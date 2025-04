Przykłady negatywnych podpowiedzi AI dla lepszej wydajności zawartości

W końcu piszesz idealną podpowiedź AI. Naciskasz "generuj" i czekasz na spotkanie ze zniekształconym koszmarem - odłączonymi kończynami, wypaczonymi funkcjami twarzy i dziwnymi teksturami.

Modele AI potrzebują nie tylko dobrych podpowiedzi, ale także negatywnych podpowiedzi, aby odfiltrować niepożądane elementy. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wyniki mają dziwne artefakty lub niechciane style, to prawdopodobnie dlatego, że pominąłeś ten kluczowy krok.

W tym przewodniku znajdziesz przykłady negatywnych podpowiedzi AI, które pomogą udoskonalić generowaną zawartość, zapewniając, że Twoje dane powstania będą wyraźne, czyste i dokładnie takie, jak sobie wyobrażałeś.

60-sekundowe podsumowanie Oto dlaczego negatywne podpowiedzi są kluczem do poprawy zawartości generowanej przez AI: Negatywne podpowiedzi są niezbędne dla precyzji: Udoskonalają obrazy i kopie generowane przez AI, usuwając zniekształcenia, nieprawidłowe style i nieistotne teksty, aby uzyskać profesjonalne wyniki

Używaj negatywnych podpowiedzi specyficznych dla danego przypadku: Niezależnie od tego, czy tworzysz realistyczne portrety, sztukę anime, realistyczne zdjęcia, artykuł czy skrypt Pythona, dostosowanie negatywnych podpowiedzi zapewnia spójność i mniej błędów AI

Równowaga jest kluczem podczas tworzenia podpowiedzi: Przeładowanie negatywnych podpowiedzi może zmylić AI, więc testuj iteracyjnie i używaj technik ważenia do kontroli

Różne platformy AI obsługują podpowiedzi w unikalny sposób: Na przykład Stable Diffusion pozwala na zaawansowane dostrajanie negatywnych podpowiedzi, podczas gdy MidJourney nie używa żadnych komend do wykluczania elementów

Negatywne podpowiedzi AI to tylko część procesu: Optymalizacja podpowiedzi w czasie ma kluczowe znaczenie dla wydajności. Narzędzia takie jak ClickUp Brain & Whiteboards pomagają śledzić projekty generowane przez AI

Czym są negatywne podpowiedzi AI?

Negatywne podpowiedzi AI informują model AI, czego należy unikać podczas generowania obrazów lub tekstów. Podobnie jak zwykły podpowiedź prowadzi AI do tego, co należy uwzględnić, negatywny podpowiedź udoskonala dane wyjściowe, usuwając niechciane elementy.

Podpowiedź negatywna jest powszechnie stosowana w modelach generowania tekstu, obrazu i wideo w celu dopracowania wyników i wykluczenia niepożądanych elementów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku modeli AI, które generują rozmyte szczegóły, źle renderowane funkcje, dziwne zniekształcenia, zbędne szczegóły lub nieprawidłowe style.

Przykład: Jeśli generujesz realistyczny portret, ale wciąż otrzymujesz rozmyte tła i zbyt ostre funkcje twarzy, podpowiedź może być następująca: zwykła podpowiedź: "Hiperrealistyczny portret kobiety z miękkim oświetleniem" podpowiedź negatywna: "Rozmyte tło, ostre oświetlenie, zniekształcona twarz, dodatkowe kończyny, nienaturalne kolory"

Dodając negatywne podpowiedzi, AI koncentruje się na poprawie jakości pożądanych elementów, eliminując jednocześnie typowe wady. Ta prosta poprawka może drastycznie zwiększyć precyzję i pomóc w generowaniu realistycznych zdjęć i tekstów.

Negatywne podpowiedzi są używane głównie w generatywnych modelach AI, zwłaszcza tych związanych z generowaniem tekstu na obraz lub tekstu na tekst.

Podczas korzystania z modelu, który wspiera negatywne podpowiedzi (szczególnie w przypadku generowania obrazów), AI dostosowuje reprezentację przestrzeni ukrytej, aby zminimalizować obecność określonych niepożądanych elementów.

Dlaczego warto używać negatywnych podpowiedzi w generowaniu obrazów AI?

Podpowiedzi negatywne zapobiegają niepożądanym elementom w obrazach generowanych przez AI, czyniąc je bardziej dopracowanymi i dokładnymi. Usuwanie zniekształceń i nieistotnych szczegółów pozwala zaoszczędzić czas i poprawić jakość. Oto dlaczego są one niezbędne:

1. Unikaj zniekształconych lub nienaturalnych funkcji

Modele AI czasami generują odłączone kończyny, źle narysowane twarze lub niedopasowane części ciała - zwłaszcza w portretach lub grafikach postaci. Podpowiedzi negatywne pomagają przeciwdziałać tym problemom.

Przykład: Podpowiedź: "Szczegółowy wojownik fantasy w zbroi, kinowe oświetlenie"

Oto, co ChatGPT stworzył z powyższą podpowiedzią:

via ChatGPT

Jednak ta sama podpowiedź z dodatkowym negatywnym podpowiedzią, taką jak "Dodatkowe kończyny, zniekształcona twarz, nienaturalne proporcje, rozmyte szczegóły" daje wynik:

Podpowiedź negatywna przy użyciu ChatGPT

Pierwszy obraz zawierał kreatywne wariacje, takie jak wyolbrzymione funkcje lub mniejszy nacisk na standardowe ludzkie proporcje. Mogą one czasami objawiać się jako nieco nienaturalne elementy w przedstawianiu wyglądu lub postawy wojownika.

Drugi obraz, utworzony za pomocą podpowiedzi negatywnej, w szczególności unika tych funkcji. Zachowuje standardowe ludzkie proporcje, dzięki czemu twarz i kończyny wyglądają naturalnie i realistycznie.

Szczegóły są ostre i wyraźne, bez rozmycia, które umniejsza złożoność zbroi lub ogólną przejrzystość sceny.

2. Dopracuj style graficzne i spójność

AI może nieumyślnie mieszać style - łącząc realizm z anime lub dodając malarskie tekstury, gdy chcesz uzyskać czysty cyfrowy wygląd. Podpowiedzi negatywne wymuszają spójność.

Przykład: Podpowiedź: "Czysta ilustracja kota w stylu wektorowym. "

Ilustracja kota w stylu wektorowym

Ta sama podpowiedź, gdy jest podana obok negatywnej podpowiedzi, takiej jak: "Akwarela, obraz olejny, render 3D, szum, szorstka tekstura". " Wynik zmienia się na:

Podpowiedź negatywna

Pierwsza ilustracja wektorowa, choć czysta i nowoczesna, została stworzona bez ograniczeń. Może to prowadzić do niezamierzonych różnic w teksturze lub stylu przypominającym inne niż wektorowe formularze artystyczne.

Z drugiej strony, druga ilustracja została celowo stworzona, aby wykluczyć pewne cechy, takie jak efekty akwareli, tekstury malarstwa olejnego, wygląd renderowania 3D, szum i szorstkie tekstury.

Wynikiem tego była bardziej wyrafinowana i ściśle wektorowa grafika, dzięki czemu projekt pozostał wyraźny, przejrzysty i jednolity kolorystycznie.

3. Eliminacja niepożądanych kolorów i problemów z oświetleniem

Czasami AI przesadnie nasyca kolory lub wprowadza ostre efekty świetlne, które zakłócają zamierzony nastrój. Podpowiedzi negatywne pomagają to kontrolować.

Przykład: Podpowiedź: "Nastrojowa cyberpunkowa ulica z neonowymi światłami. "

Nastrojowa cyberpunkowa ulica z neonami

Ten sam podpowiedź z dodatkiem negatywnej podpowiedzi: "rozmyte tony, przesycenie, nadmierna poświata, zamglenie":

Podpowiedź negatywna

Zazwyczaj nieograniczona cyberpunkowa oprawa wizualna może w dużym stopniu opierać się na efektach atmosferycznych, takich jak mgła i poświata, aby oddać nastrój i wrażenie innego świata. Wynikiem tego jest rozmyty lub mniej szczegółowy wygląd, a żywe kolory przenikają się nawzajem, tworząc bardziej abstrakcyjny obraz.

Z kolei obraz z negatywną podpowiedzią oferuje wyraźnie wyraźniejszy i bardziej zdefiniowany portret cyberpunkowej sceny ulicznej, niż można by się spodziewać po obrazie wygenerowanym bez tych ograniczeń.

💡 Pro Tip: Dobrze skonstruowana podpowiedź zapewnia lepsze wyniki AI. Zamiast pisać niejasne dane wejściowe, używaj jasnych, szczegółowych sformułowań, aby uniknąć losowego charakteru. Zobacz rzeczywiste przykłady inżynierii podpowiedzi tutaj.

Dlaczego warto używać negatywnych podpowiedzi w generowaniu tekstów AI?

Negatywne podpowiedzi (lub ograniczenia prowadzące) w generowaniu tekstu pomagają dopracować odpowiedzi, zapewniając, że spełniają one określone wymagania, unikając jednocześnie niepożądanej zawartości. Są one szczególnie przydatne do udoskonalania wyników w narzędziach takich jak ChatGPT, Claude, Gemini i Codex.

Oto dogłębne spojrzenie na to, dlaczego negatywne podpowiedzi są cenne w generowaniu tekstów AI:

1. Poprawa trafności i dokładności

Odpowiedzi generowane przez AI czasami zawierają szczegóły niezwiązane z tematem, nadmiarowe informacje lub założenia, które zmniejszają dokładność. Korzystanie z negatywnych podpowiedzi pomaga odfiltrować nieistotną zawartość, dzięki czemu odpowiedź jest bardziej skoncentrowana i precyzyjna.

Przykład: Efekt: Gwarantuje, że podsumowanie pozostanie historyczne bez spekulacyjnej zawartości na przyszłość

Podpowiedź: "Podsumuj historię sztucznej inteligencji"

Podpowiedź negatywna: "Nie dołączaj futurystycznych prognoz ani osobistych opinii"

2. Kontrolowanie stylu i tonu pisania

AI może generować odpowiedzi, które są zbyt formalne, nieformalne, zbyt szczegółowe lub techniczne dla twoich potrzeb. Negatywne podpowiedzi mogą kierować tonem, czytelnością i głębią zawartości.

Przykład: Efekt: Zapewnia, że wyjaśnienie jest proste i przyjazne dla początkujących

Podpowiedź: "Wyjaśnij technologię blockchain dla początkujących"

Podpowiedź negatywna: "Unikaj technicznego żargonu i skomplikowanych wyjaśnień matematycznych"

via Perplexity

3. Unikanie zbędnej lub powtarzalnej zawartości i zachęcanie do kreatywności

AI czasami powtarza te same punkty, używając różnych sformułowań, przez co odpowiedzi stają się niepotrzebnie długie. Czasami może tworzyć ogólne lub nadużywane frazy zamiast unikalnej, angażującej zawartości.

Negatywne podpowiedzi pomagają utrzymać zwięzłe i angażujące pisanie oraz popychają AI w kierunku oryginalności.

Przykład: Efekt: Zmusza AI do tworzenia listy unikalnych korzyści zamiast powtarzania tych samych punktów i unikania przewidywalnych zwrotów

Podpowiedź: "Opisz korzyści płynące z ćwiczeń"

Podpowiedź negatywna: "Nie powtarzaj tej samej korzyści innymi słowami i unikaj banałów, takich jak 'Nigdy się nie poddawaj'"

4. Filtrowanie stronniczości i subiektywności

Modele AI są szkolone na ogromnych zbiorach danych, które czasami mogą wprowadzać uprzedzenia lub subiektywne opinie do odpowiedzi. Negatywne podpowiedzi pomagają utrzymać neutralne i oparte na faktach odpowiedzi.

Przykład: Efekt: Zapewnia, że odpowiedź jest obiektywna i oparta na danych, a nie na spekulacjach

Podpowiedź: "Omów wpływ AI na miejsca pracy"

Podpowiedź negatywna: "Nie wyrażaj osobistych opinii ani nie wysuwaj niepotwierdzonych twierdzeń"

5. Wykluczanie niechcianych tematów lub wrażliwych informacji

Zdarza się, że zawartość generowana przez AI zawiera kontrowersyjne tematy, wrażliwe szczegóły lub niepożądane wątki, które są nieistotne dla zapytania. Podpowiedzi negatywne mogą wyraźnie odfiltrować taką zawartość.

Przykład: Efekt: Koncentruje się na technikach zwiększania wydajności bez omawiania czynników związanych ze zdrowiem

Podpowiedź: "Napisz bloga o strategiach zarządzania czasem"

Negatywna podpowiedź: "Nie do zrobienia wzmianka o diecie lub ćwiczeniach"

Przykłady negatywnych podpowiedzi AI według przypadków użycia

Podpowiedzi negatywne pomagają dopracować zawartość generowaną przez AI, eliminując zniekształcenia, niepożądane elementy, stronniczość i niespójności. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad realistycznymi portretami, sztuką anime, krajobrazami, fotografią produktową, tekstem reklamowym czy blogiem, odpowiednie negatywne podpowiedzi robią różnicę.

Poniżej znajdują się praktyczne przykłady negatywnych podpowiedzi dostosowane do różnych potrzeb twórczych.

1. Realistyczne ludzkie portrety

AI zmaga się z anatomią, symetrią twarzy i naturalnie wyglądającymi funkcjami. Te negatywne podpowiedzi pomagają zachować realizm.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Dodatkowe kończyny, dodatkowe palce, dodatkowe ramiona, źle narysowana twarz, asymetryczne funkcje, zła anatomia, zniekształcone oczy, rozmyte szczegóły, plastikowa tekstura, niesamowita dolina, nadmiernie wyostrzone, przesadzone mięśnie, ziarnista skóra. "

💡 Pro Tip: Jeśli AI wciąż generuje przerażające ręce, dodaj "złe ręce, dodatkowe palce, zbyt wiele palców, zrośnięte palce, nienaturalny chwyt" do negatywnej podpowiedzi.

2. Postacie z anime i kreskówek

AI może mieszać style lub generować dziwne błędy anatomiczne podczas tworzenia anime. Skorzystaj z tych wskazówek, aby zachować czystość i ostrość swoich postaci:

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Realistyczne szczegóły, zbyt szczegółowe tekstury, elementy 3D, hiperrealizm, rozmyte linie, postrzępione krawędzie, złe proporcje, dodatkowe oczy, źle narysowane dłonie, niewłaściwe proporcje anime, szum, wyblakłe kolory, filtr realizmu"

Zabawny fakt: Niektóre modele AI przypadkowo dodają nosy postaciom anime, ponieważ zmagają się ze stylizacją 2D!

3. Fotografia produktowa i obrazy e-commerce

W przypadku obrazów koncentrujących się na produktach, AI często dodaje niechciane odbicia, zagracone lub nudne tła lub niespójne oświetlenie. Poniższe negatywne podpowiedzi mogą temu zaradzić:

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Tekst, znak wodny, logo, dodatkowe obiekty, cienie, bałagan, nudne tło, nieprawidłowe odbicia, nierówne oświetlenie, niska jakość, najgorsza jakość, zniekształcenie obiektywu, niska rozdzielczość, prześwietlone, nieostre, brzydkie palce, normalna jakość, niska rozdzielczość"

Pro Tip: Grafika generowana przez AI wymaga dopracowania. Podpowiedzi negatywne pomagają usunąć niechciane elementy, zapewniając czystsze kompozycje. Dowiedz się , jak AI może usprawnić projektowanie graficzne tutaj.

4. Krajobrazy i pejzaże miejskie

W obrazach środowiskowych AI może czasami generować pływające obiekty, nierealistyczne oświetlenie lub niechciane tłumy.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Nienaturalne cienie, nadmierne nasycenie, pływające obiekty, zniekształcone budynki, brakujące tekstury, nierealistyczne odbicia, niski kontrast, nieprawidłowe oświetlenie, artefakty usterek, wyprane niebo, prześwietlone światła, zduplikowane elementy"

5. Cyberpunk i futurystyczna sztuka sci-fi

AI może przesadzać z neonowym oświetleniem, nienaturalnymi schematami kolorów lub zniekształconymi elementami w kompozycjach science-fiction.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Prześwietlenie, nierealistyczna poświata, nadmierny neon, niewłaściwa perspektywa, flary obiektywu, rozmyte krawędzie, słaby kontrast, dodatkowe światła, artefakty usterek, piksele, zniekształcona geometria, zduplikowane budynki". "

🧠 Ciekawostka: Modelom AI czasami brakuje danych dla niektórych obrazów wyjściowych, a w takim przypadku często "halucynują" odpowiedzi, ponieważ błędnie interpretują dane lub fabrykują odpowiedzi!

6. Sztuka fantasy i mityczne stworzenia

Generacje o tematyce fantasy czasami dodają niespójne szczegóły, dodatkowe kończyny lub nieprawidłową anatomię do mitycznych stworzeń.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Dodatkowe skrzydła, nieproporcjonalne części ciała, losowe świecące elementy, plastikowa tekstura, przesycone kolory, zdeformowane nogi, asymetria, źle rozmieszczone cienie, zła perspektywa, źle wymieszane szczegóły"

bonusowa wskazówka: Unikaj realizmu AI na rzecz malowanego, fantastycznego wyglądu, dodając "fotorealistyczny, render 3D, hiper-szczegółowy, realistyczny" do podpowiedzi w negatywie.

7. Style artystyczne vintage i retro

AI czasami dodaje nowoczesne tekstury lub nieprawidłowe palety kolorów podczas prób tworzenia w stylu vintage.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "HD, wysoka rozdzielczość, ostre krawędzie, artefakty cyfrowe, nowoczesny styl, przesycenie, szczegóły nowej ery, niepoprawna era, futurystyczne elementy, plastikowa tekstura"

8. Horror i sztuka o mrocznej tematyce

Obrazy horrorów AI mogą czasami generować niezamierzoną komedię lub przesadną gore. Negatywne podpowiedzi pomagają udoskonalić niesamowity efekt.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Kreskówkowy, głupkowaty, przesadzony horror, nadmierna ilość krwi, zbyt szczegółowe, nienaturalne stopniowanie kolorów, nierealistyczne wyrazy twarzy, słabo narysowana twarz, słaby kontrast, wyblakłe odcienie, puste tło, rozmyte ciało. "

➡️ Czytaj więcej: Alternatywy Dall-E do tworzenia obrazów AI!

9. Rendery architektoniczne i wnętrza

AI często dodaje nieprawidłowe oświetlenie, dodatkowe meble lub zniekształcone struktury w obrazach architektonicznych.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Nierównomierne oświetlenie, wypaczone ściany, nierealistyczne odbicia, unoszące się obiekty, słaba perspektywa, dodatkowe meble, zagracone tło, zniekształcone proporcje, nieprawidłowe cienie, brakujące szczegóły, zniekształcenia typu rybie oko, rażące proporcje"

10. Fotografia żywności i sztuka kulinarna

Obrazy żywności AI czasami wyglądają zbyt sztucznie, nadmiernie błyszczą lub mają dziwną teksturę.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Plastikowa tekstura, nierealistyczny połysk, nieprawidłowe proporcje żywności, dodatkowe obiekty, bałagan, tekst, znak wodny, logo, niewłaściwe składniki, pływające elementy, nadmiernie nasycone, rozmyte krawędzie, kreskówkowe, renderowane 3D"

11. Copywriting reklamowy

AI może generować zbyt ogólny, przesadzony lub zbyt sprzedażowy język, który może zmniejszyć wiarygodność. Te negatywne podpowiedzi pomagają tworzyć przekonujące, ale realistyczne reklamy.

❌ Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Clickbait, przesadne twierdzenia, nadmierna promocja, powtarzające się frazy, nienaturalny entuzjazm, ogólne hasła, niejasne korzyści, robotyczny ton, wymuszona pilność, nadużywanie wykrzykników, nieistotne szczegóły". "

12. Dane powstania e-maila do klientów

E-maile generowane przez AI mogą brzmieć zbyt robotycznie, bezosobowo lub zbyt formalnie, przez co są mniej skuteczne w angażowaniu odbiorców. Te negatywne podpowiedzi pomagają zachować naturalność i relacyjność e-maili.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Ogólne powitanie, nadmierna formalność, robotyczny język, nienaturalne sformułowania, zbyt przepraszający ton, niejasny temat, bezosobowe podejście, nadmierne pochlebstwa, zbyt długie akapity, nieistotne informacje, CTA w stylu clickbait". "

13. Raportowanie w biznesie

Raporty biznesowe generowane przez AI mogą czasami zawierać zawartość wypełniającą, niejasne wnioski lub zbyt swobodny ton. Te negatywne podpowiedzi pomagają zachować profesjonalne i oparte na danych podejście.

❌ Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Nieuzasadnione twierdzenia, swobodny język, nadmiar przymiotników, zbędne informacje, niejasne wnioski, niepotrzebne opowiadanie historii, nadmierna gadatliwość, niepoparte opinie, zbyt ogólne statystyki, język w stylu marketingowym". "

14. Pisanie historii

AI może wprowadzać klisze, powtarzające się punkty fabuły lub zbyt uproszczony rozwój postaci. Te negatywne podpowiedzi pomagają zachęcić do oryginalności i głębi w opowiadaniu historii.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Kliszowe zwroty akcji, przewidywalna fabuła, jednowymiarowe postacie, nadmierna ekspozycja, nierealistyczne dialogi, natłok informacji, powtarzające się frazy, nadużywane tropy, wymuszone szczęśliwe zakończenia, brak emocjonalnej głębi". "

15. Fragmenty kodu

AI może generować nieefektywny, przestarzały lub niepotrzebnie złożony kod. Te negatywne podpowiedzi pomagają zapewnić czysty, nowoczesny i czytelny kod.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Przestarzałe funkcje, nieefektywne pętle, zbyt złożona logika, niepotrzebne komentarze, słabe wcięcia, nadmierne zagnieżdżanie, niezabezpieczone praktyki, przestarzałe biblioteki, nadmiarowy kod, brak obsługi błędów. "

16. Streszczenia wiadomości

AI może wprowadzać stronniczość, niepotrzebne opinie lub nadmierną szczegółowość w podsumowaniach wiadomości. Te negatywne podpowiedzi pomagają zachować rzeczowość, zwięzłość i neutralność podsumowań.

Przykłady negatywnych podpowiedzi: "Spekulacje, osobiste opinie, przesadny język, tendencyjne sformułowania, nadmierne szczegóły tła, słowa nacechowane emocjonalnie, wprowadzające w błąd nagłówki, niepotrzebne powtórzenia, zawartość wypełniacza, swobodny ton". "

17. Podpisy w mediach społecznościowych

Podpisy generowane przez AI mogą być zbyt ogólne, nadmiernie promocyjne lub mało angażujące. Te negatywne podpowiedzi pomagają tworzyć zwięzłą, powiązaną i angażującą zawartość.

przykłady negatywnych podpowiedzi: "Clickbait, nadmierne emoji, wszystkie czapki, wymuszony entuzjazm, ogólne zwroty, robotyczny ton, zbyt formalny, niejasny przekaz, zbyt długie podpisy, niepotrzebne hashtagi". "

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze stabilne alternatywy dyfuzji dla generowania sztuki

Najlepsze praktyki tworzenia skutecznych negatywnych podpowiedzi

Podpowiedzi negatywne pomagają udoskonalić obrazy i teksty generowane przez AI, ale ich tworzenie wymaga strategii. Zamiast po prostu wyrzucać listę ogólnych terminów, dopracowanie podejścia może pomóc w uzyskaniu precyzyjnych, wysokiej jakości wyników.

Oto kilka nieszablonowych najlepszych praktyk, które pomogą Ci ulepszyć podstawowe negatywne podpowiedzi.

1. Unikaj przeładowania negatywnej podpowiedzi zbyt wieloma terminami

Wrzucanie każdego niechcianego elementu do negatywnej podpowiedzi jest kuszące, ale zbyt wiele ograniczeń może zmylić AI.

Może to spłaszczyć szczegóły lub sprawić, że wyniki będą nieprzewidywalne. Zamiast tego zacznij od kluczowych terminów, które mają na celu konkretne problemy, takie jak "dodatkowe kończyny" lub "niewyraźne szczegóły". "Jeśli problem nie ustąpi, udoskonal go, stopniowo dodając więcej terminów.

💡 Pro Tip: Zapisuj i kategoryzuj powodzenia podpowiedzi, aby zwiększyć wydajność. ClickUp pomaga śledzić i udoskonalać je do wykorzystania w przyszłości. Gotowe szablony podpowiedzi AI znajdziesz tutaj.

2. Użyj regulacji wagi, aby uzyskać bardziej precyzyjną kontrolę

Wiele narzędzi AI do generowania obrazów umożliwia nadawanie wag terminom w celu kontrolowania ich wpływu. Dostosowując znaczenie za pomocą składni takiej jak (słowo:1. 5) lub [słowo], można nadać priorytet głównym wadom bez zakończonego usuwania pomniejszych elementów.

przykład: Jeśli AI generuje ostre cienie, spróbuj "ostre cienie: (1. 5), rozmyte tło: (0. 8)", aby zmniejszyć rozmycie, jednocześnie mocno redukując cienie.

dlaczego to działa: Dostosowuje interpretację AI zamiast całkowicie blokować element, co czasami może powodować nieoczekiwane wyniki.

3. Podpowiedzi negatywne działają najlepiej w połączeniu z precyzyjnymi podpowiedziami głównymi

Silny główny podpowiedź jest tak samo ważny jak podpowiedź negatywna. Jeśli pozytywna podpowiedź jest niejasna, AI ma więcej pozycji na losowy wybór, przez co negatywna podpowiedź jest mniej skuteczna. Bądź jak najbardziej szczegółowy w głównej podpowiedzi przed dostosowaniem negatywnych terminów.

zły przykład: "Piękna kobieta w mieście" + "zła anatomia, rozmazane" lepiej: "Bardzo szczegółowy, symetryczny portret kobiety, miękkie oświetlenie, naturalna poza" + "zła anatomia, zbyt wiele palców, asymetria, przesycenie, artefakty jpeg. "

Pro Tip: Skoncentrowana główna podpowiedź zmniejsza liczbę prób i błędów podczas udoskonalania obrazów.

4. Testuj jedną zmianę na raz zamiast zgadywać na ślepo

Nie spamuj od razu negatywnymi podpowiedziami, jeśli wygenerowany przez AI obraz lub tekst nie działa prawidłowo. Zamiast tego zmieniaj jedną rzecz na raz, aby zobaczyć, co wpływa na wynik.

⚒️ Jak rozwiązywać problemy:

Uruchom podpowiedź bez negatywnych terminów i notuj błędy

Dodaj jeden negatywny termin mający na celu największy problem

Wygeneruj ponownie i porównaj zmiany

Powtarzaj, dodając lub dostosowując terminy stopniowo

Dlaczego to działa: To podejście wyodrębnia to, co działa, a co nie, dzięki czemu udoskonalanie jest szybsze i bardziej celowe.

5. Nie tylko usuwaj elementy - używaj negatywnych podpowiedzi, aby kierować stylem

Negatywne podpowiedzi nie służą tylko do naprawiania błędów - mogą one udoskonalić styl artystyczny i nastrój. Jeśli chcesz uzyskać artystyczny wygląd, możesz negatywnie podpowiedzieć realizm. Jeśli wolisz gładką grafikę cyfrową, usuń szorstkie tekstury i hałaśliwe szczegóły.

Podobnie, podczas generowania tekstu, jeśli potrzebujesz tekstu, który czyta się lekko i wesoło, spróbuj negatywnie podpowiedzieć formalny język.

Przykład: Dla czystej estetyki anime: Podpowiedź negatywna: "realizm, fotorealizm, renderowanie 3D, malarstwo olejne, ostre tekstury" ✅ Dla wyglądu filmu vintage: Podpowiedź w negatywie: "cyfrowy, ostry, przesycony, nowoczesny styl"

Dodatkowa wskazówka: Pomyśl o tym, czego nie chcesz stylistycznie, a nie tylko o błędach technicznych. Podpowiedzi negatywne są tak samo przydatne do dbania o estetykę, jak do filtrowania błędów.

Jak używać negatywnych podpowiedzi w platformach AI

Negatywne podpowiedzi pomagają udoskonalić zawartość generowaną przez AI poprzez usunięcie niechcianych elementów. Różne narzędzia AI dla obrazów, takie jak Stable Diffusion i Midjourney, umożliwiają użytkownikom dodawanie negatywnych podpowiedzi w celu kontrolowania ostatecznego wyniku. Podobnie, narzędzia AI do generowania tekstów, takie jak ChatGPT i Claude, również rozpoznają negatywne podpowiedzi.

Poniżej znajdują się przewodniki krok po kroku dotyczące skutecznego korzystania z negatywnych podpowiedzi na głównych platformach generujących AI.

Korzystanie z negatywnych podpowiedzi Stable Diffusion

Stable Diffusion zapewnia użytkownikom precyzyjną kontrolę nad wynikiem, umożliwiając szczegółowe podpowiedzi negatywne.

⚒️ Kroki do wykorzystania negatywnych podpowiedzi w Stable Diffusion:

Krok 1: Otwórz stabilny interfejs Diffusion

Użyj platform takich jak Automatic1111, InvokeAI lub ComfyUI, aby uzyskać dostęp do Stable Diffusion. Użyjmy HuggingFace, aby uzyskać dostęp do modelu 3.5 Stable Diffusion, aby zrozumieć, jak podpowiedzieć.

Krok 2: Wprowadź główną podpowiedź

Bądź tak szczegółowy, jak to tylko możliwe, aby upewnić się, że AI rozumie styl i temat. Oto przykład podpowiedzi, której możesz udzielić:

"Wygeneruj hiperrealistyczny portret kobiety z miękkim oświetleniem, kinową głębią ostrości, szczegółową teksturą skóry i naturalnym przepływem włosów. Tłem powinien być rozmyty pejzaż miejski z ciepłymi złotymi odcieniami o zachodzie słońca. "

Krok 3: Dodaj negatywną podpowiedź

Poszukaj pola wprowadzania "Negatywna podpowiedź" i wpisz elementy do usunięcia (np. "rozmycie, dodatkowe palce, zdeformowana twarz, tekst, znak wodny"). "

Oto negatywna podpowiedź, której możesz udzielić:

"Rozmazane, dodatkowe palce, brakujące ręce, brakujące nogi, źle narysowane ręce, brakujące palce, nienaturalne oświetlenie, tekstura przypominająca plastik, ziarnisty, nadmiernie wyostrzony, znak wodny, tekst, logo, dodatkowe kończyny. "

Krok 4: Dostosowanie metody próbkowania i ustawień

Różne samplery (Euler, DDIM itp.) przetwarzają negatywne podpowiedzi w różny sposób, więc przetestuj różne warianty.

Ustawienia w platformach AI

Krok 5: Skala i kroki CFG

Wyższa skala CFG (7-12) zapewnia, że AI ściśle przestrzega podpowiedzi, podczas gdy więcej kroków dopracowuje szczegóły.

Krok 6: Generuj i udoskonalaj

Uruchom podpowiedź, sprawdź niepożądane elementy i dostosuj negatywną podpowiedź w razie potrzeby. Oto jak wygląda ostateczny wynik:

Obraz wygenerowany przez AI

💡 Pro Tip: Jeśli artefakty lub niepożądane szczegóły utrzymują się, eksperymentuj z negatywnymi osadzeniami (takimi jak EasyNegative), aby dostroić wyniki.

Korzystanie z negatywnych podpowiedzi w Midjourney

Midjourney ma prostsze podejście, ale nadal pozwala na negatywne podpowiedzi dla lepszej kontroli.

⚒️ Kroki korzystania z negatywnych podpowiedzi w Midjourney:

Wpisz swój główny podpowiedź: Rozpocznij w Discord używając /imagine, a następnie opisowej podpowiedzi

Dodaj negatywną podpowiedź: Użyj -no, a następnie terminów, które chcesz usunąć (np. "- brak tekstu, znak wodny, dodatkowe kończyny, rozmazane, ciemne cienie")

Dostosuj współczynnik proporcji i jakość: Użyj -ar dla współczynnika proporcji i -q dla jakości obrazu, aby dostroić wyniki

Eksperymentuj z wersjami i stylami: Różne wersje Midjourney (V5, V6 itp.) obsługują podpowiedzi w różny sposób, więc w razie potrzeby przełączaj wersje

Skaluj i udoskonalaj: Jeśli nadal pojawiają się niechciane elementy, uruchom ponownie ze zaktualizowanymi podpowiedziami lub użyj Variations, aby dostosować kompozycję

Pro Tip: MidJourney reaguje inaczej na podpowiedzi niż Stable Diffusion. Jeśli wyniki nie są zadowalające, dostosuj zarówno pozytywne, jak i negatywne podpowiedzi, aby uzyskać równowagę. Zapoznaj się z najlepszymi przykładami podpowiedzi MidJourney tutaj.

Użycie negatywnych podpowiedzi w DALL-E

Korzystając z DALL-E, możesz udoskonalić swoje wyniki, dostosowując strukturę swoich podpowiedzi.

⚒️ Kroki do wykorzystania negatywnych podpowiedzi w DALL-E:

Przepisz podpowiedź, aby wykluczyć niepożądane elementy: Zamiast "Futurystyczne miasto z ludźmi", spróbuj "Futurystyczne miasto, puste ulice, brak ludzi, czysta architektura"

Wyraźnie określ pożądane atrybuty: Jeśli DALL-E ma tendencję do generowania czegoś niepożądanego (np. rozmytych obrazów), podkreśl słowa takie jak "ostry, wysoki poziom szczegółowości, profesjonalne oświetlenie"

Używaj kontrastowych opisów: Zamiast mówić: "Nie ma ciemnych kolorów", powiedz: "Jasne i żywe kolory dominują na scenie"

Udoskonalaj i iteruj: Jeśli niepożądane elementy nadal się pojawiają, popraw sformułowanie podpowiedzi i zregeneruj obraz, aby uzyskać lepsze wyniki

Korzystanie z negatywnych podpowiedzi w ChatGPT

Możesz kierować odpowiedziami ChatGPT, instruując go, czego należy unikać w podpowiedzi.

⚒️ Kroki korzystania z negatywnych podpowiedzi w ChatGPT:

Zamiast "Napisz podsumowanie zmian klimatycznych", powiedz "Napisz podsumowanie zmian klimatycznych bez opinii politycznych lub spekulacji"

Kontroluj ton i styl: Jeśli chcesz neutralnego wyjaśnienia, powiedz: "Wyjaśnij to w prosty sposób, unikając skomplikowanego żargonu"

Używaj wyraźnych wykluczeń: Jeśli ChatGPT dostarcza zbyt wiele szczegółów, poproś o "Nie przekraczaj 100 słów, unikaj niepotrzebnych informacji ogólnych"

Jeśli ChatGPT zawiera coś niepożądanego, możesz powiedzieć: "Napisz to ponownie, ale usuń wszelkie osobiste opinie lub dramatyczny język"

Wykorzystanie negatywnych podpowiedzi w Claude AI

Claude AI, podobnie jak ChatGPT, dobrze reaguje na ustrukturyzowane instrukcje, które mówią jej, czego ma unikać w swoich odpowiedziach.

⚒️ Kroki do wykorzystania negatywnych podpowiedzi w Claude AI:

Bądź bezpośredni w swojej podpowiedzi: Zamiast "Wyjaśnij blockchain", powiedz: "Wyjaśnij blockchain w prostych słowach, unikając głębokich szczegółów technicznych"

Określ niepożądane elementy: Jeśli chcesz uzyskać ukierunkowaną odpowiedź, powiedz: "Podsumuj ten artykuł, ale wyklucz opinie i powtarzające się szczegóły"

Limit długości odpowiedzi: Poproś o "zwięzłe podsumowanie poniżej 200 słów, unikając niepotrzebnego kontekstu"

Iteruj w oparciu o wyniki: Jeśli Claude zawiera coś, czego nie chcesz, doprecyzuj go za pomocą dalszych działań, takich jak "To zbyt techniczne - napisz to w kategoriach laika"

➡️ Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia inżynierii podpowiedzi dla generatywnej AI

Negatywne podpowiedzi pomagają udoskonalić zawartość generowaną przez AI, ale nie są idealne. Modele AI nadal błędnie interpretują dane wejściowe, zmagają się z pewnymi szczegółami i mogą całkowicie ignorować podpowiedzi. Oto kilka kluczowych limitów zwykłych generatorów sztuki i tekstu AI, o których należy pamiętać:

AI może nadal generować niechciane elementy: Niektóre terminy są ignorowane, szczególnie w złożonych podpowiedziach

Nadużywanie negatywnych podpowiedzi może sprawić, że obrazy staną się płaskie: Usunięcie zbyt wielu szczegółów może pozbawić je głębi i realizmu

Różne modele AI różnie interpretują podpowiedzi: To, co działa w Stable Diffusion, może nie działać w Midjourney, dlatego warto przetestować różne przykłady negatywnych podpowiedzi AI z różnymi modelami

Negatywne podpowiedzi mogą ograniczać kreatywność: Zbyt wiele ograniczeń może limitować unikalne i artystyczne rezultaty

Ograniczona skuteczność w przypadku bardzo szczegółowych informacji: AI może nadal generować artefakty lub niespójności

Wydajność zależy od wersji modelu: Niektóre aktualizacje AI mogą radzić sobie z negatywnymi podpowiedziami lepiej niż inne

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Midjourney dla generowania obrazów AI

ClickUp jako alternatywne narzędzie AI

Narzędzia artystyczne generowane przez AI, takie jak Stable Diffusion, Midjourney i DALL-E oraz narzędzia AI generujące tekst, takie jak Claude AI i Chat GPT, koncentrują się na generowaniu obrazów i tekstu, ale brakuje im organizacji, współpracy i zarządzania cyklem pracy.

ClickUp wyróżnia się w tym obszarze.

ClickUp Brain i ClickUp Whiteboards dostarczają obszar roboczy oparty na AI, który pomaga artystom i inżynierom podpowiedzi usprawnić proces twórczy, udoskonalić podpowiedzi i efektywnie współpracować.

ClickUp wypełnia lukę poprzez:

Doskonalenie podpowiedzi: Pisanie wspomagane przez AI pomaga dopracować negatywne podpowiedzi w celu uzyskania lepszych wyników

Organizowanie zasobów i wersji: Śledzenie powodzenia, niepowodzeń i eksperymentalnych generacji AI w uporządkowany sposób

Poprawa współpracy zespołowej: Idealny dla freelancerów i kreatywnych teamów pracujących nad wieloma projektami AI jednocześnie

ClickUp Brain: Zarządzanie projektami i zawartością z wykorzystaniem AI

Optymalizuj, śledź i doskonal swoje podpowiedzi AI - wszystko w jednym miejscu dzięki ClickUp AI Brain

ClickUp Brain to asystent AI zintegrowany z ClickUp, zaprojektowany w celu usprawnienia zarządzania projektami, burzy mózgów i danych powstania. Dla twórców AI narzędzie to upraszcza przechowywanie, udoskonalanie i optymalizację podpowiedzi w celu poprawy wydajności procesu generowania.

Dzięki ClickUp Brain możesz:

Organizuj podpowiedzi AI: Zamiast śledzić skuteczne podpowiedzi, ClickUp Brain pomaga je przechowywać, kategoryzować i pobierać do wykorzystania w przyszłości

Generowanie ustrukturyzowanych negatywnych podpowiedzi: AI może sugerować zoptymalizowane negatywne frazy podpowiedzi, aby wyeliminować niepożądane elementy z generowanych obrazów i tekstów

Podsumowanie i dopracowanie pomysłów: Twórcy mogą podzielić cykl pracy AI na przejrzyste kroki, ułatwiając iterację i dopracowanie zawartości

Załóżmy, że masz działającą podpowiedź AI, która czasami generuje dodatkowe kończyny lub zniekształcone twarze. ClickUp Brain sugeruje zoptymalizowane negatywne podpowiedzi w oparciu o poprzednie wyniki, pomagając udoskonalić podpowiedź w coś bardziej precyzyjnego bez nadmiernej wersji próbnej i błędów.

Tablica ClickUp: Wizualny plan dla projektów artystycznych AI

Wizualnie planuj, śledź i doskonal swój cykl pracy nad sztuczną inteligencją dzięki ClickUp AI Tablica

Sztuka generowana przez AI często wymaga eksperymentowania z różnymi stylami, odniesieniami i iteracjami. Tablica ClickUp działa jako wizualne narzędzie do planowania, pomagając artystom śledzić ich proces twórczy, wyniki testów i cykl pracy nad projektem w jednym miejscu.

Dzięki Tablicom ClickUp możesz:

Mapa stylów artystycznych i odniesień: Użyj wizualnego układu, aby uporządkować różne wpływy artystyczne, motywy i style

Śledzenie wyników testów podpowiedzi: Porównuj obrazy generowane przez AI, rób notatki na temat tego, co działa i odpowiednio dostosuj przyszłe podpowiedzi

Współpracuj przy projektach AI: Dziel się pomysłami z teamami, klientami lub innymi twórcami, nie tracąc przy tym możliwości śledzenia poprawek i opinii

Pro Tip: Zamiast ręcznie śledzić nieudane podpowiedzi i ich powodzenia, użyj ClickUp Whiteboards do tworzenia interaktywnych tablic do kontroli wersji. Eliminuje to potrzebę bałaganu w folderach i dokumentach rozproszonych w różnych narzędziach.

Zarządzaj projektami treści AI za pomocą ClickUp

Podpowiedzi negatywne to potężne narzędzia do udoskonalania obrazów i tekstów generowanych przez AI, niezależnie od tego, czy chodzi o realistyczne portrety, krótkie teksty, formalne raportowanie czy stylizowane dzieła sztuki. Strategiczne usuwanie niechcianych elementów pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć liczbę błędów i zyskać większą kontrolę nad twórczością.

Stworzenie idealnej negatywnej podpowiedzi wymaga jednak eksperymentowania i udoskonalania, więc nie bój się testować i dostosowywać swojego podejścia. Wykorzystaj udostępniane przez nas przykłady negatywnych podpowiedzi AI jako punkt odniesienia do dalszych eksperymentów.

Dla tych, którzy zarządzają wieloma projektami AI, ClickUp Brain i ClickUp Whiteboards pomagają usprawnić śledzenie podpowiedzi, burze mózgów i kreatywne cykle pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś artystą AI, marketerem, projektantem czy inżynierem podpowiedzi, ClickUp sprawia, że zarządzanie projektami opartymi na sztucznej inteligencji nie wymaga wysiłku.

Zacznij korzystać z ClickUp, aby usprawnić swój cykl pracy. Wypróbuj ClickUp za darmo!