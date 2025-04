10 najlepszych CRM dla doradców finansowych

Żonglowanie telefonami od klientów, zarządzanie portfelami i zapewnianie zgodności z przepisami - obciążenie pracą wydaje się nigdy nie kończyć. Jeśli dodamy do tego presję związaną z budowaniem silniejszych relacji z klientami, to lista rzeczy do zrobienia szybko staje się przytłaczająca.

To właśnie tutaj potężny CRM robi różnicę.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się najlepszym CRM dla doradców finansowych, które pomogą Ci rozwinąć swoją praktykę i zbudować silniejsze, trwałe relacje z klientami. 🤝

60-sekundowe podsumowanie Odpowiedni CRM pomaga doradcom finansowym zarządzać klientami, usprawniać cykl pracy i rozwijać swój biznes. Oto 10 najlepszych rozwiązań: ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami finansowymi i powiązań z klientami) Wealthbox CRM (najlepszy ze względu na intuicyjne i łatwe w użyciu cykle pracy) Redtail CRM (najlepszy do wspierania współpracy i komunikacji w zespole) Creatio (najlepsze dla wysoce elastycznych i dostosowanych rozwiązań) Salesforce Financial Cloud (najlepszy dla dużych przedsiębiorstw finansowych) Zoho CRM (najlepszy ze względu na zaawansowane funkcje i wartość w stosunku do ceny) Oracle NetSuite (najlepszy do zintegrowanego zarządzania biznesem) AdvisorEngine (najlepszy do płynnego zarządzania majątkiem) Microsoft Dynamics 365 (najlepszy dla rozwijających się organizacji finansowych) UGRU (najlepszy dla małych firm finansowych)

Czym jest CRM dla doradców finansowych?

CRM dla doradców finansowych to specjalistyczne oprogramowanie zaprojektowane w celu zarządzania i usprawnienia interakcji z klientami. Platformy te centralizują dane klientów, w tym dane osobowe, cele finansowe i historię komunikacji, zapewniając kompleksowy profil każdego klienta.

Pomagają one łatwo śledzić przeglądy portfolio, terminy podatkowe i rocznice inwestycji.

Dzięki automatyzacji CRM, monitorowanie, planowanie i raportowanie odbywa się bez wysiłku - dając Ci więcej czasu na wzmocnienie relacji z klientami.

🧠 Ciekawostka: Pierwszym namacalnym narzędziem CR M był Rolodex (zaprojektowany w 1956 roku), urządzenie służące do przechowywania fizycznych kart kontaktowych z informacjami o kliencie na odwrocie.

Czego należy szukać w CRM dla doradców finansowych?

Wybierając CRM dla doradców finansowych, zwróć uwagę na te kluczowe funkcje:

Bezproblemowa integracja: Poszukaj kompleksowego rozwiązania CRM, które płynnie integruje się z istniejącymi narzędziami, takimi jak plany finansowe i systemy zarządzania portfolio, aby zachować dokładność danych

Elastyczność niestandardowa: Upewnij się, że CRM pozwala na dodawanie i dostosowywanie pulpitów, pól i cykli pracy do unikalnych potrzeb biznesowych

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami: Priorytetem są systemy CRM z silnymi funkcjami bezpieczeństwa, w tym szyfrowaniem i tworzeniem kopii zapasowych danych, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami branżowymi, takimi jak RODO i HIPAA

Dostęp mobilny: Wybierz CRM, który oferuje funkcje mobilne, umożliwiając zarządzanie informacjami o klientach i zadaniami z dowolnego miejsca

Skalowalność i opłacalność: Wybierz system CRM, który może rozwijać się wraz z Twoim biznesem, oferując skalowalne funkcje i elastyczne plany cenowe

Ciekawostka: CRM powstał w latach 80-tych, kiedy to firmy zaczęły wykorzystywać bazy danych do rejestrowania i zarządzania interakcjami z klientami.

10 najlepszych CRM dla doradców finansowych

Odpowiedni CRM przekształca zarządzanie klientami, usprawnia operacje i napędza rozwój doradców finansowych. Oto lista 10 najlepszych CRM dla doradców finansowych. 👇

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami finansowymi i powiązań z klientami)

ClickUp to aplikacja do pracy, która jest tak samo pomocna dla doradców finansowych, jak i dla teamów z każdej branży.

ClickUp for Finance Teams płynnie łączy zarządzanie projektami z możliwościami CRM - organizując dane klientów, śledząc komunikację i automatyzując działania następcze.

ClickUp CRM

Wypróbuj ClickUp dla Teams CRM! Przyspiesz komunikację za pomocą jednego huba e-mail dzięki ClickUp CRM

CRM ClickUp zapewnia, że masz wszystko pod kontrolą, od ustawienia celów finansowych po śledzenie kont i obliczanie zysków.

Pulpity ClickUp

Pulpity ClickUp zapewniają płynne przejście od ogólnego planu finansowego do szczegółowych informacji. Pozwala monitorować alokację budżetu, wydatki i zyski w czasie rzeczywistym za pomocą ponad 50 konfigurowalnych kart.

Korzystaj z pulpitów ClickUp, aby analizować wartość życiową klienta, wyniki portfolio i wielkość transakcji

Dokumenty ClickUp

Co więcej, ClickUp Docs upraszcza organizację danych klientów dzięki skalowalnej strukturze dla portfolio i kluczowych dokumentów. Wygodne jest również udostępnianie zadań interesariuszom, ustawienie uprawnień użytkowników dla lepszej kontroli oraz korzystanie z komentarzy z edycją w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia komunikacji i zatwierdzania.

Za każdym razem, gdy wprowadzamy na rynek nowy produkt lub promocję, nasz zespół projektantów graficznych przesyła kreację za pośrednictwem ClickUp, a ja zamiast chodzić tam i z powrotem między e-mailami i spotkaniami, mogę po prostu skomentować dokument, co ogólnie sprawia, że cały proces jest bardziej wydajny i skuteczny. Powiedziałbym, że funkcja komentowania i ClickUp z łatwością oszczędzają mi około 50% czasu.

Współpracuj ze swoim zespołem, edytując dokumenty w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs

Dodatkowo, ClickUp oferuje różne szablony, aby dać Ci przewagę.

Na przykład szablon ClickUp CR M pomaga zarządzać relacjami z klientami i śledzić interakcje, podczas gdy szablon ClickUp Finance Management upraszcza budżetowanie, śledzenie celów i monitorowanie zysków.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wykorzystaj Integracje ClickUp: Połącz aplikacje takie jak Outlook i Google Drive z ClickUp i innymi narzędziami, z których już korzystasz

Scentralizuj komunikację z klientem: Zintegruj swoje e-maile bezpośrednio z ClickUp, aby usprawnić kontakt z klientem, wysyłanie aktualizacji, śledzenie odpowiedzi i wdrażanie klientów

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji platformy może być przytłaczające dla nowych użytkowników

Aplikacja mobilna ClickUp może nie oferować tych samych funkcji, co aplikacja komputerowa

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7 / 5 (9,000+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Przyjazne przypomnienie: Dbaj o dokładność danych CRM, regularnie przeglądając i usuwając nieaktualne dane.

2. Wealthbox CRM (najlepszy ze względu na intuicyjne i łatwe w użyciu cykle pracy)

via Wealthbox

Wealthbox to CRM przeznaczony dla doradców finansowych, którzy potrzebują łatwej w obsłudze platformy z kanałem społecznościowym do komunikacji w zespole w czasie rzeczywistym.

To oprogramowanie pozwala nadać osobisty charakter przepływowi pracy CRM, dodając emotikony do komentarzy i strumieni aktywności, aby zwiększyć zaangażowanie i dynamikę zespołu.

Najlepsze funkcje CRM Wealthbox

Dodawaj notatki do rekordów kontaktów bezpośrednio z pulpitu, wpisując ich nazwę

Kontaktuj się z klientami i członkami Teams za pośrednictwem kanału wiadomości na żywo

Dzwoń do klientów natychmiast, klikając ich numer telefonu, oszczędzając czas i upraszczając komunikację

Wysyłaj, przekazuj lub UDW wiadomości e-mail na prywatny adres Dropbox w Wealthbox, aby automatycznie połączyć je z odpowiednim kontaktem

Niestandardowe pola danych z tekstem, datami lub polami wyboru i organizuj je bez wysiłku za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Ograniczenia CRM Wealthbox

Złożoność systemu sprawia, że jego ustawienia są czasochłonne

Nawigacja między klientami wymaga zbyt wielu kliknięć, co spowalnia cykl pracy

Cennik CRM Wealthbox

Podstawowy: 59 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 75 USD/miesiąc za użytkownika

Premier: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CRM Wealthbox

G2: 4. 5 / 5 (100+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (140+ opinii)

Do zrobienia? Projektuje się, że rynek oprogramowania CRM będzie rósł rocznie w tempie 10,34% od 2024 do 2029 roku, osiągając 145. 60 mld USD do 2029 roku. Ten stały wzrost odzwierciedla rosnące globalne zapotrzebowanie na te rozwiązania.

3. Redtail CRM (najlepszy do wspierania współpracy i komunikacji w zespole)

via Redtail CRM

Redtail CRM to rozwiązanie do zarządzania komunikacją z klientami dla dużych firm finansowych. Oferuje narzędzia do zarządzania zadaniami, śledzenia sprzedaży i zwiększania zaangażowania klientów, a wszystko to przy płynnej integracji ze standardowymi narzędziami branżowymi.

Przyjazny dla użytkownika interfejs oprogramowania i solidne wsparcie zapewniają, że specjaliści finansowi mogą z łatwością go wdrożyć i używać.

Najlepsze funkcje CRM Redtail

Skorzystaj z Seminar, aby wyszukiwać, zarządzać kampaniami i śledzić zaangażowanie klientów

Wbudowane ścieżki audytu dla zgodności z SEC i FINRA

Zarządzaj harmonogramami swojego zespołu za pomocą konfigurowalnego kalendarza, który synchronizuje się z Office 365 i Kalendarzem Google

Przechwytuj i śledź interakcje z klientem za pomocą Notatek, zapewniając dostęp do całej historii klienta

Wsparcie zarządzania potokiem sprzedaży za pomocą narzędzia Opportunity Tracker, dzięki któremu żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty

Redtail CRM limit

Użytkownicy zgłaszają długie czasy reakcji obsługi klienta

Dodawanie i organizowanie zadań jest skomplikowane

Cennik CRM Redtail

Start: 45 USD/miesiąc za użytkownika

Wzrost: 65 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CRM Redtail

G2: 4. 3/5 (130+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (80+ opinii)

🧠 Ciekawostka: Termin "AI CRM" odnotował 4-krotny wzrost liczby wyszukiwań w Google od 2022 roku! Wzrost ten można przypisać generatywnej sztucznej inteligencji, robo-doradcom, analizie nastrojów i nie tylko.

4. Creatio (najlepsze dla wysoce elastycznych i dostosowanych rozwiązań)

via Creatio

Creatio CRM to w pełni konfigurowalna, kompleksowa platforma do zarządzania sprzedażą dla doradców finansowych. To, co wyróżnia Creatio, to skupienie się na komponowalnych aplikacjach sprzedażowych, umożliwiających zespołom finansowym dostosowanie CRM do ich unikalnych potrzeb bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności programistycznych.

Zbudowany na platformie klasy Enterprise, bez użycia kodu, Creatio pozwala doradcom organizować finanse, zarządzać potencjalnymi klientami, prognozować sprzedaż i śledzić interakcje z klientami, jednocześnie płynnie integrując się z innymi narzędziami.

Najlepsze funkcje CRM

Koordynuj zadania zespołu, synchronizuj kalendarze i e-maile oraz korzystaj z wbudowanych narzędzi komunikacyjnych do inteligentnych powiadomień

Obsługuj propozycje budżetowe , umowy i przetwarzanie zamówień za pośrednictwem wielokanałowych kanałów wsparcia

Automatyzacja i monitorowanie cyklu pracy od pozyskania klienta do zamknięcia transakcji, redukcja zadań wykonywanych ręcznie i zapewnienie spójności

Korzystaj z inteligentnych rekomendacji NBA (Next Best Action) i NBO (Next Best Offer), playbooków sprzedażowych i ścieżek decyzyjnych, które poprowadzą Twój zespół sprzedażowy

Creatio limit

Ceny Creatio mogą być wysokie dla małych i średnich Business z limitami budżetowymi

Użytkownicy zgłaszali problemy z funkcją aplikacji mobilnej

Creatio pricing

Wzrost: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 55 USD/miesiąc za użytkownika

Unlimited: 85 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje CRM

G2: 4. 7 / 5 (250+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (120+ opinii)

Pro Tip: Ustaw powiadomienia o kluczowych wydarzeniach dla klientów, takich jak rocznice inwestycji lub kamienie milowe. Dzięki temu komunikacja będzie zawsze na czas, a klienci będą mieli pewność, że zawsze dbasz o ich odsetki.

5. Salesforce Financial Cloud (najlepszy dla dużych przedsiębiorstw finansowych)

via Salesforce Financial Cloud

Salesforce Financial Services Cloud, oparty na AI i funkcjach branżowych, oferuje ujednolicony widok relacji z klientami, aby usprawnić podejmowanie decyzji.

To oprogramowanie CRM umożliwia połączenie różnych źródeł danych, w tym podstawowych systemów bankowych, platform majątkowych i platform ubezpieczeniowych.

Najlepsze funkcje chmury finansowej Salesforce

Wykorzystaj Einstein Relationship Insights do odkrywania możliwości, przewidywania potrzeb klientów i personalizowania rekomendacji finansowych

Widok wielu warstw relacji z klientami i podejmowanie kontekstowych działań w celu wzmocnienia powiązań z klientami

Osadź Salesforce Scheduler w swoim przepływie pracy, aby płynnie rezerwować spotkania, zwiększając efektywność interakcji z klientem i działań następczych

Limity chmury finansowej Salesforce

Licencje Salesforce są kosztowne w porównaniu do funkcji oferowanych przez dostawcę

Potrzeba więcej integracji, aby rozszerzyć funkcje, zwłaszcza w zakresie zarządzania majątkiem

cennik Salesforce Financial Cloud

Enterprise: 300 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Unlimited: 475 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Einstein 1 Sales: 700 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce Financial Cloud

G2: 4. 2 / 5 (90+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Do zrobienia? Michael McCafferty jest znany jako "ojciec CRM" za wynalezienie TeleMagic, pierwszego oprogramowania CRM, w 1985 roku.

6. Zoho CRM (najlepszy pod względem zaawansowanych funkcji i wartości w stosunku do ceny)

via Zoho CRM

Zoho CRM oferuje instytucjom świadczącym usługi finansowe wysoce elastyczne narzędzie do budowania silnej strategii CRM i świadczenia usług na najwyższym poziomie. Centralizuje wszystkie kluczowe dane klientów, pomagając zachować porządek, oferować spersonalizowane wsparcie i zwiększać rozwój biznesu.

Dzięki unikalnemu połączeniu możliwości AI i integracji z innymi firmami, Zoho CRM sprawia, że Twój zespół jest bardziej wydajny, przejrzysty i skoncentrowany na kliencie. Dodatkowo, jako oprogramowanie do śledzenia klientów, pozwala monitorować i zarządzać wszystkimi kontami finansowymi w jednym widoku.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Skorzystaj z Zia, asystenta AI Zoho, aby uzyskać inteligentne prognozy, przypomnienia i rekomendacje dotyczące najlepszych działań do podjęcia

Twórz niestandardowe prognozy AI dla dowolnego modułu, w tym standardowych i niestandardowych, za pomocą Prediction Builder

Połączenie Zoho CRM z ponad 100 popularnymi aplikacjami biznesowymi, w tym Zoho Finance Plus, Zoho Survey i Zoho Sign

Ustal priorytety potencjalnych klientów gotowych do sprzedaży, oceniając ich dane demograficzne i behawioralne za pomocą funkcji Lead Scoring

Zoho CRM limit

Stroma krzywa uczenia się przy ustawianiu niestandardowych opcji bez odpowiedniego szkolenia

Czas reakcji obsługi klienta mógłby ulec poprawie

Ceny Zoho CRM

Standard: 30 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalny: 35 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 50 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 65 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4. 1 / 5 (2,700+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (6,800+ opinii)

94% doradców finansowych korzysta z mediów społecznościowych do zrobienia biznesu.

7. Oracle NetSuite (najlepszy do zintegrowanego zarządzania biznesem)

via NetSuite

Dla doradców finansowych zmagających się z danymi klientów, transakcjami i złożonymi finansowymi wskaźnikami KPI, Oracle NetSuite oferuje elastyczną platformę do udoskonalania procesów CRM.

Definiuje go zdolność do wykraczania poza tradycyjne funkcje CRM. Od zarządzania budżetami klientów po śledzenie prowizji i zapewnianie zgodności z przepisami, NetSuite łączy wydajność z precyzją. Jego integracja z ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) zapewnia zakończoną zgodność między interakcjami z niestandardowymi klientami a danymi finansowymi zaplecza.

Najlepsze funkcje Oracle NetSuite

Ułatw zarządzanie relacjami z partnerami, zarządzając wspólnymi kampaniami marketingowymi, prognozami sprzedaży i prowizjami za pomocą narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym

Skorzystaj z wersji mobilnej, aby wyświetlić kalendarze, zaktualizować informacje o kliencie lub rejestrować interakcje w podróży

Usprawnij automatyzację marketingu poprzez zarządzanie kampaniami, śledzenie wyników i dopasowywanie potencjalnych klientów do lejka sprzedażowego

Usprawnij zarządzanie obsługą klienta dzięki automatyzacji obsługi spraw, portalom dla klientów online i narzędziom bazy wiedzy do samoobsługi

Oracle NetSuite limit

Proces wdrożenia jest złożony i często wymaga wsparcia IT

Wysokie koszty licencji i utrzymania sprawiają, że nie nadaje się on dla mniejszych firm

Ceny Oracle NetSuite

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Oracle NetSuite

G2: 4. 0/5 (ponad 3 500 opinii)

Capterra: 4. 2/5 (ponad 1600 opinii)

8. AdvisorEngine (najlepszy do płynnego zarządzania majątkiem)

przez AdvisorEngine

AdvisorEngine CRM to dostawca narzędzi do personalizacji interakcji z klientami, organizacji cyklu pracy i bardziej efektywnego zarządzania codziennymi operacjami. Jego funkcje upraszczają złożone zadania, poprawiają relacje z klientami i usprawniają komunikację. Rozwiązanie to pomaga zachować porządek, jednocześnie zapewniając klientom zależność.

Najlepsze funkcje AdvisorEngine

Kontaktuj się z potencjalnymi klientami i klientami za pomocą integracji bez kodu, aby zwiększyć wydajność

Zastosuj zarządzanie kontaktami oparte na danych, aby usprawnić interakcje z klientami, umożliwiając spersonalizowaną obsługę w każdym punkcie kontaktu

Usprawnij zarządzanie portfelem poprzez automatyzację równoważenia i niestandardowe ustawienia podatkowe, aby zagwarantować zgodność z przepisami

Ograniczenia AdvisorEngine

Zarządzaniu dokumentami brakuje wydajności w porównaniu do poprzedniego systemu opartego na serwerze

Aktualizacje oprogramowania są ograniczone przez starszą platformę bazową, w wyniku czego są one niezgrabne i przestarzałe

Cennik AdvisorEngine

AdvisorEngine CRM: 65 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje AdvisorEngine

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 4/5 (20+ opinii)

🧠 Zabawny fakt: Doradcy finansowi mogą czasami działać jako nieformalni doradcy małżeńscy, nawigując w finansowych nieporozumieniach między parą i sugerując rozwiązania.

9. Microsoft Dynamics 365 (najlepszy dla rozwijających się organizacji finansowych)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 to wszechstronne rozwiązanie dostosowane do CRM i zarządzania projektami. Jego kluczowym wyróżnikiem jest integracja zarządzania finansami z zaawansowaną AI, ułatwiająca prognozę przepływów pieniężnych w czasie rzeczywistym, zarządzanie podatkami i analizę wyników biznesowych.

Dzięki wbudowanej skalowalności i płynnej integracji z ekosystemem Microsoft, Dynamics 365 pozwala zachować elastyczność i rozwijać się w stale ewoluującej branży.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365

Obsługa złożonych jurysdykcji podatkowych, stawek i możliwości odliczeń dzięki ujednoliconemu modelowi danych podatkowych

Bezproblemowe połączenie z aplikacjami Microsoft 365 i innymi narzędziami biznesowymi w celu ujednolicenia cyklu pracy

Przyspiesz proces zamknięcia finansowego dzięki automatyzacji i samoobsługowej analityce, oszczędzając czas i redukując błędy

Microsoft Dynamics 365 limit

Interfejs może być postrzegany jako mniej intuicyjny w porównaniu do innych rozwiązań CRM

Użytkownicy raportowali sporadyczne spowolnienia systemu, szczególnie podczas obsługi dużych zbiorów danych

Ceny Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Finance: 210 USD/miesiąc za użytkownika

Dynamics 365 Finance Premium: 300 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365

G2: 4. 0 / 5 (700+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (5,780+ opinii)

Pro Tip: Segmentuj swoich klientów w oparciu o ich cele finansowe i potrzeby. Dostosuj swoją komunikację do różnych grup, aby oferować bardziej celowe i odpowiednie usługi, dzięki czemu Twoje interakcje będą miały większy wpływ.

10. UGRU (najlepszy dla małych firm finansowych)

via UGRU

UGRU integruje CRM, oprogramowanie do planowania finansowego, automatyzację marketingu i księgowość projektów. Pomaga zarządzać interakcjami z klientami i portfelami finansowymi obok siebie, ułatwiając śledzenie obu aspektów pracy.

Oprócz CRM i narzędzi do planowania, UGRU zawiera funkcje księgowe, takie jak fakturowanie i pulpity finansowe. Funkcje te upraszczają codzienne operacje i zapewniają jasny wgląd w kondycję finansową Twojego biznesu.

Najlepsze funkcje CRM

Przechowuj dokumenty klientów, skrypty rozmów, szablony e-maili i inne zasoby w jednej bibliotece

Wizualizuj i śledź możliwości sprzedaży oraz prognozy przepływów pieniężnych dzięki raportom pipeline, dającym jasny obraz potencjału Twojego biznesu

Pozostań w kontakcie z klientami i potencjalnymi klientami dzięki narzędziom do masowej wysyłki e-maili, automatyzacji e-maili i analityce kampanii

UGRU limit

Niektórzy dostawcy uważają, że ceny nie są adekwatne do wartości usługi

Interfejs jest mniej intuicyjny w porównaniu do innych platform CRM

Cena UGRU

CRM Plus: 59 USD/miesiąc dla trzech użytkowników

Wydajność: 139 USD/miesiąc dla trzech użytkowników

Profesjonalny: 179 USD/miesiąc dla trzech użytkowników

Advisor Pro: 324 USD/miesiąc dla trzech użytkowników

oceny i recenzje UUG

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

ClickUp dla lepszych połączeń z klientami

Znalezienie odpowiedniego CRM jest kluczem do utrzymania silnych powiązań z klientami i płynnego działania firmy.

ClickUp wyróżnia się tym, że łączy CRM i narzędzia do zarządzania projektami, zapewniając przejrzysty widok danych klientów, komunikacji i portfeli finansowych - wszystko w jednym miejscu. Konfigurowalne pulpity, dokumenty i szablony sprawiają, że organizowanie, śledzenie i współpraca są łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jest to niezawodne rozwiązanie dla teamów finansowych, które chcą być na bieżąco z dużymi celami i codziennymi zadaniami.

