatki odręczne lub słuchałem nagrań ze spotkań, aby stworzyć protokół, ale teraz już tego nie robię. Niedawno jeden z moich kolegów polecił mi Otter.ai i od tego czasu moje obciążenie pracą związane z MOM i wszystkim innym stało się bardzo łatwe. Program zapisuje wszystkie najważniejsze punkty, a na końcu przedstawia krótkie podsumowanie całego spotkania. Bardzo łatwo było zintegrować go z moim zespołem i wdrożyć w pracy. Używamy go podczas wszystkich spotkań do sporządzania notatek.

4. Descript (najlepszy do zarządzania projektami multimedialnymi)

za pośrednictwem Descript

Whisper AI to przede wszystkim narzędzie open source do transkrypcji offline, które przydaje się, gdy potrzebujesz ustawień technicznych i ręcznej edycji. To duża przeszkoda, gdy musisz transkrybować pliki na dużą skalę. Z kolei Descript pozwala edytować pliki audio i wideo bezpośrednio na stronie, po prostu edytując transkrypcję tekstu.

W ten sposób możesz oczyścić zarówno transkrypcję, jak i plik audio lub wideo bez dodatkowego wysiłku i wiedzy technicznej.

Ponadto współpraca w czasie rzeczywistym i usuwanie wypełniaczy za pomocą AI sprawiają, że oprogramowanie do transkrypcji jest doskonałym wyborem dla twórców i zespołów, którzy chcą szybkiego, dopracowanego cyklu pracy bez kodowania i dodatkowych narzędzi.

Najlepsze funkcje Descript

Edytuj pliki audio i wideo, po prostu edytując transkrypcję tekstu

Skorzystaj z klonowania głosu AI dzięki Overdub i popraw jakość dźwięku dzięki Studio Sound

Automatycznie usuwaj wypełniacze

Edytuj wiele ścieżek audio i wideo jednocześnie

Nagrywaj ekran i kamerę internetową bezpośrednio w aplikacji

Automatyczna synchronizacja transkrypcji z osią czasu wideo

Ograniczenia Descript

To narzędzie do transkrypcji wymaga długiego czasu nauki

Podczas transkrypcji dużych plików wideo mogą wystąpić spowolnienia

Ceny Descript

Free

Hobbysta: 24 USD/użytkownik miesięcznie

Twórca: 35 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 65 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 gwiazdek (ponad 770 recenzji)

Capterra: 4,8/5 gwiazdek (ponad 170 recenzji)

👀 Czy wiesz, że... Jeden na trzech programistów zgłosił halucynacje w prawie każdym z 26 000 transkrypcji wygenerowanych przy użyciu Whisper AI.

5. Deepgram (najlepszy do transkrypcji plików audio i wideo z silnym akcentem)

za pośrednictwem Deepgram

Deepgram łączy zaawansowane modele głębokiego uczenia się z dostosowywalnymi procesami dostosowanymi do unikalnych wyzwań audio w Twojej branży. W przeciwieństwie do Whisper AI, które często wymaga ręcznego ustawiania i ma problemy z zakłóconym lub specjalistycznym dźwiękiem, to oprogramowanie zapewnia błyskawiczną i bardzo dokładną transkrypcję.

Obejmują one wbudowane funkcje, takie jak diarizacja mówców, przetwarzanie w czasie rzeczywistym i inteligentne formatowanie, które zapewniają płynny przebieg cyklu pracy i brak błędów.

Deepgram oferuje skalowalną infrastrukturę i mniejsze opóźnienia zaprojektowane z myślą o użytkownikach korzystających z dużych ilości danych, co wyróżnia tę usługę na tle innych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Whisper AI doskonale nadaje się dla programistów i badaczy eksperymentujących z transkrypcją,

Najlepsze funkcje Deepgram

Wsparcie dla modeli dostosowanych do konkretnych branż

Dokładne przetwarzanie nagrań z hałasem lub wieloma mówcami

Zintegruj za pomocą API z wieloma platformami i cyklami pracy

Uzyskaj dostęp do inteligencji audio, aby generować podsumowania spotkań i rozmów telefonicznych

Utwórz klucz API do wdrożenia wewnętrznego

Limity Deepgram

W przypadku niektórych modeli obowiązują ograniczenia dotyczące jednoczesnego korzystania

Niektóre funkcje, takie jak Aura-2, nie są dostępne dla API strumieniowego

Ceny Deepgram

Płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem: Free do 200 USD kredytów, a następnie płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem

Wzrost: 4000 USD/rok

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Deepgram

G2: 4,6/5 gwiazdek (ponad 270 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do tworzenia podsumowań spotkań

6. AssemblyAI (najlepsze rozwiązanie do analizy nastrojów w transkrypcjach)

za pośrednictwem AssemblyAI

Jeśli wieloetapowe wdrożenie Whisper AI jest zbyt skomplikowane dla Twojego małego zespołu, AssemblyAI jest solidną alternatywą z doskonałym API do zamiany mowy na tekst.

W przeciwieństwie do modelu open source Whisper AI, AssemblyAI oferuje w pełni zarządzaną platformę opartą na chmurze, która zapewnia transkrypcję i zaawansowane funkcje, takie jak moderowanie treści, analiza nastrojów, wykrywanie tematów i streszczanie.

Możesz wprowadzać ciągłe ulepszenia modelu, uzyskać skalowalność na poziomie przedsiębiorstwa i korzystać z dodatkowych informacji opartych na sztucznej inteligencji, wykraczających poza podstawowe rozpoznawanie mowy.

Najlepsze funkcje AssemblyAI

Wsparcie dla ponad 99 języków z automatycznym wykrywaniem języka

Identyfikuj i etykietuj różnych mówców dzięki funkcji diarizacji mówców

Zapewnij transkrypcję strumieniową w czasie rzeczywistym z niskim opóźnieniem

Uzyskaj dostęp do narzędzi analitycznych, takich jak AI do tworzenia streszczeń wideo , analiza nastrojów, wykrywanie tematów i redagowanie danych osobowych

Dostosuj słownictwo, aby poprawić dokładność transkrypcji

Limity AssemblyAI

Transkrypcja strumieniowa jest dostępna tylko dla użytkowników płatnych, z maksymalnie 100 sesjami jednocześnie

W planach płatnych obowiązuje ograniczenie szybkości do 30 żądań LeMUR na minutę

Ceny AssemblyAI

Free: Kredyt o wartości do 50 USD

Płać na bieżąco: Od 0,15 USD/godz

Niestandardowe: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AssemblyAI

G2: 4,6/5 gwiazdek (ponad 50 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

👀 Czy wiesz, że? 56% kadry kierowniczej nie ma pewności lub nie wie, czy ich firmy posiadają standardy etyczne regulujące wykorzystanie AI.

7. IBM Watson Speech to Text (najlepsze rozwiązanie dla branż podlegających ścisłej regulacji)

za pośrednictwem IBM Watson Speech to Text

Masz dość ogólnych narzędzi do zamiany mowy na tekst, które mają problemy z żargonem branżowym lub danymi wrażliwymi? IBM Watson Speech to Text został stworzony z myślą o środowiskach o wysokiej stawce, gdzie kluczowe znaczenie mają dokładność, bezpieczeństwo danych i wydajność w konkretnej dziedzinie.

Niezależnie od tego, czy transkrybujesz dyktanda medyczne, rozmowy finansowe czy postępowania prawne, to narzędzie IBM dostosowuje się do specjalistycznego słownictwa, zapewnia wsparcie dla inteligentnego formatowania i skalowalność zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

W przeciwieństwie do Whisper AI, IBM Watson obsługuje dostosowywanie do konkretnych dziedzin, zapewnia większą zgodność z przepisami w branżach regulowanych oraz elastyczność wdrożenia, zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Jeśli Twój projekt wymaga czegoś więcej niż transkrypcji ogólnego przeznaczenia, Watson zapewnia głębię i kontrolę, których nie uzyskasz dzięki Whisper.

Najlepsze funkcje IBM Watson Speech to Text

Uzyskaj słownictwo branżowe dzięki niestandardowym modelom językowym i akustycznym

Korzystaj z transkrypcji w czasie rzeczywistym i transkrypcji wsadowej, aby zyskać

Uzyskaj funkcję diarizacji mówców, aby identyfikować i etykietować różnych mówców

Włącz strumieniowanie o niskim opóźnieniu i wysokiej dokładności

Wdrażaj lokalnie lub w chmurze, aby uzyskać lepszą kontrolę

Limity IBM Watson Speech to Text

Narzędzie wymaga złożonych ustawień i szkolenia, aby zapewnić optymalne działanie w niszowych dziedzinach

Może być droższe niż inne alternatywne rozwiązania open source

Ceny usługi IBM Watson Speech to Text

Plan Lite: 500 minut miesięcznie za darmo

Plan Plus: Od 140 USD miesięcznie

Premium: Ceny niestandardowe

Plan „Wdrażaj w dowolnym miejscu”: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje IBM Watson Speech to Text

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o IBM Watson Speech to Text?

Recenzja G2 mówi:

IBM Watson speech to text to bardzo dobre oprogramowanie do tworzenia aplikacji, które konwertują mowę ludzką na tekst. IBM Watson obsługuje nie tylko język angielski, ale także wiele innych języków, takich jak japoński, hiszpański, francuski i wiele innych. Jest bardzo łatwy w użyciu – wystarczy nagrać mowę za pomocą mikrofonu, a IBM Watson rozpozna mowę i wykorzysta algorytm uczenia maszynowego do konwersji mowy na tekst. Możemy łatwo zintegrować usługę Watson speech to text z naszą aplikacją za pomocą Mobile SDK i Rest API.

IBM Watson speech to text to bardzo dobre oprogramowanie do tworzenia aplikacji, które konwertują mowę ludzką na tekst. IBM Watson obsługuje nie tylko język angielski, ale także wiele innych języków, takich jak japoński, hiszpański, francuski i wiele innych. Jest bardzo łatwy w użyciu – wystarczy nagrać mowę za pomocą mikrofonu, a IBM Watson rozpozna mowę i wykorzysta algorytm uczenia maszynowego do konwersji mowy na tekst. Możemy łatwo zintegrować usługę Watson speech to text z naszą aplikacją za pomocą Mobile SDK i Rest API.

8. Sonix. ai (Najlepsze rozwiązanie dla podcasterów, dziennikarzy i badaczy)

za pośrednictwem Sonix AI

Sonix. ai oferuje intuicyjną, internetową platformę transkrypcji, która pozwala użytkownikom przesyłać pliki audio lub wideo i uzyskać wysokiej jakości transkrypcje w ciągu kilku minut bez żadnych umiejętności technicznych.

Podczas gdy Whisper AI jest doskonałym rozwiązaniem dla programistów, którzy potrzebują silnika transkrypcji typu open source, Sonix jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy potrzebują szybkich i niezawodnych wyników. Jego szybkość, dokładność oraz zaawansowane wbudowane funkcje edycji i współpracy sprawiają, że jest to popularne narzędzie do transkrypcji AI i alternatywa dla Whisper.

Najlepsze funkcje Sonix.ai

Automatyczna transkrypcja plików audio i wideo w ponad 40 językach

Edytuj transkrypcje bezpośrednio w przeglądarce dzięki intuicyjnemu interfejsowi

Twórz notatki z filmów wideo i etykietuj mówców, aby rozróżniać różne głosy

Łatwe wyszukiwanie transkrypcji za pomocą znaczników czasu i słów kluczowych

Zintegruj z narzędziami takimi jak Zoom, Google Drive i Dropbox

Chroń swoje dane dzięki bezpiecznej pamięci w chmurze i kontroli dostępu

Ograniczenia Sonix.ai

Nie można korzystać z Sonix w trybie offline, ponieważ do przetwarzania wszystkich danych wymagane jest połączenie internetowe

Opcje transkrypcji w czasie rzeczywistym są ograniczone

Ceny Sonix.ai

Standard : bezpłatne korzystanie z platformy + 10 USD za godzinę za tłumaczenie i transkrypcję

Premium : 16,5 USD miesięcznie za licencję + 5 USD za godzinę za tłumaczenie i transkrypcję

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sonix.ai

G2: 4,7/5 gwiazdek (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,9/5 gwiazdek (ponad 130 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sonix.ai?

Recenzja G2 mówi:

Po przesłaniu pliku audio/wideo jest on automatycznie konwertowany na tekst, który jest dość dokładny. To narzędzie naprawdę zaoszczędziło mi mnóstwo czasu, który poświęcałem na ręczne transkrypcję plików audio i wideo. Ponadto możliwe jest również bezpośrednie przesyłanie plików z aplikacji do przechowywania danych w chmurze, takich jak Google Drive i Dropbox.

Po przesłaniu pliku audio/wideo jest on automatycznie konwertowany na tekst, który jest dość dokładny. To narzędzie naprawdę zaoszczędziło mi mnóstwo czasu, który poświęcałem na ręczne transkrypcję plików audio i wideo. Ponadto możliwe jest również bezpośrednie przesyłanie plików z aplikacji do przechowywania danych w chmurze, takich jak Google Drive i Dropbox.

9. Happy Scribe (najlepsze rozwiązanie do generowania wielojęzycznych napisów do filmów wideo w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Happy Scribe

Happy Scribe to gotowa do użycia alternatywa dla Whisper, zaprojektowana dla twórców treści, nauczycieli i zespołów na całym świecie. Oferuje tłumaczenie mowy na ponad 120 języków i, w przeciwieństwie do Whisper AI, posiada prosty interfejs, wykrywanie mówcy oraz automatyczną synchronizację napisów bez konieczności kodowania.

Krótko mówiąc, jeśli szukasz gotowego rozwiązania do transkrypcji, które zapewni wysoką dokładność, Happy Scribe jest idealnym wyborem dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Happy Scribe

Automatycznie transkrybuj pliki audio i wideo w ponad 120 językach

Wykorzystaj AI do sporządzania notatek ze spotkań i uzyskaj dostęp do funkcji rozpoznawania mowy, aby automatycznie wykrywać i etykietować wielu mówców

Generuj i synchronizuj napisy i podpisy do filmów wideo

Wybierz transkrypcje generowane przez AI lub tworzone przez ludzi, zgodnie z Twoimi potrzebami

Zintegruj z popularnymi platformami, takimi jak YouTube, Zoom i Dropbox

Eksportuj transkrypcje w różnych formatach, w tym Word, PDF, SRT i VTT

Limity Happy Scribe

W przypadku słabej jakości dźwięku lub silnego akcentu może wystąpić obniżona dokładność.

Nie jest przeznaczony do intensywnej integracji przez programistów

Ceny Happy Scribe

Pakiet startowy: Od 12 USD za 60 minut

Lite: 9 USD/miesiąc

Pro: 29 USD/miesiąc

Business: 89 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Happy Scribe

G2: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Odcinek programu The French Chef with Julia Child wyemitowany przez PBS jest pierwszym programem telewizyjnym z napisami zamkniętymi.

10. TurboScribe (najlepsze rozwiązanie do codziennej transkrypcji spotkań i generowania napisów)

za pośrednictwem TurboScribe

Whisper AI oferuje przetwarzanie lokalne, co może być trudne dla małych twórców, studentów i start-upów. TurboScribe to prostsza alternatywa, z której mogą korzystać firmy do tworzenia notatek AI, twórcy do generowania napisów, a studenci do transkrypcji wykładów.

Narzędzie zapewnia transkrypcję w chmurze z zaawansowanymi funkcjami edycji, rozpoznawaniem mówców i wsparciem wielu języków, a wszystko to dostępne za pośrednictwem prostego interfejsu internetowego.

Najlepsze funkcje TurboScribe

Szybka transkrypcja plików audio i wideo z dokładnością zapewnianą przez sztuczną inteligencję

Wsparcie wielu języków dla globalnych potrzeb transkrypcji

Automatycznie identyfikuj i etykietuj różnych mówców

Edycja transkrypcji jest łatwa dzięki intuicyjnemu edytorowi internetowemu

Generuj znaczniki czasu, aby ułatwić nawigację w transkrypcjach

Eksportuj transkrypcje w różnych formatach, takich jak TXT, PDF i DOCX

Limity TurboScribe

Brakuje zaawansowanych opcji dostosowywania modeli AI

W porównaniu z niektórymi konkurentami dostępnych jest mniej interfejsów API dla programistów i integracji, więc analitycy danych i programiści powinni rozważyć inne opcje

Ceny Turbo Scribe

Free transkrypcje do 3 dziennie

TurboScribe Unlimited: 20 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Turbo Scribe

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Brak recenzji

Niektóre narzędzia oferują dokładne transkrypcje, ale nie mają funkcji współpracy. Inne zapewniają szybkie podsumowania, ale nie sprawdzają się, gdy trzeba przekształcić spostrzeżenia w działania. Chociaż Whisper AI jest potężnym narzędziem, zostało stworzone głównie dla programistów, a nie zespołów, które potrzebują szybkich wyników.

Jeśli masz dość łączenia wielu narzędzi, po prostu wybierz ClickUp. Tutaj możesz nagrywać spotkania, automatycznie transkrybować rozmowy, generować podsumowania oparte na sztucznej inteligencji i natychmiast przekształcać dyskusje w zadania – wszystko w jednym miejscu.

Dzięki ClickUp Brain Max otrzymujesz więcej niż tylko transkrypcję. Otrzymujesz inteligentnego asystenta, który rejestruje elementy wymagające działania, odpowiada na pytania uzupełniające i zapewnia spójność działań zespołu. Połącz to z ClickUp AI Notetaker, a nigdy więcej nie przegapisz żadnego szczegółu, ponieważ każda rozmowa telefoniczna i każda rozmowa są automatycznie dokumentowane i gotowe do użycia.

Zarejestruj się w ClickUp i przenieś transkrypcje, notatki i pracę zespołową na wyższy poziom!