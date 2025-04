Porównanie CRM: 10 najlepszych programów CRM w 2025 roku

Twój zespół sprzedaży jest o krok od zamknięcia dużej transakcji, ale krytyczne szczegóły dotyczące klienta są rozproszone w notatkach, arkuszach kalkulacyjnych i e-mailach.

To frustrujący i kosztowny błąd, na który żaden biznes nie może sobie pozwolić.

Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) zostały zaprojektowane w celu zarządzania i optymalizacji interakcji z klientami, potencjalnymi klientami i innymi interesariuszami.

ale który z nich będzie najlepszy dla Twojego cyklu pracy?

W tym wpisie na blogu omówimy 10 najlepszych rozwiązań CRM, które pomogą Ci umieścić Twoje cele biznesowe na pierwszym planie. 🎯

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Odkryj 10 najlepszych programów CRM:

ClickUp (Najlepszy dla CRM typu "wszystko w jednym" i zarządzania zadaniami) Salesforce (najlepszy CRM dla Enterprise) Zoho CRM (najlepszy dla małych i średnich firm) HubSpot CRM (najlepszy pod względem integracji i przyjazności dla użytkownika) Microsoft Dynamics 365 (najlepsze zintegrowane rozwiązania ERP i CRM) Pipedrive (najlepsze do zarządzania pipeline i optymalizacji sprzedaży) Freshsales CRM (najlepsze rozwiązanie do analizy i automatyzacji opartej na AI) Insightly (najlepsze rozwiązanie do łatwej analizy i raportowania) SugarCRM (najlepsze dla wysoce konfigurowalnych rozwiązań) Creatio CRM (najlepsze pod względem automatyzacji procesów i elastyczności)

**Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM?

Kiedy wybierając oprogramowanie CRM ważne jest skupienie się na funkcjach, które są zgodne z celami biznesowymi i optymalizują operacje.

Przyjrzyjmy się kilku kluczowym czynnikom, które należy wziąć pod uwagę. 💁

Zarządzanie leadami: Śledzenie i pielęgnowanie leadów z wglądem w ich zachowanie w czasie rzeczywistym

Śledzenie i pielęgnowanie leadów z wglądem w ich zachowanie w czasie rzeczywistym Możliwości integracji: Integruje się z innym oprogramowaniem biznesowym, takim jak systemy ERP, platformy marketingowe i narzędzia zwiększające wydajność

Integruje się z innym oprogramowaniem biznesowym, takim jak systemy ERP, platformy marketingowe i narzędzia zwiększające wydajność Śledzenie przychodów: Monitoruje dane sprzedażowe w czasie rzeczywistym i generuje kompleksowe raportowanie w celu podejmowania świadomych decyzji

Monitoruje dane sprzedażowe w czasie rzeczywistym i generuje kompleksowe raportowanie w celu podejmowania świadomych decyzji Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe: Wykorzystuje AI i ML do analizy danych klientów i ulepszania strategii zaangażowania

Wykorzystuje AI i ML do analizy danych klientów i ulepszania strategii zaangażowania Scentralizowane przechowywanie danych: Konsoliduje interakcje z klientami w różnych kanałach, takich jak strony internetowe, media społecznościowe i e-maile, aby poprawić spójność usług

Oprogramowanie CRM musi mieć inne zaawansowane funkcje, w tym opcje niestandardowe, obsługę wielu języków, zarządzanie dokumentami i narzędzia do prognozy.

Ciekawostki: pierwszy system CRM pochodzi z lat 80-tych XX wieku i bardziej przypominał bazę danych do zarządzania kontaktami niż zaawansowane narzędzia, które mamy dzisiaj. Ewolucja oprogramowania CRM odegrała kluczową rolę w przekształceniu Businessu z prostego magazynu kontaktów w potężne platformy do zarządzania powiązaniami z klientami, sprzedażą i marketingiem.

Kompleksowe porównanie funkcji narzędzi CRM

Zanim przejdziemy do szczegółów każdego narzędzia, przyjrzyjmy się kilku najważniejszym porównaniom, które pomogą Ci zidentyfikować najlepsze z nich Oprogramowanie CRM dla Twojej organizacji. 👇

Ogólne funkcje

Zapoznaj się z podstawowymi funkcjami oferowanymi przez każdy CRM, od analiz opartych na AI po konfigurowalne cykle pracy i możliwości aplikacji mobilnych. Poniższa tabela zawiera przegląd narzędzi, które mogą usprawnić procesy zarządzania klientami.

Oprogramowanie CRM Dostosowywane cykle pracy Integracja z AI Raportowanie Funkcje aplikacji mobilnych ClickUp Wysoce konfigurowalne cykle pracy do zarządzania projektami, CRM i automatyzacji zadań Zaawansowane możliwości AI dzięki ClickUp Brain Niestandardowe pulpity i raporty do wglądu w projekt Przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna do zarządzania zadaniami i współpracy Salesforce Elastyczne cykle pracy z Flow Builder dla złożonych procesów Zaawansowane AI poprzez Einstein dla analityki predykcyjnej i lead scoring Kompleksowe narzędzia raportowania ze spersonalizowanymi pulpitami Solidna aplikacja mobilna do zarządzania leadami i działaniami sprzedażowymi Wszechstronne funkcje raportowania z niestandardowymi pulpitami Wszechstronna aplikacja mobilna do zarządzania potencjalnymi klientami i śledzenia działań sprzedażowych Zaawansowana sztuczna inteligencja dzięki Einstein do analityki predykcyjnej i scoringu leadów Wszechstronne narzędzia raportowania z niestandardowymi pulpitami Solidna aplikacja mobilna do zarządzania potencjalnymi klientami i śledzenia działań sprzedażowych HubSpot CRM Uproszczone dostosowanie cyklu pracy dla prostych automatyzacji Ograniczone funkcje AI głównie do śledzenia e-maili i oceny leadów Niestandardowe raportowanie skoncentrowane na metrykach marketingowych i wydajności sprzedaży Aplikacja mobilna wspiera podstawowe funkcje CRM, takie jak zarządzanie kontaktami Microsoft Dynamics 365 Wysoce adaptowalne cykle pracy przy użyciu Power Automatyzacja dla różnych potrzeb biznesowych Zaawansowana integracja AI za pośrednictwem Azure AI dla wglądu predykcyjnego Kompleksowe narzędzia raportowania dostosowane do konkretnych KPI i celów biznesowych Bogata w funkcje aplikacja mobilna oferująca śledzenie sprzedaży i raportowanie Pipedrive Umiarkowane niestandardowe dostosowanie skoncentrowane na scena pipeline sprzedaży Podstawowe funkcje AI do prognozy sprzedaży i sugestii działań Raporty wizualne podkreślające metryki pipeline i wydajność Intuicyjna aplikacja mobilna zaprojektowana dla profesjonalistów sprzedaży w podróży Umiarkowane opcje niestandardowe z funkcjami automatyzacji zadań sprzedażowych Wgląd oparty na AI do oceny leadów na podstawie poziomów zaangażowania Raportowanie i analityka są dostępne, ale mniej szczegółowe niż u konkurencji Aplikacja mobilna umożliwia zarządzanie leadami i komunikację w ruchu Umiarkowane możliwości niestandardowe dostosowane do zarządzania projektami i funkcji CRM Ograniczone możliwości AI skoncentrowane na poprawie doświadczenia użytkownika Wizualne pulpity podsumowujące kluczowe wskaźniki związane z projektami i działaniami sprzedażowymi Wydajna aplikacja mobilna umożliwia zarządzanie kontaktami, projektami i zadaniami zaawansowane opcje raportowania z niestandardowymi pulpitami do szczegółowej analizy Kompleksowa aplikacja mobilna zapewniająca dostęp do wszystkich podstawowych funkcji Skalowalne cykle pracy ściśle dopasowane do wymagań biznesowych Funkcje AI do analizy predykcyjnej poprawiające wgląd w klientów Zaawansowane opcje raportowania z niestandardowymi pulpitami do szczegółowej analizy Kompleksowa aplikacja mobilna zapewniająca dostęp do wszystkich podstawowych funkcji Creatio CRM Rozbudowane opcje przepływu pracy bez kodowania dostosowane do potrzeb operacyjnych Silna integracja AI do automatyzacji procesów i analityki predykcyjnej Dogłębne możliwości raportowania z dostosowywanymi pulpitami do praktycznych spostrzeżeń Bogata w funkcje aplikacja mobilna umożliwiająca współpracę i zarządzanie przepływem pracy

Cena

Zrozumienie struktury cenowej ma kluczowe znaczenie przy wyborze CRM, który jest zgodny z budżetem. Oto zestawienie darmowych opcji, cen początkowych i planów na poziomie Enterprise dla każdej platformy.

Oprogramowanie CRM Wersja Free Cena początkowa Plan dla przedsiębiorstw ClickUp Free forever $7/miesiąc za użytkownika Niestandardowy cennik Salesforce Free $25/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) $165/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Zoho CRM Wersja próbna Free $20/miesiąc na użytkownika $50/miesiąc na użytkownika HubSpot CRM Free $15/miesiąc na użytkownika (Sales Hub Starter) $150/miesiąc na użytkownika (Sales Hub Enterprise) Microsoft Dynamics 365 Nie określono $65/miesiąc na użytkownika $105/miesiąc na użytkownika Pipedrive Wersja próbna Free $24/miesiąc na użytkownika $129/miesiąc na użytkownika Freshsales CRM Free $11/miesiąc na użytkownika $71/miesiąc na użytkownika Insightly Nie określono $29/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) $99/miesiąc na użytkownika SugarCRM Nie określono $19/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) $135/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Creatio CRM Free $15/miesiąc na użytkownika $85/miesiąc na użytkownika

Kompatybilność integracji

Zdolność CRM do płynnej integracji z istniejącym stosem technologicznym może wpłynąć na jego użyteczność. Sprawdź tę tabelę, aby zobaczyć, które narzędzia wspierają popularne integracje, takie jak Google Workspace, Microsoft 365 i Slack.

oprogramowanie CRM | Obszar roboczy Google | Microsoft 365 | Slack | Mailchimp | API |

| ------------------------ | -------------------- | ----------------- | --------- | ------------- | -------- |

| ClickUp | Tak | Tak | Tak | Otwarte API |

| Salesforce | Tak | Tak | Tak | Tak | Otwarte API |

| Zoho CRM | Tak | Tak | Tak | Tak | Otwarte API |

| HubSpot CRM | Tak | Tak | Tak | Tak | Otwarte API |

| Microsoft Dynamics 365 | Limit | Tak | Tak | Tak | Otwarte API |

| Pipedrive | Tak | Limit | Tak | Tak | Otwarte API |

| Freshsales CRM | Tak | Ograniczony | Ograniczony | Tak | Otwarte API |

| Insightly | Tak | Ograniczone | Ograniczone | Ograniczone | Otwarte API |

| SugarCRM | Tak | Ograniczone | Ograniczone | Ograniczone | Otwarte API |

| Creatio CRM | Tak | Ograniczone | Ograniczone | Ograniczone | Otwarte API |

Skalowalność i wsparcie

Twój CRM powinien rozwijać się wraz z Twoim Businessem. W tej sekcji opisano skalowalność zespołu, elastyczność platformy i rodzaj dostępnej obsługi klienta, aby zapewnić, że CRM będzie w stanie zaspokoić zmieniające się potrzeby.

Oprogramowanie CRM Skalowalność wielkości zespołu Poziom skalowalności Dostępność obsługi klienta ClickUp Małe i duże Enterprise Wysoka skalowalność z konfigurowalnymi opcjami Wsparcie 24/7 przez czat i e-mail Salesforce Małe i duże Enterprise Niezwykle wysoka skalowalność dla każdej wielkości Wsparcie 24/7 Zoho CRM Małe i średnie Teams Wysoka skalowalność z różnymi poziomami Wsparcie w dni powszednie; dostępne opcje Premium HubSpot CRM Małe i średnie Teams Umiarkowana skalowalność; odpowiednie dla rozwijających się Business E-mail i czat wsparcia w godzinach pracy Microsoft Dynamics 365 Średnie i duże przedsiębiorstwa Bardzo wysoka skalowalność dla dużych organizacji Wsparcie 24/7 dla planów Enterprise Plan Pipedrive Małe i średnie zespoły Dobra skalowalność dla zespołów sprzedażowych Wsparcie przez e-mail; ograniczona dostępność czatu Freshsales CRM Małe i średnie zespoły Umiarkowana skalowalność dla rozwijających się zespołów Wsparcie przez e-mail i czat w godzinach pracy Insightly Małe i średnie zespoły Umiarkowana skalowalność; najlepsze dla startupów i małych Business Wsparcie e-mail; ograniczona dostępność czatu SugarCRM Średnie i duże Enterprise Wysoka skalowalność z opcjami niestandardowymi Wsparcie w dni powszednie; dostępne opcje premium Creatio CRM Średnie i duże przedsiębiorstwa Bardzo wysoka skalowalność; przeznaczone dla większych Teams Wsparcie 24/7 z rozszerzeniem zasobów

Skalowalność i wsparcie Kompleksowe porównanie funkcji narzędzi CRM

📖 Przeczytaj także: 10 najlepszych programów CRM dla firm usługowych Szczegółowy podział najlepszych narzędzi CRM

Każdy CRM obiecuje pomóc w zarządzaniu powiązaniami i zwiększeniu wydajności, ale który z nich jest najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb? Porównajmy szczegółowo oprogramowanie CRM i zobaczmy, co je wyróżnia.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego CRM i zarządzania zadaniami)

Pierwszy na liście jest ClickUp CRM to wszechstronne rozwiązanie, które zwiększa wydajność i centralizuje zarządzanie powiązaniami z klientami. Oferuje narzędzia do śledzenia procesów sprzedaży, automatyzacji cykli pracy i zarządzania danymi klientów.

Widoki ClickUp

Przeglądaj relacje z klientami na pierwszy rzut oka dzięki ClickUp Views Widoki ClickUp pozwala łatwo zarządzać potencjalnymi klientami, ścieżkami sprzedaży, zaangażowaniem klientów i zamówieniami za pomocą ponad 10 niestandardowych widoków, takich jak Lista, Tablica i Tabela. Te elastyczne opcje pozwalają na śledzenie kont i cykli pracy w sposób dopasowany do potrzeb Twojego zespołu.

Pulpity ClickUp

Uzyskaj wgląd w zaangażowanie klientów w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp Pulpity ClickUp upraszczają zarządzanie klientami, zapewniając przejrzysty widok wszystkich działań klientów. Karty można niestandardowo dostosować do śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak interakcje, współczynniki konwersji i zakończone zadania.

Każda karta jest elastyczna, umożliwiając zmianę rozmiaru i filtrowanie, aby skupić się na najważniejszych danych.

_COPYlickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i CRM, z jakim się spotkałem. Wszechstronność pozwala naprawdę zająć się wszystkimi zadaniami w jednym miejscu bez licznych subskrypcji innych usług

Brenna Keenan, dyrektor ds. marketingu cyfrowego

Szablon CRM ClickUp

Platforma oferuje również ponad 1000 gotowych szablonów, takich jak Szablon ClickUp CRM . Szablon ten służy jako podstawa do budowania relacji z potencjalnymi i niestandardowymi klientami i jest wszystkim, czego potrzebujesz do zarządzania procesem sprzedaży.

Pomaga:

Kwalifikować potencjalnych klientów, aby upewnić się, że koncentrujesz się na właściwych możliwościach

Wygrywać transakcje poprzez usprawnienie procesu sprzedaży

Organizować informacje kontaktowe w celu łatwego dostępu i zarządzania nimi.

Śledzenie transakcji i kont w celu uzyskania zakończonego widoku procesu sprzedaży

ClickUp najlepsze funkcje

Integracje: Integracja z ponad 2600 narzędziami, w tym Google Drive, Outlook, Jira i wieloma innymi, za pomocą Integracje ClickUp Funkcje współpracy: Połączenie i współpraca z zespołem i klientami w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat i ClickUp Przypisz komentarze limity ClickUp

Niektórzy nowi użytkownicy mogą doświadczyć stromej krzywej uczenia się dużej liczby funkcji i niestandardowych opcji

Opcje niestandardowe mogą być przytłaczające dla początkujących

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Termin "zarządzanie powiązaniami z klientami" (ang. customer relationship management) został ukuty w 1995 roku przez Toma Siebela, Jagdisha N. Setha i Gartner Group, zapoczątkowując transformację sposobu interakcji Business z niestandardowymi klientami.

2. Salesforce (najlepszy CRM dla Enterprise)

poprzez Salesforce Salesforce oferuje wszechstronną platformę, która pomaga firmom budować silniejsze powiązania z klientami i napędzać wzrost sprzedaży. Wyróżnia się niestandardowymi rozwiązaniami i skalowalnością.

Możesz wdrożyć jego możliwości CRM do swojego niestandardowego cyklu pracy poprzez aplikacje klienckie, zautomatyzowane procesy i integracje z innymi firmami za pośrednictwem rynku AppExchange.

Najlepsze funkcje Salesforce

Organizowanie danych w obiekty, rekordy, pola, organizacje i aplikacje w formacie przypominającym arkusz kalkulacyjny

Automatyzacja interakcji z klientami dzięki Einstein Bots, które obsługują 60% zapytań, skracając czas odpowiedzi

Wykorzystanie CRM Analytics do prognozowania i analizowania perspektyw z wykorzystaniem AI

Limity Salesforce

Nie oferuje opcji kodowania kolorami w celu organizowania potencjalnych klientów

Pulpitom brakuje niestandardowych i zaawansowanych funkcji raportowania

Ceny Salesforce

Free

Starter Suite: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Pro Suite: $100/miesiąc na użytkownika

$100/miesiąc na użytkownika Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika

165 USD/miesiąc za użytkownika Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

$330/miesiąc na użytkownika Sprzedaż Einstein 1: 500 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,5/5 (ponad 2 800 recenzji)

4,5/5 (ponad 2 800 recenzji) Capterra: 4.4/5 (18,700+ opinii)

Pro Tip: Opracuj w swoim CRM niestandardowy proces działań następczych dla każdej sceny kontaktu z klientem. Pomaga to zapewnić spójną komunikację i ułatwia zespołowi ustalanie priorytetów dla potrzeb każdego konta.

3. Zoho CRM (najlepszy dla małych i średnich firm)

przez Zoho CRM Zoho CRM oferuje szeroki zakres funkcji, które pomagają firmom udoskonalić zaangażowanie klientów i procesy sprzedaży. Jego przejrzysty interfejs wspiera prognozy sprzedaży, zarządzanie pipeline'ami i analitykę, co czyni go praktycznym wyborem dla zdalnych zespołów sprzedażowych.

Ponadto platforma integruje się z innymi aplikacjami Zoho i narzędziami innych firm, tworząc ekosystem danych klientów, zarządzania sprzedażą i komunikacji.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Użyj PathFinder, aby uzyskać wgląd w interakcje klientów z Twoją marką w wielu kanałach i punktach styku

Twórz złożone ścieżki międzyfunkcyjne i definiuj różne poziomy podróży klienta za pomocą Journey Builder

Kontaktuj się z klientami za pośrednictwem e-maila, rozmów telefonicznych, czatu, mediów społecznościowych i nie tylko, korzystając z funkcji omnichannel

Limity Zoho CRM

Brak możliwości pracy offline

Proces zarządzania leadami może być frustrujący dla firm B2B; wymaga mapy "nazwiska" dla wszystkich leadów, co prowadzi do nieefektywnych obejść

Ceny Zoho CRM

Standard: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Professional: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Ultimate: $65/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4.1/5 (ponad 2,600 recenzji)

4.1/5 (ponad 2,600 recenzji) Capterra: 4.3/5 (6,800+ opinii)

🔍 Czy wiesz, że technologia CRM jest projektowana do zrobienia w przybliżeniu 128,97 miliardów dolarów do 2028 roku .

4. HubSpot CRM (najlepszy pod względem integracji i przyjaznego interfejsu)

poprzez HubSpot Zbudowany z myślą o prostocie i skalowalności, HubSpot CRM to solidne rozwiązanie, które integruje narzędzia CRM, marketingowe i sprzedażowe w jedną platformę. Rozbudowana biblioteka bezpłatnych funkcji, takich jak śledzenie e-maili, zarządzanie zawartością i narzędzia do czatu na żywo, sprawiają, że jest to popularny wybór do ulepszania Strategie CRM dla mniejszych Teams.

Możesz śledzić potencjalnych klientów i automatyzować działania, analizując wydajność kampanii.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Wizualizacja całego pipeline'u sprzedaży jako pulpitu w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie inteligentnego CRM opartego na AI do ujednolicenia danych klientów, teamów i stosów technologicznych w celu zapewnienia skalowalnego doświadczenia klienta

Wykorzystaj różneKomponenty CRM takich jak zarządzanie transakcjami i zadaniami wraz ze śledzeniem e-maili

limity CRM HubSpot

Brak opcji projektowania e-maili, zwłaszcza gdy zawierają one multimedia

Ograniczone funkcje raportowania; użytkownicy nie mogą śledzić podróży klienta i zrozumieć osi czasu wydarzeń marketingowych na dużą skalę

Ceny HubSpot CRM

Free

Sales Hub Starter: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Sales Hub Professional: 90 USD/miesiąc za użytkownika

90 USD/miesiąc za użytkownika Sales Hub Enterprise: $150/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje CRM HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 4,200 recenzji)

5. Microsoft Dynamics 365 (najlepsze zintegrowane rozwiązania ERP i CRM)

przez Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 to usługa platforma CRM oparta na chmurze która integruje planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Jest to dobry wybór dla organizacji, które chcą usprawnić zarządzanie klientami i operacje, takie jak finanse i procesy łańcucha dostaw.

Pozwala wykorzystać infrastrukturę Microsoft w chmurze i zintegrować się z narzędziami ekosystemu. Ponadto można dynamicznie wizualizować dane, eksperymentując z różnymi typami wykresów i pól bezpośrednio w pulpitach Microsoft Dynamics 365.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365

Korzystaj z Microsoft Copilot, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym oparty na AI w celu oceny reakcji klientów i personalizacji podróży

Połączenie i dostęp do danych z wielu źródeł w celu stworzenia całościowego widoku operacji biznesowych

Limity Microsoft Dynamics 365

Jest przeznaczony głównie dla użytkowników Microsoft, przez co jest mniej elastyczny dla Teams korzystających z różnych narzędzi

Ograniczone możliwości współpracy, z raportowaniem spowolnień, gdy wielu użytkowników jednocześnie edytuje ten sam dokument lub prezentację

Ceny Microsoft Dynamics 365

Professional: $65/miesiąc za użytkownika

$65/miesiąc za użytkownika Enterprise: $105/miesiąc za użytkownika

$105/miesiąc za użytkownika Premium: $150/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5 (ponad 1 500 recenzji)

3,8/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 5,700 recenzji)

Przyjazne przypomnienie: Wdrożenie CRM może się nie powieść, jeśli zespół nie wie, jak z niego korzystać. Najlepiej zainwestować w onboarding i ciągłą naukę, zwłaszcza na początku.

6. Pipedrive (najlepszy do zarządzania pipeline i optymalizacji sprzedaży)

przez Pipedrive Pipedrive to platforma CRM skoncentrowana na sprzedaży, która kładzie nacisk na zarządzanie pipeline i śledzenie transakcji. Jej wizualny układ ułatwia zespołom sprawdzenie, gdzie znajdują się transakcje w procesie sprzedaży i zidentyfikowanie możliwości, które wymagają uwagi. Możesz także zorganizować swój cykl pracy poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak ustawienie przypomnień lub generowanie e-maili uzupełniających.

Funkcja Insights pomaga zoptymalizować cykl pracy poprzez identyfikację zwycięskich wzorców, podczas gdy narzędzia do ustawienia celów i prognozy umożliwiają lepszą alokację zasobów i planowanie strategii.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Unikaj pominiętych działań następczych dzięki LeadBooster, czatowi na żywo, chatbotowi i podpowiedziom opartym na AI, aby skupić się na swoich potencjalnych klientach

Raportowanie sprzedaży w czasie rzeczywistym i zrozumienie tajników lejka sprzedaży dzięki sugestiom AI, ustawieniu celów, monitorowaniu zespołu i zaawansowanym wskaźnikom sprzedaży

Limity Pipedrive

Użytkownicy nie mogą tworzyć list produktów, aby dopasować odpowiednie leady, przez co dane są nieuporządkowane

Znalezienie danych wysokiego poziomu, takich jak liczba nowych klientów, wymaga złożonego ustawienia filtrów i często daje niewiarygodne odpowiedzi

Ceny Pipedrive

Essential: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $44/miesiąc za użytkownika

$44/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $64/miesiąc za użytkownika

$64/miesiąc za użytkownika Power: 79 USD/miesiąc za użytkownika

79 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $129/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (ponad 2 100 recenzji)

4,3/5 (ponad 2 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 3,000 recenzji)

Pro Tip: Ustawienie punktów zbierania opinii klientów w CRM, takich jak automatyczne ankiety po zamknięciu zgłoszeń wsparcia. Daje to cenny wgląd w zadowolenie klientów i obszary wymagające poprawy.

7. Freshsales CRM (najlepszy do analizy i automatyzacji opartej na AI)

przez Freshworks Freshsales CRM koncentruje się na dostarczaniu narzędzi, które upraszczają zarządzanie leadami i komunikację.

System Contact Scoring pomaga zespołom sprzedaży nadawać priorytety potencjalnym klientom, a wbudowane funkcje e-mail i wsparcia telefonicznego ułatwiają komunikację z klientami bezpośrednio z poziomu platformy. Oznacza to, że nie trzeba przełączać się między wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi narzędziami komunikacyjnymi.

Najlepsze funkcje Freshsales CRM

Widok interakcji z klientami, w tym profili społecznościowych, zaangażowania na stronie internetowej, punktów kontaktu z klientami i nie tylko, w jednym miejscu

Korzystanie z Freddy'ego, asystenta AI, do analizowania i uczenia się na podstawie danych historycznych i działań klientów w celu uzyskania wglądu

Uzyskaj przydatne informacje dzięki dogłębnym narzędziom analitycznym, twórz niestandardowe raporty i zaplanuj ich dostarczanie do skrzynki pocztowej

Ograniczenia CRM Freshsales

Brak zaawansowanych funkcji automatyzacji, takich jak operacje arytmetyczne i porównywanie pól względnych

System zarządzania zadaniami nie zapewnia menedżerom przeglądu umożliwiającego śledzenie zadań członków zespołu

Ceny CRM Freshsales

Free

Growth: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Pro: $47/miesiąc za użytkownika

$47/miesiąc za użytkownika Enterprise: $71/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje CRM Freshsales

G2: 4,5/5 (ponad 1 200 opinii)

4,5/5 (ponad 1 200 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 600 opinii)

8. Insightly (najlepsze rozwiązanie do łatwej analizy i raportowania)

przez Insightly Insightly łączy narzędzia do zarządzania relacjami z klientami z funkcjami śledzenia projektów. To sprawia, że jest to dobra opcja dla teamów, które chcą zarządzać relacjami z klientami i powiązanymi z nimi zadaniami na jednej platformie.

Ponadto pomaga przełamać silosy, udostępniając dane wszystkim zainteresowanym stronom.

Najlepsze funkcje

Prowadzenie, przypisywanie i kierowanie leadów przy niestandardowym zarządzaniu obiektami, polami i projektami

Zaprojektuj wygodny panel obsługi klienta z Insightly Service, oferujący funkcje zarządzania wiedzą, sprzedaży biletów i raportowania

Twórz i śledź lejki sprzedaży, wspierając zdalne Teams dzięki aplikacji mobilnej CRM

Nieznaczne limity

Brak zaawansowanych opcji wyszukiwania, co prowadzi do nieporozumień

Zakres integracji może być niewystarczający dla firm korzystających z niszowych narzędzi

Niewysokie ceny

**Plus:$29/miesiąc za użytkownika

Professional: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Wnikliwe oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 900 recenzji)

4.2/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 600 recenzji)

🔍 Do zrobienia: Ok 82% organizacji korzysta z systemów CRM do zarządzania niestandardowymi relacjami z klientami i usprawniania raportowania sprzedaży. Przyjęcie to podkreśla kluczową rolę, jaką CRM odgrywa w pomaganiu Businessowi w śledzeniu wyników, prognozie sprzedaży i podejmowaniu decyzji opartych na danych.

9. SugarCRM (najlepszy dla wysoce konfigurowalnych rozwiązań)

przez SugarCRM SugarCRM to konfigurowalne oprogramowanie CRM które zapewnia szczegółowy widok interakcji i danych niestandardowych klientów. Oferuje solidne narzędzia do automatyzacji sprzedaży, kampanii marketingowych i obsługi klienta, pomagając w zarządzaniu relacjami od pierwszego kontaktu do wsparcia posprzedażowego.

Najlepsze funkcje SugarCRM

Zyskaj widoczność działań, historii i rekordów klientów na jednym ekranie

Przewidywanie wyników sprzedaży dzięki zaawansowanej prognozie, analizie czasu i wskaźnikom w czasie rzeczywistym

Automatyzacja wyników sprzedaży dzięki cyklom pracy typu "przeciągnij i upuść" oraz inteligentnym przewodnikom

Limity SugarCRM

Brak zaawansowanych możliwości raportowania, takich jak możliwość dodawania więcej niż jednej serii danych do wykresów

Język programowania w backendzie jest trudny do nauczenia, co czyni go skomplikowanym w użyciu dla nietechnicznych użytkowników

Ceny SugarCRM

Essentials: $19/miesiąc dla minimum trzech użytkowników

$19/miesiąc dla minimum trzech użytkowników Standard: $59/miesiąc dla minimum 10 użytkowników

$59/miesiąc dla minimum 10 użytkowników Advanced: $85/miesiąc dla minimum 10 użytkowników

$85/miesiąc dla minimum 10 użytkowników Premier: $135/miesiąc dla minimum 10 użytkowników

Oceny i recenzje SugarCRM

G2: 3.8/5 (700+ recenzji)

3.8/5 (700+ recenzji) Capterra: 3.8/5 (ponad 400 opinii)

Pro Tip: Regularnie aktualizuj kryteria segmentacji CRM, aby dostosować je do zmian w zachowaniu niestandardowych klientów lub warunków rynkowych. Zapewnia to skuteczność i adekwatność celów w miarę ewolucji potrzeb klientów.

10. Creatio CRM (najlepszy pod względem niskokodowej automatyzacji procesów i elastyczności)

przez Creatio CRM Creatio CRM to platforma oparta na procesach, kładąca nacisk na kompleksową automatyzację podróży klienta i niestandardowe kodowanie. Łączy narzędzia sprzedażowe, marketingowe i serwisowe we wspólnej bazie danych, umożliwiając zarządzanie każdą sceną podróży klienta.

Pomaga projektować i automatyzować cykle pracy bez rozszerzenia wiedzy technicznej. Otrzymujesz również 360-stopniowy widok klienta z widocznością profili klientów, historii i spostrzeżeń opartych na AI.

Najlepsze funkcje CRM Creative

Dostosuj swoje zespoły sprzedażowe, marketingowe i usługowe do procesu od potencjalnego do stałego klienta w jednej bazie danych

Analizuj i śledź lejki sprzedaży według scen, najlepszych przedstawicieli, wskaźnika wygranych / przegranych i nie tylko, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Poprawa obsługi klienta, czasu reakcji, CSAT (ocena satysfakcji klienta), NPS (ocena promotora netto) i CES (ocena wysiłku klienta)

Creatio CRM limit

Nie można przesyłać indywidualnych kontaktów potencjalnych klientów z telefonu lub programu Outlook bez pełnej synchronizacji

Ceny CRM

Sprzedaż: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Growth: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: $55/miesiąc za użytkownika

$55/miesiąc za użytkownika Unlimited: 85 USD/miesiąc za użytkownika

Creatio CRM oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

4.7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

czy wiesz, że Prognoza i pipeline insights to obecnie najważniejsze priorytety CRM dla organizacji 43% liderów podkreślając ich znaczenie. Zamknięte 41% priorytetowo traktuje dane o intencjach i scoring leadów, aby identyfikować i celować w odpowiednie możliwości.

Buduj silniejsze cykle pracy CRM z ClickUp

Każde oprogramowanie uwzględnione w tym porównaniu CRM ma swoje mocne strony, od analityki po narzędzia do zarządzania leadami i angażowania klientów.

Jeśli nadal masz wątpliwości, oto rada: wybierz rozwiązanie CRM, które spełnia Twoje obecne potrzeby i skaluje się wraz z rozwojem Twojego biznesu. Powinno ono pasować do cyklu pracy twojego zespołu i integrować się z istniejącymi procesami.

To właśnie tutaj ClickUp wyróżnia się na tle innych narzędzi.

Zaprojektowany z myślą o zespołach, którym zależy na elastyczności i kontroli, ClickUp CRM płynnie integruje się z potężnymi narzędziami do zarządzania projektami. Niezależnie od tego, czy śledzisz potencjalnych klientów za pomocą ClickUp Dashboards, czy zarządzasz pipeline'ami sprzedażowymi za pomocą Views, pozwala Ci to stworzyć system dostosowany do celów Twojego zespołu. Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś! ✅