Jak dodać lektora do Prezentacji Google?

Twoja prezentacja w Prezentacjach Google jest gotowa - każdy slajd wygląda na dopracowany, zawartość jest na miejscu, a elementy wizualne przyciągają wzrok. Ale czegoś brakuje.

Gdy ćwiczysz swoje wystąpienie, wydaje się ono płaskie.

Narracja na żywo często prowadzi do niezręcznych przerw, niedopasowania czasowego i stresu związanego z prezentacją w czasie rzeczywistym. Hałas w tle lub zagubione myśli mogą również szybko zepsuć przekaz.

Rozwiązanie? Wstępnie nagrany lektor. Jest angażujący, pozwala dopracować każdy szczegół, uniknąć słabego dźwięku lub rozpraszania uwagi i pomaga zapewnić dopracowaną wydajność, która przepływa przez slajdy. Dodatkowo, dodaje to osobistego, profesjonalnego charakteru, którego statyczny tekst po prostu nie może się równać. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak dodać głos w Prezentacjach Google i zaangażować odbiorców od początku do końca! Jako bonus, przedstawimy ci również ClickUp, aby zoptymalizować cykl pracy nad prezentacją.

60-sekundowe podsumowanie Wstępne nagranie głosu zapewnia lepszą kontrolę nad czasem, pozwala uniknąć rozpraszania uwagi i zapewnia dopracowany, profesjonalny wygląd Prezentacji Google

Aby dodać profesjonalny głos do prezentacji, należy zaplanować scenariusz tak, aby był zwięzły i na temat, a także użyć narzędzia do nagrywania głosu

Prześlij pliki audio na Dysk Google, a następnie łatwo wstaw je do slajdów

Niestandardowe ustawienia audio w Prezentacjach Google pozwalają zsynchronizować lektora z przejściami, dostosować poziomy głośności i wybrać, czy ma być odtwarzany automatycznie, czy po kliknięciu

Użyj oprogramowania do nagrywania ekranu, aby połączyć narrację z wizualizacjami, a następnie wstaw wideo do slajdów, aby uzyskać bardziej dynamiczną prezentację

Prezentacje Google mają limity, takie jak brak wbudowanego nagrywania dźwięku i ograniczone opcje edycji dźwięku

Skorzystaj z aplikacji do wszystkiego, takiej jak ClickUp , aby zorganizować swój scenariusz, zarządzać wizualizacjami i zbierać opinie zespołu dzięki płynnej współpracy podczas całego procesu prezentacji

Jak dodać lektora do Prezentacji Google?

Tekst i wizualizacje są świetne, ale tylko w niewielkim stopniu pomagają budować zaangażowanie. W rzeczywistości Prezentacje Google oferują szeroki zakres darmowych szablonów, które pomagają tworzyć dopracowane prezentacje. Ale głos lektora dodaje ludzkiego charakteru, wyjaśniając pomysły w bardziej intymny sposób. Dodaje osobowości, ułatwia śledzenie złożonych pomysłów i nadaje prezentacji profesjonalny charakter.

Dodawanie głosu do Prezentacji Google pomaga:

🎙️ Wyjaśnij złożone koncepcje za pomocą wyjaśnień słownych

oszczędzaj czas, unikając powtarzających się narracji na żywo

zwiększenie dostępności dla widzów preferujących wskazówki audio

Pro Tip: Projektując profesjonalną prezentację z lektorem, należy skupić się na trzech podstawowych elementach: wyczyszczone slajdy, konkretna zawartość i najwyższa jakość dźwięku. Możesz także użyć narzędzi AI do prezentacji, aby przeprowadzić burzę mózgów lub stworzyć zarys prezentacji. Oszczędzają one czas i pomagają dopracować zawartość przed dodaniem głosu w Prezentacjach Google.

W zależności od stylu i potrzeb, możesz wstępnie nagrać narrację audio lub połączyć ją z materiałem wideo. Podzielmy to na dwie proste metody!

Metoda 1: Dodanie wcześniej nagranego pliku audio

Nagraj lektora osobno i dodaj go do istniejącego pokazu slajdów, wykonując następujące kroki:

Krok 1: Przygotowanie scenariusza

Zanim naciśniesz przycisk nagrywania, poświęć trochę czasu na zaplanowanie tego, co chcesz powiedzieć.

Napisz zwięzły skrypt lub konspekt, aby zachować koncentrację i omówić wszystkie kluczowe punkty

Unikaj żargonu. Używaj prostego, zrozumiałego języka, aby Twoja wiadomość była przystępna

Dodaj osobistą historię lub powiązaną anegdotę, aby połączyć się z odbiorcami

Krok 2: Nagraj lektora

Prezentacje Google wymagają osobnych plików audio dla każdego slajdu, więc należy odpowiednio zaplanować nagrania.

Użyj aplikacji do nagrywania ekranu, oprogramowania do edycji dźwięku (takiego jak Audacity lub GarageBand), a nawet dyktafonu w telefonie

Nie dąż od razu do perfekcji! Wykonaj kilka praktycznych ujęć, aby dopracować ton, tempo i wyrazistość przed ostatecznym nagraniem

Pro Tip: Nagrywaj w cichej przestrzeni, aby zminimalizować hałas w tle i zakłócenia.

Krok 3: Zapisz nagranie

Po nagraniu, poświęć chwilę na uporządkowanie plików. Nazwij każdy plik na podstawie slajdu, któremu odpowiada, na przykład Slide 1 Intro lub Slide 3 Key Points. Ten prosty krok pozwoli ci zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas wstawiania dźwięku do prezentacji.

Zapisz pliki w formacie wspieranym przez Prezentacje Google, takim jak MP3 lub WAV. Jeśli twoje narzędzie nie obsługuje tych formatów, użyj darmowego konwertera plików online, aby je przekonwertować.

Krok 4: Prześlij plik na Dysk Google

Otwórz Dysk Google i kliknij przycisk Nowy w lewym górnym rogu

Wybierz File Upload , aby przesłać pojedyncze pliki audio, lub wybierz Folder Upload , jeśli zgrupowałeś wszystkie pliki w jednym folderze

Po przesłaniu pliki zostaną zapisane na Dysku i będą gotowe do użycia w Prezentacjach Google

Pro Tip: Po prostu przeciągnij i upuść plik(i) audio bezpośrednio na Dysk Google. Google automatycznie prześle i zapisze je w wybranej lokalizacji.

Krok 5: Wstawianie plików audio do slajdu

Otwórz prezentację w Prezentacjach Google i przejdź do slajdu, na którym chcesz dodać lektora

Kliknij Wstaw w górnym menu, a następnie wybierz Audio

przez SlidesAI

Pojawi się lista plików audio z Dysku Google. Wybierz odpowiedni plik dla slajdu i kliknij Insert

Krok 6: Niestandardowe ustawienia odtwarzania

Na slajdzie pojawi się ikona głośnika wraz z mini-odtwarzaczem do podglądu dźwięku. Ikonę można przesuwać, aby nie odwracała uwagi od zawartości.

Po wstawieniu dźwięku możesz dostosować ustawienia odtwarzania do swojej prezentacji:

Zsynchronizuj dźwięk: Upewnij się, że lektor pasuje do przejść slajdów poprzez odpowiednie ustawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia

Opcje odtwarzania: Wybierz, czy dźwięk ma być odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu, czy wymagać kliknięcia, aby go uruchomić

Regulacja głośności: Ustawienie głośności tak, aby głos był wyraźny i nie zagłuszał reszty prezentacji

Włącz pętlę (opcjonalnie): Jest to przydatne w przypadku muzyki w tle lub powtarzającego się dźwięku

Ukryj ikonę głośnika: Jeśli chcesz, aby prezentacja wyglądała bardziej przejrzyście, możesz ukryć ikonę głośnika, wybierając opcję "Ukryj ikonę podczas prezentacji" w ustawieniach

Porada dla profesjonalistów: Użyj podglądu odtwarzania, aby przetestować ustawienia i wprowadzić ostateczne poprawki przed prezentacją.

Metoda 2: Nagrywanie ekranu z dźwiękiem

Chcesz przekształcić swoje slajdy w płynną prezentację wideo? Ta metoda jest idealna do tworzenia dopracowanych plików wideo, które łączą w sobie efektowne wizualizacje i przekonującą narrację audio, które można udostępniać szerszej publiczności lub przesyłać online.

Krok 1: Nagraj swoją prezentację

Użyj komputera lub narzędzia do nagrywania ekranu innej firmy, aby rozpocząć nagrywanie pokazu slajdów z narracją. Uruchom prezentację w trybie pełnoekranowym, a następnie naciśnij przycisk nagrywania. Poruszając się po slajdach, jasno wyjaśniaj swoje punkty, utrzymując stałe tempo.

Krok 2: Dodawanie wideo do slajdów

Wstaw każde nagrane wideo do odpowiedniego slajdu w prezentacji.

Upewnij się, że materiały wideo są wysokiej jakości i odpowiednio zsynchronizowane z zawartością slajdów, aby uzyskać profesjonalny wygląd

Użyj ustawień odtwarzania, aby kontrolować sposób i czas wyświetlania wideo podczas prezentacji

Jeśli wolisz dodawać pojedyncze klipy wideo do konkretnych slajdów, podziel swoje nagranie na mniejsze klipy dla każdej sekcji prezentacji

📖 Czytaj więcej: Jak nagrać wideo podczas prezentacji PowerPointa?

Limity dodawania głosu do Prezentacji Google

Synchronizacja lektora ze slajdami nie zawsze przebiega gładko. Jeśli masz długą narrację głosową lub wiele klipów audio, będziesz musiał ręcznie dostosować czas, co może zająć trochę więcej czasu i cierpliwości.

A to tylko jedno z wyzwań. Istnieje jeszcze kilka limitów, które należy wziąć pod uwagę, aby lepiej planować proces nagrywania głosu.

Brak bezpośredniego nagrywania dźwięku

Wyobraź sobie, że przygotowujesz prezentację na webinar. Nagrywasz swój głos za pomocą zewnętrznego narzędzia, ale potem zdajesz sobie sprawę, że musisz ponownie nagrać małą sekcję. Ponieważ Prezentacje Google nie mają wbudowanej funkcji edycji, będziesz musiał użyć zewnętrznego narzędzia do nagrywania, wprowadzić zmiany i ponownie przesłać plik.

Limit rozmiaru pliku

Google Slides limit plików audio wynosi 100 MB. Wysokiej jakości dźwięk lub długie narracje mogą łatwo przekroczyć ten limit. Będziesz musiał skompresować dźwięk, a zbyt duża kompresja może wpłynąć na jakość dźwięku.

Załóżmy, że chcesz stworzyć pouczające moduły szkoleniowe z ponad 20 slajdami i szczegółowym lektorem. Jeśli każdy slajd zawiera długie wyjaśnienie, kompresja dźwięku może sprawić, że będzie on stłumiony lub zniekształcony.

Limit opcji edycji dźwięku

Po przesłaniu dźwięku do Prezentacji Google można go edytować tylko w minimalnym stopniu. Prezentacje Google pozwalają tylko na podstawowe formaty audio, takie jak autoodtwarzanie lub głośność. Jeśli chcesz przyciąć, dostroić lub wprowadzić inne zmiany w dźwięku, musisz użyć osobnego narzędzia przed przesłaniem pliku.

Napisy nie zawsze są trafne

Prezentacje Google oferują podpisy dla lektora, ale nie zawsze są one w pełni zakończone. Czynniki takie jak akcent, ton i wyrazistość mogą wpływać na to, jak dobrze podpisy pasują do tego, co mówisz. Jeśli prezentujesz przed międzynarodowym zespołem, napisy mogą błędnie interpretować twoje słowa, prowadząc do nieporozumień. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku terminów technicznych lub branżowych.

Brak wbudowanego nagrywania ekranu

Prezentacje Google nie oferują funkcji nagrywania głosu i slajdów w czasie rzeczywistym. Zamiast tego musisz używać zewnętrznego rejestratora ekranu do przechwytywania prezentacji, a następnie osobno przesłać wideo do Prezentacji Google. Jest to wykonalne, ale nieco bardziej skomplikowane.

Tworzenie angażujących prezentacji z podkładem głosowym za pomocą ClickUp

Bądźmy szczerzy - rozpoczynanie prezentacji od zera, zwłaszcza z lektorem, może być zniechęcającym zadaniem.

Przekształcenie swoich pomysłów w dopracowaną i spójną prezentację może wydawać się przytłaczające, ale dzięki odpowiednim narzędziom do prezentacji staje się to znacznie prostsze.

W tym miejscu ClickUp wkracza jako wszystko aplikacja do pracy. Łączy ona zadania, pomysły, dokumenty, a nawet czaty na jednej potężnej platformie z obsługą AI.

Zamiast wpatrywać się w pusty slajd, możesz rozpocząć burzę mózgów z ClickUp Tablica, zamieniając rozproszone myśli w ustrukturyzowaną historię. Skorzystaj z ClickUp Docs, aby opracować scenariusz wraz ze slajdami, utrzymując wszystko zorganizowane w jednym obszarze roboczym.

Chcesz współpracować? Przydzielaj zadania, zostawiaj komentarze i śledź postępy w czasie rzeczywistym - aby nic nie umknęło uwadze. A jeśli Twoja prezentacja wymaga nagrania głosu, wbudowane narzędzia do nagrywania ClickUp mogą Ci w tym pomóc.

Przyjrzyjmy się, jak tworzyć scenariusze, nagrywać i współpracować z zespołem nad prezentacją za pomocą ClickUp.

1. Napisz skrypt w ClickUp Dokumenty

Każda świetna prezentacja zaczyna się od fascynującej historii.

Wyobraź sobie, że przygotowujesz prezentację nowego produktu.

Korzystanie z ClickUp Docs umożliwia łatwe przygotowanie scenariusza prezentacji i współpracę z zespołami marketingu i sprzedaży. Możesz nawet połączyć swoje zadania z Dokumentami i przypisać elementy akcji, takie jak "Znajdź statystyki wsparcia dla slajdu 4" lub "Uprość ten termin techniczny dla slajdu 2" do odpowiednich członków zespołu.

Każdy może dołączyć, zostawiać komentarze i wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym, więc nikt nie pozostaje w niepewności co do tego, co się dzieje.

Dodaj etykiety do komentarzy swojego zespołu i przypisz im elementy działań w ClickUp Docs

Potrzebujesz pomocy w kształtowaniu swoich pomysłów? Skorzystaj z ClickUp Brain, aby generować zawartość, dopracować ton, a nawet przeredagować sekcje skryptu, aby brzmiały bardziej angażująco.

Wypróbuj ClickUp Brain za Free ClickUp Brain umożliwia tworzenie i edytowanie pitchy i skryptów do prezentacji

📌 Bonus: Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ClickUp Brain może przyspieszyć Twój cykl pracy i pomóc Ci generować pomysły bez wysiłku!

2. Zaplanuj wizualizacje

Po dopracowaniu scenariusza, kolejnym krokiem jest połączenie pomysłów z wizualizacjami. Możesz połączyć swoje Dokumenty z Tablicami ClickUp, aby naszkicować pomysły na slajdy i sparować je z narracją.

Załóżmy, że chcesz stworzyć prezentację mapy drogowej projektu dla interesariuszy. Użyj Tablicy, aby stworzyć mapę każdego slajdu z wyraźnymi wizualizacjami, takimi jak osie czasu, cykle pracy i kluczowe kamienie milowe.

Naszkicuj swoje pomysły za pomocą notatek, połącz je za pomocą łączników, utwórz niestandardowe obrazy za pomocą AI i wizualnie uporządkuj slajdy, aby uzyskać przejrzystość. Pozwól swojemu Teamsowi podzielić się sugestiami. Na przykład marketing może poprawić komunikację, podczas gdy sprzedaż dodaje rozwiązania dla punktów bólu klientów.

Wizualizuj i kształtuj wygląd swoich slajdów dzięki Tablicom ClickUp

ClickUp jest zawsze bardzo dobrym wyborem, gdy informacje muszą być udostępniane wielu osobom w tym samym czasie i gdy różne zespoły pracują nad tym samym tematem z różnych punktów widzenia.

ClickUp jest zawsze bardzo dobrym wyborem, gdy informacje muszą być udostępniane wielu osobom w tym samym czasie i gdy różne zespoły pracują nad tym samym tematem z różnych punktów widzenia.

Wolisz trochę więcej struktury?

Szablony ClickUp Tablica to świetny sposób na rozpoczęcie. Zawierają one gotowe układy dla różnych typów prezentacji, pitchów, map drogowych lub prezentacji szkoleniowych. Dostosuj je do swoich potrzeb, aby nie tracić czasu na ustawienie wszystkiego od zera.

Jeśli masz konkretny pomysł, który chcesz połączyć z zadaniem, osadzaj karty na żywo z Dokumentów ClickUp lub zadań bezpośrednio na Tablicy.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników korzysta z niespójnych metod śledzenia elementów działań, z czego wynikają nieodebrane decyzje i opóźnione wykonanie. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Rozwiązanie do zarządzania zadaniami ClickUp zapewnia płynną konwersję konwersacji na zadania - dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostać w zgodzie.

Czytaj więcej: Jak tworzyć animacje wideo na Tablicy

3. Uporządkuj swoje slajdy

Załóżmy, że przygotowujesz prezentację szkoleniową dla nowych pracowników. Powinieneś ułożyć slajdy w odpowiedniej kolejności, aby zminimalizować zamieszanie.

Organizowanie slajdów staje się dziecinnie proste dzięki szablonowi prezentacji ClickUp.

Pobierz ten szablon Ułóż każdy slajd prezentacji w efektywny sposób za pomocą szablonu prezentacji ClickUp

Użyj tego szablonu, aby:

Przypisz motywy do slajdów: Podziel swoją prezentację na slajdy takie jak "Przegląd firmy", "Przegląd narzędzi" i "Zasady zgodności"

Wizualne rozmieszczenie slajdów: Zmień rozmieszczenie slajdów, przeciągając je i upuszczając, aby uzyskać lepszy przepływ za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Śledzenie postępów: Dzięki niestandardowym statusom, takim jak "W trakcie", "Gotowe do przeglądu" i "Zatwierdzone", zawsze będziesz wiedzieć, na jakiej scenie znajduje się twoja prezentacja

Współpraca w czasie rzeczywistym: Przydzielaj członków zespołu do finalizowania wizualizacji, dodawania lektora lub zbierania opinii na temat konkretnych slajdów. Możesz dodawać notatki do każdego slajdu, aby zapamiętać kluczowe punkty i używać niestandardowych statusów do śledzenia postępów. Funkcja komentarzy umożliwia zbieranie opinii w tej samej przestrzeni.

czy wiesz, że dodanie wideo do zrobienia prezentacji zwiększa średni czas czytania o 37%?

4. Zwiększ zaangażowanie dzięki ClickUp Clip

ClickUp nie nagrywa bezpośrednio lektora, ale umożliwia nagrywanie, wysyłanie i transkrypcję klipów głosowych, które są przechowywane w obszarze roboczym przez czas nieokreślony, chyba że zostaną ręcznie usunięte.

Aby nagrać klipy głosowe w komentarzach do zadań, przejdź do zadania, w którym chcesz zostawić notatkę głosową, i kliknij ikonę mikrofonu w sekcji komentarza, aby rozpocząć nagrywanie. W aplikacji mobilnej możesz przejść do zakładki Aktywność w prawym górnym rogu zadania, dotknąć "Post an update", a następnie dotknąć ikony mikrofonu w edytorze komentarzy, aby rozpocząć nagrywanie.

Po nagraniu wiadomości głosowej i wysłaniu jej, ClickUp oferuje również opcję wyświetlenia transkrypcji wiadomości głosowej.

Czytaj więcej: Najlepsze rozwiązania w zakresie oprogramowania do transkrypcji

Uzyskaj automatyczne transkrypcje dla wszystkich swoich Clipów w ClickUp

Możesz również bezpośrednio nagrać prezentację z lektorem za pomocą ClickUp Clips. Klipy pozwalają przechwycić ekran w czasie rzeczywistym, z kamerą internetową i dźwiękiem lub bez nich. ClickUp Clips transkrybuje nagrania ekranu, dzięki czemu członkowie zespołu mogą łatwo wyszukiwać i przeglądać określone części prezentacji.

💡 Pro Tip: Inny sposób na wykorzystanie Clipów do wzbogacenia prezentacji? Załóżmy, że tworzysz demo produktu lub samouczek wideo. Nagraj zrzut ekranu wyjaśniający działanie każdej funkcji. Udostępnianie go swojemu zespołowi w celu uzyskania opinii i umożliwienia im komentowania bezpośrednio w określonych znacznikach czasu. Dzięki temu ostateczny głos będzie idealnie pasował do scenariusza.

Uatrakcyjnij swoje prezentacje za pomocą ClickUp

Nagrywanie wysokiej jakości lektora do Prezentacji Google nie musi być skomplikowane ani kosztowne. Wszystko jest już ustawione! Zacznij od podstaw. Znajdź proces, który działa najlepiej dla Ciebie, zbierz odpowiednie narzędzia i poczuj się komfortowo na każdym kroku.

Jeśli chcesz dopiąć wszystko na ostatni guzik w swojej prezentacji - pisanie scenariusza, slajdy, podkładanie głosu i dostarczanie - wypróbuj ClickUp. Od Dokumentów i Tablic, które pozwolą Ci stworzyć najlepszą prezentację, po Clipy do bezproblemowego nagrywania ekranu i głosu - możesz zrobić to wszystko z ClickUp. Porzuć kłopoty z rozproszonymi cyklami pracy. Zarejestruj się w ClickUp i zobacz, jak wielokrotnie zwiększa Twoją wydajność!