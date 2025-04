10 najlepszych kursów AI dla menedżerów produktu, aby pozostać na czele w 2025 roku

Mówi się, że "kwalifikacje to pusta droga bez certyfikacji". "

A jeśli chodzi o zarządzanie produktem w erze sztucznej inteligencji, posiadanie odpowiedniego certyfikatu może zapewnić ci powodzenie.

Według badań przeprowadzonych przez IBM, menedżerowie produktu należą do czołowych grup użytkowników wdrażających AI w organizacjach.

Jeśli zastanawiasz się, jak podnieść swoje umiejętności, kurs AI przeznaczony dla menedżerów produktu może być idealnym kolejnym krokiem. Niezależnie od tego, czy prowadzisz projekty oparte na sztucznej inteligencji, czy po prostu chcesz lepiej zrozumieć wpływ AI na strategię produktu, istnieje kurs dla Ciebie.

Sprawdźmy niektóre z najlepszych!

Kursy AI w skrócie

Oto krótka tabela porównawcza z kursami na podstawie ich dostawcy, efektów uczenia się, czasu trwania i połączonych linków.

Nazwa kursu Dostawca Dla kogo Czego się nauczysz Czas trwania Połączony Specjalizacja AI w zarządzaniu produktem Uniwersytet Duke Menedżerowie produktu, właściciele produktów, liderzy inżynierii, kadra kierownicza i analitycy Zastosowanie uczenia maszynowego, projektowanie doświadczeń produktowych AI, zarządzanie projektami uczenia maszynowego 4 miesiące (5 godzin/tydzień) Coursera IBM AI Product Manager Professional Certificate IBM Menedżerowie produktu, liderzy biznesu i profesjonaliści Zarządzaj interesariuszami, stosuj metodologie Agile, analizuj rzeczywiste studia przypadków AI 3 miesiące (10 godzin/tydzień) Coursera Sztuczna inteligencja dla certyfikacji produktów (AIPC)™ Szkoła produktowa Odsetki profesjonalistów zainteresowanych tworzeniem produktów AI Zastosowanie AI w całym cyklu życia produktu, opracowywanie prototypów opartych na AI, mierzenie powodzenia produktów opartych na AI 3-4 tygodnie (2-3 godziny/tydzień) Szkoła produktowa Opanowanie generatywnej sztucznej inteligencji dla innowacji produktowych Uniwersytet Stanforda Profesjonaliści i innowatorzy zainteresowani innowacjami opartymi na AI Włącz AI do planów działania produktów, zwiększ wydajność dzięki generatywnym narzędziom AI, zastosuj AI w projektowaniu produktów 11 godzin Stanford Online /AI Product Manager Nanodegree* Udacity Menedżerowie produktu, którzy chcą włączyć AI do rozwoju produktu Budowanie strategii opartych na AI, opracowywanie map drogowych produktów, stosowanie technologii generatywnej AI 1 miesiąc Udacity Szkolenia AI dla specjalistów ds. produktów Pragmatic Institute Specjaliści ds. produktów, którzy chcą zastosować generatywną sztuczną inteligencję do inteligentniejszego podejmowania decyzji Wykorzystaj generatywną sztuczną inteligencję do podejmowania decyzji, rozwijaj przypadki użycia AI, twórz skuteczne podpowiedzi dla wpływowej zawartości 6 godzin Pragmatic Institute /AI Product Management 101 i certyfikacja* Dr Marily Nika Aspirujący menedżerowie produktu AI, inżynierowie oprogramowania, naukowcy zajmujący się danymi i menedżerowie produktu na wczesnym etapie kariery Zarządzaj zespołami produktowymi AI, zrozum koncepcje AI, stosuj technologie takie jak NLP i Generative AI 2-3 tygodnie Maven Learning Kurs AI dla menedżerów produktu Pendo.io Specjaliści ds. produktów, którzy chcą wykorzystać AI w rozwoju produktów Wykorzystaj AI w rozwoju produktu, twórz funkcje oparte na AI, ulepszaj strategie produktowe 2 godziny Pendo.io Szkolenie z zarządzania produktami AI Productside Menedżerowie produktu i liderzy, którzy chcą oceniać i wdrażać rozwiązania AI Wykorzystanie AI do tworzenia produktów niestandardowych, tworzenie trenerów produktowych AI, wdrażanie AI do podejmowania decyzji 2 miesiące Productside /AI Product Management Bootcamp* PM Accelerator Zarówno doświadczeni, jak i aspirujący menedżerowie produktu Inżynieria podpowiedzi AI, strategie GTM, tworzenie map drogowych produktów z AI 11 tygodni PM Accelerator

Kluczowe zastosowania AI w zarządzaniu produktem

AI wywiera zauważalny wpływ na zarządzanie produktem. Jest tutaj, aby pomóc ci pracować mądrzej, podejmować lepsze decyzje i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Ciekawi Cię, jak działa zarządzanie projektami oparte na AI? Przekonajmy się.

1. Analiza rynku i analiza konkurencji

AI może skanować ogromne ilości danych rynkowych w celu odkrycia trendów i aktywności konkurencji. Szybko identyfikuje zmiany w zachowaniach konsumentów i pojawiające się możliwości, pomagając szybciej podejmować świadome decyzje.

🤖 Jak korzystać z AI:

Śledzenie premier produktów konkurencji, cen i opinii klientów

Analizuj trendy rynkowe na podstawie raportowania branżowego i danych z mediów społecznościowych

Uzyskaj wgląd w niestandardowe potrzeby klientów i zmieniające się wymagania rynku

Przeprowadzaj analizy rynku, branży i konkurencji za pomocą ClickUp Brain

2. Analityka predykcyjna do podejmowania decyzji

Analityka predykcyjna oparta na AI może prognozować, jak będą działać produkty, funkcje lub zmiany cen. Dzięki możliwości analizowania danych historycznych i wykrywania wzorców, AI dostarcza praktycznych informacji w celu zmniejszenia niepewności przy podejmowaniu decyzji.

🤖 Jak korzystać z AI:

Przewidywanie przyjęcia funkcji, wzrostu sprzedaży i niestandardowego odejścia klientów

Optymalizacja testów A/B poprzez przewidywanie wyników różnych wariantów

Analizowanie opinii klientów, odpowiedzi na ankiety lub zgłoszeń do wsparcia technicznego w celu wykrycia pojawiających się tematów lub trendów nastrojów

📖 Czytaj więcej: Jak AI jako usługa może przekształcić operacje Twojego biznesu

3. Ciągła optymalizacja produktów

AI może stale monitorować zachowanie użytkowników i wydajność produktu, oznaczać problemy i podkreślać możliwości w czasie rzeczywistym. Pozwala to zoptymalizować funkcje produktu, poprawić doświadczenia użytkowników i udoskonalić strategie cenowe bez czekania na kwartalne przeglądy.

🤖 Jak korzystać z AI:

Odkryj punkty tarcia użytkownika dzięki analizie danych behawioralnych

Uzyskaj sugestie dotyczące aktualizacji funkcji lub dostosowania projektu

Analizuj zmiany cen, aby zmaksymalizować przychody i zaangażowanie

4. Zarządzanie zasobami i obciążeniami

AI pomaga w bardziej efektywnym przydzielaniu zasobów poprzez prognozowanie osi czasu projektów, określanie potencjalnych zagrożeń i sugerowanie korekt zasobów. Zapewnia wydajną pracę międzyfunkcyjnych Teams bez nadmiernego obciążania zasobów.

🤖 Jak korzystać z AI:

Przewidywanie oś czasu zakończenia projektu przy użyciu danych historycznych

Identyfikacja obciążeń i sugerowanie optymalnych przydziałów do zespołów

Monitorowanie postępów w realizacji zadań w celu zapobiegania opóźnieniom

5. Obsługa klienta i analiza informacji zwrotnych

AI analizuje opinie klientów z ankiet, recenzji i zgłoszeń do wsparcia, aby odkryć typowe bolączki i pojawiające się problemy. Monitoruje również nastroje, aby ocenić zadowolenie klientów, ułatwiając ustalanie priorytetów w zakresie ulepszeń produktów.

🤖 Jak korzystać z AI:

Znajdź powtarzające się problemy w wielu kanałach informacji zwrotnej

Analizuj nastroje klientów, aby mierzyć poziom satysfakcji

Priorytetyzacja aktualizacji produktów na podstawie wpływu raportowania problemów

Analizuj zgłoszenia do wsparcia, aby zrozumieć ogólne opinie klientów na temat Twojego produktu

6. Automatyzacja eksperymentów i testów A/B

AI usprawnia proces eksperymentowania, uruchamiając i analizując wiele testów A/B jednocześnie. Szybciej identyfikuje najskuteczniejsze warianty, skracając czas poświęcany na ręczną analizę.

🤖 Jak korzystać z AI:

Automatyzacja ustawienia i monitorowania testów A/B

Analizuj wyniki w czasie rzeczywistym, aby nauczyć się zwycięskich wariantów

Prognoza, która odmiana będzie prawdopodobnie najlepsza dla określonych grup użytkowników na podstawie danych historycznych

📮ClickUp Insight: 33% naszych respondentów wskazuje na rozwój umiejętności jako jeden z przypadków użycia AI, który najbardziej ich odsetki. Na przykład pracownicy nietechniczni mogą chcieć nauczyć się tworzyć fragmenty kodu dla strony internetowej za pomocą narzędzia AI. W takich przypadkach, im więcej kontekstu AI ma na temat Twojej pracy, tym lepsze będą jej odpowiedzi. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp AI doskonale sobie z tym radzi. Wie, nad jakim projektem pracujesz i może zalecić konkretne kroki, a nawet łatwo wykonywać zadania, takie jak tworzenie fragmentów kodu.

Jak AI zwiększa wydajność zarządzania produktem

AI powoli, ale z pewnością wstrząsnęła zarządzaniem produktem, czyniąc rzeczy szybszymi i inteligentniejszymi. Podzielimy się kilkoma przykładami tego, jak sztuczna inteligencja już teraz ułatwia życie menedżerom produktu.

1. Opracowywanie strategii i wizji produktu

Tworzenie strategii produktowej to długi i wyczerpujący proces. Spędzasz tygodnie zagłębiając się w raportowanie rynkowe, próbując przewidzieć trendy i przechytrzyć konkurencję. Dostrzeganie szans wymaga analizowania ankiet, przeprowadzania wywiadów i ręcznego łączenia spostrzeżeń. Oprócz tego, że jest to czasochłonne, łatwo jest przeoczyć cenne wzorce.

✨ Jak AI pomaga:

Sztuczna inteligencja jest do zrobienia, skanując ogromne ilości danych w ciągu kilku minut. Dostrzega trendy, przewiduje zmiany na rynku i podkreśla możliwości, których być może nawet nie brałeś pod uwagę. Ty nadal jesteś odpowiedzialny za podejmowanie ważnych decyzji, ale AI zapewnia, że są one poparte solidnymi danymi.

przykład: PepsiCo wykorzystało generatywną sztuczną intelig encję do badań i rozwoju produktów oraz stworzyło nowe smaki i kształty dla Cheetos, w wyniku czego penetracja rynku wzrosła o 15%.

Udało nam się skrócić liczbę cykli innowacji i rozwoju nowych produktów Cheetos do sześciu tygodni. Generatywna sztuczna inteligencja pozwala nam optymalizować atrybuty produktów w sposób, który wcześniej był niewyobrażalny.

2. Ustawienie celów

Wybór odpowiednich celów produktowych wymaga przeanalizowania danych historycznych, porównania z konkurencją i spędzenia godzin na debatach, które wskaźniki są najważniejsze. Tworzenie pulpitów i raportów od podstaw tylko zwiększa obciążenie pracą.

✨ Jak AI pomaga:

AI w zarządzaniu produktem eliminuje zgadywanie. Analizuje przeszłe wyniki, sugeruje realistyczne cele, a nawet przewiduje, co jest możliwe do osiągnięcia w oparciu o aktualne trendy. Gwarantuje to, że nie utkniesz w paraliżu analitycznym.

3. Dostarczanie informacji zwrotnych na temat produktów i projektów

Przeglądanie projektów i prototypów często oznacza poleganie na przeczuciach i osobistym doświadczeniu. Menedżerowie produktu ręcznie przeglądają makiety, zauważają niespójności i zbierają opinie od zespołu. To działa, ale nie zawsze jest skuteczne.

✨ Jak AI pomaga: AI wkracza jako pomocna druga para oczu. Skanuje projekty pod kątem problemów z użytecznością, flaguje obszary, które mogą dezorientować użytkowników, a nawet sugeruje ulepszenia. Podczas gdy ty masz ostatnie słowo, AI upewnia się, że nic nie umknie uwadze.

Przeczytaj więcej: Jak wykorzystać AI dla wydajności (przypadki użycia i narzędzia)

Jak wybrać odpowiedni kurs zarządzania produktem AI?

Wybór odpowiedniego kursu zarządzania produktem AI może mieć duże znaczenie dla twojej kariery. Dobry kurs powinien pasować do twojego harmonogramu, oferować certyfikację, która doda wartości do twojego CV i dać ci praktyczną wiedzę, którą możesz zastosować od razu.

Ale przy tak wielu opcjach opanowania podstaw AI, skąd wiesz, która z nich jest warta twojego czasu? Oto kilka rzeczy, które warto wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wyboru.

1. Dowiedz się, czego chcesz się nauczyć

Pomyśl o swoich celach. Czy próbujesz zrozumieć podstawy AI? Nauczyć się tworzyć produkty oparte na AI? A może chcesz lepiej zarządzać projektami AI? Gdy już wiesz, jakich umiejętności szukasz, znacznie łatwiej jest przefiltrować opcje i znaleźć kurs, który odpowiada Twoim potrzebom.

2. Try before you commit

Wiele platform oferuje darmowe podglądy, moduły wprowadzające lub wersje próbne. To świetny sposób na sprawdzenie, czy styl nauczania i zawartość kursu ci odpowiadają. Ponadto, pozwoli ci to również sprawdzić, czy materiał jest na odpowiednim poziomie dla twojego doświadczenia.

3. Posłuchaj, co inni mają do powiedzenia

Recenzje i referencje mogą być niezwykle pomocne. Byli studenci często dzielą się spostrzeżeniami na temat tego, co im się podobało, a co nie, i czy kurs pomógł im osiągnąć ich cele. Platformy takie jak Coursera, Udemy i LinkedIn Learning zazwyczaj mają wiele recenzji do przejrzenia.

4. Sprawdź program nauczania

Zapoznaj się z programem kursu, aby zobaczyć, co obejmuje. Dobry kurs zarządzania produktem AI przeprowadzi cię przez podstawy AI, cykl życia zarządzania produktem, analizę danych, a nawet kwestie etyczne. I nie pomijaj praktycznych projektów; to najlepszy sposób na zastosowanie tego, czego się nauczyłeś w rzeczywistych scenariuszach.

5. Dowiedz się, kto uczy

Sprawdź doświadczenie instruktora kursu. Czy pracował on nad produktami AI? Czy mają praktyczne doświadczenie na tym polu? Kursy prowadzone przez liderów branży lub doświadczonych naukowców często przynoszą więcej praktycznych spostrzeżeń i praktycznych porad.

Przeczytaj więcej: The Ultimate AI Glossary: 50 terminów, dzięki którym poznasz sztuczną inteligencję

Najlepsze kursy AI dla menedżerów produktu

Bycie na bieżąco z obecnymi trendami w zarządzaniu produktem oznacza zrozumienie, jak skutecznie wykorzystywać AI. Aby pomóc ci zbudować odpowiednie umiejętności i pewnie poruszać się po zmieniającym się krajobrazie technologicznym, przygotowaliśmy listę najlepszych kursów AI.

Te kursy AI oferują cenne spostrzeżenia, praktyczną wiedzę, wymagane umiejętności i praktyczne doświadczenie, aby przyspieszyć karierę w zarządzaniu produktem.

1. Specjalizacja AI w zarządzaniu produktem - Duke University

via Coursera

Ten certyfikat zarządzania produktem AI jest przeznaczony dla menedżerów produktu i profesjonalistów, którzy chcą zastosować sztuczną inteligencję w swoich produktach. Obejmuje on podstawowe tematy, takie jak strategia produktu AI, analiza danych, doświadczenie użytkownika i kwestie etyczne. Dzięki wskazówkom doświadczonych instruktorów Duke University zdobędziesz praktyczne doświadczenie i zbudujesz portfolio produktów AI, aby zaprezentować swoje umiejętności.

dla kogo jest przeznaczony: Menedżerowie produktu, właściciele produktów, liderzy inżynierii, kadra kierownicza i analitycy, którzy chcą efektywnie zarządzać projektami AI

czego się nauczysz:

Rozpoznaj, kiedy i jak zastosować uczenie maszynowe do rozwiązywania problemów

Projektowanie doświadczeń związanych z produktami AI przy użyciu praktyk skoncentrowanych na człowieku, które priorytetowo traktują prywatność i etykę

Zarządzanie projektami uczenia maszynowego przy użyciu procesu nauki o danych i najlepszych praktyk branżowych

czas trwania: 4 miesiące (5 godzin tygodniowo)

Weź udział w kursie: Coursera

2. Kurs na certyfikat IBM AI Product Manager Professional

via Coursera

Ten kurs wyposaża w niezbędne umiejętności do prowadzenia projektów opartych na AI, zarządzania interesariuszami i wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek. Pod koniec programu będziesz wyposażony w praktyczną wiedzę i pewność siebie potrzebną do doskonalenia się jako menedżer produktu.

Dla kogo: Menedżerowie produktu, liderzy biznesu i profesjonaliści, którzy chcą poprawić swoje umiejętności zarządzania produktem AI

czego się nauczysz:

Zastosuj kluczowe narzędzia i techniki zarządzania produktem, aby skutecznie zarządzać interesariuszami i klientami

Zdobądź wiedzę na temat metodologii Agile i adaptacyjnych, aby przyspieszyć dostarczanie produktów

Przeanalizuj rzeczywiste studia przypadków, które pokazują powodzenie integracji AI w zarządzaniu produktem

czas trwania: 3 miesiące (10 godzin tygodniowo)

Weź udział w kursie: Coursera

3. Sztuczna inteligencja dla certyfikacji produktów (AIPC)™ - Product School

via Product School

AIPC™ to kurs AI Product Managera zaprojektowany, aby wyposażyć Cię w umiejętności potrzebne do osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu produktami AI. Kurs jest tworzony i prowadzony przez wiodących ekspertów AI. Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób AI może poprawić doświadczenia użytkowników, spersonalizować produkty i usprawnić cykl pracy. Oferuje on praktyczne spostrzeżenia i rzeczywiste doświadczenie, dzięki czemu jest bramą do powodzenia w karierze na tym rozwijającym się polu.

Dla kogo jest przeznaczony: Odsetki profesjonalistów zainteresowanych tworzeniem produktów AI i stosowaniem AI w całym cyklu życia zarządzania produktem

czego się nauczysz:

Dowiedz się, jak zastosować AI w całym cyklu życia produktu, aby napędzać innowacje i podejmować mądrzejsze decyzje

Zdobądź praktyczne doświadczenie w opracowywaniu prototypów produktów opartych na AI i odkrywaniu ich rzeczywistych zastosowań

Dowiedz się, jak mierzyć powodzenie produktów opartych na AI za pomocą odpowiednich metryk i wskaźników wydajności

czas trwania: 3-4 tygodnie (2-3 godziny tygodniowo)

🎯 Weź udział w kursie: Product School

4. Mastering Generative AI for Product Innovation - Uniwersytet Stanforda

via Stanford Online

Ekspert uczenia maszynowego Aditya Challapally i profesor Stanford Edison Tse poprowadzą Cię przez świat generatywnej sztucznej inteligencji, od identyfikacji możliwości po powodzenie wdrożenia. Kurs ten dostarcza praktycznych strategii skutecznego stosowania AI bez konieczności posiadania zaplecza technicznego. Zyskasz pewność siebie, aby wybrać odpowiednie modele AI, ocenić ryzyko i stworzyć wpływowe produkty oparte na sztucznej inteligencji.

Dla kogo: Profesjonaliści i innowatorzy zainteresowani innowacjami opartymi na AI

czego się nauczysz:

Opracuj strategiczne ramy integracji AI z planem działania produktu

Zwiększ wydajność i wspieraj kreatywność dzięki generatywnym narzędziom AI

Skuteczne stosowanie AI w procesach projektowania i rozwoju produktów

🕓 Czas trwania: 11 godzin

Weź udział w kursie: Stanford Online

5. Nanodegree menedżera produktu AI - Udacity

via Udacity

Program Nanodegree zapewnia praktyczne zrozumienie AI i uczenia maszynowego dla biznesu. Uczy, jak wykorzystywać dane, tworzyć niestandardowe zestawy danych i stosować technologie generatywnej sztucznej inteligencji. Dzięki praktycznym projektom będziesz pracować nad strategiami produktowymi AI, pisać dokumenty wymagań produktowych (PRD) i opracowywać mapy drogowe AI, w tym te wykorzystujące duże modele językowe (LLM).

Dla kogo: Menedżerowie produktu, którzy chcą włączyć AI do procesu rozwoju produktu i dowiedzieć się, jak działa uczenie maszynowe

Czego się nauczysz

Tworzenie strategii produktowych opartych na AI z wykorzystaniem danych i uczenia maszynowego

Opracowywanie map drogowych produktów i zarządzanie projektami AI wymagającymi niestandardowych zestawów danych

Zastosowanie technologii generatywnej sztucznej inteligencji przy jednoczesnym uwzględnieniu wydajności i stronniczości modelu

🕓 Czas trwania: 1 miesiąc

Weź udział w kursie: Udacity

6. Szkolenie AI dla specjalistów ds. produktów - Pragmatic Institute

via Pragmatic Institute

Ten kurs wyposaża specjalistów ds. produktów w wiedzę umożliwiającą zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w zarządzaniu produktem. Omawia, w jaki sposób AI może przyspieszyć projektowanie produktów, tworzyć spersonalizowaną zawartość marketingową, dostarczać cennych informacji o klientach i usprawniać obsługę klienta. Szkolenie bada również rolę AI w badaniach rynku, zarządzaniu ryzykiem i szkoleniach wewnętrznych, pomagając specjalistom w stymulowaniu innowacji i podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Dla kogo: Specjaliści ds. produktów, którzy chcą zastosować generatywną sztuczną inteligencję do inteligentniejszego podejmowania decyzji i innowacji

czego się nauczysz:

Wykorzystaj generatywną sztuczną inteligencję i techniki inżynierii podpowiedzi, aby zoptymalizować podejmowanie decyzji dotyczących produktów i zwiększyć wydajność operacyjną

Zdobądź solidną wiedzę na temat przypadków użycia i aplikacji AI, aby pozostać konkurencyjnym i wykorzystać nowe technologie

Twórz skuteczne podpowiedzi, które wspierają kreatywność, angażują niestandardowych klientów i są zgodne ze strategią marki, aby uzyskać skuteczną zawartość

🕓 Czas trwania: 6 godzin

Zapisz się na kurs: Pragmatic Institute

7. Zarządzanie produktem AI 101 i certyfikacja - dr Marily Nika

via Maven Learning

Zaprojektowany dla aspirujących menedżerów produktu AI, kurs ten prowadzi przez cały proces wprowadzania produktów AI do życia, nawet bez żadnego doświadczenia w kodowaniu. Jest to faza 1 kompleksowego 12-tygodniowego bootcampu produktowego AI oferowanego przez Marily's Academy. Możesz wziąć w nim udział jako samodzielny kurs lub jako część pełnego programu. Pomoże ci to zdobyć umiejętności i pewność siebie, aby poruszać się po projektach AI i budować wpływowe produkty oparte na sztucznej inteligencji w wymarzonej firmie technologicznej.

Dla kogo: Aspirujący menedżerowie produktu AI, inżynierowie oprogramowania, naukowcy zajmujący się danymi i menedżerowie produktu na wczesnym etapie kariery lub studenci, którzy chcą poznać cykl życia rozwoju produktu AI i uruchomić funkcje AI

czego się nauczysz:

Rozwijaj umiejętności przywódcze, aby skutecznie zarządzać teamami produktowymi AI, nawet bez doświadczenia w kodowaniu

Zdobądź solidną wiedzę na temat kluczowych koncepcji AI i uczenia maszynowego, aby podejmować świadome decyzje dotyczące produktów

Jak technologie takie jak przetwarzanie języka naturalnego i generatywna sztuczna inteligencja są stosowane w rozwoju produktów?

Zrozumienie zastosowania wizji komputerowej i systemów autonomicznych w tworzeniu najnowocześniejszych produktów opartych na AI

czas trwania: 2-3 tygodnie

Weź udział w kursie: Maven Learning

8. Kurs AI dla menedżerów produktu - Pendo. io

Kurs AI for Product Management pomaga zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja pasuje do zarządzania produktem i jak ją stosować w całym cyklu życia produktu. Poznasz najlepsze praktyki tworzenia funkcji opartych na AI i dowiesz się, dlaczego sztuczna inteligencja powinna być postrzegana jako strategiczna zaleta, a nie wyzwanie.

Dla kogo jest przeznaczony: Specjaliści ds. produktów, którzy chcą wykorzystać AI w rozwoju produktów i tworzyć funkcje oparte na AI

czego się nauczysz:

Jak skutecznie korzystać z AI i narzędzi opartych na AI w procesie rozwoju produktu?

Najlepsze praktyki tworzenia funkcji opartych na sztucznej inteligencji i ustalania zasad AI

W jaki sposób AI może napędzać transformację i ulepszać strategie produktowe dzięki automatyzacji i personalizacji?

🕓 Czas trwania: 2 godziny

Weź udział w kursie: Pendo.io

Przeczytaj więcej: Odpowiedzialne korzystanie z AI: Krótki przewodnik po zarządzaniu AI

9. Szkolenie z zarządzania produktami AI - Productside

via Productside

Ten kurs na żywo wyposaża menedżerów produktu i liderów biznesu w solidne ramy do oceny i wdrażania rozwiązań AI. Poznasz najnowsze osiągnięcia AI, przeanalizujesz rzeczywiste przykłady zastosowania AI przez wiodące firmy i zdobędziesz praktyczny wgląd w to, jak AI może rozwiązywać problemy klientów. Kurs obejmuje również sposoby skutecznego przekazywania zaleceń dotyczących AI kierownictwu wyższego szczebla przy użyciu spostrzeżeń opartych na danych.

Dla kogo: Menedżerowie produktu i liderzy, którzy chcą skutecznie oceniać i wdrażać rozwiązania AI

czego się nauczysz:

Wykorzystanie AI do tworzenia produktów zgodnych z niestandardowymi celami klientów

Tworzenie trenera produktu AI z inteligentnymi technikami podpowiedzi

Wdrażanie AI w celu powodzenia procesu decyzyjnego w zarządzaniu produktem

🕓 Czas trwania: 2 miesiące

Weź udział w kursie: Productside

Przeczytaj więcej: Podcasty AI, aby dowiedzieć się więcej o sztucznej inteligencji

10. AI Product Management Bootcamp - PM Accelerator

via PM Accelerator

AI Product Management Bootcamp to kompleksowy kurs, który obejmuje wszystkie podstawy wykorzystania AI do optymalizacji cyklu pracy nad produktem. Uczy podstaw AI wraz z cyklem życia produktu AI, metodami gromadzenia danych oraz procesami tworzenia i trenowania modeli. Dowiesz się również, jak stworzyć strategię mapy drogowej produktu za pomocą AI.

Dla kogo: Zarówno doświadczeni, jak i aspirujący menedżerowie produktu

czego się nauczysz:

Inżynieria podpowiedzi AI dla menedżerów produktu

Strategie GTM zwiększające przyjęcie produktu

Wykorzystanie AI do tworzenia map drogowych produktów

🕓 Czas trwania: 11 tygodni

Weź udział w kursie: PM Accelerator

Wdrażanie AI w zarządzaniu produktami

AI może całkowicie zmienić sposób zarządzania produktami. Wykracza poza automatyzację zadań, pomagając podejmować mądrzejsze decyzje, oszczędzać czas i skupiać się na tym, co najważniejsze.

Ale sama wiedza o AI nie wystarczy. Aby uzyskać prawdziwe korzyści, potrzebne są odpowiednie narzędzia, które płynnie integrują się z przepływem pracy i usprawniają podejmowanie decyzji.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy, może pomóc ci wykorzystać AI do zarządzania produktem i wcielić twoje pomysły w życie szybciej i wydajniej. Została zaprojektowana w celu uproszczenia planowania, współpracy i realizacji, bez względu na to, jak złożony jest plan działania produktu.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania produktami ClickUp możesz wizualizować cykl życia produktu, tworzyć mapy drogowe produktów i ułatwiać innowacje.

ClickUp usprawnia zarządzanie produktami dzięki śledzeniu zadań, współpracy i raportowaniu

ClickUp Brain, potężny asystent ClickUp AI, pomaga w każdym aspekcie zarządzania produktem, w tym w: badaniach rynku, analizie strategii produktowych konkurencji, tworzeniu dokumentacji produktu i wielu innych. Poznajmy jego zastosowania w zarządzaniu produktem.

Przeprowadź badania rynku

Możesz użyć ClickUp Brain do zrozumienia wielkości rynku i możliwości, podsumowania raportów z badań rynkowych, analizy konkurencji, uzyskania wglądu w ceny i poznania punktów bólu odbiorców docelowych.

Poznaj trendy branżowe i spostrzeżenia rynkowe dzięki ClickUp Brain

💡 Pro Tip: Po zrobieniu badań rynkowych, przeprowadź burzę mózgów i wizualizuj strategię produktu za pomocą ClickUp Whiteboards. Konwertuj elementy działań na zadania bezpośrednio z Tablicy.

Generowanie specyfikacji produktów

Pisanie dokumentów dotyczących wymagań produktowych (PRD) jest jednym z tych zadań, na które nikt tak naprawdę nie czeka. Wiąże się z gromadzeniem informacji od wielu interesariuszy, przekładaniem niejasnych pomysłów na wyczyszczone specyfikacje, a następnie niekończącymi się poprawkami. Proces ten może być żmudny i czasochłonny.

ClickUp Brain może przygotować pierwszy szkic w oparciu o Twoje dane wejściowe. Dajesz mu swoją wizję produktu, a on zamienia ją w ustrukturyzowany dokument. Nadal dodajesz ostatnie poprawki, ale zamiast zaczynać od zera, udoskonalasz i poprawiasz.

Analizuj cele i specyfikacje funkcji produktu dzięki ClickUp Brain

Pro Tip: Rozpocznij wprowadzanie produktu na rynek, łącząc swój zespół w ClickUp Chat. Ustaw dedykowane kanały dla każdego produktu lub funkcji, dzięki czemu dyskusje będą uporządkowane i połączone bezpośrednio z zadaniami i osią czasu. W miarę przepływu pomysłów, ClickUp Brain może automatycznie generować zadania z rozmów i połączyć je z mapą drogową produktu. Dzięki temu każda rozmowa przyczynia się do postępu projektu.

Tworzenie dokumentacji produktu

Masz trudności z tworzeniem ogłoszeń produktowych, raportów lub e-maili? Asystent pisania ClickUp AI pomoże Ci przygotować, udoskonalić i dopracować zawartość. Rozumie Twój ton i cele, dzięki czemu każdy tekst jest jasny i profesjonalny.

Możesz użyć ClickUp Brain bezpośrednio w ClickUp Docs, aby wygenerować zawartość związaną z produktem.

Twórz raporty produktowe, kwestionariusze i artykuły pomocy dzięki ClickUp Brain

Nasi inżynierowie i menedżerowie produktu utknęli w martwym punkcie ręcznych aktualizacji statusu między Jira i innymi narzędziami. Dzięki ClickUp odzyskaliśmy godziny zmarnowanego czasu na duplikowanie zadań. Co więcej, przyspieszyliśmy wydawanie produktów, usprawniając przekazywanie pracy między działem QA, działem technicznym i marketingiem.

Nasi inżynierowie i menedżerowie produktu utknęli w martwym punkcie ręcznych aktualizacji statusu między Jira i innymi narzędziami. Dzięki ClickUp odzyskaliśmy godziny zmarnowanego czasu na duplikowanie zadań. Co więcej, przyspieszyliśmy wydawanie produktów, usprawniając przekazywanie pracy między działem QA, działem technicznym i marketingiem.

Dowiedz się, jak wykorzystać AI w dokumentacji👇

Podejmuj decyzje oparte na danych

ClickUp Brain świetnie sprawdza się również w analizie danych produktowych. Zamiast ręcznie przekopywać się przez wykresy lub arkusze kalkulacyjne, możesz po prostu poprosić go o podsumowanie tego, co się dzieje, podkreślenie trendów, a nawet wykrycie anomalii.

Możesz na przykład udostępniać liczby dotyczące przyjęcia produktu, odpowiedzi NPS i komentarze użytkowników, a dzięki temu szybko dowiesz się, co działa, a co nie i gdzie należy szukać głębiej.

Uzyskaj wgląd w przyjęcie produktu dzięki ClickUp Brain

Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w zarządzaniu projektami (przypadki użycia i narzędzia)

Automatyzacja cykli pracy

ClickUp Brain działa również jako kreator automatyzacji AI. Możesz po prostu napisać, jakie wyzwalacze i elementy akcji, a ClickUp Automatyzacja to ustawi.

Na przykład, gdy zadanie zostanie przeniesione do kategorii "Gotowe do opracowania", zostanie automatycznie przypisane do dewelopera.

Automatycznie przydzielaj zadania swojemu zespołowi dzięki ClickUp Automations

Chcesz znaleźć ten stary, ale genialny pomysł ze spotkania dotyczącego mapy drogowej produktu sprzed 6 miesięcy? ClickUp Brain również może w tym pomóc! Po prostu zapytaj o to, czego potrzebujesz

Śledzenie postępów w realizacji zadań

Powodzenie przy wprowadzaniu produktu na rynek wymaga skutecznego śledzenia postępów - ClickUp Brain może w tym pomóc. Zapewnia codzienny standup zadań, podsumowuje ogólny postęp projektu i pokazuje, nad czym pracują członkowie zespołu.

W ten sposób nie będziesz gonić za aktualizacjami ani przekopywać się przez zadania. Ponadto możesz wcześnie zidentyfikować blokady lub zależności.

Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje zadań dzięki ClickUp Brain

Zarządzanie produktem oparte na AI: Osiągnij więcej z ClickUp

Wdrażanie AI w zarządzaniu produktem ma na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Odpowiedni kurs zarządzania projektami AI może wyposażyć cię w wiedzę i umiejętności, które pozwolą ci pewnie prowadzić projekty oparte na sztucznej inteligencji i podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące produktów.

Będziesz w stanie automatyzować zadania, zdobywać cenne spostrzeżenia i tworzyć innowacyjne produkty, które wyróżniają się na rynku. Platformy takie jak Coursera i Udemy oferują elastyczne, praktyczne kursy, które pasują do twojego harmonogramu.

A kiedy będziesz gotowy, aby zastosować to, czego się nauczyłeś, ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc. Dostarcza narzędzia oparte na AI, które upraszczają cykl pracy, dostarczają praktycznych informacji i sprawiają, że projekty posuwają się naprzód. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zobacz, jak AI może przyspieszyć Twoją podróż do zarządzania produktem!