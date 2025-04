Milanote vs. Notion: Które narzędzie do zwiększania wydajności jest dla Ciebie odpowiednie?

Dorastałeś oglądając filmy o artystach skulonych w słabo oświetlonym pokoju, wściekle bazgrzących w notatniku, tylko po to, by zgnieść stronę z frustracji i wyrzucić ją w kierunku przepełnionego kosza na śmieci.

Choć może się to wydawać dramatyczne, w rzeczywistości twórcy zawartości, kierownicy projektów i projektanci nie radzą sobie lepiej bez zorganizowanych obszarów roboczych.

W tym miejscu do akcji wkraczają narzędzia zwiększające wydajność, takie jak Milanote i Notion. Ich wizualne obszary robocze i funkcje współpracy w czasie rzeczywistym intuicyjnie integrują zadania, notatki i projekty w scentralizowany hub wiedzy, który pomaga poprawić ogólną wydajność.

Ale który z Milanote vs. Notion jest lepszym wyborem dla Twojego cyklu pracy? W tym artykule przejrzymy i porównamy ich funkcje i ceny.

60-sekundowe podsumowanie Poznaj mocne i słabe strony Milanote i Notion oraz dowiedz się, w jaki sposób ClickUp wypełnia luki znalezione w obu narzędziach: Kreatywni i profesjonaliści potrzebują obszaru roboczego, który utrzymuje pomysły, projekty i notatki w porządku

Milanote wyróżnia się dla myślicieli wizualnych z wolną formą burzy mózgów , tablicami nastrojów i organizacją typu "przeciągnij i upuść"

Notion to potęga dla strukturalnych cykli pracy , oferująca bazy danych, narzędzia AI do pisania i głębokie integracje

Oba narzędzia mają luki - Milanote nie ma głębokiej integracji , podczas gdy Notion wymaga ręcznego wysiłku , aby połączyć pomysły z realizacją

ClickUp łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów, integrując tablice , mapy myśli, dokumenty i automatyzację opartą na AI na jednej platformie

ClickUp Brain zwiększa wydajność poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, podsumowywanie aktualizacji i dostarczanie spostrzeżeń opartych na AI, redukując pracę ręczną

Czym jest Milanote?

Milanote stał się naszym cyfrowym sposobem na spojrzenie na inspirację, zobaczenie procesu i krytykę pracy.

W ten sposób Jeremy Perez-Cruz, Brand Design Manager w Uber, opisuje Milanote - i zaraz podzielimy się tym komentarzem.

Milanote oferuje wizualny obszar roboczy, który pozwala na 360-stopniowy widok projektów. Możesz dopracować swoje pomysły, dodając referencje, próbki i kreatywne zasoby do jednej kanwy. W ten sposób uzyskuje się wspólny przegląd, który pomaga wychwycić wady, zanim staną się nieodwracalne.

via Milanote

Pod względem funkcji, Milanote to aplikacja do robienia notatek stworzona z myślą o burzy mózgów, planowaniu i realizacji projektów. System przeciągania i upuszczania Milanote pozwala uporządkować wszystko - od list rzeczy do zrobienia i terminów po zasoby medialne i połączone badania - bez przerywania przepływu.

Niezależnie od tego, czy jesteś projektantem, pisarzem, filmowcem, fotografem, przedsiębiorcą czy osobą myślącą wizualnie, jest to potężne oprogramowanie do współpracy wizualnej, które dostosowuje się do Twoich konkretnych potrzeb.

Pro Tip: Tablice Milanote można zagnieżdżać wewnątrz siebie, kategoryzując wszystko, od pracy z klientem po osobiste projekty, w sposób, który ma sens dla Ciebie i Twojego zespołu.

Funkcje Milanote

Użytkownicy Milanote często podkreślają jedną rzecz: jest to proste narzędzie z niezwykłymi funkcjami. Oto co mają na myśli.

1. Wizualne tablice do wprowadzania pomysłów w życie

via Milanote

Pomyśl o Tablicach Milanote jako o połączeniu Pinteresta, Tablicy i inspirowanego artystą szkicownika. Możesz przeciągać i upuszczać notatki, obrazy, połączone linki, szkice i zasoby multimedialne do w pełni konfigurowalnego układu.

Niezależnie od tego, czy tworzysz tablicę nastrojów, map myśli, czy planujesz projekt, elastyczność tych tablic pozwala uporządkować pomysły na swój sposób - a nie tak, jak zmuszają cię do tego niektóre sztywne narzędzia administratora.

Przeczytaj również: Niesamowite przykłady map myśli

2. Intuicyjna notatka dla osób myślących wizualnie

via Milanote

Jeśli standardowe aplikacje do robienia notatek cię nudzą, Milanote to powiew świeżości.

Zamiast nudnego, liniowego edytora tekstu, Milanote pozwala swobodnie pisać notatki i łączyć je za pomocą strzałek, kolorów i elementów wizualnych. To najlepsze warunki do wizualnej burzy mózgów.

3. Łatwa współpraca Teams

via Milanote

Milanote oferuje współpracę w czasie rzeczywistym, ułatwiając udostępnianie tablic, pozostawianie opinii i śledzenie postępów.

Potrzebujesz opinii od swojego Teams? Po prostu skomentuj pomysł, a wszyscy będą na bieżąco.

4. Zarządzanie zadaniami metodą "przeciągnij i upuść

Milanote podwaja się jako narzędzie do zarządzania zadaniami. Dzięki prostym listom rzeczy do zrobienia, śledzeniu historii wersji i organizacji przepływu pracy, możesz przejść od burzy mózgów do wykonania bez przełączania się między innymi aplikacjami.

5. Inspiracja na wyciągnięcie ręki

via Milanote

Kreatywne umysły zawsze badają i łączą kropki między pozornie niepowiązanymi pomysłami - ale śledzenie zdjęć, filmów z YouTube, artykułów i inspiracji projektowych może być koszmarem. Milanote's Web Clipper pozwala pobierać wszystko z Internetu i zapisywać je bezpośrednio w Tablicach, dzięki czemu nigdy więcej nie stracisz tego big idea.

Ceny Milanote

Free

Płatność za osobę : $9. 99/miesiąc

Plan Teams : 49 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Psst... jeśli Milanote nie jest odpowiednim rozwiązaniem, nie stresuj się - wiele alternatyw Milanote oferuje zaawansowane funkcje do organizowania kreatywnych projektów. Sprawdź je w tym wpisie na blogu!

📮 ClickUp Insight: Twoi pracownicy szukają informacji. Przeciętny pracownik wiedzy polega na wkładzie sześciu różnych osób, aby zakończyć swoje zadania. To sześć codziennych punktów styku tylko po to, aby zebrać kontekst, dostosować priorytety i popchnąć projekty do przodu. Wyzwanie? Niekończące się działania następcze, mieszanie wersji i luki w widoczności, które wszystko spowalniają. ClickUp Connected Search i AI Knowledge Management rozwiązują ten problem poprzez centralizację informacji, zapewniając natychmiastowy dostęp do właściwego kontekstu - bez konieczności ścigania się.

Czym jest Notion?

Notion to aplikacja do robienia notatek, ale oferuje kompleksowy obszar roboczy, umożliwiając połączenie pomysłów, organizowanie kreatywnych zasobów i budowanie systemu zarządzania zadaniami, który działa dla Ciebie.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz CRM, oprogramowania do zarządzania projektami, czy osobistego dziennika, Notion dostosowuje się do Twoich konkretnych potrzeb. A dzięki AI aplikacja pomaga nawet pisać, przeprowadzać burze mózgów i strukturyzować zawartość - w zasadzie jest to dodatkowy mózg, gdy twój jest usmażony z powodu zbyt wielu otwartych zakładek.

Pro Tip: Notion świetnie nadaje się do notatek, ale jeśli chodzi o wiele projektów, jest wiele do rozważenia - ten przewodnik po Notion do zarządzania projektami przedstawia jego mocne strony, limity i mądrzejsze alternatywy.

Funkcje Notion

Notion dopasowuje się do Twojego cyklu pracy, a nie odwrotnie. Oto krótki przegląd funkcji Notion, które mogą Ci pomóc:

1. System oparty na blokach dla niestandardowych rozwiązań

via Notion

Zapomnij o sztywnych szablonach - Notion oferuje system oparty na blokach, w którym wszystko jest modułowe.

Chcesz mieć listę rzeczy do zrobienia obok huba wiedzy? Gotowe. Potrzebujesz tablic Kanban, baz danych i osadzonych wideo z YouTube w jednym widoku? To proste.

Notion pozwala zbudować obszar roboczy dokładnie tak, jak tego potrzebujesz, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania zespołami, zarządzania przepływem pracy, tworzenia zawartości, a nawet organizacji osobistej.

2. Potężne narzędzie do zarządzania projektami

Notion został stworzony z myślą o czymś więcej niż tylko notatkach - podwaja się jako narzędzie do zarządzania projektami z funkcjami takimi jak tablice Kanban, osie czasu i widoki kalendarza. Umożliwia przypisywanie zadań, ustawienie terminów i śledzenie postępów - wszystko w jednym miejscu.

3. Współpraca, która faktycznie działa

via Notion

Aktualizacje Teams są częścią tego samego ekosystemu w Notion, ponieważ platforma umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym. Członkowie Teams mogą edytować, komentować i śledzić zmiany w udostępnianych zadaniach, dokumentach i wiki, nie tonąc w niekończących się wiadomościach Slack.

4. Notion AI dla inteligentnej automatyzacji

via Notion

Notion AI tworzy podsumowania, generuje elementy działań, a nawet tłumaczy zawartość. Wyobraź sobie zwiększoną wydajność, którą możesz osiągnąć, gdy AI pomaga ograniczyć burzę mózgów i wysiłki związane z redakcją!

Notion dobrze współpracuje z innymi. Od Kalendarza Google po Zapier, umożliwia połączenie z innymi aplikacjami w celu synchronizacji harmonogramów, automatyzacji cykli pracy i poprawy wydajności. Jeśli potrzebujesz narzędzia ogólnego przeznaczenia, które płynnie wpasuje się w istniejący cykl pracy, Notion ma dla Ciebie idealne rozwiązanie.

Notion ceny

Free

Plus : 10 USD za licencję/miesiąc

Business : 15 USD za licencję/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

przeczytaj również: Czym na świecie jest zarządzanie projektami za pomocą Tablicy?

Milanote vs. Notion: Porównanie funkcji

Wyzwanie związane z obszarami roboczymi polega na tym, że twórcy, projektanci i kierownicy projektów potrzebują narzędzia, które myśli tak jak oni. Czy więc Milanote wtapia się w codzienny cykl pracy lepiej niż Notion? Przekonajmy się.

Funkcje Milanote Notion Interfejs użytkownika Swobodna, przeciągana i upuszczana kanwa dla organizacji wizualnej Modułowy, oparty na blokach system dla ustrukturyzowanych cykli pracy Zarządzanie zadaniami Podstawowe listy do zrobienia, prosta organizacja cyklu pracy Tablice Kanban, śledzenie postępów, automatyzacja, zależności Współpraca Współpraca w czasie rzeczywistym z udostępnianymi tablicami i komentarzami Współpraca skoncentrowana na dokumentach z edycją w czasie rzeczywistym, wzmiankami i komentarzami Możliwości AI Brak funkcji AI Notion AI pomaga generować podsumowania, elementy akcji, tłumaczenia Integracje Limit integracji z innymi firmami Rozszerzenie integracji z Kalendarzem Google, Slack, Zapier i nie tylko

Funkcja #1: Wizualna burza mózgów vs. ustrukturyzowana organizacja

Wyobraź sobie, że wrzucasz każdy pomysł, referencję i zasób na gigantyczną tablicę, a następnie możesz je przenosić, grupować i łączyć wizualnie. To właśnie jest Milanote. Jest to idealne rozwiązanie do sesji burzy mózgów, tablic nastrojów lub map myśli w sposób naturalny, zamiast na siłę dopasowywać je do sztywnej, szablonowej struktury.

Z drugiej strony Notion został stworzony z myślą o organizacji strukturalnej. Wszystko jest przechowywane na stronach, podstronach i w bazach danych. Jeśli uwielbiasz tworzyć tabele, etykiety, filtry i szablony, Notion będzie twoim najlepszym przyjacielem. Jednak może wydawać się zbyt ustrukturyzowany, jeśli chcesz po prostu wrzucić pomysły na stronę i uporządkować je później.

🏆 Zwycięzca: Milanote, dla twórców, którzy potrzebują swobodnego, wizualnego obszaru roboczego

Funkcja #2: Zarządzanie zadaniami dla kreatywnych teamów

Milanote i Notion obsługują zarządzanie zadaniami, ale na bardzo różne sposoby.

Notion oferuje tablice Kanban, śledzenie postępów i funkcje automatyzacji. Jeśli prowadzisz kalendarz zawartości lub zarządzasz rozwojem oprogramowania, Notion zapewnia większą kontrolę nad terminami, zależnościami i śledzeniem postępów.

Milanote zapewnia wizualizację. Świetnie sprawdza się, gdy zadania są częścią większego procesu twórczego, takiego jak projektowanie nowej tożsamości marki, gdzie wszystko ewoluuje wizualnie w czasie.

🏆 Zwycięzca: Notion, jeśli potrzebujesz pełnoprawnego narzędzia do zarządzania projektami ze szczegółowym śledzeniem zadań

Funkcja #3: Współpraca i informacje zwrotne

Uzyskiwanie opinii klientów lub zespołów jest często bolesne, z niekończącymi się łańcuchami e-maili, błędnymi komentarzami i koszmarami związanymi z kontrolą wersji.

Milanote umożliwia udostępnianie Tablic klientom, dodawanie komentarzy bezpośrednio do wizualizacji i śledzenie zmian bez utraty szerszego obrazu. To jest to, o czym marzą zespoły pracujące nad strategią marki, kampaniami reklamowymi lub projektowaniem UX.

Notion oferuje świetne narzędzia do współpracy, ale koncentruje się głównie na dokumentach. Możesz przydzielać zadania, zostawiać komentarze, śledzić zmiany i przechowywać udostępnianą wiedzę, dzięki czemu świetnie nadaje się dla zespołów zarządzających raportowaniem, SOP i bazami danych. Jeśli jednak pracujesz nad projektami wizualnymi, Notion wydaje się ograniczony w porównaniu do Milanote.

🏆 Zwycięzca: Milanote do współpracy wizualnej w czasie rzeczywistym. Notion wygrywa w przypadku zespołów, które potrzebują scentralizowanej bazy wiedzy

Milanote jest niezwykle samowystarczalny, ale nie oferuje głębokiej integracji z aplikacjami innych firm. Może to być ograniczeniem, jeśli polegasz na Kalendarzu Google, Slacku lub narzędziach do automatyzacji, takich jak Zapier.

Notion umożliwia automatyzację cykli pracy poprzez integrację z Kalendarzem Google, Slack, Trello i Zapier. Jest to połączony ekosystem, który może zastąpić wiele aplikacji w stosie.

🏆 Zwycięzca: Notion, do szczegółowego zarządzania projektami

przeczytaj również: Najlepsze darmowe szablony cykli pracy w Excelu i ClickUp

Milanote vs. Notion na Reddit

Nie ma lepszego sposobu na sprawdzenie wydajności narzędzia niż zapoznanie się z recenzjami - pozytywnymi i krytycznymi - bezpośrednio od jego użytkowników. Użytkownicy Reddita mają wiele do powiedzenia na temat Milanote vs. Notion, a debata zazwyczaj sprowadza się do kreatywności vs. struktury.

Milanote ma tendencję do przyciągania projektantów, pisarzy i myślicieli wizualnych, którzy uwielbiają jego swobodny układ przypominający tablicę nastrojów. Świetnie nadaje się do burzy mózgów, organizowania pomysłów i mapowania koncepcji bez poczucia zamknięcia w Boxie.

Jeden z użytkowników Reddita udostępniał swoje doświadczenia z Milanote, mówiąc,

Milanote działa tak, jak myślimy. W przeciwieństwie do innych narzędzi, mogę instynktownie połączyć i uporządkować informacje.

Niektórzy zwracają jednak uwagę na jego limity w zakresie obsługi danych strukturalnych, a także na poziomy cenowe:

Może zasugeruj model cenowy, który uważasz za przyzwoity, jestem pewien, że jeśli wystarczająco dużo osób poda podobną liczbę, spróbują ją obejść.

Może zasugeruj model cenowy, który uważasz za przyzwoity, jestem pewien, że jeśli wystarczająco dużo osób poda podobną liczbę, spróbują ją obejść.

Elastyczność Notion jest główną zaletą dla użytkowników, którzy potrzebują równowagi między pisaniem, planowaniem i zarządzaniem cyklami pracy. Wielu użytkowników Reddita docenia konfigurowalne szablony, połączone bazy danych i funkcje współpracy.

Jeden z użytkowników Reddita podkreślił, że Notion pozwala spersonalizować obszar roboczy w dowolnym stopniu:

Musisz sprawić, by był estetyczny. Kiedy już sprawiłem, że mój był ładny, zacząłem go używać każdego dnia.

Pomimo zaawansowanych funkcji, Notion może brakować wsparcia dla użytkowników w zakresie zadań i działań następczych:

Jeden z użytkowników Reddita zacytował:

Notion może być na przykład doskonałym menedżerem projektów, ale nie jest dobrym menedżerem zadań.

Pro Tip: Jeśli Notion nie spełnia twoich potrzeb w zakresie notatek, na tym blogu znajdziesz najlepsze alternatywy dla Notion, które pomogą ci znaleźć idealne rozwiązanie do przechwytywania i organizowania pomysłów.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Milanote i Notion

Milanote jest świetnym rozwiązaniem dla myślicieli wizualnych i wizualnych reprezentacji najbardziej złożonych pomysłów. Notion, ze swoim intuicyjnym interfejsem, jest często preferowany do niestandardowych projektów. Jednak ClickUp zastępuje oba te rozwiązania jednocześnie.

W miarę postępów i skalowania, zaczniesz zdawać sobie sprawę, że fragmentacja informacji w różnych narzędziach szkodzi wydajności. Dlatego nigdy nie zaleca się polegania na wielu narzędziach.

ClickUp to wszystko do pracy - łączy zarządzanie projektami, organizację wiedzy i współpracę w czasie rzeczywistym w jednej platformie opartej na AI.

ClickUp Insight: Przełączanie kontekstu po cichu obniża wydajność zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami. A gdyby tak wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj i zarządzaj swoimi zadaniami z poziomu czatu, dokumentów, tablic i nie tylko - podczas gdy funkcje oparte na sztucznej inteligencji zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i zarządzania!

1. ClickUp's One Up #1: Tablice ClickUp

Zamień sesje burzy mózgów w wykonalne zadania bez przełączania narzędzi za pomocą ClickUp Whiteboards

Weźmy na przykład ClickUp Whiteboards. W przeciwieństwie do Milanote, gdzie pomysły często pozostają odizolowane i odłączone od realizacji, ClickUp Whiteboards są w pełni zintegrowane z zadaniami, dokumentami i cyklami pracy.

Tablica ClickUp pozwala na zrobienie czegoś więcej niż tylko burzy mózgów - tworzenie, dopracowywanie i realizowanie pomysłów w jednym miejscu. Notuj koncepcje, połącz je z rzeczywistymi zadaniami i przypisuj elementy działań bezpośrednio w obszarze roboczym.

Ponieważ ClickUp oferuje scentralizowany i ustrukturyzowany obszar roboczy, nie musisz nawet sięgać po inne aplikacje, aby przechowywać i organizować swoje pomysły. Możesz osadzać dokumenty, łączyć połączone zadania, a nawet generować wizualizacje oparte na AI bez opuszczania Tablicy.

Potrzebujesz szybkiej pomocy? ClickUp Whiteboards pozwala wybierać spośród ponad 1000 szablonów tablic do planowania projektów, współpracy w Teams i tworzenia map strategii.

2. ClickUp's One Up #2: Mapy myśli ClickUp

Wyczyszczone wizualizacje złożonych, wzajemnie powiązanych pomysłów za pomocą map myśli ClickUp

Szybkie przełożenie burzy mózgów na działanie dzięki mapom myśli ClickUp -bez dodatkowych kroków, bez fragmentarycznych cykli pracy. Podczas mapowania złożonych, wzajemnie powiązanych pomysłów, przekształć dowolny węzeł w zadanie, które można śledzić i przypisz je właściwemu członkowi zespołu.

Mapy myśli są idealne do kreślenia cykli pracy w projektach, nakreślania strategii dotyczących zawartości, organizowania struktur zespołu, a nawet wizualizowania zależności między połączonymi zadaniami.

Podczas gdy ClickUp Whiteboards są otwarte i umożliwiają współpracę, idealne do swobodnych dyskusji i wizualizacji cyklu pracy, mapy myśli są uporządkowane i hierarchiczne, idealne do systematycznego rozbijania pomysłów.

Pro Tip: Dzięki opcji Re-Layout niechlujne mapy myśli automatycznie dopasowują się do ustrukturyzowanych cykli pracy, ułatwiając śledzenie priorytetów i ułatwiając realizację.

3. ClickUp's One Up #3: ClickUp Docs i ClickUp Brain

Współpracuj i zarządzaj dokumentami bez wysiłku za pomocą ClickUp Docs

Dla tych, którzy polegają na Notion w zakresie dokumentacji, ClickUp Docs oferuje inteligentniejszą alternatywę.

ClickUp Power Docs eliminuje powszechny problem zagrzebanych informacji, umożliwiając użytkownikom bezpośrednie połączenie dokumentów z zadaniami, osadzanie elementów działań, a nawet korzystanie z wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji w celu natychmiastowego wyświetlenia właściwych informacji.

Zadaj ClickUp Brain dowolne pytanie, a on dostarczy spostrzeżeń, analizując istniejące informacje z Twojego obszaru roboczego

Pro Tip: Jeśli odświeżasz swoją markę, nie pozwól, aby rozproszone dokumenty Cię spowolniły. Szablon bazy wiedzy ClickUp przechowuje wszystkie wytyczne dotyczące marki, często zadawane pytania i zasoby w jednym miejscu - dzięki czemu wszyscy pozostają na tej samej stronie od pierwszego dnia.

Ale ClickUp AI jest znane nie tylko ze swoich możliwości wyszukiwania - ClickUp Brain również w znacznym stopniu przyczynia się do procesu twórczego.

Wyobraź sobie, że zespół projektantów przeprowadza burzę mózgów na temat odświeżenia marki. W Milanote mogą stworzyć inspirującą wizualnie tablicę z paletami kolorów, typografią i referencjami.

Ale co potem? Ktoś musi ręcznie przełożyć te pomysły na plan projektu. Notion może pomóc w ustrukturyzowanej dokumentacji projektu, ale nadal opiera się na ręcznym wprowadzaniu danych w celu połączenia pomysłów z rzeczywistymi zadaniami.

ClickUp Brain automatyzuje cały proces:

Automatycznie generuje zadania, przypisuje właścicieli i ustawia terminy za pomocą prostych podpowiedzi

Sugeruje ulepszenia zawartości, podsumowuje opinie i generuje dopracowane wersje robocze

Wreszcie, zbiera spostrzeżenia z poprzednich badań, generuje konkurencyjne porównania i sugeruje poprawki pozycji

Szybko kondensuj kluczowe aktualizacje z komentarzy, zmian statusu, nowych podzadań i głównych aktualizacji projektu za pomocą ClickUp Brain

4. ClickUp's One Up #4: Notatnik ClickUp

Zamień notatki w wykonalne zadania z briefami, terminami i priorytetami za pomocą ClickUp Notepad

Jest też ClickUp Notepad, proste, ale potężne narzędzie do zapisywania szybkich myśli i zadań do wykonania.

W przeciwieństwie do samodzielnych aplikacji do robienia notatek, integruje się bezpośrednio z zarządzaniem zadaniami. Oznacza to, że użytkownicy mogą w kilka sekund przekształcić szybką notatkę w pełnoprawne zadanie z terminami i osobami przypisanymi.

Pro Tip: Jeśli toniesz w niechlujnych notatkach, nauka korzystania z AI w notatkach może pomóc ci uzyskać natychmiastową organizację wizualną, inteligentne podsumowania i zero pominiętych szczegółów.

5. ClickUp's One Up #5: Zadania ClickUp

ClickUp Views pomaga wizualizować obciążenie pracą zespołu, ustawić limity wydajności i efektywnie alokować zasoby

Mówiąc o zarządzaniu zadaniami, ClickUp przebija Notion dzięki dedykowanym widokom zadań.

Podczas gdy Notion wymaga od użytkowników ręcznego tworzenia baz danych zadań, ClickUp Tasks można wizualizować w widokach Kanban, Lista, Gantt i Kalendarz po wyjęciu z pudełka, umożliwiając zespołom przełączanie się między różnymi perspektywami bez dodatkowego czasu na ustawienia i kłopotów.

Przeczytaj również: Free szablony interaktywnych tablic dla Zoom i ClickUp

6. ClickUp's One Up #6: ClickUp AI Notetaker

Natychmiastowa transkrypcja spotkań za pomocą AI dzięki ClickUp AI Notetaker

Notion i Milanote świetnie nadają się do dokumentacji, ale jeśli chodzi o spotkania, ClickUp AI Notetaker nie ma sobie równych.

Jeśli spędzasz swój dzień na przeskakiwaniu z jednej rozmowy na drugą, jesteś aż nazbyt zaznajomiony z zamieszaniem, zagubionymi szczegółami i kolejnymi e-mailami, które zajmują więcej czasu niż samo spotkanie. Być może próbowałeś już innych narzędzi, ale często okazują się one niewystarczające.

W przeciwieństwie do narzędzi takich jak Otter. ai i Fireflies, ClickUp AI Notetaker nie tylko nagrywa spotkania - łączy notatki z resztą pracy.

Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji możesz przeszukiwać transkrypcje, wyodrębniać elementy działań i synchronizować je bezpośrednio z projektami, utrzymując zespół w zgodzie bez dodatkowej pracy. Pobierz:

Automatyczne transkrypcje i podsumowania

Natychmiastowa data powstania zadania

Płynna integracja z Dokumentami

A najlepsze jest to, że nie musisz przeskakiwać między aplikacjami - ClickUp integruje się z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, umożliwiając przechowywanie notatek ze spotkań, zadań i dyskusji w jednym scentralizowanym obszarze roboczym.

📮 ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. ClickUp umożliwia natychmiastowe przekształcanie konwersacji w wykonalne zadania we wszystkich zadaniach, czatach i dokumentach - zapewniając, że nic nie umknie uwadze.

Pomysły potrzebują czegoś więcej niż tylko Notion - ClickUp je urzeczywistnia

Dokładnie zbadaliśmy kreatywność wizualną Milanote i ustrukturyzowaną organizację Notion, ale jeśli chodzi o płynne połączenie obu, ClickUp robi to najlepiej.

ClickUp łączy w sobie Tablice do burzy mózgów, Mapy myśli do planowania strategicznego, Dokumenty do udostępniania wiedzy i automatyzację opartą na AI, aby ożywić pomysły - wszystko w ramach jednej ujednoliconej platformy.

ClickUp posiada narzędzia do wizualizacji procesu, celów itp. Jest to szczyt możliwości współpracy, który został ulepszony, zwłaszcza dzięki dodaniu widoku Tablicy.

Po co przełączać się między wieloma narzędziami? Zarejestruj się w ClickUp za darmo i poznaj inteligentniejszy sposób pracy!