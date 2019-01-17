5 wskazówek dotyczących poprawy zdrowia dla freelancerów i pracowników zdalnych

Na początku mojej kariery przez kilka lat pracowałem w biurze i nie było dnia, w którym nie marzyłem o pracy zdalnej. Mieszkam w dużym mieście, więc dojazd do pracy zawsze wiązał się z zatłoczonym metrem lub godzinami spędzonymi w korkach.

Samo biuro prawie nigdy nie pomagało mi w pracy. Wręcz przeciwnie, częściej rozpraszało mnie, męczyło i ogólnie zmniejszało wydajność. Zawsze czułem, że mogę pracować zdalnie, w zaciszu własnego domu lub na słonecznym tarasie niedaleko domu. Poza tym godziny pracy były nieludzkie.

Moje posiłki prawie nigdy nie były domowe ani zdrowe. Nigdy nie miałem wystarczająco dużo czasu, aby pójść na siłownię. Byłem zawsze zmęczony.

Pracuję jako freelancer od ponad dziesięciu lat, a od trzech lat pracuję zdalnie w pełnym wymiarze godzin i nie ma dnia, w którym nie byłbym zadowolony z podjętej decyzji. Jakość mojego życia znacznie się poprawiła. Mogę samodzielnie ustalać harmonogram pracy i zawsze czuję, że pracuję, ponieważ chcę, ponieważ lubię, a nie dlatego, że muszę.

Jednak pierwsze kilka lat nie było łatwe. Posiadanie całkowitej wolności oznaczało czasem zbyt długą pracę i zapominanie o wszystkich dobrych rzeczach w życiu, których tak bardzo brakowało mi, gdy tkwiłem w biurze. Zajęło mi trochę czasu, zanim zdałem sobie sprawę, że jeśli chcę żyć pięknie, dyscyplina jest wszystkim. Ale kiedy już nauczyłem się dyscypliny, nigdy nie wróciłem do napiętego harmonogramu.

Oto 5 wskazówek, jak prowadzić zdrowsze, szczęśliwsze życie, pełne energii i pozytywnych wibracji podczas pracy zdalnej.

1. Chronometry są kluczem do pracy bez stresu

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na technikę Pomodoro, czy wybierzesz inny timer online, uwierz mi, że Twoje ciało i umysł będą Ci za to wdzięczne. Praca bez żadnych zakłóceń przez zaledwie 25 minut z krótką 5-minutową przerwą zdziała cuda dla Twojej wydajności i poziomu stresu.

Nauczysz się relaksować (a te 5 minut może wydawać się niczym, ale będą wydawać się znacznie dłuższe!). Ponieważ kiedy nadchodzi przerwa, wstajesz od komputera i naprawdę robisz sobie przerwę. Możesz się położyć, posłuchać relaksującej piosenki, rozciągnąć się, potańczyć lub zrobić cokolwiek, co pozwoli Ci oderwać myśli od całej produktywnej, ciężkiej pracy, którą wykonałeś w ciągu ostatnich 25 minut.

Co więcej, poczujesz się mniej zestresowany ogromem zadań, nad którymi zazwyczaj pracujesz, ponieważ będziesz zajmować się jednym zadaniem na raz. Podzielenie czasu na 25-minutowe sesje pracy zmusi Cię do zaprzestania żonglowania zadaniami i skupienia się na jednym, w każdej sesji.

Sprawdź narzędzia do zarządzania projektami dla freelancerów!

2. Nagradzaj się wycieczkami

Nie da się przecenić znaczenia odcięcia się od pracy. Jeśli Twoim biurem jest dom, wszyscy wiemy, jak łatwo popaść w nawyk pracy dłużej niż w przypadku, gdybyś faktycznie chodził do pracy.

Wyjeżdżanie z miasta trzy razy w roku to nie jest przesada. Wcale nie. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na jeden dłuższy urlop, na przykład wyjazd na plażę, aby naładować baterie podczas zajęć jogi, czy też na dwa weekendowe wypadki w ramach ograniczonego budżetu, te trzy wakacje, które sobie zafundujesz, będą miały ogromne znaczenie.

Bonus: szablony dla freelancerów!

3. Posiłki są co najmniej tak samo ważne jak terminy

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest wygospodarowanie czasu na posiłki. Jeśli chcesz coś ugotować, poświęć na to godzinę, ale cokolwiek robisz, nie podjadaj przed komputerem, będąc pochłoniętym zadaniami.

Jedz przy stole lub wychodź na posiłki z przyjacielem. W ten sposób będziesz mieć większą kontrolę nad spożywanymi posiłkami, a ponadto staniesz się bardziej świadomy tego, co jesz. Obiady będą prawdziwą przyjemnością. Aby zmienić otoczenie, zazwyczaj planuję co najmniej dwa obiady poza domem w tygodniu, jeśli to możliwe w miejscach, w których jeszcze nie byłem.

Wyrobiłem sobie również nawyk nieprzynoszenia żadnego jedzenia do biurka. Zawsze mam jednak przy sobie domową wodę smakową, kawę lub herbatę. Dzięki temu nie muszę się martwić, czy mój organizm jest odpowiednio nawodniony w ciągu dnia.

Bonus: Narzędzia do śledzenia czasu pracy dla freelancerów

4. Ustal codzienną porę na ćwiczenia i trzymaj się jej, jakby to był niezwykle ważny termin

Jeśli jesteś rannym ptaszkiem, ćwicz rano. Zrób to przed rozpoczęciem dnia, nawet jeśli to tylko 20 minut. Nie uwierzysz, jaką różnicę zrobi te 20 minut. Poczujesz się bardziej energiczny, silniejszy i bardziej zadowolony z zawartości swojego życia.

Jeśli jesteś nocnym markiem, tak jak ja, popołudnia lub wieczory to idealny czas na aktywność fizyczną. Możesz wybrać się na siłownię, ale możesz też ćwiczyć w zaciszu własnego salonu, korzystając z filmów na YouTube, które najlepiej pasują do Twojego nastroju danego dnia. Jeśli zaplanujesz codzienny trening i będziesz się go trzymać bez względu na wszystko, założę się, że nie tylko poczujesz się świetnie, ale Twoje ciało będzie wyglądało na szczuplejsze i silniejsze.

Nie chodzi o to, że jesteś zbyt zajęty. Wystarczająco długo powtarzałem sobie tę wymówkę, aby zdać sobie sprawę, że nie chodzi o to, że nie mogę poświęcić zaledwie 20 minut na relaksującą jogę lub energetyzujące zajęcia pilates. To nie było to. Jeśli chodzi o codzienne ćwiczenia, przez wiele lat szukałam „motywacji”, zanim zdałam sobie sprawę, że wystarczy po prostu się na to zdecydować i zrobić to, nawet jeśli nie ma się na to ochoty. Najważniejszy jest początek, ponieważ już po trzech minutach ćwiczeń wiesz, że postąpiłeś słusznie.

5. Odżywiaj umysł medytacją, jogą lub innymi praktykami duchowymi, które Ci odpowiadają

Kiedy zdałem sobie sprawę, że mogę przeciwstawić się swojemu nastrojowi i osiągnąć powodzenie w wszystkim, co sobie planuję, wyrobiłem sobie nawyk ciągłego angażowania się w czynności, do których nie mam ochoty. Wtedy właśnie zrozumiałem, jak ważne są medytacja i joga.

Jeśli nie jesteś pewien, jaki styl medytacji lub jogi najlepiej pasuje do Twojej osobowości i potrzeb, oto lista duchowych wyjazdów z jogą i medytacją, na które możesz się wybrać. Codzienna praktyka jogi lub medytacji ma tak wiele nieoczekiwanych korzyści, że nie wiem, od czego zacząć. Ale wyobraź sobie zmianę scenerii choćby na weekend i spędzenie czasu w ciszy tylko dla siebie. Spędzisz czas na łonie natury, oddając się łatwym ćwiczeniom rozciągającym, koordynując każdy ruch z oddechem, a co najważniejsze, nauczysz się medytować i samodzielnie uprawiać jogę.

Wnioski

Luksus pracy z dowolnego miejsca może wiązać się z dłuższymi godzinami pracy i mniejszym skupieniem na własnym samopoczuciu i ogólnej jakości życia. Jednak gdy zdasz sobie sprawę, że Twoje zdrowie i dobre samopoczucie są ważniejsze niż jakiekolwiek terminy, a co najważniejsze, będziesz trzymać się zdrowego trybu życia niezależnie od innych czynników rozpraszających uwagę w pracy, znajdziesz się na właściwej drodze do najlepszego życia, jakie możesz sobie wyobrazić.

—

O AUTORZE

Irina Gabriela Pele

Irina jest autorką artykułów dla BookYogaRetreats.com. Jest początkującą joginką i medytującą, nieustannie poszukującą prawdy i duchowych przygód.