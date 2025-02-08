Jak przyciąć nagranie ekranu, aby uzyskać lepszą jakość wideo?

Właśnie skończyłeś nagrywać samouczek, a potem zauważyłeś niepotrzebne paski narzędzi, zagracone tła i niewygodne obramowania zajmujące cenną przestrzeń na ekranie.

To frustrujące, prawda?

Te zakłócenia odciągają uwagę od zawartości i sprawiają, że nawet najlepsze wideo wyglądają nieprofesjonalnie. Dobra wiadomość jest taka, że można je łatwo naprawić.

Dzięki odpowiednim technikom kadrowania możesz oczyścić swoje wideo i nadać mu dopracowane, profesjonalne wykończenie. W tym poście pokażemy ci, jak przyciąć nagranie ekranu, aby uzyskać ostrzejszy, wolny od zakłóceń wynik. 🎯

60-sekundowe podsumowanie Kadrowanie nagrań ekranu eliminuje rozpraszające elementy i skupia uwagę widza. Czyste, przycięte wideo zwiększa profesjonalizm i jakość prezentacji

VLC Media Player oferuje darmowe opcje przycinania krok po kroku dla użytkowników komputerów z systemem Windows

Dedykowane narzędzia, takie jak OBS Studio i Camtasia upraszczają przycinanie wideo za pomocą wizualnych elementów sterujących

użytkownicy macOS mogą przycinać nagrania za pomocą iMovie lub uzupełniać je za pomocą QuickTime do przycinania

iPhone'y umożliwiają intuicyjne przycinanie za pomocą aplikacji Photos z predefiniowanymi proporcjami obrazu

Użytkownicy Androida mogą przycinać wideo za pomocą Zdjęć Google lub aplikacji innych firm, takich jak CapCut

Aplikacja Wszystko do pracy, taka jak ClickUp , może pomóc w tworzeniu, przechowywaniu i zarządzaniu nagraniami ekranu w jednym miejscu, aby zapewnić do nich łatwy dostęp

Dlaczego warto przycinać nagrania ekranu?

Nagrania ekranu są pełne wartościowej zawartości, ale elementy rozpraszające, takie jak powiadomienia lub puste przestrzenie, mogą odciągać uwagę od przekazu. Kadrowanie pomaga skupić uwagę widza na tym, co naprawdę ważne. Oto dlaczego jest to niezbędne w przypadku nagrań. 📃

Przyciąganie uwagi widzów: Wycięcie bałaganu pomaga widzom skupić się na tym, co ważne, ułatwiając śledzenie i zrozumienie przekazu

Ulepsza prezentację wideo: Czyste i dobrze przycięte wideo wyglądają na dopracowane i profesjonalne, dzięki czemu samouczki, prezentacje produktów i Czyste i dobrze przycięte wideo wyglądają na dopracowane i profesjonalne, dzięki czemu samouczki, prezentacje produktów i nagrane prezentacje są bardziej wciągające

Łatwiejsze udostępnianie i oglądanie: Przycinanie zmniejsza rozmiar pliku, dzięki czemu wideo można szybciej przesyłać, łatwiej udostępniać i płynniej oglądać na urządzeniach mobilnych

Jak przyciąć nagranie ekranu w systemie Windows

Przycinanie nagrań ekranu w systemie Windows jest proste - niezależnie od tego, czy używasz wbudowanych narzędzi, czy oprogramowania innych firm, oto jak sprawić, by wideo wyglądało ostro i profesjonalnie. 💁

Metoda 1: Korzystanie z VLC Media Player

VLC Media Player to nie tylko odtwarzacz - to darmowe, lekkie narzędzie z przydatnymi funkcjami edycji, takimi jak przycinanie. Oto jak przycinać nagrania ekranu:

Krok #1: Uruchom VLC Media Player

Zacznij od otwarcia VLC na swoim komputerze. Upewnij się, że aplikacja jest zaktualizowana do najnowszej wersji, aby uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji.

Krok #2: Załaduj nagranie ekranu

Kliknij menu Media *na górnym pasku nawigacyjnym i wybierz Otwórz plik. Przejrzyj swój system, aby zlokalizować i otworzyć nagranie ekranu, które chcesz przyciąć.

Krok #3: Dostęp do efektów i filtrów

Przejdź do menu Narzędzia i wybierz Efekty i filtry. To menu zawiera opcje umożliwiające modyfikację wyglądu wideo.

Krok 4: Przejdź do zakładki Efekty wideo

W oknie Efekty i filtry przejdź do zakładki Efekty wideo i kliknij podzakładkę Przycinanie. Ta sekcja umożliwia wprowadzenie określonych wartości dla kadrowania.

Krok #5: Wprowadź wartości kadrowania

Wprowadź wartości w pikselach dla obszarów, które chcesz przyciąć z Góry, Dołu, Lewej i Prawej.

⚠️ Uwaga: VLC nie wyświetla podglądu w czasie rzeczywistym podczas kadrowania, więc dostosuj wartości pikseli powoli. Aby uzyskać zrównoważony wygląd, użyj tej samej wartości dla przeciwnych stron - górnej i dolnej lub lewej i prawej.

Krok 6: Zapisz przycięte wideo

Zadowolony z kadrowania? Przejdź do Media > Konwertuj/Zapisz, dodaj wideo, wybierz MP4, kliknij klucz ustawień, włącz przycinanie, wybierz folder i naciśnij Start, aby zapisać.

Metoda 2: Korzystanie z dedykowanego oprogramowania do nagrywania ekranu

Dedykowane oprogramowanie narzędziowe do nagrywania ekranu dla systemu Windows często ma wbudowane funkcje edycji, które upraszczają kadrowanie. Aplikacje takie jak OBS Studio, Camtasia lub Bandicam zapewniają elastyczność i kontrolę wizualną.

Przyjrzyjmy się, jak z nich korzystać:

Krok #1: Wybierz odpowiednie oprogramowanie

Wybierz narzędzie do nagrywania ekranu i kamery internetowej z funkcją przycinania. OBS Studio i Camtasia to dobre opcje dla zaawansowanych użytkowników, podczas gdy Bandicam oferuje interfejs przyjazny dla początkujących.

Otwórz narzędzie do edycji, takie jak OBS, w którym chcesz przyciąć wideo

Krok #2: Otwórz narzędzie i zaimportuj nagranie

Uruchom wybrane oprogramowanie i załaduj nagranie ekranu. Opcja ta zazwyczaj znajduje się w menu File > Open lub Import Media.

Otwórz źródło multimediów w OBS

Krok #3: Lokalizacja narzędzia do przycinania

Zapoznaj się z opcjami edycji narzędzia do nagrywania ekranu, aby znaleźć narzędzie do wycinania. Poszukaj zakładek lub menu oznaczonych etykietami Edit, Trim lub Crop. Większość narzędzi zapewnia łatwą do zidentyfikowania ikonę lub przycisk przycinania.

Lokalizacja narzędzia do przycinania

Krok 4: Zdefiniuj obszar

Użyj narzędzia zaznaczania, aby podświetlić określony obszar wideo, który chcesz zachować. W zależności od możliwości narzędzia, możesz przeciągnąć krawędzie lub wprowadzić dokładne wymiary, aby dostosować pole kadrowania.

Dodawanie dokładnych wymiarów do przycinania

Krok #5: Zastosuj i wyświetl podgląd zmian

Potwierdź przycięcie i wyświetl podgląd edytowanego materiału wideo, aby upewnić się, że spełnia on Twoje oczekiwania. Niektóre narzędzia oferują widok podzielonego ekranu, aby porównać przyciętą wersję z oryginałem.

Stosowanie i podgląd zmian

Krok 6: Eksportowanie przyciętego wideo

Po przycięciu, zapisz wideo za pomocą Export lub Save As. Wybierz format pliku i jakość, np. MP4, który oferuje dobrą jakość i mniejsze rozmiary plików.

Jak przyciąć nagranie ekranu w systemie macOS

system macOS oferuje intuicyjne narzędzia do edycji wideo, które ułatwiają przycinanie nagrań ekranu. Niezależnie od tego, czy korzystasz z iMovie, edytorów online czy rozszerzeń Chrome do nagrywania ekranu, możesz łatwo stworzyć dopracowany produkt końcowy.

Oto przewodnik krok po kroku dotyczący przycinania wideo w systemie macOS. 💫

Metoda 1: Korzystanie z iMovie

iMovie to doskonałe narzędzie do edycji wideo preinstalowane w systemie macOS. Dostarcza ono solidnych możliwości kadrowania, dzięki czemu jest idealnym redaktorem wideo do skoncentrowanych nagrań ekranu.

Przyjrzyjmy się krokom:

Krok #1: Utwórz nowy projekt

Uruchom iMovie z folderu Aplikacje lub Wyszukiwarka Spotlight. Kliknij Utwórz nowy i wybierz Movie*, aby rozpocząć nowy projekt. Spowoduje to otwarcie pustego obszaru roboczego do edycji.

Krok #2: Zaimportuj nagranie ekranu

Kliknij przycisk Importuj multimedia. Przejdź do pliku nagrania ekranu, zaznacz go i kliknij przycisk Importuj zaznaczone. Przeciągnij zaimportowane wideo z biblioteki multimediów na oś czasu u dołu ekranu.

Krok #3: Wybierz Clip do edycji i uzyskaj dostęp do narzędzi przycinania

Kliknij klip wideo na osi czasu, aby aktywować narzędzia do edycji, a wokół niego pojawi się obramowanie. W panelu podglądu kliknij przycisk Crop to Fill, a nad całym klipem wideo pojawi się regulowana ramka.

Krok 4: Dostosowanie ramki przycinania i podglądu

Przeciągnij krawędzie ramki, aby skupić się na wybranym obszarze, zachowując spójne proporcje, aby uzyskać zrównoważony wygląd. Wyświetl podgląd kadrowania podczas odtwarzania, a gdy będziesz zadowolony, kliknij Zastosuj, aby sfinalizować.

Krok #5: Wyeksportuj przycięte wideo

Kliknij przycisk Udostępnianie w prawym górnym rogu iMovie. Wybierz Plik lub inną opcję eksportu, taką jak YouTube, dostosuj rozdzielczość i jakość, a następnie zapisz i prześlij plik do wybranej lokalizacji.

💡 FYI: Jeśli wideo ma standardowe wymiary, użyj domyślnych współczynników proporcji, aby przyspieszyć edycję.

Metoda 2: Wykorzystanie QuickTime do przycinania

QuickTime to prosty odtwarzacz multimedialny z podstawowymi funkcjami edycji, takimi jak przycinanie. Choć nie posiada on narzędzi do przycinania, dobrze współpracuje z innymi rejestratorami ekranu dla komputerów Mac, zapewniając płynny cykl pracy.

Zobaczmy, jak możesz tego użyć:

Krok #1: Załaduj nagranie ekranu

Możesz znaleźć QuickTime Player w folderze Aplikacje lub wyszukać go za pomocą Spotlight Search. Kliknij File > Open File... i wybierz New Screen Recording.

Krok #2: Nagraj wideo

Aby usunąć niechciane fragmenty z początku lub końca wideo, kliknij Edytuj -> Przycinanie. Dostosuj żółte uchwyty przycinania na pasku odtwarzania, aby wyodrębnić żądany fragment. Naciśnij Trim, aby zastosować zmiany.

Możesz nawet dostosować szybkość odtwarzania nagrania.

Krok #3: Zapisz edytowane wideo

Kliknij Plik > Eksportuj jako, aby wyeksportować przycięte wideo i wybrać rozdzielczość, taką jak 1080p lub 720p. Ponieważ QuickTime nie przycina wideo, otwórz wyeksportowany plik w iMovie lub oprogramowaniu innej firmy, aby przyciąć go w razie potrzeby.

Do zrobienia? QuickTime został pierwotnie opracowany przez Apple w 1991 roku i był jednym z pierwszych odtwarzaczy multimedialnych, które zapewniły wsparcie dla strumieniowego przesyłania wideo przez Internet. Utorował on drogę dla nowoczesnych odtwarzaczy wideo i narzędzi do edycji!

Jak przycinać nagrania ekranu na urządzeniach mobilnych

Gdy edycja na laptopie nie jest wygodna, na przykład podczas podróży, gdy brakuje czasu lub dostępu do komputera, telefon staje się idealną alternatywą dla edytora wideo online.

urządzenia iPhone i Android oferują wbudowane narzędzia do przycinania nagrań ekranu lub usuwania rozpraszających elementów. Zobaczmy jak to zrobić! 💪

Przycinanie nagrań ekranu na telefonie iPhone (iOS)

iPhone'y mają standardowe narzędzia do edycji, które pomagają udoskonalić samouczek lub prezentację. Wbudowana aplikacja Photos oferuje intuicyjny sposób dostosowywania nagrań. Zobaczmy, jak można z niej korzystać:

Krok #1: Przejdź do folderu Ostatnie

Uruchom aplikację Zdjęcia z ekranu głównego i przejdź do albumów lub folderu Wydarzenia. Tutaj znajdziesz nagranie ekranu, które chcesz przyciąć.

Krok #2: Wybierz wideo i uzyskaj dostęp do narzędzi do edycji

Stuknij miniaturkę wideo, aby otworzyć je na pełnym ekranie, a następnie kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do narzędzi edycji, w tym narzędzia do przycinania.

Krok #3: Użyj narzędzia Przytnij

Stuknij ikonę przycinania, która przypomina kwadrat z nakładającymi się liniami, u dołu ekranu. Na wideo pojawi się nakładka z siatką.

Przeciągnij rogi lub krawędzie siatki, aby skupić się na obszarze, który chcesz zachować. Stuknij przycisk Aspect Ratio w prawym rogu, aby wybrać predefiniowane proporcje, takie jak 16:9 lub kwadrat.

Pro Tip: Powiększ i pomniejsz dwoma palcami w celu precyzyjnego przycięcia. W przypadku mediów społecznościowych zachowaj spójny współczynnik proporcji, aby uzyskać dopracowany wygląd.

Krok 4: Zapisz zmiany

Po osiągnięciu zadowalającego efektu, stuknij przycisk Zrobione w celu zapisania wprowadzonych zmian. Przycięta wersja zastąpi oryginał, ale możesz wybrać Przywróć do oryginału w menu edycji, aby przywrócić poprzednią wersję.

wskazówka dla profesjonalistów: Zapisz kopię oryginalnego wideo przed edycją, aby zachować nietkniętą wersję do wykorzystania w przyszłości.

Jak przycinać nagrania ekranu na urządzeniach z systemem Android

Urządzenia z systemem Android powszechnie używają aplikacji Zdjęcia Google do edycji nagrań ekranu. Zobaczmy, jak można z niej korzystać:

Krok #1: Wejdź w tryb edycji

Po otwarciu aplikacji Zdjęcia Google z szuflady aplikacji, przejrzyj galerię, aby zlokalizować nagranie ekranu. Stuknij w miniaturkę wideo i wybierz ikonę Edytuj u dołu ekranu. Spowoduje to przejście do interfejsu edycji aplikacji.

szybka wskazówka: Pobierz wideo z Dysku Google na swoje urządzenie przed edycją i aktualizuj aplikację, aby uzyskać dostęp do wszystkich najnowszych funkcji edycji.

Krok #2: Otwórz narzędzie do przycinania

Stuknij w opcję Przycinaj. Pojawi się nakładka z siatką, umożliwiająca przycięcie wideo. Jeśli narzędzie do przycinania nie pojawi się, sprawdź uprawnienia aplikacji lub wypróbuj aplikację innej firmy, taką jak KineMaster lub CapCut.

Krok #3: Przycinanie wideo

Przeciągnij białe kółka lub linie na krawędziach siatki, aby dostosować kadr wideo. Aby zachować określony współczynnik proporcji, dotknij ikony współczynnika proporcji, która wygląda jak prostokąt ze strzałkami, i wybierz żądany współczynnik.

szybka wskazówka: Trzymaj się proporcji 16:9 dla YouTube i 1:1 dla Instagrama, aby zapewnić świetny wygląd wideo na obu platformach.

Krok 4: Podgląd zmian i zapisanie wideo

Naciśnij przycisk Odtwórz w edytorze, aby wyświetlić przycięte wideo. Sprawdź, czy nie ma żadnych niezamierzonych cięć lub pominiętych obszarów. Świetną wskazówką jest obejrzenie wideo w trybie pełnoekranowym, aby upewnić się, że przycięta sekcja jest zgodna z zamierzonym celem.

Stuknij Zapisz kopię u dołu ekranu. Spowoduje to utworzenie nowego pliku z przyciętymi zmianami, zachowując oryginalną wersję. Zmień nazwę przyciętego pliku, aby odróżnić go od oryginału, zwłaszcza jeśli zarządzasz wieloma wersjami tego samego nagrania.

Zaawansowane techniki i wskazówki dotyczące kadrowania

Wypróbuj te zaawansowane techniki kadrowania, aby uzyskać bardziej dopracowany wygląd i lepsze dopasowanie do platformy:

Tryb wypełnienia : Zmienia rozmiar wideo w celu dopasowania do określonych wymiarów bez zniekształceń, ale może przyciąć niektóre części. Dostosuj obszar za pomocą ustawień takich jak "środek" lub "północny wschód"

Tryb przycinania : Wyodrębnia precyzyjny region bez zmiany rozmiaru, zapewniając pełną kontrolę dzięki dokładnym współrzędnym lub wartościom procentowym

Automatyczna grawitacja (g_auto): Kadrowanie oparte na AI, które skupia się na najbardziej angażujących obszarach, takich jak twarze lub kluczowe obiekty

Więcej wskazówek dla kreatywnych cropping⚒️: Zachowanie jakości: Unikaj pikselizacji, zachowując oryginalną rozdzielczość i używając nakładek siatki do wyrównania

Zasada trzecia: Przed rozpoczęciem nagrywania ustaw ważne elementy wzdłuż linii siatki, aby uzyskać zrównoważony wygląd

Spójny branding: Zachowaj style kadrowania zgodne z identyfikacją wizualną marki

Podkreśl najważniejsze elementy: Skup się na kluczowej zawartości, takiej jak wersje demonstracyjne lub interfejsy użytkownika

Masz dość bałaganu związanego z zarządzaniem nagraniami ekranu? Wszyscy tam byliśmy - przewijaliśmy niezliczone pliki, próbując dowiedzieć się, gdzie jest wszystko. To koszmar dla wydajności.

W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, łączy ona zadania, dokumenty, rozmowy i - zgadłeś - nagrania ekranu na platformie opartej na AI. Organizuj, zarządzaj i usprawniaj przepływ pracy związany z nagrywaniem ekranu bez żadnych dodatkowych kłopotów. Niezależnie od tego, czy tworzysz samouczki, dokumentujesz procesy, czy zbierasz opinie, ClickUp pomoże Ci utrzymać wszystko w jednym miejscu.

Oto jak ClickUp może znacznie ułatwić Ci życie. 👇

Koniec kłopotów z planowaniem dzięki ClickUp Clips

Nagrywanie i udostępnianie nagrań ekranu za pomocą ClickUp Clips do współpracy wizualnej

Ciągłe przełączanie się między użytkownikami i niezręczne planowanie połączeń wideo na żywo może być frustrujące. ClickUp C lips eliminuje te kłopoty dzięki płynnej, asynchronicznej komunikacji wideo.

Zamiast czekać, aż wszyscy będą wolni lub wpisywać długie wyjaśnienia, wystarczy nacisnąć następny przycisk Record Clip i wysłać wiadomość w dogodnym dla siebie momencie. Niezależnie od tego, czy udostępniasz aktualizacje, udzielasz instrukcji, czy przekazujesz informacje zwrotne, Clips pozwala na jasną komunikację bez konieczności prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym.

A co najlepsze? Aplikacja Clips jest w pełni zintegrowana z ClickUp, dzięki czemu filmy wideo są dołączone do zadań, komentarzy lub dokumentów, co ułatwia zachowanie kontekstu wszystkiego. Możesz nagrywać narracje audio, a także swoją kamerę internetową i ekran w tym samym czasie.

Ponadto hub Clip gromadzi wszystkie nagrania pod jednym parasolem, dzięki czemu można je znaleźć w ciągu kilku sekund.

Łatwo znajdź kluczowe momenty wideo i wiadomości za pomocą ClickUp Brain

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące spotkań dzięki ClickUp Brain

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się przewijać wideo w kółko tylko po to, aby uchwycić ten jeden kluczowy szczegół, ClickUp Brain jest tutaj, aby ułatwić Ci życie.

Zintegrowany bezpośrednio z ClickUp asystent AI automatycznie transkrybuje Twoje klipy, tworząc wersję tekstową z możliwością wyszukiwania i znacznikami czasu. Koniec z szukaniem tego konkretnego momentu w wideo, ponieważ indeksuje każde wypowiedziane słowo w celu łatwego odniesienia.

Możesz nawet zadawać Brainowi pytania dotyczące transkrypcji, dzięki czemu poczujesz się, jakbyś miał osobistego asystenta, który pomoże Ci zrobić notatki z wideo.

Śledzenie opinii za pomocą ClickUp Chat

Udostępnianie nagrań wideo i usprawnianie komunikacji dzięki ClickUp Chat

Śledzenie opinii i aktualizacji na wielu platformach może być koszmarem, szczególnie w przypadku projektów nagrywania ekranu, w których komunikacja i zadania muszą być zsynchronizowane. To właśnie tutaj ClickUp Chat przychodzi na ratunek.

Wgląd w ClickUp: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewniają one szybką i wydajną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, utrzymując rozmowy w kontekście, a współpracę w miejscu pracy na właściwym torze.

Example➡️ W projekcie nagrywania ekranu członek zespołu może podzielić się opinią na temat klipu na czacie. Wiadomość zostaje przekształcona w zadanie, dzięki czemu osoba odpowiedzialna za aktualizację wideo może łatwo podjąć działania, a wszystko to bez opuszczania czatu.

Udostępnianie aktualizacji i ogłoszeń zespołu za pomocą ClickUp Chat

Ponadto ogłoszenia ułatwiają udostępnianie aktualizacji, takich jak finalizowanie nowych harmonogramów nagrywania lub wprowadzanie nowych wytycznych dotyczących edycji, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

AI Task Creation in Chat automatycznie przekształca konwersacje w zadania, upraszczając proces rejestrowania kolejnych kroków podczas edycji nagrań ekranu lub dyskusji na temat dostosowania zawartości.

A dzięki AI CatchUp członkowie zespołu mogą uzyskać szybkie, zwięzłe podsumowania trwających czatów bez konieczności przewijania długich historii czatów, aby nadrobić zaległości.

Wyeliminuj chaos za pomocą ClickUp

Edycja nagrania ekranu jest łatwa dzięki odpowiednim narzędziom. Programy iMovie i QuickTime umożliwiają łatwe kadrowanie, przycinanie i udoskonalanie materiałów wideo w celu skupienia się na tym, co najważniejsze. Od samouczków i prezentacji po kreatywną zawartość - dopracowane wideo pozostawi niezatarte wrażenie.

Poza podstawową edycją, narzędzia takie jak ClickUp Clips zwiększają wydajność cyklu pracy. Od transkrypcji za pomocą ClickUp Brain po współpracę z zespołem za pomocą Chat, aplikacja "wszystko do pracy" zapewnia, że każda część projektu pozostaje połączona i usprawniona.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!