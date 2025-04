Jak walczyć z faworyzowaniem w pracy (strategie i przykłady)

Wyobraźmy sobie pracownika, który daje z siebie wszystko, by osiągnąć cele organizacji. Tworzy techniki usprawniające procesy, przewodzi Teams i podejmuje inicjatywy mające na celu poprawę działania.

Ale kiedy przychodzi do promocji, rówieśnik dostaje awans tylko dlatego, że ma bardziej przyjazne powiązania z szefem.

Wynik? Niskie morale pracowników, brak motywacji, stres i spadek wydajności. Faworyzowanie nie szkodzi tylko jednemu pracownikowi, ale rozlewa się po całym miejscu pracy, tworząc toksyczne środowisko pracy, które utrudnia rozwój i rodzi niechęć.

W tym przewodniku omówimy sygnały ostrzegawcze, przykłady z życia wzięte i strategie działania dla pracowników, menedżerów i liderów, aby zwalczać faworyzowanie i budować kulturę zaufania i sprawiedliwości.

Identyfikacja faworyzowania w pracy

Faworyzowanie to sytuacja, w której osoba sprawująca władzę traktuje preferencyjnie jednego pracownika względem drugiego, szczególnie z powodów osobistych.

Jay Andres, autor książki The Managers Bathroom

Zidentyfikowanie faworyzowania w miejscu pracy może być trudne, zwłaszcza gdy oznaki są subtelne. Często jednak faworyzowanie pozostaje tuż pod powierzchnią, czekając na zauważenie. Oto kilka oznak faworyzowania:

Nierówny dostęp do korzyści i przywilejów

Wydłużone godziny lunchu, częste zatwierdzanie urlopów, dodatkowe dni urlopu itp. dla niektórych pracowników

częste zatwierdzanie urlopów, dodatkowe dni urlopu itp. dla niektórych pracowników Lepszy dostęp do sprzętu, narzędzi lub obszaru roboczego w porównaniu do innych osób na podobnych rolach

lub obszaru roboczego w porównaniu do innych osób na podobnych rolach Łagodne podejście do terminów lub celów dla niektórych pracowników przy jednoczesnym sztywnym podejściu do innych

Przykład: Menedżer promuje kilku swoich ulubionych pracowników (w tym niekompetentnych) pomimo tego, że inni pracownicy biorą na siebie więcej obowiązków i osiągają lepsze wyniki.

Niesprawiedliwa dystrybucja pracy i możliwości

Niesprawiedliwy dystrybucja obciążenia pracą Przydzielanie mniej ważnych i łatwiejszych zadań lub powierzanie ważnych projektów tylko faworyzowanym pracownikom

dystrybucja obciążenia pracą Przydzielanie mniej ważnych i łatwiejszych zadań lub powierzanie ważnych projektów tylko faworyzowanym pracownikom Oferowanie nagród i promocji ulubionemu pracownikowi (mniej wykwalifikowanemu niż inni w zespole) przy jednoczesnym nadmiernym krytycyzmie wobec innych utalentowanych pracowników

ulubionemu pracownikowi (mniej wykwalifikowanemu niż inni w zespole) przy jednoczesnym nadmiernym krytycyzmie wobec innych utalentowanych pracowników Dodatkowa uwaga, wskazówki i możliwości dla faworyzowanych pracowników w celu poprawy wyników, podnoszenia kwalifikacji i nawiązywania kontaktów zawodowych, przy jednoczesnym wykluczeniu innych członków zespołu, którzy mogą mieć równe lub większe zasługi

Stronnicze traktowanie

Obrona nieetycznych zachowań pracowników lub naruszeń w miejscu pracy, takich jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie

lub naruszeń w miejscu pracy, takich jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie Opowiadanie się po czyjejś stronie konfliktów w miejscu pracy i stosowanie podwójnych standardów. Na przykład, lider zespołu nakładający grzywnę na jednego pracownika za uszkodzenie mienia, ale nie na faworyzowanego pracownika

konfliktów w miejscu pracy i stosowanie podwójnych standardów. Na przykład, lider zespołu nakładający grzywnę na jednego pracownika za uszkodzenie mienia, ale nie na faworyzowanego pracownika Pozwalanie faworyzowanym pracownikom na wpływanie na decyzje, które mają wpływ na cały zespół, przy jednoczesnym ignorowaniu wkładu innych osób Faworyzowanie w miejscu pracy może mieć poważny wpływ na samopoczucie pracowników. Gdy w miejscu pracy dochodzi do politycznego faworyzowania, pracownicy rywalizujący o pozycję często angażują się w agresywne zachowania mające na celu uszczuplenie zasobów konkurentów.

Wynik? Zwiększona niechęć, konflikty między pracownikami, i słaba wydajność.

Preferencyjne traktowanie może prowadzić do wykluczenia, zmniejszyć połączenie z organizacją, obniżyć morale, zmniejszyć wydajność i zagrozić zdrowiu w miejscu pracy.

Jak pracownicy mogą radzić sobie z faworyzowaniem

Na początku pracownicy mogą ignorować instancje faworyzowania w miejscu pracy. Stopniowo prowadzi to jednak do braku zaufania, co z kolei prowadzi do spadku zaangażowania pracowników i większej rotacji. Oto jak pracownicy mogą radzić sobie z faworyzowaniem i zarządzać w pracy:

Zachowaj profesjonalizm w trudnych sytuacjach

Twój głos jako pracownik jest ważne, jeśli chodzi o stand-up przeciwko faworyzowaniu, ale sposób, w jaki jest wyrażany, może mieć znaczącą różnicę.

oto czego powinieneś unikać:

Wybuchów emocji: Przyćmiewają one obawy, szkodzą wiarygodności i nadwyrężają relacje

Przyćmiewają one obawy, szkodzą wiarygodności i nadwyrężają relacje Wskazywania palcami: Obwinianie tworzy konflikt i wykoleja rozwiązania

zamiast tego skup się na:

Pokazywaniu wpływu: Do zrobienia wysokiej jakości pracy, dotrzymania terminów i dostosowania się do celów zespołu. Podkreślaj wkład pracy, osiągając wymierne wyniki

Do zrobienia wysokiej jakości pracy, dotrzymania terminów i dostosowania się do celów zespołu. Podkreślaj wkład pracy, osiągając wymierne wyniki Szukaniu informacji zwrotnej: Regularnie omawiaj obszary wymagające poprawy ze swoim przełożonym i działaj zgodnie z sugestiami

Regularnie omawiaj obszary wymagające poprawy ze swoim przełożonym i działaj zgodnie z sugestiami Spokojna dyskusja: Jeśli to konieczne, przeprowadź prywatną, konstruktywną rozmowę z przełożonym, aby omówić swój wkład i możliwości rozwoju

Dokumentowanie incydentów do wykorzystania w przyszłości

Pracownicy muszą notować wszystko na temat zaobserwowanego aktu faworyzowania, począwszy od daty i godziny, a skończywszy na opisie incydentu i jego wpływie na ich pracę. Pomaga to w raportowaniu przypadków faworyzowania z dowodami.

✨ Dodaj następujące szczegóły, aby zarejestrować instancje faworyzowania:

Data i godzina : Kiedy incydent miał miejsce

: Kiedy incydent miał miejsce Co się stało : Wyczyszczony opis aktu faworyzowania

: Wyczyszczony opis aktu faworyzowania Kto był zaangażowany : Osoby bezpośrednio lub pośrednio praktykujące faworyzowanie lub mające połączenie z sytuacją

: Osoby bezpośrednio lub pośrednio praktykujące faworyzowanie lub mające połączenie z sytuacją Wpływ na pracę : Jak faworyzowanie wpłynęło na morale, wydajność lub dynamikę zespołu

: Jak faworyzowanie wpłynęło na morale, wydajność lub dynamikę zespołu Dowody na wsparcie: E-maile, transkrypcje czatów lub zapisy zadań, jeśli dotyczy

Dokumentacja ta może być nieoceniona podczas raportowania faworyzowania do działu HR lub kierownictwa, aby problem mógł zostać sprawiedliwie rozwiązany.

Strategie komunikacji z kierownictwem

Raportowanie przypadków faworyzowania może być kłopotliwe. Oto kilka wskazówek, których pracownicy powinni przestrzegać, aby komunikować się z kierownictwem w sprawie faworyzowania:

Konstruktywnie wyrażaj swoje obawy: Podziel się tym, jak faworyzowanie wpływa na morale i wydajność, jednocześnie skupiając się na aspiracjach i wkładzie

zaangażować się w przejrzystą komunikację rówieśniczą: Inicjowanie przejrzystej komunikację horyzontalną z kolegami w celu zrozumienia udostępnianych doświadczeń i dynamiki miejsca pracy

Dyskusja z kierownictwem: Porozmawiaj o możliwościach, oczekiwaniach, wynikach, kulturze miejsca pracy i procesach decyzyjnych

Obawy w ramkach, a nie oskarżenia: Unikaj bezpośrednich oskarżeń o faworyzowanie. Zamiast tego spokojnie i konstruktywnie wyrażaj swoje obawy

Prowadzić rozmowy, a nie konfrontacje: Podchodź do tych dyskusji jak do rozmów mających na celu rozwiązanie problemów, a nie jak do konfrontacji, które eskalują napięcie

Przykład: Karen Dillon, autorka książki pt HBR Guide to Office Politics podaje praktyczny przykład - "Zauważyłem, że Sarah dostała szansę do zrobienia XYZ, a ja też chciałbym mieć taką możliwość"

Rozważanie opcji i potencjalnych ruchów w karierze

Przedłużające się rażące faworyzowanie ostatecznie prowadzi do rotacji pracowników. Jeśli wszystkie inne strategie zawiodą, może nadszedł czas, aby przenieść się do organizacji z pozytywne środowisko pracy .

Aby wyrwać się z cyklu faworyzowania podczas poszukiwania nowej pracy, rozważ następujące kwestie:

✅ Szukanie wskazówek od mentora, który może zapewnić wgląd w poruszanie się po wyzwaniach w miejscu pracy

✅ Sprawdź recenzje firm na Glassdoor, aby upewnić się, że promują one uczciwość i przejrzystość

✅ Przygotuj odpowiedź na pytanie, dlaczego odchodzisz z obecnej pracy, nie wypowiadając się o niej negatywnie

Podobnie jak pracownicy, menedżerowie HR odgrywają taką samą rolę w radzeniu sobie z faworyzowaniem w miejscu pracy. To prowadzi nas do następnej sekcji.

Rola HR w zarządzaniu faworyzowaniem Jeden na pięciu pracowników czuje, że ich pracodawca nie dba o ich dobre samopoczucie. W tym miejscu menedżerowie HR muszą wkroczyć do akcji, aby powstrzymać faworyzowanie i zatrzymać największe talenty, zanim będzie za późno.

Oto kilka sposobów na zapobieganie faworyzowaniu w miejscu pracy i promowanie sprawiedliwego traktowania pracowników.

Opracowanie przejrzystych i sprawiedliwych kryteriów promocji

Upewnij się, że w twoich zasadach promocji nie ma żadnych luk, które umożliwiałyby faworyzowanie.

Bądź przejrzysty . Ustal jasne kryteria, takie jak zdolności przywódcze, jakość wyników, kompetencje techniczne itp. w celu zidentyfikowania zasługujących pracowników. Przekazuj te kryteria otwarcie wszystkim pracownikom, aby wyeliminować niejasności

. Ustal jasne kryteria, takie jak zdolności przywódcze, jakość wyników, kompetencje techniczne itp. w celu zidentyfikowania zasługujących pracowników. Przekazuj te kryteria otwarcie wszystkim pracownikom, aby wyeliminować niejasności Ustawienie wymiernych punktów odniesienia powiązanych z konkretnymi wymaganiami roli, takimi jak pomyślne zakończenie odpowiednich programów szkoleniowych, rozwój nowych umiejętności, liczba prowadzonych projektów i inne

powiązanych z konkretnymi wymaganiami roli, takimi jak pomyślne zakończenie odpowiednich programów szkoleniowych, rozwój nowych umiejętności, liczba prowadzonych projektów i inne Używaj ocen wydajności i informacji zwrotnych 360 stopni , aby uzyskać spostrzeżenia pracowników z wielu źródeł, takich jak rówieśnicy, menedżerowie, liderzy i podwładni, aby zapewnić sprawiedliwość

, aby uzyskać spostrzeżenia pracowników z wielu źródeł, takich jak rówieśnicy, menedżerowie, liderzy i podwładni, aby zapewnić sprawiedliwość Ustanowienie ustrukturyzowanego procesu , w którym menedżerowie dokumentują powody decyzji o promocji, przy wsparciu konkretnych przykładów osiągnięć i zgodności z ustawionymi kryteriami

, w którym menedżerowie dokumentują powody decyzji o promocji, przy wsparciu konkretnych przykładów osiągnięć i zgodności z ustawionymi kryteriami Stworzenie panelu do regularnego przeglądu i aktualizacji zasad promocji pod kątem ich adekwatności i inkluzywności

Zapewnia to promocję pracowników w oparciu o ich osiągnięcia, a nie osobowość lub pochodzenie.

Promocja inicjatyw budowania zespołu

Działania związane z budowaniem zespołów wzmacniają kulturę organizacyjną, zapewniają lepsze rozwiązywanie konfliktów wzmocnić zaufanie i zminimalizować faworyzowanie.

Przykład: MotorInc. Pvt. Ltd firma MotorInc Pvc Ltd. stanęła w obliczu wyzwań, takich jak niskie zaangażowanie pracowników, konflikty i brak zaufania ze strony pracowników. Aby temu zaradzić, zorganizowali trzydniowy program zaangażowania pracowników na kempingu, który obejmował sesje podsumowujące i gry. W rezultacie uzyskano pozytywne opinie pracowników, wyższą wydajność i wyższy zwrot z inwestycji.

Oto kilka pomysłów na budowanie zespołu, które mogą ci pomóc zarządzać teamami lepiej:

Prowadź debaty : Organizuj wirtualne debaty tematyczne, aby zachęcić pracowników do interakcji ze sobą (zarówno pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych). Ustaw wyczyszczone zasady i skup się na pełnych szacunku interakcjach, promując docenianie różnych perspektyw

: Organizuj wirtualne debaty tematyczne, aby zachęcić pracowników do interakcji ze sobą (zarówno pracowników stacjonarnych, jak i zdalnych). Ustaw wyczyszczone zasady i skup się na pełnych szacunku interakcjach, promując docenianie różnych perspektyw Organizuj hackathony : Daj swoim zespołom technicznym możliwość znalezienia i wyostrzenia ich ukrytych umiejętności i mocnych stron w celu rozwoju kariery i poprawy wydajności. Zapewnij jasne cele i zachęty dla zespołów, zachęcaj do współpracy międzyfunkcyjnej i udostępniaj wyniki w całej firmie, aby uczcić ich wysiłek

: Daj swoim zespołom technicznym możliwość znalezienia i wyostrzenia ich ukrytych umiejętności i mocnych stron w celu rozwoju kariery i poprawy wydajności. Zapewnij jasne cele i zachęty dla zespołów, zachęcaj do współpracy międzyfunkcyjnej i udostępniaj wyniki w całej firmie, aby uczcić ich wysiłek Comiesięczne spotkania : Zaplanuj comiesięczne spotkania, osobiste lub wirtualne, aby komunikować się z pracownikami na temat pracy i nie tylko. Porozmawiaj o ich hobby, odsetkach, równowadze między pracą a życiem prywatnym, wycieczkach i nie tylko

: Zaplanuj comiesięczne spotkania, osobiste lub wirtualne, aby komunikować się z pracownikami na temat pracy i nie tylko. Porozmawiaj o ich hobby, odsetkach, równowadze między pracą a życiem prywatnym, wycieczkach i nie tylko Planuj wyzwania grupowe: Uwzględnij działania takie jak escape roomy, konkursy z ciekawostkami lub wirtualne wyzwania fitness, aby wzmocnić pracę zespołową w różnych ustawieniach

Wdrażanie ankiet w miejscu pracy w celu oceny nastrojów pracowników

Ankiety w miejscu pracy to świetny sposób na sprawdzenie, jak pracownicy czują się w środowisku pracy i czy spotkali się z przypadkami faworyzowania.

Przykładowo, możesz przeprowadzić ankiety dotyczące zaangażowania pracowników, aby zmierzyć ich zadowolenie z pracy i decyzji podejmowanych przez kierownictwo. Uwzględnij zarówno pytania dotyczące skali oceny, jak i pytania opisowe, aby uzyskać szczegółowe informacje.

✨ Zadawaj pracownikom pytania takie jak:

Jak oceniłbyś swoją równowagę między pracą a życiem prywatnym w skali 5?

Czy uważasz, że jesteś sprawiedliwie wynagradzany?

Czy masz wystarczające możliwości do zrobienia czegoś nowego?

Zapewnij jednak opcje anonimowości podczas przeprowadzania ankiet, takich jak ocena środowiska pracy i efektywności menedżerów.

Można również wdrożyć 360° feedback software które gromadzi spostrzeżenia od współpracowników, podwładnych i menedżerów w celu zapewnienia płynnego i bezpiecznego systemu informacji zwrotnej. Analizuj wyniki ankiet i podejmuj konkretne kroki, takie jak rozwiązywanie problemów związanych z faworyzowaniem, zmiana zasad lub poprawa kultury miejsca pracy.

Raportowanie przypadków faworyzowania lub innych problemów w miejscu pracy jest ryzykowne. Może to kosztować pracowników utratę promocji, a nawet pracy. Dlatego też należy wprowadzić anonimowe raportowanie w celu ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości.

Oto kilka mechanizmów, które można wdrożyć:

Portale online : Stwórz bezpieczny portal do raportowania z szyfrowaniem end-to-end, gdzie pracownicy mogą zgłaszać informacje o menedżerach, którzy praktykują faworyzowanie, bez zastanawiania się dwa razy, że "zostaną przyłapani" Dołącz przyjazne dla użytkownika formularze, które pozwolą pracownikom na składanie szczegółowych relacji na temat faworyzowania lub niesprawiedliwego traktowania, wraz z opcjonalnymi dowodami, takimi jak zrzuty ekranu lub e-maile

: Stwórz bezpieczny portal do raportowania z szyfrowaniem end-to-end, gdzie pracownicy mogą zgłaszać informacje o menedżerach, którzy praktykują faworyzowanie, bez zastanawiania się dwa razy, że "zostaną przyłapani" Dołącz przyjazne dla użytkownika formularze, które pozwolą pracownikom na składanie szczegółowych relacji na temat faworyzowania lub niesprawiedliwego traktowania, wraz z opcjonalnymi dowodami, takimi jak zrzuty ekranu lub e-maile Anonimowe szablony formularzy do raportowania : Zapewnij pracownikom dostęp do szablonów formularzy raportowania, których mogą używać do zgłaszania incydentów w różnych kategoriach, od faworyzowania po molestowanie lub naruszenie zasad etycznych. Szablony te powinny prowadzić pracowników do uwzględnienia wszystkich niezbędnych szczegółów, takich jak daty, godziny, zaangażowane osoby i wpływ incydentu

: Zapewnij pracownikom dostęp do szablonów formularzy raportowania, których mogą używać do zgłaszania incydentów w różnych kategoriach, od faworyzowania po molestowanie lub naruszenie zasad etycznych. Szablony te powinny prowadzić pracowników do uwzględnienia wszystkich niezbędnych szczegółów, takich jak daty, godziny, zaangażowane osoby i wpływ incydentu Aplikacja mobilna lub gorąca linia : Ustaw infolinię lub stwórz bezpieczną aplikację, w której pracownicy będą mogli raportować problemy w miejscu pracy za pośrednictwem, odpowiednio, całodobowych połączeń i anonimowych tekstów

: Ustaw infolinię lub stwórz bezpieczną aplikację, w której pracownicy będą mogli raportować problemy w miejscu pracy za pośrednictwem, odpowiednio, całodobowych połączeń i anonimowych tekstów Przejrzyste postępowanie: Zapewnij pracowników, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone podpowiedź i uczciwie. Udostępnianie spostrzeżeń na temat rozwiązanych problemów bez naruszania poufności w celu budowania zaufania do systemu

Rozwiązania i strategie dla organizacji

Według Gallupa, 12% pracowników w USA odeszło z pracy z powodu problemów związanych z przywództwem wyższego szczebla. Wskazuje to, że cała organizacja, od liderów Teams po kierownictwo wyższego szczebla, musi podjąć kroki w celu stworzenia korzystnego środowiska pracy dla wszystkich pracowników.

Oto jak można to zrobić.

Wdrożenie zasad zapobiegających faworyzowaniu pracowników

Ustanowienie ścisłych zasad organizacyjnych zapobiega faworyzowaniu na wszystkich poziomach. Oto kilka praktycznych wskazówek:

Ustawienie ustrukturyzowanej polityki dystrybucji szans w celu zapewnienia równychoddelegowane zadania i zapobiegać niesprawiedliwej dystrybucji zasobów i możliwości

w celu zapewnienia równychoddelegowane zadania i zapobiegać niesprawiedliwej dystrybucji zasobów i możliwości Wdrożenie przejrzystego systemu promocji i oceny , wykorzystującego obiektywne wskaźniki, takie jak kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), i angażującego wielu oceniających w celu zminimalizowania stronniczości

, wykorzystującego obiektywne wskaźniki, takie jak kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), i angażującego wielu oceniających w celu zminimalizowania stronniczości Publiczne udostępnianie kryteriów promocji , takich jak staż pracy, ustawienia umiejętności i osiągnięcia, aby każdy pracownik rozumiał, w jaki sposób podejmowane są decyzje

, takich jak staż pracy, ustawienia umiejętności i osiągnięcia, aby każdy pracownik rozumiał, w jaki sposób podejmowane są decyzje Wyczyszczone zdefiniowanie akceptowalnych zachowań w miejscu pracy , w tym zerowej tolerancji dla faworyzowania, oraz określenie konsekwencji takich działań niezależnie od pozycji w hierarchii

, w tym zerowej tolerancji dla faworyzowania, oraz określenie konsekwencji takich działań niezależnie od pozycji w hierarchii Zapewnienie łatwego dostępu do tych zasad za pośrednictwem wewnętrznych portali lub podręczników. Pracownicy powinni wiedzieć, gdzie znaleźć zasady i jak raportować problemy związane z faworyzowaniem

lub podręczników. Pracownicy powinni wiedzieć, gdzie znaleźć zasady i jak raportować problemy związane z faworyzowaniem Regularnie szkol menedżerów i pracowników w zakresie tych wytycznych, aby zapewnić ich spójne egzekwowanie

Programy szkoleniowe dla menedżerów

Faworyzowanie jest ludzką naturą, więc podejmij świadomy wysiłek, aby je kontrolować. Przeprowadzaj sesje szkoleniowe dla menedżerów, aby zidentyfikować ich nieświadomych uprzedzeń więc nie faworyzują żadnego pracownika ze względu na rasę, rolę zawodową czy płeć.

Na przykład, faworyzowanie pracowników płci męskiej, zakładanie, że kobiety nie mogą wykonywać trudnych zadań i faworyzowanie kobiet, gdy dołączają do pracy po urlopie macierzyńskim, to formularze faworyzowania, które mogą mieć niezamierzony wpływ na relacje w pracy i osobiste.

Zapewnienie szkoleń na temat uczciwego przydzielanie zadań w oparciu o umiejętności, doświadczenie i cele rozwojowe, a nie osobiste preferencje lub powiązania z przeszłości.

Faworyzowanie pracowników, z którymi pracuje się osobiście lub którzy są łatwiej dostępni, może nieumyślnie zrazić pracowników zdalnych lub mniej widocznych. Udostępnianie strategii unikanie uprzedzeń związanych z bliskością w miejscu pracy poprzez zapewnienie równych szans i zasobów wszystkim członkom zespołu, niezależnie od lokalizacji.

Tworzenie kultury integracji i sprawiedliwości

Integracja i sprawiedliwości w organizacji pozytywnie wpływają na wyniki na różnych poziomach - indywidualnym, grupowym i organizacyjnym. Zwiększają satysfakcję pracowników z pracy i zatrzymują ich w organizacji, a także poprawiają wyniki i samopoczucie.

Oto jak można promować inkluzywność i sprawiedliwość:

ustanowienie polityki integracyjnej, prowadzenie programów mentorskich i grup wsparcia dla pracowników w celu otwartej komunikacji

organizowanie wydarzeń kulturalnych i zachęcanie do działań zespołowych, aby pracownicy poznawali i szanowali różne kultury

utrzymywanie przejrzystości w zakresie zaangażowania na rzecz inkluzywności i udostępnianie doświadczeń, które podkreślają potrzebę różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy TiER1 Performance Institute stworzył integracyjne i dostępne środowisko pracy, aby zapewnić wszystkim pracownikom zdalnym i lokalnym równy dostęp do zasobów i możliwości. Zwiększyło to zaangażowanie pracowników, wydajność i wskaźniki retencji.

Regularne audyty i oceny

Dzięki regularnym audytom można zidentyfikować wzorce wskazujące na faworyzowanie, takie jak konsekwentna promocja lub przydzielanie projektów jednej osobie. Na przykład, można zauważyć ciągłą promocję przez menedżera pracowników należących do określonego środowiska.

Wdrożenie mechanizmów informacji zwrotnej i ustrukturyzowanych systemów oceny wyników w celu zapewnienia przejrzystych i ustandaryzowanych ocen wydajności pracowników w regularnych odstępach czasu

i ustrukturyzowanych systemów oceny wyników w celu zapewnienia przejrzystych i ustandaryzowanych ocen wydajności pracowników w regularnych odstępach czasu Używaj narzędzi takich jak ankiety lub skrzynki na sugestie , aby zrozumieć postrzeganie przez pracowników sprawiedliwości w dystrybucji zadań i ocenach wydajności

, aby zrozumieć postrzeganie przez pracowników sprawiedliwości w dystrybucji zadań i ocenach wydajności Przeszkolenie audytorów w zakresie rozpoznawania nieświadomych uprzedzeń i nieuczciwego faworyzowania oraz okresowa rotacja recenzentów w celu zapewnienia obiektywności

i nieuczciwego faworyzowania oraz okresowa rotacja recenzentów w celu zapewnienia obiektywności Gdy audyty wykażą faworyzowanie, podejmij natychmiastowe działania w celu zmiany procesów, pociągnięcia menedżerów do odpowiedzialności lub zapewnienia dodatkowych szkoleń w celu wyeliminowania uprzedzeń

Wykorzystanie technologii w celu zminimalizowania faworyzowania

Zarządzanie rozwojem pracowników, śledzenie wyników i współpraca w miejscu pracy mogą wydawać się przytłaczające i zdezorganizowane. Bez ujednoliconego systemu, zespoły ds. zasobów ludzkich tracą niezliczone godziny na przełączanie się między narzędziami i próby utrzymania spójności procesów.

Gdy własność zadania jest niejasna, słabnie widoczność, a do decyzji kierownictwa może wkradać się stronniczość. Ten brak przejrzystości często prowadzi do nieporozumień, niedotrzymywania terminów i napięć w miejscu pracy, ponieważ obowiązki wymykają się spod kontroli.

Nierówna dystrybucja obciążenia pracą i ukryte faworyzowanie mogą zaszkodzić morale i wydajności zespołu.

Bez widoczności obciążenia zespołu i przydziału zadań, niektórzy pracownicy stają się przytłoczeni, podczas gdy inni pozostają niewykorzystani.

Sprawiedliwe równoważenie obciążenia zespołu może być wyzwaniem bez odpowiednich narzędzi. Wielu menedżerów ma trudności z utrzymaniem dokładnego obrazu przepustowości swojego zespołu, co prowadzi do wypalenia i utraty szans na rozwój.

The Szablon obciążenia pracą pracowników ClickUp zapewnia przejrzysty widok bieżącego obciążenia pracą każdego pracownika, pomagając zapewnić sprawiedliwą dystrybucję pracy.

Ponadto, gdy organizacja zespołu staje się chaotyczna, szablon Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp pomaga w organizowaniu teamów, uzyskiwaniu aktualnych informacji na temat tego, kto nad czym pracuje i bardziej przejrzystym komunikowaniu zadań. Korzystając z tego szablonu, możesz nakreślić role i obowiązki każdego członka zespołu, ustawić cele projektu, ustalić oczekiwania, przypisać zadania do konkretnych członków i nie tylko.

