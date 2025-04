13 najlepszych programów do tworzenia harmonogramów metodą "przeciągnij i upuść" w 2025 roku

Jesteś zmęczony ręcznym zarządzaniem wieloma projektami, z których każdy ma własne ustawienie zadań, terminów i zasobów? Jest to czasochłonne, podatne na błędy ludzkie i nieefektywne.

W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do planowania metodą "przeciągnij i upuść". Pozwala ono wizualizować całą oś czasu projektu, łatwo przydzielać zasoby i przesuwać terminy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

W tym artykule omówimy 13 najlepszych opcji oprogramowania do planowania metodą "przeciągnij i upuść". Niezależnie od tego, czy zarządzasz własnym harmonogramem, czy koordynujesz pracę zespołu, narzędzia te pomogą ci zachować porządek, zaoszczędzić czas i zapewnić płynne działanie.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia harmonogramów metodą "przeciągnij i upuść"?

Przy wyborze oprogramowania do planowania metodą "przeciągnij i upuść" kluczowe znaczenie ma wybór narzędzia, które upraszcza zarządzanie zadaniami i spotkaniami. Oprogramowanie powinno ułatwiać organizowanie i planowanie.

Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania do planowania:

Planowanie wielu zasobów: Oprogramowanie powinno pomagać w planowaniu wielu zasobów (takich jak sale spotkań, sprzęt lub członkowie zespołu do różnych projektów) jednocześnie, ułatwiając zarządzanie złożonymi harmonogramami i Oprogramowanie powinno pomagać w planowaniu wielu zasobów (takich jak sale spotkań, sprzęt lub członkowie zespołu do różnych projektów) jednocześnie, ułatwiając zarządzanie złożonymi harmonogramami i tworzenie zautomatyzowanych kart czasu pracy

Integracja z kalendarzem: Wybierz narzędzie, które integruje się z popularnymi systemami kalendarzy, takimi jak Kalendarz Google czy Outlook

Kodowanie kolorami: Wybierz narzędzie, które zapewnia wsparcie dla kodowania kolorami lub wskaźników wizualnych, takich jak flagi lub ikony, w celu wyróżnienia ważnych szczegółów

⚠️ Wykrywanie konfliktów: Oprogramowanie powinno automatycznie wykrywać konflikty w harmonogramie (np. podwójnie zarezerwowane zasoby) i ostrzegać użytkownika o podwójnej rezerwacji za pomocą wizualnych wskazówek, takich jak czerwone podświetlenie lub automatyczne powiadomienia

Niestandardowe widoki: Powinien umożliwiać przełączanie się między różnymi widokami (dzień, tydzień, miesiąc), aby zobaczyć swój harmonogram z różnych perspektyw

Zintegrowana funkcja komunikacji: Poszukaj narzędzia z wbudowaną funkcją komunikacji, która wysyła aktualizacje i umożliwia komunikowanie się z członkami zespołu o zmianach w harmonogramie bezpośrednio na platformie

🔍 Wyszukiwanie i filtrowanie: Oprogramowanie powinno umożliwiać zaawansowane opcje wyszukiwania i filtrowania w celu znalezienia konkretnych wydarzeń lub zadań na podstawie kryteriów takich jak data, zasób lub nazwa klienta, ułatwiając nawigację po dużych harmonogramach

Łatwy w użyciu interfejs: Upewnij się, że oprogramowanie ma prosty, łatwy w użyciu interfejs do szybkiego planowania zadań i wydarzeń. Powinno być możliwe płynne przenoszenie zadań, wydarzeń i terminów w kalendarzu

Te czynniki pomogą ci wybrać narzędzie do planowania, które spełni twoje potrzeby i sprawi, że organizowanie zadań będzie proste i wydajne.

🧠 Czy wiesz, że? Nieefektywne planowanie zadań może sprawić, że Business straci nawet 1,3 miliona dolarów w ciągu roku.

1. ClickUp (najlepszy do planowania i zarządzania zadaniami w oparciu o AI)

Wizualizuj pracę i planuj zadania z łatwością dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Narzędzia do planowania typu "przeciągnij i upuść" często wymagają ręcznego dostosowywania, co może być kłopotliwe, zwłaszcza w przypadku dużych teamów. Ma to również wpływ na skalowalność. Ale nie w przypadku ClickUp.

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, planowanie, śledzenie zadań, zarządzanie wiedzą i czat - a wszystko to zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Kalendarz ClickUp

Kalendarz ClickUp płynnie integruje twoje zadania i harmonogram, zapewniając ujednolicony widok twojego dnia. Połączenie istniejącego kalendarza pozwala wykorzystać takie funkcje jak wsparcie dla wielu stref czasowych i automatyzacja blokowania czasu dla priorytetowych zadań, a wszystko to w ramach tej samej platformy.

Zapoznaj się z niektórymi zaletami korzystania z ClickUp dla swoich potrzeb w zakresie planowania:

Natychmiastowy dostęp do informacji: Zapytaj ClickUp Brain o szczegóły swojego harmonogramu w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie i otrzymuj natychmiastowe odpowiedzi. Dodatkowo, wizualizuj dostępność Teams, aby uprościć proces planowania

Zunifikowane zarządzanie zadaniami i harmonogramem: ClickUp Calendar łączy twoje zadania i harmonogram w jeden płynny interfejs, zapewniając zakończony przegląd twojego dnia. Skorzystaj z funkcji takich jak wsparcie dla wielu stref czasowych i automatyzacja blokowania czasu dla najważniejszych priorytetów

Łatwe planowanie spotkań: Szybko oceniaj dostępność swojego zespołu i organizuj spotkania dzięki automatycznej integracji szczegółów z platform takich jak Zoom, Teams czy Google Meet

pasek boczny Task hub: Pozwala wygodnie zarządzać zadaniami z poziomu paska bocznego kalendarza. Możesz ustalać priorytety, planować i wizualizować zadania wraz z harmonogramem, zapewniając płynny cykl pracy

Inteligentne blokowanie czasu: Zabezpiecz skoncentrowany czas na najważniejszych zadaniach dzięki inteligentnemu automatycznemu blokowaniu czasu. ClickUp sugeruje optymalne okresy dla priorytetowych elementów i automatycznie zmienia harmonogram tych, które pozostają niedokończone

Skuteczne filtrowanie: Masz dość zaśmieconego kalendarza? Solidne opcje filtrowania ClickUp pozwalają skupić się wyłącznie na tym, co najważniejsze, pokazując tylko zadania istotne dla ciebie lub twojego zespołu i utrzymując harmonogram w porządku

Łatwe udostępnianie publiczne: Chcesz udostępniać swój kalendarz klientom lub zewnętrznym współpracownikom? ClickUp umożliwia łatwe udostępnianie widoku kalendarza, zwiększając przejrzystość i informując wszystkich na bieżąco

Dwukierunkowa integracja z Kalendarzem Google: Zoptymalizuj swój cykl pracy poprzez synchronizację kalendarza ClickUp z Kalendarzem Google. Integracja ta pozwala na widok zadań wraz z zaplanowanymi spotkaniami, co zapewnia bardziej spójne środowisko planowania

Automatycznie blokuj czas na priorytetowe zadania i inteligentnie planuj swój kalendarz dzięki ClickUp Calendar

ClickUp Brain

A jeśli wciąż jesteś niezdecydowany, to ClickUp Brain może cię przekonać. Potężny asystent ClickUp AI dostarcza podsumowania projektów, aktualizacje statusu zadań, elementy działań i kolejne kroki, dzięki czemu zawsze możesz planować z wyprzedzeniem i być na bieżąco z harmonogramem.

Możesz nawet poprosić ClickUp Brain o stworzenie spersonalizowanego harmonogramu.

Wypróbuj ClickUp Brain za Free Twórz harmonogramy pracowników za pomocą ClickUp Brain

Szablon blokowania harmonogramu ClickUp

Chcesz jeszcze bardziej uprościć proces planowania? Wypróbuj ClickUp Schedule Blocking Template. Pomaga on zrozumieć zależności między zadaniami, intuicyjnie organizować bloki zadań i planować wydajne harmonogramy.

Możesz zobaczyć jasną oś czasu, kiedy każde zadanie musi zostać zakończone i uniknąć nadmiernej alokacji zasobów. Szablon oferuje również Widok formularza harmonogramu, umożliwiając łatwe tworzenie harmonogramu.

Możesz również zapoznać się z innymi szablonami do płynnego planowania pracy zespołu. Szablon ClickUp Shift Schedule wizualnie przedstawia wszystkie zadania i umożliwia łatwe planowanie metodą "przeciągnij i upuść" w celu wprowadzania szybkich zmian. ClickUp Team Scheduling Template to kolejny przyjazny dla początkujących zasób do rozpoczęcia planowania i śledzenia zadań.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp limit

Platforma ma stromą krzywą uczenia się ze względu na liczne funkcje

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc Business: 12 USD/miesiąc

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp - oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Używamy go codziennie, aby zapewnić tło do organizowania wszystkich spotkań projektowych z niestandardowymi klientami, wewnętrznych spotkań dotyczących planu projektu, wewnętrznych spotkań dotyczących postępu projektu, sesji planowania zasobów. Używamy go również do wspierania własności zadań z klientami końcowymi, co z kolei pomaga wyjaśnić zakres odpowiedzialności.

Używamy go codziennie, aby zapewnić tło do organizowania wszystkich spotkań projektowych z niestandardowymi klientami, wewnętrznych spotkań dotyczących planu projektu, wewnętrznych spotkań dotyczących postępu projektu, sesji planowania zasobów. Używamy go również do wspierania własności zadań z klientami końcowymi, co z kolei pomaga wyjaśnić zakres odpowiedzialności.

Poznaj najlepsze praktyki korzystania z widoku kalendarza w ClickUp. 👇

2. Connecteam (najlepszy do automatycznego planowania)

via Connecteam

Connecteam oferuje zakończoną widoczność dostępności, kwalifikacji i czasu wolnego pracowników, dzięki czemu można efektywnie planować i przydzielać zmiany. Możesz przeciągać karty pracowników i upuszczać je w miejscach w kalendarzu, aby przydzielać lub przydzielać zmiany. Connecteam umożliwia również automatyczne planowanie w oparciu o ustawienia i preferencje pracowników, pokrycie zmian i nakładające się zmiany, aby zapewnić równą dystrybucję zmian wśród pracowników i zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego.

Najlepsze funkcje Connecteam

Twórz szablony harmonogramów dziennych i tygodniowych oraz automatyzuj rotację zmian

Planuj zadania, wysyłaj przypomnienia i śledź postępy w realizacji zadań w czasie rzeczywistym

Planowanie zmian w wielu lokalizacjach dla pracowników pracujących w różnych miejscach

Łatwy dostęp i edycja harmonogramów zmian w aplikacji mobilnej

Ograniczenia Connecteam

Obsługa klienta jest dostępna tylko przez e-mail, co może być wolniejsze w porównaniu do wsparcia na czacie na żywo

Ceny Connecteam

Free

Podstawowy: Od 35 USD/miesiąc

Zaawansowane: Od $59/miesiąc

Ekspert: Od 119 USD/miesiąc za 30 użytkowników (z 3,6 USD dopłaty za użytkownika)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Connecteam - oceny i recenzje

G2: 1,700+ recenzji

Capterra: 3. 7/5 (30+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Connecteam?

Funkcja planowania jest świetna. Mogę powielać tygodnie, łatwo sprawdzić, kiedy mam konflikty harmonogramów, a członkowie zespołu mogą poprosić o wolne. Oszczędza mi to mnóstwo czasu. Chciałbym, aby nowi członkowie grupy byli dodawani do istniejących czatów.

Funkcja planowania jest świetna. Mogę powielać tygodnie, łatwo sprawdzić, kiedy mam konflikty harmonogramów, a członkowie zespołu mogą poprosić o wolne. Oszczędza mi to mnóstwo czasu. Chciałbym, aby nowi członkowie grupy byli dodawani do istniejących czatów.

Przeczytaj więcej: Co to jest Harmonogram Pracy 9/80 i jak to działa?

3. Sling (najlepszy do tworzenia szablonów harmonogramów)

via Sling

Sling to łatwe w użyciu narzędzie do planowania z interfejsem "przeciągnij i upuść" do zarządzania zmianami pracowników. Pozwala tworzyć szablony harmonogramów dla powtarzających się zmian i zaoszczędzić czas na zadaniach administracyjnych. Pomaga również śledzić urlopy pracowników lub prośby o zmianę i przypisywać zmiany w oparciu o miejsce pracy.

Sling może łączyć się z innymi narzędziami, takimi jak listy płac i systemy śledzenia czasu pracy, ułatwiając utrzymanie wszystkiego w należytym porządku. Zawiera funkcję wiadomości, która pomaga zespołom pozostać w kontakcie, zwłaszcza w przypadku zmian zmian lub ważnych aktualizacji.

Najlepsze funkcje Sling

Wstępnie zaprogramowane zmiany ułatwiają odblokowywanie zadań i upraszczają cały proces

Łatwe filtrowanie harmonogramów dzięki konfigurowalnym polom szybkiego dostępu

Płynnie zamieniaj zmiany, pozwalając pracownikom przejmować wolne zmiany

Monitoruj bieżące zadania pracowników i śledź czas spędzony nad każdym z nich, aby zwiększyć wydajność i efektywność

Ograniczenia Sling

Ograniczone opcje niestandardowe, integracje i skalowalność dla większych Teams ze względu na cenę za użytkownika

Cennik Sling

Free

Premium: $2 za użytkownika/miesiąc

Business: Od $4 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje aplikacji Sling

G2: 4. 4/5 (80+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (170+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sling?

Niezwykle przydatne oprogramowanie; używam go do planowania każdego zapotrzebowania na zasoby w mojej obecnej firmie. Zwiększyło wydajność i zmniejszyło liczbę błędów związanych z nakładaniem się harmonogramów.

Niezwykle przydatne oprogramowanie; używam go do planowania każdego zapotrzebowania na zasoby w mojej obecnej firmie. Zwiększyło wydajność i zmniejszyło liczbę błędów związanych z nakładaniem się harmonogramów.

✨ Fun Fact: Badanie dotyczące planowania zmianowego wykazało, że stabilne planowanie prowadzi do lepszej wydajności pracy, wzrostu sprzedaży i lepszego zwrotu z inwestycji dla Business.

4. Float (najlepszy do planowania zasobów)

via Float

Float to oprogramowanie do planowania zasobów zaprojektowane, aby pomóc Teams w zarządzaniu projektami i efektywnym przydzielaniu zasobów. Dzięki interfejsowi "przeciągnij i upuść" można łatwo przydzielać zadania, dostosowywać harmonogramy i śledzić postępy projektu. Float zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym, ułatwiając monitorowanie obciążenia zespołu, oś czasu projektu i budżety.

Oprogramowanie wspiera również planowanie wielu projektów, prognozy i raportowanie, oferując integrację z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i Slack.

Najlepsze funkcje Float

Uprość planowanie projektów dzięki interfejsowi Float typu "przeciągnij i upuść", który ułatwia planowanie i przydzielanie zasobów.

Śledzenie obciążenia zasobów w czasie rzeczywistym i otrzymywanie alertów o przekroczeniu limitu

Przydzielanie zadań i zasobów w godzinach lub procentach

Ograniczenia Float

Przejście do sekcji zadań w aplikacji Float może być trudne

Float pricing

Starter: $7. 50 za użytkownika/miesiąc

Pro: $12. 50 za użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Float

G2: 4. 3/5 (1,580+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (1600+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Float?

Float jest bardzo przyjazny dla użytkownika, co czyni go najlepszym wyborem dla Teams potrzebujących efektywnego planowania. Jego intuicyjny interfejs pozwala użytkownikom łatwo poruszać się po osi czasu projektu, przypisywać zadania i dostosowywać harmonogramy za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść". Jedną z wad Float jest to, że powiadomienia nie są natychmiastowe, co może być frustrujące, gdy potrzebne są szybkie aktualizacje.

Float jest bardzo przyjazny dla użytkownika, co czyni go najlepszym wyborem dla Teams potrzebujących efektywnego planowania. Jego intuicyjny interfejs pozwala użytkownikom łatwo poruszać się po osi czasu projektu, przypisywać zadania i dostosowywać harmonogramy za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść". Jedną z wad Float jest to, że powiadomienia nie są natychmiastowe, co może być frustrujące, gdy potrzebne są szybkie aktualizacje.

czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania pracownikami

5. QuickBooks Time (najlepszy do tworzenia powtarzających się harmonogramów)

via Quick Books Time

QuickBooks Time oferuje funkcję planowania "przeciągnij i upuść", która sprawia, że przypisywanie zmian jest szybkie i proste. Menedżerowie mogą szybko przenosić zmiany pracowników, przeciągając ich nazwiska lub przedziały czasowe, oszczędzając czas na planowaniu zadań. Jest to szczególnie przydatne dla teamów pracujących w terenie lub ze zmiennymi harmonogramami.

Możesz również ustawić powtarzające się harmonogramy, przeciągając i upuszczając zadania z poprzednich harmonogramów. QuickBooks Time nie zapewnia jednak wsparcia dla zamiany zmian, więc menedżer musi ręcznie dostosować harmonogram, jeśli pracownik musi zmienić zmianę.

Najlepsze funkcje QuickBooks Time

Śledzenie czasu pracy i przerw pracowników oraz zapobieganie kradzieży czasu dzięki geofencingowi i rozpoznawaniu twarzy

Szybkie przydzielanie zmian za pomocą harmonogramu "przeciągnij i upuść

Wysyłaj automatyczne powiadomienia o zmianach w harmonogramie

Zarządzanie projektami i śledzenie budżetów w celu poprawy rentowności

Twórz szablony harmonogram ów lub kopiuj harmonogramy z poprzedniego tygodnia

Limity czasu QuickBooks

QuickBooks Time może być kosztowny dla małych firm

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że aplikacja mobilna zawiera błędy i może być frustrująca w użyciu

Cennik QuickBooks Time

Simple Start: 17,50 USD/miesiąc

Essentials: $32. 50/miesiąc

Plus: $49. 50/miesiąc

Zaawansowane: $117. 50/miesiąc

Oceny i recenzje QuickBooks Time

G2: 4. 5/5 (1,430+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (6900+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o QuickBooks Time?

QuickBooks time pomaga w uzyskaniu szczegółowego raportu, ułatwia planowanie zadań, a także jest dostawcą funkcji śledzenia czasu rzeczywistego. Czasami niestandardowe dostosowanie platformy do konkretnych potrzeb jest trudne.

QuickBooks time pomaga w uzyskaniu szczegółowego raportu, ułatwia planowanie zadań, a także jest dostawcą funkcji śledzenia czasu rzeczywistego. Czasami niestandardowe dostosowanie platformy do konkretnych potrzeb jest trudne.

przeczytaj więcej: Jak wdrożyć harmonogram pracy 2-2-3?

6. Homebase (najlepsze do zoptymalizowanego planowania zmian)

via Homebase

Homebase to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, które oferuje planowanie, listę płac, zatrudnianie i wdrażanie, zgodność z przepisami i inne rozwiązania. Umożliwia łatwe zarządzanie zmianami, duplikowanie harmonogramów i automatyczne powiadamianie pracowników o nadchodzącym harmonogramie.

Jedną z jego unikalnych funkcji jest możliwość śledzenia prognoz sprzedaży i celów pracy, dzięki czemu można zoptymalizować każdą zmianę. Ponadto, możesz ustawić limity na wnioski o wolne z datami blackout, aby nieprzewidziane wnioski nie miały wpływu na twoje ustawienie.

Najlepsze funkcje Homebase

Twórz i przydzielaj zmiany w oparciu o dostępność i budżet, z opcjami wyboru lub zamiany zmian przez pracowników

Dodawaj osobiste notatki do zmian, aby członkowie Teams wiedzieli o ważnych zadaniach

Śledzenie czasu pracy za pomocą GPS z dowolnego urządzenia

Umożliwienie pracownikom aktualizowania własnej dostępności w celu optymalizacji harmonogramu

Limity Homebase

Brak funkcji zarządzania zadaniami lub projektami

Lista płac jest dodatkiem, a wiele funkcji dostępnych jest tylko w droższych planach

Cennik Homebase

Podstawowe: Free

Essentials: $24. 95 za lokalizację/miesiąc

Plus: $59. 95 za lokalizację/miesiąc

All-in-one: $99. 95 USD za lokalizację/miesiąc

Homebase - oceny i recenzje

G2: 4. 2/5 (ponad 100 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 1000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Homebase?

Lubię otwierać aplikację i widzieć pełny dzienny widok wszystkich pracujących osób, ich zmian i działu. Układ harmonogramu ułatwia widok i sprawdzenie, czy dostępny jest dodatkowy czas na pracę. Dostęp do wnioskowania o czas dla osób pracujących w nocy powinien być nieco łatwiejszy.

Lubię otwierać aplikację i widzieć pełny dzienny widok wszystkich pracujących osób, ich zmian i działu. Układ harmonogramu ułatwia widok i sprawdzenie, czy dostępny jest dodatkowy czas na pracę. Dostęp do wnioskowania o czas dla osób pracujących w nocy powinien być nieco łatwiejszy.

Fun Fact: Nawet NASA polega na zaawansowanych systemach planowania w zakresie szkolenia załogi, zarządzania działaniami Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i komunikacji w przestrzeni kosmicznej.

7. Resource Guru (najlepszy do planowania obciążenia zasobów)

via Resource Guru

Resource Guru oferuje zarówno funkcje planowania zasobów, jak i projektów. Możesz przeciągać, upuszczać, rozszerzać lub duplikować zadania i osie czasu projektów. Umożliwia filtrowanie zasobów na podstawie umiejętności, działów, lokalizacji lub innych niestandardowych pól w celu efektywnego planowania.

Najlepsze jest to, że możesz ustawić pasek maksymalnego wykorzystania, aby uniknąć nadmiernego przydzielania pracowników lub freelancerów. Umożliwia to strategiczne planowanie obciążenia zasobów.

Ponadto, funkcje takie jak śledzenie czasu, zarządzanie zasobami i szczegółowe raporty ułatwiają śledzenie postępów projektu i wykorzystania zasobów.

Najlepsze funkcje Resource Guru

Uprość planowanie, szybko przydzielając zasoby i z łatwością dostosowując oś czasu projektu

Zwiększ widoczność, pokazując, kto nad czym pracuje i kiedy, zapewniając lepszą koordynację zespołu

Planowanie zadań i zasobów dla wielu projektów jednocześnie

Uzyskaj wgląd dzięki zaawansowanym narzędziom do raportowania, które śledzą wykorzystanie zasobów i skutecznie monitorują postępy w projekcie

Automatyzacja tworzenia kart czasu pracy poprzez pobieranie wydarzeń i zadań z kalendarza

Ograniczenia Resource Guru

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami, skupiający się bardziej na planowaniu zasobów niż szczegółowej obsłudze zadań

Cennik Resource Guru

Plan Grasshopper: 5 USD za osobę/miesiąc

Plan Blackbelt: 8 USD za osobę/miesiąc

Master Plan: $12 za osobę/miesiąc

Oceny i recenzje Resource Guru

G2 : 4. 7/5 (350+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Resource Guru?

Doceniam możliwość widoku wszystkich harmonogramów dla wielu projektów na wyciągnięcie ręki, nawet gdy jestem w samolocie lub biegam po lotnisku. Jestem również powiadamiany, jeśli mój harmonogram zostanie zmieniony przez kierowników projektów, mojego menedżera lub inne osoby, które mają uprawnienia do wprowadzania zmian.

Doceniam możliwość widoku wszystkich harmonogramów dla wielu projektów na wyciągnięcie ręki, nawet gdy jestem w samolocie lub biegam po lotnisku. Jestem również powiadamiany, jeśli mój harmonogram zostanie zmieniony przez kierowników projektów, mojego menedżera lub inne osoby, które mają uprawnienia do wprowadzania zmian.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy korzysta z niespójnych metod śledzenia elementów działań, co wynika z braku decyzji i opóźnień w realizacji. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często rozproszony i nieefektywny. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki możliwościom zarządzania zadaniami ClickUp nigdy nie będziesz musiał się o to martwić. Twórz zadania z kalendarza, czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

8. Paycor (najlepszy do tworzenia harmonogramów przyjaznych dla pracowników)

via Paycor

Paycor to oprogramowanie do zarządzania płacami i pracownikami. Dzięki jego rozwiązaniu do zarządzania zmianami można przeciągać i upuszczać zmiany w kalendarzu, tworzyć tygodniowe szablony i aktualizować pracowników za pomocą powiadomień push w czasie rzeczywistym.

Paycor pozwala również na ustawienie niestandardowych reguł planowania, takich jak ograniczenie liczby godzin pracy pracowników. Najlepszą częścią Paycor jest predykcyjne planowanie pracy, które pomaga tworzyć przyjazne dla pracowników i zgodne z przepisami harmonogramy. Wysyła ostrzeżenia w przypadku, gdy zmiana pracownika przekracza maksymalny czas pracy.

Najlepsze funkcje Paycor

Zarządzaj wnioskami o urlop w tym samym miejscu, aby efektywnie planować czas pracy

Przypisywanie kodów zadań i kategorii pracy do zmian

Śledzenie raportów zmian na interaktywnych pulpitach

Ograniczenia Paycor

Paycor oferuje ograniczone opcje niestandardowe, co utrudnia dostosowanie oprogramowania do konkretnych potrzeb biznesowych

Cennik Paycor

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Paycor

G2: 3. 9/5 (800+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (2900+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Paycor?

Paycor to przede wszystkim platforma przyjazna dla użytkownika. Jako administrator jestem w stanie bardzo łatwo zarządzać pracownikami w systemie. Po stronie pracowników stwierdziliśmy, że doświadczenie jest również przyjazne dla użytkownika, a aplikacja mobilna dobrze spełnia swoją funkcję. Od czasu do czasu pojawiają się trudności w korzystaniu z platformy Paycor, ale nie wykraczają one poza oczekiwania. Jednym z elementów, na które należy zwrócić uwagę, jest brak niestandardowych ustawień w niektórych obszarach.

Paycor to przede wszystkim platforma przyjazna dla użytkownika. Jako administrator jestem w stanie bardzo łatwo zarządzać pracownikami w systemie. Po stronie pracowników stwierdziliśmy, że doświadczenie jest również przyjazne dla użytkownika, a aplikacja mobilna dobrze spełnia swoją funkcję. Od czasu do czasu pojawiają się trudności w korzystaniu z platformy Paycor, ale nie wykraczają one poza oczekiwania. Jednym z elementów, na które należy zwrócić uwagę, jest brak niestandardowych ustawień w niektórych obszarach.

9. 7shifts (najlepsze do planowania zmian w restauracjach)

via 7shifts

7shifts to program do tworzenia harmonogramów metodą "przeciągnij i upuść", dostosowany do potrzeb branży restauracyjnej. Umożliwia ono menedżerom szybkie tworzenie i dostosowywanie harmonogramów przy jednoczesnym uwzględnianiu prognoz dotyczących siły roboczej i przewidywanej sprzedaży, zapewniając wydajną pracę personelu i lepszą kontrolę finansową.

Wyróżniającą się funkcją jest automatyczny harmonogram oparty na uczeniu maszynowym, który uczy się na podstawie wcześniejszych wzorców, aby tworzyć zoptymalizowane harmonogramy pracy w oparciu o sezonowość i przepływ gości.

Pracownicy korzystają również z możliwości łatwego wnioskowania o zmianę zmiany i składania wniosków o czas wolny. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika projektowi i skupieniu się na wydajności pracy, 7shifts pomaga menedżerom restauracji zaoszczędzić czas, obniżyć koszty i poprawić ogólną dokładność planowania.

7shifts najlepsze funkcje

Uproszczenie planowania dzięki funkcji "przeciągnij i upuść", umożliwiającej szybkie i łatwe dostosowywanie zmian

Zwiększ dokładność planowania, korzystając z automatycznego harmonogramu uczenia maszynowego, który uczy się na podstawie wcześniejszych wzorców, aby zoptymalizować pracę

Aktualizuj harmonogramy, zarządzaj czasem wolnym i zamieniaj zmiany z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej

Śledzenie obecności pracowników za pomocą aplikacji do rozliczania czasu pracy

ograniczenia 7shifts

Nie zapewnia przypomnień pracownikom do zrobienia przerw i pozwala im kończyć je wcześniej, potencjalnie wpływając na zgodność z przepisami

7shifts ceny

Komp: Free

Wejście: $29. 99 za lokalizację/miesiąc, rozliczane rocznie

Moja Praca: $69. 99 za lokalizację/miesiąc, rozliczane rocznie

Gourmet: $135. 00 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

oceny i recenzje 7shifts

G2: 4. 5/5 (100+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (1100+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o 7Shifts?

Ułatwia komunikację z zespołem, każdy wie, jakie ma zadania, a także wiele narzędzi do handlu, proszenia o wolne, przeglądania zmian itp. 7shifts znacznie oszczędza czas przy planowaniu, a także jest świetnym formularzem komunikacji z pracownikami. Potrzeba trochę czasu, aby się go nauczyć, ale jest bardzo intuicyjny i łatwy w użyciu, gdy już się go zrozumie.

Ułatwia komunikację z zespołem, każdy wie, jakie ma zadania, a także wiele narzędzi do handlu, proszenia o wolne, przeglądania zmian itp. 7shifts znacznie oszczędza czas przy planowaniu, a także jest świetnym formularzem komunikacji z pracownikami. Potrzeba trochę czasu, aby się go nauczyć, ale jest bardzo intuicyjny i łatwy w użyciu, gdy już się go zrozumie.

Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że 38% zmian w restauracjach nie jest odpowiednio obsadzonych w danym tygodniu, przy czym niektóre zmiany mają za mało lub za dużo pracowników. To niedopasowanie może prowadzić do wolniejszej obsługi, zwiększonych kosztów pracy i wypalenia pracowników.

10. Prognoza (najlepsza do tworzenia kolorowych harmonogramów)

via Prognoza

Prognoza usprawnia planowanie projektów i zasobów poprzez oznaczanie zadań kolorami. Ułatwia to mapowanie oś czasu projektu, śledzenie przydziałów zespołów i identyfikację nadmiarowych pracowników.

Dzięki prognozie możesz szybko wykryć, kiedy ktoś jest dostępny do nowych zadań i zapewnić zrównoważone obciążenie pracą, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Funkcje platformy oparte na AI pomagają zarządzać całym cyklem życia projektu, od ofert po faktury, jednocześnie ograniczając pracę administracyjną. Możesz przeglądać plany według projektów lub poszczególnych członków zespołu i udostępniać harmonogramy zespołowi w celu lepszej komunikacji.

Najlepsze funkcje prognozy

Zaplanuj oś czasu projektu i śledź dostępność zespołu za pomocą kolorowych wykresów obciążenia, aby podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące zasobów

Skutecznie przydzielaj zasoby, równoważąc obciążenia pracą i zapobiegając opóźnieniom, zapewniając realizację projektów i dotrzymywanie terminów

Śledzenie i optymalizacja postępów w projektach w czasie rzeczywistym, wprowadzanie szybkich zmian dzięki natychmiastowemu wglądowi w celu uniknięcia wąskich gardeł i zwiększenia wydajności

Prognoza limitów

Prognoza nie zalicza wpłat na poczet zakończonych prac, co może prowadzić do rozbieżności w rozliczaniu projektu

Prognoza cenowa

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje prognozy

G2: 4. 2/5 (130+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o prognozie?

Interfejs użytkownika jest przyjazny dla użytkownika. Tworzenie nowego projektu jest szybkie. Zarządzanie zadaniami i planowanie jest proste i szybkie. Interfejs użytkownika ma również dobry czas reakcji.

Interfejs użytkownika jest przyjazny dla użytkownika. Tworzenie nowego projektu jest szybkie. Zarządzanie zadaniami i planowanie jest proste i szybkie. Interfejs użytkownika ma również dobry czas reakcji.

11. Asana (najlepsza do planowania zadań)

via Asana

Asana to oprogramowanie do zarządzania projektami z wieloma widokami do planowania projektów, w tym widokami listy, tablicy i kalendarza. Aplikacja umożliwia szybkie tworzenie zadań, przypisywanie ich do członków zespołu i ustawianie terminów za pomocą prostego, wizualnego układu. Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwia dostosowywanie zadań i priorytetów, zapewniając, że wszystko pozostaje na właściwym torze.

Oprócz zarządzania zadaniami, Asana łączy codzienne działania z większymi celami biznesowymi. Pomaga to utrzymać Teams w zgodzie z celami firmy, ułatwiając śledzenie postępów i upewniając się, że projekty są na dobrej drodze.

Najlepsze funkcje aplikacji Asana

Widok zaplanowanych zadań na maksymalnie siedem dni

Śledzenie nieograniczonej liczby działań i przechowywanie plików (do 100 MB na plik) w celu lepszego zarządzania projektami

Korzystaj z różnych metodologii zarządzania projektami dzięki funkcjom takim jak współpraca w aplikacji i przepływy pracy zatwierdzania

Ograniczenia Asany

Funkcja eksportu danych w aplikacji Asana mogłaby zostać ulepszona, a ponadto brakuje w niej poradników

Asana ceny

Osobiste: Free forever

Starter: 8,50 USD/miesiąc

Zaawansowane: 19. 21$/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Enterprise+: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Asana

G2: 4. 4/5 (10000+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (13000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asana?

Aplikacja ta bardzo przypadła mi do gustu, gdyż oferuje dynamiczny system zarządzania zadaniami, który integruje terminy, poziomy priorytetów i narzędzia do współpracy. Kalendarz i funkcje powiadomień zapewniają, że żadne terminy nie zostaną pominięte, a zadania są skutecznie oddelegowane między Teams. Czasami niestandardowe cykle pracy, zadania i poruszanie się po systemie może być przytłaczające, wymagając znacznego czasu i wysiłku, aby ustawić i opanować ustawione zadania i terminy działań następczych, ale gdy ktoś poświęci trochę czasu, staje się łatwiejszy w użyciu.

Aplikacja ta bardzo przypadła mi do gustu, gdyż oferuje dynamiczny system zarządzania zadaniami, który integruje terminy, poziomy priorytetów i narzędzia do współpracy. Kalendarz i funkcje powiadomień zapewniają, że żadne terminy nie zostaną pominięte, a zadania są skutecznie oddelegowane między Teams. Czasami niestandardowe cykle pracy, zadania i poruszanie się po systemie może być przytłaczające, wymagając znacznego czasu i wysiłku, aby ustawić i opanować ustawione zadania i terminy działań następczych, ale gdy ktoś poświęci trochę czasu, staje się łatwiejszy w użyciu.

czy wiesz, że chronoworking to nowy, wirusowy trend, który zmienia przyszłość pracy dla większości firm! Zamiast trzymać się tradycyjnych harmonogramów od 9 do 17, chronoworking zachęca pracowników do dostosowania godzin pracy do ich naturalnych rytmów biologicznych. To elastyczne podejście pozwala pracownikom wybrać godziny, które odpowiadają ich poziomowi energii, niezależnie od tego, czy są rannymi ptaszkami, czy nocnymi markami.

12. Monday. com (najlepsze do zrobienia listy rzeczy do zrobienia)

Monday. com oferuje intuicyjne narzędzie do planowania metodą "przeciągnij i upuść", które pomoże ci zaplanować dzień lub tydzień. Możesz łatwo zmieniać kolejność zadań i oznaczać je kolorami. Dostarcza on również automatycznych przypomnień o zbliżających się terminach, co pozwala zachować wydajność.

Dzięki funkcji śledzenia czasu Monday. com możesz monitorować, gdzie spędzasz najwięcej czasu i ustalać priorytety swojej pracy. Platforma została zaprojektowana z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (SMB), oferując intuicyjny i atrakcyjny wizualnie interfejs.

Monday. com najlepsze funkcje

Widok wszystkich zadań i projektów w jednym miejscu dzięki integracji z Kalendarzem Google

Dodaj status priorytetu do zadań, aby zapewnić odpowiedzialność zespołu

Stwórz niestandardowy pulpit z ponad 200 szablonami do łatwego zarządzania projektami

Monday. com limity

Narzędzia do filtrowania zadań mogą być ograniczające, a obszar "Moja praca" nie jest zbyt przydatny

Monday. com ceny

Free

Podstawowe: 12$ za licencję/miesiąc

Standard: 14 USD za licencję/miesiąc

Pro: 24$ za licencję/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Monday. com oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (12800+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (5300+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday. com?

Jedną z moich ulubionych części Monday jest możliwość niestandardowego dostosowania tablic do mojego projektu. Niezależnie od tego, czy chcę po prostu śledzić niektóre liczby, czy też śledzić trwający projekt, mogę zmieniać tytuły, kolory, typy i prawie wszystko inne, co przyjdzie mi do głowy z głównego widoku. Istnieje również mnóstwo opcji dostosowywania widoków w zależności od tego, jak chcesz coś śledzić lub prezentować w razie potrzeby. Jedynym minusem, jaki przychodzi mi do głowy, jest to, że czasami przeglądarka formularzy i tabele mają usterki, takie jak brak kolejności lub załączanie plików z cudzych formularzy.

Jedną z moich ulubionych części Monday jest możliwość niestandardowego dostosowania tablic do mojego projektu. Niezależnie od tego, czy chcę po prostu śledzić niektóre liczby, czy też śledzić trwający projekt, mogę zmieniać tytuły, kolory, typy i prawie wszystko inne, co przyjdzie mi do głowy z głównego widoku. Istnieje również mnóstwo opcji dostosowywania widoków w zależności od tego, jak chcesz coś śledzić lub prezentować w razie potrzeby. Jedynym minusem, jaki przychodzi mi do głowy, jest to, że czasami przeglądarka formularzy i tabele mają usterki, takie jak brak kolejności lub załączanie plików z cudzych formularzy.

13. Teamwork (najlepszy do prognozy zasobów)

via Teamwork

Teamwork to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala przydzielać zasoby lub czas do dowolnego projektu poprzez planowanie metodą "przeciągnij i upuść". Dzięki Teamwork można przewidzieć zasoby wymagane w przyszłych projektach i odpowiednio dostosować alokacje. Ułatwia to śledzenie potencjalnych wydatków każdego projektu i przewidywanie zysków.

Teams działa również jako narzędzie do planowania siły roboczej, zapewniając widoczność obciążenia pracą zespołu. Funkcja planowania "przeciągnij i upuść" umożliwia natychmiastowy przegląd dostępności członków zespołu, przydzielanie zadań i łatwe dostosowywanie zmian.

Najlepsze funkcje pracy zespołowej

Dostosuj terminy lub zakres projektu za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść

Twórz niestandardowe cykle pracy, automatyzuj zadania i generuj raporty dostosowane do twoich potrzeb w zakresie planowania

Zarządzaj projektami, śledź czas podlegający rozliczeniu i współpracuj z klientami, korzystając z szablonów, które można dostosowywać do własnych potrzeb

Ograniczenia pracy zespołowej

Większość funkcji odblokowywana jest dopiero w droższym planie lub wyższym

Ceny pracy zespołowej

Podstawowe: Free

Deliver: 13,99$ za użytkownika/miesiąc

Grow: $25. 99 USD za użytkownika/miesiąc

Skala: $69. 99 za użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje aplikacji Teamwork

G2: 4. 4/5 (1150+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (800+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Teamwork?

"Jeśli chodzi o wszystko, co chcę zorganizować lub zaplanować w moim cyklu pracy, Teamwork ma odpowiednią funkcję. Ponadto ma bardzo aktywny zespół programistów, który zawsze bada, zbiera opinie i dodaje nowe i ulepszone funkcje i poprawki. Od czasu do czasu natrafiam na małą usterkę. Prawie nigdy nie są one poważne.

"Jeśli chodzi o wszystko, co chcę zorganizować lub zaplanować w moim cyklu pracy, Teamwork ma odpowiednią funkcję. Ponadto ma bardzo aktywny zespół programistów, który zawsze bada, zbiera opinie i dodaje nowe i ulepszone funkcje i poprawki. Od czasu do czasu natrafiam na małą usterkę. Prawie nigdy nie są one poważne.

Uprość planowanie z ClickUp

Oprogramowanie do tworzenia harmonogramów typu "przeciągnij i upuść" upraszcza zarządzanie zadaniami i zwiększa wydajność Teams każdej wielkości. Każda platforma ma swoje mocne strony, takie jak zaawansowane integracje lub dostęp mobilny, zaspokajając różne potrzeby biznesowe.

Podczas gdy wszystkie powyższe narzędzia oferują podstawowe funkcje przeciągania i upuszczania dla zmian, brakuje im kompleksowej analityki lub funkcji zarządzania zadaniami.

W tym miejscu ClickUp wypełnia lukę. Zapewnia on planowanie i harmonogramowanie projektów, zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu w czasie rzeczywistym, komunikację w zespole, zarządzanie czasem i zarządzanie zasobami ludzkimi, spełniając wszystkie potrzeby biznesowe.

