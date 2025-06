Darmowe szablony procesu rekrutacyjnego dla zespołów HR i rekruterów

Rozproszenie procesu rekrutacji w arkuszach kalkulacyjnych, e-mailach i notatkach jest bardziej problematyczne, niż mogłoby się wydawać. Tracisz czas na przeglądanie danych i porównywanie informacji, czasami nawet do 60% dnia!

Stawka jest wysoka: każda zwłoka oznacza utratę najlepszych pracowników na rzecz szybciej działającej konkurencji. A co gorsza? Twój zespół zaczyna się wypalać w chaosie.

👀 Czy wiesz, że... Średni czas obsadzenia stanowiska wynosi 47,5 dnia, a liczba ta gwałtownie rośnie, gdy brakuje jasnego procesu lub narzędzi do wizualizacji postępów kandydatów na poszczególnych etapach.

Korzystanie z szablonu procesu rekrutacyjnego pozwala skupić się mniej na zadaniach administratora, a więcej na budowaniu wyjątkowego zespołu.

W tym poście pokażemy Ci dokładnie te szablony, z których korzystają najlepsze zespoły HR i rekruterzy, aby przyspieszyć proces rekrutacji, zachować porządek i zapewnić płynniejszy przebieg procesu wszystkim zaangażowanym osobom — od rekrutera po kandydata.

Czym są szablony procesu rekrutacyjnego?

Szablony procesu rekrutacyjnego to ustrukturyzowane narzędzia zaprojektowane, aby pomóc zespołom HR, menedżerom ds. rekrutacji i rekruterom w wizualizacji i zarządzaniu każdym etapem procesu rekrutacyjnego. Stanowią one jedno źródło informacji — mapują drogę kandydata od złożenia aplikacji do otrzymania oferty, poprzez jasno określone etapy, takie jak selekcja, rozmowa kwalifikacyjna i wybór.

Potraktuj je jako gotowe cykle pracy: otrzymujesz gotową strukturę z polami, które można dostosować do ról, statusów kandydatów, kroków rozmów kwalifikacyjnych, notatek z oceny i nie tylko. Pomagają one ograniczyć ręczne śledzenie, skoordynować pracę zespołów i zapewnić, że żaden kandydat nie zostanie pominięty.

Szablony procesu rekrutacyjnego są często używane w systemach ATS (Applicant Tracking System) lub platformach do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, w celu usprawnienia współpracy zespołowej i podejmowania decyzji. Niezależnie od tego, czy zatrudniasz jedną osobę na jedno stanowisko, czy rozbudowujesz dział, szablony te pomogą Ci ujednolicić proces, dzięki czemu nie będziesz musiał za każdym razem zaczynać od zera.

Czym charakteryzuje się dobry szablon procesu rekrutacyjnego?

Dobry szablon procesu rekrutacyjnego odzwierciedla proces zatrudniania i dostosowuje się do rzeczywistych złożonych sytuacji. Oto kilka niezbędnych funkcji:

Zawiera jasno oznaczone etapy (takie jak „Pozyskane”, „Przeselekcjonowane”, „Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną”, „Zatrudnione”), śledzenie statusu oraz wbudowane funkcje automatyzacji lub alerty, które zapewniają płynność procesu

Widoczność ofert : Kto jest w procesie rekrutacji? Jaki jest ich status? Gdzie są wąskie gardła?

Działa dobrze z istniejącymi narzędziami Twojego zespołu — niezależnie od tego, czy jest to kalendarz, formularze opinii czy karty oceny rozmów kwalifikacyjnych — dzięki czemu nie musisz powielać wysiłków

Wsparcie współpracy, np. wątki komentarzy lub przypisywanie zadań, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco

Co najważniejsze, szablon procesu rekrutacyjnego powinien być łatwy w użyciu i modyfikacji, abyś mógł sprawnie i pewnie przeprowadzać najlepszych kandydatów przez proces rekrutacyjny. Nie ma dwóch identycznych procesów rekrutacyjnych, a Twój zespół zasługuje na szablon, który działa tak, jak Ty pracujesz.

20 szablonów procesu rekrutacyjnego zapewniających płynny przebieg rekrutacji

Dobry szablon procesu rekrutacyjnego dzieli proces rekrutacji na logiczne etapy, takie jak przegląd aplikacji, rozmowy kwalifikacyjne, oceny i ostateczny wybór, ułatwiając śledzenie statusu każdego kandydata. Ułatwia również ocenę kandydatów dzięki wbudowanym kryteriom punktacji i porównania.

Oto kilka szablonów, które oferują funkcje ułatwiające proces rekrutacji:

1. Szablon ClickUp dotyczący rekrutacji i zatrudniania

Pobierz darmowy szablon Usprawnij cały cykl pracy związany z rekrutacją w swojej organizacji w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp do rekrutacji i zatrudniania pracowników

Szablon ClickUp Recruitment and Hiring to kompleksowy system do zarządzania ofertami pracy, etapami rekrutacji kandydatów i współpracą zespołu rekrutacyjnego — wszystko w jednym miejscu

Co najważniejsze, jest on ściśle zintegrowany z widokami ClickUp Docs, Forms i Kalendarz, dzięki czemu możesz tworzyć opisy stanowisk, zbierać aplikacje i planować rozmowy kwalifikacyjne — bez opuszczania platformy.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Został zaprojektowany z uporządkowanymi statusami zadań, takimi jak „Oczekiwanie na informację zwrotną”, „W trakcie” i „Zamknięte”, co ułatwia śledzenie kandydatów od pierwszego kontaktu do ostatecznego zatrudnienia

Obok nazwisk kandydatów znajdziesz pola niestandardowe do przechowywania linków do CV, notatek z rozmów kwalifikacyjnych i opinii kierowników ds. rekrutacji

Wbudowane funkcje automatyzacji pomagają przypisywać zadania, wysyłać aktualizacje i utrzymywać płynność pracy

👉🏼 Idealne dla: zespołów HR i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie talentów, które chcą skonsolidować proces rekrutacji w jeden skalowalny, powtarzalny cykl pracy

2. Szablon procesu rozmowy kwalifikacyjnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zoptymalizuj proces rozmów kwalifikacyjnych i szybko oraz dokładnie oceniaj kandydatów dzięki szablonowi procesu rozmów kwalifikacyjnych ClickUp

Szablon procesu rozmowy kwalifikacyjnej ClickUp pomaga zaprojektować spójny, powtarzalny przepływ rozmów kwalifikacyjnych dla każdej roli i działu. Zapewnia spójność między osobami przeprowadzającymi rozmowy i gwarantuje, że żaden krok nie zostanie pominięty.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Opisuje on każdy etap procesu rekrutacyjnego, od wstępnych rozmów telefonicznych po końcowe rozmowy kwalifikacyjne przed komisją

Pozwala przypisywać osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne, planować spotkania i zbierać opinie w czasie rzeczywistym

Szablon obsługuje wiele formatów rozmów kwalifikacyjnych — telefonicznych, wideo lub osobistych — dzięki czemu można go dostosować do potrzeb organizacji

Każda scena zawiera szablony zadań dotyczących tego, co należy przygotować, jakie pytania zadać i jak zebrać opinie. Możesz nawet osadzić formularze oceny bezpośrednio w cyklu pracy, dzięki czemu oceny są przechowywane w jednym miejscu i łatwe do porównania.

👉🏼 Idealne dla: firm szybko się rozwijających lub zatrudniających pracowników do wielu zespołów, gdzie problemem są rozbieżności między wynikami rozmów kwalifikacyjnych

3. Szablon listy kontrolnej rekrutacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z tej prostej listy kontrolnej, aby upewnić się, że poruszyłeś wszystkie ważne kwestie i zadałeś wszystkie pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Rekrutacja wymaga wielu działań — ogłoszeń o pracę, zatwierdzeń, rozmów kwalifikacyjnych, dokumentacji — a pominięcie jednego kroku może kosztować utratę najlepszych pracowników. Szablon listy kontrolnej rekrutacji ClickUp to proste, ale potężne narzędzie, które pozwala zachować porządek i kontrolę nad całym procesem.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Zawiera konfigurowalną listę zadań, na której można umieścić takie elementy, jak „Sfinalizuj opis stanowiska”, „Opublikuj ogłoszenie na tablicach ogłoszeń”, „Zaplanuj rozmowę kwalifikacyjną” i „Wyślij ofertę”, a każde z nich wraz z terminem i osobą przypisaną

Ponieważ znajduje się on w ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko, otrzymujesz śledzenie w czasie rzeczywistym, aktualizacje statusu i przypomnienia, które zapewniają, że wszystko zostanie zrobione na czas

👉🏼 Idealne dla: specjalistów HR i menedżerów ds. rekrutacji, którzy potrzebują niezawodnego, powtarzalnego procesu, aby każda rekrutacja przebiegała zgodnie z planem

Pobierz darmowy szablon Uprość ocenę i selekcję kandydatów, aby szybciej zatrudniać pracowników dzięki szablonowi ClickUp do rekrutacji kandydatów

Szablon ClickUp „Rekrutacja kandydatów” zapewnia wizualną tablicę do zarządzania aktywnymi kandydatami na wiele ról. Pomaga natychmiast zobaczyć, kto jest na jakim etapie i co wymaga Twojej uwagi.

Szablon ma formę tablicy w stylu Kanban, dzięki czemu można łatwo przenosić kandydatów z jednej sceny do drugiej (np. „Rozmowa telefoniczna” → „Rozmowa kwalifikacyjna 1” → „Oczekiwanie na decyzję”), zachowując ich CV, notatki i opinie dołączone do każdej karty.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Sortuj kandydatów według roli lub rekrutera i używaj niestandardowych etykiet, takich jak „Szybka ścieżka” lub „Polecenie wewnętrzne”, aby ustalać priorytety

Zmień proces rekrutacji w oparty na współpracy, przejrzysty proces, ograniczając spotkania dotyczące statusu i łańcuchy e-maili

👉🏼 Idealne dla: rekruterów i zespołów rekrutacyjnych, które zajmują się wieloma otwartymi rolami i potrzebują wizualnego, opartego na danych sposobu porównywania kandydatów i przyspieszenia procesu podejmowania decyzji

5. Szablon matrycy selekcji kandydatów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Obiektywnie oceniaj kandydatów i zatrudniaj najlepszych pracowników dzięki decyzjom opartym na danych, korzystając z szablonu matrycy selekcji kandydatów ClickUp

Szablon matrycy selekcji kandydatów ClickUp zapewnia obiektywność i przejrzystość procesu oceny kandydatów. Szablon ten umożliwia porównanie kandydatów za pomocą dostosowywalnych kryteriów, dzięki czemu możesz podejmować decyzje rekrutacyjne w oparciu o dane.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Oceniaj kandydatów pod kątem umiejętności, doświadczenia i dopasowania kulturowego za pomocą ważonych kryteriów

Skorzystaj z wizualnej matrycy, aby łatwo porównać wszystkich kandydatów

Komentarze umożliwiają wspólne przekazywanie opinii przez wiele zainteresowanych stron

Eksportowalne raporty ułatwiają udostępnianie informacji kierownictwu lub na potrzeby zgodności z przepisami

👉🏼 Idealne dla: zespołów, które chcą wyeliminować stronniczość i zapewnić sprawiedliwą, spójną ocenę kandydatów

6. Szablon kalendarza ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj zadaniami rekrutacyjnymi, spotkaniami i wydarzeniami w jednym miejscu dzięki szablonowi kalendarza ClickUp

Szablon planera kalendarza ClickUp to narzędzie, które pozwala zaplanować rozmowy kwalifikacyjne, sesje wdrożeniowe i wydarzenia rekrutacyjne — wszystko w jednym miejscu. Intuicyjny kalendarz ClickUp synchronizuje się z Kalendarzem Google i Outlookiem, pomagając uniknąć podwójnych rezerwacji i zapewniając wszystkim dostęp do tych samych informacji.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualnie zaplanuj cały harmonogram rekrutacji, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

Zmieniaj harmonogram i ustalaj priorytety, przeciągając i upuszczając zadania, takie jak rozmowy kwalifikacyjne, terminy przekazania informacji zwrotnych lub zatwierdzanie ofert w kalendarzu

Ustaw przypomnienia i zależności między zadaniami (np. rozmowa kwalifikacyjna przed przekazaniem informacji zwrotnej)

Oznacz wydarzenia rekrutacyjne kolorami według działu, rekrutera lub roli

👉🏼 Idealne dla: rekruterów i zespołów rekrutacyjnych, którzy muszą skoordynować wiele zmiennych elementów w różnych osiach czasu

7. Szablon spotkań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Organizuj produktywne dyskusje dzięki szablonowi ClickUp Meetings, który pozwala utrzymać porządek podczas spotkań i skupić się na wynikach

Spotkania rekrutacyjne są znane z tego, że są niejasne lub odbiegają od tematu. Szablon spotkań ClickUp pomaga przeprowadzać szybsze i bardziej produktywne podsumowania — niezależnie od tego, czy chodzi o synchronizację oceny kandydatów, czy cotygodniowy przegląd procesu rekrutacyjnego.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Gotowe sekcje agendy do ustrukturyzowanych rozmów

Przypomnienia o dalszych działaniach zapewniające odpowiedzialność

Scentralizowany folder z zapisem wszystkich spotkań do wykorzystania w przyszłości

👉🏼 Idealne dla: zespołów rekrutacyjnych, które chcą prowadzić wydajne i produktywne spotkania rekrutacyjne oraz nigdy nie stracić z oczu kolejnych kroków

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz zautomatyzować transkrypcje i notatki ze spotkań rekrutacyjnych? Skorzystaj z ClickUp AI Notetaker. Wysyła on podsumowanie spotkania z jasno oznaczonymi dyskusjami i dobrze zdefiniowanymi elementami do działania bezpośrednio do skrzynki odbiorczej ClickUp. Nagrywaj, transkrybuj i podsumowuj swoje spotkania dzięki ClickUp AI Notetaker

8. Szablon notatek ze spotkań kwalifikacyjnych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Natychmiast rejestruj i udostępniaj kluczowe informacje z rozmów kwalifikacyjnych dzięki szablonowi notatek ze spotkań kwalifikacyjnych ClickUp

Szablon notatek ze spotkań rekrutacyjnych ClickUp został stworzony z myślą o rejestrowaniu szczegółowych, spójnych opinii podczas rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Koniec z rozrzuconymi notatkami i zapomnianymi wrażeniami — wszystko jest uporządkowane i dostępne.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Ujednolicenie pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej i kryteriów oceny

Zapisuj wrażenia osób przeprowadzających rozmowę kwalifikacyjną i odpowiedzi kandydatów w czasie rzeczywistym

Natychmiastowe udostępnianie notatek zespołowi rekrutacyjnemu w celu wspólnego podejmowania decyzji

Prowadź archiwum wszystkich notatek z rozmów kwalifikacyjnych z możliwością wyszukiwania

👉🏼 Idealne dla: komisji rekrutacyjnych i menedżerów ds. rekrutacji, którzy chcą uzyskać szybką, jasną informację zwrotną, która pomoże im podejmować lepsze decyzje

📮ClickUp Insight: 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów do wykonania, co skutkuje pominięciem decyzji i opóźnieniami w realizacji zadań. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki z przypomnieniami, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często chaotyczny i nieefektywny. Rozwiązanie ClickUp do zarządzania zadaniami zapewnia płynne przekształcanie rozmów w zadania, dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostawać w zgodzie.

9. Szablon formularza oceny ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zbierz opinie na temat wyników kandydatów dzięki szablonowi formularza oceny ClickUp

Szablon formularza oceny ClickUp standaryzuje sposób oceny kandydatów przez Twój zespół, dzięki czemu każda decyzja jest podejmowana na podstawie tych samych kryteriów, niezależnie od tego, kto przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Formularz można w pełni dostosować za pomocą:

Kompetencje związane z rolą i skale ocen

Pola wymagane, aby ograniczyć liczbę niekompletnych przesłanych formularzy

Rozwijane listy, pola tekstowe i opcje wielokrotnego wyboru umożliwiają uporządkowane wprowadzanie danych

Płynna integracja z zadaniami ClickUp umożliwia śledzenie procesu rekrutacyjnego, co przyspiesza realizację kolejnych etapów

👉🏼 Idealne dla: komisji rekrutacyjnych i menedżerów ds. rekrutacji, którzy chcą uzyskać szybką, jasną informację zwrotną, która pomoże im podejmować lepsze decyzje

👀 Czy wiesz, że... W ClickUp możesz przekształcić przesłane formularze w zadania, które można śledzić! Oznacza to, że za każdym razem, gdy kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy lub przesyła swoje dane podczas procesu rekrutacji, ClickUp może natychmiast utworzyć zadanie z wszystkimi wstępnie wypełnionymi informacjami: imię i nazwisko, CV, stanowisko, o które się ubiega, dane kontaktowe i wiele więcej. Możesz przypisać zadanie rekruterowi, ustawić terminy, a nawet uruchomić automatyzację, np. wysyłanie e-maili z przypomnieniem lub przeniesienie zadania do statusu „Weryfikacja”.

10. Szablon do zarządzania rozmowami kwalifikacyjnymi i raportowania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź kandydatów, organizuj i planuj rozmowy kwalifikacyjne z łatwością oraz szybko zbieraj opinie dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania rozmowami kwalifikacyjnymi i raportowania

Czy kiedykolwiek straciłeś orientację, kto przeprowadzał rozmowę kwalifikacyjną z kim lub jakie opinie zostały przekazane? Szablon ClickUp do zarządzania rozmowami kwalifikacyjnymi i raportowania został stworzony, aby wyeliminować ten chaos.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Rejestruj każdą rundę rozmów kwalifikacyjnych, osoby przeprowadzające rozmowy i kandydatów w jednym pulpicie

Załącz notatki z rozmów kwalifikacyjnych, CV i karty oceny bezpośrednio do dokumentacji każdego kandydata

Generuj natychmiastowe raporty, aby porównać wyniki kandydatów w wielu rundach

Korzystaj z niestandardowych statusów zadań, takich jak „Zaplanowane”, „W trakcie” i „Oczekiwanie na opinię”, aby wszyscy byli na bieżąco

👉🏼 Idealne dla: zespołów ds. pozyskiwania talentów zarządzających rekrutacją na dużą skalę, które potrzebują przejrzystej, łatwej do audytu dokumentacji każdej rozmowy kwalifikacyjnej

Pobierz darmowy szablon Twórz kompleksowe profile kandydatów, aby podejmować świadome decyzje dotyczące zatrudnienia dzięki szablonowi raportu oceny potencjalnych pracowników ClickUp

Najlepsi pracownicy nie zawsze są najbardziej oczywistym wyborem. Jak zapewnić każdemu kandydatowi sprawiedliwą, obiektywną ocenę? Szablon raportu oceny potencjalnych kandydatów ClickUp pomaga uzyskać bardziej szczegółowe informacje, łącząc jakościowe i ilościowe dane w jednym raporcie w formacie dokumentu.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Zbierz informacje o mocnych i słabych stronach oraz wskaźniki dopasowania do roli w uproszczonym widoku tabeli w ClickUp

Generuj wizualizacje i analizy oparte na wskaźnikach dzięki zintegrowanym pulpitom ClickUp

Użyj pól niestandardowych, aby śledzić wszystko, od dopasowania do zespołu po techniczne benchmarki

👉🏼 Idealne dla: liderów i menedżerów ds. rekrutacji, którzy oczekują formalnych, przejrzystych raportów uzasadniających decyzje rekrutacyjne solidnymi danymi

12. Szablon e-maila z przypomnieniem ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj rozmowami z kandydatami i śledź je w jednym miejscu dzięki szablonowi e-maila do kontynuacji sprawy ClickUp

Jak często zdarza się, że kandydaci znikają po rozmowach kwalifikacyjnych tylko dlatego, że nie otrzymują żadnej odpowiedzi? Szablon e-maila z przypomnieniem ClickUp zapewnia spersonalizowane podpowiedzi, dzięki którym kandydaci są na bieżąco informowani bez dodatkowego wysiłku.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Edytowalne fragmenty wiadomości e-mail dostosowane do różnych celów — podziękowania, kolejne kroki lub odmowa

Pola niestandardowe, które automatycznie pobierają nazwiska kandydatów, role i terminy

Zintegrowane przypomnienia o zadaniach i automatyzacja ClickUp — np. wyzwalacz e-maila z przypomnieniem, jeśli nie otrzymano odpowiedzi w ciągu trzech dni

👉🏼 Idealne dla: małych zespołów HR lub samodzielnych rekruterów, którzy chcą zachować responsywność i szacunek, nie tracąc czasu

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Niezależnie od tego, czy wysyłasz podziękowanie, informujesz o kolejnych krokach, czy przekazujesz odmowę, dzięki ClickUp Brain, natywnemu asystentowi AI ClickUp, możesz generować dostosowane wiadomości follow-up bezpośrednio w zadaniu kandydata. Wystarczy dodać kilka wskazówek kontekstowych, takich jak etap rozmowy kwalifikacyjnej, wynik i wszelkie uwagi do podpowiedzi. Możesz nawet zapisać te szkice jako szablony, aby szybciej korzystać z nich w całym procesie rekrutacyjnym. Twórz spersonalizowane e-maile z przypomnieniami w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Oto kilka innych sposobów wykorzystania AI do przyspieszenia i usprawnienia rekrutacji:

13. Szablon ClickUp dotyczący wdrażania nowych pracowników

Pobierz darmowy szablon Dzięki temu szablonowi wdrożenia nowi pracownicy szybko osiągną pełną wydajność i poznają wszystkie niezbędne informacje, które zapewnią im powodzenie w firmie

Wdrożenie nowych pracowników to moment, w którym pierwsze wrażenie staje się trwałe. Szablon ClickUp dotyczący wdrażania nowych pracowników zapewnia, że każdy nowy członek zespołu czuje się mile widziany, poinformowany i wydajny od pierwszego dnia.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Oferuj kandydatom szczegółowe listy kontrolne dotyczące wdrażania nowych pracowników, dostosowane do różnych ról lub działów

Zautomatyzuj przydzielanie zadań związanych z ustawieniami IT, dokumentacją kadrową i przedstawianiem członków zespołu

Skorzystaj z wbudowanej funkcji śledzenia postępów, dzięki której menedżerowie mogą sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każdy nowy pracownik

Stwórz sekcję biblioteki zasobów zawierającą zasady firmy, filmy szkoleniowe i często zadawane pytania

👉🏼 Idealne dla: zespołów HR, które chcą zapewnić płynną, skalowalną obsługę nowych pracowników, która przygotuje ich do osiągnięcia powodzenia

14. Szablon listy kontrolnej ClickUp dotyczącej wdrażania nowych pracowników

Pobierz darmowy szablon Pomóż menedżerom i specjalistom HR odpowiednio powitać nowych pracowników w firmie dzięki szablonowi listy kontrolnej ClickUp dotyczącej wdrażania nowych pracowników

Martwisz się, że zadania związane z wdrożeniem nowego pracownika (lub zespołu) zostaną pominięte? Szablon listy kontrolnej wdrożenia ClickUp to Twoja siatka bezpieczeństwa zapewniająca bezbłędne wdrożenie.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Obejmują podstawowe kwestie, takie jak ustawienia sprzętu, uprawnienia dostępu i wstępne przedstawienie zespołu

Wykorzystuje dziewięć pól niestandardowych — tytuł stanowiska, data rozpoczęcia, dział — w celu usprawnienia gromadzenia informacji

Kompatybilność z widokami listy, Gantta, kalendarza i obciążenia pracą — przeglądaj osie czasu lub zadania według osób

Wbudowane ostrzeżenia o zależnościach, śledzenie czasu i etykiety zapewniają, że każdy krok procesu wdrażania nowych pracowników jest zakończony za każdym razem

👉🏼 Idealne dla: zespołów HR i menedżerów, którzy poszukują niezawodnego sposobu na zapewnienie spójnego i profesjonalnego procesu wdrażania nowych pracowników

15. Szablon planu 30–60–90 dni ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wprowadź nowych pracowników i zapewnij im dobre warunki w ciągu pierwszych trzech miesięcy dzięki szablonowi planu 30-60-90 dni ClickUp

Chcesz, aby nowi pracownicy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki już po 90 dniach? Podziel pierwsze trzy miesiące na łatwe do osiągnięcia cele dzięki szablonowi planu 30-60-90 dni ClickUp.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Podziel cele i kamienie milowe na segmenty 30-, 60- i 90-dniowe

Przypisuje zadania i cele szkoleniowe dla każdego etapu

Wbudowane punkty kontrolne dla menedżerów i pracowników, umożliwiające przekazywanie informacji zwrotnych i ocenę

Możliwość dostosowania do każdej roli, od stanowisk podstawowych po kierownicze

👉🏼 Idealne dla: menedżerów i liderów HR, którzy chcą przyspieszyć wydajność nowych pracowników i mierzyć postępy od pierwszego dnia

16. Szablon planu działania dla pracowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Pomóż pracownikom rozwijać się dzięki ukierunkowanym informacjom zwrotnym i inicjatywom dzięki szablonowi planu działania dla pracowników ClickUp

Kiedy konieczna jest ocena wyników lub rozwój pracowników, szablon planu działania dla pracowników ClickUp pomoże Ci przekształcić informacje zwrotne w konkretne kroki.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Pomaga menedżerom wyznaczyć jasne, mierzalne cele powiązane z misją firmy

Śledź postępy w czasie rzeczywistym — zobacz, co zostało zrobione, a co jest w toku

Idealny do rozmów indywidualnych, spotkań dotyczących rozwoju lub planów doskonalenia

👉🏼 Idealne dla: specjalistów HR i kierowników zespołów zarządzających planami poprawy wydajności lub rozwoju kariery

17. Szablon ClickUp do zdalnego wdrażania nowych pracowników

Pobierz darmowy szablon Usprawnij proces zdalnego wdrażania nowych pracowników dzięki szablonowi ClickUp Remote Onboarding Template

Pracownicy zatrudnieni zdalnie mogą czuć się odizolowani, zwłaszcza w pierwszym tygodniu. Szablon ClickUp Remote Onboarding Template został stworzony specjalnie dla zespołów rozproszonych, zapewniając każdemu pracownikowi zdalnemu kompleksowy start i połączenie z zespołem.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Niestandardowe statusy (w trakcie, zakończone, otwarte) umożliwiają przejrzyste śledzenie zadań związanych z wdrażaniem nowych pracowników

Pola niestandardowe, takie jak kategoria i osoba zgłaszająca, pomagają ustalać priorytety zadań związanych z dostawą sprzętu, zgodnością z przepisami i innymi kwestiami

Gotowe widoki, takie jak Podręcznik pracownika, Widok listy i Przewodnik dla początkujących, ułatwiają wyszukiwanie zasobów

👉🏼 Idealne dla: zespołów rozproszonych, które chcą ujednolicić proces wdrażania nowych pracowników zdalnych i stworzyć przyjazną atmosferę wirtualną

18. Szablon listy szkoleń ClickUp dla nowych pracowników

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu listy szkoleń ClickUp dla nowych pracowników, aby stworzyć praktyczny program szkoleniowy, który zwiększy wydajność nowych pracowników

Nie trzeba powtarzać, że wdrażanie nowych pracowników wymaga mnóstwa szkoleń. Szablon listy szkoleń ClickUp dla nowych pracowników zawiera wszystkie niezbędne informacje dla każdego nowego członka zespołu:

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Uporządkuj moduły szkoleniowe, zasoby i terminy w jednej scentralizowanej liście

Przydzielaj nowym pracownikom zadania szkoleniowe i śledź status ich realizacji w czasie rzeczywistym

Dodaj linki do filmów, dokumentów i quizów, aby zapewnić mieszaną formę nauki

Wbudowane przypomnienia zapewniają dotrzymywanie harmonogramu zarówno przez trenerów, jak i uczestników szkoleń

👉🏼 Idealne dla: koordynatorów ds. wdrażania nowych pracowników, którzy potrzebują przejrzystego, opartego na odpowiedzialności programu szkoleniowego, który szybko zwiększa wydajność nowych pracowników

19. Szablon tablicy do planowania zatrudnienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Oceń potrzeby kadrowe i obciążenie w bieżących lub przyszłych projektach, korzystając z szablonu tablicy planowania kadr ClickUp

Rozbudowujesz zespół lub planujesz zatrudnienie pracowników sezonowych? Szablon tablicy ClickUp Staffing Plan zapewnia wizualną przestrzeń do współpracy, w której możesz zaplanować całą strategię rekrutacyjną.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z prostego interfejsu typu „przeciągnij i upuść” w ClickUp Tablice do tworzenia schematów organizacyjnych i wizualizacji wolnych pozycji

Dodawaj notatki, terminy i priorytety rekrutacyjne bezpośrednio na tablicy

Współpracuj w czasie rzeczywistym z działem HR, finansowym i kierownikami działów

Zintegruj je z zadaniami w procesie rekrutacyjnym, aby zapewnić płynną realizację

👉🏼 Idealne dla: liderów HR i kierowników działów, którzy muszą dostosować plany rekrutacyjne do celów biznesowych i budżetu

20. Szablon planowania sukcesji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj zmianami kadr na stanowiskach kierowniczych lub identyfikuj kluczowe pozycje w nowym planie sukcesji dzięki szablonowi ClickUp Succession Planning Template

Szablon planowania sukcesji ClickUp zapewnia scentralizowany system identyfikacji kluczowych ról i przygotowywania przyszłych liderów, charakteryzujący się przejrzystością i strukturą. Ten szablon, stworzony z myślą o połączeniu planowania przyszłościowego z realizacją w czasie rzeczywistym, gwarantuje, że żadna luka w kierownictwie nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem.

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Widoki tablicy i listy pozwalają na szybkie zaplanowanie kluczowych pozycji i potencjalnych następców

Niestandardowe statusy (otwarte, w trakcie, zamknięte) pomagają śledzić poziom gotowości każdej roli

Pola niestandardowe przechwytują szczegóły, takie jak aktualna pozycja, ocena gotowości, braki w umiejętnościach i kamienie milowe rozwoju

👉🏼 Idealny dla: liderów HR i kierowników działów, którzy chcą zbudować niezawodną rezerwę pracowników i zapewnić ciągłość działania w przypadku zmian

Szybszy proces od pozyskania kandydata do podpisania umowy dzięki darmowym szablonom procesu rekrutacyjnego ClickUp

Niezależnie od tego, czy szybko się rozwijasz, zatrudniasz pracowników na specjalistyczne role, czy po prostu chcesz wyeliminować wąskie gardła, szablony ClickUp dotyczące rekrutacji i powiązane zapewniają przejrzystość i kontrolę na różnych etapach.

Każdy szablon ma swoje zalety:

Przejrzystość i spójność dla kandydatów i zespołów rekrutacyjnych dzięki widokowi tablicy Kanban i narzędziom do raportowania

Spójność i ograniczenie stronniczości dzięki kartom wyników, listom kontrolnym i matrycom oceny

Wydajność i konsekwencja dzięki automatyzacji, przypomnieniom i ustrukturyzowanym cyklom pracy

Skalowalność i elastyczność w przypadku rekrutacji zdalnej, hybrydowej lub globalnej

Po połączeniu wszystkich elementów — procesu rekrutacyjnego, szkoleń, analizy kadrowej i wdrożenia nowych pracowników — stworzysz nie tylko proces rekrutacyjny, ale spójny mechanizm pozyskiwania talentów.

Oto moc wyboru: zarejestruj się w ClickUp, wybierz typowo zorganizowane szablony, które najlepiej odpowiadają najsłabszym obecnie punktom procesu rekrutacyjnego Twojego zespołu, wdroż je i zmierz ich wpływ. Z czasem proces rekrutacji ewoluuje od reaktywnego do proaktywnego, od fragmentarycznego do dopracowanego — i tak właśnie wygrywa się wojnę o talenty.