25 najlepszych narzędzi do zarządzania danymi dla nowoczesnych firm

Dane są wszędzie, ale jak je wykorzystać? To prawdziwe wyzwanie.

Z systemami, które ze sobą nie rozmawiają i procesami, które pochłaniają czas, analitycy biznesowi i menedżerowie IT często muszą gasić pożary zamiast wprowadzać innowacje.

Wprowadź narzędzia do zarządzania danymi. 📊

W tym przewodniku przedstawiamy 25 nowoczesnych rozwiązań programowych, które mogą uprościć przepływ pracy i zapewnić kontrolę nad danymi.

Zacznijmy od tego, jak wybrać idealne narzędzie dla swoich potrzeb.

60-sekundowe podsumowanie Oto zestawienie 25 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do zarządzania danymi: 1. ClickUp: Najlepsze do opartego na AI, skoncentrowanego na zespole zarządzania danymi 2. Informatica: najlepsze do skalowalnej integracji danych i zarządzania nimi 3. Talend: Najlepsze do wszechstronnej integracji danych w chmurze 4. IBM Cloud Pak for Data: Najlepsze dla rozwiązań opartych na AI i natywnych dla chmury 5. Amazon Web Services: Najlepsze do skalowalnego przechowywania i analizy danych w chmurze 6. Chmura Google: Najlepsze dla potoków danych w czasie rzeczywistym i analityki AI 7. Oracle Autonomous Database: Najlepsza do automatyzacji zarządzania danymi podstawowymi 8. Snowflake: Najlepsze do hurtowni danych w wielu chmurach i udostępniania danych 9. Denodo Platform 9. 1: Najlepsza do wirtualizacji danych i ujednoliconego dostępu 10. SAP Data Intelligence: Najlepsze do kompleksowej orkiestracji danych 11. Microsoft Purview: Najlepsze do hybrydowego zarządzania danymi 12. Collibra Data Intelligence Cloud: Najlepsze do katalogowania danych i śledzenia ich pochodzenia 13. Veritone Data Refinery: Najlepsze do analizy nieustrukturyzowanych danych opartych na AI 14. Microsoft Azure AI Foundry: Najlepsze do integracji modeli AI w potokach danych 15. Tableau: Najlepsze do intuicyjnej wizualizacji danych i samoobsługowego BI 16. Qlik Sense: Najlepsze do asocjacyjnej eksploracji danych i zaawansowanej analityki 17. Alteryx: Najlepsze do automatyzacji przygotowywania danych i zaawansowanej analityki 18. KNIME: Najlepsze do opracowywania potoków nauki o danych i modeli ML 19. Looker by Google: Najlepsze do nieograniczonej eksploracji danych i BI w chmurze 20. Polymer: Najlepsze do przekształcania nieprzetworzonych danych w przydatne pulpity nawigacyjne 21: ASK BOSCO©: Najlepsze do analityki konwersacyjnej i wspomaganej głosem 22. DataRobot: Najlepsze do automatyzacji tworzenia modeli AI 23. H2O. ai: Najlepsze dla frameworków open-source AI i skalowalnego ML 24. Akkio: Najlepsze do predykcji AI bez użycia kodu i analiz w czasie rzeczywistym 25. MonkeyLearn: Najlepsze do analizy danych tekstowych przy użyciu NLP

Czego należy szukać w narzędziu do zarządzania danymi?

Doskonałe narzędzie do zarządzania danymi nie tylko porządkuje informacje, ale także umożliwia szybsze podejmowanie decyzji. Kluczowe funkcje, których należy szukać to:

Automatyzacja : Wybierz narzędzie, które obsługuje powtarzalne zadania, takie jak czyszczenie danych lub raportowanie

Wgląd w czasie rzeczywistym : Poszukaj narzędzia, które zapewnia aktualną analizę danych, aby Twoje decyzje były zawsze aktualne

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Wybierz narzędzie, które jest intuicyjne dla użytkowników nietechnicznych, ale wystarczająco solidne dla specjalistów IT

Silne zabezpieczenia: Znajdź narzędzie, które podejmuje niezbędne : Znajdź narzędzie, które podejmuje niezbędne środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa wrażliwych informacji

Zapoznaj się z tymi najlepszymi narzędziami do zarządzania danymi podstawowymi, aby zrobić więcej ze swoimi danymi.

Na początek przyjrzyjmy się liście kompleksowych narzędzi do integracji i zarządzania danymi:

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania danymi opartego na AI i skoncentrowanego na zespole)

Niestandardowy widok cykli pracy z danymi dzięki ponad 15 opcjom wizualizacji ClickUp

ClickUp, aplikacja Wszystko do pracy, łączy strategię zarządzania danymi i współpracę zespołu pod jednym dachem. Jego oparta na AI sieć neuronowa, ClickUp Brain , automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak wprowadzanie danych i raportowanie w czasie rzeczywistym, jednocześnie analizując dane historyczne projektu w celu przewidywania przyszłych oś czasu.

Możesz również zadawać Brain pytania dotyczące istniejących projektów, a on pobierze dane z odpowiednich zadań, dokumentów i czatów, aby dostarczyć Ci najnowszych, najbardziej istotnych informacji.

Otrzymuj aktualizacje dotyczące zadań, kamieni milowych, obciążenia pracą zespołu i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Niestandardowe widoki i pulpity ClickUp ułatwiają organizację i wizualizację kluczowych wskaźników, od alokacji obciążenia pracą po zarządzanie budżetem. Płynnie integruje się z innymi narzędziami, takimi jak Tableau i Salesforce, łącząc ze sobą różne zbiory danych.

Dodatkowo, polityki bezpieczeństwa ClickUp zapewniają silne zarządzanie danymi i zgodność z przepisami przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach i dzienników audytu.

Dane klientów są hostowane przez Amazon Web Services (AWS), który posiada certyfikat SOC 2 typu 2 i przestrzega branżowych standardów bezpieczeństwa w celu utrzymania bezpieczeństwa i zgodności chmury. Co więcej, zespoły bezpieczeństwa ClickUp rutynowo przeprowadzają testy aplikacji, wydajności i penetracji w celu ograniczenia ryzyka i kradzieży danych.

ClickUp najlepsze funkcje

50+ niestandardowych atrybutów Śledzenie danych projektu za pomocą pulpitów ClickUp przy użyciu

śledzenie KPI poprzez Oferuje solidne szablony ClickUp do zarządzania wydajnością danych

Umożliwia płynną współpracę zespołu za pośrednictwem ClickUp Chat bez konieczności przełączania aplikacji

Limity ClickUp

Oferuje szyk funkcji, który może być nieco przytłaczający

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

2. Informatica (najlepsze do skalowalnej integracji danych i zarządzania nimi)

via Informatica

Informatica to jedno z najpopularniejszych skalowalnych narzędzi do zarządzania danymi, które pomaga firmom przekształcać rozproszone źródła danych w przejrzyste, przydatne informacje. Dzięki natywnemu dla chmury projektowi i niskim funkcjom kodowania/bez kodowania, jest wystarczająco elastyczny, aby pracować dla każdego - od małych startupów po duże Enterprise.

Platforma ułatwia łączenie zasobów lokalnych i w chmurze dzięki hybrydowym opcjom wdrażania. Ponadto funkcje takie jak chwytywanie danych zmian (CDC) i architektura oparta na wydarzeniach zapewniają płynne połączenie wielu źródeł danych.

Najlepsze funkcje Informatica

Zunifikowana integracja danych Narzędzia pomagają połączyć dane z różnych źródeł, w tym tradycyjnych baz danych, takich jak Oracle, platform w chmurze, takich jak Salesforce, i systemów big data, takich jak Hadoop, a wszystko to w czasie rzeczywistym

Zaawansowane zarządzanie jakością danych identyfikuje niespójności w zbiorach danych za pomocą profilowania danych , przy wsparciu automatycznego czyszczenia danych i niestandardowych reguł jakości

Wyczyszczone zasady dostępu do danych zapewniają możliwość śledzenia pochodzenia danych, zgodność z przepisami takimi jak GDPR i HIPAA oraz kontrolę dostępu opartą na rolach

Ograniczenia Informatica

Nie działa dobrze z dynamicznymi zestawami danych

Cennik Informatica

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Informatica

G2: 4. 3/5 (ponad 100 recenzji)

3. Talend (najlepsze do wszechstronnej integracji danych w chmurze)

przez Talend

Talend to oparta na chmurze platforma integracji danych dla średnich przedsiębiorstw umożliwiająca połączenie danych z różnych źródeł i zarządzanie nimi w ujednoliconym formacie, upraszczając tworzenie potoków danych.

Jego oparta na otwartym kodzie źródłowym podstawa umożliwia niestandardowe dostosowanie danych i współpracę poprzez udostępnianie repozytoriów i kontrolę wersji.

Najlepsze funkcje Talend

Rozbudowane możliwości integracji danych z ponad 1000 gotowych konektorów do baz danych, usług w chmurze i aplikacji, wsparcie dla procesów ETL i ELT

Kompleksowe zarządzanie jakością danych z wbudowanymi kontrolami jakości, które pozwalają zdefiniować niestandardowe reguły czyszczenia i walidacji danych podczas integracji

Rozwiązanie do zarządzania danymi (MDM), które pomaga zarządzać krytycznymi danymi, dostarczając jeden, zaufany widok w celu poprawy jakości danych

Limity Talend

Stroma krzywa uczenia się interfejsu graficznego

Cennik Talend

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Talend

G2 : 4/5 (60+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (20+ opinii)

4. IBM Cloud Pak for Data (najlepsze dla rozwiązań opartych na AI i natywnych dla chmury)

via IBM Cloud Pak for Data

IBM Cloud Pak for Data został zaprojektowany w celu ułatwienia rozwiązań danych i analityki opartych na AI w środowiskach chmury hybrydowej. Jest to idealne rozwiązanie dla branż wymagających dużej zgodności baz danych do zarządzania projektami.

Ta modułowa platforma pomaga zbudować strukturę danych, która stanowi połączenie silosowych danych w całym cyklu życia danych - od gromadzenia i organizacji po analizę i wdrażanie modeli.

Platforma jest zbudowana na Red Hat OpenShift, dzięki czemu może działać w różnych środowiskach, w tym lokalnych, prywatnych chmurach i chmurach publicznych, takich jak AWS, Azure i Google Cloud.

Najlepsze funkcje IBM Cloud Pak for Data

Zintegrowana struktura danych oferująca zaawansowaną wirtualizację danych, pomagająca zespołowi uzyskać dostęp do danych z wielu źródeł i wysyłać do nich zapytania bez konieczności ich przenoszenia

Analityka oparta na AI integrująca IBM Watson AI dla zaawansowanego ML i NLP oraz automatyzacja oceny modeli przy użyciu narzędzi takich jak Watson OpenScale

Wsparcie zarządzania danymi przez IBM Knowledge Catalog, pomagające stworzyć centralne repozytorium metadanych w celu klasyfikowania, katalogowania i zarządzania dostępem do danych

IBM Cloud Pak dla limitów danych

Początkowa konfiguracja może być złożona

IBM Cloud Pak do wyceny danych

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje IBM Cloud Pak for Data

G2: 4. 3/5 (90 opinii)

5. Amazon Web Services (najlepsze do skalowalnego przechowywania i analizy danych w chmurze)

via Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) to platforma przetwarzania w chmurze dostosowana do potrzeb organizacji każdej wielkości.

Architektura AWS została zbudowana z myślą o elastyczności, umożliwiając wybór spośród różnych opcji przechowywania danych, w tym przechowywania obiektów z Amazon S3, relacyjnych baz danych z Amazon RDS i rozwiązań NoSQL z Amazon DynamoDB.

Ponadto dostawca zapewnia narzędzia takie jak serverless computing z AWS Lambda i automatyczne skalowanie z EC2 dla wsparcia szerokiego zakresu potrzeb operacyjnych.

Najlepsze funkcje AWS

Skalowalna pamięć masowa z Amazon S3, w tym wiele klas, takich jak Standard i Glacier, zaawansowane funkcje, takie jak wersjonowanie i polityki cyklu życia oraz S3 Storage Lens do wglądu

Usługi analizy danych, w tym Amazon Athena do interaktywnych zapytań, Amazon Redshift do hurtowni danych i Amazon Kinesis do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym

Szyfrowanie danych dla danych przechowywanych i przesyłanych, bezpieczne zarządzanie kluczami za pośrednictwem AWS KMS i śledzenie aktywności za pomocą AWS CloudTrail

Limity AWS

Złożona struktura cenowa może prowadzić do nieoczekiwanych kosztów

Cennik AWS

Free tiers

Pay-as-you-go: Ceny różnią się w zależności od wykorzystania i typu instancji

Oceny i recenzje AWS

G2: 4. 7/5 (70+ opinii)

6. Google Cloud (najlepsze dla potoków danych w czasie rzeczywistym i analityki AI)

przez chmurę Google

Chmura Google jest idealna dla branż wymagających szybkiego przetwarzania danych o małych opóźnieniach do analizy na dużą skalę.

Platforma integruje zaawansowane narzędzia AI, takie jak AutoML i TensorFlow, pomagając w wykorzystaniu danych do analityki predykcyjnej i inteligentnych aplikacji. Dodatkowo, bezserwerowa architektura Google Cloud upraszcza wdrażanie aplikacji i cykli pracy.

Kolejną ofertą Google Cloud jest integracja genowych możliwości AI i dużych modeli językowych (LLM), które umożliwiają zespołom interakcję z danymi przy użyciu języka naturalnego. LM zwiększają również wydajność, dostarczając rekomendacje dotyczące kodu.

Najlepsze funkcje chmury Google

funkcje Pub/Sub do asynchronicznej komunikacji między niezależnymi komponentami aplikacji, zaprojektowane z myślą o wysokiej przepustowości i niskich opóźnieniach

Zaawansowana analityka z BigQuery oferującym w pełni zarządzaną hurtownię danych do szybkich zapytań SQL na dużych zbiorach danych, przetwarzanie petabajtów z wbudowanymi możliwościami uczenia maszynowego (ML)

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM) zapewnia precyzyjną kontrolę dostępu do zasobów, podczas gdy zapobieganie utracie danych (DLP) pomaga wykrywać, klasyfikować i chronić poufne informacje

Limity chmury Google

Ustawienie uprawnień może być trudne podczas zarządzania dostępem dla zespołu

Ceny w chmurze Google

Free Plan

Pay-as-you-go: Ceny różnią się w zależności od wykorzystania i typu instancji

Oceny i recenzje chmury Google

G2: 4. 5/5 (ponad 51 000 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2000 opinii)

7. Oracle Autonomous Database (najlepsza do automatyzacji zarządzania danymi podstawowymi)

via Autonomiczna baza danych Oracle

Oracle Autonomous Database zapewnia automatyzację wielu tradycyjnych zadań związanych z zarządzaniem bazami danych, dzięki czemu idealnie nadaje się dla organizacji, które chcą uprościć swoje procesy MDM.

Zaprojektowana z myślą o obciążeniach pracą zarówno transakcyjnych (OLTP), jak i analitycznych (OLAP), ta ujednolicona platforma zapewnia wsparcie dla szerokiego zakresu typów danych. Dzięki temu można uruchamiać różnorodne aplikacje - od systemów przetwarzania transakcji online po skomplikowane zapytania analityczne - bez konieczności korzystania z oddzielnych środowisk bazodanowych.

Najlepsze funkcje Oracle Autonomous Database

Automatyzacja MDM z funkcjami autonomicznymi, które automatyzują zadania , takie jak tworzenie kopii zapasowych i skalowanie, integrują dane z wielu źródeł i utrzymują jakość danych dzięki wbudowanym narzędziom do profilowania i oczyszczania

Wbudowane funkcje ML umożliwiające analizę trendów w tekście , wykresach i danych przestrzennych przy użyciu zapytań opartych na SQL

Samozabezpieczająca się architektura z ciągłą ochroną dzięki automatycznym aktualizacjom, solidnemu szyfrowaniu i precyzyjnej kontroli dostępu

Limity autonomicznej bazy danych Oracle

Zwykle zużywa dużo pamięci

Ceny autonomicznych baz danych Oracle

Free tier

Pay-as-you-go: Ceny różnią się w zależności od produktu i sposobu użytkowania

Oceny i recenzje Oracle Autonomous Database

G2: 4. 3/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 400 opinii)

8. Snowflake (najlepsze do hurtowni danych w wielu chmurach i udostępniania danych)

via Snowflake

Snowflake to natywna dla chmury platforma, która pomaga w dostępie w czasie rzeczywistym i przechowywaniu danych tabelarycznych w ujednoliconej hurtowni danych.

Zaprojektowana z myślą o obsłudze dużych ilości ustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych danych architektura Snowflake zapewnia wsparcie dla niezależnego skalowania, aby sprostać różnym wymaganiom związanym z obciążeniem pracą.

Platforma jest również zgodna z normami takimi jak HIPAA, PCI DSS i GDPR, zapewniając, że organizacje spełniają wymogi prawne dotyczące transferu danych w chmurze.

Najlepsze funkcje Snowflake

Wsparcie dla wielu środowisk chmury Pomaga działać w wielu środowiskach chmury, zapewniając elastyczność wyboru dostawcy

Oddzielenie pamięci masowej i zasobów obliczeniowych umożliwia niezależne skalowanie pamięci masowej i zasobów obliczeniowych w oparciu o potrzeby związane z obciążeniem pracą

Wbudowane funkcje udostępniania danych umożliwiają bezpieczne udostępnianie danych na żywo innym kontom Snowflake bez skomplikowanych procesów ETL, wraz z integracją z rynkiem danych w celu udostępniania zestawów danych partnerom zewnętrznym

Ograniczenia Snowflake

Brak natywnego wsparcia dla nieustrukturyzowanych danych

Ceny Snowflake

Standard, Enterprise, Business Critical: Od 2 USD/kredyt; cena zależy od regionu i platformy

Pamięć masowa na żądanie: Zaczyna się od 20 USD/TB miesięcznie; cena zależy od regionu

Wirtualny prywatny Snowflake: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Snowflake

G2: 4. 6/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (80+ opinii)

9. Denodo Platform 9. 1 (najlepsza do wirtualizacji danych i ujednoliconego dostępu)

via Denodo

Denodo Platform 9. 1 to rozwiązanie do wirtualizacji danych w czasie rzeczywistym dla organizacji, które muszą pracować z różnymi zestawami danych - takimi jak JSON, XML i tradycyjne relacyjne bazy danych - w ramach jednej struktury.

Platforma wykorzystuje warstwę semantyczną, aby ułatwić interakcję z danymi bez konieczności stosowania złożonych procesów ETL.

Denodo zapewnia również bezpieczeństwo danych dzięki solidnym funkcjom, takim jak maskowanie danych i szyfrowanie. Ponadto zawiera kompleksowe ścieżki audytu z możliwościami rejestrowania w celu śledzenia aktywności użytkowników i zwiększenia odpowiedzialności.

Denodo Platform 9. 1 najlepsze funkcje

Ujednolicony dostęp do danych pomaga w połączeniu z szerokim zakresem źródeł danych - w tym bazami danych, pamięcią masową w chmurze i interfejsami API - bez konieczności replikacji lub przenoszenia danych

Asystent Denodo oparty na AI z funkcjami NLP pomaga w zapytaniach dotyczących danych przy użyciu języka naturalnego i dostarcza inteligentne rekomendacje

Integracja z AI SDK do tworzenia aplikacji upraszcza włączanie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych do modeli danych AI, przy jednoczesnym wsparciu Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Denodo Platform 9. 1 limit

Brak kolejki dla transakcji na wypadek, gdybyś chciał je zapisać z powodu awarii źródła danych

Denodo Platform 9. 1 ceny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Denodo

G2: 4. 1/5 (30+ opinii)

10. SAP Data Intelligence (najlepsze do kompleksowej orkiestracji danych)

via SAP Data Intelligence

SAP Data Intelligence to oprogramowanie do zarządzania danymi dostosowane do organizacji korzystających z ekosystemów SAP, oferujące orkiestrację danych w różnych systemach.

Jedną z jego kluczowych zalet jest możliwość zarządzania całym cyklem życia danych, od pozyskiwania i przetwarzania po analitykę i zarządzanie.

Umożliwiają one automatyzację cykli pracy i zapewniają wydajne przetwarzanie danych w różnych systemach. Platforma kładzie również nacisk na bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, oferując funkcje zarządzania, takie jak śledzenie pochodzenia danych.

Najlepsze funkcje SAP Data Intelligence

Modelowanie rurociągów stanowiące połączenie systemów źródłowych SAP i innych, umożliwiające ekstrakcję , transformację i wzbogacanie danych w czasie rzeczywistym

Automatyzacja wyszukiwania i katalogowania ustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych zasobów danych, wraz z płynnym połączeniem z szerokim zakresem źródeł danych (w tym platform strumieniowych)

Zintegrowane zarządzanie cyklem pracy ML w ramach jednego interfejsu, wraz z funkcją AutoML, która zapewnia automatyzację wyboru algorytmów i hiperparametrów

Limity SAP Data Intelligence

Integracja z aplikacjami innymi niż SAP jest trudna

Ceny SAP Data Intelligence

Niestandardowe ceny

11. Microsoft Purview (najlepsze do hybrydowego zarządzania danymi)

via Microsoft Purview

Microsoft Purview zapewnia wsparcie dla szablonów zarządzania projektami w zakresie danych i zgodności dla branż regulowanych, pomagając zarządzać danymi podstawowymi w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Platforma zapewnia ujednoliconą platformę do odkrywania danych, klasyfikacji i egzekwowania zasad, oferując firmom widoczność ich zasobów danych.

Dodatkowo, integracja z ekosystemem Microsoft, w tym usługami Azure, platformą Microsoft 365 i usługą Power BI, tworzy spójne środowisko dla inicjatyw związanych z zarządzaniem danymi.

Najlepsze funkcje Microsoft Purview

Ujednolicona struktura zarządzania danymi obejmująca katalog danych z metadanymi z różnych źródeł, automatyczne wykrywanie danych w środowiskach lokalnych i w chmurze oraz widok linii danych

Automatyzacja klasyfikacji danych wykorzystująca algorytmy ML, niestandardowe etykiety wrażliwości i integracja z funkcjami DLP w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi

funkcje eDiscovery, takie jak zaawansowane indeksowanie dla zawartości, którą można przeszukiwać, wątki konwersacji do organizowania wiadomości z Microsoft Teams i kodowanie predykcyjne oparte na wcześniejszych decyzjach dotyczących kodowania

Limity Microsoft Purview

API mogłoby zostać ulepszone w celu lepszego połączenia ze źródłami API spoza Microsoft

Ceny Microsoft Purview

Free

Oceny i recenzje Microsoft Purview

G2: 4. 6/5 (20 opinii)

12. Collibra Data Intelligence Cloud (najlepsze do katalogowania danych i śledzenia ich pochodzenia)

via Collibra Data Intelligence Cloud

Chmura Collibra Data Intelligence koncentruje się na prywatności danych i zarządzaniu liniowym, co jest idealnym rozwiązaniem dla firm zarządzających złożonymi zbiorami danych.

Platforma ułatwia tworzenie pełnego widoku danych, zapewniając szybkie znajdowanie, zrozumienie i zaufanie do potrzebnych informacji. Ponadto zawiera narzędzia do współpracy, takie jak komentowanie i udostępnianie, dzięki czemu zespoły mogą współpracować bardziej efektywnie.

Zaktualizowany Workflow Designer dodatkowo zwiększa automatyzację procesów biznesowych, jeszcze bardziej ułatwiając konsolidację zarządzania danymi.

Najlepsze funkcje Collibra Data Intelligence Cloud

Katalogowanie danych w intuicyjnym interfejsie umożliwiającym łatwy dostęp do zbiorów danych, automatyczne przechwytywanie metadanych i wzbogacanie katalogu o kontekst dotyczący własności i użytkowania

Wizualizacja całej linii danych śledzenie danych od źródła do miejsca docelowego, pokazywanie transformacji i procesów, którym są poddawane, wraz z analizą wpływu

Integracja modeli AI z zaufanymi zbiorami danych, wraz z narzędziami takimi jak Power BI i Tableau do zaawansowanej analityki oraz dostęp do rynku danych dla wyselekcjonowanych zbiorów danych

Limity chmury Collibra Data Intelligence

Wdrożenie w całej organizacji może stanowić wyzwanie

Cennik Collibra Data Intelligence w chmurze

Niestandardowe ceny

Collibra Data Intelligence Cloud oceny i recenzje

G2: 4. 3/5 (80+ opinii)

13. Veritone Data Refinery (najlepsze do analizy nieustrukturyzowanych danych opartych na AI)

via Veritone Data Refinery

Veritone Data Refinery zostało zaprojektowane do przekształcania dużych ilości surowych, nieustrukturyzowanych danych, takich jak wideo, audio i tekst, w uporządkowane zbiory danych idealne do szkolenia zaawansowanych modeli AI, takich jak LMM i LLM.

Dzięki zastosowaniu specyficznych dla danej dziedziny etykiet metadanych, platforma zwiększa możliwości wyszukiwania i zapewnia dodatkowy kontekst, ułatwiając dostawcom znalezienie i wykorzystanie odpowiednich zestawów danych do ich konkretnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Veritone Data Refinery

Konsolidacja silosów danych w jedno repozytorium, zapewniające zgodność ze standardami GDPR i SOC2 , wraz z optymalizacją własności intelektualnej

Rozszerzone możliwości monetyzacji wykorzystujące licencjonowanie dopracowanych zbiorów danych innych firm, niestandardowe rozwiązania AI oraz pakiet ponad 20 aplikacji dla różnych sektorów

Integracja z platformą aiWARE™ dla kompleksowego ekosystemu AI pomagającego we wdrażaniu rozwiązań AI w różnych aplikacjach z analizą w czasie rzeczywistym

Limity Veritone Data Refinery

Ponieważ jest to nowa platforma, jej powodzenie zależy od tego, jak szybko Enterprise ją zaadoptuje

Cennik Veritone Data Refinery

Niestandardowe ceny

14. Microsoft Azure AI Foundry (najlepsze do integracji modeli AI w potokach danych)

via Microsoft Azure AI Foundry

Microsoft Azure AI Foundry pomaga uprościć integrację modeli AI z w pełni zarządzanym potokiem danych, idealnym dla organizacji, które chcą skutecznie wykorzystać AI.

Platforma wspiera cały cykl życia rozwoju aplikacji AI poprzez budowanie współpracy między naukowcami zajmującymi się danymi, programistami i specjalistami IT.

Zawiera również wytyczne etyczne w celu ograniczenia ryzyka związanego z uprzedzeniami i niesprawiedliwością w rozwiązaniach AI oraz zawiera filtry bezpieczeństwa, które oceniają wyniki modelu pod kątem dokładności.

Najlepsze funkcje usługi Microsoft Azure AI Foundry

Ujednolicone środowisko programistyczne ze zintegrowanym zestawem narzędzi łączącym usługi Azure, gotowe szablony aplikacji i funkcje współpracy

Zaawansowane zarządzanie modelami z funkcją katalogu modeli do eksploracji wstępnie wytrenowanych modeli, zakończone narzędziami do oceny i kontrolą wersji

Połączenie z usługami Azure, takimi jak Azure OpenAI, Azure Machine Learning i Azure Data Factory, integrujące potoki danych z cyklami pracy AI

Limity usługi Microsoft Azure AI Foundry

Oceny bezpieczeństwa nie pozwalają obecnie na wtyczki lub rozszerzenia

Cennik usługi Microsoft Azure AI Foundry

Niestandardowe ceny

15. Tableau (najlepsze do intuicyjnej wizualizacji danych i samoobsługowego BI)

via Tableau

Tableau to jedno z najlepszych narzędzi do wizualizacji danych dla samoobsługowej analityki, oferujące szybki i praktyczny wgląd w dane.

Platforma pomaga w samoobsługowej analizie biznesowej (BI), nie wymagając kodowania - można łatwo tworzyć złożone wizualizacje, przeciągając i upuszczając pola na kanwę.

Dzięki integracji Tableau Server i Tableau Cloud pulpity nawigacyjne mogą być bezpiecznie publikowane, zapewniając spójny dostęp do danych członkom zespołu w całej organizacji.

Ponadto funkcje takie jak komentowanie i adnotacje pomagają Teamsom przekazywać bezpośrednie informacje zwrotne na temat wizualizacji, a aplikacja mobilna zapewnia dostępność pulpitów.

Najlepsze funkcje Tableau

Interaktywne wizualizacje z funkcjami takimi jak filtrowanie i zagłębianie się w określone punkty danych oraz dostosowywane pulpity nawigacyjne dające kompleksowy widok danych

Rozbudowane połączenie danych wsparcie dla usług w chmurze, baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i platform Big Data, z dostępem w czasie rzeczywistym do źródeł danych

Zaawansowane funkcje analityczne, w tym analiza prognozy do prognozy i analizy trendów, analiza geoprzestrzenna i funkcje statystyczne, takie jak regresja lub grupowanie w wizualizacjach

Limity Tableau

Ograniczone opcje współpracy poza Tableau Server lub Tableau Online

Ceny Tableau

Tableau Creator: $75/miesiąc za użytkownika

Tableau Explorer: $42/miesiąc za użytkownika

Tableau Viewer: $15/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Od 35 USD/miesiąc za użytkownika

Tableau+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Tableau

G2: 4. 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 2000 opinii)

16. Qlik Sense (najlepsze do asocjacyjnej eksploracji danych i zaawansowanej analityki)

via Qlik Sense

Qlik Sense oferuje asocjacyjną eksplorację i analizę danych, idealną dla Businessu chcącego poruszać się po danych bez limitów tradycyjnych narzędzi opartych na zapytaniach.

Zapewnia, że żadne dane nie zostaną pominięte, zachowując wszystkie wartości w analizie, aby odkryć ukryte możliwości.

Platforma umożliwia użytkownikom pełniącym różne role samoobsługę, demokratyzując dostęp do cennych informacji.

Ponadto zaawansowana integracja z R i Python umożliwia korzystanie z modeli ML i analiz predykcyjnych bezpośrednio w Qlik, a wnioski oparte na AI dodatkowo pomagają w podejmowaniu decyzji.

Najlepsze funkcje Qlik Sense

Dynamiczne powiązania danych , które podkreślają powiązane dane, jednocześnie wyszarzając niepowiązane informacje, w połączeniu z analizą eksploracyjną

Interaktywne pulpity i wizualizacje funkcja "przeciągnij i upuść", aktualizacje danych w czasie rzeczywistym i możliwości opowiadania historii

Płynne połączenie danych z szerokim wsparciem dla różnych baz danych, usług w chmurze i platform Big Data, wzbogacone o łączenie danych i automatyczne przygotowywanie danych

Limity Qlik Sense

Wymaga ręcznego przeładowywania lub odświeżania danych

Ceny Qlik Sense

Usługi zarządzane przez klienta: Niestandardowe ceny

Qlik Cloud Analytics: Standard: Od $825/miesiąc przy 25 GB dla 20 użytkowników Premium: Od 2500 USD/miesiąc za 50 GB dla 20 użytkowników Enterprise:* Niestandardowy cennik

Standard: Od 825 USD/miesiąc za 25 GB dla 20 użytkowników

Premium: Od 2500 USD/miesiąc za 50 GB dla 20 użytkowników

Enterprise: Niestandardowy cennik

Standard: Od 825 USD/miesiąc za 25 GB dla 20 użytkowników

Premium: Od 2500 USD/miesiąc za 50 GB dla 20 użytkowników

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Qlik Sense

G2: 4. 4/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (200+ opinii)

17. Alteryx (najlepszy do automatyzacji przygotowywania danych i zaawansowanych analiz)

via Alteryx

Alteryx został stworzony w celu automatyzacji przygotowania danych i zaawansowanej analityki, pomagając organizacjom efektywnie przygotowywać, łączyć i analizować dane z wielu źródeł.

Platforma pomaga użytkownikom, od analityków danych po kadrę kierowniczą, uprościć cykl pracy i wgląd w dane bez rozszerzenia wiedzy programistycznej.

Ponadto integracja z popularnymi narzędziami do wizualizacji, takimi jak Tableau i Power BI, umożliwia publikowanie spostrzeżeń bezpośrednio w pulpitach w celu udostępniania ich szerszej organizacji.

Najlepsze funkcje Alteryx

Automatyzacja przygotowywania danych z bezkodowym interfejsem wizualnym , kompleksowe narzędzia do czyszczenia danych i automatyzacja cyklu pracy dla powtarzalnych zadań

Zaawansowane narzędzia analityczne do modelowania predykcyjnego z wykorzystaniem technik regresji i klasyfikacji, analizy przestrzennej oraz integracji z językami R i Python w celu rozszerzenia funkcji

Ujednolicone przygotowanie danych do łączenia, łączenia lub dołączania zestawów danych z różnych źródeł oraz rozmyte narzędzia dopasowywania i łączenia w oparciu o podobne atrybuty

Limity Alteryx

Brak solidnych funkcji współpracy wielu użytkowników w czasie rzeczywistym

Ceny Alteryx

Designer Cloud Professional: 4950 USD/rok za użytkownika Enterprise: Niestandardowa wycena

Professional: $4950/rok za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Pulpit projektanta: Niestandardowa wycena

Professional: $4950/rok za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Alteryx

G2: 4. 6/5 (600+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (90+ opinii)

18. KNIME (najlepsze do opracowywania potoków nauki o danych i modeli ML)

via KNIME

KNIME to platforma open-source do tworzenia potoków nauki o danych i modeli ML, dobrze nadająca się do zarządzania danymi w różnych branżach.

Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs wizualny, umożliwiając naukowcom i analitykom danych tworzenie złożonych cykli pracy bez konieczności posiadania rozszerzonej wiedzy z zakresu kodowania.

Platforma zapewnia identyfikowalność i reprodukowalność cykli pracy z danymi, ułatwiając śledzenie i powielanie analiz.

Ponadto KNIME jest dostawcą zaawansowanego wsparcia ML, w tym funkcji AutoML do automatyzacji szkolenia i oceny modeli.

Najlepsze funkcje KNIME

Wizualny projekt przepływu pracy połączenie różnych węzłów reprezentujących różne operacje na danych w celu uzyskania przejrzystego przeglądu całego procesu

Rozszerzenie integracji z różnymi źródłami danych , w tym z platformami Big Data, takimi jak Apache Spark

Funkcje produkcyjne i wdrożeniowe, dostępne za pośrednictwem KNIME Business Hub, pomagają w zmianie cyklu pracy dzięki narzędziom do planowania, monitorowania i automatyzacji procesów

Limity KNIME

Wymaga rozszerzenia konfiguracji dla prostych zadań w Excelu

Ceny KNIME

KNIME Community Hub Personal Plan: Free Team Plan: $99/miesiąc

Personal Plan: Free

Plan Teams: $99/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Personal Plan: Free

Plan Teams: $99/miesiąc

Oceny i recenzje KNIME

G2: 4. 4/5 (60+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (20+ opinii)

19. Looker by Google (najlepszy do nieograniczonej eksploracji danych i BI w chmurze)

via Looker by Google

Looker by Google to oparta na chmurze platforma BI z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Przejęta przez Google w 2019 roku, integruje się z Google Cloud Platform, dostarczając scentralizowany, interaktywny hub do analizy danych i raportowania.

Rozbudowane funkcje platformy zaspokajają potrzeby firm każdej wielkości, pomagając im w pełni wykorzystać potencjał danych.

Najlepsze funkcje Looker by Google

Zaawansowane modelowanie danych za pomocą LookML , unikalnego języka modelowania Looker, pomaga definiować relacje w danych i tworzyć niestandardowe metryki

Integracja z Google Cloud Services oferuje skalowalność, funkcje bezpieczeństwa i dostęp do narzędzi AI i ML Google do mapowania danych i niestandardowych konfiguracji

Natywne połączenie z Google BigQuery do analizy w czasie rzeczywistym, pomaga wykonywać analizy w czasie rzeczywistym bezpośrednio na hurtowni danych

Looker by Google Limit

Poleganie na LookML może tworzyć wąskie gardła dla samoobsługowych narzędzi do raportowania dla klientów

Ceny Looker by Google

Edycja platformowa: Niestandardowe ceny

Licencjonowanie użytkownika: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Looker by Google

G2: 4. 4/5 (ponad 1400 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (200+ opinii)

20. Polymer (najlepszy do przekształcania nieprzetworzonych danych w przydatne pulpity)

via Polymer

Polymer to platforma do wizualizacji danych w czasie rzeczywistym przeznaczona dla firm z różnych sektorów, w tym e-commerce, marketingu i Enterprise.

Pomaga zintegrować różne źródła danych z analityką zarządzania projektami. Ponadto, jego przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala każdemu na eksplorację danych, tworzenie raportów i generowanie wizualizacji bez konieczności stromej nauki.

Platforma pełni również funkcję dynamicznego silnika polityk, który pomaga niestandardowo dostosować zabezpieczenia, w tym identyfikować i naprawiać narażone dane, zapewniając jednocześnie dostawcom alerty dotyczące ryzykownych działań związanych z udostępnianiem danych.

Najlepsze funkcje Polymer

Generowanie pulpitów w oparciu o AI automatycznie tworzy wnikliwe pulpity, umożliwiając szybką wizualizację danych przy jednoczesnym przewidywaniu wyników na podstawie danych historycznych i czasu rzeczywistego

Integracja z popularnymi źródłami danych, takimi jak Google Analytics, Shopify i Facebook pomaga gromadzić i synchronizować dane z wielu platform

Solidne funkcje bezpieczeństwa, które chronią wrażliwe dane, takie jak dane osobowe (PII) i chronione informacje zdrowotne (PHI) na platformach SaaS

Limity dotyczące polimerów

Brak niezbędnych łączników danych

Ceny polimerów

Starter: 50 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 100 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 250 USD/miesiąc za 3 użytkowników

Enterprise: Ceny niestandardowe

21. ASK BOSCO® (najlepsze do analizy konwersacyjnej i wspomaganej głosem)

ASK BOSCO® to platforma analityczna oparta na AI, zaprojektowana w celu usprawnienia raportowania konwersacyjnego i wspomaganego głosem dla marketerów i agencji, oferująca przyjazny dla użytkownika interfejs i zaawansowane możliwości ML.

Funkcje analizy predykcyjnej platformy pomagają w prognozie przyszłych wyników i alokacji wydatków na media, pomagając Businessowi w podejmowaniu opartych na danych decyzji dotyczących budżetu marketingowego.

Najlepsze funkcje ASK BOSCO®

Pakiet do raportowania AI automatycznie generuje raporty, pomagając zadawać pytania dotyczące danych i otrzymywać spostrzeżenia, trendy i rekomendacje w oparciu o modelowanie algorytmiczne

Śledzenie konwersji, takie jak śledzenie oparte na pikselach i integracja między serwerami pomaga w szczegółowym monitorowaniu wydajności

Segmentacja odbiorców i analiza ruchu pomagają celować w określone grupy demograficzne na podstawie zachowania lub preferencji oraz oceniać źródła ruchu w celu oceny wydajności w różnych kanałach

Ograniczenia ASK BOSCO®

Nie zawsze poprawnie pobiera dane

Ceny ASK BOSCO

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ASK BOSCO®

G2: 4. 7/5 (40+ opinii)

Szukasz pomocy w zakresie analityki predykcyjnej i uczenia maszynowego? Te narzędzia mogą Ci pomóc:

22. DataRobot (najlepszy do automatyzacji tworzenia modeli AI)

via DataRobot

DataRobot to automatyczna platforma ML, która upraszcza tworzenie i wdrażanie modeli predykcyjnych. Jej przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga zintegrować modele z istniejącymi systemami za pośrednictwem API REST.

Platforma wspiera zarówno przewidywanie wsadowe, jak i w czasie rzeczywistym, zapewniając elastyczność w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb aplikacji. Jest to szczególnie korzystne dla organizacji, które chcą wykorzystać AI bez konieczności posiadania rozszerzonej wiedzy z zakresu nauki o danych.

Najlepsze funkcje DataRobot

Automatyzacja wyboru i szkolenia modeli , która ocenia setki algorytmów równolegle po przesłaniu zestawu danych

Zaawansowana inżynieria funkcji generuje nowe funkcje z istniejących danych w celu zwiększenia wydajności modelu

Ciągła optymalizacja poprzez śledzenie wskaźników, takich jak dokładność przewidywania i dryf danych, zapewnienie, że modele dostosowują się do zmieniających się warunków i pozostają niezawodne w dynamicznych środowiskach

Limity DataRobot

Brak możliwości ETL (Extract, Transform, Load)

Ceny DataRobot

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje DataRobot

G2: 4. 4/5 (20+ opinii)

23. H2O. ai (najlepsze dla frameworków open-source AI i skalowalnego ML)

H2O. ai to platforma typu open-source przeznaczona do opracowywania modeli AI i ML, która jest przydatna w branżach, w których potrzebna jest szybka, łatwa do wyjaśnienia sztuczna inteligencja do personalizacji i oceny ryzyka.

Integruje się z popularnymi językami programowania, takimi jak Python i R, i pełni funkcję przyjaznego dla użytkownika internetowego interfejsu graficznego o nazwie Flow, dzięki czemu jest dostępny dla naukowców zajmujących się danymi i programistów na wszystkich poziomach umiejętności.

H2O Wave dodatkowo ulepsza platformę, pomagając w tworzeniu interaktywnych aplikacji AI, upraszczając tworzenie i wdrażanie modeli w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje H2O. ai

Zaawansowana funkcja AutoML , która automatyzuje wybór algorytmu, dostrajanie hiperparametrów i ocenę modelu, generując tabelę liderów, która pomaga szybko zidentyfikować najlepszy model

Elastyczność we wsparciu środowisk dystrybucji , takich jak Hadoop i Spark, z architekturą w pamięci , która skaluje się liniowo dla aplikacji na poziomie Enterprise

Kompleksowe wsparcie dla szerokiego zakresu algorytmów uczenia maszynowego, w tym gradient boosting machines, uogólnionych modeli liniowych i deep learning frameworks

Ograniczenia H2O. ai

Skalowanie dużych zbiorów danych wprowadza złożoność operacyjną

Ceny H2O. ai

Niestandardowe ceny

H2O. ai oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (20+ opinii)

24. AI (najlepsze do predykcji AI bez użycia kodu i analiz w czasie rzeczywistym)

via Akkio

Akkio to platforma no-code AI zaprojektowana w celu demokratyzacji dostępu do ML i analityki predykcyjnej dla Businessu każdej wielkości.

Upraszcza proces tworzenia modeli dzięki intuicyjnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść ", pomagając w łatwym przesyłaniu zestawów danych i generowaniu prognoz.

Ponadto Akkio obejmuje bieżące monitorowanie i funkcje automatycznego przekwalifikowania w celu utrzymania dokładności modelu w czasie.

Najlepsze funkcje Akkio

Technologia AutoML automatyzuje cykl pracy ML, pomagając w szybkim generowaniu dokładnych modeli dostosowanych do konkretnych potrzeb

Elastyczne opcje wdrażania pomagają zintegrować modele AI z istniejącymi systemami poprzez API lub bezpośrednią integrację z popularnymi aplikacjami Business, takimi jak CRM i platformy e-commerce

Narzędzie Chat Data Prep wykorzystuje gen AI do automatyzacji zadań przygotowywania danych, działając jak intuicyjny interfejs czatu, który pomaga w interakcji z danymi w sposób konwersacyjny

Limity Akkio

Potrzebuje możliwości zachowania szkolenia, unikając konieczności ponownego uruchamiania przy każdej sesji konwersacji

Ceny Akkio

Plany na poziomie użytkownika Widok: Free Basic: 49 USD/miesiąc na użytkownika Professional: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Widok: Free

Podstawowe: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Plany dla całej organizacji Pakiet podstawowy: Starting at $999/month Enterprise: Ceny niestandardowe

Wbudowany pakiet: Od 999 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Widok: Free

Podstawowe: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Wbudowany pakiet: Od 999 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

25. MonkeyLearn (najlepsze do analizy tekstu przy użyciu NLP)

via MonkeyLearn

MonkeyLearn specjalizuje się w analizie tekstu za pomocą NLP, pomagając firmom wydobywać cenne informacje z nieustrukturyzowanych danych tekstowych, takich jak opinie klientów, posty w mediach społecznościowych i e-maile.

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika platformy upraszcza proces tworzenia modeli, oferując tutoriale i prostą konstrukcję, która zapewnia użytkownikom łatwe przeglądanie platformy.

Najlepsze funkcje MonkeyLearn

Zaawansowana analiza nastrojów do pomiaru emocji i opinii klientów wyrażonych w tekście, pomagająca zrozumieć nastroje opinii publicznej na temat produktów lub usług

*niestandardowe uczenie modeli pomaga wykorzystać unikalne zbiory danych do tworzenia odpowiednich modeli, podczas gdy pre-trenowane modele do zadań takich jak wyodrębnianie słów kluczowych i klasyfikacja tematyczna zapewniają szybki i wydajny start

Integracja z narzędziami takimi jak Arkusze Google, Excel i Zapier upraszcza włączenie analizy tekstu do istniejących cykli pracy

Limity MonkeyLearn

Ograniczenie liczby zapytań w zależności od planu subskrypcji

Ceny MonkeyLearn

Od 299 USD/miesiąc za funkcję

Podejmuj lepsze decyzje dotyczące danych dzięki ClickUp

