10 najlepszych wykrywaczy głosu AI do identyfikacji i analizy mowy generowanej przez AI

Technologia AI zatarła różnicę między autentycznymi i sztucznymi głosami. Możesz teraz tworzyć realistyczne klipy głosowe, które naśladują tony prawdziwych osób.

Jednak takie głosy generowane przez AI stanowią również poważne zagrożenie, ponieważ przeciętna osoba nie jest w stanie odróżnić prawdziwych głosów od mowy generowanej przez AI. Stwarza to ryzyko dezinformacji, oszustw i oszustw finansowych.

Oszustwa typu deepfake wzrosły o 1740% i 1530% w samych tylko regionach Ameryki Północnej i Azji i Pacyfiku.

Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą zawartości, entuzjastą AI, czy ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa, skorzystasz z wykrywacza głosu AI, aby zachować bezpieczeństwo. Z przyjemnością dowiesz się, że zebraliśmy 10 wykrywaczy głosu AI do wypróbowania!

Jeśli jednak chodzi o integrację AI z codziennym cyklem pracy, nic nie przebije ClickUp , aplikacji do wszystkiego. Wykorzystaj natywną sztuczną inteligencję do transkrypcji klipów audio i wideo, znajdowania natychmiastowych odpowiedzi na podstawie danych z obszaru roboczego, a nawet generowania zawartości

Czym są wykrywacze głosu AI i dlaczego warto z nich korzystać?

Detektory głosu AI to zaawansowane narzędzia, które odróżniają ludzkie głosy od tych wygenerowanych przez AI. Mechanizm ten jest wspierany przez algorytm uczenia maszynowego, który analizuje zmiany wysokości, tonu i rytmu lub wzorców w celu wykrycia głosów AI.

Oto dlaczego osoby prywatne i firmy powinny korzystać z narzędzi do wykrywania głosu AI:

Chroń się przed oszustwami lub dezinformacją, identyfikując syntetyczne głosy lub deepfake audio

Chroń reputację swojej marki, upewniając się, że zawartość audio powiązana z Twoim biznesem jest godna zaufania

Ochrona poufnej komunikacji przed nieautoryzowanym dostępem lub manipulacją

Przestrzegaj prawnych i etycznych standardów korzystania z AI w swojej branży

Wyprzedzaj wszelkie wyzwania i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, śledząc stale zmieniający się obszar syntetycznego dźwięku i proaktywnie ograniczając wszelkie zagrożenia

Czego należy szukać w wykrywaczu głosu AI?

Biorąc pod uwagę jego kluczową rolę, wybór odpowiedniego narzędzia do wykrywania głosu AI powinien wiązać się z dużym wyczuciem. Aby upewnić się, że wybierasz najskuteczniejsze rozwiązanie, weź pod uwagę następujące funkcje:

Dokładność : Poszukaj narzędzi o wysokim wskaźniku dokładności podczas rozróżniania głosów ludzkich i generowanych przez AI

Analiza w czasie rzeczywistym : Wybierz narzędzie, które analizuje dźwięk w czasie rzeczywistym i zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat jego autentyczności

Wsparcie wielojęzyczne : Posiadanie oprogramowania, które ma wsparcie dla więcej niż jednego języka, poszerza jego zastosowanie

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Priorytetyzuj narzędzia z prostym interfejsem, aby wykrywanie głosu AI było dostępne dla każdego w Twoim zespole

Możliwości integracji : Wybierz narzędzie, które płynnie integruje się z istniejącym stosem technologicznym

Regularne aktualizacje : Szukaj wykrywacza głosu AI, który nadąża za zmianami w technologii AI

Raportowanie i analiza: Wybierz narzędzie, które generuje szczegółowe raportowanie i oferuje głębszy wgląd w wykryte anomalie i potencjalne zagrożenia

10 najlepszych aplikacji do wykrywania głosu AI

Teraz, gdy już wiesz, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę, oto 10 najlepszych narzędzi AI do wykrywania deepfake'ów:

1. ElevenLabs (najlepsze do zaawansowanego klonowania i wykrywania głosu)

via ElevenLabs

ElevenLabs wykorzystuje zaawansowany model AI zdolny do klonowania ludzkich głosów za pomocą zaledwie kilku minut dźwięku. Pozwala to na generowanie realistycznych głosów i dubbingowanie zawartości audio w 29 językach. ElevenLabs uruchomiło również klasyfikator mowy, który identyfikuje głosy generowane przez AI, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu ich narzędzia.

Najlepsze funkcje ElevenLabs

Konwersja podpowiedzi opartych na tekście na mowę o swobodnym przepływie w różnych głosach

Trenuj model AI za pomocą danych głosowych. Łatwo zmieniaj różne klipy audio na swój głos

Dublowanie klipów wideo i audio na wiele języków w celu zapewnienia uniwersalnej dostępności

Wprowadzanie tekstu w celu tworzenia SFX (efektów specjalnych) i włączanie go do dźwięku w celu nadania mu dynamiki

ElevenLabs limit

Oferuje limit kontroli nad wymową, zwłaszcza w niektórych językach

Wsparcie dla wielu języków wymaga zmienionych podpowiedzi w celu uzyskania dokładnych wyników

ceny ElevenLabs

Free

Starter : $5

Creator : 22 USD/miesiąc

Pro : 99 USD/miesiąc

Skala : $330/miesiąc

Business : $1,320/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje ElevenLabs

G2 : 4. 7/5 (160+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ElevenLabs

Używam ElevenLabs w następujący sposób:Profesjonalny klon mojego własnego głosu. Pozwala mi to do zrobienia zamiany tekstu na mowę w czasie rzeczywistym w sposób, który brzmi w 90-95% tak, jakbym faktycznie mówił, w tym moje maniery i akcent. Mam głęboki akcent z Appalachów, więc nie jest to powszechne. ElevenLabs radzi sobie z nim bezbłędnie.

Używam ElevenLabs w następujący sposób:Profesjonalny klon mojego własnego głosu. Pozwala mi to do zrobienia zamiany tekstu na mowę w czasie rzeczywistym w sposób, który brzmi w 90-95% tak, jakbym faktycznie mówił, w tym moje maniery i akcent. Mam głęboki akcent z Appalachów, więc nie jest to powszechne. ElevenLabs radzi sobie z nim bezbłędnie.

2. Resemble. AI (najlepsze do generowania głosu AI i wykrywania deepfake)

Podobieństwo. AI odgrywa dwojaką rolę w przypadku klipów głosowych. Po pierwsze, generatywna sztuczna inteligencja przekształca dane wejściowe oparte na tekście w mowę. Po drugie, wykrywacz deepfake umożliwia przesyłanie audio, wideo i obrazów w celu wykrycia wszelkiego rodzaju manipulacji.

Te dwie uzupełniające się usługi sprawiają, że Resemble. AI to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia zawartości AI i wykrywania deepfake audio.

Przypominaj. AI najlepsze funkcje

Klonuj ludzki głos na podstawie próbek audio lub wybieraj spośród gotowych głosów wygenerowanych przez AI

Wsparcie dla ponad 60 języków, takich jak angielski, japoński, bangla, wietnamski, duński i inne

Wykrywaj fałszywe media za pomocą wielomodalnej inspekcji fal dźwiękowych w czasie rzeczywistym

Dodaj znak wodny AI do swoich danych powstania, aby chronić własność intelektualną

Przypomnienie. Limity AI

Jakość głosu generowanego przez AI nie jest spójna

Wsparcie dla ograniczonych integracji

Resemble. Wycena AI

Creator : 20 USD/miesiąc

Profesjonalny : 99 USD/miesiąc

Business : 499 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Przypominaj. Oceny i recenzje AI

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🔍 Do zrobienia? Świadomość na temat klonowania głosu jest wyższa niż w przypadku deepfake'ów. Jednak ludzie są bardziej zaniepokojeni deepfake'ami niż klonami głosowymi.

3. PlayHT Voice Classifier (najlepszy do generowania wszechstronnych głosów syntetycznych)

via PlayHT

PlayHT tworzy ultra-realistyczny dźwięk generowany przez AI, wspierając ponad 800 naturalnie brzmiących głosów generowanych przez AI w ponad 130 językach i akcentach. Tak bogate funkcje oferują ogromną elastyczność w tworzeniu wysokiej jakości plików audio.

Ponadto, API Voice Generation pomaga w klonowaniu i generowaniu głosu w czasie rzeczywistym dla aplikacji takich jak e-learning, podcasting i konwersacyjna AI.

Najlepsze funkcje klasyfikatora głosu PlayHT

Włączanie ludzkich elementów, takich jak emocje, do głosów generowanych przez AI

Dodawaj niestandardowe wymowy niszowych terminów i akronimów do swojej biblioteki

Generuj i publikuj podcasty bezpośrednio na platformach takich jak iTunes, Spotify i Google Podcasts

Twórz agentów głosowych AI do obsługi klienta, ról Front Desk, pomocy osobistej i nie tylko

Ograniczenia klasyfikatora głosu PlayHT

Interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny, co sprawia, że krzywa uczenia się jest stroma

Być może trzeba będzie pobawić się ustawieniami pliku audio, aby osiągnąć pożądaną naturalność

Wycena klasyfikatora głosu PlayHT

PlayHT Studio

Free Plan

Creator : 39 USD/miesiąc

Unlimited : 99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

API PlayHT

Free Plan

Hacker : 5 USD/miesiąc

Pro : 49 USD/miesiąc

Startup : 299 USD/miesiąc

Wzrost : 999 USD/miesiąc

Business: Niestandardowe ceny

Klasyfikator głosu PlayHT - oceny i recenzje

G2 : 4. 5/5 (80+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o PlayHT Voice Classifier

Play. ht imponuje szerokim wyborem realistycznych głosów, oferując zakres akcentów i języków, które naprawdę podnoszą jakość mojej/naszej zawartości. Interfejs jest intuicyjny, co ułatwia płynną konwersję tekstu na mowę. Ta różnorodność i łatwość użycia są nieocenione przy tworzeniu różnorodnej i angażującej zawartości audio

Play. ht imponuje szerokim wyborem realistycznych głosów, oferując zakres akcentów i języków, które naprawdę podnoszą jakość mojej/naszej zawartości. Interfejs jest intuicyjny, co ułatwia płynną konwersję tekstu na mowę. Ta różnorodność i łatwość użycia są nieocenione przy tworzeniu różnorodnej i angażującej zawartości audio

4. AI Voice Detector (najlepszy do kompleksowej analizy autentyczności dźwięku)

via AI Voice Detector

Jak sama nazwa wskazuje, wykrywacz głosu AI identyfikuje, czy plik audio jest prawdziwy, czy wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Narzędzie ma zintegrowane funkcje eliminacji szumów tła, usuwania muzyki i poprawy dokładności wykrywania. Jest dostępne w sieci i jako rozszerzenie do przeglądarek.

Najlepsze funkcje wykrywacza głosu AI

Usuwa szumy tła i muzykę, zapewniając wyższą dokładność wykrywania głosu AI

Działa nawet w przypadku klipów audio o czasie trwania zaledwie siedmiu sekund

Wykrywa sklonowane głosy z różnych platform generowania głosów AI

Dodaj rozszerzenie do przeglądarki, aby skanować głosy z platform takich jak YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom i Google Meet

Limity wykrywaczy głosu AI

Nieco zawodne podczas pracy z nieanglojęzycznymi plikami audio i dialektami

Wstępne przetwarzanie dźwięku z powodu szumów tła lub muzyki wpływa na dokładność

Ceny wykrywaczy głosu AI

Subskrypcja miesięczna : 12,99 USD/miesiąc

Roczna subskrypcja : $130/rok

Rozwiązanie Enterprise i API: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje wykrywaczy głosu AI

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

5. Veritone (najlepsze do wykrywania deepfake na poziomie Enterprise)

via Veritone Voice

Veritone jest dostawcą oprogramowania, aplikacji i usług z zakresu sztucznej inteligencji klasy Enterprise. Jej wiodącą ofertą jest aiWARE, konfigurowalny system operacyjny AI o dużej elastyczności w celu dostosowania do konkretnych potrzeb biznesowych.

aIWARE posiada silniki mowy AI, które identyfikują mówców za pomocą znaków rozpoznawczych, takich jak ton, wysokość dźwięku, naturalne pauzy i inne. Generuje również realistyczne głosy dla różnych branż i aplikacji.

Najlepsze funkcje Veritone

Poznaj kompleksowy zestaw narzędzi, aplikacji i usług opartych na głosie AI

Twórz niestandardowe głosy AI lub klonuj głosy celebrytów i osób publicznych

Wybieraj z biblioteki ponad 300 standardowych głosów i tłumacz zawartość na ponad 150 języków

Osadzaj markowy głos generowany przez AI we wszystkich produktach i projektach za pomocą API

Limity werytonalne

Skierowany głównie do przedsiębiorstw posiadających wiedzę techniczną, aby wykorzystać jego różne funkcje

Oferuje ograniczoną przejrzystość cen

Wycena Veritone

Niestandardowe głosy : Od 9 tys. USD/głos

Głosy Stock i Premium : 500 USD/miesiąc

Cykle pracy Enterprise : Ceny niestandardowe

API i głos w czasie rzeczywistym: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Veritone

G2 : 4. 2/5 (100+ recenzji)

Capterra: Niedostępne

Ciekawostka: Słowo "deepfake" zostało ukute w 2017 roku przez użytkownika Reddita, który posługiwał się pseudonimem "u/deepfakes". Redditor był znany z tworzenia budzącej zastrzeżenia zawartości przy użyciu technologii zamiany twarzy typu open source.

6. Deepfake Detector (najlepszy do szybkiej identyfikacji deepfake audio/wideo)

via Deepfake Detector

Jeśli chcesz wykryć generowane przez AI deepfake'i, to narzędzie Deepfake Detector jest strzałem w dziesiątkę. Umożliwia ono przesyłanie plików audio i wideo w celu przeprowadzenia szybkiej analizy i określenia prawdopodobieństwa wystąpienia syntetycznych mediów.

Jest on również dostępny jako rozszerzenie do przeglądarek, które umożliwia uruchamianie narzędzia bezpośrednio na stronach internetowych, takich jak YouTube i TikTok.

Najlepsze funkcje wykrywacza deepfake

Użyj zintegrowanego narzędzia do usuwania szumów tła i muzyki, aby uzyskać większą dokładność

Dodaj rozszerzenie do przeglądarki, aby uruchomić wykrywacz deepfake bezpośrednio na różnych platformach

Uzyskaj dostęp do API w celu łatwiejszej integracji z systemami Business

Limity wykrywacza deepfake

Ma tendencję do dawania wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych

Brak wsparcia dla wszystkich formatów plików

Wycena wykrywacza deepfake

Miesięczna subskrypcja: $16. 80/miesiąc

Oceny i recenzje wykrywacza deepfake

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

7. Otter. ai (najlepsze do dokładnej transkrypcji mowy generowanej przez AI)

Otter. ai to oprogramowanie do zamiany mowy na tekst, które konwertuje wypowiadane słowa na tekst pisany w czasie rzeczywistym. To świetne narzędzie do generowania transkrypcji podcastów, spotkań, wykładów lub wywiadów.

Oprócz transkrypcji audio, Otter. ai wykorzystuje uczenie maszynowe do wykrywania mówców na podstawie ich głosu, tonacji i stylu mówienia.

Otter. ai najlepsze funkcje

Populacja bardzo dokładnych transkrypcji AI z plików audio / wideo

Uzyskaj zautomatyzowane notatki i podsumowania spotkań dzięki OtterPilot, asystentowi spotkań AI

Generuj zawartość za pomocą Otter AI Chat, aby otrzymywać lub udostępniać natychmiastowe aktualizacje

Integracja z platformami takimi jak Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint itp.

Otter. ai limit

Czasami mogą mieć trudności z dokładną identyfikacją mówcy

Udostępnianie nagrań między Teamsami może czasami stanowić wyzwanie

Otter. ai pricing

Podstawowy : Free

Pro : 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AI

G2 : 4. 3/5 (290+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (90+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter. ai

Otter. ai to świetne narzędzie AI do transkrypcji audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ umożliwia przesyłanie większej liczby minut audio. Najlepszą częścią jest znacznik czasu i dokładność. Korzystam z wersji premium od dłuższego czasu, a ostatnia aktualizacja, w której AI pomaga wyodrębnić wymagane informacje z rozmowy, jest niezwykle pomocna.

Otter. ai to świetne narzędzie AI do transkrypcji audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ umożliwia przesyłanie większej liczby minut audio. Najlepszą częścią jest znacznik czasu i dokładność. Korzystam z wersji premium od dłuższego czasu, a ostatnia aktualizacja, w której AI pomaga wyodrębnić wymagane informacje z rozmowy, jest niezwykle pomocna.

8. Murf (najlepszy do generowania wysokiej jakości głosu AI do podcastów)

Murf to wszechstronny generator głosu i oprogramowanie do zamiany tekstu na mowę. Nic więc dziwnego, że jest to jedno z najlepszych uniwersalnych narzędzi AI dla podcasterów. Niezależnie od tego, czy chodzi o podkładanie głosu, czy dubbingowanie zawartości w ponad 20 językach, Murf wykona swoje zadanie.

Najlepsze funkcje Murf

Wybieraj spośród ponad 120 głosów generowanych przez AI lub twórz sklonowane głosy

Kontroluj intonację, tempo, wysokość i inne wzorce mówienia sklonowanych głosów, aby naśladować prawdziwych mówców

Podkreśl konkretne słowa w skrypcie, aby przekazać dokładną intencję

Integracja z narzędziami takimi jak PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe i innymi

Murf limity

Niestandardowe ustawienia głosu są ograniczone w porównaniu do innych narzędzi z tej listy

Wymowa AI może być czasami niedokładna i wymagać poprawek

Cena Murf

Murf Studio

Free

Creator : 29 USD/miesiąc (Lite); 49 USD/miesiąc (Plus+)

Business : 99 USD/miesiąc (Lite); 199 USD/miesiąc (Plus+)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Murf Dub

Free

Pay as you go : 1 USD/kredyt

Enterprise: Niestandardowe ceny

API Murf

Free

Pay as you go : 1/10 000 znaków

Niestandardowe: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Murf

G2 : 4. 7/5 (1 320+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

9. Listnr AI (najlepszy do konwersji tekstu na mowę lub wideo)

via Listnr AI

Listnr AI to ultra-realistyczny generator głosów AI. Oferuje ponad 1000 realistycznych głosów w ponad 142 językach.

Pozwala również stworzyć klon własnego głosu, aby zachować znajomość głosu marki. Możesz nawet użyć go do generowania wideo AI bez twarzy na podstawie podpowiedzi tekstowych.

Najlepsze funkcje AI

Wybieraj spośród ponad 1000 głosów w 142 językach i akcentach

Twórz klony głosu przy użyciu prostej 5-sekundowej próbki, nawet jeśli nie jest ona w wysokiej jakości

Generowanie wideo bez twarzy z lektorami za kilka dolarów

Korzystaj z funkcji pauz i interpunkcji, aby nadać swojemu dźwiękowi pożądany rytm i przepływ

Lista limitów AI

Głos nie wydaje się tak naturalny, co może być limitem dla niektórych użytkowników

Nie posiada planu Free ani Freemium, co czyni ją droższą opcją

Listnr cen AI

Indywidualnie : 19 USD/miesiąc

Solo : 39 USD/miesiąc

Agencja: 99 USD/miesiąc

Listnr ocen i recenzji AI

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Listnr AI

Jest to łatwe do przetestowania, a do wyboru jest mnóstwo języków i akcentów, a ostatnio dodali styl czytania, co sprawia, że wideo jest jeszcze łatwiejsze do zrozumienia i uwierzenia.

Jest to łatwe do przetestowania, a do wyboru jest mnóstwo języków i akcentów, a ostatnio dodali styl czytania, co sprawia, że wideo jest jeszcze łatwiejsze do zrozumienia i uwierzenia.

10. Deepware Scanner (najlepszy do skanowania i wykrywania deepfake wideo)

Opracowany przez Deepware. ai, Deepware Scanner pomaga wykrywać głosy AI i deepfake wideo.

Uruchom skanowanie, przesyłając plik lub udostępniając adres URL wideo bezpośrednio na platformie w celu szybkiej analizy. Usługa znajduje się obecnie w fazie beta i oczekuje się, że z czasem stanie się bardziej dopracowana.

Najlepsze funkcje Deepware Scanner

Wykrywaj klony głosu i deepfake'i, przesyłając pliki lub udostępniając połączone wideo

Osadź narzędzia do wykrywania deepfake w swoim cyklu pracy za pomocą API

Limity skanera deepware

Obecnie znajduje się w fazie beta, a poprawa dokładności zajmie trochę czasu

Cena skanera deepware

Free

Oceny i recenzje Deepware Scanner

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Oto kilka innych narzędzi, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze wykrywacza głosu AI:

KnowBe4 : Przeszkol swoich pracowników w wykrywaniu głosów AI i fałszywych dźwięków, aby zminimalizować ryzyko dla ludzi

Deepgram : Korzystaj z API dla agentów głosowych przetwarzających mowę na tekst, tekst na mowę i mowę na mowę

Soiniox: Użyj tego narzędzia, aby zrozumieć niuanse rozmów, takie jak emocje i wskazówki niewerbalne

ClickUp AI (najlepsze narzędzie do zwiększania wydajności przy użyciu AI)

Chociaż ClickUp nie jest wykrywaczem głosu AI, wykorzystuje silnego natywnego asystenta AI, aby zwiększyć wydajność i usprawnić codzienne procesy pracy - od tworzenia dokumentacji po raportowanie postępów.

W wyniku korzystania z ClickUp: 87. 5% Teams zgłasza poprawę widoczności

87. 9% zgłasza lepszą współpracę

96. 7% zgłasza lepszą wydajność

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp Brain i ClickUp Clips współpracują ze sobą, aby uprościć cykle pracy oparte na wideo i głosie.

Łatwe nagrywanie głosu i wideo bez przełączania aplikacji za pomocą ClickUp Clips

ClickUp Clips umożliwia przechwytywanie nagrań wideo/ekranowych i wiadomości głosowych. Używaj ich do tworzenia opisów produktów, łatwego przekazywania złożonych koncepcji i pozostawiania szczegółowych informacji zwrotnych dla swojego zespołu.

Możesz natychmiast udostępniać te nagrania za pośrednictwem publicznych lub prywatnych linków, a nawet dołączać je do odpowiednich zadań ClickUp, aby zachować scentralizowany kontekst. Niezależnie od tego, czy przechwytujesz pomysły, czy dokumentujesz dyskusje, ClickUp Clips zapewnia dokładne udokumentowanie każdego szczegółu.

Automatycznie transkrybuj klipy głosowe i wideo za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain eliminuje kłopoty związane z transkrypcją głosu i wideo, płynnie współpracując z ClickUp Clips, aby przekształcić wypowiadane słowa w tekst, który można wykorzystać. Clip przechwytuje audio i wideo, podczas gdy Brain automatycznie transkrybuje i udoskonala zawartość w celu zwiększenia dostępności.

Koniec z przeglądaniem nagrań - wystarczy przeszukać transkrypcję w poszukiwaniu kluczowych szczegółów, wyodrębnić elementy działań i natychmiast przekształcić je w zadania. Chcesz udostępniać spostrzeżenia? Generuj podsumowania, podkreślaj decyzje i zapewnij wszystkim spójność bez ręcznego wysiłku.

Podsumuj zawartość swoich ClickUp Clip i znajdź wszystko w transkrypcji za pomocą prostych podpowiedzi za pomocą ClickUp Brain

Możesz nawet przekształcić te nagrania w zawartość pisemną, podpowiedź ClickUp Brain, aby wygenerował wymagany materiał na podstawie udostępnianych spostrzeżeń. Jest to idealne rozwiązanie dla twórców zawartości, podcasterów, YouTuberów itp.

Dzięki integracji AI z Twoim cyklem pracy, ClickUp eliminuje czasochłonną pracę, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze - na zrobieniu wszystkiego.

📮 ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszego badania korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajności. To niskie przyjęcie sugeruje, że obecnym wdrożeniom może brakować płynnej, kontekstowej integracji, która zmusiłaby użytkowników do przejścia z preferowanych samodzielnych platform konwersacyjnych. Na przykład, czy AI może wykonać automatyzację pracy na podstawie zwykłego tekstu podpowiedzi od użytkownika? ClickUp Brain to potrafi! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, redagowaniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszą aplikacją Wszystko do pracy!

ClickUp pomógł nam zwiększyć przejrzystość i widoczność. Umożliwiło nam również wyeliminowanie zbędnych procesów i zwiększenie wydajności.

ClickUp pomógł nam zwiększyć przejrzystość i widoczność. Umożliwiło nam również wyeliminowanie zbędnych procesów i zwiększenie wydajności.

Tworzenie i udostępnianie plików audio bez konieczności korzystania z ClickUp

Wraz z postępem technologii AI musimy określić, w jaki sposób z niej korzystamy. Złośliwi aktorzy odkryli sposoby wykorzystania jej do wyrządzania szkód, ale dobrzy Samarytanie również opracowali narzędzia do słuchania i oznaczania syntetycznego dźwięku.

Omówiliśmy kilka wykrywaczy głosu AI, które wskazują prawdopodobieństwo, że dźwięk jest autentyczny lub syntetyczny. Widzieliśmy również świetny przykład tego, jak AI może być wykorzystywana w dobrym celu - w celu zwiększenia wydajności i efektywności. Narzędzia takie jak ClickUp Brain są przykładem tego, jak możemy osiągnąć wielkość dzięki AI.

Gotowy, aby wypróbować je samemu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poczuj różnicę, jaką AI może zrobić w Twojej codziennej wydajności!