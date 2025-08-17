10 darmowych szablonów treningowych Notion do śledzenia celów fitness

Marzysz. Planujesz. Osiągasz. Pojawią się przeszkody. Pojawią się sceptycy. Pojawią się błędy. Ale dzięki ciężkiej pracy, wierze, pewności siebie i zaufaniu do siebie i otaczających Cię osób nie ma żadnych limitów.

Marzysz. Planujesz. Osiągasz. Pojawią się przeszkody. Pojawią się sceptycy. Pojawią się błędy. Ale dzięki ciężkiej pracy, wierze, pewności siebie i zaufaniu do siebie i otaczających Cię osób nie ma żadnych limitów.

Jeśli masz dość przełączania się między aplikacjami i półpełnymi notatnikami, aby rejestrować swoje treningi, możesz nie być jedyny. Jak rozwiązać ten problem? Niezależnie od tego, czy stosujesz prosty 3-dniowy plan treningowy, czy łączysz trening siłowy, cardio i ćwiczenia ruchowe w ciągu tygodnia, odpowiedni szablon pomoże Ci zachować porządek i bez wysiłku śledzić postępy.

Skorzystaj z szablonu treningowego Notion, który organizuje wszystko — ćwiczenia, powtórzenia, dni odpoczynku i śledzenie postępów — w jednej przejrzystej przestrzeni.

Początkującym może pomóc „zasada 3-3-3”, podczas gdy bardziej doświadczeni ciężarowcy wybierają treningi górnych/dolnych partii ciała lub treningi typu push-pull-leg. Niezależnie od tego, jakie są Twoje cele fitness, nie muszą one być zakopane pod stosem papierów.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o darmowych szablonach treningowych Notion, które zostały zaprojektowane, aby wspierać Cię w całej Twojej podróży fitness. Dodatkowo, odkryj świetne alternatywne szablony treningowe od ClickUp, aplikacji, która ma wszystko do pracy!

🔎 Czy wiesz, że... Jedna z pierwszych aplikacji do monitorowania aktywności fizycznej w Apple App Store nazywała się „Fit Phone”!

Co sprawia, że szablon treningowy Notion jest dobry?

Dobry szablon treningowy Notion pomaga rejestrować ćwiczenia, śledzić postępy i zachować konsekwencję w treningu. Powinien obejmować wszystkie podstawowe obszary Twojej rutyny fitness w przejrzysty i łatwy do aktualizacji sposób.

Układ tygodniowego harmonogramu: Poszukaj szablonów, które zawierają mapę treningów na cały tydzień, abyś mógł trzymać się ustalonego planu 💪

Oznaczanie grup mięśni: Wybierz szablony treningów Notion, które kategoryzują ćwiczenia według grup mięśni, aby zachować zrównoważony trening 🏋️

Biblioteka ćwiczeń : Wyszukaj szablon zawierający listę ćwiczeń wraz z instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi wypełniania formularza 💪

Śledzenie treningów: Wybierz szablony, które rejestrują serie, powtórzenia i wagę dla każdej sesji, aby śledzić postępy w czasie 🏋️

Sprawdzanie postępów: Wybierz szablony treningów Notion, które zawierają sekcje na pomiary ciała, rekordy osobiste lub zdjęcia, aby monitorować zmiany 💪

Śledzenie dni odpoczynku: Wybierz szablon treningowy Notion, który pomoże Ci zaplanować dni regeneracji, aby uniknąć przetrenowania lub utraty motywacji 🏋️

Sekcja planowania posiłków: Wybierz szablony, które pomogą Ci zorganizować odżywianie, aby wspierać cele treningowe 💪

Bloki szablonów do kopiowania: Korzystaj z szablonów, które łatwo powielają treningi bez konieczności ponownego wprowadzania danych co tydzień 🏋️

Integracja z narzędziem do śledzenia nawyków: Nadaj priorytet szablonom treningowym Notion, które synchronizują treningi z codziennymi nawykami, aby zachować konsekwencję 💪

🧠 Ciekawostka: Prognozuje się, że rynek „inteligentnych opasek” wzrośnie o imponujące 2,4 miliarda dolarów amerykańskich w latach 2024–2029, co oznacza wzrost globalnych przychodów o prawie 28%.

10 darmowych szablonów treningowych Notion, które pomogą Ci osiągnąć cele fitness

Notion ułatwia uporządkowanie rutynowych ćwiczeń — jeśli używasz odpowiedniego szablonu. Oto 10 szablonów treningowych Notion, które obejmują wszystko, od podziału ćwiczeń siłowych po dzienniki żywieniowe.

1. Szablon 21-dniowego wyzwania zdrowego odżywiania Notion

za pośrednictwem Notion

Szablon 21-dniowego wyzwania zdrowego odżywiania Notion koncentruje się na ustrukturyzowanym odżywianiu i śledzeniu nawodnienia organizmu, aby pomóc poprawić poziom energii, jasność umysłu i wyniki fizyczne. Ten szablon planu treningowego Notion nie dotyczy tylko samych treningów — chodzi o ustalenie, co je napędza.

Szablon poprowadzi Cię przez 3-tygodniowy proces rejestrowania posiłków, uwzględniając śledzenie nastroju i postępów dla dodatkowego wsparcia. Wykresy reagują na Twoje zachowanie, ułatwiając śledzenie postępów bez obsesji na punkcie liczb.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Rejestruj codzienne posiłki i nawodnienie na przejrzystym pulpicie

Monitoruj spożycie cukrów przetworzonych za pomocą dynamicznych wykresów

Zastanów się nad swoimi nawykami żywieniowymi, korzystając z wbudowanych podpowiedzi dziennika

Połącz odżywianie z energią i wzorcami nastroju

Idealne dla: wszystkich, którzy chcą podnieść poziom swojej kondycji fizycznej, poważnie podchodząc do kwestii odżywiania i planowania posiłków w aplikacji Notion.

2. Szablon Notion do śledzenia zdrowia i kalorii (CICO)

za pośrednictwem Notion

Szablon Notion Health and Calories Tracker (CICO) pozwala zachować porządek dzięki prostemu systemowi rejestrowania dziennego i tygodniowego, który pokazuje, w jakim stopniu Twoje spożycie jest zgodne z celami.

Nie ma wbudowanej bazy danych żywności, co sprawia, że aplikacja działa szybciej, jeśli znasz już swoje makroskładniki lub korzystasz z zewnętrznego kalkulatora. Jest przejrzysta, oparta na matematyce i stworzona z myślą o wydajności. Pulpit aktualizuje się automatycznie za pomocą formuł, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie jesteś pod koniec dnia.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Codziennie rejestruj posiłki i kalorie bez bałaganu

Ustal cotygodniowe cele i obserwuj zmiany trendów

Monitoruj zmiany wagi za pomocą tygodniowego dziennika

Skorzystaj z systemu opartego na formułach, aby skrócić czas śledzenia

Idealne dla: osób poszukujących minimalistycznego narzędzia do śledzenia kalorii, które koncentruje się na utracie lub przybieraniu na wadze, bez zbędnych rozpraszaczy.

3. Szablon Notion 75 Soft Challenge

za pośrednictwem Notion

Szablon Notion 75 Soft Challenge został stworzony dla osób, które pragną porządku zamiast chaosu. Zaprojektowany z myślą o wyzwaniu 75 Soft Challenge, zapewnia uporządkowany, ale elastyczny układ, który pomoże Ci ustalić codzienną dyscyplinę w zakresie treningów, nawadniania organizmu, czytania i odżywiania.

Pulpit jest przejrzysty, można go dostosować do własnych potrzeb i zawiera codzienne listy kontrolne oraz cotygodniowe podsumowania, które pomogą Ci zachować dyscyplinę. Nie chodzi tylko o trening — chodzi o wyrobienie nawyków, które zapewnią Ci wsparcie w dążeniu do osiągnięcia formy.

Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Zapisuj codzienne treningi, posiłki, nawodnienie i nawyki związane z czytaniem

Śledź wagę, kroki i realizację celów na jednym pulpicie nawigacyjnym

Co tydzień zastanów się nad podpowiedziami, aby poprawić nastawienie i motywację

Zachowaj konsekwencję dzięki minimalistycznemu, wizualnemu trackerowi treningów

Idealne dla: wszystkich, którzy chcą commit do ustrukturyzowanego planu budowania nawyków, łączącego fitness, odżywianie i koncentrację umysłową — wszystko w ramach Notion.

4. Notion Weight Loss Tracker – szablon transformacji ciała

za pośrednictwem Notion

Stworzony specjalnie z myślą o odchudzaniu, Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template zapewnia przejrzysty pulpit do ustalania celów, rejestrowania codziennej wagi, wizualnego śledzenia zmian oraz utrzymania motywacji dzięki zdjęciom postępów i cotygodniowym statystykom.

Wykorzystuje wbudowane wykresy Notion, aby przekształcić wprowadzone dane w wizualną motywację, pomagając Ci pozostać na dobrej drodze bez konieczności mikrozarządzania każdym szczegółem.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Podziel swój cel odchudzania na cele dzienne i tygodniowe

Zapisuj pomiary ciała, wagę i zdjęcia postępów w jednym miejscu

Natychmiastowy widok trendów dzięki automatycznie generowanym wykresom Notion

Zmniejsz przytłaczającą ilość danych, korzystając z rejestrowania jednym kliknięciem za pomocą przycisków Notion

Idealne dla: użytkowników, którzy poważnie podchodzą do śledzenia postępów w formacie wizualnym, zwłaszcza tych, którzy koncentrują się na utracie wagi i zmianach składu ciała.

5. Notion Workout → Szablon planera + trackera

za pośrednictwem Notion

Szablon Notion Workout → Planner + Tracker to szablon treningowy Notion, który zastępuje trzy różne aplikacje. Łączy w jednym pulpicie śledzenie grup mięśni, rejestrowanie postępów i planowanie podziału treningu.

Niezależnie od tego, czy wykonujesz ćwiczenia typu push/pull/legs, czy niestandardową kombinację, ten układ zapewnia pełną kontrolę bez nadmiernego komplikowania. Zawiera również sekcje do rejestrowania pomiarów ciała, analizowania statystyk i udoskonalania struktury treningu w miarę upływu czasu.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Organizuj treningi według podziału, dnia i grup docelowych mięśni

Rejestruj serie, powtórzenia i ciężar w szczegółowym dzienniku treningowym

Zapisuj pomiary ciała, aby porównać statystyki przed i po treningu

Analizuj częstotliwość i intensywność treningów w czasie

Idealne dla: Osoby podnoszące ciężary, które potrzebują opartego na danych planera treningów, obejmującego wszystkie podstawowe elementy — od podziału treningów po śledzenie grup mięśni i statystyki fizyczne.

🧠 Ciekawostka: Rynek urządzeń do śledzenia aktywności fizycznej noszonych na nadgarstku będzie wart 22,8 miliarda dolarów w 2024 roku, a wielu użytkowników korzysta z synchronizowanych szablonów lub aplikacji, aby ręcznie rejestrować treningi, posiłki i postępy.

6. Szablon Notion do śledzenia wagi

za pośrednictwem Notion

Szablon Notion Weight Tracker jest prosty w obsłudze: śledź swoją wagę, rejestruj pomiary i obserwuj zmiany swojego ciała w czasie. Osiągnij swój pełny potencjał dzięki zdjęciom postępów i wprowadzanym pomiarom, dzięki czemu szablon ten jest przydatny nie tylko jako liczba na wadze.

Jeśli nie potrzebujesz kompleksowego planera treningów i chcesz widzieć jasne wyniki, ten szablon jest właśnie dla Ciebie.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wprowadzaj swoją wagę codziennie lub co tydzień w kilogramach lub funtach

Przesyłaj zdjęcia postępów na pulpit

Zapisuj pomiary, takie jak obwód talii, klatki piersiowej i bioder

Porównaj zmiany w czasie za pomocą prostych wizualizacji

Idealne dla: wszystkich osób skupionych na śledzeniu wagi — niezależnie od tego, czy chcesz schudnąć, czy nabrać masy — i poszukujących prostego systemu w ramach Notion.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj emotikonów lub kolorów do oznaczania intensywności treningu. Oznacz dni lekkiego, umiarkowanego i ciężkiego treningu za pomocą różnych symboli lub kolorowych etykiet. Dzięki temu szybko zorientujesz się, co Cię czeka, a szablon nie będzie przypominał arkusza kalkulacyjnego.

7. Szablon Notion do śledzenia postępów w odchudzaniu

za pośrednictwem Notion

Szablon Notion „Śledź swoją drogę do utraty wagi” skupia się tylko na tym, co najważniejsze — wadze, kaloriach, treningach i śledzeniu postępów — w sposób, który jest łatwy w zarządzaniu i motywujący.

Zostały stworzone dla tych, którzy chcą trzymać się swojej rutyny bez zagubienia się w statystykach. Układ jest przejrzysty i minimalistyczny, dzięki czemu aktualizowanie dzienników staje się nawykiem, a nie obowiązkiem.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zapisuj swoją codzienną wagę i spożycie kalorii

Ustal proste cele i śledź nawyki, które pomogą Ci je osiągnąć

Widok spójności treningów na pierwszy rzut oka

Śledź ogólny postęp za pomocą wizualnych znaczników

Idealne dla: wszystkich, którzy potrzebują prostego i skutecznego narzędzia do monitorowania aktywności fizycznej, które zapewni wsparcie w długotrwałym odchudzaniu bez zbędnego bałaganu.

8. Notion Diet & Meal Planner | Szablon do śledzenia makroskładników

za pośrednictwem Notion

Szablon Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker pozwala ustawić konkretne cele kaloryczne i makro, a następnie skomponować posiłki na podstawie wprowadzonych składników, które automatycznie obliczają sumy.

To przejrzysty kalkulator makro połączony z narzędziem do planowania posiłków. Dodaj posiłek, zobacz natychmiastową aktualizację statystyk i dostosuj porcje w czasie rzeczywistym. Dostępny jest również dedykowany widok listy zakupów, dzięki czemu zakupy spożywcze będą zgodne z Twoim planem.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Twórz posiłki, korzystając z niestandardowej bazy danych składników z makroskładnikami

Śledź dzienne spożycie białka, węglowodanów, tłuszczów i całkowitej liczby kalorii

Utwórz dynamiczną listę zakupów połączoną z Twoim planem

Monitoruj swoje cele żywieniowe i dostosowuj posiłki w podróży

Idealne dla: wszystkich, którzy chcą uprościć planowanie posiłków, jednocześnie skupiając się na celach makro i kalorycznych.

🧠 Ciekawostka: Urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej, takie jak Fitbit, sprzedały się w 2023 roku w 6,6 milionach egzemplarzy, ale nadal wymagają one aplikacji lub szablonu, aby przekształcić surowe dane w praktyczne plany treningowe.

9. Szablon Notion do śledzenia zdrowia i nawyków

za pośrednictwem Notion

Szablon Notion Health & Habit Tracker został zaprojektowany, aby pomóc Ci rejestrować codzienne czynności, leki i objawy, jednocześnie śledząc, co działa w dłuższej perspektywie. Stawia Twoje nawyki zdrowotne na pierwszym planie, nie przytłaczając Cię dodatkowymi funkcjami.

Szablon jest prosty, co ułatwia jego regularną aktualizację. Jest to szczególnie przydatne, jeśli łączysz rutynę dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne i chcesz dokładnie zrozumieć, w jaki sposób nawyki wpływają na ogólne samopoczucie.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Monitoruj codzienne nawyki zdrowotne dzięki wizualnemu widokowi statusu

Śledź leki i objawy przez wiele tygodni

Obserwuj regularność nawyków dzięki wbudowanym statystykom

Dostosuj codzienne czynności do szerszych celów zdrowotnych

Idealne dla: osób, które dbają o kondycję fizyczną, mają cele związane ze zdrowiem lub leczeniem i szukają łatwego w użyciu systemu do śledzenia nawyków w aplikacji Notion.

10. Szablon do śledzenia wagi Notion

za pośrednictwem Notion

Szablon Notion do śledzenia wagi ogranicza śledzenie do niezbędnego minimum — tygodniowe dzienniki, widoki miesięczne i przejrzyste wizualizacje. Wystarczy wpisać swoją tygodniową wagę, a układ pomoże Ci dostrzec trendy i zachować odpowiedzialność.

Szablon jest idealny do długotrwałego stosowania, niezależnie od tego, czy chcesz schudnąć, nabrać masy mięśniowej, czy utrzymać formę. Dodatkowo ma przejrzystą strukturę, można go powtarzać i został stworzony tak, aby zachęcać do tworzenia nawyków.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zapisuj swoją wagę co tydzień, aby zachować długotrwałą konsekwencję

Śledź postępy miesiąc po miesiącu dzięki uporządkowanym wpisom

Wykrywaj wahania dzięki przejrzystemu formatowi wizualnemu

Skup się na celach dzięki uproszczonemu projektowi

Idealne dla: Użytkowników, którzy potrzebują uporządkowanego, łatwego w obsłudze narzędzia do śledzenia wagi, które zapewni wsparcie w regularnym rejestrowaniu danych i osiąganiu rzeczywistych postępów w Notion.

Ograniczenia szablonów treningowych Notion

Chociaż szablony treningów Notion są wszechstronne, pewne ograniczenia wpływają na ich funkcjonalność jako dedykowanego narzędzia do śledzenia treningów lub planowania ćwiczeń:

Brak automatycznego timera treningowego: Możesz rejestrować serie i okresy odpoczynku, ale nie ma wbudowanego timera, który powiadomi Cię o przejściu do następnej serii, więc będziesz potrzebować do tego osobnej aplikacji

Podczas treningów mogą wystąpić opóźnienia w działaniu aplikacji mobilnej: Na telefonach większe bazy danych i przełączniki mogą ładować się wolno lub zawieszać w trakcie sesji

Brak natywnej integracji z aplikacjami fitness: Notion nie synchronizuje się z Apple Health, Google Fit ani urządzeniami do noszenia, więc liczba kroków, spalone kalorie lub dane dotyczące tętna nie mogą być importowane automatycznie

Wykresy wymagają ręcznego ustawienia lub dostosowania: Chociaż wizualne śledzenie jest możliwe, często wymaga niestandardowych formuł i połączonych baz danych, które nie są przyjazne dla początkujących i łatwo ulegają drobnym błędom

Ograniczona funkcjonalność offline: Jeśli jesteś na siłowni ze słabym sygnałem, zmiany mogą nie synchronizować się prawidłowo lub nie wyświetlać się na żywo, co zakłóca rutynę rejestrowania

7 alternatywnych szablonów Notion, które pomogą Ci w dążeniu do lepszej kondycji fizycznej

Jeśli brak automatyzacji, integracji lub wydajności mobilnej Notion Cię powstrzymuje, te alternatywne szablony treningowe od ClickUp oferują bardziej dostosowane funkcje, które pomogą Ci osiągnąć cele fitness bez dodatkowego wysiłku.

1. Szablon dziennika ćwiczeń ClickUp

Pobierz darmowy szablon Rejestruj treningi, powtórzenia i postępy dzięki szablonowi dziennika ćwiczeń ClickUp

Śledzenie treningów w Notion często wymaga ręcznego tworzenia i formatowania nowych baz danych. Szablon dziennika ćwiczeń ClickUp to bardziej usprawnione i interaktywne rozwiązanie, w którym każdy wpis dotyczący ćwiczenia jest automatycznie konwertowany na zadanie z polami niestandardowymi, takimi jak liczba powtórzeń, serie, waga i czas trwania. Umożliwia to zaawansowane filtrowanie, śledzenie postępów i tworzenie cotygodniowych podsumowań — wszystko w jednym scentralizowanym pulpicie nawigacyjnym.

Użytkownicy mogą organizować wpisy według rodzaju treningu (np. siłowy, cardio, rozciąganie), oznaczać sesje etykietami według celu (np. wytrzymałość, utrata tkanki tłuszczowej) oraz monitorować regularność dzięki wbudowanym widokom kalendarza. W przeciwieństwie do statycznych szablonów, ten szablon dziennika ćwiczeń jest w pełni dynamiczny i oferuje wsparcie dla powtarzających się treningów, przesyłanie formularzy oraz zapisywanie notatek dotyczących wyników.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Ustaw przypomnienia i powtarzające się zadania, aby zachować regularność treningów

Rejestruj poszczególne ćwiczenia wraz z parametrami, takimi jak liczba serii, waga i czas trwania

Organizuj treningi za pomocą etykiet statusu, takich jak „Zakończone”, „Opuszczone” i „Do zrobienia”

Przełączaj się między widokami, takimi jak kalendarz, tablica lub lista, w zależności od cyklu pracy

Idealne dla: entuzjastów fitnessu i trenerów śledzących codzienne treningi i trendy postępów w czasie.

Oto, co Siobhan Wheelan, dyrektor i sprawdzony konsultant ClickUp w SDW Consulting, ma do powiedzenia na temat korzystania z szablonów ClickUp:

ClickUp zmienił sposób pracy naszego zespołu, zapewniając jedno źródło informacji, które pozwala nam działać zgodnie i skupiać się na naszych celach. Wykorzystanie szablonów, automatyzacji i odpowiednie ustawienie cyklu pracy całkowicie zmieniło naszą wydajność i komunikację.

ClickUp zmienił sposób pracy naszego zespołu, zapewniając jedno źródło informacji, które pozwala nam działać zgodnie i skupiać się na naszych celach. Wykorzystanie szablonów, automatyzacji i odpowiednie skonfigurowanie cyklu pracy całkowicie zmieniło naszą wydajność i komunikację.

2. Szablon ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Pobierz darmowy szablon Zbuduj wytrzymałość i siłę psychiczną dzięki wyzwaniu ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Ukończenie wyzwania 75 Hard wymaga poważnej konsekwencji, a ClickUp ułatwia osiągnięcie tego celu. Szablon ClickUp 75 Hard Wellness zawiera codzienne listy kontrolne dla wszystkich kryteriów wyzwania: dwa treningi, czytanie, spożycie wody, przestrzeganie diety i zdjęcia postępów. W przeciwieństwie do sztywnych tabel Notion, te ustawienia umożliwiają automatyzację, powiadomienia i śledzenie na urządzeniach mobilnych.

Każdy dzień jest podzielony na zadania z wbudowanymi podzadaniami, śledzeniem nawyków i wizualnymi licznikami serii. Pola niestandardowe pozwalają rejestrować refleksje, odżywianie i osobiste sukcesy, a statusy ułatwiają wizualizację serii i przerw. Wszystko jest zorganizowane tak, abyś mógł iść naprzód bez zbaczania z kursu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź wskaźniki ukończenia, rejestry czasu i notatki, które pomogą Ci zachować dyscyplinę przez 75 dni

Zobacz statystyki wyzwań i postępy w realizacji na pulpicie na żywo

Ustal codzienne zadania związane z treningami, dietą i celami dotyczącymi nastawienia, a także korzystaj z tablic wizualnych i wykresów Gantta, aby monitorować swoje postępy

Korzystaj z powiadomień w aplikacji mobilnej, aby realizować swoje cele w dowolnym miejscu

Idealne dla: osób podejmujących wyzwania fitness typu 75 Hard lub podobne, wymagające codziennej konsekwencji w nawykach.

3. Szablon planu codziennych działań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj motywację i osiągnij swoje cele dzięki codziennemu planowi działania ClickUp

Szablon planu codziennych działań ClickUp służy nie tylko do zarządzania zadaniami — to praktyczne narzędzie dla każdego, kto chce uporządkować swoją codzienną rutynę fitness. Chociaż nie jest przeznaczony specjalnie do treningów, łączy śledzenie nawyków z harmonogramowaniem bloków czasowych, tworząc powtarzalny schemat treningów, posiłków, regeneracji i praktyk związanych z nastawieniem.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zaplanuj swój dzień według segmentów: treningi, posiłki, bloki skupienia i regeneracja

Monitoruj codzienne sukcesy i powtarzające się czynności związane ze zdrowiem na jednym pulpicie

Otrzymuj powiadomienia o zadaniach, takich jak rozciąganie, prowadzenie dziennika lub spożycie białka

Zbuduj długotrwałą dyscyplinę dzięki uporządkowanym kontrolom i punktacji nawyków

Idealne dla: osób pragnących wprowadzić do swojego życia codzienną rutynę wellness lub rozwijać swoją kondycję fizyczną.

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony planów dbania o siebie

4. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyznacz cele i śledź postępy dzięki planowi rozwoju osobistego ClickUp

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp jest idealny do śledzenia długoterminowych nawyków zdrowotnych, celów wydajnościowych i kamieni milowych odporności psychicznej. Podczas gdy użytkownicy Notion mogą żonglować kilkoma niepołączonymi bazami danych, użytkownicy ClickUp mogą monitorować kondycję fizyczną, nastawienie, naukę i postępy w realizacji celów w jednym miejscu.

Dzięki polom takim jak „Zwycięstwa i osiągnięcia” oraz „Cele edukacyjne” uzyskasz kompleksowy widok postępów, który wykracza poza sferę fizyczną. Ten szablon zawiera sekcje dotyczące długoterminowej wizji, celów na 30, 60 i 90 dni, a także kształtowania nawyków.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Uporządkuj swoje przemyślenia dotyczące nastawienia i dobrego samopoczucia wraz z dziennikami trening

Korzystaj z cykli przeglądów, aby z czasem powracać do rutyn i udoskonalać je

Ustal osobiste cele dotyczące kondycji fizycznej, odżywiania lub rozwoju umysłowego i śledź postępy za pomocą kamieni milowych i widoków kwartalnych

Korzystaj z aktualizacji statusu, takich jak „Na dobrej drodze” lub „Nie na dobrej drodze”, aby dostosować swoje plany

🔑 Idealne dla: użytkowników dbających o kondycję fizyczną, którzy chcą połączyć trening fizyczny z budowaniem nawyków, refleksją i planowaniem celów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Śledź regenerację i sen wraz z treningami. Regeneracja jest równie ważna jak powtórzenia. Dodaj prostą sekcję, aby rejestrować godziny snu lub poziom bólu, dzięki czemu będziesz wiedzieć, kiedy zwolnić tempo, a kiedy możesz dać z siebie więcej.

5. Szablon osobistego trackera nawyków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź swoje codzienne nawyki dzięki ClickUp Personal Habit Tracker

Szablon ClickUp Personal Habit Tracker jest idealny do budowania trwałych nawyków zdrowotnych — niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne rozciąganie, śledzenie liczby kroków, nawadnianie organizmu czy praktykowanie uważności. Przekształca Twój plan treningowy w pulpit z elementami gry, na którym nawyki są oznaczone kolorami, zaplanowane i odzwierciedlane co tydzień.

Szablon wykorzystuje przejrzyste elementy wizualne, pola niestandardowe (takie jak „10 000 kroków” i „Wypij 64 uncje”) oraz proste statusy „otwarte” i „zakończone”, które pomagają monitorować konsekwencję nawyków bez nadmiernego komplikowania procesu. W przeciwieństwie do szablonów Notion, ClickUp pozwala przypisać każdy nawyk jako powtarzające się zadanie, zbudować automatyzację (np. zadania z nagrodami lub wyzwalacze kamieni milowych) oraz oceniać przestrzeganie planów za pomocą wykresów postępów.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Stwórz w pełni spersonalizowany dziennik treningowy z etykietami i wynikami

Ustal i śledź codzienne nawyki związane ze zdrowiem lub wydajnością za pomocą prostych przełączników

Wizualizuj postępy za pomocą uporządkowanych pól, takich jak liczba kroków lub spożycie wody

Twórz i organizuj mikro nawyki według priorytetów lub kategorii, korzystając z niestandardowych etykiet

Idealne dla: Użytkowników poszukujących minimalistycznego, elastycznego narzędzia do śledzenia nawyków, które pozwoli im zachować widoczność i odpowiedzialność za swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

6. Szablon celów rocznych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal długoterminowe cele fitness dzięki szablonowi celów rocznych ClickUp

Szablon celów rocznych ClickUp jest przeznaczony do planowania ogólnego. Chociaż został stworzony do śledzenia ogólnych celów, sprawdza się również w przypadku długoterminowych celów fitness, takich jak ukończenie maratonu, osiągnięcie docelowej wagi lub opanowanie złożonego programu treningowego.

Ten szablon pomaga osiągnąć cele roczne, dzieląc je na łatwe do wykonania zadania, ustawiając kamienie milowe i monitorując postępy w wielu widokach, w tym w widoku Gantta i kalendarza. Nie tylko rejestrujesz treningi — planujesz rok z celem.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Ustal roczne cele fitness lub wellness z mierzalnymi wynikami

Podziel cele na wykonalne zadania tygodniowe lub miesięczne

Śledź kamienie milowe i terminy dzięki widokom kalendarza i Gantta

Monitoruj postępy i wprowadzaj zmiany za pomocą wbudowanych pulpitów nawigacyjnych

Idealne dla: osób, które wyznaczają sobie cele i preferują ustrukturyzowane, kwartalne planowanie, aby pozostać zaangażowanym w swoją podróż fitness przez cały rok.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze aplikacje do śledzenia nawyków

7. Szablon celów dziennych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Realizuj krótkoterminowe zadania fitness dzięki szablonowi celów dziennych ClickUp

Szablon ClickUp Daily Goal Template, idealny do planowania dnia wokół mikro celów fitness, zapewnia narzędzia, które pomogą Ci skupić się na tym, co naprawdę ważne — niezależnie od tego, czy jest to 20-minutowy trening, monitorowanie nawodnienia organizmu, czy osiągnięcie celu dotyczącego liczby kroków.

Możesz podzielić większe cele zdrowotne na codzienne działania, monitorować to, co zostało zrobione, i przeglądać zadania pod koniec dnia, korzystając z wbudowanych statusów, takich jak „Do zrobienia”, „Przejrzane” i „Zakończone”. Chodzi o to, aby małe zwycięstwa były widoczne w każdym wpisie, skupiającym się na celach treningowych na dany dzień, zwycięstwach mentalnych, celach żywieniowych i dzienniku aktywności fizycznej.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Ustal mierzalne cele dzienne związane z kondycją fizyczną, rutynowymi ćwiczeniami lub dobrym samopoczuciem

Śledź postępy w czasie rzeczywistym, korzystając z pól niestandardowych i statusów

Organizuj zadania i pomysły w widokach takich jak Lista notatek i Notatki dzienne

Szybko przeglądaj i dostosowuj priorytety dzięki widokom tablicy lub listy

Idealne dla: osób pracujących nad codzienną motywacją, dyscypliną i pozytywnym nastawieniem podczas treningów.

Nadaj strukturę swoim ćwiczeniom dzięki ClickUp

Szablony Notion to solidny punkt wyjścia, zwłaszcza jeśli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu — ale jeśli szukasz większej automatyzacji, lepszej wydajności na urządzeniach mobilnych i kontroli na poziomie zadań, ClickUp to ulepszenie, którego potrzebuje Twoja rutyna.

Niezależnie od tego, czy rejestrujesz serie ćwiczeń, tworzysz plan odżywiania, czy śledzisz swoje postępy dzień po dniu, ClickUp oferuje gotowe do użycia szablony, które eliminują zgadywanie podczas planowania. Od śledzenia nawyków po ustawianie długoterminowych celów — wszystko zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci działać z zamierzonym celem, a nie tylko pod wpływem chwili.

Jeśli Twoim celem jest konsekwentna realizacja planu treningowego, skupienie się na celu i pełna zgodność z planem fitness, ClickUp oferuje narzędzia, które pomogą Ci to osiągnąć.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zmień swoje treningi oraz rutynę fitness!