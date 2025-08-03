Free Letter of Recommendation Templates for Jobs, Internships &#038; More

Czy mógłbyś napisać mi krótką rekomendację?

Jeśli słyszałeś to już wcześniej, prawdopodobnie wiesz, że nie ma w tym nic szybkiego. Każdy list polecający (LOR) musi zachowywać odpowiednią równowagę między profesjonalizmem, osobistym charakterem i zwięzłością.

I za każdym razem zaczynać od pustej strony? Nie jest to idealne rozwiązanie.

Szablony listów polecających ułatwiają to zadanie. Dzięki odpowiedniej strukturze możesz skupić się na dodawaniu istotnych szczegółów, zamiast zastanawiać się, jak zacząć lub co zawrzeć w liście.

W tym poście na blogu omówimy darmowe, łatwe w użyciu szablony listów polecających.

Czym są szablony listów polecających?

Szablony listów polecających to gotowe konspekty, które pomogą Ci napisać jasne, konkretne i dobrze zorganizowane listy polecające. Większość szablonów zawiera standardowe sekcje, takie jak wprowadzenie, najważniejsze informacje o mocnych stronach lub osiągnięciach danej osoby, przykłady potwierdzające oraz podsumowanie.

Są one nieocenione, gdy masz mało czasu lub musisz napisać wiele listów.

Dzięki szablonowi masz gotowy format, dzięki czemu możesz skoncentrować się na istotnych szczegółach, takich jak wyjątkowe umiejętności i doświadczenie danej osoby, bez martwienia się o strukturę listu.

Szablony te ułatwiają tworzenie przemyślanych, profesjonalnych listów do podań o pracę, staży, programów akademickich i nie tylko.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja pisemnego polecania kogoś nie jest nowa. Nawet starożytni Egipcjanie pisali listy referencyjne — jeden zachowany egzemplarz poleca dobrego pracownika innemu urzędnikowi!

Co sprawia, że szablon listu polecającego jest dobry?

Solidny szablon listu polecającego upraszcza proces pisania, zapewniając, że Twoja rekomendacja będzie miała mocny wydźwięk. Powinien on pomóc Ci w jasnym podkreśleniu mocnych stron kandydata, pozostając jednocześnie elastycznym w odniesieniu do różnych ról.

Oto cechy wyróżniającego się szablonu:

Przejrzysta struktura: Organizuje zawartość w odrębne sekcje: wprowadzenie, kwalifikacje i podsumowanie

Pola z możliwością dostosowania: Umożliwiają dostosowanie do konkretnych ról, branż lub osiągnięć kandydatów w celu uzyskania Umożliwiają dostosowanie do konkretnych ról, branż lub osiągnięć kandydatów w celu uzyskania referencji do pracy

Profesjonalny ton: Zachowuje elegancki, ale autentyczny styl, aby zwiększyć wiarygodność

Konkretne podpowiedzi: Pomagają autorom włączyć do tekstu szczegółowe przykłady umiejętności i osiągnięć

Zwięzła struktura: Dzięki temu list jest konkretny i ma co najmniej jedną stronę, co zapewnia maksymalny efekt

Wszechstronny format: Dostosowany do potrzeb rekomendacji akademickich, zawodowych lub dotyczących charakteru

Edytowalny projekt: Umożliwia łatwe dostosowanie w formatach Word, Dokumenty Google lub PDF

Wskazówki językowe: Sugerują skuteczne sformułowania, które pozwolą wyrazić wyjątkową wartość kandydata

🔍 Czy wiesz, że... List polecający napisany przez samego Alberta Einsteina — wspierający wniosek wizowy innego naukowca — jest obecnie przechowywany w archiwach Uniwersytetu Hebrajskiego.

16 szablonów listów polecających

Napisanie listu polecającego nie zawsze jest tak proste, jak się wydaje. Nawet jeśli dokładnie wiesz, co chcesz powiedzieć, dobór odpowiednich słów i uporządkowanie wszystkich informacji może szybko stać się przytłaczającym zadaniem.

Przyjrzyjmy się kilku gotowym szablonom listów polecających, od których możesz zacząć. 📃

1. Szablon listu motywacyjnego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz przekonujące listy polecające dzięki szablonowi listu motywacyjnego ClickUp

Szablon listu motywacyjnego ClickUp pomoże Ci stworzyć przekonujące, dostosowane do potrzeb listy rekomendacyjne, podkreślające rzeczywiste osiągnięcia i rozwój.

Wykorzystuje on ustrukturyzowany szablon, który poprowadzi Cię od mocnego początku, poprzez kwalifikacje kandydata i przykłady potwierdzające, aż po przekonujące zakończenie. Niezależnie od tego, czy rekomendujesz kogoś do pracy, stażu lub studiów, ten szablon sprawi, że Twój tekst będzie konkretny, osobisty i wywrze duże wrażenie.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Zacznij mocno od jasnego wprowadzenia i kontekstu relacji

Dopasuj osiągnięcia do roli lub programu, korzystając z przykładów z życia wziętych

Odnieś się do ograniczeń kandydata jako możliwości rozwoju

Unikaj niejasnych pochwał dzięki wbudowanym podpowiedziom dotyczącym konkretów

📌 Idealne dla: Rekomendowania kandydatów za pomocą dostosowanego listu opartego na historii, który podkreśla rzeczywiste osiągnięcia i rozwój.

💡 Porada profesjonalisty: Oprzyj swój list na jednej przekonującej historii. Jedna dobrze wybrana historia z kontekstem i wynikiem często mówi więcej niż lista cech. Pomyśl: „jak doprowadzili nieudany projekt do powodzenia”, a nie „są zorganizowani i zmotywowani”

2. Szablon oferty pracy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz wyróżniającą się rekomendację dzięki szablonowi oferty pracy ClickUp

Szablon oferty pracy ClickUp ułatwia tworzenie autentycznych, przekonujących rekomendacji, które brzmią osobiście, a jednocześnie profesjonalnie.

Szablon pomoże Ci rozpocząć list od nawiązania połączenia z kandydatem, podania konkretnych przykładów wpływu i podkreślenia wymiernych wyników. Możesz nawet osadzić elementy wizualne, takie jak osie czasu, aby wesprzeć swoją argumentację — to świetne rozwiązanie dla kandydatów z osiągnięciami w zakresie projektów.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Połącz osobistą narrację z profesjonalnym wykończeniem

Podkreśl wyniki, takie jak wpływ na zespół lub powodzenie projektu

Możliwość dodania elementów wizualnych, aby wzmocnić przekaz w swoich ofertach pracy

Idealny do dostosowanych rekomendacji dotyczących konkretnych stanowisk pracy

📌 Idealny do: Tworzenia przekonujących rekomendacji do tytułu stanowiska, które łączą osobiste połączenia, wyróżniające się przykłady i dopracowaną strukturę.

🧠 Ciekawostka: W XVIII i XIX wieku listy rekomendacyjne były czasami wykorzystywane do przedstawiania potencjalnych małżonków w kręgach arystokratycznych. „Drogi Książę, ten pan ma doskonałe perspektywy i zdrowe zęby”

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie trać czasu na przełączanie się między narzędziami lub zaczynanie od zera.

3. Szablon listu polecającego autorstwa Canva

za pośrednictwem Canva

Szablon listu polecającego Canva ma przejrzysty, profesjonalny układ z delikatnymi elementami graficznymi, które nadają mu ciepły charakter, nie sprawiając wrażenia nieformalnego.

Dzięki wydzielonej przestrzeni na dane nadawcy i odbiorcy, elastycznej treści wiadomości oraz schludnemu zakończeniu szablon ten pozwala zachować elegancki wygląd i łatwość personalizacji.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Atrakcyjny układ z delikatnymi brzoskwiniowymi akcentami

Łatwa w użyciu struktura umożliwiająca szybką personalizację

Równowaga między ciepłem a profesjonalizmem oraz przejrzysty format

Doskonały do rekomendacji akademickich lub zawodowych, które wymagają wizualnego uatrakcyjnienia

📌 Idealne do: Projektowania listu, który będzie równie imponujący wizualnie, jak rekomendacja, którą zawiera.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Unikaj superlatywów, chyba że możesz je poprzeć. Słowa takie jak „najlepszy”, „najbardziej” lub „wyjątkowy” mogą brzmieć pusto bez konkretów. Jeśli to możliwe, określ osiągnięcia ilościowo lub umieść je w kontekście. Dzięki ClickUp Brain możesz zaznaczyć niejasne zdanie w liście i poprosić AI o przepisanie go, podając konkretne przykłady lub dane. 📌 Wypróbuj tę podpowiedź w ClickUp Brain: Zastąp frazę „Jest najbardziej niezawodnym pracownikiem w naszym zespole” konkretnym przykładem lub wymiernym wynikiem, który świadczy o niezawodności.

4. Szablon rekomendacji dla szkoły średniej autorstwa Adobe

za pośrednictwem Adobe

Szablon rekomendacji dla szkół średnich firmy Adobe ma przyjazny, dobrze zorganizowany układ, idealny do rekomendacji uczniów.

Od pionowej nazwy szkoły na marginesie po delikatny wzór liścia – elementy wizualne tworzą harmonijną całość, łącząc kreatywność i wiarygodność. Format skupia się na osiągnięciach akademickich, dodając jednocześnie osobisty, wspierający akcent.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Przyjazny, ale profesjonalny wygląd z nowoczesnym akcentem

Idealny do rekomendacji dla studentów w ustawieniach akademickich

Przejrzysty układ ułatwiający personalizację

Elementy wizualne dodają ciepła bez rozpraszania uwagi

📌 Idealne dla: Pomoc uczniom w zaprezentowaniu się z najlepszej strony dzięki znakomitej rekomendacji.

🔍 Czy wiesz, że... Te rekomendacje umiejętności i rekomendacje na LinkedIn? To cyfrowa ewolucja tradycyjnych listów rekomendacyjnych, wymagająca mniej wysiłku i zawierająca więcej emotikonów.

5. Szablon listu referencyjnego AIHR

za pośrednictwem AIHR

Szablon listu referencyjnego AIHR pozwala zachować autentyczność i prostotę, pomagając w napisaniu przemyślanej rekomendacji osobistej.

Dzięki jasnym podpowiedziom dotyczącym cech, przykładom i uwagom końcowym ten elastyczny format sprawdza się w różnych sytuacjach — niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, rolę akademicką, czy program wolontariacki.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Łatwa w użyciu struktura dla rekomendacji nieprofesjonalnych

Zachęca do używania autentycznego, osobistego tonu bez popadania w nieformalność

Doskonały do referencji dotyczących charakteru w różnych kontekstach

Podpowiedzi pomogą Ci zachować koncentrację i konkretność

📌 Idealne do: Napisania szczerego i zapadającego w pamięć listu polecającego.

🧠 Ciekawostka: W Internecie pojawił się viralowy trend, w ramach którego ludzie piszą fałszywe listy polecające dla znanych złoczyńców — na przykład pochlebne opinie o postaciach takich jak Darth Vader czy Voldemort. W jednym z listów Darth Vader został nawet pochwalony jako „silny przywódca, potrafiący rozwiązywać konflikty z laserową precyzją”. 😅 To zabawne przypomnienie, że dzięki odpowiedniemu tonowi i formatowi możesz sprawić, że prawie każdy będzie brzmiał imponująco. Ale jak to wygląda w rzeczywistości? Autentyczność, konkretność i szczerość to cechy, które naprawdę wyróżniają list polecający.

6. Szablon profesjonalnego listu referencyjnego autorstwa AIHR

za pośrednictwem AIHR

Szablon profesjonalnego listu referencyjnego zapewnia dopracowaną strukturę, która pozwoli Ci z pewnością siebie wesprzeć karierę kolegi lub koleżanki.

Znajdziesz w nim wskazówki dotyczące napisania dobrego wstępu, szczegółowego opisu mocnych stron kandydata oraz zakończenia zachęcającego do dalszych kontaktów — idealnego do wsparcia zmiany pracy lub promocji.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Elegancki, nowoczesny wygląd z subtelnymi akcentami kolorystycznymi

Idealny do zmiany kariery, promocji lub formalnych podań o pracę

Zachęca do podawania zarówno osobistych spostrzeżeń, jak i przykładów zawodowych

Zostawia miejsce na wiarygodne, pełne szacunku zakończenie

📌 Idealne dla: Wsparcia kolejnego ważnego kroku w karierze lub zbliżającej się zmiany pracy kolegi lub koleżanki z pracy poprzez silną, profesjonalną rekomendację zawierającą pozytywne opinie.

💡 Porada profesjonalisty: Wykorzystaj w tekście przyszłościowe sformułowania zaczerpnięte z opisu stanowiska. Zamiast skupiać się na tym, co kandydat już zrobił, podkreśl jego potencjał i umiejętności przydatne w przyszłości. Przykład: „Umiejętność szybkiego dostosowywania się i pracy pod presją sprawia, że doskonale nadaje się do pracy w dynamicznym środowisku i na stanowiskach wymagających kontaktu z klientami”

7. Szablon listu referencyjnego do promocji autorstwa AIHR

za pośrednictwem AIHR

Szablon listu referencyjnego do promocji autorstwa AIHR został zaprojektowany, aby polecić pracownika do kolejnego kroku w karierze bez nadmiernej formalności lub ogólnikowości.

Pomaga on podkreślić umiejętności kandydata, jego kluczowy wkład i gotowość do pełnienia funkcji kierowniczych, a także zawiera przestrzeń na poparcie rekomendacji prawdziwymi przykładami i mocnym zakończeniem.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Format dostosowany do potrzeb promocji wewnętrznych

Zachęcaj do podawania konkretnych przykładów, które wspierają awans

Zachowuje jasny, profesjonalny ton w całym tekście

Łatwe dostosowanie do każdej branży i roli

📌 Idealny do: Rekomendowania osoby, która Twoim zdaniem jest gotowa, aby z pewnością siebie podjąć się większej roli.

⚙️ Bonus: Zapoznaj się z szablonami map kariery, aby zaplanować swój rozwój.

8. Szablon listu polecającego do stypendium autorstwa Template.net

za pośrednictwem Template.net

Szablon listu polecającego do stypendium ułatwia podkreślenie osiągnięć akademickich, cech przywódczych i wpływu na społeczność w uporządkowany i znaczący sposób.

Szablon ten pomoże Ci zbudować przekonującą argumentację — od nawiązania relacji po podkreślenie zgodności z celami stypendialnymi — bez nadmiernego komplikowania treści listu.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Jasno opisuje osiągnięcia akademickie i pozalekcyjne

Pomaga dostosować wartości studenta do misji stypendium

Zawiera miejsce na prawdziwe przykłady, takie jak inicjatywy społeczne

Idealne dla studentów ubiegających się o programy oparte na osiągnięciach lub pracy społecznej

📌 Idealne dla: Pomoc zasłużonemu studentowi w zdobyciu stypendium dzięki rekomendacji pełnej wrażenia.

💡 Porada dla profesjonalistów: Unikaj nadużywanych pochwał, takich jak „wykracza poza zakres obowiązków”. Zamiast tego opisz dokładnie, co dana osoba zrobiła i co sprawiło, że zasługuje na wyróżnienie. Działanie > modne słowa.

9. Szablon listu polecającego dla współpracownika autorstwa Template.net

za pośrednictwem Template.net

Ten szablon listu polecającego pomoże Ci napisać szczere i profesjonalne poparcie dla współpracownika, które nie będzie brzmiało ogólnikowo.

Układ dokumentu jest konwersacyjny, ale jednocześnie uporządkowany, a symbole zastępcze pomagają wyróżnić konkretne mocne strony, takie jak umiejętności techniczne, zdolności przywódcze lub umiejętność współpracy, w zależności od kontekstu.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Przejrzysta struktura, która sprawia, że edycja jest szybka i prosta

Podpowiedzi pomogą Ci skupić się na rzeczywistych osiągnięciach i cechach charakteru

Równowaga między profesjonalizmem a osobistym charakterem

Idealny do rekomendacji współpracowników i wewnętrznych poleceń

📌 Idealne do: Wyróżnienia osiągnięć współpracownika za pomocą szczerej, przemyślanej rekomendacji.

10. Szablon układu listu referencyjnego autorstwa Template.net

za pośrednictwem Template.net

Szablon układu listu referencyjnego oferuje uniwersalny format profesjonalnych rekomendacji. Zawiera przestrzeń na przedstawienie kluczowych atutów i dodanie wiarygodności poprzez prawdziwe przykłady.

Skutecznie przechodzi od wprowadzenia do rekomendacji, zachęcając do zwięzłego opowiadania historii wspartego krótkimi, trafnymi anegdotami.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Wszechstronny szablon, który sprawdzi się w różnych sytuacjach zawodowych

Pomaga uniknąć niejasnych pochwał dzięki podpowiedziom

Usprawniony przepływ informacji sprawia, że listy są konkretne i skuteczne

Przydatne do tworzenia wstępnych wersji lub rekomendacji, które trzeba przygotować w krótkim czasie

📌 Idealne do: Szybkiego rozpoczęcia pracy nad dowolnym listem polecającym dzięki przejrzystemu, łatwemu w użyciu układowi i konkretnym wytycznym.

11. List polecający do wniosku wizowego według szablonu. net

za pośrednictwem Template.net

Szablon listu polecającego do wizy pomoże Ci stworzyć pełen szacunku, zwięzły list wspierający proces uzyskania wizy lub imigracji.

Znajdziesz w nim wskazówki dotyczące bezpośredniego zwracania się do urzędnika imigracyjnego, potwierdzania swojego autorytetu oraz podkreślania osiągnięć akademickich lub zawodowych kandydata w uporządkowany i pomocny sposób.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Formalny ton odpowiedni do kontekstu prawnego i imigracyjnego

Wbudowana struktura zapewnia przejrzystość i wiarygodność

Przestrzeń na podkreślenie wykształcenia, etyki pracy i osiągnięć

Przejrzysty format z dokładnymi danymi nadawcy ułatwiającymi kontakt w przyszłości

📌 Idealne do: Wsparcia procesu ubiegania się o wizę za pomocą dobrze sformułowanego listu poparcia.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli piszesz list dla osoby na początku kariery, podkreśl jej nastawienie i zdolność adaptacji bardziej niż doświadczenie. W odpowiednim kontekście ciekawość, otwartość na naukę i wytrwałość mogą przeważyć nad wiedzą techniczną.

12. Szablon listu polecającego na staż autorstwa Template.net

za pośrednictwem Template.net

*szablon listu polecającego na staż upraszcza proces rekomendowania studentów lub osób na początku kariery zawodowej do pełnienia ról stażowych.

Prosty układ ułatwia szybkie przedstawienie kandydata, podkreślenie kilku mocnych stron i podzielenie się konkretną anegdotą — wszystko w formacie, który można łatwo spersonalizować.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Zwięzła struktura idealna do szybkich, przemyślanych rekomendacji

Zachęcamy do korzystania z prawdziwych przykładów, które pokazują potencjał

Zrównoważony ton sprawia, że nadaje się on do formalnych i nieformalnych ustawień

Łatwy do dostosowania do różnych programów stażowych

📌 Idealne dla: Pomoc studentom lub osobom rozpoczynającym karierę zawodową w zdobyciu stażu dzięki wyróżniającej się rekomendacji dla potencjalnych pracodawców.

13. Szablon listu polecającego dla freelancerów autorstwa Template.net

za pośrednictwem Template.net

Szablon listu polecającego dla freelancerów został zaprojektowany tak, aby w osobisty, ale profesjonalny sposób zaprezentować umiejętności, rzetelność i osiągnięcia freelancera.

Zawiera przestrzeń na omówienie współpracy, wyników projektu i ogólnych wrażeń — doskonały dla freelancerów, którzy chcą zdobyć przyszłych klientów lub role.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Prosty układ, który skupia się na umiejętnościach, zaufaniu i wynikach

Zachęcaj do tworzenia spersonalizowanych historii zamiast ogólnych opinii

Zakończ jasną rekomendacją i informacjami kontaktowymi

Idealny dla niezależnych programistów, projektantów, pisarzy i konsultantów

📌 Idealne do: Potwierdzenia umiejętności i rzetelności freelancera w sposób, który otworzy przed nim nowe możliwości.

14. Szablon listu polecającego dla pielęgniarek autorstwa Template.net

za pośrednictwem Template.net

Szablon listu polecającego dla pielęgniarek pomoże Ci napisać przemyślane i wiarygodne rekomendacje dla innych pielęgniarek, skupiając się na ich mocnych stronach w pracy klinicznej i interpersonalnej.

Znajdziesz w nim podpowiedzi dotyczące pracy zespołowej, opieki nad pacjentami, komunikacji i przywództwa, dzięki czemu będzie to wszechstronny list do podania o pracę, na szkolenia lub do nagród.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Obejmuje kluczowe obszary, takie jak umiejętności kliniczne i współpraca

Zachowaj profesjonalny, ale ciepły ton w całym tekście

Przydatny do rekomendacji między współpracownikami w ustawieniach związanych z opieką zdrowotną

Zawiera mocne zakończenie dla ostatecznej rekomendacji

📌 Idealne dla: Wyrażenie uznania dla poświęcenia kolegi lub koleżanki z pracy i polecenie ich jako odpowiednich kandydatów do kolejnej pracy.

15. Szablon listu polecającego do służby publicznej autorstwa Template.net

za pośrednictwem Template.net

*szablon listu polecającego do służby publicznej pomoże Ci polecić osobę, która odgrywa ważną rolę w administracji rządowej, organizacjach non-profit lub działalności społecznej.

Szablon pomoże Ci podkreślić styl przywództwa, umiejętności interpersonalne i wpływ na społeczność lokalną, podając konkretne przykłady — idealny do ról wymagających profesjonalizmu i zaangażowania.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Przejrzysty układ z sekcjami dostosowanymi do ról w sektorze publicznym

Pomaga podkreślić cechy związane z realizacją misji i umiejętności interpersonalne

Nadaje się do podań o pracę, nominacji lub kandydatur do nagród

Silne zakończenie pozostawia miejsce na dalsze działania lub kontakt

📌 Idealne do: Napisania znaczącej rekomendacji dla osoby, która ma wpływ na służbę publiczną.

16. Szablon listu polecającego od nauczyciela autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template.net

*szablon listu polecającego od nauczyciela pozwala skupić się na najważniejszych kwestiach i nadać mu osobisty charakter — doskonale nadaje się do polecania nauczycieli lub uczniów w środowisku akademickim.

Zachęca do udostępniania konkretnych historii dotyczących nauki, przywództwa i wkładu w zajęcia, dodając głębi rekomendacji przy zachowaniu przejrzystej struktury.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Przeznaczony do rekomendacji dla studentów lub nauczycieli

Zawiera miejsce na osobiste historie i najważniejsze osiągnięcia akademickie

Łatwe dostosowanie do ustawień dla szkół podstawowych, średnich i wyższych

Zachowaj ton pełen szacunku, wiarygodny i zachęcający

📌 Idealne dla: Wsparcia kolegi nauczyciela w jego karierze poprzez rekomendację podkreślającą jego pasję i umiejętności.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W odpowiednich miejscach podaj nazwy projektów, partnerów, osiągnięcia lub nazwy firm. Dzięki temu list zyska na wiarygodności, a osoba polecana zostanie przedstawiona jako ktoś, kto działał w prawdziwym, złożonym środowisku.

