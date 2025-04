13 szablonów prezentacji projektów Free

Prezentacje projektów mogą czasami przypominać drzemkę. Znasz te długie slajdy, niekończące się wypunktowania i tę jedną osobę, która nalega na przeczytanie każdego słowa.

Gorzej, gdy to ty jesteś odbiorcą ziewnięć i niezainteresowanych spojrzeń. Spędzasz całe wieki na projektowaniu prezentacji na tradycyjnych platformach, takich jak Microsoft PowerPoint i Google Slides - na darmo.

A gdyby tak zmienić szablon prezentacji na Free, który lepiej przyciąga uwagę odbiorców?

Masz szczęście. Zebraliśmy 13 darmowych szablonów prezentacji, które pozwolą ci zaoszczędzić czas i ożywić twoje pomysły ze stylem i polotem. (Uwaga spoiler: nie jest wymagane wykształcenie graficzne!)

Czym są szablony prezentacji projektów?

Szablon prezentacji projektu to wstępnie zaprojektowany układ slajdów, który stanowi podstawę do tworzenia zorganizowanych, atrakcyjnych wizualnie prezentacji. Szablony te pomagają zaprezentować cele, postępy i wyniki projektu.

👀Do zrobienia? 92% pracodawców oczekuje obecnie, że pracownicy na pozycjach niezwiązanych z projektowaniem będą posiadać podstawowe umiejętności w zakresie projektowania, aby skutecznie się komunikować.

Te gotowe szablony PowerPoint lub prezentacje slajdów mają wbudowane kreatywne układy, opcje palety kolorów i sekcje zastępcze dla tekstu, obrazów, wykresów i grafiki. Dzięki temu możesz stworzyć oszałamiającą prezentację bez wyrywania sobie włosów z głowy!

Niezależnie od tego, czy korzystasz z PowerPointa, Prezentacji Google, Pitch, czy motywów innych narzędzi, szablony te eliminują potrzebę zaczynania od zera.

Co składa się na dobry szablon prezentacji projektu?

Mówiąc najprościej, każdy szablon, który jest łatwy w użyciu i pomaga stworzyć prezentację w ciągu kilku kliknięć, jest dobry. Ale oto kilka kluczowych funkcji, które sprawiają, że jest on skuteczny:

Niestandardowe możliwości: Powinieneś być w stanie łatwo edytować tekst, obrazy i wykresy, aby dopasować je do swoich prezentacji Business

Powinieneś być w stanie łatwo edytować tekst, obrazy i wykresy, aby dopasować je do swoich prezentacji Business Profesjonalny wygląd: Musi mieć czysty, profesjonalny wygląd ze zrównoważoną paletą kolorów, która może pasować do tożsamości marki

Musi mieć czysty, profesjonalny wygląd ze zrównoważoną paletą kolorów, która może pasować do tożsamości marki Wizualizacja danych: Szablon musi być w stanie prezentować dane za pomocą wykresów, infografik i angażujących wizualizacji, dzięki czemu prezentacje będą bardziej wciągające

Szablon musi być w stanie prezentować dane za pomocą wykresów, infografik i angażujących wizualizacji, dzięki czemu prezentacje będą bardziej wciągające Łatwość użycia: Szablon powinien być kompatybilny z platformami takimi jak Microsoft PowerPoint, Google Slides, a nawet Canva

Szablon powinien być kompatybilny z platformami takimi jak Microsoft PowerPoint, Google Slides, a nawet Canva Trafność: Powinien pasować do branży, odbiorców i celów. Szablon zaprojektowany dla firmy zajmującej się planowaniem wydarzeń może nie być najlepszy dla doradcy inwestycyjnego

Fun Fact: Wyrażenie "Death by PowerPoint" zostało spopularyzowane na początku XXI wieku, aby skrytykować źle zaprojektowane i przepełnione tekstem slajdy, które nudzą odbiorców. Doprowadziło to do powstania ruchów zachęcających do wizualnego opowiadania historii w prezentacjach.

13 szablonów prezentacji projektów

Oto nasze rekomendowane szablony slajdów, które sprawią, że tworzenie i dostarczanie prezentacji będzie dla ciebie przyjemnością!

1. Szablon prezentacji ClickUp

Szablon prezentacji ClickUp

Stworzenie idealnej prezentacji PowerPoint (czy taki szablon w ogóle istnieje?) może zająć wiele godzin. A potem jest szansa, że nadal będziesz myśleć, że nie jest wystarczająco dobra.

Ale co jeśli mógłbyś pominąć chaos i przejść od razu do dopracowanej, profesjonalnej prezentacji? Z ClickUp , aplikacja Wszystko do pracy, to możliwe.

The Szablon prezentacji ClickUp to doskonała oszczędność czasu dla każdego, kto jest zmęczony zmaganiem się ze slajdami.

Niezależnie od tego, czy prezentujesz raportowanie kwartalne, czy też przygotowujesz kolejną prezentację, ten szablon jest dla Ciebie.

Oto jak to zrobić:

Zacznij od razu z gotową strukturą i niestandardowo dostosuj ją do swojego stylu i przekazu

Śledzenie wszystkich zadań związanych z prezentacją w jednym miejscu dzięki wykresowi Gantta, ustawienie niestandardowych statusów i zarządzanie każdym slajdem bez wysiłku

Współpracuj z zespołem nad materiałem prezentacji w czasie rzeczywistym dzięki Dokumenty ClickUp komentarze, reakcje i etykiety priorytetów

Przeglądaj różne widoki, takie jak Przewodnik dla początkujących i Tablica prezentacji, aby dopasować je do swoich potrzeb związanych z planowaniem

Idealny dla: Kierowników projektów, liderów zespołów i profesjonalistów pracujących w szybkich środowiskach, którzy szukają wydajnego Szablon PowerPoint alternatywy.

2. Szablon do planowania projektów ClickUp

Szablon do planowania projektów ClickUp

Co by było, gdybyś mógł tworzyć prezentacje i planować projekty na jednej platformie? Szablon Szablon do planowania projektów ClickUp nie tylko pomaga stworzyć plan projektu ; pomaga również w zarządzaniu nim.

Ten szablon rywalizuje z każdym zaawansowanym narzędziem do planowania projektów -ale dla początkujących. Pomaga w zarządzaniu całym projektem dzięki możliwości tworzenia zadań, zarządzania terminami i 10 polom niestandardowym, takim jak Ryzyko i Pozostały budżet, umożliwiającym śledzenie najważniejszych informacji.

Użyj tego szablonu do:

Udostępniania pomysłów w Dokumentach, przydzielania zadań, dodawania komentarzy i załączania plików

Śledzenia zadań ze statusami postępu, takimi jak Zakończone, W trakcie realizacji, Wstrzymane i Do zrobienia

Użyj sześciu Niestandardowe widoki w ClickUp takich jak Działania w projekcie, Śledzenie budżetu i Plany podróży, aby zarządzać każdym szczegółem bez konieczności przełączania aplikacji

Korzystaj z tablic Kanban i wykresów Gantta, aby wykrywać wąskie gardła, zarządzać zależnościami i dotrzymywać terminów.

Idealne rozwiązanie dla: Teamsów poszukujących szablonów przeglądów projektów do planowania i zarządzania całymi projektami na jednej platformie współpracy.

Odbywam co dwa tygodnie spotkania z moim przełożonym i korzystamy z ClickUp do ustalania naszej agendy. Czuję się bardziej na bieżąco, ponieważ wszystkie moje wydarzenia i prezentacje są dostępne tutaj, wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który może sprawdzić Michael Turner zastępca dyrektora ds. społeczności zawodowych, Uniwersytet Miami

3. Szablon raportowania projektu ClickUp

Szablon raportowania projektów ClickUp

Prezentacje i projekty mają swoje wzloty i upadki. Ale błędy zawsze można naprawić - co dzieje się tylko wtedy, gdy prowadzisz właściwe raportowanie projektu .

The Szablon raportowania projektów ClickUp to gotowy do wypełnienia szablon, który zapewnia ogólny przegląd wskaźników KPI i ogólnej wydajności projektu, ułatwiając identyfikację obszarów wymagających uwagi.

Dlatego właśnie potrzebujesz tego szablonu:

Użyj osi czasu działań, aby stworzyć wizualną reprezentację zaplanowanych działań wraz z ich priorytetami

Zidentyfikuj zadania, które nie dotrzymały terminów dzięki funkcji "Działania z niezrealizowanymi harmonogramami" i dodaj poprawki, które należy wdrożyć

Użyj Niestandardowe statusy w ClickUp takich jak On Track, On Hold, Delayed i Zakończone, aby śledzić postępy

Idealny dla: Teams i kierowników projektów, którzy chcą śledzić i monitorować swoje wyniki, aby podejmować świadome decyzje w celu osiągnięcia lepszych wyników.

4. Szablon mapy drogowej projektu ClickUp

Szablon mapy drogowej projektu ClickUp

Pomyśl o Szablon mapy drogowej projektu ClickUp jako szwajcarski scyzoryk do rozwoju produktu, zarządzania projektami, a nawet tworzenia efektownych prezentacji!

Przekazuje Ci idealny plan do realizacji powodzenia projektów z funkcjami śledzenia postępów, ustalania priorytetów zadań i efektywnej współpracy z zespołem.

Ten szablon może pomóc:

Śledzenie rozwoju projektu dzięki pięciu niestandardowym statusom, takim jak Not Started, In Progress i Cancelled

Usprawnić współpracę w zespole, przechowując wszystkie informacje w jednym miejscu dzięki czterem Polom niestandardowym

Zastosuj sześć dynamicznych widoków i wstępnie zbudowane listy kwartalne, aby przechowywać wszystkie istotne informacje o projekcie tam, gdzie są potrzebne

Zdecyduj, które kamienie milowe projektu zasługują na główną scenę podczas następnego spotkania i nadaj im priorytety

Idealny dla: Kierowników projektów, którzy zarządzają złożonymi projektami i chcą usprawnić swój cykl pracy i współpracę, aby zachować przejrzystość w całym cyklu życia produktu.

5. Szablon do śledzenia projektów ClickUp

Szablon do śledzenia projektów ClickUp

E-maile typu "Hej, jakie są postępy w sprawie propozycji?" mogą szybko stać się męczące. Śledzenie projektów we współdzielonym, scentralizowanym obszarze roboczym nie tylko poprawia komunikację, ale także pomaga skuteczniej planować kolejne kroki.

📮ClickUp Insight: Typowy pracownik wiedzy musi połączyć się z średnio 6 osób do zrobienia. Oznacza to codzienne docieranie do 6 kluczowych połączeń w celu zebrania niezbędnego kontekstu, uzgodnienia priorytetów i posunięcia projektów do przodu.

Zmagania są prawdziwe - ciągłe działania następcze, zamieszanie w wersjach i czarne dziury w widoczności obniżają wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, rozwiązuje ten problem, udostępniając kontekst na wyciągnięcie ręki.

The Szablon do śledzenia projektów ClickUp jest doskonałym narzędziem do określania wydajności bieżącego cyklu pracy i uczynienia go łatwiejszym w zarządzaniu - i bardziej reprezentacyjnym.

Oto co można zrobić za pomocą tego szablonu:

Dodawać członków Teams, aby wszyscy byli na bieżąco ze wszystkimi informacjami

Śledzenie każdego kroku projektu za pomocą pięciu niestandardowych statusów, takich jak zamknięte, propozycja i niewykwalifikowany potencjalny klient

Korzystaj z widoku listy lub widoku tablicy, aby uzyskać migawkę wszystkich działań związanych z projektem wraz z osobami przypisanymi, terminami, priorytetami zadań i podzadaniami

Idealny dla: Kierowników projektów i zdalnych zespołów poszukujących łatwiejszych w zarządzaniu sposobów współpracy nad projektami.

Pro Tip: Niezależnie od tego, czy śledzisz wiele projektów, pracujesz z zespołem o różnych funkcjach, czy po prostu starasz się być na bieżąco z listą rzeczy do zrobienia, pulpity projektów mogą ułatwić współpracę w zakresie raportowania i prezentacji projektów.

Dowiedz się, jak je stworzyć, oglądając to wideo:

6. Szablon planu wdrożenia projektu ClickUp

Szablon planu wdrożenia projektu ClickUp

Znasz ten schemat: Niektóre projekty zaczynają się od silnego pomysłu, ale gubią się w tłumaczeniu lub słabej realizacji, kończąc się rozczarowaniem i niskim morale zespołu.

The Szablon planu wdrożenia projektu ClickUp jest tutaj, aby uratować Ciebie (i Twoje zdrowie psychiczne). Rozbija on każdy cel, oś czasu i zasoby na zadania wielkości kęsa, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte. Nie ma lepszego sposobu na przedstawienie swojej mapy drogowej!

Oto dlaczego potrzebujesz tego szablonu, natychmiast:

Współpracuj na ClickUp Docs do tworzyć briefy projektów , rejestrować cele lub wspólnie pracować nad raportowaniem postępów w czasie rzeczywistym

Niestandardowe statusy, takie jak W trakcie realizacji i Przegląd potrzeb, zapewniają porządek i postęp w realizacji zadań i szkiców prezentacji

Nakreślanie kluczowych kamieni milowych za pomocą wykresów Gantta

Śledzenie informacji o budżecie, wydatkach, a nawet zadaniach za pomocą ponad 10 pól niestandardowych

Idealny dla: Teams managerów i liderów poszukujących narzędzi do efektywnego planowania, harmonogramowania i realizacji projektów.

7. Szablon do tablicy z mapą drogową projektu ClickUp

Szablon tablicy z mapą drogową projektu ClickUp

Zarządzanie projektem bez mapy drogowej jest jak jazda samochodem bez GPS - oczywiście, możesz dotrzeć do celu, ale nie bez kilku złych zakrętów i gorących debat.

The Szablon tablicy z mapą drogową projektu ClickUp pomaga skutecznie wizualizować projekty od koncepcji do ich zakończenia. Zapewnia prosty sposób planowania, śledzenia i współpracy nad celami projektu, jednocześnie informując interesariuszy. Jego bogactwo wizualne czyni go również skutecznym narzędziem do prezentacji!

Oto funkcje, które wyróżniają ten szablon:

Tablica ClickUp umożliwiają wizualizację całego planu wraz z zespołem w czasie rzeczywistym. Współedytuj plany, przekształcaj pomysły w wykonalne zadania, otrzymuj natychmiastowe informacje zwrotne i baw się dobrze!

Wbudowane etykiety, podzadania i etykiety priorytetów gwarantują, że żadne zadanie nie zostanie pominięte

Widok mapy drogowej projektu oferuje kompleksowy widok całego projektu - świetny do informowania interesariuszy na bieżąco

Kamienie milowe ClickUp pomaga mapować kluczowe punkty postępu w trakcie całego projektu

Idealny dla: Teams, które chcą uprościć cykl pracy i nadać priorytet współpracy zespołowej w celu efektywnego prowadzenia projektów.

🧠 Ciekawostka: Rzutniki, niegdyś podstawa prezentacji biurowych, zostały po raz pierwszy opracowane w latach czterdziestych XX wieku na potrzeby szkoleń wojskowych podczas II wojny światowej. W latach 50. stały się narzędziem korporacyjnym.

8. Szablon prezentacji ClickUp Elevator Pitch

Szablon ClickUp Elevator Pitch

W dobry dzień masz mniej niż 30 sekund, aby przyciągnąć czyjąś uwagę podczas pitchingu. A ClickUp Elevator Pitch szablon sprawia, że liczy się każda sekunda. Pomaga tworzyć ostre, wpływowe prezentacje, których ludzie słuchają, zamiast udawać, że odbierają telefon.

Ten szablon zapewnia jasny, zwięzły i przekonujący przekaz, niezależnie od tego, czy chodzi o rozmowy kwalifikacyjne, prezentacje startupów czy premiery produktów.

Użyj tego szablonu, aby:

Zarysuj swoją propozycję wartości, kluczowe korzyści i ten nieodparty haczyk - idealny do tytułów slajdów lub notatek dla prelegentów

Stwórz swoją prezentację w ClickUp Docs z potężnymi wizualizacjami i ustrukturyzowanymi sekcjami, które przekładają się na efektowne slajdy prezentacji

Lista wskazówek na ostatnią chwilę dzięki Listy kontrolne w ClickUp -Ponieważ nawet najlepsze prezentacje wymagają pewności siebie

Idealne dla: Business i osób poszukujących pracy, które chcą pewnie zaprezentować swoje pomysły i zdobyć odsetki odbiorców.

Przeczytaj również: Najlepsze kreatory prezentacji AI dla PowerPointa

9. Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp

Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp

Prezentacja sprzedażowa, która nie ma połączenia z odbiorcami, jest po prostu straconą szansą. The Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp pomaga złapać tę szansę obiema rękami. Użyj go, aby stworzyć przekonujące, angażujące oferty, które faktycznie przyniosą wyniki (a może nawet uśmiech).

Niezależnie od tego, czy prezentujesz produkt, usługę, czy kolejny wielki pomysł, ten szablon sprawi, że Twój proces będzie płynny, zorganizowany i perfekcyjny.

Użyj go do:

Współpracować z zespołem przy tworzeniu pitchy i śledzić postępy dzięki niestandardowym statusom, takim jak Draft i Final Review

Uzyskiwać informacje zwrotne od interesariuszy i zespołu w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs

Uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak nagrywanie ekranu, wspólna edycja i inne

Twórz niestandardowe powiadomienia dla zadań za pomocą Automatyzacja ClickUp Idealne rozwiązanie dla: Teamów sprzedażowych, które chcą tworzyć ustandaryzowane i wydajne pitch decki na wszystkie kluczowe spotkania, jednocześnie usprawniając swój cykl pracy.

👀 Czy wiesz, że: W 1955 r. Księga Rekordów Guinnessa powstała jako promocja piwa Guinness. Była tak popularna, że stała się coroczną księgą niezwiązaną ze sprzedażą piwa.

10. Szablon ClickUp Annual One Pager

Szablon ClickUp Annual One Pager

Jeśli Twoje roczne cele przypominają postanowienia noworoczne - ambitne w styczniu i zapomniane do marca - oto szablon, który Ci w tym pomoże.

Szablon Szablon rocznej strony internetowej ClickUp utrzymuje Twoje wielkie plany przy życiu i kwitnie przez cały rok! To najlepsze narzędzie dla ustawienia celów projektu i podejmowanie konkretnych kroków bez tonięcia w arkuszach kalkulacyjnych.

W ten sposób pomaga:

Kategoryzuj cele i kluczowe szczegóły za pomocą Niestandardowych Pól, abyś mógł dodawać kluczowe szczegóły w celu śledzenia postępów bez bawienia się w detektywa

Wizualizować cele za pomocą niestandardowych widoków, takich jak widok Gantta i widok kalendarza, aby być na bieżąco z osią czasu

Korzystaj z automatyzacji, aby ustawić długoterminowe zadania i dodawać komentarze, aby wiedzieć, co sobie wyobrażasz

Planuj krótko- i długoterminowo dzięki Cele ClickUp Idealny dla: Teams, którzy chcą spędzać mniej czasu na mikrozarządzaniu, a więcej na osiąganiu ambitnych celów dzięki strategicznemu dostosowaniu.

11. Szablon wyników analizy danych ClickUp

Szablon wyników analizy danych ClickUp

Zarządzanie danymi nie jest najprzyjemniejszą częścią projektów, prawda? W jednej chwili analizujesz liczby, a w następnej grzęźniesz w arkuszach kalkulacyjnych, zastanawiając się, czy "12345" to punkt danych, czy PIN do konta bankowego.

The Szablon wyników analizy danych ClickUp sprawia, że dane są mniej jak problem matematyczny, a bardziej jak historia, którą można opowiedzieć (i uwzględnić w prezentacjach!).

Oto jak z niego korzystać:

Przechowuj wszystkie dane, w tym dane demograficzne klientów, ruch w witrynie, liczby sprzedaży, ankiety zwrotne i inne, za pomocą widoku tabeli

Użyj widoku Tablicy, aby zaprojektować wizualną reprezentację wyników analizy

Kategoryzuj dane w różnych Polach niestandardowych, aby Twój zespół i interesariusze byli na tej samej stronie

Idealne rozwiązanie dla: Teams, którzy chcą przekształcić surowe dane w przydatne informacje, które pomogą im podejmować świadome decyzje biznesowe.

12. Szablon dokumentu Business Plan ClickUp

Szablon dokumentu planu biznesowego ClickUp

Tworzysz swój pierwszy Business Plan i nie wiesz do zrobienia? Szablon Szablon dokumentu Business Plan ClickUp zapewnia proste podejście do organizowania i prezentowania kluczowych informacji o biznesie.

Niezależnie od tego, czy chcesz pozyskać inwestorów, czy po prostu zastanawiasz się, jak przejąć świat (lub przynajmniej swoją branżę), ten szablon jest właśnie dla Ciebie szablon rozpoczęcia projektu dzięki któremu wszystko jest uporządkowane, wyczyszczone i gotowe do prezentacji.

Ten szablon pomaga:

Skompilować wszystkie informacje, które chcesz zawrzeć w scentralizowanym dokumencie ClickUp, do którego Twój zespół ma łatwy dostęp

Podzielić proces tworzenia danych na łatwe do wykonania zadania

Wyróżnić kluczowe sekcje za pomocą pól niestandardowych, takich jak finanse, marketing i strategia, dzięki czemu plan będzie wyglądał jak historia, której każdy chce być częścią, a nie jak podręcznik

Miej zakładki na wszystkich prezentacjach dzięki przypomnieniom lub skorzystaj z funkcji Widok wykresu Gantta w ClickUp do śledzenia osi czasu

Idealny dla: Nowych przedsiębiorców lub teamów, które chcą skutecznie komunikować swoje strategie i cele z naciskiem na przejrzystość i współpracę.

13. Szablon propozycji projektu inżynieryjnego według Slidesgo

przez Slidesgo Potrzebujesz szybko przygotować propozycję na pilne spotkanie? The Szablon propozycji projektu inżynieryjnego według Slidesgo pomaga stworzyć zwycięską prezentację dla klienta i sprawia, że Twoje pomysły wyróżniają się bez wysiłku.

Wystarczy pobrać i niestandardowo zaprojektować swoją propozycję za pomocą Google Slides, PowerPoint lub Canva.

Oto, czego możesz się po niej spodziewać:

w 100% edytowalne slajdy, które pozwalają dostosować tekst, obrazy i układy do swoich potrzeb

Ponad 500 konfigurowalnych ikon Flaticon do wizualnego przedstawienia pomysłów na projekt

Wbudowane wykresy i osie czasu do prezentacji danych projektu w przejrzysty i stylowy sposób

Slajd z podziękowaniami i slajd z zasobami połączony z linkami do wszystkich elementów użytych w prezentacji

Idealny dla: Profesjonalistów chcących stworzyć atrakcyjną wizualnie propozycję projektu dla klientów przy użyciu profesjonalnie zaprojektowanych szablonów.

💡 Pro Tip: Chociaż szablony te stanowią dobry początek, spraw, aby Twoje prezentacje były interaktywne. Zachęć publiczność do przyłączenia się i zadawania pytań lub udostępniania swoich opinii, aby przeprowadzić zdrową dyskusję, w której wszyscy czują się zaangażowani.

Slajdy, spostrzeżenia i zrobione rzeczy dzięki ClickUp

Prezentacje to coś więcej niż tylko ładne slajdy - to możliwość inspirowania, przekonywania i wywierania trwałego wpływu. Jeśli jednak potrzebujesz czegoś więcej od prezentacji swojego projektu, Platforma do zarządzania projektami ClickUp pomaga tworzyć prezentacje, zarządzać całymi projektami, śledzić postępy i współpracować w czasie rzeczywistym, a wszystko to w jednym miejscu.

Od przedstawiania nowych pomysłów i udostępniania raportów, od planowania wydarzeń po wprowadzanie produktów na rynek, ClickUp ułatwia życie na każdym kroku procesu.

Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp do zarządzania projektami i przekazywania ich wpływu w znaczący sposób!