Najlepsze podpowiedzi AI usprawniające komunikację wewnętrzną: Zwiększ zaangażowanie i przejrzystość

Trudno nadążyć za e-mailami, wiadomościami Slack i ogłoszeniami w całej firmie?

Komunikacja wewnętrzna może wydawać się pracą na pełen etat - ponieważ dla wielu osób praktycznie nią jest. Pomiędzy odpowiadaniem na wiadomości, sporządzaniem notatek i przełączaniem się między platformami, zadania te pochłaniają ogromną część tygodnia pracy.

42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania e-mailami, spotkaniami i narzędziami.

AI może to zmienić. Dzięki odpowiednim podpowiedziom, AI może pomóc w szybszym tworzeniu wyczyszczonych, skutecznych wiadomości - niezależnie od tego, czy odpowiadasz na szybkie pytanie, ogłaszasz ważną aktualizację, czy poruszasz drażliwy temat.

W tym przewodniku omówimy najlepsze podpowiedzi AI do komunikacji wewnętrznej oraz sposób, w jaki ClickUp - aplikacja do wszystkiego w pracy - może pomóc usprawnić przesyłanie wiadomości, ograniczyć korespondencję zwrotną i zwiększyć wydajność.

60-sekundowe podsumowanie Komunikacja wewnętrzna pochłania znaczną część czasu pracy, a AI oferuje rozwiązania usprawniające i ulepszające przesyłanie wiadomości

AI może personalizować komunikację z pracownikami, analizować dane i automatyzować rutynowe wiadomości, zwiększając zaangażowanie i jasność przekazu

Skuteczne podpowiedzi AI mają kluczowe znaczenie dla skutecznej komunikacji wewnętrznej, w tym ogłoszeń w całej firmie i ankiet pracowniczych

Wyzwania związane z wdrożeniem AI obejmują obawy dotyczące prywatności, dostosowanie do kultury firmy i zachowanie ludzkiego charakteru w komunikacji

Przyszłość AI w komunikacji wewnętrznej obejmuje inteligentną personalizację wiadomości i oparte na AI zarządzanie cyklem pracy przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnej interakcji międzyludzkiej

Narzędzia AI, takie jak ClickUp AI, mogą generować wiadomości, spostrzeżenia i strategie, dzięki czemu komunikacja wewnętrzna jest bardziej wydajna i skuteczna

ClickUp Brain integruje AI w obszarze roboczym, aby usprawnić komunikację i zarządzanie projektami

Sposoby wykorzystania AI w komunikacji wewnętrznej

Zanim przejdziemy do podpowiedzi, oto w jaki sposób Teams wykorzystują AI do usprawnienia codziennych czatów i aktualizacji firmowych:

Personalizacja komunikacji z pracownikami: Pożegnaj się z ogólnymi wiadomościami - AI dostosowuje ton i sposób przekazu w oparciu o indywidualne preferencje, tworząc angażującą komunikację z pracownikami

Analizuj dane i mierz nastroje pracowników: AI interpretuje trendy i nastroje w ostatnich wysiłkach komunikacyjnych firmy, a także jej dane dotyczące wydajności, pomagając menedżerom podejmować świadome decyzje i zwiększać dynamikę zespołu

Generowanie i udoskonalanie zawartości: AI pomaga w burzy mózgów, tworzeniu zarysów komunikacji i przekształcaniu wstępnych koncepcji w dopracowaną, angażującą zawartość

Automatyzacja rutynowych wiadomości: Od codziennych aktualizacji po ogłoszenia i przypomnienia, AI planuje i personalizuje komunikację, aby informować pracowników na bieżąco

Natychmiastowe wyszukiwanie informacji: AI szybko wyszukuje dokumenty, spostrzeżenia i cytaty z połączonych danych firmy i ogromnej bazy danych Google za pomocą prostego podpowiedzi

Podpowiedzi AI dla komunikacji wewnętrznej

Biorąc pod uwagę różnorodność zastosowań, oto najlepsze podpowiedzi AI, które ułatwią wszystkim tworzenie komunikacji wewnętrznej.

1. Podpowiedzi AI dla ogłoszeń w całej firmie

Komunikaty podnoszą morale pracowników szybciej niż kofeina rozwiewa poniedziałkowe smutki. Pokazują one również zaangażowanie w zaufanie i przejrzystość.

Wypróbuj te trzy przykłady podpowiedzi AI, aby uzyskać skuteczną komunikację w całej firmie:

Wprowadzenie na rynek nowej linii produktów

W przyszłym miesiącu wprowadzamy na rynek naszą nową linię produktów, [Nazwa produktu]. Napisz ogólnofirmowe ogłoszenie o tym, że jest to kluczowy kamień milowy dla [nazwa firmy] w [branża/cel]. Uznaj wkład pracowników i zachęć ich do dzielenia się swoimi emocjami. Komunikat powinien być zwięzły, angażujący i motywujący.

Twórz zwięzłe i angażujące komunikaty dla całej firmy w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Komunikowanie zmiany modelu pracy

Ogłosić przejście na [Nowy model pracy] od [Data], określając oczekiwania dotyczące pracy w biurze i pracy zdalnej. Podkreśl powód, dostępne wsparcie i sposób, w jaki jest to zgodne z zobowiązaniem [Nazwa firmy] do [Kluczowa wartość]. Przekaz powinien być zwięzły, angażujący i motywujący, a kierownictwo powinno poprosić pracowników o informacje zwrotne.

przez ChatGPT

Uznanie nagrody

Poinformuj [Nazwa firmy] o otrzymaniu nagrody [Nazwa nagrody], uznając [Powód przyznania nagrody]. Uczcij to osiągnięcie, wyraź wdzięczność pracownikom i zaproś ich na uroczyste wydarzenie na [Data] o [Godzina], osobiście lub wirtualnie. Zachowaj zwięzłość, zaangażowanie i motywację, wzywając pracowników do udostępniania swoich refleksji.

via Google Gemini

💡 Pro Tip: Miej pod ręką kilka szablonów podpowiedzi AI z symbolami zastępczymi dla wydarzeń, dat i kamieni milowych - tak jak my. Kiedy nadejdzie czas na ogłoszenie, wypełnij szczegóły, dostosuj sformułowanie i naciśnij przycisk Wyślij.

2. Podpowiedzi AI w ankietach pracowniczych

Informacje zwrotne to świetny sposób na zrozumienie potrzeb organizacji, zwłaszcza w celu ograniczenia odejść, zwiększenia zaangażowania i przyspieszenia wzrostu.

A jaki jest lepszy sposób na zbieranie opinii pracowników niż ankiety pracownicze? Oto trzy podpowiedzi AI, które zmaksymalizują ich wpływ:

Przygotowanie ankiety analizy nastrojów

Utwórz ankietę analizy nastrojów, aby ocenić zadowolenie pracowników z [aspekt organizacji]. Dołącz pięć zwięzłych pytań obejmujących tematy takie jak [konkretne obszary zainteresowania]. Użyj opcji wielokrotnego wyboru, oceny w skali Likerta i jednego pytania otwartego, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne. Zachowaj neutralny ton, wsparcie i zachęcaj do szczerych odpowiedzi.

Twórz ankiety opinii pracowników bez wysiłku dzięki ClickUp Brain

Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj tematy ankiet, takie jak wyzwania związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, aby monitorować ogólny poziom energii pracowników.

Motywowanie pracowników do uczestnictwa

Napisz zautomatyzowany e-mail od kierownictwa, aby zmotywować pracowników do udziału w [Nazwa ankiety]. Zapewnij pracowników o anonimowości, zwróć uwagę na wcześniejsze usprawnienia wynikające z ankiety i dołącz klikalny link do ankiety. Zachęć do zakończenia ankiety do [Data] i utrzymaj angażujący i motywujący ton.

przez ChatGPT

Pro Tip: Dodaj do podpowiedzi kilka spostrzeżeń na temat wyników ankiet, takich jak poziomy uczestnictwa. Dodaje to głębi i kontekstu do wiadomości.

Udostępnianie wyników ankiet pracownikom

Napisz komunikację dla całej firmy, aby udostępniać kluczowe wyniki ankiety [Nazwa ankiety], w tym statystyki, takie jak [Kluczowe wyniki]. Wyraź wdzięczność za udział w ankiecie, nakreśl planowane działania mające na celu uwzględnienie informacji zwrotnych i poproś o dalsze uwagi w celu uzyskania jasności lub dodatkowych sugestii. Zachowaj konstruktywny i doceniający ton.

via Google Gemini

czy wiesz, że około 21% pracowników w USA odchodzi z pracy do zrobienia ze względu na kulturę lub politykę miejsca pracy. Ankiety pracownicze pomagają zrozumieć i rozwiązać te problemy, zanim rotacja pracowników wykolei Twoją organizację.

3. Podpowiedzi AI do pomiaru wskaźników KPI komunikacji wewnętrznej

Ustalanie i analizowanie kluczowych wskaźników, takich jak czasy odpowiedzi i wskaźniki otwarć wiadomości, pomaga natychmiast pokazać postęp w komunikacji wewnętrznej.

Aby mierzyć wskaźniki KPI przy minimalnej interwencji człowieka, rozważ zastosowanie tych podpowiedzi:

Ustalenie najlepszych strategii komunikacji wewnętrznej, wskaźników KPI i kanałów

Udostępnianie pięciu możliwych do wykonania kroków w celu ustalenia najlepszych wskaźników KPI komunikacji wewnętrznej i wybrania najbardziej efektywnych kanałów dla różnych grup demograficznych pracowników. Weź pod uwagę takie czynniki jak [narzędzia komunikacji, preferencje pracowników, poziomy zaangażowania i mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych]

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby ustawić wskaźniki KPI mierzące wpływ strategii komunikacji wewnętrznej

🧠 Ciekawostka: Jeśli podpowiedź wymaga długiej odpowiedzi, ClickUp Brain często utworzy ClickUp Doc jako odpowiedź i udostępni połączony z nim dokument, zamiast zwracać odpowiedź w oknie czatu. Porozmawiajmy o wydajności! 🤯

Wykrywanie i przygotowywanie się na oznaki słabych wyników wskaźników KPI

Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki i zachowania, które sygnalizują słabe wyniki wskaźników KPI związanych z [konkretne wskaźniki komunikacji lub zaangażowania]. Uwzględnij przykłady, takie jak [wskaźniki zachowania] i wyjaśnij, jak mogą one wyglądać w dużych organizacjach.

przez ChatGPT

Tworzenie strategii na podstawie bieżącego statusu KPI

Udostępnianie pięciu strategii poprawy [KPI Status] z [Current Metric] do [Target Metric] w [Timeframe]. Weź pod uwagę takie czynniki jak zaangażowanie liderów, poprawa komunikacji, nagrody, współpraca w zespole i możliwości rozwoju zawodowego.

via Google Gemini

Pro Tip: Załącz wszystkie istotne raportowania lub szczegóły, gdy prosisz AI o analizę swoich KPI. Dogłębne informacje i zbiory danych pomagają AI dostarczać bardziej kontekstowe i dokładne odpowiedzi.

4. Podpowiedzi AI do tworzenia biuletynów wewnętrznych

Regularne transmisje za pośrednictwem wewnętrznych biuletynów stają się skutecznym źródłem rutynowych aktualizacji i materiałów edukacyjnych. Ponadto, dzięki grupowym ID e-mail, z których korzysta już wiele firm, wysyłanie biuletynów jest dość proste.

Oto kilka podpowiedzi AI do przetestowania dla specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej, którzy potrzebują kreatywnych sposobów na tworzenie angażujących newsletterów.

Ustawienie szablonów newsletterów

Utwórz szablon comiesięcznego biuletynu wewnętrznego, podkreślając [kluczowe tematy]. Uwzględnij sekcje dla [konkretne sekcje, takie jak wiadomość CEO, nadchodzące wydarzenia itp.] Upewnij się, że ton jest uroczysty, motywujący i informacyjny.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby wymyślać pomysły na biuletyny, generować szablony, a nawet pisać pełnoprawne biuletyny na podstawie prostych podpowiedzi

Tworzenie kalendarza tematów newslettera

Utwórz 6-miesięczny kalendarz tematyczny biuletynu dla [Business Focus]. Dostarczaj pięć miesięcznych opcji tematycznych, zapewniając powiązanie z nadchodzącymi wydarzeniami, takimi jak [Konkretne wydarzenia/plany].

przez ChatGPT

Lista pomysłów na układy i elementy wizualne

Generowanie pomysłów na układ newslettera [Number of Pages]. Nakreśl układ artykułów pod kątem czytelności, zasugeruj nowoczesne schematy kolorów i zarekomenduj czytelną typografię za pomocą [Theme Style].

via Google Gemini

niektóre narzędzia AI, takie jak Dall-E i SORA, generują nie tylko tekst, ale także realistyczne obrazy i wideo! Jednak ich dokładność może się różnić. Dlatego najlepiej jest ich używać w przypadkach, gdy nie masz wewnętrznych zasobów.

5. Podpowiedzi AI dla komunikacji z liderami

Przywództwo nie kończy się na podejmowaniu trudnych decyzji; obejmuje ono również wyczyszczone i wpływowe ich dostarczanie. Słowa lidera kształtują kierunek rozwoju organizacji, od mobilizowania teamów i morale po empatyczne reagowanie na trudne sytuacje.

Jeśli chcesz udoskonalić swoje komunikaty dla kadry kierowniczej, te łatwe do dostosowania podpowiedzi AI pomogą Ci stworzyć silniejszą komunikację wewnętrzną:

Ustawienie strategicznej wizji firmy

Przygotuj komunikat od [Leadership Team/CEO] przedstawiający [Strategic Vision] firmy na następny [Timeframe]. Podkreśl kluczowe priorytety, podstawowe wartości i sposób, w jaki pracownicy będą napędzać strategię. Zachęcaj do wyrażania opinii i sugestii.

Wyraź swoją wizję precyzyjnie i skutecznie dzięki ClickUp Brain

Udostępnianie osiągnięć zespołu funkcyjnego

Stwórz komunikację uznającą osiągnięcia [Functional Teams] w ciągu ostatnich [Timeframe] lat. Podkreśl kluczowe powodzenia, w tym [Konkretne osiągnięcia] i wsparcie ze strony innych funkcji, takich jak [Funkcje wspierające]. Wzmianki o nadchodzących inicjatywach i zachęcenie do dalszego zaangażowania poprzez osobistą wiadomość od [CEO/Leadership].

przez ChatGPT

Radzenie sobie z wyzwaniami i zarządzanie kryzysowe

Przygotuj przejrzysty i uspokajający komunikat CEO dotyczący bieżących wyzwań, taki jak [Specific Challenges]. Uznaj czynniki przyczyniające się do sytuacji, takie jak [Contributing Factors] i nakreśl kroki, takie jak [Plan Actions]. Poinformuj pracowników, w jaki sposób mogą wspierać i podkreślać pracę zespołową, zapewniając ich o [Kluczowe zapewnienia]. Zachęcaj do otwartej komunikacji i zachęcaj do przekazywania informacji zwrotnych.

via Google Gemini

👀 Czy wiesz, że CEO mają wpływ nawet do 45% wydajności firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o jak najlepsze wykorzystanie członków Tablicy, czy pracowników, komunikacja może bardzo pomóc w osiągnięciu tego celu.

6. Podpowiedzi AI do rozwiązywania konfliktów

Konflikt w miejscu pracy jest nieunikniony, ale sposób radzenia sobie z nim może wpłynąć na dynamikę zespołu. Od rozładowywania napięć po wspieranie wzajemnego zrozumienia, właściwa wiadomość może zmienić nieporozumienie w szansę na rozwój.

Potrzebujesz pomocy w trudnych sytuacjach? Te podpowiedzi AI pomogą Ci nadać odpowiedni ton i zachować spokój:

Niwelowanie zakłóceń w komunikacji między współpracownikami

Przygotuj wiadomość od [Supervisor/Manager] zachęcającą dwóch pracowników doświadczających załamania komunikacji do otwartej, szczerej rozmowy. Podkreśl aktywne słuchanie, bezpieczną przestrzeń dla obaw i zaoferuj zasoby mediacyjne. Podkreśl wsparcie firmy w rozwiązaniu problemu.

Twórz wiadomości w celu rozwiązywania konfliktów w pracy za pomocą ClickUp Brain

Obsługa nieporozumień w zakresie alokacji zasobów

Napisz wiadomość jako [Rola] dotyczącą konfliktu między [Zespół A] i [Teams B] w sprawie [Problem z zasobami/alokacją]. Uznaj obie perspektywy i zaproponuj spotkanie w celu uzgodnienia priorytetów. Podkreśl rolę przywództwa w zapewnieniu sprawiedliwej dystrybucji zasobów przy jednoczesnym utrzymaniu [Cel projektu] na właściwym torze.

przez ChatGPT

Prośba o mediację w konflikcie

Przygotuj wniosek do [Dział/osoba] o mediację z powodu trwającego [Problem], który pozostaje nierozwiązany. Poproś o wskazówki dotyczące profesjonalnego rozwiązania problemu przy jednoczesnym zapewnieniu wzajemnego szacunku. Podkreśl znaczenie [Pożądany rezultat] i zaproponuj [Następny krok] w celu oceny postępu.

via Google Gemini

7. Podpowiedzi AI dla interakcji z pracownikami

Znaczące interakcje w miejscu pracy budują autentyczne połączenia w zespole, sprawiając, że praca staje się zabawą.

Oto kilka podpowiedzi AI do odblokowania najlepszej komunikacji interpersonalnej z członkami zespołu:

Udostępnianie wzajemnego uznania za osiągnięcia

Napisz wiadomość z gratulacjami do mojego kolegi [Imię kolegi] za powodzenie w prowadzeniu projektu [Nazwa projektu]. Podkreśl jego osiągnięcia, ich wpływ na zespół lub firmę oraz to, w jaki sposób przyczyniły się one do ogólnego powodzenia. Zachowaj osobisty charakter, wyraź uznanie dla jego wkładu i zaoferuj wsparcie w przyszłych projektach.

Buduj znaczące interakcje w miejscu pracy z pomocą ClickUp Brain

Zachęcanie członka zespołu do udziału w nadchodzącym projekcie

Napisz wiadomość zachęcającą [Nazwy członków Teams] z [Nazwy działów] do współpracy nad [Nazwa projektu]. Przedstaw cele projektu, oczekiwane wyniki i znaczenie pracy zespołowej. Podkreśl, w jaki sposób ich doświadczenie przyczyni się do powodzenia projektu i zaproś ich do dzielenia się pomysłami lub pytaniami.

przez ChatGPT

Zwrócenie się do współpracownika z prośbą o ekspertyzę

Napisz wiadomość do [Imię i nazwisko współpracownika], zapraszając go do udostępniania swojej wiedzy na temat [Projekt/Temat]. Wspomnij o znaczeniu ich wkładu, zasugeruj spotkanie i poproś o wyznaczenie dogodnego terminu.

via Google Gemini

👀 Czy wiesz, że relacje w pracy odpowiadają za 39% zadowolenia z pracy? Płynne interakcje = szczęśliwsze Teams! 🤝

Podpowiedź bonusowa: Pobieranie szczegółowych informacji i plików

Dzisiejsza praca jest zepsuta.

60% naszego czasu spędzamy na udostępnianiu, wyszukiwaniu i aktualizowaniu informacji w różnych narzędziach. Nasze projekty, dokumentacja i komunikacja są rozproszone w różnych narzędziach, co obniża wydajność.

Asystenci pracy AI, tacy jak ClickUp Brain, mogą pomóc - pobierając informacje o obszarze roboczym w ciągu kilku sekund. Wypróbuj poniższą podpowiedź:

Jakie są kluczowe trendy i statystyki według [Nazwa raportu]? Wyciągnij również dokument, do którego się odnosisz.

Natychmiastowy dostęp do wiedzy w miejscu pracy dzięki ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszego badania korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajności. To niskie przyjęcie sugeruje, że obecnym wdrożeniom może brakować płynnej, kontekstowej integracji, która zmusiłaby użytkowników do przejścia z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych. Na przykład, czy AI może wykonać automatyzację pracy w oparciu o zwykły tekst podpowiedzi od użytkownika? ClickUp Brain to potrafi! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, redagowaniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją Wszystko do pracy!

Najlepsze praktyki korzystania z podpowiedzi AI

Nasze podpowiedzi obejmują niemal każdy scenariusz w miejscu pracy, ale przygotowanie odpowiedzi na najwyższym poziomie wymaga pewnej finezji. Postępuj zgodnie z tymi pięcioma prostymi wskazówkami, aby podnieść jakość każdej wiadomości generowanej przez AI.

Wszystko wyczyszczone do granic możliwości

Używaj wyczyszczonych i konkretnych podpowiedzi, aby uzyskać dokładniejsze odpowiedzi AI. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej AI dostosuje swoją odpowiedź do Twoich potrzeb. Zastanów się, jakie informacje są najważniejsze i odpowiednio skonstruuj zapytanie.

przykład: Unikaj niejasnych próśb, takich jak "Opowiedz mi o aktualizacjach projektu. " Zamiast tego wypróbuj 'Listę kamieni milowych osiągniętych w projekcie rozwoju aplikacji mobilnej Q3, w tym daty zakończenia i zaangażowanych członków zespołu. '

💡 Pro Tip: Udostępnianie przykładów w podpowiedziach w celu uzyskania jaśniejszych i bardziej praktycznych odpowiedzi.

Pakowanie we właściwym kontekście

Jedno pytanie może mieć milion odpowiedzi, zależnie od historii lub kontekstu. Dlatego też należy dodawać podpowiedzi bogate w kontekst, aby AI mogła lepiej zrozumieć Twoje potrzeby. Uwzględnij wszystko, od tego, dlaczego tego potrzebujesz, po grupę docelową.

przykład: Zamiast "Napisz wewnętrzną aktualizację na temat naszej nowej polityki ", spróbuj: "Stwórz przyjazną wewnętrzną aktualizację dla pracowników na temat nowej polityki pracy zdalnej, podkreślając elastyczność, kluczowe wytyczne i sposób, w jaki wspiera ona równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. "

Krok po kroku

Potrzebujesz przygotować złożone pytanie lub ogłoszenie? Podziel podpowiedź AI na mniejsze, logiczne fragmenty.

przykład: Zacznij od "Jakie są fazy wprowadzania produktu na rynek? " Następnie doprecyzuj "Stwórz listę pomysłów na zawartość mediów społecznościowych na dzień premiery. "

Testuj i poprawiaj

Tworzenie podpowiedzi za pierwszym podejściem jest rzadkością. Najlepiej zacząć od prostych rozwiązań i bawić się różnymi podejściami. W oparciu o otrzymane odpowiedzi, zacznij poprawiać i udoskonalać swoje podpowiedzi.

przykład: Zacznij od "Napisz ogłoszenie o nadchodzącym wydarzeniu firmowym. " Następnie, w oparciu o odpowiedź, doprecyzuj ją do "Stwórz angażujące ogłoszenie o nadchodzącym wydarzeniu budującym zespół w następny piątek, w tym harmonogram, lokalizację i sposób, w jaki pracownicy mogą RSVP. "

Kreatywne podejście

Podczas gdy AI może przygotować idealny e-mail lub raport, jego jakość zależy od kreatywności podpowiedzi. Wyjdź poza podstawowe pytania i wypróbuj scenariusze z odgrywaniem ról. Kreatywne podpowiedzi prowadzą do nowych perspektyw i możliwych do zastosowania rozwiązań.

przykład: Zamiast pytać: "Napisz raport sprzedaży za I kwartał ", spróbuj: "Gdybyś był menedżerem sprzedaży analizującym wyniki za I kwartał, jakie kluczowe trendy byś podkreślił i jak zaleciłbyś dalsze działania? "

Masz już wiadomość; teraz potrzebujesz tylko medium, czyli odpowiedniego narzędzia AI. Ale po co ograniczać swoje narzędzia AI tylko do podpowiedzi komunikacyjnych, skoro można z nimi zrobić o wiele więcej?

Z ClickUp 's everything app for work, Twoje zadania, projekty, wiedza i współpraca są ulepszane przez potężną, natywną AI: ClickUp Brain.

Wykorzystaj ClickUp Brain jako niezawodnego sparingpartnera, pisarza i menedżera wiedzy

Od przygotowywania wiadomości do komunikacji wewnętrznej po dopracowywanie samych strategii komunikacyjnych, ClickUp Brain zapewni Ci wsparcie. Uzyskaj do niego dostęp z dowolnego miejsca w ClickUp - swoich zadań, dokumentów i czatu - i uzyskaj pomoc kontekstową na wyciągnięcie ręki.

Zintegrowany z ClickUp Docs, Brain's AI Writer for Work pomaga tworzyć studia przypadków, posty na blogach i e-maile w dokumentach. Jest to również świetne rozwiązanie do tworzenia szablonów planów komunikacji i wytycznych.

Potrzebujesz szybkiego zestawienia długich dokumentów? Funkcja sumowania w Brain upraszcza złożone raportowanie w kilka sekund. Ma nawet dedykowane podsumowanie stand-up dla menedżerów, aby nadrobić zaległości w priorytetach i potrzebach zespołu.

ClickUp Brain jest również doskonałym menedżerem wiedzy, pobierającym spostrzeżenia, zasoby i odpowiednie linki do dokumentów z całego ekosystemu ClickUp (w tym połączonych aplikacji) za pomocą jednego kliknięcia.

Doskonałość komunikacji na tym się nie kończy. ClickUp oferuje również wszechstronne rozwiązanie do przesyłania wiadomości, ClickUp Chat.

Połącz zarządzanie zadaniami, ogłoszenia dla całej firmy i bezpośrednie wiadomości w jednym narzędziu dzięki ClickUp Chat

Oczywiście, wbudowane rozwiązanie do komunikacji wewnętrznej umożliwia udostępnianie informacji w wątkach dotyczących zespołu, poszczególnych osób, a nawet całej firmy. Ale to dopiero początek. Każda konwersacja jest również połączona z odpowiednimi zadaniami, projektami i zasobami w celu uzyskania kontekstu, dzięki czemu nigdy nie musisz przerywać pracy, aby się komunikować.

Podsumowania oparte na AI upraszczają długie wątki wiadomości, zmniejszając wysiłek wymagany do tworzenia skutecznych odpowiedzi. Pozwala nawet na selekcję cennych spostrzeżeń i przekształcenie ich w zadania w mgnieniu oka.

A co z sytuacjami, w których wiadomości tekstowe nie przekazują pełnego kontekstu?

Nagrywaj spostrzeżenia, twórz ogłoszenia wideo, udostępniaj samouczki i generuj transkrypcje oparte na sztucznej inteligencji dzięki ClickUp AI Clips

Możesz nagrywać swój ekran i kamerę internetową z narracją za pomocą ClickUp Clips. Dzięki temu tworzenie samouczków, ogłoszeń i przewodników jest dziecinnie proste.

Ponadto nagrania można łatwo udostępniać! Osadzaj je w zadaniach, dokumentach, a nawet tablicach w ClickUp. W rzeczywistości, gdy nagrywasz Clip z okna czatu lub wątku komentarzy, jest on automatycznie dołączany do wiadomości, gdy tylko zatrzymasz nagrywanie.

ClickUp AI Clips zawiera również transkrypcje oparte na sztucznej inteligencji w każdym wideo. Te niezawodne transkrypcje uwalniają od ciągłego robienia notatek, zapewniając lepsze aktywne słuchanie i zrozumienie.

Tak, istnieją inne narzędzia AI do komunikacji, takie jak ChatGPT, Gemini i Perplexity AI. Chociaż wszystkie są popularnym wyborem dla odpowiedzi opartych na podpowiedziach, żadne z nich nie integruje się tak płynnie z twoją pracą (i obszarem roboczym) jak ClickUp Brain.

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z całkiem wydajną warstwą Free, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami zbiera żniwo. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w mojej głębokiej strefie pracy, jest to ostatnia rzecz, do zrobienia. AI używam głównie do pisania tekstów, ponieważ pracuję w branży treści. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są Dokumenty. Uwielbiam opcje formatu, zwłaszcza te banery. Są urocze!

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z całkiem wydajną warstwą Free, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami zbiera żniwo. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w mojej głębokiej strefie pracy, jest to ostatnia rzecz, do zrobienia. AI używam głównie do pisania tekstów, ponieważ pracuję w branży treści. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są Dokumenty. Uwielbiam opcje formatu, zwłaszcza te banery. Są urocze!

Pokonywanie wyzwań związanych z AI w komunikacji wewnętrznej

AI jest potężna, ale korzystanie z niej nie zawsze jest proste. Oprócz najlepszych praktyk, kluczowe jest przygotowanie i stawienie czoła kilku wyzwaniom. Oto na co należy uważać.

Rozwiązywanie problemów związanych z prywatnością i bezpieczeństwem

Prywatność danych ma kluczowe znaczenie przy wykorzystywaniu AI do skutecznej komunikacji wewnętrznej. Naruszenie lub niewłaściwe użycie może zaszkodzić zaufaniu i reputacji firmy.

👉🏼 Ogranicz ryzyko poprzez usprawnienie kontroli dostępu i ochronę wrażliwych danych. Wzmocnij bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu, regularnym audytom i odpowiedniemu zarządzaniu dostępem, aby chronić swoje informacje.

Dostosowanie do kultury firmy

Naturalne dopasowanie AI do DNA firmy wymaga trochę pracy. Szczególnie trudne jest odzwierciedlenie wizji, misji i tonu pracowników i organizacji.

👉🏼 Przezwyciężenie tego problemu wymaga włączenia AI do historii rozwoju firmy. Ponadto, budowanie świadomości w zakresie inżynierii podpowiedzi robi dużą różnicę w transformacji.

Zarządzanie oporem wobec zmian

Zmiany mogą denerwować ludzi, zwłaszcza gdy dotyczą AI. Często rodzi to błędne przekonanie, że zmniejszenie ludzkiego wysiłku zmniejszy liczbę ludzi. Ostatecznie pojawia się odrzucenie lub silny opór przed wykorzystaniem potencjału AI.

👉🏼 Zacznij podkreślać, że AI ma pomagać, a nie zastępować. Gdy Twoje Teams będą już zrelaksowane, zapewnij im moduły szkoleniowe, aby zachęcić pracowników do jak najlepszego jej wykorzystania.

Zrównoważ zawartość AI z ludzkim podejściem

Bez kreatywnego wkładu eksperta ds. komunikacji, narzędzia AI zakończą się monotonnymi komunikatami. Ponieważ AI zmniejsza ręczny wysiłek i siłę roboczą związaną z pisaniem, łatwo jest stracić ludzki charakter w ostatecznych wersjach roboczych.

👉🏼 Umożliwienie członkom zespołu przeglądania wersji roboczej jest doskonałym sposobem na rozwiązanie tego problemu. Priorytetem jest również sposób personalizacji zawartości generowanej przez AI.

Przyszłość AI w komunikacji wewnętrznej

Narzędzia komunikacyjne AI zmieniają sposób, w jaki Teams komunikują się i pozostają w zgodzie w miejscu pracy. Wraz z AI, komunikaty wewnętrzne będą ewoluować i rozwijać się. Ale w jakim celu?

Oto spojrzenie na to, co przyniesie przyszłość.

Inteligentna personalizacja wiadomości

61% amerykańskich firm wykorzystuje obecnie AI do optymalizacji e-maili, a 55% polega na niej w celu zapewnienia spersonalizowanych usług.

AI wyjdzie poza ogólne wiadomości, wykorzystując hiperpersonalizację do dostosowania zawartości w oparciu o rolę, odsetki i styl pracy każdego pracownika. Dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu języka naturalnego, Business wkrótce będzie mógł z łatwością tworzyć wiadomości w lokalnych językach, oferując każdemu czytelnikowi unikalne doświadczenie.

44% firm ankietowanych przez Forbes Advisor planuje używać ChatGPT do pisania zawartości w innych językach.

Zarządzanie cyklem pracy z wykorzystaniem AI

Narzędzia AI zoptymalizują czas, zapewniając, że właściwa wiadomość dotrze do pracowników w idealnym momencie. Śledząc zaangażowanie i oznaczając krytyczne aktualizacje, AI utrzymuje płynny przepływ komunikacji i zapewnia, że żadna istotna wiadomość nie zostanie przeoczona.

Zawsze ludzki kontakt

46% firm już wykorzystuje AI do usprawnienia komunikacji wewnętrznej, planów, prezentacji i raportowania.

Pomimo rozwoju AI, interakcja międzyludzka pozostanie niezbędna. Budowanie połączeń, dodawanie kontekstu i wspieranie otwartego dialogu to niezastąpione elementy, które utrzymają zaangażowanie i więzi w Teams.

Zwiększ zaangażowanie pracowników dzięki ClickUp

AI zmienia sposób reagowania na wiadomości i wpływ organizacji na morale pracowników. Zależnie od skuteczności podpowiedzi, AI może nawet usprawnić rozwiązywanie konfliktów i generować znaczące rozmowy.

Teraz potrzebujesz tylko odpowiedniego narzędzia. ClickUp AI zapewnia zarządzanie zadaniami, przesyłanie wiadomości, analitykę, dokumentację i ponad 1000 integracji - wszystko na jednej platformie.

Gotowy do napisania na nowo swojej komunikacji wewnętrznej (gra słów zamierzona)? Załóż darmowe konto ClickUp już dziś!