10 najlepszych programów do zarządzania zapasami AI do obejrzenia w 2025 roku

Zastanów się nad swoją obecną sytuacją magazynową: ile potencjalnych transakcji sprzedaży straciłeś z powodu braku elementów w magazynie? Albo, co gorsza, ile pieniędzy zmarnowałeś na przechowywanie produktów, które ledwo się poruszają?

To frustrujące, prawda?

Ale oto dobra wiadomość: Oprogramowanie do zarządzania zapasami AI zdejmuje ten ciężar z barków. Dzięki inteligentniejszym algorytmom, analizie predykcyjnej i śledzeniu zapasów w czasie rzeczywistym, narzędzia te mogą usprawnić wysiłki związane z zarządzaniem zapasami.

W tym wpisie na blogu zbadamy 10 najlepszych systemów zarządzania zapasami, które pomogą Ci odzyskać kontrolę. Zaczynamy! 🤸🏽‍♀️

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania zapasami AI?

Wybierając oprogramowanie do zarządzania zapasami AI, należy nadać priorytet funkcjom, które optymalizują zarządzanie zapasami, obniżają koszty i zwiększają wydajność operacyjną.

Poszukaj następujących elementów w aplikacji do inwentaryzacji :

Dokładna prognoza popytu: AI powinna analizować historyczną sprzedaż, trendy rynkowe i inne czynniki, aby dokładnie przewidywać przyszły popyt, zapobiegając brakom i nadmiernym zapasom

Śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym: Monitorowanie zapasów za pomocą skanowania kodów kreskowych lub urządzeń Internetu rzeczy (IoT) zapewnia natychmiastową widoczność statusu zapasów w różnych lokalizacjach

Automatyzacja zamówień: System powinien automatycznie generować zamówienia zakupu w oparciu o przewidywany popyt i dostępne poziomy zapasów, ograniczając ręczną interwencję

Optymalizacja zapasów: Dynamiczne korekty oparte na danych w czasie rzeczywistym pomagają utrzymać optymalny poziom zapasów i zminimalizować koszty ich przenoszenia

Analityka predykcyjna: Analityka oparta na AI może identyfikować trendy i potencjalne zakłócenia, takie jak awarie sprzętu, w celu podjęcia proaktywnych działań

Skalowalność: Oprogramowanie musi rozwijać się wraz z firmą, dostosowując się do zwiększonej ilości danych i bardziej złożonych potrzeb w zakresie zapasów

Raportowanie i analityka: Solidne możliwości raportowania pozwalają analizować trendy, monitorować wydajność zapasów i odkrywać obszary wymagające poprawy

🧠 Ciekawostka: Pierwszy znany system zarządzania zapasami pochodzi ze starożytnego Egiptu, gdzie skrybowie śledzili zboże i inne towary, aby upewnić się, że mają wystarczające zapasy dla populacji.

10 najlepszych programów do zarządzania zapasami AI

Efektywne zarządzanie zapasami polega na mądrzejszej, a nie cięższej pracy. Narzędzia oparte na AI sprawiają, że jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Oto 10 świetnych opcji, które warto poznać. 🧐

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zapasami i automatyzacji zadań w oparciu o AI)

Jeśli szukasz sposobu na utrzymanie zapasów w ryzach bez dodatkowego wysiłku, ClickUp może być dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp ułatwia stworzenie systemu inwentaryzacji. Zobaczmy, jak to zrobić.

ClickUp Brain

Kontroluj swoje zapasy dzięki ClickUp Brain

Zacznij od ClickUp Brain, inteligentnego narzędzia AI, które przekształca rutynowe zadania związane z inwentaryzacją. Analizuje ono dane w całym obszarze roboczym, aby wyróżnić braki magazynowe, wolno rotujące elementy i optymalne czasy zmiany kolejności.

Sugeruje nawet kolejne kroki, takie jak tworzenie zamówień zakupu lub ostrzeganie zespołu o niskim stanie zapasów, działając jak wirtualny asystent zapasów.

Automatyzacja ClickUp

Automatycznie przypisuj zadania do zmiany kolejności zapasów dzięki ClickUp Automatyzacja

Następnie porozmawiajmy o ClickUp Automatyzacja. Mogą one pomóc w zarządzaniu zapasami, obsługując powtarzalne zadania, takie jak aktualizacja stanów magazynowych lub przypomnienie o konieczności uzupełnienia zapasów.

Na przykład, jeśli członek zespołu zarejestruje problem magazynowy, automatyzacja może natychmiast powiadomić kierownika magazynu.

ClickUp Cele

Chcesz dostosować zarządzanie zapasami do swoich większych celów? ClickUp Goals sprawi, że tak się stanie.

Umożliwia ustawienie celów liczbowych dla zapasów i śledzenie każdego kamienia milowego w miarę przetwarzania elementów. Można na przykład ustawić cele takie jak "Uzupełnienie 200 elementów w tym miesiącu" lub "Zmniejszenie rozbieżności w zapasach do poniżej 5%". '

Możesz także udostępniać cele inwentaryzacji pracownikom magazynu lub kierownikom łańcucha dostaw, zapewniając wszystkim zgodność.

ClickUp Chat

Załącz raportowanie zapasów, dokumenty zamówień lub umowy z dostawcami bezpośrednio do ClickUp Chat, aby mieć do nich szybki dostęp

A jeśli chodzi o komunikację, ClickUp Chat łączy wszystko razem. Wszystkie rozmowy mogą być powiązane z konkretnymi zadaniami.

Pozwala bezpośrednio przekształcać rozmowy związane z zapasami w wykonalne zadania na czacie, zapewniając, że żadne krytyczne aktualizacje nie zostaną przeoczone. Gdy wszyscy są na tej samej stronie, koordynacja jest szybsza, a błędy ograniczone.

Szablon do zarządzania zapasami ClickUp

Pobierz szablon Szablon do zarządzania zapasami ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić elementy w Twoim magazynie.

Dodaj do tego szablon do zarządzania zapas ami ClickUp, a organizowanie zapasów stanie się proste. Ten szablon przechowuje wszystkie dane dotyczące zapasów w jednym miejscu, pomagając uniknąć błędów, takich jak podwójne zamawianie lub śledzenie zapasów.

Dodatkowo ten szablon inwentaryzacji pomaga:

Monitoruj poziomy zapasów, ruchy i zmiany kosztów

Organizuj szczegóły produktów, takie jak ceny i zdjęcia, w prostej bazie danych

Analizuj trendy, aby podejmować mądre decyzje o tym, kiedy uzupełnić zapasy

Najlepsze funkcje ClickUp

Bezproblemowa integracja: Połączenie ClickUp z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i Zapier zapewnia płynny cykl pracy i eliminuje potrzebę przełączania się między wieloma aplikacjami

ClickUp limit

Ze względu na szeroki zakres funkcji i niestandardowych opcji, nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się

Niektórzy użytkownicy raportują, że w mobilnej wersji ClickUp brakuje niektórych funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Do zrobienia? Nowoczesna technologia kodów kreskowych, która zmieniła zarządzanie zapasami, została wynaleziona w 1952 roku przez Normana Josepha Woodlanda i Bernarda Silvera. Zrewolucjonizowała ona sposób śledzenia i zarządzania produktami.

przez Zoho Inventory

Zoho Inventory to elastyczne oprogramowanie do zarządzania zapasami, które pomaga firmom precyzyjnie zarządzać zapasami, zamówieniami i sprzedażą.

Od sprzedaży w wielu kanałach po zarządzanie zapasami w magazynach, Zoho Inventory dostarcza narzędzia do śledzenia zapasów, automatyzacji operacji i skutecznego zaspokajania potrzeb klientów.

Jego możliwości integracji i opcje niestandardowe sprawiają, że można go dostosować do biznesu każdej wielkości. Ponadto obsługuje wiele walut i podatków, dzięki czemu nadaje się do operacji międzynarodowych.

najlepsze funkcje Zoho Inventory

Korzystaj z kodów kreskowych i systemów RFID do monitorowania elementów i dokładnego śledzenia zapasów według partii lub numeru seryjnego

Otrzymuj alerty o niskim stanie zapasów poprzez ustawienie punktów ponownego zamawiania, pomagając być na bieżąco i zapobiegać brakom w zapasach

Obsługuj skoki sprzedaży za pomocą narzędzi do backorderingu lub zaspokajania popytu poprzez dropshipping

Generowanie stawek przewoźników, etykiet wysyłkowych i aktualizacji śledzenia bezpośrednio na platformie

Zoho Inventory limit

Funkcje raportowania, takie jak raport "Stock Count", są uważane przez niektórych użytkowników za niewystarczające

System nie wspiera przypisywania wag do wariantów produktów, co wymaga ręcznego wprowadzania wag dla paczek zawierających wiele elementów

Zoho Inventory pricing

Standard: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 159 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 299 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Inventory

G2: 4. 3/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (390+ opinii)

3. Cin7 (najlepsze do integracji zarządzania zapasami z platformami POS i eCommerce)

via CIN7

CIN7 to połączona platforma do zarządzania zapasami stworzona z myślą o wsparciu Twojego biznesu na każdej scenie. Łączy widoczność zapasów w czasie rzeczywistym z automatyzacją, zapewniając zakończony widok zapasów w różnych systemach, kanałach sprzedaży i regionach.

Narzędzie pomaga śledzić wygaśnięcie partii / partii i tworzyć jednostki SKU dostosowane do odmian produktów. Ponadto, dzięki zaawansowanej prognozie zapasów i ponad 700 gotowym integracjom, możesz usprawnić złożone operacje, takie jak inwentaryzacja w wielu lokalizacjach, handel elektroniczny B2B i realizacja zamówień.

Najlepsze funkcje CIN7

Prognoza zapasów z ForesightAI i przewidywanie popytu nawet z 24-miesięcznym wyprzedzeniem

Uzyskaj dostęp do aktualnych stanów magazynowych, rzeczywistych COGS i raportowania kosztów wyładunku, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe

Śledzenie zapasów w wielu lokalizacjach dzięki funkcjom takim jak zarządzanie pojemnikami i planowanie w wielu lokalizacjach

Wykorzystaj wbudowane EDI i 3PL do natywnej integracji z oprogramowaniem logistycznym innych firm i dużymi detalistami

Limity CIN7

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny Cin7 są wyższe

Cin7 jest postrzegane jako mniej konfigurowalne w porównaniu do innych rozwiązań do zarządzania zapasami

Ceny CIN7

Standard: 349 USD/miesiąc za 5 użytkowników

Pro: 599 USD/miesiąc za 10 użytkowników

Zaawansowane: 999 USD/miesiąc za 15 użytkowników

Omni: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CIN7

G2: 4. 2/5 (270+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 700 recenzji)

Ciekawostka: Termin "zarządzanie zapasami just-in-time " został po raz pierwszy ukuty przez Toyotę w latach 70. ubiegłego wieku. Podejście to ma na celu zmniejszenie poziomu zapasów poprzez otrzymywanie towarów tylko wtedy, gdy są one potrzebne w procesie produkcyjnym.

4. DEAR Inventory (najlepsze do zarządzania zapasami i zamówieniami z produkcją)

przez DEAR Inventory

DEAR Inventory, stworzone z myślą o biznesie detalicznym, hurtowym i produkcyjnym, oferuje narzędzia do automatyzacji, śledzenia czasu rzeczywistego i płynnej integracji z innymi systemami, takimi jak Xero, QuickBooks i głównymi platformami handlu elektronicznego.

DEAR jest znany z modułu automatyzacji i portalu B2B, który pozwala wyeliminować powtarzalne zadania i zapewnić dostawcom bezpośredni dostęp do zarządzania zamówieniami.

najlepsze funkcje DEAR Inventory

Automatycznie synchronizuj faktury, rachunki i płatności z Xero lub QuickBooks, ograniczając ręczne wprowadzanie danych

Zaoferuj samoobsługową platformę do zarządzania zamówieniami, przeglądania katalogów i uzyskiwania dostępu do opcji ponownego zamawiania w celu zwiększenia zadowolenia klientów

Uruchom DEAR POS na różnych urządzeniach do transakcji online i offline, programów lojalnościowych i zwrotów pieniędzy

Skorzystaj z modułu automatyzacji DEAR, aby ustawić warunki, zaplanować raportowanie i przypisać powiadomienia o zadaniach w działach takich jak magazyn, sprzedaż i księgowość

DEAR Inventory limit

Narzuca limity liczby żądań API na minutę i na dzień, co może spowolnić synchronizację danych

Żadna aplikacja mobilna nie jest dostępna do użytku w podróży

DEAR Inventory pricing

Cena: 249 USD/miesiąc za 5 użytkowników

oceny i recenzje DEAR Inventory

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Koncepcja RFID (Radio Frequency Identification) do zarządzania zapasami została wprowadzona na początku XXI wieku i umożliwia śledzenie towarów w czasie rzeczywistym, poprawiając dokładność i zmniejszając błędy ludzkie w procesach magazynowych.

5. Fishbowl Inventory (najlepsze dla użytkowników QuickBooks poszukujących zaawansowanych rozwiązań do inwentaryzacji i produkcji)

via Fishbowl Inventory

Fishbowl Inventory zapewnia stałą kontrolę nad stanami magazynowymi. Jest to intuicyjne oprogramowanie do zarządzania zapasami oparte na AI, dostosowane do potrzeb firm produkcyjnych, magazynowych i spedycyjnych. Jego wyróżniającą się funkcją jest widoczność w czasie rzeczywistym, dostarczająca aktualnych informacji o poziomach zapasów, aby pomóc Business uniknąć nadmiernych zapasów lub braków magazynowych.

To oprogramowanie do optymalizacji zapasów wyróżnia się konfigurowalnymi cyklami pracy i automatyzacją, zapewniając elastyczność w ustawieniu zautomatyzowanych punktów zmiany kolejności, tworzeniu pakietów produktów i oferowaniu produktów zastępczych.

Najlepsze funkcje Fishbowl Inventory

Synchronizuj dane z systemami księgowymi , aby bez wysiłku połączyć przepływ zapasów z przepływem gotówki

Zdefiniuj progi zapasów i pozwól Fishbowl automatycznie generować zamówienia zakupu, zapobiegając niedoborom lub nadwyżkom zapasów

Dostarczaj alternatywne elementy, gdy podstawowe produkty są niedostępne, aby zadowolić klientów i utrzymać sprzedaż

Wykorzystaj kody kreskowe do precyzyjnego i szybkiego śledzenia ruchu zapasów w wielu lokalizacjach

limity zapasów Fishbowl

Choć bogate w funkcje, Fishbowl może stwarzać ograniczenia w personalizacji

Wydajność Fishbowl może ulec pogorszeniu w przypadku bardzo dużych baz danych, wpływając na efektywność

Wycena zapasów Fishbowl

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Fishbowl Inventory

G2: 4. 0/5 (260+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (980+ opinii)

6. Unleashed Software (najlepsze do zarządzania zakupami, magazynowaniem, sprzedażą i wydajnością)

przez Unleashed Software

Unleashed Software oferuje przewagę w zarządzaniu zapasami i operacjami. Dostarcza praktycznych informacji i zapewnia zakończoną kontrolę nad zapasami produktów, niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie materiałów, wyrobów gotowych czy materiałów eksploatacyjnych.

Jego skalowalność jest idealna dla rozwijających się Businessów i zapewnia płynne połączenie z różnymi platformami księgowymi i e-commerce. Oprogramowanie jest przeznaczone dla branż wymagających precyzyjnego śledzenia, takich jak produkcja i dystrybucja.

Najlepsze funkcje oprogramowania Unleashed

Automatycznie aktualizuj poziomy zapasów w miarę dokonywania transakcji, zapewniając dostawcom widoczność stanów i ruchów magazynowych w czasie rzeczywistym

Ustaw powiadomienia o niskim poziomie zapasów, zbliżających się terminach ważności lub innych kluczowych wyzwalaczach zapasów, aby wyprzedzić potencjalne problemy

Twórz niestandardowe wyzwalacze zmiany kolejności, aby automatycznie uzupełniać zapasy w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria, oszczędzając czas i unikając braków magazynowych

Wykorzystaj AI do przewidywania popytu i odpowiednio dostosuj poziomy zapasów, zapewniając, że zawsze jesteś zaopatrzony, aby zaspokoić potrzeby klientów

Bez ograniczeń oprogramowania

Użytkownicy raportowali trudności w integracji Unleashed z innymi systemami, takimi jak Xero

Rozszerzenie funkcji platformy może wymagać znacznego czasu na jej opanowanie

Ceny oprogramowania Unleashed

Średnie: 380 USD/miesiąc za 3 użytkowników

Duże: 710 USD/miesiąc za 8 użytkowników

Duży Plus: 1 080 USD/miesiąc za 20 użytkowników

Oceny i recenzje oprogramowania Unleashed

G2: 3. 9/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (280+ opinii)

Do zrobienia? Prognoza popytu oparta na sztucznej inteligencji może pomóc firmom przygotować się na zmiany sezonowe, promocje, a nawet globalne zakłócenia w łańcuchu dostaw, zapewniając im odpowiednie produkty we właściwym czasie.

7. Peak AI (najlepsze rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji do równoważenia poziomu zapasów i popytu)

via Peak AI

Peak AI optymalizuje podstawowe procesy biznesowe, takie jak zarządzanie zapasami i ustalanie cen. Tworzy niestandardowe narzędzie AI dla każdego biznesu, dostosowane do jego unikalnych potrzeb, wydajności i danych. Niezależnie od tego, czy zarządzasz milionami, czy miliardami przychodów, Peak AI działa w całej organizacji, aby poprawić wydajność, obniżyć koszty i zwiększyć zyski.

Pomaga to uniknąć braków magazynowych, poprawić przepływ gotówki i zapewnić, że odpowiednie produkty są zawsze dostępne we właściwym czasie.

Najlepsze funkcje AI

Spotkania z umowami o gwarantowanym poziomie usług (SLA) i celami dotyczącymi terminowości dostaw (OTIF) dzięki posiadaniu odpowiednich zapasów we właściwym miejscu i czasie

Zminimalizuj straty i zmaksymalizuj rentowność, optymalizując poziomy zapasów bezpieczeństwa i zmniejszając koszty wysyłki w całej sieci dystrybucji

Uwolnij kapitał obrotowy, zredukuj niepotrzebne zapasy i skoncentruj zasoby na elementach o wysokim popycie w celu optymalizacji łańcucha dostaw

Szczytowe limity AI

Integracja Peak AI z istniejącymi procesami biznesowymi może być złożona

Ustawienie i niestandardowe automatyzacje mogą być skomplikowane

Szczytowe ceny AI

Niestandardowe ceny

Najlepsze oceny i recenzje AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Korzystaj z oprogramowania do zarządzania zamówieniami, aby przechowywać wszystkie zamówienia w jednym miejscu. Pozwala to na automatyzację śledzenia, aktualizacji zapasów i fakturowania, oszczędzając czas i redukując liczbę błędów.

8. ThroughPut AI (najlepsze pod względem wydajności łańcucha dostaw i prognozy popytu z AI)

via ThroughPut AI

ThroughPut integruje krytyczne dane z całej działalności, aby zidentyfikować wyzwania związane z zarządzaniem zapasami i nieefektywnością, umożliwiając podejmowanie bardziej inteligentnych decyzji.

Dzięki zaawansowanym możliwościom AI, ThroughPut optymalizuje zarządzanie obciążeniami, planowanie zapasów i logistykę, aby zapewnić znaczną poprawę zarówno wyników operacyjnych, jak i finansowych.

Najlepsze funkcje AI

Tworzenie krótkoterminowych prognoz dotyczących popytu, umożliwiających odpowiednie dostosowanie asortymentu produktów i poziomu zapasów

Automatyczne równoważenie nadmiaru i niedoboru elementów w celu poprawy dostępności, zmniejszenia kapitału obrotowego i zwiększenia rentowności

Wykorzystanie prawidłowego rozmiaru bufora w celu zminimalizowania marnotrawstwa zapasów przy jednoczesnym monitorowaniu zużycia bufora w celu dostosowania do zalecanych poziomów zapasów dla potrzeb krótko- i długoterminowych

ThroughPut AI limity

Przewidywania mogą być niewiarygodne, jeśli dane historyczne wykorzystane do szkolenia są niekompletne, niedokładne lub stronnicze

AI może mieć trudności z szybkim reagowaniem na nieoczekiwane zakłócenia, takie jak skoki popytu lub problemy z łańcuchem dostaw

ThroughPut AI pricing

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Analityka predykcyjna wspomagana przez AI może przewidywać zmiany rynkowe, takie jak zmiany preferencji konsumentów lub warunków ekonomicznych, pomagając firmom w dostosowaniu strategii zapasów w czasie rzeczywistym.

9. Inventory Planner by Sage (najlepszy do precyzyjnej prognozy i planowania zapasów)

via Lightspeed

Inventory Planner by Sage oferuje precyzyjne i niezawodne podejście do zarządzania zapasami, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych. Zaawansowana prognoza popytu, automatyzacja generowania zamówień zakupu i solidne zarządzanie wieloma lokalizacjami zapewniają dokładność zapasów.

Zaprojektowany, aby dostosowywać się do zmieniających się trendów sprzedaży i dynamiki rynku, Inventory Planner pomaga firmom maksymalizować rentowność przy jednoczesnej minimalizacji strat.

Najlepsze funkcje Inventory Planner

zarządzania łańcuchem dostaw Zastosuj zaawansowane algorytmy do analizy historycznych danych magazynowych, sezonowości i trendów rynkowych w celu uzyskania dokładnych prognoz sprzedaży

Zarządzaj swoimi budżetami zakupowymi za pomocą narzędzi open-to-buy dostosowanych do potrzeb firm z sezonowymi wahaniami lub zmiennymi potrzebami w zakresie zapasów

Zidentyfikuj nadwyżki zapasów za pomocą wskaźników, takich jak data ostatniej sprzedaży, koszty nadmiernych zapasów i jednostki, aby odzyskać przepływ gotówki i poprawić stan zapasów

Połącz się z platformami takimi jak Shopify, aby pobierać dane o sprzedaży w czasie rzeczywistym w celu uzyskania dokładnych prognoz i decyzji dotyczących zapasów

limity Inventory Planner

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że funkcja prognozy może nie zawsze wyświetlać niezbędne dane

Odnotowano instancje niestandardowej lub obojętnej obsługi klienta

Planowanie zapasów

Niezbędne: 119 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: $249. 99/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje Inventory Planner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4. 6/5 (30+ opinii)

10. Katana (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zapasami i planowania produkcji w czasie rzeczywistym dla producentów)

via Katana

Katana skupia się na operacjach produkcyjnych dzięki platformie w chmurze opartej na AI. Dostosowana do potrzeb sprzedawców wielokanałowych, wypełnia lukę między śledzeniem zapasów a planowaniem produkcji, zapewniając pełny widok operacji w czasie rzeczywistym.

Od śledzenia surowców i monitorowania postępu produkcji po zapewnienie terminowej realizacji zamówień, Katana zapewnia wydajny, praktyczny wgląd. Jako oprogramowanie do zarządzania zapasami w e-commerce z wizualnym planowaniem produkcji, jest ono dostosowane do potrzeb małych i średnich producentów.

Najlepsze funkcje Katany

Uzyskaj aktualizacje na żywo dotyczące surowców, pracy w toku (WIP) i wyrobów gotowych w wielu lokalizacjach

Przeciągaj i upuszczaj zadania na intuicyjnym pulpicie, aby planować wydajność, ustalać priorytety zamówień i efektywnie przydzielać zasoby

Zarządzaj szczegółowymi zestawieniami materiałów (BOM) dla każdego produktu, zapewniając dokładne obliczenia kosztów i zaopatrzenie w surowce

Synchronizacja danych dotyczących zapasów i sprzedaży z popularnymi platformami, takimi jak Shopify, WooCommerce i BigCommerce, w celu aktualizacji w czasie rzeczywistym

Katana limit

Niektórzy użytkownicy odnotowali brak możliwości śledzenia dostaw wysyłkowych w systemie

Zaobserwowano instancje usterek oprogramowania i wolne prędkości ładowania

Katana pricing

Start: 199 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane kwartalnie)

Standard: 399 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane kwartalnie)

Profesjonalne: 899 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane kwartalnie)

Oceny i recenzje Katana

G2: 4. 4/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (160+ opinii)

