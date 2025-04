10 najlepszych narzędzi AI do oceniania esejów, które oszczędzają czas i poprawiają dokładność oceniania

Spalasz olej o północy? Wpatrujesz się w kolejny stos esejów, a twoja energia słabnie szybciej niż cierpliwość. Zanim dotrzesz do ostatniej pracy, poddajesz w wątpliwość każdą ocenę.

Ocenianie esejów może być wyczerpującym maratonem. Jest czasochłonne, powtarzalne i często pozostawia niewiele miejsca na spersonalizowaną informację zwrotną dla uczniów. Ale co, jeśli istnieje mądrzejszy sposób?

Oto narzędzia AI do oceniania esejów - twój nowy sprzymierzeniec w nauczaniu! Narzędzia te nie tylko przyspieszają proces oceniania - one go rewolucjonizują.

Badania pokazują, że ocenianie AI skraca czas oceniania o 80%, pozwalając ci skupić się na kreatywnych strategiach nauczania i połączeniu z uczniami. 💡

Na tym blogu dowiemy się, w jaki sposób te narzędzia oparte na sztucznej inteligencji przekształcają twoją grę w ocenianie! 🚀

Czego należy szukać w narzędziu AI do oceniania esejów?

Wybór narzędzia AI do oceniania esejów to nie tylko kwestia wygody; chodzi o wybór narzędzia, które zwiększa wydajność oceniania, jednocześnie dostarczając uczniom cennych informacji zwrotnych. Oto funkcje, na których powinieneś się skupić:

Konfigurowalne rubryki: Narzędzie umożliwia tworzenie i stosowanie kryteriów oceniania, aby dopasować je do rubryk specyficznych dla kursu lub unikalnych wymagań dotyczących zadań

Analiza gramatyki i składni : Wybierz narzędzia, które pełnią funkcję : Wybierz narzędzia, które pełnią funkcję zaawansowanych narzędzi do sprawdzania gramatyki , automatycznie identyfikując błędy i oferując szczegółowe sugestie dotyczące poprawy gramatyki, pisowni i struktury zdań

Wykrywanie plagiatu: Wybierz AI, które skanuje w poszukiwaniu skopiowanej zawartości i dostarcza dokładne raportowanie, pomagając zachować integralność akademicką

Kontekstowa informacja zwrotna: Wybierz narzędzie, które ocenia strukturę argumentów, logiczny przepływ i ton, aby dać uczniom praktyczne porady dotyczące poprawy ich esejów

Integracja danych: Wybierz AI, które płynnie synchronizuje się z platformami takimi jak Google Classroom lub Learning Management Systems, aby uprościć proces oceniania

Wsparcie językowe: Upewnij się, że narzędzie obsługuje wielojęzyczne eseje, aby dostosować się do różnych środowisk i potrzeb językowych uczniów

Ocenianie w czasie rzeczywistym: Wybierz narzędzie z wbudowanymi funkcjami podobnymi do Wybierz narzędzie z wbudowanymi funkcjami podobnymi do generatorów tekstów AI , które dostosowują się do potrzeb uczniów, zapewniając natychmiastową, kontekstową informację zwrotną umożliwiającą szybkie wprowadzanie poprawek

Analiza wyników uczniów: Korzystaj z narzędzia, które generuje wgląd w postępy uczniów, podkreślając obszary wymagające poprawy, aby kierować przyszłymi strategiami nauczania

💡 Pro Tip: Zawsze używaj narzędzi AI, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo danych i anonimizują prace uczniów, aby zapewnić zgodność ze standardami prywatności i zmniejszyć potencjalne uprzedzenia.

Debata na temat zawartości generowanej przez AI w porównaniu do pracy pisanej przez człowieka trwa nieprzerwanie, rodząc pytania o oryginalność, jakość i autentyczność. Narracja zmienia się jednak, jeśli chodzi o ocenę zawartości.

Oparte na AI narzędzia do oceniania esejów oferują wyjątkową możliwość zapewnienia spójności, obiektywizmu i wydajności w procesie oceniania - coś, co nawet najbardziej doświadczeni nauczyciele mogą uznać za wyzwanie przy zarządzaniu dużym obciążeniem pracą.

Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych narzędzi AI do oceniania esejów:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do oceniania esejów i zbierania informacji zwrotnych w oparciu o AI)

Wypróbuj ClickUp Brain Przekształć wydajność oceniania dzięki opartym na AI informacjom zwrotnym na temat gramatyki, struktury i tonu dzięki ClickUp AI Brain

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy w sobie przepływy pracy oparte na AI do oceniania, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i płynne zarządzanie projektami w ramach jednej platformy.

W przypadku oceniania esejów, nauczyciele mogą korzystać z ClickUp Brain, aby analizować zawartość pod kątem gramatyki, struktury i spójności, dostarczając uczniom natychmiastowych, praktycznych informacji zwrotnych.

Oferuje wgląd w czasie rzeczywistym, pomagając nauczycielom w przekazywaniu konstruktywnych komentarzy, które poprawiają pracę uczniów bez pochłaniania godzin ręcznego wysiłku. Narzędzie umożliwia tworzenie i zapisywanie podpowiedzi dostosowanych do konkretnych rubryk lub umiejętności pisania.

Usprawnij współpracę i ocenianie dzięki adnotacjom, komentarzom i zorganizowanym recenzjom esejów za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs zapewnia scentralizowaną przestrzeń dla nauczycieli do współpracy przy ocenianiu esejów. Nauczyciele mogą dodawać adnotacje do esejów, dodawać komentarze i edytować zawartość za pomocą AI bezpośrednio na platformie, usprawniając proces przekazywania opinii.

Wbudowana organizacja i płynna integracja z zadaniami zapewniają, że każdy krok procesu oceniania jest wydajny i dostępny. Co więcej, funkcja automatyzacji ClickUp pozwala ustawić cykl pracy oceniania, który oszczędza godziny, a konfigurowalne szablony umożliwiają wdrożenie i dostosowanie kryteriów oceniania do rubryk.

Platforma zawiera również scentralizowane pulpity do śledzenia postępów w zadaniach oceny esejów, identyfikacji trendów i generowania raportów, dzięki czemu jest nieoceniona w zarządzaniu wieloma klasami lub instytucjami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Oceniaj gramatykę, ton i spójność, aby zapewnić natychmiastową i praktyczną informację zwrotną

Wspólnie dodawaj adnotacje, komentuj i udoskonalaj eseje w ClickUp Docs

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przydzielanie esejów do recenzji lub oznaczanie zakończonych, dzięki ClickUp Automation

Twórz niestandardowe rubryki, podpowiedzi AI i szablony, aby dostosować się do kryteriów oceniania i śledzić postępy

Korzystaj z pulpitów ClickUp do analizowania wzorców oceniania i generowania raportów dotyczących wydajności

Synchronizuj zadania i oceny z Google Classroom w celu usprawnienia cyklu pracy

Ograniczenia ClickUp

Wymaga wstępnego ustawienia, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do oceniania esejów

Krzywa uczenia się dla nauczycieli nieobeznanych z technologią

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited: 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp Brain: Dodaj możliwości AI do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Użytkownicy doceniają możliwości ClickUp w zakresie usprawniania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym i zwiększania widoczności. Jest to duży plus dla nauczycieli, którzy przekazują uczniom przejrzyste i aktualne informacje zwrotne.

"Przydzielone mi zadania są połączone z innymi zadaniami, które przydzieliliśmy jako zespół, co pozwala mi pracować indywidualnie, a także dawać i otrzymywać widoczność zadań, które mamy jako grupa, dzięki czemu mogę sugerować nowe działania i otrzymywać informacje zwrotne od wszystkich członków mojego zespołu. "

"Przydzielone mi zadania są połączone z innymi zadaniami, które przydzieliliśmy jako zespół, co pozwala mi pracować indywidualnie, a także dawać i otrzymywać widoczność zadań, które mamy jako grupa, dzięki czemu mogę sugerować nowe działania i otrzymywać informacje zwrotne od wszystkich członków mojego zespołu. "

dodatkowa wskazówka: Oprócz oceniania esejów, skorzystaj z niestandardowych pulpitów ClickUp, aby dostrzec trendy w wielu klasach lub zadaniach. Z łatwością analizuj wzorce oceniania, identyfikuj często niezrozumiałe koncepcje i dostosowuj strategie nauczania w oparciu o dane.

2. GradeWrite (najlepsze rozwiązanie dla procesu oceniania i analityki wspomaganej przez AI)

via GradeWrite

GradeWrite specjalizuje się w usprawnianiu oceniania esejów. Narzędzia AI są zaprojektowane do obsługi dużej ilości zadań. Zaawansowane algorytmy firmy oceniają gramatykę, strukturę, liczbę słów i trafność.

Nauczyciele mogą zapewnić spójność przy jednoczesnym zachowaniu integralności oceniania dzięki funkcjom takim jak wykrywanie plagiatu i niestandardowe rubryki.

GradeWrite oferuje również analitykę do śledzenia trendów wydajności w całej klasie, umożliwiając nauczycielom identyfikację obszarów, w których uczniowie potrzebują większego wsparcia.

Najlepsze funkcje GradeWrite

Oceniaj gramatykę, strukturę i trafność za pomocą AI, aby uzyskać precyzyjną i terminową informację zwrotną

Sprawdzanie autentyczności zawartości pod kątem plagiatu w oparciu o AI

Śledzenie trendów w wynikach uczniów dzięki podstawowym i zaawansowanym funkcjom analitycznym

limity GradeWrite

Ograniczone funkcje analityczne w warstwie Free

Zaawansowane funkcje, takie jak integracja z Google Classroom, nie są jeszcze dostępne

Cena GradeWrite

Nauczyciele (Free): Free

Nauczyciele (Premium): $24. 99/miesiąc na użytkownika

Okręgi szkolne lub uczelnie: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje GradeWrite

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

📚 Czytanie bonusowe: Wykorzystaj AI poza ocenianiem. Free AI essay graders to wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o możliwości AI w edukacji. Wyobraź sobie automatyzację planów lekcji i rubryk, a nawet tworzenie angażujących zadań. Dowiedz się więcej z tego krótkiego przewodnika na temat automatyzacji danych powstania za pomocą AI.

3. ClassX (najlepszy do interaktywnego oceniania esejów i nauki AI)

via ClassX

ClassX łączy ocenianie esejów przez AI z interaktywnymi narzędziami do nauki, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla nauczycieli poszukujących całościowego doświadczenia w zakresie oceniania. AI analizuje eseje pod kątem gramatyki, trafności i spójności, jednocześnie oferując uczniom spersonalizowane informacje zwrotne w celu poprawy ich pisania.

ClassX pełni funkcję narzędzia do tworzenia niestandardowych ćwiczeń, chatbotów i interaktywnych materiałów edukacyjnych, dzięki czemu jest kompleksową platformą do oceniania i angażowania uczniów.

Zdolność do masowego oceniania esejów i integracji interaktywnych korepetytorów AI wypełnia lukę między tradycyjną oceną a adaptacyjnym uczeniem się.

Najlepsze funkcje ClassX

Twórz niestandardowe ćwiczenia i chatboty w celu wsparcia spersonalizowanej nauki

Oceniaj eseje zbiorczo, aby zaoszczędzić czas i usprawnić procesy oceniania

Zintegruj korepetytorów opartych na AI, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dla uczniów

Limity ClassX

Warstwa Free jest wspierana przez reklamy i oferuje ograniczone zapytania AI

Zaawansowane funkcje AI wymagają członkostwa Pro, aby uzyskać pełny dostęp

ClassX pricing

Free

Premium: $9/miesiąc na użytkownika

Pro: $19/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClassX

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Fun Fact: Podczas gdy wiele osób martwi się, że narzędzia AI są stronnicze, nie zdają sobie sprawy, że AI eliminuje subiektywność. Osobiste preferencje, nastroje lub nieświadome uprzedzenia mogą wpływać na ludzkich oceniających. AI zapewnia jednak, że każdy esej jest oceniany spójnie i sprawiedliwie, wyrównując pole gry dla wszystkich uczniów.

4. Perfect Essay Writer (najlepszy do tworzenia dopracowanych i wolnych od plagiatu esejów)

via Perfect Essay Writer

Perfect Essay Writer to nie tylko generowanie esejów - to także dostawca ocen opartych na AI i informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Narzędzie ocenia eseje różnych typów, od argumentacyjnych po opisowe, analizując strukturę, spójność i dokładność cytowania.

Dostarcza również informacji zwrotnych na temat gramatyki, tonu i jasności, zapewniając uczniom praktyczne spostrzeżenia w celu udoskonalenia ich pracy.

Funkcja edycji na żywo to potężne połączenie narzędzi do korekty i przepisywania. Pozwala to użytkownikom udoskonalać eseje w czasie rzeczywistym i upewnić się, że ostateczne wyniki spełniają określone wymagania.

Zintegrowane narzędzia do sprawdzania plagiatu i cytowania służą dwóm celom: pomagają pisarzom zachować oryginalność podczas komponowania, jednocześnie dając oceniającym narzędzia do weryfikacji uczciwości akademickiej. Sprawia to, że jest ono cenne dla całego ekosystemu akademickiego - uczniowie mogą używać go do pisania i samooceny, podczas gdy nauczyciele mogą używać go do spójnego oceniania.

najlepsze funkcje Perfect Essay Writer

Edytuj i udoskonalaj eseje bezpośrednio za pomocą edytora na żywo, aby wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym

Dostęp do sprawdzania plagiatu i generowania cytatów w wielu formatach

Obsługa różnych typów esejów, od analitycznych po perswazyjne

ograniczenia Perfect Essay Writer

Ograniczone opcje formatu czcionek i elementów graficznych

Perfect Essay Writer ceny

Starter: Free

Podstawowy: $9. 99/miesiąc na użytkownika

Pro: 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: $99. 99/rok

Perfect Essay Writer oceny i recenzje

G2: 4. 8/5. 0 (20+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Użytkownicy uwielbiają, jak funkcje PerfectEssayWriter. ai oparte na AI usprawniają proces pisania esejów, co czyni go ulubionym rozwiązaniem dla studentów i profesjonalistów.

"Jako student studiów magisterskich muszę przyznać, że konspekt stworzony przez PerfectEssayWriter. ai uratował mi życie! Sprawił, że cały proces pisania eseju był o wiele płynniejszy. Dodatkowo, wygenerowana zawartość była naprawdę imponująca - kompetentna i dobrze napisana. "

"Jako student studiów magisterskich muszę przyznać, że konspekt stworzony przez PerfectEssayWriter. ai uratował mi życie! Sprawił, że cały proces pisania eseju był o wiele płynniejszy. Dodatkowo, wygenerowana zawartość była naprawdę imponująca - kompetentna i dobrze napisana. "

Pro Tip: Wykorzystaj AI do obsługi powtarzalnych zadań, takich jak sprawdzanie gramatyki i wstępna informacja zwrotna, jednocześnie rezerwując energię na bardziej zniuansowaną ocenę i opiekę nad uczniami.

5. EssayGrader (najlepszy do masowego oceniania i szczegółowej informacji zwrotnej)

via EssayGrader

EssayGrader upraszcza ocenę esejów dzięki narzędziom AI, zaprojektowanym do obsługi dużej ilości ocen w ciągu kilku minut.

Pozwala nauczycielom na masowe przesyłanie esejów i zapewnia szczegółowe, konstruktywne informacje zwrotne na temat zawartości, gramatyki i stylu.

Konfigurowalne i domyślne rubryki są zgodne z określonymi standardami oceniania, pełniąc funkcję generatorów zawartości AI w celu skutecznej analizy esejów. Integracja z Google Classroom i innymi platformami dodatkowo usprawnia cykl pracy.

Najlepsze funkcje EssayGrader

Korzystaj z niestandardowych i domyślnych rubryk w celu elastycznego i dokładnego oceniania

Wykryj zawartość wygenerowaną przez AI i zapewnij oryginalność eseju

Integracja z Google Classroom zapewnia płynny obieg ocen

limity EssayGrader

Plan Free ma limit ocen i podsumowań esejów

Zaawansowane rubryki i wykrywanie AI wymagają planów wyższego poziomu

cennik EssayGrader

Podstawowy: Free

Lite: $8. 99/miesiąc na użytkownika

Pro: 19,99 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 49,99 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 12,99 USD/miesiąc za użytkownika

Dystrybucja: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje EssayGrader

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Użytkownik Reddit wspomniał o narzędziach EssayGrader ze względu na ich wydajność i szybką informację zwrotną, choć zdaje sobie sprawę ze znaczenia ludzkich niuansów w ocenianiu.

Mogą być przydatne do wykrywania błędów gramatycznych i problemów strukturalnych, ale nadal nie da się pokonać osobistego kontaktu nauczyciela, jeśli chodzi o ocenianie głębszych aspektów pracy.

Mogą być przydatne do wykrywania błędów gramatycznych i problemów strukturalnych, ale nadal nie da się pokonać osobistego kontaktu nauczyciela, jeśli chodzi o ocenianie głębszych aspektów pracy.

🔮 Wskazówka bonusowa: Rozszerz rolę AI w swojej strategii nauczania. AI nie służy tylko do oceniania - może również zrewolucjonizować metody nauczania i zasięg.

6. EasyMark. ai (najlepszy do spersonalizowanej i terminowej informacji zwrotnej)

EasyMark. ai rewolucjonizuje ocenianie esejów, łącząc szybkość i precyzję, podobnie jak narzędzia AI do copywritingu dla pisarzy. Zapewnia to nauczycielom dostarczanie praktycznych, spersonalizowanych informacji zwrotnych bez opóźnień.

EasyMark. ai może masowo oceniać eseje przy użyciu niestandardowych rubryk i skal, które są zgodne ze standardami nauczania. Kompatybilność z formatem PDF i możliwość wsparcia esejów o długości do 4500 słów sprawiają, że jest to wszechstronne rozwiązanie dla różnych potrzeb oceniania.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się kilkoma, czy setkami esejów, EasyMark. ai zapewnia sprawiedliwość i dbałość o szczegóły bez poświęcania cennego czasu.

Najlepsze funkcje EasyMark. ai

Oceniaj eseje zbiorczo dzięki szczegółowym listom błędów i sugestiom ulepszeń

Korzystaj z rubryk i skal ocen dostosowanych do potrzeb twojej klasy

Dostarczaj uczniom spersonalizowane i natychmiastowe informacje zwrotne na temat ich prac pisemnych

EasyMark. ai limity

Plan Free ogranicza użytkowników do oceniania tylko 15 esejów miesięcznie

Zaawansowane funkcje, takie jak wyższe limity esejów, wymagają planów premium

Ceny EasyMark. ai

Free: 15 esejów/miesiąc

Standard: $9. 99/miesiąc na użytkownika

Premium: $22. 99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje EasyMark. ai

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

💡 Pro Tip: Używaj oceniania AI, aby uzupełnić ludzką ocenę, a nie ją zastąpić - ta równowaga zapewnia wydajność bez narażania na szwank powiązań uczeń-nauczyciel.

7. CoGrader (najlepszy do szczegółowej jakościowej informacji zwrotnej i integracji w klasie)

via CoGrader

CoGrader oferuje potężną platformę opartą na AI, zaprojektowaną w celu uproszczenia oceniania esejów dla nauczycieli. Dostarcza szczegółowych, jakościowych informacji zwrotnych na temat gramatyki, zawartości i struktury, oszczędzając czas i zwiększając szczegółowość ocen uczniów.

Dzięki integracji z Google Classroom nauczyciele mogą płynnie zarządzać zadaniami, a możliwość obsługi przesłanych odręcznie prac zwiększa elastyczność. CoGrader pełni również funkcję pulpitu wyników klasy, umożliwiając nauczycielom identyfikację trendów i obszarów wymagających poprawy.

Najlepsze funkcje CoGrader

Oceniaj do 350 przesłanych prac miesięcznie ze szczegółową, jakościową informacją zwrotną

Integracja z Google Classroom w celu usprawnienia zarządzania zadaniami

Analizuj trendy wyników klas za pomocą kompleksowego pulpitu nawigacyjnego

CoGrader limit

Free Plan ogranicza użytkowników do 100 przesłanych prac miesięcznie

Zaawansowane funkcje, takie jak wykrywanie plagiatu, wymagają planów instytucjonalnych

Cennik CoGrader

Starter: Free

Standard: $19/miesiąc za użytkownika

Szkoły i okręgi: Niestandardowy cennik

Higher-ed & Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CoGrader

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

czy wiesz, że jesienią 2023 r. 50% studentów i 22% wykładowców korzystało z narzędzi AI, takich jak ChatGPT, do zrobienia zadań akademickich - to znaczący skok z zaledwie 9% wcześniej w tym samym roku! AI szybko zmienia sposób, w jaki studenci i nauczyciele podchodzą do uczenia się i nauczania.

8. AutoMark (najlepszy do skalowalnego oceniania i spersonalizowanych informacji zwrotnych od studentów)

via AutoMark

AutoMark to wszechstronne narzędzie do oceniania AI, któremu zaufali nauczyciele, aby zapewnić szybką, dokładną i spersonalizowaną informację zwrotną. Zaprojektowane do obsługi różnorodnych zadań, zapewnia wsparcie dla niestandardowych rubryk w celu zapewnienia spójnych ocen i oferuje wgląd w naukę w celu śledzenia postępów uczniów.

AutoMark umożliwia nauczycielom identyfikowanie wzorców w wynikach uczniów, pomagając im dostosować instrukcje w celu rozwiązania typowych trudności.

Dzięki bezproblemowej integracji LMS i szczegółowej analizie, jest to idealne rozwiązanie dla indywidualnych nauczycieli i instytucji, których celem jest utrzymanie standardów akademickich przy jednoczesnej oszczędności czasu.

Najlepsze funkcje AutoMark

Prześlij niestandardowe rubryki, aby uzyskać spójne i znaczące informacje zwrotne na temat oceniania

Śledź postępy uczniów i identyfikuj wzorce w nauce dzięki analityce

Integracja z systemami zarządzania nauczaniem w celu płynnego zarządzania zadaniami

AutoMark limit

Zaawansowane funkcje raportowania mogą wymagać licencji instytucjonalnych

Brak warstwy Free dla indywidualnych nauczycieli

AutoMark pricing

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AutoMark

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

9. Smodin (najlepszy do bezstronnego oceniania esejów w czasie rzeczywistym)

via Smodin

Smodin to zaawansowane narzędzie AI do oceniania esejów, które zapewnia spójne i bezstronne informacje zwrotne dla uczniów i nauczycieli. Analizowanie esejów pod kątem gramatyki, struktury, oryginalności i skupienia pomaga uczniom poprawić pisanie i uzyskać lepsze oceny.

Dla nauczycieli oferuje możliwości oceniania zbiorczego z konfigurowalnymi rubrykami w celu usprawnienia procesów oceniania. Platforma dostarcza również informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i szczegółowe sugestie dotyczące ulepszania esejów, oszczędzając czas i poprawiając jakość informacji zwrotnych.

Najlepsze funkcje Modin

Analizuj eseje pod kątem gramatyki, struktury i spójności za pomocą zaawansowanych algorytmów AI

Oceniaj eseje masowo dzięki konfigurowalnym i gotowym rubrykom oceniania

Dostarczaj uczniom informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i sugestie ulepszeń

Smodin limit

Ocenianie zbiorcze i zaawansowane funkcje wymagają wyższych planów

Free Plan znacznie ogranicza wykorzystanie narzędzia AI Grader

ceny Smodin

Na początek: Free

Essentials: 14,99 zł miesięcznie za użytkownika

Wydajność: $29. 99/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 79,99 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje Smodin

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Użytkownicy doceniają zdolność Smodin do tworzenia naturalnych, ludzkich tekstów i skutecznego dostosowywania napisów.

"Używam go do parafrazowania tekstów, które tworzę na innych platformach AI i robi to doskonale. Nadaje tekstowi większą płynność i nie wygląda on tak statycznie. Wynik jest prawie niewykrywalny, że został wykonany przy użyciu AI. Użyłem go również do zmiany kontekstu niektórych napisów i działa idealnie. "

"Używam go do parafrazowania tekstów, które tworzę na innych platformach AI i robi to doskonale. Nadaje tekstowi większą płynność i nie wygląda on tak statycznie. Wynik jest prawie niewykrywalny, że został wykonany przy użyciu AI. Użyłem go również do zmiany kontekstu niektórych napisów i działa idealnie. "

dodatkowa wskazówka: Wykorzystaj w pełni narzędzia AI do oceniania, przesyłając niestandardowe rubryki, które są zgodne z celami kursu, zapewniając spójność i trafność wyników oceniania.

via Kangaroos AI

Kangaroos AI Grader upraszcza ocenianie esejów przez nauczycieli, oferując jednocześnie zaawansowane narzędzia AI do planowania lekcji i zwiększania efektywności pracy w klasie. Dzięki konfigurowalnym rubrykom oceniania, możliwości przesyłania zbiorczego i generowaniu szczegółowych informacji zwrotnych, jest on dostosowany do oszczędzania czasu i poprawy dokładności.

AI Kangaroos również priorytetowo traktuje bezpieczeństwo danych, zapewniając prywatność uczniów dzięki szyfrowaniu. Oprócz oceniania, platforma dostarcza narzędzia, takie jak asystent nauczania AI i generator rubryk, aby usprawnić edukacyjny cykl pracy.

najlepsze funkcje Kangaroos AI Grader

Twórz i stosuj niestandardowe rubryki w celu dokładnego i znaczącego oceniania esejów

Generowanie szczegółowych raportów z informacjami zwrotnymi w celu poprawy wyników uczniów

Uzyskaj dostęp do dodatkowych narzędzi do planowania lekcji i pomocy dydaktycznej AI

ograniczenia Kangaroos AI Grader

Zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe rubryki, mogą wymagać wyższych planów

Wsparcie na poziomie instytucjonalnym jest wyceniane osobno

Kangaroos AI Grader pricing

Starter: Free

Profesjonalizm: Niestandardowe ceny

Kangaroos AI Grader oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

💡 Pro Tip: AI graders to nie tylko ocenianie esejów - wykrywają one również plagiat i oceniają oryginalność. Dla nauczycieli oznacza to mniej czasu na sprawdzanie skopiowanej zawartości i więcej czasu na inspirowanie uczniów do tworzenia autentycznych prac. Jest to korzystne dla uczciwości akademickiej!

