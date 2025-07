10 najlepszych narzędzi SSO zapewniających bezpieczny dostęp w 2025 r

Twoje hasło musi zawierać wielkie litery, małe litery, cyfry, symbole, haiku i nazwisko panieńskie Twojego zwierzaka z dzieciństwa.

Wszyscy znamy te frustrujące czerwone ostrzeżenia, a dla wielu użytkowników jedynym rozwiązaniem jest po prostu ponowne użycie hasła. W rzeczywistości 48% osób tak właśnie robi. Jednak dla zespołów IT nie jest to tylko anegdota o lenistwie — to poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

Właśnie w tym pomaga logowanie jednokrotne (SSO). Pomyśl o nim jak o bezpiecznym cyfrowym kluczu — jednym logowaniu, które zapewnia dostęp do wszystkich zatwierdzonych aplikacji i narzędzi potrzebnych Twojemu zespołowi. Upraszcza zarządzanie dostępem, chroni tożsamość użytkowników i eliminuje problem zapamiętywania haseł w całej organizacji.

Jednak świat SSO nie jest idealnie równy. Skąd więc wiadomo, które rozwiązanie wybrać?

W tym przewodniku przedstawimy 10 najlepszych narzędzi SSO, abyś mógł znaleźć odpowiednie rozwiązanie do usprawnienia dostępu użytkowników i wzmocnienia strategii bezpieczeństwa.

Czego należy szukać w narzędziu SSO?

Narzędzie SSO to nie tylko bramkarz przy cyfrowych drzwiach wejściowych, proszący o kartę ID. Ma ono również wpływ na proces logowania i musi błyskawicznie dostosowywać się do wytycznych dotyczących zgodności.

Wiele zależy od jednego narzędzia, prawda? Dlatego każde rozwiązanie, które znajdzie się na Twojej krótkiej liście, musi mieć następujące funkcje:

Solidna architektura bezpieczeństwa: Poszukaj opcji z silnymi podstawami bezpieczeństwa, takimi jak opcje logowania wieloskładnikowego, szyfrowane dane logowania i bezpieczny transfer danych. Obejmuje to również aktualne Poszukaj opcji z silnymi podstawami bezpieczeństwa, takimi jak opcje logowania wieloskładnikowego, szyfrowane dane logowania i bezpieczny transfer danych. Obejmuje to również aktualne certyfikaty SOC 2, GDPR/HIPAA i ISO , które zwiększają zaufanie i zgodność z przepisami

Różnorodne integracje: Wybierz narzędzia SSO z solidnym zarządzaniem dostępem i protokołami, takimi jak geograficzne przekierowanie DNS i konfigurowalne ustawienia. Sprawdź dokładnie, czy są one w stanie obsłużyć dużą liczbę logowań i integrację z popularnymi aplikacjami, takimi jak Gmail i Apple

Wszechstronne funkcje administracyjne: Wybierz narzędzie umożliwiające szybką kontrolę tożsamości użytkowników i zarządzanie logowaniem. Funkcje administratora, takie jak reguły oparte na lokalizacji, język znaczników zabezpieczeń, sprawdzanie urządzeń, szybkie usuwanie użytkowników i zintegrowane Wybierz narzędzie umożliwiające szybką kontrolę tożsamości użytkowników i zarządzanie logowaniem. Funkcje administratora, takie jak reguły oparte na lokalizacji, język znaczników zabezpieczeń, sprawdzanie urządzeń, szybkie usuwanie użytkowników i zintegrowane narzędzia audytowe SOC 2 , zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi z jednego centrum dowodzenia

Wbudowana funkcja odzyskiwania danych po awarii: Priorytetowo traktuj rozwiązania, które chronią Cię nawet w przypadku przestoju lub utraty danych. Długoterminowe buforowanie lokalnych poświadczeń, protokoły awaryjnego omijania i równoległe uwierzytelnianie mają kluczowe znaczenie dla zminimalizowania zakłóceń

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Poszukaj narzędzi SSO, które posiadają moduły do zarządzania hasłami lub można je z nimi łatwo zintegrować.

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w kluczowym narzędziu SSO, pozostaje tylko zapoznać się z recenzjami. Oto dziesięć najlepszych opcji dostępnych na rynku.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. Okta (najlepsze rozwiązanie do skalowalnego zarządzania tożsamością w przedsiębiorstwie)

za pośrednictwem Okta

Pierwsze miejsce na liście zajmuje Okta, główny gracz w przestrzeni zarządzania tożsamością i płynnym dostępem. Platforma ta jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorstwa na całym świecie dzięki dobrze zrównoważonemu zestawowi funkcji, w tym bezpiecznemu logowaniu jednokrotnemu, inteligentnemu uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu (MFA) i integracji aplikacji.

Znana ze swoich solidnych możliwości integracyjnych, firma Okta oferuje szerokie wsparcie dla protokołów SAML, Uwierzytelnianie OA i OIDC. Doświadczenie użytkownika dopełnia przejrzysty interfejs bez kodowania i wnikliwy pulpit administratora. Okta jest doskonałym rozwiązaniem dla zespołów poszukujących elastycznego i skalowalnego zarządzania użytkownikami.

Najlepsze funkcje Okta

Zacznij budować platformy dzięki potężnej i rozszerzalnej integracji z Okta Integration Network

Zoptymalizuj poziomy bezpieczeństwa w oparciu o czas, lokalizację i urządzenie dzięki dynamicznemu procesowi uwierzytelniania

Zautomatyzuj procesy IT dla nowych pracowników, a nawet transfery wewnętrzne dzięki solidnemu zarządzaniu cyklem życia

Zwiększ bezpieczeństwo, monitorując wzorce logowania użytkowników dzięki kompleksowemu pakietowi API i funkcjom śledzenia zachowań

Ograniczenia Okta

Koszty są zbyt wysokie dla start-upów

Ogranicza liczbę urządzeń, które mogą być połączone z jednym kontem

Nie wszystkie aplikacje są łatwe w integracji i konfiguracji

Ceny Okta

Pakiet startowy: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Niezbędne: 17 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalna wersja: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Okta

G2: 4,5/5 (ponad 890 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 850 recenzji)

Co o Okta mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jest nie tylko przyjazny dla użytkownika dzięki nowoczesnemu interfejsowi, ale także oferuje wysokie standardy bezpieczeństwa i wsparcie dla tysięcy użytkowników jednocześnie.

Jest nie tylko przyjazny dla użytkownika dzięki nowoczesnemu interfejsowi, ale także oferuje wysokie standardy bezpieczeństwa i wsparcie dla tysięcy użytkowników jednocześnie.

👀 Czy wiesz, że... Jeśli zgodność z SOC 2 jest już na Twojej liście priorytetów, warto zanotować, że wdrożenie SSO może bezpośrednio wspierać kilka kryteriów usług zaufania — i usprawnić audyty zewnętrzne, gdy ma to znaczenie.

2. OneLogin (najlepsze rozwiązanie do ujednoliconego zarządzania tożsamością w chmurze)

za pośrednictwem OneLogin

Korzystasz z wielu środowisk chmury? OneLogin upraszcza to dzięki przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniom do zarządzania tożsamością. Dostęp do aplikacji za pomocą jednego kliknięcia usprawnia proces logowania, zmniejszając zmęczenie związane z hasłami i zwiększając wydajność. Adaptacyjne uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) oraz wszechstronna automatyzacja cyklu pracy działu kadr i zasobów dodatkowo zwiększają atrakcyjność tej platformy.

Funkcja SmartFactor Authentication platformy zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa poprzez ocenę kontekstowego ryzyka związanego z logowaniem. Ponadto zestaw narzędzi dla programistów umożliwia dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb oraz wdrożenie protokołów awaryjnych, spełniając różnorodne wymagania różnych organizacji.

Najlepsze funkcje OneLogin

Wykorzystaj bezpieczne profile laptopów i komputerów stacjonarnych dzięki OneLogin Cloud Directory

Uruchamianie aplikacji z wiadomości e-mail, powiadomienia o udostępnianiu dokumentów lub zaproszenia na spotkania za pośrednictwem linków z wbudowaną funkcją głębokiego linkowania

Lokalizuj proces logowania i dostosuj ustawienia przeglądarki lub portalu dzięki wsparciu dla ponad 21 języków

Uzyskaj dostęp do wielu aplikacji i ogranicz konieczność zapamiętywania haseł

Ograniczenia OneLogin

Okazjonalne spowolnienia działania aplikacji mogą wymagać diagnostyki

Brak możliwości dostosowania rozwiązania do pulpitu

Jego interfejs może wydawać się nieco przestarzały i podstawowy

OneLogin cennik

Single Sign-On (SSO): 2 USD miesięcznie za użytkownika

Workforce Identity Advanced: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Workforce Identity Professional: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Workforce Identity Expert: 21 USD/miesiąc za użytkownika

Tożsamość B2B, klienta i edukacyjna: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje OneLogin

G2: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o OneLogin użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja Capterra mówi:

To świetne oprogramowanie umożliwiające uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika. W ten sposób duże organizacje mogą skonfigurować silne wymagania dotyczące haseł.

To świetne oprogramowanie do uwierzytelniania dwuskładnikowego. Interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika. W ten sposób duże organizacje mogą skonfigurować silne wymagania dotyczące haseł.

📖 Przeczytaj również: Przetestowaliśmy najlepsze alternatywy dla MatterMost

3. Ping Identity (najlepsze rozwiązanie do koordynacji tożsamości)

za pośrednictwem Ping Identity

Kolejne miejsce zajmuje Ping Identity, rozwiązanie SSO, które wyróżnia się automatycznym zarządzaniem tożsamością. Jest ono powszechnie uznawane za szeroką dostępność wtyczek, umożliwiającą integrację z różnymi językami programowania. Narzędzie to, zaprojektowane do łączenia wielu systemów tożsamości, natychmiast usprawnia złożone cykle pracy IAM.

Rozwiązanie prowadzi użytkownika od logowania do kontroli dostępu za pomocą minimalistycznego, czytelny interfejsu. Krótko mówiąc, firmy zapewniają płynne i bezproblemowe doświadczenia użytkownika w każdym punkcie kontaktu.

Najlepsze funkcje Ping Identity

Włącz uwierzytelnianie oparte na ryzyku i kontekście dzięki inteligentnym zasadom dostępu użytkowników

Zmodernizuj wszystkie standardy uwierzytelniania dzięki opcjom logowania bez hasła i biometrycznego

Połącz koordynację tożsamości z hybrydowymi ustawieniami IT dzięki elastycznej integracji z chmurą i lokalnymi rozwiązaniami

Limity Ping Identity

Ceny są dość wysokie, zwłaszcza że wszystkie umowy są rozliczane rocznie, bez opcji miesięcznych

Pomimo minimalistycznego interfejsu, nawigacja do odpowiedniej funkcji jest zaskakująco uciążliwa

Ping Identity cennik

Essential: Od 35 000 USD rocznie (dla klientów) i 3 USD miesięcznie za użytkownika (dla pracowników)

Dodatkowo: Ceny zaczynają się od 50 000 USD rocznie (dla klientów) i 6 USD miesięcznie za użytkownika (dla pracowników)

(Ceny dla pracowników są oparte na umowie rocznej dla minimum 5000 użytkowników)

Oceny i recenzje Ping Identity

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

🧠 Szybkie przypomnienie: SOC 2 występuje w dwóch wersjach. Typ 1 ocenia projekt kontroli, natomiast typ 2 pokazuje, że kontrole te faktycznie działają w dłuższej perspektywie. Podczas oceny narzędzi SSO to właśnie SOC 2 typu 2 naprawdę pokazuje długoterminową dojrzałość operacyjną.

4. Auth0 (najlepsze dla programistów tworzących cykle pracy związane z uwierzytelnianiem)

za pośrednictwem Auth0

Auth0 to marzenie każdego programisty, jeśli chodzi o tworzenie niestandardowych cykli pracy uwierzytelniania. Dzięki podejściu opartemu na API można go bez problemu podłączyć do aplikacji internetowych, mobilnych, a nawet IoT.

Obsługuje również wielu dostawców tożsamości i oferuje pulpit administracyjny do efektywnego zarządzania dostępem użytkowników i logiką bezpieczeństwa. Jego płynna integracja z potokami CI/CD i wsparcie dla różnych dostawców tożsamości zwiększa wydajność rozwoju. Podsumowując? Auth0 to idealne rozwiązanie dla firm tworzących nowoczesne aplikacje.

Najlepsze funkcje Auth0

Łatwe audyty i debugowanie dzięki szczegółowym i zautomatyzowanym dziennikom zmian

Twórz unikalne, elastyczne ścieżki logowania użytkowników za pomocą wizualnego edytora bez kodowania i z kodowaniem

Chroń dane uwierzytelniające użytkowników dzięki rygorystycznym kontrolom i proaktywnym alertom o naruszeniach

Ograniczenia Auth0

Plan Free ma ścisłe limity i może wydawać się ograniczający

Wysokie ceny na wyższych poziomach w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami

Ceny Auth0

Free

Pakiet podstawowy: 35 USD/miesiąc (B2C) i 150 USD/miesiąc (B2B)

Profesjonalny: 240 USD/miesiąc (B2C) i 800 USD/miesiąc (B2B)

Enterprise: Niestandardowe ceny (zarówno dla użytkowników B2B, jak i B2C)

(Wszystkie plany zaczynają się od minimum 500 użytkowników)

Oceny i recenzje Auth0

G2: 4,3/5 (200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 120 recenzji)

Co o Auth0 mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Auth0 pozwoliło nam zaoszczędzić mnóstwo czasu związanego z przepływem logowania i rejestracji, a także uprościło naszą politykę prywatności i proces zawierania umowy o świadczenie usług dzięki funkcji Auth0 actions

Auth0 pozwoliło nam zaoszczędzić mnóstwo czasu związanego z przepływem logowania i rejestracji, a także uprościło naszą politykę prywatności i proces zawierania umowy o świadczenie usług dzięki funkcji Auth0 actions

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty LastPass do ochrony haseł

5. Frontegg (najlepsze rozwiązanie do zarządzania użytkownikami B2B SaaS)

za pośrednictwem Frontegg

Chcesz stworzyć produkt B2B SaaS bez konieczności wymyślania zarządzania użytkownikami od nowa? Frontegg jest stworzony dla Ciebie. Pozwala łatwo podłączyć logowanie, SSO, role, subskrypcje i pomiar użytkowania, praktycznie bez użycia kodu.

Zaprojektowane z myślą o szybkości i skalowalności, pomaga zespołom produktowym szybko wdrażać bezpieczne rozwiązania gotowe do użytku w przedsiębiorstwie. Ponadto obsługuje podstawowe funkcje B2B, takie jak wielodostępność, portale administratorów i szczegółowa kontrola dostępu, od razu po uruchomieniu.

Najlepsze funkcje Frontegg

Szybko zapewnij użytkownikom bezpieczne doświadczenia dzięki gotowym rozwiązaniom do uwierzytelniania i portalom użytkowników

Precyzyjna kontrola dostępu dzięki szczegółowemu zarządzaniu rolami i uprawnieniami

Śledź wykorzystanie i efektywnie organizuj klientów dzięki wbudowanym narzędziom do pomiaru i zarządzania dzierżawcami

Przyspiesz integrację funkcji SSO z aplikacjami dzięki gotowym komponentom

Ograniczenia Frontegg

Ustawienia powiadomień i webhooków dla alertów o wydarzeniach nie są w pełni konfigurowalne

Użytkownicy zgłaszają opóźnienia podczas łączenia się z zewnętrznymi bazami danych i linkami do stron internetowych

Frontegg cennik

Uruchom: Free

Skala: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Frontegg

G2: 4,9/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Przeciętny pracownik musi zarządzać 191 hasłami. SSO pomaga zmniejszyć tę liczbę do zaledwie jednego — przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymogami bezpieczeństwa Twojej organizacji.

6. WorkOS (najlepsze rozwiązanie do szybkiego wdrażania funkcji w przedsiębiorstwie)

za pośrednictwem WorkOS

WorkOS to skrót, z którego korzystają zespoły, aby szybko tworzyć nowoczesne aplikacje z funkcją SSO klasy korporacyjnej i synchronizacją katalogów. Dzięki pojedynczemu interfejsowi API i gotowym komponentom pomaga zespołom programistycznym wdrażać złożone funkcje IT bez konieczności poświęcania miesięcy na prace programistyczne.

Funkcja synchronizacji katalogów natychmiast synchronizuje informacje, gdy pracownicy dołączają do firmy lub ją opuszczają. Dzięki temu żadne dane nie są wykorzystywane w niewłaściwy sposób, a liczba fałszywych identyfikatorów użytkowników wynosi zero.

Najlepsze funkcje WorkOS

Płynnie zarządzaj przydzielaniem i odbieraniem uprawnień użytkowników dzięki solidnej integracji SCIM

Dodaj uwierzytelnianie bez hasła za pomocą Passkeys, poprawiając bezpieczeństwo i zmniejszając zależność od tradycyjnych haseł

Skorzystaj z portalu administratora, aby zespoły IT mogły samodzielnie konfigurować ustawienia SSO, ograniczając liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej

Wykorzystaj dopracowane, gotowe komponenty React dzięki widżetom WorkOS

Limity WorkOS

Ograniczone możliwości dostosowywania hostowanych komponentów interfejsu użytkownika

Wymaga ponadprzeciętnej wiedzy specjalistycznej w zakresie programowania, aby zapewnić skuteczne wdrożenie

Cena nieco wyższa niż u konkurencji, mniej odpowiednie dla początkujących start-upów

Ceny WorkOS

AuthKit: Free (do 1 miliona użytkowników) i 2500 USD/miesiąc (za każdy kolejny milion)

Domena niestandardowa: 99 USD/miesiąc (ryczałtowa opłata)

Single Sign-On: 125 USD/miesiąc za połączenie (cena zależna od wielkości)

Synchronizacja katalogów: 125 USD/miesiąc za połączenie (cena uzależniona od wielkości)

Dzienniki audytowe: od 5 USD miesięcznie za organizację

Oceny i recenzje WorkOS

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o WorkOS prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie czyta:

WorkOS sprawia, że zarządzanie użytkownikami/organizacjami jest naprawdę proste – po stronie klienta otrzymujesz organizację, do której loguje się użytkownik, wraz z uwierzytelnioną odpowiedzią i oświadczeniami zawartymi w tokenie JWT wydanym dla danej sesji.

WorkOS sprawia, że zarządzanie użytkownikami/organizacjami jest naprawdę proste – po stronie klienta otrzymujesz organizację, do której loguje się użytkownik, wraz z uwierzytelnioną odpowiedzią i oświadczeniami zawartymi w tokenie JWT wydanym dla danej sesji.

📮 ClickUp Insight: 13% respondentów naszej ankiety chce korzystać z AI do podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów. Jednak tylko 28% twierdzi, że regularnie korzysta z AI w pracy. Możliwa przyczyna: obawy dotyczące bezpieczeństwa! Użytkownicy mogą nie chcieć udostępniać poufnych danych decyzyjnych zewnętrznej sztucznej inteligencji. ClickUp rozwiązuje ten problem, przenosząc rozwiązywanie problemów oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio do bezpiecznego obszaru roboczego. Od SOC 2 po normy ISO — ClickUp jest zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych i pomaga bezpiecznie korzystać z generatywnej technologii AI w całym obszarze roboczym.

7. SecureAuth (najlepsze rozwiązanie dla konfigurowalnych rozwiązań MFA i SSO)

za pośrednictwem SecureAuth

SecureAuth to precyzyjna kontrola nad uwierzytelnianiem wieloskładnikowym (MFA) i SSO. Specjalizuje się w elastyczności, umożliwiającej tworzenie bardziej złożonych kombinacji metod uwierzytelniania, takich jak weryfikacja odcisków palców dla finansów lub jednorazowe hasła (OTP) dla marketingu.

Nacisk kładziony jest na adaptacyjne uwierzytelnianie, dostosowujące środki bezpieczeństwa do zachowania użytkownika i kontekstu. To dynamiczne podejście zwiększa ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. ​

Ponadto jego adaptacyjny silnik reaguje na sygnały w czasie rzeczywistym, dostosowując zabezpieczenia w locie. SecureAuth obsługuje również standardy branżowe, takie jak SAML 2. 0, Uwierzytelnianie OA i OpenID Connect, ułatwiając korzystanie z chmury lub lokalnej infrastruktury i zapewniając zgodność z SOC 2.

Najlepsze funkcje SecureAuth

Zapewnij płynną ochronę wrażliwych danych dzięki ulepszonemu uwierzytelnianiu użytkowników, które uruchamia się tylko w przypadku działań wysokiego ryzyka

Dodaj integrację opartą na agentach dla starszych aplikacji działających na serwerach IIS, Apache Tomcat lub JBoss bez zmiany ich kodu

Uzyskaj wgląd w informacje o nieautoryzowanych logowaniach, metodach uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) i nie tylko dzięki dostępnym danym na pulpicie nawigacyjnym

Ograniczenia SecureAuth

Bezpieczeństwo sesji i kontrole ryzyka czasami zatrzymują się po zalogowaniu, chyba że do ich API zostaną dodane dodatkowe kontrole

Ze względu na złożoność, skuteczne wykorzystanie wymaga specjalistycznego szkolenia administratorów

Ceny SecureAuth

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SecureAuth

G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

8. LoginRadius (najlepsze rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem klientów)

za pośrednictwem LoginRadius

LoginRadius to Twoja przepustka do bezpiecznego i płynnego logowania, niezależnie od liczby użytkowników. Oprócz obsługi milionów tożsamości w chmurze, łączy w sobie wysokie bezpieczeństwo z niezwykle płynnym działaniem. Obsługuje również uwierzytelnianie bez hasła i logowanie za pomocą serwisów społecznościowych.

Platforma zarządzania dostępem oferuje użytkownikom wiele opcji i przeprowadza dogłębną weryfikację tylko wtedy, gdy coś wydaje się podejrzane. Ponadto jest zgodna z przepisami dotyczącymi prywatności, pomagając Ci bez wysiłku zachować zgodność z RODO i CCPA.

Najlepsze funkcje LoginRadius

Ogranicz utrudnienia związane z rejestracją dzięki połączeniom z ponad 30 dostawcami usług logowania za pomocą serwisów społecznościowych

Śledź wzorce zachowań użytkowników i automatycznie dostosowuj środki bezpieczeństwa dzięki analizom CIAM i sygnałom kontekstowym

Twórz niestandardowe formularze rejestracyjne i pola profilowe, aby gromadzić dokładnie te dane użytkowników, których potrzebuje Twoja firma

Limity LoginRadius

Struktura cenowa jest złożona i trudna do zrozumienia

Dostosowanie często wymaga kodowania, co może nie odpowiadać zespołom nietechnicznym

Ceny LoginRadius

Free

Profesjonalny: Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LoginRadius

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o LoginRadius prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Ten model samoobsługi zmniejszył o jedną trzecią liczbę najpilniejszych zgłoszeń do pomocy technicznej, co w rezultacie pozwoliło nam maksymalnie wykorzystać nasze zasoby IT.

Ten model samoobsługi zmniejszył o jedną trzecią liczbę najpilniejszych zgłoszeń do pomocy technicznej, co w rezultacie pozwoliło nam maksymalnie wykorzystać nasze zasoby IT.

9. Keycloak (najlepsze rozwiązanie do zarządzania tożsamością typu open source)

za pośrednictwem Keycloak

Keycloak to otwarte rozwiązanie zabezpieczające, które oferuje zaawansowane zarządzanie użytkownikami bez uzależnienia od dostawcy. Posiada funkcję elastycznego zarządzania tożsamością, dedykowany katalog Active Directory oraz niestandardowe bazy danych. Oprócz wsparcia federacji użytkowników, rozwiązanie to płynnie integruje się z istniejącą infrastrukturą i zwiększa jej możliwości.

Obsługuje jednokrotne logowanie, integrację LDAP i logowanie za pomocą serwisów społecznościowych. Niezależnie od tego, czy zabezpieczasz narzędzia wewnętrzne, czy platformy dla klientów, Keycloak sprawia, że uwierzytelnianie jest proste, skalowalne i opłacalne.

Najważniejsze funkcje Keycloak

Skonfiguruj szczegółowe zasady dostępu z kontrolą opartą na rolach i atrybutach użytkowników w konsoli administratora

Wdrażaj relacyjne bazy danych i zewnętrzne magazyny użytkowników z pełną kontrolą nad implementacją dostawcy tożsamości

Zminimalizuj liczbę kroków konfiguracji nowych ustawień dzięki bezpiecznej komunikacji klastrów

Ograniczenia Keycloak

Wstępne wdrożenie może być skomplikowane dla zespołów, które nie mają doświadczenia w zarządzaniu tożsamością

Ma minimalny lub podstawowy interfejs użytkownika

Ceny Keycloak

Free (przechowywanie danych i infrastruktura nie są objęte ofertą)

Oceny i recenzje Keycloak

G2: 4,2/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

👀 Czy wiesz, że? Codziennie celem ataków jest około 95 milionów kont Active Directory. Ponieważ ponad 90% organizacji korzysta z AD do uwierzytelniania, nie dziwi fakt, że jest to główny cel ataków. Centralizacja dostępu za pomocą SSO nie tylko usprawnia logowanie, ale także pomaga zmniejszyć powierzchnię ataku i wzmocnić punkty kontroli.

10. Azure Active Directory (Azure AD) (najlepsze rozwiązanie do integracji z ekosystemem Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft

Szukasz rozwiązania do zarządzania tożsamością, które idealnie współpracuje z Twoimi rozwiązaniami Microsoft? Azure Active Directory, teraz Microsoft Entra ID, jest naturalnym wyborem. Jest to rozwiązanie oparte na chmurze, ściśle zintegrowane z Microsoft 365 i Azure, które umożliwia użytkownikom dostęp do tysięcy aplikacji za pomocą jednego loginu.

Największa zaleta? Bezpieczeństwo. Otrzymujesz inteligentne wykrywanie ryzyka podczas logowania, dostęp administratora w odpowiednim momencie dzięki PIM oraz 99,9% dostępności w 28 globalnych centrach danych. Ponadto użytkownicy mogą resetować swoje hasła, a administratorzy mogą zautomatyzować żmudne zadania za pomocą PowerShell.

Najlepsze funkcje usługi Azure AD

Oceń czynniki takie jak lokalizacja użytkownika, stan urządzenia i poziom ryzyka przed udzieleniem dostępu do systemu dzięki funkcji dostępu warunkowego

Wykrywaj i blokuj potencjalne przejęcia kont dzięki algorytmom uczenia maszynowego Identity Protection

Zapewnij takie same uprawnienia, obsługę i raportowanie jak użytkownikom wewnętrznym, aby zapewnić bezpieczną współpracę zewnętrzną dzięki zarządzaniu dostępem gości

Skorzystaj z zasad dostępu warunkowego i funkcji ochrony tożsamości, zwiększając bezpieczeństwo w chmurze i środowiskach lokalnych.

Limity usługi Azure AD

Więcej funkcji bezpieczeństwa premium wymaga planów wyższego poziomu

Ustawienia są żmudne dla zespołów, które nie korzystają z ekosystemu Microsoft

Ceny usługi Azure AD

Free

Microsoft Entra ID P1: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft Entra ID P2: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Pakiet Microsoft Entra: 12 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje usługi Azure AD

G2: 4,5/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Azure AD prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Najbardziej podobają mi się trzy funkcje: uwierzytelnianie wieloskładnikowe za pomocą aplikacji Microsoft Authenticator, zarządzanie tożsamością dla każdego urządzenia oraz integracja z BitLocker, który zapewnia pełne szyfrowanie dysku dla zasobów

Najbardziej podobają mi się trzy funkcje: uwierzytelnianie wieloskładnikowe za pomocą aplikacji Microsoft Authenticator, zarządzanie tożsamością dla każdego urządzenia oraz integracja z BitLocker, który zapewnia pełne szyfrowanie dysku dla zasobów

