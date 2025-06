11 najlepszych alternatyw dla Veed.io w 2025 roku

Masz dość napotykania przeszkód podczas korzystania z Veed. io? Być może ceny są zbyt wysokie, darmowy plan zbyt szybko się wyczerpuje lub brakuje Ci funkcji, których nie oferuje. Niezależnie od tego, co Cię powstrzymuje, jedno jest pewne: nadszedł czas na inteligentniejszy i płynniejszy sposób edycji wideo.

Dobra wiadomość? Nie brakuje alternatyw dla Veed.io — a wiele z tych narzędzi do edycji wideo wykracza poza to, do czego jesteś przyzwyczajony. Pomyśl o funkcjach edycji wideo opartych na sztucznej inteligencji, narzędziach studyjnej jakości bez studyjnej ceny i interfejsach, dzięki którym edycja znów stanie się przyjemnością.

Od tworzenia filmów na YouTube i treści marketingowych po znalezienie edytora online, który nie ogranicza możliwości — te najlepsze propozycje zostały stworzone z myślą o Twoim cyklu pracy. Zapomnij o problemach z edycją — te narzędzia przywracają kreatywność bez żadnych utrudnień.

Najlepsze alternatywy dla Veed. io w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych opcji dostępnych dla użytkowników przechodzących z Veed.io.

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Tworzenie wideo oparte na sztucznej inteligencji i automatyzacja cyklu pracy dla zespołów każdej wielkości Skrypty i streszczenia oparte na sztucznej inteligencji; zarządzanie produkcją wideo; wbudowana funkcja nagrywania wideo (Clips); współpraca w czasie rzeczywistym Dostępny plan Free; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw HeyGen Skalowane generowanie wideo z wykorzystaniem AI dla start-upów i twórców treści Konfigurowalne awatary AI; automatyczne nagrywanie lektora; wsparcie wielu języków Dostępny plan Free; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Descript Edycja i transkrypcja oparta na sztucznej inteligencji dla agencji Edytuj wideo jak tekst; klonowanie głosu AI; automatyczna transkrypcja; edycja wielościeżkowa; narzędzia do podcastów Dostępny plan Free; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw InVideo Szybkie i łatwe tworzenie wideo online dla małych zespołów Tekst na wideo; media i szablony stockowe; wiele proporcji obrazu Dostępny plan Free Synthesia Generowane przez AI awatary przypominające ludzi dla firm każdej wielkości Niestandardowe awatary; ponad 120 języków; automatyczne transkrypcje i napisy Dostępny plan Free; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Camtasia Nagrywanie wideo i samouczki dla profesjonalistów Nagrywanie ekranu i kamery internetowej; edycja metodą "przeciągnij i upuść"; adnotacje i objaśnienia Dostępny plan Free DeepBrain AI Realistyczni prezenterzy wideo AI dla małych i średnich firm Awatary reagujące na emocje; wsparcie wielu języków; przechwytywanie wyrazu twarzy; integracja lektora Dostępny plan Free; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Colossyan Szkolenia oparte na sztucznej inteligencji i filmy korporacyjne dla przedsiębiorstw Automatyczne tworzenie filmów szkoleniowych; niestandardowe awatary; zasoby i kolory marki; lektorskie nagrania Dostępny plan Free; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Canva Prosta edycja wideo metodą "przeciągnij i upuść" dla użytkowników indywidualnych Ogromna biblioteka szablonów i zasobów; współpraca zespołowa; intuicyjne narzędzia projektowe AI Dostępny plan Free; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Adobe Premiere Pro Profesjonalna edycja wideo dla przedsiębiorstw i dużych agencji Narzędzia zgodne ze standardami branżowymi; synchronizacja wielu kamer; zaawansowane efekty i korekcja kolorów; integracja z ekosystemem Adobe Ceny zaczynają się od 37,99 USD/miesiąc (rocznie) Vimeo Wysokiej jakości hosting i udostępnianie wideo dla twórców i marketerów Hosting wideo HD; analityka; transmisje na żywo; napisy oparte na sztucznej inteligencji i SEO; prywatne udostępnianie Dostępny plan Free

Na co zwrócić uwagę w alternatywach dla Veed.io?

Najlepsza alternatywa dla Veed. io zależy od tego, co jest dla Ciebie najważniejsze poza podstawowymi funkcjami edycji — automatyzacja AI, przystępna cena, profesjonalne narzędzia do tworzenia profesjonalnych filmów lub płynniejsze działanie. Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Możliwości edycji : Dowiedz się, czy potrzebujesz prostego edytora typu "przeciągnij i upuść", czy profesjonalnych narzędzi do edycji wielościeżkowej, animacji klatek kluczowych i zaawansowanych przejść

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji : Niektóre narzędzia oferują automatyczne napisy, awatary generowane przez AI oraz inteligentną edycję wideo, które przyspieszają cykl pracy. Jeśli priorytetem jest automatyzacja, poszukaj platform opartych na AI

Łatwość obsługi : Jeśli zależy Ci na szybkiej i bezproblemowej edycji, wybierz platformę z przejrzystym interfejsem i narzędziami przyjaznymi dla początkujących. Aby uzyskać większą kontrolę, rozważ oprogramowanie z zaawansowanymi opcjami dostosowywania

Narzędzia do współpracy : Jeśli pracujesz w zespole, funkcje takie jak komentowanie w czasie rzeczywistym, udostępnianie w chmurze i dostęp dla wielu użytkowników mogą mieć ogromne znaczenie

Jakość eksportu i formaty : Potrzebujesz wideo w rozdzielczości 4K? Chcesz eksportować bez znaków wodnych? Upewnij się, że platforma oferuje rozdzielczość i opcje formatów, których potrzebujesz

Ceny i ograniczenia planów bezpłatnych : Niektóre alternatywy oferują wersje bezpłatne, ale mogą one mieć ograniczenia eksportu, znaki wodne lub ograniczone funkcje. Sprawdź, czy płatne plany pasują do Twojego budżetu

Integracja z innymi narzędziami: Jeśli korzystasz z platform takich jak Canva, Adobe lub narzędzi do zarządzania projektami, poszukaj oprogramowania, które płynnie integruje się z Twoim cyklem pracy

👀 Czy wiesz, że... Przeciętna osoba ogląda ponad 7,2 godziny treści wideo dziennie!

11 najlepszych alternatyw dla Veed.io

Oto zestawienie najlepszych alternatyw dla Veed. io — ich zalety, wady, ceny i opinie użytkowników.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wideo opartego na sztucznej inteligencji i automatyzacji cyklu pracy)

Chociaż Veed. io jest popularnym wyborem do edycji wideo, narzędzie łączące podobne funkcje z dodatkowymi funkcjami może jeszcze bardziej usprawnić pracę.

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki technologii AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Platforma oferuje narzędzia, które pomagają twórcom, marketerom i firmom zarządzać produkcją wideo, współpracować w czasie rzeczywistym i automatyzować żmudne zadania.

Zarządzaj produkcją wideo za pomocą platformy do zarządzania projektami ClickUp z wbudowaną funkcją nagrywania ekranu

Dzięki ClickUp do zarządzania projektami zadania, dokumenty i współpraca nad wideo mogą być połączone w jednej platformie. W końcu utrzymanie projektu na właściwym torze wymaga jasnego przeglądu terminów, priorytetów i postępów zespołu. ClickUp właśnie to zapewnia.

Udostępniaj krótkie klipy wideo, opinie i zatwierdzenia za pomocą ClickUp Clips.

Jedną z wyróżniających się funkcji ClickUp dla twórców wideo jest ClickUp Clips, wbudowane narzędzie wideo, które umożliwia nagrywanie, dodawanie adnotacji i udostępnianie fragmentów wideo bezpośrednio w zadaniach.

Zamiast polegać na oprogramowaniu do nagrywania innych firm lub korzystać z wielu aplikacji, Clips pozwala w prosty sposób tworzyć filmy instruktażowe, przewodniki lub aktualizacje dla zespołu.

Możesz zaznaczyć ważne fragmenty, dodać komentarze lub oznaczyć znaczniki czasu, aby szybko znaleźć potrzebne informacje. Dzięki Clip możesz nagrywać filmy instruktażowe, dokumentować opinie i rejestrować spostrzeżenia ze spotkań w ClickUp, dzięki czemu cykl pracy jest uporządkowany i dostępny.

Masz blokę twórczą? Wyeliminuj ręczną pracę z produkcji wideo, automatyzując pisanie scenariuszy, streszczanie długich filmów oraz generowanie plików audio i transkrypcji w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp. Po prostu uruchom ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI, który wykona pracę za Ciebie.

Przeprowadź burzę mózgów i zaplanuj swoją kolejną wirusową kampanię wideo za pomocą ClickUp Brain

Niezależnie od tego, czy tworzysz samouczek na YouTube, reklamę czy film instruktażowy, ClickUp Brain może wygenerować uporządkowane, wysokiej jakości scenariusze dostosowane do Twoich potrzeb.

Dla twórców treści i firm zajmujących się produkcją wideo oznacza to mniej pracy ręcznej, szybszą produkcję wideo i lepszą organizację, co pozwala skupić się na kreatywności, a nie na żmudnych zadaniach.

📮ClickUp Insight: Prawie 88% respondentów naszej ankiety polega obecnie na narzędziach AI , aby uprościć i przyspieszyć wykonywanie zadań osobistych. Chcesz uzyskać te same korzyści w pracy? ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc! ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, może pomóc Ci zwiększyć wydajność o 30% dzięki mniejszej liczbie spotkań, szybkim podsumowaniom generowanym przez AI i zautomatyzowanym zadaniom.

ClickUp to nie tylko doskonałe narzędzie do tworzenia treści — zostało również zaprojektowane do zarządzania całym procesem produkcji wideo od początku do końca.

Pobierz darmowy szablon Szybko uruchamiaj swoje projekty wideo dzięki szablonowi produkcji wideo ClickUp

Dzięki szablonowi produkcji wideo ClickUp zespoły mogą organizować projekty w uporządkowane cykle pracy, zapewniając płynny przebieg każdego etapu produkcji.

Ten szablon pozwala planować pomysły na wideo, tworzyć scenariusze i przypisywać role za pomocą dokumentów ClickUp i scenariuszy generowanych przez AI. Możesz również planować daty premiery, śledzić wydajność platformy i zarządzać zasobami marketingowymi wideo.

👀 Czy wiesz, że... Filmy z napisami mają o 80% więcej wyświetleń w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpracuj w trybie edycji na żywo, dodawaj komentarze i śledź zmiany w skryptach w ClickUp Docs

Twórz pulpity nawigacyjne, aby monitorować postępy zespołu w czasie rzeczywistym

Mierz koszty i optymalizuj cykle pracy poprzez śledzenie czasu poświęconego na produkcję

Używaj pól niestandardowych do śledzenia formatów wideo, rozdzielczości i typów zawartości

Ustal mierzalne cele, aby zwiększyć zaangażowanie i usprawnić produkcję

Zintegruj z narzędziami do edycji wideo AI, takimi jak Premiere Pro i Final Cut Pro

Ograniczenia ClickUp

Platforma może wydawać się przytłaczająca dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Mamy skomplikowany proces produkcji wideo, który angażuje wiele osób na różnych scenach produkcji, kilka rund przeglądów, a każdy unikalny produkt wymaga własnego terminu realizacji. Jestem w stanie usprawnić to wszystko dzięki automatyzacji dostępnej w ClickUp, dzięki czemu wszystko przebiega zgodnie z planem.

Mamy skomplikowany proces produkcji wideo, który angażuje wiele osób na różnych etapach realizacji, kilka rund przeglądów, a każdy unikalny produkt wymaga własnego terminu realizacji. Jestem w stanie usprawnić to wszystko dzięki automatyzacji dostępnej w ClickUp, dzięki czemu wszystko przebiega zgodnie z planem.

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z asynchronicznej komunikacji wideo, aby usprawnić pracę zdalną

2. HeyGen (najlepszy do skalowania filmów generowanych przez AI)

za pośrednictwem HeyGen

Tworzenie wideo nie musi być skomplikowane — HeyGen stara się to uprościć. Platforma ułatwia tworzenie wideo — bez kamery, bez ekipy, tylko dzięki AI. Niezależnie od tego, czy lokalizujesz treści, personalizujesz działania promocyjne, czy automatyzujesz produkcję, znajdziesz tu narzędzia, które Ci pomogą.

Dzięki awatarom AI możesz stworzyć cyfrową wersję siebie, która mówi naturalnie i postępuje zgodnie z Twoim scenariuszem. Użyj kamery internetowej, aby wygenerować awatara lub wybierz jeden z gotowych wzorów. Możesz również dostosować głosy, stroje i tła za pomocą kilku kliknięć.

Najlepsze funkcje HeyGen

Wykorzystaj konfigurowalne szablony kalendarzy wideo i treści dla różnych stylów

Twórz wideo w ponad 40 językach z różnymi akcentami regionalnymi. Ponadto obsługuje klonowanie głosu, dzięki czemu możesz dodać swój głos.

Generuj skrypty wideo na podstawie podpowiedzi lub krótkich konspektów

Podziel wideo na sceny, dostosuj tekst, multimedia i rozmieszczenie awatarów w prosty sposób

Ograniczenia HeyGen

Ograniczone zaawansowane funkcje edycji wideo dla wysoce spersonalizowanej zawartości

Opcje eksportu wideo mogą wymagać dodatkowego czasu przetwarzania w przypadku dłuższej zawartości

Ceny HeyGen

Free

Twórca: 29 USD/miesiąc

Team: 89 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje HeyGen

G2: 4,8/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o HeyGen prawdziwi użytkownicy?

Recenzja udostępniona w serwisie G2:

Używam HeyGen do tworzenia treści na mój kanał YouTube, a korzystanie z awatarów nadaje moim filmom nowy wymiar. W ramach planu Free użyłem już trzech różnych awatarów i były one niesamowite. Cały mój zespół polubił nowy format, a liczba subskrybentów mojego kanału YouTube stale rośnie.

Używam HeyGen do tworzenia treści na mój kanał YouTube, a korzystanie z awatarów nadaje moim filmom nowy wymiar. W ramach planu Free użyłem już trzech różnych awatarów i były one niesamowite. Cały mój zespół polubił nowy format, a liczba wyświetleń mojego kanału YouTube stale rośnie.

📖 Przeczytaj również: Jak nagrać wideo z prezentacją PowerPoint?

3. Descript (najlepszy do edycji i transkrypcji opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Descript

Jednym z najstarszych narzędzi na liście alternatyw dla Veed jest Descript. Jeśli potrzebujesz wydajności i narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, Descript zapewnia to w sposób, w jaki tradycyjni redaktorzy po prostu nie są w stanie. Zamiast przeglądać osie czasu, możesz edytować wideo jak dokument tekstowy, wycinając słowa i błędy w ciągu kilku sekund. Dodatkowo możesz wyświetlić poprzednie wersje i przywrócić dowolny szkic.

Funkcja Overdub pozwala stworzyć klon głosu wygenerowany przez AI, aby naprawić błędy bez ponownego nagrywania. Możesz nawet nagrywać ekran, kamerę internetową lub oba jednocześnie. Jest to bardzo przydatne w przypadku samouczków, szkoleń lub filmów instruktażowych — i natychmiast integruje się z osią czasu edycji.

Najlepsze funkcje Descript

Wykorzystaj automatyczną transkrypcję AI z wysoką dokładnością

Skorzystaj z narzędzi do nagrywania ekranu i edycji podcastów opartych na AI

Wykorzystaj edycję wielościeżkową do płynnej produkcji

Ograniczenia Descript

Ograniczone zaawansowane funkcje edycji wideo w porównaniu z profesjonalnymi narzędziami

Głosy generowane przez AI mogą w niektórych przypadkach brzmieć robotycznie

Ceny Descript

Free

Hobbysta: 24 USD/miesiąc na osobę

Twórca: 35 USD/miesiąc za osobę

Business: 50 USD/miesiąc na osobę

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 770 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Reddit pisze:

Moje podejście do edycji całkowicie się zmieniło. Słyszałem o Descript już dawno temu, ale myślałem, że służy wyłącznie do transkrypcji audio (co mnie nie interesuje). Jednak teraz, gdy oferują inne usługi w swoim pakiecie, postanowiłem spróbować! Bardzo się cieszę, że to zrobiłem. Możliwość nagrywania własnego głosu, proste usuwanie słów w celu edycji podcastu (nie wspominając o prostym kliknięciu, aby usunąć wypełniacze).

Moja gra w edycji całkowicie się zmieniła. Słyszałem o Descript już dawno temu, ale myślałem, że służy wyłącznie do transkrypcji audio (co mnie nie interesuje). Jednak teraz, gdy oferują inne usługi w swoim pakiecie, postanowiłem spróbować! Bardzo się cieszę, że to zrobiłem. Możliwość nagrywania własnego głosu, proste usuwanie słów w celu edycji podcastu (nie wspominając o prostym kliknięciu, aby usunąć słowa wypełniające).

👀 Czy wiesz, że... YouTube jest drugą co do wielkości wyszukiwarką na świecie.

4. InVideo (najlepsze do szybkiego i łatwego tworzenia wideo online)

za pośrednictwem InVideo

Dla marketerów, menedżerów mediów społecznościowych i małych firm InVideo eliminuje złożoność tradycyjnego oprogramowania do edycji. Cykl pracy oparty na szablonach sprawia, że tworzenie wideo jest tak proste, jak wypełnienie pustych pól.

Dzięki tysiącom konfigurowalnych szablonów i dostępowi do ponad 16 milionów multimediów stockowych, InVideo ułatwia tworzenie profesjonalnie wyglądających filmów — bez konieczności spędzania godzin na nauce obsługi skomplikowanego oprogramowania.

Najlepsze funkcje InVideo

Zamień tekst w atrakcyjne wizualizacje do reklam, promocji lub treści na YouTube

Twórz wideo, wpisując swój pomysł i dostosowując długość oraz narrację

Zoptymalizuj swoje filmy pod kątem różnych platform dzięki wielu proporcjom obrazu

Ograniczenia InVideo

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu z zaawansowanymi redaktorami

Eksportowanie dłuższych filmów może trwać długo

Ceny InVideo

Free

Plus : 35 USD/miesiąc

Maksymalna cena: 60 USD/miesiąc

Generative: 120 USD/miesiąc

Oceny i recenzje InVideo

G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 390 recenzji)

Co mówią o InVideo prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

W porównaniu z bardziej skomplikowanymi aplikacjami do edycji wideo, dzięki funkcjom i udogodnieniom serwisu można dość szybko tworzyć filmy. Ponieważ jest to platforma internetowa, można z niej korzystać w dowolnym miejscu z połączeniem internetowym, aby przeglądać i edytować filmy.

W porównaniu z bardziej skomplikowanymi aplikacjami do edycji wideo, dzięki funkcjom i udogodnieniom serwisu można dość szybko tworzyć filmy. Ponieważ jest to platforma internetowa, można z niej korzystać w dowolnym miejscu z połączeniem internetowym, aby wyświetlać i edytować filmy.

5. Synthesia (najlepsze rozwiązanie do tworzenia awatarów przypominających ludzi za pomocą sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Synthesia

Zamiast zatrudniać aktorów lub zakładać studio, Synthesia pozwala wybierać spośród szerokiego zakresu awatarów AI, wpisywać scenariusz i pozwolić platformie wygenerować dopracowane, profesjonalnie wyglądające wideo.

Awatary w tej alternatywie dla Veed realistycznie synchronizują ruchy ust z tekstem. Dzięki obsłudze ponad 120 języków jest to potężne narzędzie dla globalnych firm, które potrzebują wysokiej jakości wideo bez dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem zespołów produkcyjnych.

Najlepsze funkcje Synthesia

Wykorzystaj niestandardowe awatary do budowania marki

Twórz treści integracyjne z różnorodnymi opcjami awatarów

Automatycznie generuj transkrypcje, napisy i narrację

Skorzystaj z gotowych szablonów wideo, które ułatwiają pracę

Ograniczenia Synthesia

Ograniczona elastyczność animacji i edycji w porównaniu z innymi alternatywami dla Synthesia AI

Wysokiej jakości awatary nadal mogą wydawać się nieco sztuczne

Ceny Synthesia

Free

Pakiet startowy: 29 USD/miesiąc

Creator : 89 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 270 recenzji)

Co mówią o Synthesia prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Prosty interfejs do tworzenia filmów z awatarami AI; łatwy do zrozumienia, szybki, z opcją podglądu; świetne jest również połączenie z bazami danych darmowych obrazów i filmów, które można wykorzystać w generowanych filmach.

Prosty interfejs do tworzenia filmów z awatarami AI; łatwy w obsłudze, szybki, z opcją podglądu; świetne jest również połączenie z bazami danych darmowych obrazów i filmów, które można wykorzystać w generowanych filmach.

🧠 Ciekawostka: Pierwszym filmem wideo przesłanym do serwisu YouTube był krótki clip zatytułowany " Me at the Zoo "

6. Camtasia (najlepsze do nagrywania wideo i samouczków)

za pośrednictwem Camtasia

Camtasia to ulubione narzędzie nauczycieli, trenerów i firm, które potrzebują profesjonalnych nagrań ekranu bez zbędnych komplikacji. Umożliwia przechwytywanie ekranu, kamery internetowej i dźwięku za jednym razem — idealne rozwiązanie do samouczków i prezentacji.

Ale nie chodzi tylko o nagrywanie; możesz urozmaicić swoje filmy efektami, adnotacjami, objaśnieniami, a nawet quizami, aby utrzymać uwagę widzów. Wbudowane szablony, przejścia i animacje sprawiają, że edycja jest dziecinnie prosta.

Ponadto działają one zarówno na systemie Windows, jak i Mac, więc nikt nie zostanie pominięty.

Najlepsze funkcje Camtasia

Nagrywaj wysokiej jakości zrzuty ekranu za pomocą wbudowanych narzędzi do edycji

Łatwe tworzenie wideo za pomocą interfejsu typu "przeciągnij i upuść"

Dodawaj adnotacje i objaśnienia, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców

Ograniczenia Camtasia

Renderowanie może być powolne w przypadku złożonych projektów

Ograniczone zaawansowane efekty wideo

Ceny Camtasia

Camtasia Starter: Free

Camtasia Essentials: 179,88 USD, rozliczane rocznie

Camtasia Create: 249 USD, rozliczane rocznie

Camtasia Pro: 599 USD, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Camtasia

G2: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 430 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do tworzenia streszczeń wideo oparte na sztucznej inteligencji, które pozwolą Ci zaoszczędzić cenny czas

7. DeepBrain AI (najlepsze rozwiązanie dla realistycznych prezenterów wideo AI)

za pośrednictwem DeepBrain AI

Kolejna pozycja na naszej liście alternatyw dla Veed to DeepBrain. Załóżmy, że zajmujesz się tworzeniem angażujących prezentacji korporacyjnych lub filmów szkoleniowych dla klientów. W takim przypadku DeepBrain AI pozwala nadać "twarz" Twoim treściom bez zatrudniania prezentera.

Imponująca jest możliwość dostosowania reakcji emocjonalnej awatara do kontekstu scenariusza — niezależnie od tego, czy jest to poważna wiadomość firmowa, czy nieformalny film promocyjny.

Najlepsze funkcje DeepBrain AI

Zapewnij wsparcie dla wielu języków, aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców

Uchwyć mimikę twarzy i ton emocjonalny, aby uzyskać bardziej naturalnych prezenterów AI

Płynnie integruj nagrania głosowe, aby tworzyć dynamiczne i angażujące prezentacje

Ograniczenia DeepBrain AI

Ograniczone narzędzia do edycji wideo poza interakcjami awatarów

Wysokie wymagania systemowe dla płynnego renderowania awatarów

Funkcje premium są dostępne tylko w droższych planach

Ceny DeepBrain AI

Free

Osobiste: 29 USD/miesiąc

Team: 69 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje DeepBrain AI

G2 : 4,2/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Słyszałeś zapewne, że obraz jest wart tysiąca słów. Jednak dr James McQuivey z Forrester Research twierdzi, że jedna minuta wideo jest warta 1,8 miliona słów! Firmy mogą przekazać silniejszy komunikat za pomocą wideo niż statycznego obrazu.

8. Colossyan Creator (najlepszy do szkoleń opartych na AI i filmów korporacyjnych)

za pośrednictwem Colossyan Creator

Tworzenie filmów szkoleniowych od podstaw może być czasochłonne, ale AI ułatwia to zadanie. Colossyan automatyzuje ten proces, pomagając zespołom HR, trenerom i specjalistom ds. zgodności w tworzeniu profesjonalnych treści szkoleniowych na dużą skalę. Eliminując potrzebę korzystania z kosztownych zasobów produkcyjnych, zmniejsza zarówno koszty, jak i wysiłek.

To, co odróżnia Colossyan od innych alternatyw dla Veed, to możliwość automatyzacji tworzenia filmów szkoleniowych dla pracowników za pomocą AI. Oferuje sposób na zmniejszenie nakładów związanych z tworzeniem wideo przy zachowaniu profesjonalnych standardów.

Najlepsze funkcje Colossyan Creator

Twórz moduły szkoleniowe, filmy dotyczące zgodności i samouczki, aby informować zespoły

Dodaj zasoby firmy, nagrania lektorskie, niestandardowe kolory i elementy wizualne marki, aby uzyskać dopracowany wygląd

Użyj gotowych awatarów AI lub stwórz własnego awatara na podstawie własnego nagrania wideo

Ograniczenia Colossyan Creator

Ograniczona elastyczność zaawansowanej edycji wideo

Sporadyczne problemy z synchronizacją lektora w dłuższych filmach

Ceny Colossyan Creator

Pakiet startowy: 27 USD/miesiąc

Business: 88 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Colossyan Creator

G2: 4,6/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

9. Canva (najlepsze do prostej edycji wideo metodą "przeciągnij i upuść")

za pośrednictwem Canva

Cechą wyróżniającą Canva jest prostota — to narzędzie zaprojektowane z myślą o szybkości i łatwości obsługi dla projektantów i wszystkich, którzy potrzebują tworzyć szybkie, dopracowane treści. Jest to jedna z najpopularniejszych obecnie alternatyw dla Veed.

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" umożliwia tworzenie niesamowitych filmów wideo w ciągu kilku minut, co jest pomocne dla osób z ograniczonym czasem, ale wysokimi wymaganiami dotyczącymi zawartości.

Jednak Canva jest najbardziej popularna ze względu na dostępność dla użytkowników. Nie musisz być redaktorem wideo, aby stworzyć atrakcyjną reklamę w mediach społecznościowych lub prezentację zespołową za pomocą tego narzędzia. A dzięki Canva AI możesz również generować projekty za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych.

Najlepsze funkcje Canva

Skorzystaj z ogromnej biblioteki szablonów wideo, muzyki i materiałów filmowych

Korzystaj z funkcji współpracy dla zespołów pracujących nad wspólnymi projektami

Zintegruj je płynnie z innymi narzędziami do projektowania, takimi jak zdjęcia i prezentacje

Ograniczenia Canva

Brak zaawansowanych narzędzi do edycji bardziej złożonych projektów wideo

Powolne renderowanie dużych lub złożonych plików wideo

Ceny Canva

Free

Pro: 15 USD/użytkownik miesięcznie

Teams: 10 USD/użytkownik miesięcznie (wymagane minimum trzech użytkowników)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4450 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 600 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Canva

10. Adobe Premiere Pro (najlepszy do profesjonalnej edycji wideo)

za pośrednictwem Adobe Premiere Pro

Osobom, które chcą uzyskać profesjonalną jakość edycji, Adobe Premiere Pro oferuje szerokie możliwości dostosowywania i zaawansowane funkcje. Wtyczki i narzędzia innych firm dodatkowo rozszerzają jego funkcjonalność.

Zaletą tego narzędzia jest integracja z szerszym ekosystemem Adobe. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo przełączać się między narzędziami, takimi jak After Effects i Audition. Premiere Pro jest przeznaczony dla osób, które w cyklu pracy nad edycją priorytetowo traktują elastyczność, kontrolę i precyzję.

Najlepsze funkcje Adobe Premiere Pro

Edytuj za pomocą standardowych narzędzi do obróbki dźwięku, korekcji kolorów i efektów wizualnych

Synchronizuj wiele ujęć z różnych kamer i płynnie integruj je z innymi aplikacjami Adobe

Renderuj wysokiej jakości wideo z zaawansowanymi opcjami eksportu

Rozszerz swoje klipy i dodaj automatycznie tłumaczone napisy dzięki generatywnej sztucznej inteligencji AI

Ograniczenia Adobe Premiere Pro

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Wysokie wymagania systemowe i może być wymagające pod względem zasobów

Ceny Adobe Premiere Pro

Premiere Pro: 37,99 USD/miesiąc, płatne rocznie

Oceny i recenzje Adobe Premiere Pro

G2: 4,5/5 (ponad 1600 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 540 recenzji)

11. Vimeo (najlepsze do hostingu i udostępniania wysokiej jakości wideo)

za pośrednictwem Vimeo

Vimeo jest popularnym serwisem wśród filmowców, artystów i profesjonalistów, którzy chcą, aby ich filmy wyglądały jak najlepiej.

W przeciwieństwie do YouTube, priorytetowo traktuje wysoką jakość, zapewniając ostry obraz dostosowany do dużych ekranów i profesjonalnych prezentacji. Vimeo to coś więcej niż tylko strona hostingowa — pozwala twórcom prezentować swoje prace, udostępniać prywatne treści klientom lub transmitować wydarzenia na żywo.

Najlepsze funkcje Vimeo

Tłumacz audio i napisy oraz dodawaj tytuły i opisy zoptymalizowane pod kątem SEO dzięki Vimeo AI

Śledź zaangażowanie widzów dzięki szczegółowym analizom

Transmituj wydarzenia na żywo i webinaria z wbudowanym wsparciem

Ograniczenia Vimeo

Ograniczona przestrzeń dyskowa i przepustowość w planach niższych poziomów

Niektóre zaawansowane opcje dostosowywania są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny Vimeo

Free

Pakiet startowy: 20 USD/miesiąc

Standard: 41 USD/miesiąc

Zaawansowane: 125 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Vimeo

G2: 4,3/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1040 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do transkrypcji AI, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas

Twórz profesjonalne filmy wideo wydajnie dzięki ClickUp

Każda z tych alternatyw dla Veed oferuje coś wyjątkowego, od łatwego tworzenia wideo dla mediów społecznościowych po zaawansowane narzędzia do edycji.

Jednak dla zespołów, które potrzebują czegoś więcej niż tylko edycji wideo online, ClickUp wyróżnia się połączeniem procesu tworzenia wideo z zarządzaniem projektami, współpracą i śledzeniem zadań. Dzięki przechowywaniu wszystkiego w jednym miejscu pomaga zespołom zachować porządek od początku do końca.

ClickUp to nie tylko edycja — to usprawnienie całego procesu tworzenia treści.

Chcesz wypróbować? Załóż darmowe konto ClickUp już dziś!