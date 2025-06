Jesteś w trakcie spotkania w Microsoft Teams, prezentujesz ważny raport, gdy ktoś mówi: „Chwileczkę, nie słyszymy Cię”.

Zastanawiasz się, jak udostępnić dźwięk z komputera, klikając kolejne ustawienia, podczas gdy niezręczna cisza się przedłuża.

Aplikacja Teams doskonale nadaje się do prezentacji i udostępniania wersji demonstracyjnych, ale podczas udostępniania dźwięku często pojawiają się problemy techniczne. Dzisiaj pokażemy Ci najszybsze i najprostsze sposoby udostępniania dźwięku w aplikacji Teams, dzięki czemu Twoje spotkania będą przebiegać płynnie i wydajnie.

Przedstawimy również alternatywne narzędzie do wirtualnych spotkań i udostępniania audio, które ułatwi synchronizację z zespołem i nie sprawi, że będziesz się męczyć podczas rozmowy z klientem! Tak, to będzie ClickUp — aplikacja do wszystkiego w pracy!

Jak udostępniać pliki audio w Microsoft Teams

Chcesz mieć pewność, że członkowie Twojego zespołu będą słyszeć wszystko głośno i wyraźnie podczas następnego spotkania? Oto, co musisz wiedzieć o udostępnianiu dźwięku z komputera w aplikacji Teams.

Zrozumienie udostępniania plików audio w Teams

Wybór odpowiedniej opcji udostępniania dźwięku może zadecydować o sukcesie lub porażce komunikacji w zespole. Microsoft Teams oferuje dwie opcje udostępniania dźwięku podczas spotkań:

Dźwięk systemowy: umożliwia uczestnikom słyszenie dźwięków z komputera. Obejmuje to odtwarzanie multimediów, powiadomienia aplikacji i dźwięki w aplikacji

Dźwięk z mikrofonu: Rejestruje dźwięki zewnętrzne za pośrednictwem mikrofonu. Obejmuje to Twój głos i odgłosy otoczenia

Wybierz dźwięk systemowy, aby udostępniać krystalicznie czysty dźwięk — idealny do muzyki, wideo lub prezentacji. Chcesz rozmawiać na żywo? Przełącz się na dźwięk z mikrofonu, aby Twój głos był słyszalny podczas rozmów w czasie rzeczywistym.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli podczas prezentacji musisz przełączać się między dźwiękiem systemowym a dźwiękiem z mikrofonu, dostosuj wcześniej ustawienia wyjścia audio w aplikacji Teams, aby zapobiec zakłóceniom.

Oto krótki przegląd, którego z nich należy używać w poszczególnych sytuacjach.

Scenariusz Dźwięk systemowy Dźwięk z mikrofonu Odtwarzanie wideo z dźwiękiem ✅ ❌ Wygłaszanie przemówień lub prezentacji na żywo ❌ ✅ Demonstracja oprogramowania z dźwiękami w aplikacji ✅ ❌ Prowadzenie dyskusji zespołowej lub sesji pytań i odpowiedzi ❌ ✅ Hosting webinaru z interaktywnymi mediami ✅ ✅ Komentowanie wideo w czasie rzeczywistym ✅ ✅ Wyjaśnianie dokumentu lub raportu na żywo ❌ ✅

📖 Przeczytaj również: Zalety i wady Microsoft Teams: czy to odpowiednie narzędzie dla Twojego zespołu?

Włączanie udostępniania audio w Teams

Udostępnianie audio w Teams jest łatwe — chyba że przeoczysz jakieś ustawienie i wszyscy będą się zastanawiać, co powinni usłyszeć. Niezależnie od tego, czy odtwarzasz wideo, prezentujesz oprogramowanie, czy udostępniasz podcast, oto jak udostępniać audio w Teams i upewnić się, że dźwięk jest głośny i wyraźny.

Udostępnianie plików audio na pulpicie

Krok 1: Po dołączeniu do spotkania włącz mikrofon, aby rozpocząć udostępnianie dźwięku. Spowoduje to włączenie dźwięku z mikrofonu. Na ekranie pojawi się powiadomienie potwierdzające, że wszyscy uczestnicy spotkania mogą Cię słyszeć.

Krok 2: W panelu sterowania spotkania kliknij ikonę „Udostępnij” (prostokąt z strzałką skierowaną w górę).

Krok 3: Aby udostępnić dźwięk z komputera, zaznacz pole „Dołącz dźwięk”, a następnie wybierz ekran lub okno, które chcesz udostępnić. Podczas udostępniania zakładki udostępniany jest tylko dźwięk z tej zakładki.

Jeśli korzystasz z przeglądarki internetowej dla Teams, pamiętaj, że nie będziesz w stanie udostępnić dźwięku z komputera dla całego okna. Aby udostępnić dźwięk w zakładce, wykonaj te same kroki, co w aplikacji komputerowej.

Krok 4: Kliknij „Udostępnij”, aby rozpocząć udostępnianie całego ekranu komputera wraz z dźwiękiem.

Krok 5: Po zakończeniu kliknij „Zatrzymaj udostępnianie”, aby wyłączyć sterowanie udostępnianiem dźwięku i ekranu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli udostępniasz wideo, użyj trybu „cały ekran” zamiast okna, aby uniknąć problemów z synchronizacją dźwięku.

Udostępnianie plików audio na urządzeniach mobilnych (iOS i Android)

Aplikacja mobilna Teams umożliwia udostępnianie ekranu, ale nie obsługuje udostępniania dźwięku systemowego. Zamiast tego należy:

Krok 1: Naciśnij ikonę głośnika u dołu ekranu.

Krok 2: Wybierz „Urządzenie” z menu.

Krok 3: Pojawi się powiadomienie potwierdzające, że dźwięk ze spotkania jest odtwarzany na Twoim urządzeniu mobilnym.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wielu użytkowników doświadcza niskiej głośności lub słabej jakości dźwięku podczas odtwarzania dźwięku z komputera przez mikrofon zamiast korzystania z funkcji dźwięku systemowego. Aby uzyskać najlepszą jakość, zawsze używaj wbudowanej opcji udostępniania dźwięku z komputera!

Zarządzanie udostępnionym dźwiękiem i rozwiązywanie problemów

Jeśli napotkasz problemy podczas udostępniania dźwięku systemowego w Teams, rozważ wykonanie następujących kroków rozwiązywania problemów:

1. Sprawdź ustawienia dźwięku systemu

Otwórz Panel sterowania dźwiękiem i wybierz opcję Komunikacja, aby upewnić się, że wybrano właściwe urządzenie wyjściowe

Dostosuj głośność wyjścia audio, aby uniknąć problemów z niską głośnością

2. Sprawdź ustawienia urządzenia

Przejdź do ustawień Microsoft Teams > Urządzenia i sprawdź, czy wybrano właściwe wyjście audio

Upewnij się, że aplikacja Teams ma uprawnienia dostępu do mikrofonu i dźwięku systemowego

3. Rozwiązanie problemu słabej jakości dźwięku

Zamknij niepotrzebne aplikacje, które mogą zakłócać działanie systemu dźwiękowego

W przypadku opóźnień lub przerywania dźwięku przełącz się na połączenie przewodowe

Pobierz nagranie z OneDrive lub SharePoint i popraw jakość dźwięku za pomocą narzędzi takich jak Audacity lub Adobe Audition

Wybierz aplikację innej firmy, aby poprawić czystość dźwięku i zredukować szumy tła

4. Sprawdź sterowniki audio

Jeśli wyjście audio w aplikacji Teams nie działa, zaktualizuj sterowniki audio

Jeśli sterownik nie działa, uruchom ponownie aplikację Teams i spróbuj wstrzymać lub odtworzyć zawartość wideo, aby rozpocząć udostępnianie dźwięku

5. Zatrzymaj udostępnianie dźwięku z komputera

Po zakończeniu udostępniania klipu kliknij „Zatrzymaj udostępnianie dźwięku” w kontrolkach spotkania, aby zapobiec niepożądanym dźwiękom w tle

Najlepsze praktyki dotyczące płynnego udostępniania plików audio

Aby zapewnić wysoką jakość udostępniania dźwięku podczas spotkań w Teams, postępuj zgodnie z poniższymi najlepszymi praktykami: Użyj wysokiej jakości mikrofonu i głośnika: poprawia to czystość głosu podczas łączenia dźwięku z systemu i mikrofonu

Dostosuj ustawienia systemu przed spotkaniem: Skonfiguruj ustawienia dźwięku systemu i przetestuj wyjście audio, aby uniknąć zakłóceń

Optymalizacja sterowania spotkaniami: Wycisz uczestników, którzy nie mówią ani nie prezentują, aby zmniejszyć hałas w tle i zapewnić wyraźniejszą komunikację

Skorzystaj z prostego kreatora, aby szybko skonfigurować ustawienia: Jeśli nie masz pewności, jak wybrać odpowiednie ustawienia audio, Teams udostępnia instrukcje krok po kroku, które pomogą Ci poprawnie skonfigurować dźwięk

Przetestuj przed spotkaniem: Przeprowadź szybkie spotkanie testowe, aby sprawdzić, czy dźwięk i mikrofon w komputerze działają zgodnie z oczekiwaniami

Dzięki tym prostym krokom możesz zapewnić płynny przebieg spotkań w Teams — niezależnie od tego, czy udostępniasz dźwięk systemowy podczas prezentacji, używasz mikrofonu do dyskusji, czy też korzystasz z obu tych funkcji!

Zarządzaj, nagrywaj i udostępniaj pliki audio dzięki ClickUp

Chociaż Microsoft Teams umożliwia udostępnianie dźwięku podczas spotkań, nie pozwala na organizowanie, przechowywanie ani przekształcanie tych rozmów w działania.

Właśnie tu pojawia się ClickUp.

Niezależnie od tego, czy rejestrujesz sesje burzy mózgów, dyskusje dotyczące opinii zwrotnych, czy aktualizacje statusu, ClickUp zapewnia jedno miejsce do zarządzania wszystkim — nagraniami, transkrypcjami, zadaniami i działaniami następczymi. To nie tylko udostępnianie plików audio, ale także audio z kontekstem, połączone z projektami, dokumentami i bazą wiedzy

ClickUp to jedyna platforma, której potrzebujesz do zwiększenia wydajności, zarządzania projektami i usprawnienia komunikacji — aplikacja do wszystkiego w pracy.

Zapoznaj się z kluczowymi funkcjami ClickUp, które to wszystko umożliwiają:

Clipy ClickUp

Z łatwością nagrywaj i udostępniaj swój ekran oraz dźwięk za pomocą ClickUp Clips, usprawniając komunikację i współpracę w zespole

ClickUp Clips to darmowy program do nagrywania ekranu wbudowany w ClickUp.

Umożliwia łatwe tworzenie i udostępnianie nagrań ekranu, z towarzyszącym materiałem z kamery internetowej i dźwiękiem lub bez. Możesz:

W razie potrzeby wstrzymaj, wznów lub usuń nagrania

Zapisuj nagrania w hubie Clip , aby lepiej je organizować i mieć do nich dostęp w przyszłości

Administratorzy mogą włączyć funkcję ClickUp Clips w ClickApps, umożliwiając zespołom łatwe nagrywanie i udostępnianie nagrań ekranu wraz z dźwiękiem. Niezależnie od tego, czy rejestrujesz sesję szkoleniową, aktualizację projektu, czy szybką informację zwrotną, ClickUp zapewnia porządek i dostępność wszystkich danych.

ClickUp ma szeroki wachlarz funkcji, które są odpowiednie i mogą być używane przez praktycznie każdego – ja korzystam tylko z tych, które są dla mnie przydatne. Wbudowany rejestrator ekranu jest genialny – szczególnie przydatny do tworzenia krótkich tutoriali w razie potrzeby. Od zarządzania zadaniami i śledzenia czasu po ustawianie celów, udostępnianie dokumentów i automatyzację – ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadto platforma jest regularnie aktualizowana i dodawane są nowe funkcje w oparciu o opinie użytkowników, więc warto śledzić jej plan rozwoju lub subskrybować aktualizacje.

ClickUp ma szeroki wachlarz funkcji, które są odpowiednie i mogą być używane przez praktycznie każdego – ja korzystam tylko z tych, które są dla mnie przydatne. Wbudowany rejestrator ekranu jest genialny – szczególnie przydatny do tworzenia krótkich samouczków w razie potrzeby. Od zarządzania zadaniami i śledzenia czasu po ustalanie celów, udostępnianie dokumentów i automatyzację – ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadto platforma jest regularnie aktualizowana i dodawane są nowe funkcje w oparciu o opinie użytkowników, więc warto śledzić jej plan rozwoju lub subskrybować aktualizacje.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj ClickUp Clips, aby przekazywać ustne opinie na temat projektów zamiast pisać długie komentarze. Oszczędza to czas i poprawia przejrzystość!

ClickUp Brain

Przekształć swoje nagrania w praktyczne informacje dzięki automatycznej transkrypcji opartej na sztucznej inteligencji ClickUp

Wyobraź sobie, że masz asystenta, który łączy wszystkie Twoje zadania, dokumenty i wiedzę zespołu oraz automatycznie transkrybuje i organizuje nagrania ze spotkań. To właśnie ClickUp Brain.

ClickUp Brain zapewnia, że każda dyskusja, notatka głosowa i nagranie ze spotkania zostanie przekształcone w tekst, który można przeszukiwać. Dzięki transkrypcji w czasie rzeczywistym opartej na sztucznej inteligencji AI nigdy nie przegapisz żadnego szczegółu. Transkrybuje również Twoje klipy ClickUp i może je podsumować na żądanie, dzięki czemu nie musisz wysłuchiwać długich prezentacji, instrukcji lub nagrań rozmów.

Transkrybuj audio z plików głosowych i wideo Clipów za pomocą ClickUp Brain

Chociaż Brain może transkrybować i streszczać istniejące nagrania, to AI Notetaker od ClickUp będzie Ci potrzebny, aby uchwycić dyskusje z spotkania na żywo.

Zapomnij o ręcznym sporządzaniu notatek, ponieważ AI automatycznie rejestruje nagranie głosowe, przegląd, transkrypcję z możliwością wyszukiwania, podsumowanie i kluczowe wnioski ze spotkania. Dzięki przejrzystym etykietom możesz również określić, czy dwie rozmowy pochodzą od tego samego rozmówcy, czy od różnych osób.

A co najlepsze? Możesz przekształcić kluczowe wnioski w zadania ClickUp z przypisanymi właścicielami, aby można było je realizować.

Użyj ClickUp AI Notetaker, aby bez wysiłku rejestrować, podsumowywać i realizować rozmowy podczas spotkań

📮 ClickUp Insight: Około 92% pracowników wiedzy ryzykuje podjęcie błędnych decyzji z powodu rozproszonej dokumentacji, a tylko 8% korzysta z narzędzi do zarządzania projektami w celu śledzenia elementów do wykonania. Ta rozbieżność między dyskusją a działaniem prowadzi do znacznej nieefektywności w sposobie śledzenia i wykonywania pracy przez zespoły. Dzięki ClickUp AI Notetaker możesz scentralizować notatki ze spotkań, elementy do wykonania i decyzje w jednym miejscu, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony notatek ze spotkań, które pomogą Ci sporządzać lepsze protokoły

Czat ClickUp

Bądź na bieżąco z zespołem — zamieniaj wiadomości w zadania, łącz rozmowy z projektami i uzyskaj informacje oparte na sztucznej inteligencji — wszystko to w czacie ClickUp!

ClickUp to doskonałe oprogramowanie do udostępniania plików, które pozwala uniknąć chaosu związanego z korzystaniem z wielu narzędzi. Wszystkie dane — od plików audio po notatki ze spotkań — są przechowywane centralnie w obszarze roboczym ClickUp. Dzięki czatowi ClickUp możesz udostępniać zawartość na bieżąco.

Ta sprytna funkcja zapewnia przejrzystość rozmów i możliwość podjęcia odpowiednich działań. Niezależnie od tego, czy jest to krótka notatka głosowa, fragment nagranego spotkania, czy ważna dyskusja, możesz udostępniać pliki audio bezpośrednio na czacie, dzięki czemu nic nie zostanie utracone podczas tłumaczenia.

Wysyłaj i odbieraj nagrania audio: udostępniaj wiadomości głosowe lub klipy ze spotkań w wiadomościach bezpośrednich lub kanałach czatu grupowego, aby komunikacja była szybsza i bardziej przejrzysta

Współpraca w czasie rzeczywistym : omawiaj nagrania, zostawiaj opinie i śledź ważne aktualizacje audio w uporządkowanym wątku

Przekształcaj rozmowy w działania: konwertuj notatki głosowe na zadania ClickUp, łącz je z projektami i zapewnij płynną realizację działań następczych

👀 Czy wiesz, że... Możesz rozpocząć spontaniczne spotkanie audiowizualne z kolegą (lub całym kanałem) z poziomu czatu ClickUp, korzystając z funkcji SyncUps! SyncUps umożliwia udostępnianie zakładek, okien, a nawet całego ekranu!

Integracje ClickUp

ClickUp integruje się z Zoom, Slack, Teams i Google Meet, ułatwiając współpracę

Tradycyjne narzędzia, takie jak Microsoft Teams, często nie mają rozbudowanych możliwości integracji w celu automatyzacji cyklu pracy między aplikacjami. ClickUp to doskonałe oprogramowanie do zarządzania spotkaniami, które płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Zoom, Slack, Teams i Google Meet, zapewniając kompatybilność z istniejącymi cyklami pracy.

Dzięki integracji ClickUp możesz dołączać do spotkań bez opuszczania ClickUp. Ponadto wszystkie nagrania audio i transkrypcje spotkań są dostarczane bezpośrednio do skrzynki odbiorczej ClickUp.

ClickUp to coś więcej niż udostępnianie plików audio lub robienie notatek podczas spotkań. To miejsce, w którym planujesz spotkanie, rejestrujesz dyskusję i przekształcasz wszystkie wnioski w działania — bez przełączania się między narzędziami.

Dzięki nagraniom spotkań, transkrypcjom i zadaniom w jednym miejscu ClickUp służy nie tylko do zarządzania spotkaniami. Służy do ich prowadzenia i posiadania — z własnego, niestandardowego hubu spotkań.

📖 Przeczytaj również: ClickUp vs. Teams: które narzędzie do współpracy jest odpowiednie dla Ciebie?

Pożegnaj się z problemami związanymi z udostępnianiem plików audio — ClickUp zadba o wszystko

Niezależnie od tego, czy prezentujesz wideo, przeprowadzasz zespół przez demonstrację, czy udostępniasz ważną dyskusję, płynne udostępnianie dźwięku jest niezbędne.

Microsoft Teams obejmuje podstawowe funkcje, ale nie wystarcza, aby przekształcić rozmowy w rzeczywisty postęp. W tym miejscu do akcji wkracza ClickUp.

Nagrywaj spotkania, udostępniaj klipy, automatycznie transkrybuj dyskusje i natychmiast zamieniaj kluczowe momenty w zadania — wszystko w jednym miejscu. Nie musisz przełączać zakładek, nie tracisz elementów do wykonania, a zarządzanie spotkaniami jest uproszczone i kompleksowe, co faktycznie przekłada się na wyniki.

Spraw, aby spotkania przebiegały bez zakłóceń i były 10 razy bardziej wydajne. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!