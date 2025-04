Najważniejsze wskaźniki KPI i metryki łańcucha dostaw do śledzenia

Co się dzieje, gdy tracisz śledzenie drobnych rzeczy w swoim łańcuchu dostaw?

opóźniona dostawa w tym miejscu, błędna kalkulacja zapasów w tamtym - zanim się zorientujesz, skargi klientów piętrzą się, koszty rosną, a wydajność spada. Zarządzanie łańcuchem dostaw jest złożone, ale prawdziwym wyzwaniem jest wiedzieć, co mierzyć i jak optymalizować wydajność.

Właśnie w tym pomagają wskaźniki KPI łańcucha dostaw:

zidentyfikuj nieefektywności, zanim przerodzą się w większe problemy ✅ Zoptymalizuj procesy, aby obniżyć koszty i skrócić czas realizacji zamówień ✅ Zwiększ zadowolenie klientów, zapewniając płynne dostawy

W tym artykule omówimy najważniejsze kluczowe wskaźniki wydajności łańcucha dostaw, dlaczego mają one znaczenie i jak ich śledzenie może pomóc w osiąganiu lepszych wyników - szybciej i mądrzej.

60-sekundowe podsumowanie KPI łańcucha dostaw to mierzalne wskaźniki, które mierzą efektywność i wydajność łańcucha dostaw

KPI można podzielić na wskaźniki operacyjne, finansowe i dotyczące obsługi klienta

Kluczowe wskaźniki łańcucha dostaw obejmują dokładność zamówień, terminowość dostaw, rotację zapasów, wskaźnik zapełnienia i czas cyklu cash-to-cash. Te wskaźniki KPI pomagają firmom identyfikować wąskie gardła, zmniejszać opóźnienia i poprawiać wydajność łańcucha dostaw

Wybór odpowiednich wskaźników KPI wymaga dostosowania ich do celów biznesowych, skupienia się na możliwych do wykonania metrykach i korzystania z branżowych benchmarków

Aby skutecznie wdrożyć wskaźniki KPI, firmy powinny ustawić jasne cele, śledzić metryki przy użyciu danych w czasie rzeczywistym i stale analizować wydajność

Korzystaj z oprogramowania do ustawiania i śledzenia KPI w celu osiągnięcia KPI łańcucha dostaw

Zrozumienie kluczowych wskaźników wydajności łańcucha dostaw

Kluczowe wskaźniki wydajności łańcucha dostaw (KPI) to wymierne metryki, które mierzą wydajność, niezawodność i zgodność z celami biznesowymi.

na przykład: Wskaźnik terminowości dostaw : Mierzy, jak niezawodnie dostawcy dotrzymują terminów

Czas realizacji zamówienia: Śledzenie czasu realizacji zamówień od momentu ich złożenia do dostawy

Dokładność zapasów: Zapewnia zgodność poziomów zapasów z rzeczywistymi stanami magazynowymi, zmniejszając ilość odpadów lub niedoborów

Kategorie wskaźników KPI łańcucha dostaw

Wskaźniki KPI łańcucha dostaw dzielą się na trzy kategorie:

Operacyjne : Wskaźniki takie jak czas cyklu realizacji zamówienia i wskaźnik rotacji zapasów pozwalają śledzić wydajność i efektywność procesów łańcucha dostaw

💵 Finansowe : Wskaźniki takie jak koszt sprzedanych towarów (COGS) i koszty transportu koncentrują się na zarządzaniu kosztami i rentowności

Zorientowanie na klienta: Wskaźniki takie jak wskaźnik dostaw na czas i wskaźnik doskonałych zamówień pozwalają ocenić zadowolenie klientów i wydajność dostaw

Kategorie te współpracują ze sobą, aby zapewnić kompleksowy widok kondycji łańcucha dostaw.

Jak wskaźniki KPI łańcucha dostaw odnoszą się do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Wskaźniki KPI współpracują z systemami ERP. Pomyśl o platformach ERP jako o centralnym hubie, który łączy dane z różnych działów, umożliwiając pomiar wydajności łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym i przekształcenie tych spostrzeżeń w znaczące działania.

Kluczowe wskaźniki KPI łańcucha dostaw

Wybraliśmy najważniejsze wskaźniki KPI łańcucha dostaw, które można śledzić; oto one:

Współczynnik zamówień doskonałych

Perfect Order Rate (POR) mierzy odsetek zamówień dostarczonych bez błędów od początku do końca. Oznacza to, że każdy krok procesu, od złożenia zamówienia po kompletację, pakowanie, wysyłkę i dostawę, jest zakończony bezbłędnie. Bez opóźnień, uszkodzeń, nieprawidłowych elementów i brakującej dokumentacji. To złoty standard w zakresie zadowolenia klientów, planowania zapasów i wydajności łańcucha dostaw.

Wskaźnik zamówień doskonałych (%) = (liczba zamówień doskonałych / całkowita liczba zamówień) × 100

Osiągnięcie wysokiego wskaźnika doskonałych zamówień bezpośrednio odzwierciedla jak dobrze przebiegają operacje magazynowe. Gdy wszystko w magazynie pełni swoją funkcję - dokładne zarządzanie zapasami, precyzyjna kompletacja zamówień i wydajne procesy pakowania - zmniejsza to liczbę błędów i zapewnia, że zamówienia są zgodne z zapotrzebowaniem klientów.

Jak poprawić POR:

Korzystaj z zautomatyzowanych systemów zarządzania zapasami i zamówieniami

Wdrożenie skanowania kodów kreskowych w celu zmniejszenia liczby błędów podczas kompletacji i pakowania

Regularny audyt i optymalizacja cyklu pracy w magazynie

Porada dla profesjonalistów: Nawet 1% spadek wskaźnika POR może prowadzić do utraty klientów. Nadaj priorytet redukcji błędów na każdej scenie realizacji zamówienia.

Czas cyklu Cash-to-Cash

Czas cyklu Cash-to-Cash (C2C) mierzy jak długo trwa przekształcenie gotówki wydanej na zapasy w przychody ze sprzedaży. Śledzi on czas pomiędzy zapłatą dostawcom a otrzymaniem płatności od niestandardowych klientów. Krótszy C2C oznacza lepszą wydajność i płynność finansową.

Optymalizując C2C, możesz zwiększyć płynność i kapitał obrotowy, zapewniając płynne operacje finansowe i silniejsze relacje z dostawcami.

C2C (dni) = DIO + DSO - DPO

Gdzie:

DIO : Dni zalegania zapasów

DSO : Dni zaległej sprzedaży

DPO: Zaległe dni płatności

Zobowiązania (AP) odgrywają dużą rolę w tym, jak długo firma płaci swoje rachunki. Przy dobrym zarządzaniu, pozwala to Businessowi na wydłużenie terminów płatności bez narażania się na opłaty za zwłokę. Ponadto oprogramowanie logistyczne może pomóc uwolnić gotówkę, poprawić przepływ środków pieniężnych i ułatwić negocjowanie lepszych ofert z dostawcami. Chodzi o to, aby finanse były elastyczne, a relacje silne!

Jak poprawić C2C:

Czas cyklu zamówienia klienta

Czas cyklu zamówienia klienta (COCT) mierzy całkowity czas potrzebny na realizację zamówienia klienta - od momentu jego złożenia do dostarczenia. Podkreśla on wydajność procesów zarządzania zamówieniami i ich realizacji oraz bezpośrednio wpływa na zadowolenie klientów.

Krótszy czas cyklu łańcucha dostaw często prowadzi do większego zadowolenia klientów i powtarzalności transakcji.

Czas cyklu zamówienia klienta (w dniach) = Data dostawy zamówienia - Data złożenia zamówienia

Jak poprawić COCT:

Korzystaj z zautomatyzowanych systemów zarządzania zamówieniami

Optymalizacja procesów kompletacji, pakowania i wysyłki

Śledzenie i eliminowanie wąskich gardeł w dostawach

Wskazówka dla profesjonalistów: Czas cyklu zamówienia klienta (COCT) odgrywa dużą rolę w spotkaniu z umowami o poziomie usług (SLA) i jest kluczowym wskaźnikiem KPI dla zaopatrzenia. Pokazuje, czy dotrzymujesz obietnic dostawy.

Współczynnik wypełnienia

Współczynnik zapełnienia pokazuje jak dobrze realizujesz zamówienia klientów z bieżących zapasów. Jest to prosty, ale potężny wskaźnik, który odzwierciedla, jak skutecznie zapasy zaspokajają popyt.

Współczynnik zapełnienia jest ściśle powiązany z brakami magazynowymi i zarządzaniem zapasami. Niski wskaźnik zapełnienia często wskazuje na braki magazynowe, co prowadzi do nietrafionej sprzedaży i niezadowolenia klientów. Dobre zarządzanie zapasami, takie jak dokładna prognoza i terminowe uzupełnianie zapasów, jest kluczem do utrzymania wysokiego wskaźnika zapełnienia.

Współczynnik wypełnienia (%) = (elementy dostarczone na czas / łączna liczba zamówionych elementów) ×100

🚀 Jak poprawić współczynnik wypełnienia:

Korzystaj z dokładnej prognozy popytu

Wdrażanie procesów uzupełniania zapasów na czas

Optymalizacja systemów zarządzania zapasami

Czy wiesz? Gdy utrzymujesz odpowiedni poziom zapasów, zmniejszasz liczbę braków magazynowych i sprawiasz, że klienci są zadowoleni i lojalni. Wysoki wskaźnik zapełnienia pokazuje, że jesteś wydajny i zaangażowany w spotkanie z oczekiwaniami i potrzebami klientów.

Dni dostaw zapasów

Wskaźnik IDS (Inventory Days of Supply) mierzy Ile dni mogą wystarczyć bieżące zapasy w oparciu o średnie dzienne zużycie lub sprzedaż. Jest to krytyczny wskaźnik służący do równoważenia poziomów zapasów z popytem, zapewniając, że nie ma nadmiernych zapasów ani nie zabraknie kluczowych produktów.

Aby zoptymalizować IDS, należy korzystać z danych historycznych w celu wykrycia trendów i uwzględnienia sezonowości. Ponadto analizy w czasie rzeczywistym, takie jak bieżące zamówienia i zmiany na rynku, pomagają w dopracowaniu prognoz. Praca zespołowa w zakresie sprzedaży, marketingu i łańcucha dostaw zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie.

IDS (dni) = aktualny stan zapasów / średnie dzienne zużycie

🚀 Jak poprawić IDS:

Wykorzystanie danych historycznych do poprawy prognozy popytu

Monitoruj analizy w czasie rzeczywistym pod kątem zmian na rynku

Dostosuj plan zapasów do zespołów sprzedaży i marketingu

Porada dla profesjonalistów: Regularnie monitoruj dokładność prognozy i dostosowuj ją w oparciu o rzeczywiste wzorce popytu, aby stale poprawiać efektywność zarządzania zapasami.

Dokładność listów przewozowych

Dokładność rachunków za fracht gwarantuje, że faktury za fracht są zgodne z uzgodnionymi stawkami, usługami i szczegółami przesyłki. Dokładne rachunki pozwalają uniknąć nadpłat, sporów i niepotrzebnych kłopotów w procesie logistycznym.

Prawidłowe rachunki za fracht zapewniają płynne działanie logistyki łańcucha dostaw. Błędy mogą prowadzić do wyższych kosztów, opóźnień w płatnościach i pogorszenia relacji z przewoźnikami. W przypadku transportu LTL, gdzie przesyłki dzielą przestrzeń, a koszty zależą od wagi, wymiarów i dodatkowych usług, błędy w rozliczeniach mogą szybko się piętrzyć.

Dokładność listów przewozowych (%) = (całkowita liczba listów przewozowych / liczba dokładnych listów przewozowych) × 100

Jak poprawić dokładność listów przewozowych:

Korzystaj z zautomatyzowanych systemów audytu ładunków

Weryfikacja szczegółów przesyłki przed wystawieniem faktury

Regularnie przeglądaj i uzgadniaj umowy z przewoźnikami

Dni zaległej sprzedaży

Wskaźnik DSO (ang. Days Sales Outstanding) mierzy średnią liczbę dni potrzebnych firmie na zebranie płatności po sprzedaży. Jest to kluczowy wskaźnik tego, jak skutecznie firma zarządza swoimi należnościami.

Niższy wskaźnik DSO oznacza szybsze odzyskiwanie należności i zdrowszy przepływ gotówki, co pozwala firmom na reinwestowanie w działalność operacyjną i zmniejszenie zależności od finansowania zewnętrznego. Z drugiej strony, wysoki wskaźnik DSO wskazuje na opóźnienia w płatnościach, wiążąc gotówkę i zwiększając ryzyko złych długów.

DSO (dni) = (całkowita sprzedaż kredytowa / należności) × liczba dni

Jak poprawić wskaźnik DSO:

Ustaw wyczyszczone warunki i zasady płatności

Korzystaj z zautomatyzowanych systemów fakturowania i płatności

Wdrażanie proaktywnych procesów windykacyjnych

Obrót zapasami

Obrót zapasami śledzi jak często firma sprzedaje i uzupełnia zapasy w czasie, odzwierciedlając efektywność zarządzania zapasami.

Wysoki wskaźnik rotacji zapasów wskazuje na efektywne zarządzanie zapasami i wysoką sprzedaż, ale może wiązać się z ryzykiem braku zapasów. Niski obrót sugeruje nadmierne zapasy lub powolną sprzedaż, co zwiększa koszty utrzymania.

Obrót zapasami = koszt sprzedanych towarów (COGS) / średni stan zapasów

Jak poprawić obrót zapasami:

Zwiększ dokładność prognozy popytu

Usprawnienie procesów ponownego zamawiania i uzupełniania zapasów

Optymalizacja poziomów zapasów w celu dopasowania do popytu

Zwrot z inwestycji w marżę brutto

Zwrot z inwestycji marży brutto (GMROI) mierzy rentowność zapasów poprzez ocenę marży zysku brutto dla każdego dolara zainwestowanego w zapasy. Podkreśla on efektywność finansową zarządzania zapasami.

GMROI pomaga również określić najbardziej dochodowe elementy i zoptymalizować zapasy w celu uzyskania lepszych wyników. Regularne śledzenie pozwala dostosować ceny, mądrzej zarządzać zapasami i skupić się na produktach o wysokiej marży, zapewniając trwałą rentowność.

GMROI = marża brutto / średni koszt zapasów

Marża brutto to różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami sprzedanych towarów (COGS). Wysoki wskaźnik GMROI oznacza, że zapasy przynoszą wysokie zyski, podczas gdy niski wskaźnik GMROI sygnalizuje nieefektywność, taką jak nadmierne zapasy lub produkty o niskiej marży.

Jak poprawić GMROI:

Skoncentruj się na produktach o wysokiej marży

Optymalizacja poziomów zapasów w celu obniżenia kosztów utrzymania

Regularnie przeglądaj i dostosowuj strategie cenowe

Szybkość zapasów

Inventory Velocity śledzi jak szybko zapasy przemieszczają się w łańcuchu dostaw, od zakupu do sprzedaży. Pokazuje, jak skutecznie zarządzasz zapasami i zaspokajasz popyt. Szybszy obrót zapasami obniża koszty utrzymania i poprawia przepływ gotówki, bezpośrednio wpływając na tryby. Szybki obrót oznacza mniej pieniędzy w magazynie i mniejsze ryzyko przeterminowania produktów.

Szybkość zapasów pomaga również kształtować strategie cenowe. Elementy o dużej szybkości mogą obsługiwać niższe marże ze względu na większą sprzedaż ilościową, podczas gdy wolno rotujące elementy mogą wymagać rabatów lub promocji w celu oczyszczenia zapasów.

Szybkość zapasów = koszt sprzedanych towarów (COGS) / średni koszt zapasów

Jak poprawić szybkość zapasów:

Poprawa prognozy popytu w celu dopasowania zapasów do sprzedaży

Usprawnienie procesów zaopatrzenia i uzupełniania zapasów

Korzystaj z promocji lub rabatów, aby wyczyścić wolno rotujące zapasy

Najlepsze praktyki dotyczące wyboru właściwych wskaźników KPI

Wybór odpowiednich wskaźników KPI dla łańcucha dostaw może wydawać się przytłaczający, ale nie musi tak być. Oto kilka praktycznych wskazówek, które ułatwią ten proces:

Dostosowanie wskaźników KPI do celów biznesowych

Zadaj sobie pytanie: "Co tak naprawdę staramy się osiągnąć? " Każdy wybrany wskaźnik KPI łańcucha dostaw powinien być powiązany z głównymi celami strategicznymi, niezależnie od tego, czy chodzi o obniżenie kosztów operacyjnych, przyspieszenie dostaw, czy zwiększenie zadowolenia klientów.

Przykład: Jeśli celem firmy jest poprawa przepływu gotówki, należy skupić się na takich wskaźnikach jak czas cyklu gotówka-sklep i zaległe dni sprzedaży. Jeśli priorytetem jest zadowolenie klienta, należy położyć nacisk na wskaźnik doskonałych zamówień i czas cyklu zamówień.

Zachowaj mierzalne i wykonalne wskaźniki KPI

Niejasne cele, takie jak "lepsza wydajność", nie zaprowadzą Cię daleko. Skup się na konkretnych, mierzalnych wskaźnikach, na które Twój Teams może mieć wpływ.

Przykład: Zamiast dążyć do "poprawy zarządzania zapasami", ustaw jasny cel, taki jak "zmniejszenie liczby dni zapasu z 45 do 30 w ciągu następnego kwartału". zamień "Szybsze dostawy" na skrócenie czasu cyklu zamówienia o 10% w ciągu sześciu miesięcy.

Ułatwia to śledzenie postępów i daje zespołowi jasny cel, do którego należy dążyć.

Wybierz to, co jest istotne

Nie każdy wskaźnik ma znaczenie dla wszystkich. Dostosuj wskaźniki KPI do swoich odbiorców.

Przykład:

Zespoły magazynowe: Śledzenie wskaźnika rotacji zapasów i wskaźnika zapełnienia w celu oceny wydajności zapasów

Zespoły ds. zaopatrzenia: Skoncentruj się na czasie realizacji zamówienia przez dostawcę i koszcie zamówienia, aby usprawnić działanie dostawców

Teams obsługi klienta: Priorytetowo traktuj dokładność zamówień i czas cyklu zamówień klienta, aby klienci byli zadowoleni

Porada dla profesjonalistów: Zaangażuj każdy Teams w wybór wskaźników KPI. Gdy Teams mają wpływ na to, co śledzą, wskaźniki stają się ich celami, a nie tylko nakazami firmy.

Mniej znaczy więcej

Nie przytłaczaj siebie ani swojego zespołu śledzeniem zbyt wielu wskaźników KPI. Kuszące jest monitorowanie wszystkiego, ale często powoduje to zamieszanie i osłabia koncentrację. Zamiast tego wybierz kilka kluczowych wskaźników łańcucha dostaw, które naprawdę mają znaczenie.

Zacznij od 3-5 kluczowych wskaźników KPI dla każdego obszaru łańcucha dostaw

W przypadku zapasów, zamiast śledzenia 15 wskaźników, trzymaj się wskaźnika rotacji zapasów, dni dostaw i wskaźnika zapełnienia

Regularnie przeglądaj wskaźniki KPI

Wskaźniki KPI nie są ustawione w kamieniu; muszą ewoluować wraz ze zmianą warunków biznesowych i rynkowych. Regularne przeglądy pomagają dostosować je do bieżących celów.

Przeprowadzaj kwartalne odprawy. Oceń, czy obecne wskaźniki KPI przynoszą wyniki. Czy są one nadal zgodne z Twoimi celami?

Przykład: Podczas wprowadzania produktu na rynek, możesz skupić się na terminowości dostaw i dokładności zamówień, ale później skupisz się na zadowoleniu klienta i wydajności kosztowej.

Wdrażanie i monitorowanie wskaźników KPI łańcucha dostaw

Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności łańcucha dostaw może wydawać się przytłaczające. Przy tak wielu procesach monitorowania łatwo jest stracić z oczu szerszy obraz. W tym celu potrzebne jest oprogramowanie, które pomaga wdrażać i monitorować kluczowe wskaźniki wydajności łańcucha dostaw.

Odpowiednie narzędzia ułatwiają gromadzenie, organizowanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym. Oto kilka podstawowych narzędzi, które warto rozważyć:

Oprogramowanie Business Intelligence (BI): Dostarcza pulpity i wizualizacje w czasie rzeczywistym do śledzenia wydajności i szybkiego wykrywania trendów

Platformy analityki danych: Pomaga analizować dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym, aby odkrywać spostrzeżenia i identyfikować obszary wymagające poprawy

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP): Integruje dane z różnych działów, zapewniając dokładne i spójne śledzenie wskaźników KPI

Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw: Monitoruje logistykę, zapasy i wydajność dostawców, oferując szczegółową widoczność kluczowych wskaźników wydajności łańcucha dostaw

Doskonałe narzędzie nie tylko pokazuje liczby, ale także łączy wskaźniki łańcucha dostaw z celami biznesowymi, pomagając podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje.

