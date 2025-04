10 najlepszych programów CRM dla call center usprawniających obsługę klienta

Biorąc pod uwagę, że 86% kupujących jest skłonnych zapłacić więcej za doskonałą obsługę klienta, stawka jest wysoka.

Wybór najlepszego oprogramowania CRM dla call center ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wyjątkowej obsługi klienta, aby pozostać na rynku.

Zrobiliśmy to za Ciebie - oto lista 10 najlepszych programów do zarządzania relacjami z klientami (CRM) wykorzystywanych w operacjach call center. Te rozwiązania pomagają centrom obsługi telefonicznej zoptymalizować cykl pracy i płynnie skalować zespół wsparcia klienta.

Niezależnie od tego, czy szukasz kompleksowej płatnej opcji, czy darmowego CRM, narzędzia te zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci osiągnąć wyjątkowe wyniki.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd najlepszego oprogramowania CRM dla call center i ich zastosowań! : Najlepsze dla usprawnionych rozwiązań CRM dla call center ClickUp: Najlepsze dla usprawnionych rozwiązań CRM dla call center Zendesk Talk: Najlepsze rozwiązanie CRM w chmurze RingCentral Contact Center: Najlepszy system komunikacyjny typu "wszystko w jednym Freshdesk Contact Center: Najlepsze do obsługi zgłoszeń wsparcia Aircall: Najlepsza platforma komunikacji i zaangażowania klientów Five9: Najlepszy dostawca call & contact center jako usługi (CCaaS) Dialpad: Najlepsza platforma komunikacji z klientami oparta na AI Convoso: Najlepsze rozwiązanie outbound call center zwiększające sprzedaż i wydajność Bitrix24: Najlepszy do optymalizacji interakcji z klientami w chmurze HubSpot CRM: Najlepszy pod względem podstawowych funkcji CRM za darmo

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM dla call center?

Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM dla centrum kontaktowego jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Przy tak wielu dostępnych opcjach niezbędna jest dokładna ocena potrzeb.

Oto kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszego CRM dla swojego biznesu usługowego:

Funkcje zarządzania połączeniami : Szukaj routingu połączeń, zarządzania kolejką, IVR i click-to-call, aby skrócić czas oczekiwania klientów

Łatwość obsługi : Wybierz CRM z intuicyjnym, ujednoliconym interfejsem, aby zminimalizować przełączanie systemów i zwiększyć wydajność agentów

Opcje samoobsługi : Narzędzia wsparcia, takie jak bazy wiedzy i interaktywne FAQ, aby pomóc klientom w samodzielnym rozwiązywaniu drobnych problemów, zmniejszając liczbę połączeń

Narzędzia do optymalizacji siły roboczej : Upewnij się, że CRM integruje funkcje zarządzania pracownikami, aby śledzić dostępność agentów, ich wydajność i przestrzeganie harmonogramu

Skalowalność : Wybierz oprogramowanie, które rozwija się wraz z Twoim biznesem, dostosowując się do zmian w bazie klientów, kanałach obsługi i wielkości zespołu

Integracje CRM : Połączenie danych klientów z różnych działów, eliminujące przeszkody dla agentów zarządzających złożonymi procesami

Analityka i raportowanie : Sprawdź wskaźniki, takie jak liczba połączeń, czas oczekiwania i wyniki zadowolenia klientów, aby monitorować wydajność i wskazać obszary wymagające poprawy

Zgodność z przepisami: Upewnij się, że CRM jest zgodny z przepisami dotyczącymi prywatności danych, takimi jak GDPR lub HIPAA, w zakresie przetwarzania poufnych informacji

Na koniec weź pod uwagę reputację dostawcy i ogólną jakość usług, funkcje AI, opcje automatyzacji, obsługę klienta i ceny. Dobrze opracowany proces CRM może zmienić wydajność centrum kontaktowego i poprawić ogólne wrażenia zarówno agentów, jak i klientów.

🧠 Notatka: Agenci call center obsługują średnio 50-100 połączeń dziennie, co sprawia, że szybki dostęp do danych klientów za pośrednictwem narzędzi CRM ma dla nich kluczowe znaczenie.

Czytaj więcej: Jak obsługa klienta korzysta z ClickUp

10 najlepszych programów CRM dla call center

*Klienci, którzy mają najlepsze doświadczenia z marką, wydają 140% więcej rocznie w porównaniu do tych, którzy mają słabe lub przeciętne doświadczenia. Dlatego wybór odpowiedniego oprogramowania call center z funkcjami CRM ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wyjątkowej obsługi klienta.

Oto nasze najlepsze propozycje!

1. ClickUp (najlepsze dla usprawnionych rozwiązań CRM dla call center)

Zarządzaj i śledź wszystkie interakcje z klientami bez wysiłku w jednym miejscu dzięki ClickUp CRM

Planując skalowanie swoich call center, jedno jest pewne: doskonała obsługa klienta opiera się na odpowiednich narzędziach. * Aby szybciej i skuteczniej rozwiązywać zapytania klientów, potrzebujesz wydajnego oprogramowania CRM, które pomaga płynnie zarządzać interakcjami.

ClickUp, the everything app for work, łączy w sobie CRM, obszar roboczy zespołu, operacje obsługi klienta i funkcje biurka. Została zaprojektowana, aby pomóc zespołom wsparcia pozostać zorganizowanymi i elastycznymi.

Przeanalizujmy, jak działa ClickUp CRM.

CRM w ClickUp konsoliduje zgłoszenia klientów, interakcje i szczegóły w jednym miejscu, tworząc płynny i wydajny proces wsparcia. Jest to narzędzie biznesowe, dzięki któremu wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, jest na wyciągnięcie ręki.

Konta, ścieżki sprzedaży i zgłoszenia można wyświetlać w formatach takich jak listy, tablice i tabele. Menedżerowie mogą zobaczyć zarówno przegląd wysokiego poziomu, jak i szczegółowe informacje na temat aktywnych zgłoszeń.

Zobacz szczegółowo cykl życia klienta i uzyskaj przegląd rozwiązywania zapytań dzięki pulpitom ClickUp

ClickUp Dashboards pozwala ustalać priorytety zgłoszeń poprzez śledzenie pilności, czasu oczekiwania, zadowolenia klientów i wskaźników wydajności agentów. Wszystkie te dane są widoczne na jednym pulpicie bez konieczności ich ręcznej aktualizacji.

Ustaw pulpit, wprowadź cele i gotowe.

Wybieraj spośród ponad 100 automatyzacji w ClickUp, aby uprościć cykle pracy, zadania, przekazywanie projektów i nie tylko

Dzięki automatyzacji ClickUp możesz uprościć powtarzalne zadania. Możesz na przykład automatycznie przypisywać zadania na podstawie określonych kryteriów lub wyzwalać odpowiedzi e-mail, gdy klient przesyła raportowanie błędów.

ClickUp oferuje ponad 1000 integracji z narzędziami takimi jak Zendesk, Intercom i SupportBee. Integracje te umożliwiają automatyzację cykli pracy i przenoszenie danych między CRM a innymi aplikacjami w stosie technologicznym.

Automatycznie twórz zadania dzięki integracji ClickUp i Intercom

ClickUp Brain, sztuczna inteligencja wbudowana w platformę, pomaga zespołowi call center skuteczniej obsługiwać interakcje z klientami.

Dzięki tej sieci neuronowej Twoi agenci mogą szybko generować odpowiedzi na zgłoszenia wsparcia, e-maile od klientów i zapytania z innych platform.

Zaoszczędź czas na przygotowywaniu odpowiedzi, zapewnij spójne standardy komunikacji i zwiększ satysfakcję klientów dzięki ClickUp AI

Menedżer wiedzy AI szybko pobiera odpowiedzi z bazy danych, aby odpowiedzieć na niestandardowe zapytania klientów. Jednocześnie AI Writer pomaga agentom w tworzeniu e-maili i zawartości w odpowiednim tonie i stylu.

Chcesz szybko rozpocząć pracę? Skorzystaj z szablonów oprogramowania CRM dla call center ClickUp, aby efektywniej zarządzać powiązaniami z klientami.

Na przykład szablon ClickUp CRM zawiera wszystko, czego potrzebujesz do śledzenia potencjalnych klientów, kont, transakcji i kontaktów.

Szablon ClickUp CRM Śledź leady, transakcje, konta i interakcje z klientami w jednym miejscu za pomocą szablonu ClickUp CRM

Korzystając z szablonu CRM, można również:

Uporządkuj wszystkie dane klientów w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp

Automatyzacja powtarzalnych zadań, zwalniająca czas na ważniejsze działania

Śledzenie kluczowych wskaźników obsługi klienta w celu wykrycia obszarów wymagających rozwoju

Dostarczenie wglądu w dane klientów, które zapewnią wsparcie w podejmowaniu lepszych decyzji

Dzięki ClickUp Twoje zespoły wsparcia klienta mogą zapewnić płynniejszą, szybszą i bardziej efektywną obsługę.

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowy obszar roboczy ClickUp z elastycznymi widokami danych

Zintegruj e-mail, aby usprawnić komunikację i wyeliminować silosy

Dostęp do ClickUp na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu

Używaj szablonów CRM do organizowania cykli pracy i wyników sprzedaży

Tworzenie prognoz sprzedaży z wykorzystaniem danych historycznych do przewidywania trendów

ClickUp limit

Opcje niestandardowe mogą wydawać się przytłaczające dla niektórych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (ponad 9 900 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (4,300+ recenzji)

"Nasz zespół jest bardzo zadowolony z ClickUp, ponieważ na platformie mogą znaleźć wszystko, czego potrzebują do zrobienia swojej pracy, a ponadto jest ona niezwykle łatwa w użyciu w porównaniu do innych narzędzi". "

"Nasz zespół jest bardzo zadowolony z ClickUp, ponieważ na platformie mogą znaleźć wszystko, czego potrzebują do zrobienia swojej pracy, a ponadto jest ona niezwykle łatwa w użyciu w porównaniu do innych narzędzi". "

Czytaj więcej: Jak obsługa klienta korzysta z ClickUp

2. Zendesk Talk (najlepsze rozwiązanie CRM w chmurze)

via Zendesk Talk

Zendesk Talk to oparte na chmurze rozwiązanie CRM zintegrowane z platformą Zendesk Support. Pozwala Teamsom zarządzać połączeniami telefonicznymi równolegle z innymi kanałami wsparcia. Aby rozpocząć, należy potwierdzić dostępność numeru, postępować zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi, zrozumieć powiązane koszty oraz przygotować sieć i sprzęt do optymalnej wydajności.

Po aktywacji Talk i skonfigurowaniu jego ustawień, Twój zespół może natychmiast rozpocząć nawiązywanie i odbieranie połączeń. Zendesk Talk płynnie integruje się z różnymi platformami oprogramowania, umożliwiając firmom zapewnienie ujednoliconego wsparcia w wielu kanałach.

Najlepsze funkcje Zendesk Talk

Integracja kanałów głosowych, e-mail i tekstowych w ramach jednej platformy

Automatyzacja przekierowywania połączeń, odpowiedzi i transkrypcji dzięki narzędziom AI

Personalizacja interakcji z klientami dzięki kompleksowym profilom klientów

Zbieraj informacje o klientach i skutecznie przekierowuj połączenia za pomocą systemu IVR

Śledzenie operacji telefonicznych i uzyskiwanie praktycznych informacji dzięki analizie w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Zendesk Talk

Opiera się na dodatkowych dodatkach, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji

Koszt może być wyzwaniem dla mniejszych teamów

Cennik Zendesk Talk

Zespół wsparcia : 25 USD/miesiąc za agenta

Suite Teams : 69 USD/miesiąc za agenta

Suite Professional: 149 USD/miesiąc za agenta

Suite Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zendesk Talk

G2 : 4. 3/5 (6,900+ recenzji)

Capterra: 4. 9/5 (ponad 4000 opinii)

Przeczytaj również: Najlepsze przykłady oprogramowania CRM i ich przypadki użycia w celu zwiększenia wydajności

przez RingCentral Contact Center

RingCentral Contact Center łączy połączenia wideo, wiadomości i usługi telefoniczne dla przychodzących centrów obsługi telefonicznej w jednej ujednoliconej platformie. Płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Slack i Microsoft Teams, dzięki czemu jest elastyczną opcją dla call center.

Platforma oferuje dogłębną analitykę do śledzenia wydajności call center i jakości usług, aktywności użytkowników i zaangażowania. Te spostrzeżenia pomagają Teamsom identyfikować problemy i usprawniać procesy.

W przypadku centrów obsługi telefonicznej RingCentral obejmuje kluczowe funkcje, takie jak automatyzacja dystrybucji połączeń, interaktywna odpowiedź głosowa (IVR) i zaawansowana analityka w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i poprawy obsługi klienta.

Tworzenie transkrypcji i podpisów do szczegółowych podsumowań po spotkaniu

Dostęp do spotkań na pulpicie, przeglądarkach mobilnych lub w aplikacji komputerowej

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki interaktywnym tablicom i udostępnianym notatkom

Bezpieczne spotkania dzięki kontroli hosta, poczekalniom i szyfrowaniu end-to-end

Czasochłonny proces ustawień aplikacji telefonicznej

Wolniejsze prędkości integracji podczas synchronizacji z Salesforce

RingCX : 69 USD/miesiąc na agenta

RingCentral Contact Center Enterprise: Niestandardowa wycena

G2 : 4. 0/5 (140+ reviews)

Capterra: 4. 3/5 (200+ opinii)

Ciekawostka: Agenci call center spędzają średnio ponad 6 minut na rozmowie z klientem, wliczając w to czas poświęcony na wyszukiwanie danych klienta. Dzięki zintegrowanemu systemowi CRM czas ten można skrócić, co prowadzi do szybszego rozwiązywania problemów i zadowolenia klientów!

przez Freshdesk Contact Center

Pomagając centrom obsługi telefonicznej w zapewnieniu płynnej, spersonalizowanej obsługi, Freshdesk Contact Center nadaje priorytet obsłudze klienta i sprzedaży biletów dzięki rozbudowanym funkcjom. Jego baza wiedzy pozwala Teams efektywnie przechowywać, uzyskiwać dostęp i udostępniać informacje, upraszczając rozwiązywanie zapytań klientów.

Artykuły są pogrupowane w foldery w celu łatwej organizacji i szybkiego dostępu. Widoczność folderów można niestandardowo dostosować do platform, takich jak widżety internetowe lub aplikacje mobilne, zapewniając, że właściwi użytkownicy zobaczą odpowiednią zawartość.

Dodatkowo, meta opisy dla zewnętrznych folderów poprawiają wydajność wyszukiwarek, czyniąc zawartość bardziej dostępną.

Tworzenie wielojęzycznych baz wiedzy do obsługi różnych grup klientów

Eksportuj masowo artykuły dotyczące rozwiązań i aktualizuj je za pomocą API Freshdesk

Połączenie z niestandardowymi klientami za pośrednictwem e-maila, telefonu, czatu na żywo i mediów społecznościowych z jednej platformy

Automatyzacja rutynowych zadań i odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania dzięki wbudowanym narzędziom AI

Limit udoskonaleń w analityce, utrudniający monitorowanie informacji zwrotnych na temat rozwiązań

Zarządzanie wolniejszą wydajnością podczas obsługi wielu zgłoszeń lub edycji dużych dokumentów

Free

Wzrost : 18 USD/użytkownika miesięcznie

Pro : 59 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise: 95 USD/użytkownik miesięcznie

G2 : 4. 1/5 (140+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (3300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Freshdesk

"Jest prosty i łatwy w użyciu. Można z niego korzystać na dowolnym komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jest tańszy niż inni dostawcy i praktycznie nie ma przestojów. Jakość połączeń jest znakomita. "

"Jest prosty i łatwy w użyciu. Można z niego korzystać na dowolnym komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jest tańszy niż inni dostawcy i praktycznie nie ma przestojów. Jakość połączeń jest znakomita. "

Czytaj więcej: Jak poprawić etykietę obsługi klienta?

5. Aircall (najlepsza platforma do komunikacji i angażowania klientów)

via Aircall

Aircall to oparty na chmurze system telefoniczny przeznaczony dla małych i średnich Businessów. Oferuje solidną platformę komunikacyjną i jest doskonałym wyborem dla zespołów obsługi klienta, sprzedaży i IT, które potrzebują niezawodnego i przyjaznego dla użytkownika CRM. Platforma płynnie integruje się z popularnymi narzędziami helpdesku i wydajności oraz zapewnia wsparcie zarówno dla połączeń przychodzących, jak i wychodzących.

Platforma jest atrakcyjna dla call center ze względu na prosty interfejs i zaawansowane funkcje zarządzania połączeniami. Pomimo krytyki dotyczącej cen, jej wysoka wydajność i funkcje często przewyższają te obawy.

Najlepsze funkcje Aircall

Organizuj konferencje telefoniczne na żywo z maksymalnie pięcioma uczestnikami

Kierowanie połączeń bezpośrednio do określonych agentów lub Teams w celu szybszego rozwiązywania problemów

Wysyłaj i odbieraj wiadomości SMS i MMS, aby zaspokoić potrzeby klientów preferujących komunikację tekstową

Oferuj kolejkowanie połączeń i opcje oddzwaniania, aby skrócić czas oczekiwania i zwiększyć zadowolenie klientów

Przełączaj się między równoległymi połączeniami lub obsługuj wiele połączeń jednocześnie

Ograniczenia Aircall

Sporadyczne problemy z jakością połączeń, takie jak zerwane połączenia i opóźnienia, szczególnie w aplikacjach mobilnych

Przerwy spowodowane wyskakującymi powiadomieniami podczas połączeń

Cennik Aircall

Essentials : 40 USD/licencja

Professional : 70 USD/licencja

Niestandardowe : Zapytaj o cenę

Aircall Add-on : 9 USD/licencja

Aircall Analytics + dodatek: 15 USD/licencja

Oceny i recenzje Aircall

G2 : 4. 3/5 (1,100+ recenzji)

Capterra: 4. 2/5 (400+ opinii)

przez Five9

Zapewnij wyjątkową obsługę klienta dzięki Five9, opartej na chmurze platformie CCaaS wspierającej wielokanałową komunikację głosową, SMS, e-mail, czat i wiadomości społecznościowe.

Five9 oferuje zaawansowane narzędzia Workforce Engagement Management (WEM) do efektywnego zarządzania personelem, monitorowania w czasie rzeczywistym i dokładnego planowania. Funkcje oparte na AI, w tym wirtualni agenci, transkrypcja w czasie rzeczywistym i podsumowywanie połączeń, zwiększają wydajność i przyspieszają rozwiązywanie problemów.

Najlepsze funkcje Five9

Zarządzanie wiadomościami głosowymi, SMS, e-mail, czatem i wiadomościami społecznościowymi na jednej platformie

Wykorzystaj Workforce Engagement Management (WEM) do prognozy, planowania i monitorowania w czasie rzeczywistym

Optymalizacja zatrudnienia dzięki zarządzaniu śróddziennemu i dopasowywaniu zadań w oparciu o umiejętności

Wykorzystaj funkcje AI, takie jak wirtualni agenci, transkrypcja w czasie rzeczywistym i podsumowania połączeń

Limity Five9

Sporadyczne opóźnienia w ładowaniu i problemy z zawieszaniem się strony

Problemy z przerwami w połączeniach, błędami logowania i nieoczekiwanymi rozłączeniami

Cennik Five9

Digital : 119 USD/miesiąc (umowa na 36 miesięcy z łatwymi płatnościami miesięcznymi)

Core : 119 USD/miesiąc (umowa na 36 miesięcy z łatwymi płatnościami miesięcznymi)

Premium, Optimum i Ultimate: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Five9

G2 : 4. 0/5 (450+ reviews)

Capterra: 4. 2/5 (465+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Five9

"Ogólnie rzecz biorąc, naprawdę uwielbiam korzystać z Five9, jest skuteczny w przeważającej części, a nawigacja jest dość łatwa, gdy już przyzwyczaisz się do systemu, czasami ma swoje usterki od czasu do czasu z problemami z logowaniem, ale nadal poleciłbym oprogramowanie każdemu, kto jest ciekawy zakupu. "

"Ogólnie rzecz biorąc, naprawdę uwielbiam korzystać z Five9, jest skuteczny w przeważającej części, a nawigacja jest dość łatwa, gdy już przyzwyczaisz się do systemu, czasami ma swoje usterki od czasu do czasu z problemami z logowaniem, ale nadal poleciłbym oprogramowanie każdemu, kto jest ciekawy zakupu. "

7. Dialpad (najlepsza platforma komunikacji z klientami oparta na AI)

via Dialpad

Dialpad to solidne oprogramowanie CRM dla nowoczesnych call center, które łączy zaawansowane możliwości AI z ujednoliconą platformą komunikacyjną w celu usprawnienia sprzedaży, wsparcia i współpracy zespołowej.

Funkcje oparte na AI, takie jak transkrypcja w czasie rzeczywistym, coaching na żywo i automatyczne sporządzanie notatek, eliminują powtarzalne zadania i optymalizują cykl pracy.

Najlepsze funkcje Dialpad

Generowanie transkrypcji AI w czasie rzeczywistym do natychmiastowych notatek z rozmów i działań następczych

Płynna integracja z CRM i narzędziami zwiększającymi wydajność w celu uproszczenia cyklu pracy

Twórz niestandardowe playbooki, aby zwiększyć wydajność zespołu i poprawić wyniki połączeń

Ograniczenia Dialpad

Sporadyczne błędy w transkrypcji przy złożonej terminologii

Jakość dźwięku może zależeć od stabilności sieci

Ceny Dialpad

Essentials : 95 USD/użytkownika miesięcznie

Zaawansowany : 135 USD/użytkownik miesięcznie

Premium: 170 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Dialpad

G2 : 4. 4/5 (ponad 4 400 opinii)

Capterra: 4. 2/5 (530+ opinii)

Przeczytaj także: Najlepsze przykłady oprogramowania CRM i ich przypadki użycia

8. Convoso (najlepsze rozwiązanie do obsługi połączeń wychodzących w celu zwiększenia sprzedaży i wydajności)

via Convoso

Jeśli chcesz usprawnić generowanie leadów i konwersji, wypróbuj Convoso. Ta oparta na chmurze platforma contact center oferuje narzędzia takie jak wybieranie predykcyjne, siłowe i podglądowe, dwukierunkowe wysyłanie tekstów, wychodzące wiadomości e-mail, porzucanie poczty głosowej i dynamiczny IVR w celu angażowania potencjalnych klientów w wielu kanałach.

Predykcyjny dialer optymalizuje dostępność agentów pod kątem maksymalnej liczby połączeń, podczas gdy dynamiczny IVR automatyzuje interakcje z klientami, łącząc zautomatyzowane odpowiedzi z ludzkim wsparciem, zapewniając płynną i wydajną obsługę.

Najlepsze funkcje Convoso

Zapewnij płynny proces przelewów, ręcznego wybierania numerów i kolejki połączeń przychodzących

Uzyskaj konfigurowalne pulpity do szczegółowego, spersonalizowanego raportowania

Zwiększenie liczby kontaktów i wydajności dzięki dialerowi predykcyjnemu

Możliwość wysyłania dwukierunkowych tekstów, wychodzących wiadomości e-mail i zrzutów z poczty głosowej dla szerszego zasięgu

Limity Convoso

Aktualizacje mogą powodować usterki wpływające na wydajność systemu

Złożone konfiguracje są ograniczone lub niemożliwe

Ceny Convoso

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Convoso

G2 : 4. 5/5 (200+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Convoso

"Podoba mi się przyjazny dla użytkownika interfejs, convoso było proste i łatwe w nawigacji. Podoba mi się również to, że pokazuje różne dane, takie jak mój współczynnik konwersji, dzięki czemu jestem na bieżąco. "

"Podoba mi się przyjazny dla użytkownika interfejs, convoso było proste i łatwe w nawigacji. Podoba mi się również to, że pokazuje różne dane, takie jak mój współczynnik konwersji, dzięki czemu jestem na bieżąco. "

9. Bitrix24 (najlepsze do optymalizacji interakcji z klientami w chmurze)

via Bitrix24

Szukasz kompleksowego rozwiązania? Bitrix24 łączy CRM i narzędzia do zarządzania biznesem z funkcjami opartymi na AI w celu usprawnienia operacji. Dzięki ponad 35 konfigurowalnym narzędziom obsługuje komunikację, współpracę, sprzedaż i zarządzanie projektami, eliminując potrzebę korzystania z wielu systemów.

Platforma upraszcza migrację danych, integruje się z istniejącymi aplikacjami i zawiera CoPilot, darmowego asystenta AI, który automatyzuje rutynowe zadania i zwiększa wydajność.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Ustawienie wirtualnego biura dla płynnej współpracy zdalnej

Wykorzystaj solidny CRM z automatyzacją marketingu i obsługą klienta

Wykorzystaj telefonię i czat na żywo do efektywnej interakcji z klientem

Tworzenie stron i sklepów internetowych za pomocą intuicyjnego kreatora z szablonami

Integracja z narzędziami takimi jak Zoom, Dropbox i QuickBooks w celu uzyskania połączonego cyklu pracy

Automatyzacja rutynowych zadań i zwiększenie wydajności dzięki CoPilot

Limity Bitrix24

Przejrzysty, nieintuicyjny interfejs utrudnia nawigację nowym użytkownikom

Złożone narzędzia do raportowania komplikują analizę danych i podejmowanie decyzji

Limit funkcji w aplikacji mobilnej zmniejsza jej użyteczność

Bitrix24 ceny

Podstawowy : 23,20 USD/miesiąc za 5 użytkowników

Standard : 58,18 USD/miesiąc za 50 użytkowników

Professional : $116. 48/miesiąc za 100 użytkowników

Enterprise: 233,07 USD/miesiąc za 250 użytkowników

Bitrix24 oceny i recenzje

G2 : 4. 1/5 (540+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (920+ opinii)

10. HubSpot CRM (najlepszy pod względem podstawowej funkcji CRM Free)

via HubSpot CRM

HubSpot jest dostawcą kompleksowej platformy z narzędziami do CRM, sprzedaży, automatyzacji marketingu i obsługi klienta. Pakiet CRM pomaga firmom efektywnie zarządzać relacjami z klientami dzięki funkcjom takim jak uporządkowane dane klientów, śledzenie komunikacji i usprawniona współpraca w zespole.

HubSpot CRM oferuje śledzenie sprzedaży, zarządzanie obsługą klienta i zautomatyzowane cykle pracy w przyjaznym dla użytkownika systemie. Integrując interakcje między kanałami, umożliwia terminowe, spersonalizowane wsparcie. Konfigurowalne pulpity wyświetlają dane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zespół jest na bieżąco informowany.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem za pomocą zintegrowanych narzędzi do generowania leadów

Usprawnij obsługę klienta za pomocą systemów biletowych, czatu na żywo i narzędzi do zbierania opinii

Śledzenie interakcji, sprzedaży i kampanii dzięki zaawansowanej analityce

Automatyzacja zadań w celu usprawnienia procesów i oszczędności czasu

Ograniczenia HubSpot CRM

Wysokie koszty dodatków marketingowych mogą stanowić barierę dla małych firm

Brak atrakcyjności wizualnej interfejsu użytkownika, co wpływa na zaangażowanie użytkowników

Ograniczony zakres API i funkcji integracji

Ceny HubSpot CRM

Free

Starter Customer Platform: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Professional Customer Platform : 1170 USD/miesiąc za 5 użytkowników

Enterprise Customer Platform: 4300 USD/miesiąc za 7 użytkowników

HubSpot CRM - oceny i recenzje

G2 : 4. 4/5 (12 200+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (4,200+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot

"Wdrożyliśmy HubSpot w naszej firmie około 6 miesięcy temu. Dla naszych zespołów sprzedażowych, marketingowych i serwisowych posiadanie jednego miejsca do centralizacji danych było świetnym rozwiązaniem. Wcześniej wszystkie nasze kontakty były rozproszone między Gmailem, naszą stroną internetową, losowymi arkuszami kalkulacyjnymi i notatkami... tak, potrzebowaliśmy tego. "

"Wdrożyliśmy HubSpot w naszej firmie około 6 miesięcy temu. Dla naszych zespołów sprzedażowych, marketingowych i serwisowych posiadanie jednego miejsca do centralizacji danych było świetnym rozwiązaniem. Wcześniej wszystkie nasze kontakty były rozproszone między Gmailem, naszą stroną internetową, losowymi arkuszami kalkulacyjnymi i notatkami... tak, potrzebowaliśmy tego. "

💡 Pro Tip: Podczas ustawienia CRM zacznij od podstaw. Skoncentruj się na kluczowych funkcjach, które stanowią wsparcie dla celów biznesowych i wprowadzaj je stopniowo. Zaoferuj kompleksowe szkolenia, które pomogą Twojemu zespołowi w pełni wykorzystać potencjał systemu.

Rozpocznij pracę z oprogramowaniem CRM dla call center

W call center nieprzerwana koncentracja na zadaniach związanych z zarządzaniem klientami jest rzadkością. Tradycyjne systemy CRM często wymagają czasochłonnych kroków, aby uzyskać dostęp do niezbędnych danych.

Dzięki odpowiedniej integracji call center i CRM wszystko, od zapytań klientów po współpracę w zespole, znajduje się w jednym miejscu. Ułatwia to znajdowanie ważnych informacji i pozwala uniknąć powtarzania zadań.

CRM od ClickUp oferuje potężne narzędzia i integracje, które pomogą Ci ustawić wydajne procesy. To jedna platforma do wszystkiego, czego potrzebujesz, od rutynowych zadań po złożone interakcje z klientami.

Załóż darmowe konto już dziś i zacznij porządkować dane swoich klientów!