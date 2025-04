Koderzy i analitycy danych mieli w przeszłości trudności z ChatGPT.

Podczas gdy narzędzie oferowało wiele funkcji opartych na tekście, takich jak badania, tworzenie pomysłów, pisanie i podsumowywanie, nie zaspokajało potrzeb takich jak tworzenie skryptów i analiza danych - aż do niedawna!

Wraz z wprowadzeniem wtyczek, wszechstronność ChatGPT wzrosła, szczególnie w aspekcie kodowania. Dzięki ChatGPT Code Interpreter możesz teraz manipulować zestawami danych w celu uzyskania wymaganych wyników.

Na tym blogu przyjrzymy się, w jaki sposób można wykorzystać Interpreter Kodu do poprawy przepływu pracy i umiejętności zarządzania projektami.

Czym jest ChatGPT Code Interpreter?

ChatGPT Code Interpreter, obecnie znany jako Data Analyst, to wtyczka GPT od OpenAI, która rozszerza podstawową funkcję platformy ChatGPT.

Narzędzie analizuje dane, znajduje błędy w kodowaniu w celu poprawy wydajności i generuje fragmenty kodu dla istniejących cykli pracy. Poprawia nawet umiejętności zarządzania projektami dzięki automatyzacji zadań, wizualizacji danych i generowaniu skryptów dla narzędzi do współpracy zespołowej!

Podczas gdy ChatGPT udziela odpowiedzi, podsumowuje tekst lub pisze wszystko, co chcesz (w tym kod), Data Analyst wykonuje bardziej złożone funkcje oparte na AI, takie jak parsowanie danych lub transkrypcja audio na plikach multimedialnych lub tekstowych. 🧩

Uwaga: Początkowo Code Interpreter był funkcją premium dostępną tylko dla subskrybentów ChatGPT Plus. Ale po jej rebrandingu jako Data Analyst, jest ona dostępna dla wszystkich. Jednak w tym artykule nadal będziemy zwracać się do niej jako do Code Interpreter, ponieważ nazwa ta pozostaje popularna wśród użytkowników.

Podstawowe funkcje i przypadki użycia Code Interpreter by ChatGPT

Większość zastosowań ChatGPT Code Interpreter można pogrupować w cztery główne przypadki użycia, które wyszczególniono poniżej:

1. Analiza i wizualizacja danych

Nie musisz wydawać ogromnych pieniędzy na analityków danych, gdy masz wtyczkę ChatGPT Code Interpreter. Może ona analizować twoje dane i dostarczać łatwych do zrozumienia wyjaśnień, zakończonych wizualizacjami i wykresami, aby pomóc ci zrozumieć twoje zbiory danych. 🧠

Na przykład, jeśli jesteś inwestorem giełdowym, możesz wziąć zestaw danych, który kompiluje dane dotyczące wolumenu i ruchów rynkowych akcji S&P 500 przez miesiąc w pliku CSV. Prześlij plik do ChatGPT Code Interpreter i poproś go o znalezienie wzorców w danych. Odkryje on wszystkie wzorce między ruchami rynkowymi a wolumenem i udostępni je w postaci zwykłego tekstu i wykresów.

2. Debugowanie i testowanie kodu

Jeśli jesteś programistą i zastanawiasz się jak wykorzystać AI do tworzenia oprogramowania , ChatGPT Code Interpreter jest dobrym miejscem do rozpoczęcia. Można go używać do debugowania i testowania kodu.

Możesz przesłać plik(i) z kodem i poprosić go o zidentyfikowanie wszystkich błędów, które mogą potencjalnie powodować zwracanie błędów przez kod.

Otwarty nawias tu i tam, nieprawidłowa zmienna wywoływana gdzieś, a może funkcja, której zapomniałeś zdefiniować - Code Interpreter może wykryć i naprawić je wszystkie poprzez dokładne podpowiedzi i pomóc ci stać się lepszym programistą . Nadszedł czas, aby sfinalizować te ustawienia przeglądu kodu z obsługą AI.

3. Manipulacja plikami

Oprócz pomocy w radzeniu sobie z analizą danych i wyzwania związane z tworzeniem oprogramowania chatGPT Code Interpreter pozwala konwertować, przycinać, a nawet edytować pliki.

Na przykład, można przesłać obraz w jednym formacie i napisać podpowiedź z prośbą do wtyczki:

Przekonwertowanie go na inny format

Przycięcie lub zmianę rozmiaru (ze ściskaniem lub bez)

Dostarczenie wersji w skali szarości

To samo dotyczy plików tekstowych - możesz przesłać plik w jednym formacie tekstowym, poprosić o dane wyjściowe w innym formacie lub poprosić Code Interpreter o wprowadzenie zmian w pliku. 📝

4. Rozwiązywanie równań matematycznych

ChatGPT Code Interpreter może również rozwiązywać złożone równania matematyczne, które w przeciwnym razie trudno byłoby rozwiązać za pomocą podstawowej wersji ChatGPT. Za każdym razem, gdy znajdziesz złożony problem w podręczniku do matematyki, możesz kliknąć jego zdjęcie, przesłać je do Code Interpreter i poprosić o rozwiązanie równania na obrazku.

Nie tylko dostarczy ci poprawną odpowiedź, ale także wyjaśni, w jaki sposób doszedł do odpowiedzi w sposób zakończony. Koszmar dla nauczycieli matematyki sceptycznie nastawionych do swoich uczniów, prawda? 😉

Funkcja ta może być przydatna w edukacji, kryptografii, modelowaniu danych i budownictwie.

Jak aktywować wtyczkę ChatGPT Code Interpreter?

Teraz, gdy już wiesz, co możesz osiągnąć dzięki ChatGPT Code Interpreter, musisz się zastanawiać, jak zacząć z nim korzystać, prawda? Cóż, to całkiem proste.

Zanim jednak będziesz mógł z niego korzystać, musisz go aktywować. Wykonaj kroki opisane poniżej:

Krok 1: Przejdź do Eksploruj GPT

Zaloguj się do ChatGPT za pomocą swojego konta, jeśli jeszcze się nie zalogowałeś. Jeśli nie masz konta, załóż je. Po zalogowaniu się, na pasku bocznym zobaczysz opcję Poznaj GPT. Kliknij na nią, aby otworzyć listę wtyczek ChatGPT dostępnych do użycia.

przez

ChatGPT

Krok 2: Znajdź GPT analityka danych

Następnym krokiem jest znalezienie GPT Data Analyst. Do zrobienia tego możesz przewinąć w dół i przejść do sekcji 'By ChatGPT' lub po prostu wyszukać go na pasku wyszukiwania. Po znalezieniu GPT, kliknij na niego.

W wyskakującym oknie Data Analyst można zobaczyć, że jego możliwości obejmują funkcję "Interpreter kodu i analiza danych". Kliknij przycisk "Rozpocznij czat", aby aktywować Data Analyst GPT zamiast standardowego ChatGPT.

Krok 3: Kliknij przycisk Start Chat

Krok 4: Rozpocznij czat i pracę

Teraz znajdziesz się w nowym oknie czatu Data Analyst. To tutaj możesz pracować z jego

Interpreter kodu oparty na AI

i prześlij swoje pliki do analizy i przetwarzania danych.

Jak korzystać z interpretera kodu?

Korzystanie z ChatGPT Code Interpreter jest bardzo proste. Załącz plik, z którym chcesz pracować, następnie wyślij go z żądanym podpowiedzią. 📎

Może to być plik kodu, obraz, dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny Excel lub dowolny inny rodzaj pliku (z wyjątkiem plików wykonywalnych).

Code Interpreter przeanalizuje go dla ciebie, wykona żądaną akcję i zwróci dane wyjściowe. Następnie możesz pobrać plik wyjściowy lub poprosić o dalsze modyfikacje, jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku. Przeanalizujmy ten proces szczegółowo.

Krok 1: Prześlij swoje dane lub plik

Pierwszym krokiem jest przesłanie danych lub plików, które mają zostać przeanalizowane przez ChatGPT Code Interpreter:

Jak przesłać pliki do ChatGPT za pomocą Code Interpreter?

Możesz przesłać swoje pliki do ChatGPT Code Interpreter tak samo, jak przesyłasz je do e-maila lub tekstu na WhatsApp. Kliknij ikonę spinacza obok pola tekstowego, aby dodać plik danych jako załącznik z podpowiedzią/instrukcjami.

Dozwolony jest wielokrotny wybór, więc możesz przytrzymać klucz Ctrl na klawiaturze podczas wybierania plików, jeśli chcesz przesłać wiele plików. 📚

Krok 2: Zinterpretuj swoje dane

Po przesłaniu danych należy poprosić ChatGPT Code Interpreter o ich analizę, aby mógł zrozumieć zawartość pliku. Możesz wysłać taki podpowiedź wraz z przesłanym plikiem:

"Interpretuj te dane. "

Po wysłaniu pliku wraz z tym podpowiedzią, Interpreter Kodu przeanalizuje go i poinformuje o tym, co znalazł w pliku.

Możesz sprawdzić, czy jego interpretacje są poprawne, czy nie. Jeśli coś jest nie tak, możesz wysłać kolejną podpowiedź, aby wskazać błąd, a program poprawi interpretację danych w tle.

Krok 3: Wyczyść dane

Następną rzeczą do zrobienia jest wyczyszczenie danych w celu usunięcia pustych wierszy, duplikatów lub innych problemów, które mogą mieć wpływ na wyniki analizy danych. Do zrobienia tego, wyślij następującą podpowiedź do ChatGPT Code Interpreter:

"Wyczyść te dane i usuń wszelkie błędy, które mogą mieć wpływ na jakość danych wyjściowych. "

Po wysłaniu tego podpowiedzi, Code Interpreter wyczyści dane i podsumuje zmiany oraz ich przyczyny. Może wykryć typ danych i jego typowe błędy, czyszcząc je bez konieczności wykonywania jakichkolwiek instrukcji przez użytkownika. 🙌

Krok 4: Wyodrębnienie trendów i wprowadzenie zmian

W zależności od tego, czego chcesz się dowiedzieć z danych, możesz rozpocząć wysyłanie podpowiedzi w celu wyodrębnienia tych informacji. Możesz wyodrębnić trendy, wzorce, anomalie, błędy i inne rodzaje informacji z danych lub pliku. Można również wprowadzać zmiany w pliku, wysyłając podpowiedź edycji.

🌟 Szablony podpowiedzi ChatGPT aby wyodrębnić wyniki i wprowadzić zmiany w danych

"Przeanalizuj wzorce ukryte w tych danych"

"Analizuj trendy w tych danych"

"Zidentyfikuj wartości odstające w tym zestawie danych"

"Zidentyfikuj anomalie w tym zestawie danych"

"Udostępnij mi 10 najważniejszych wniosków z tych danych"

"Dostarcz indywidualną grafikę dla każdego trendu/wzorca/nauki"

"Znajdź błędy w tym kodzie"

"Edytuj ten plik, aby usunąć wszystkie instancje [cokolwiek chcesz usunąć]"

"Debuguj ten kod"

To tylko kilka przykładów. Jeśli chcesz wykonać jakąkolwiek inną akcję, możesz zmodyfikować te podpowiedzi lub nawet napisać nowe, zgodnie z własnymi wymaganiami.

Krok 5: Pobierz swoje wyniki

Wreszcie, na podstawie podpowiedzi, które wysłałeś, ChatGPT Code Interpreter przeprowadzi pożądaną analizę i dostarczy dane wyjściowe.

Jeśli poprosiłeś o trendy lub wzorce, dostarczy wyjaśnienie zidentyfikowanych trendów z wykresami i wizualizacjami. Jeśli poprosiłeś o debugowanie kodu lub edycję pliku, dostarczy plik wyjściowy po wprowadzeniu żądanych zmian.

Następnie można pobrać plik i wykorzystać go według własnego uznania. 🤩

Jak pobrać pliki z ChatGPT za pomocą Code Interpreter?

Pobieranie plików wyjściowych z ChatGPT Code Interpreter jest równie proste jak pobieranie ich z e-maila lub wiadomości na czacie. Można je pobrać klikając na link do pobrania połączony z danymi wyjściowymi.

Jeśli plik nie jest połączony (jak to zwykle bywa w przypadku trendów i wzorców), można zażądać od Interpretera Kodu wygenerowania pliku do pobrania zawierającego te informacje. Oto podpowiedź do zrobienia tego:

"Put this information in a downloadable doc/pdf file and share the download link. "

Po wysłaniu tego podpowiedzi, dane wyjściowe zostaną udostępniane w formacie pliku, o który prosiłeś. Możesz kliknąć jego link do pobrania i pobrać plik.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa dla interpretera kodu

Jak dotąd, tak dobrze. Jednak funkcja wykonywania kodu wiąże się również z pewnymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa, takimi jak możliwość wstrzyknięcia kodu i niezałatane błędy. ChatGPT Code Interpreter nie jest inny.

Jego zdolność do wykonywania kodu Pythona i uzyskiwania dostępu do stron internetowych osób trzecich sprawiła, że jest podatny na ataki typu podpowiedź, które pozwalają atakującym na wykonywanie złośliwych skryptów z innej strony internetowej.

Skrypty te mogą poprosić wtyczkę o wykonanie dowolnej akcji na serwerze. Na przykład, może poprosić o wyodrębnienie zawartości plików wewnątrz określonego folderu.

Tom's Hardware

szczegółowo zbadał tę lukę, pokazując, w jaki sposób ChatGPT Code Interpreter jest nakłaniany do wykonywania złośliwych skryptów z serwera innej firmy. Kiedy zapytałem Code Interpretera, czy jego AI jest podatne na ataki typu prompt injection, oto co odpowiedział:

Oczywiście nikt nie akceptuje własnych niedociągnięć! Nawet AI. 😄

Luka ta została po raz pierwszy odkryta w listopadzie 2023 roku. Jednak OpenAI nie dostarczyło jeszcze żadnych bezpośrednich dowodów na naprawienie tego problemu.

Ponadto ataki te są skomplikowane do przeprowadzenia - wymagają od użytkowników wysłania podpowiedzi z prośbą o dostęp do złośliwej strony internetowej. Chociaż ludzie mogą zostać nakłonieni do wysyłania takich komend za pomocą inżynierii społecznej, szanse na to są dość niskie.

Limity Interpretera Kodu

Podczas gdy Code Interpreter jest jedną z bardziej zaawansowanych funkcji ChatGPT, nie jest ona pozbawiona własnych ustawień limitów. Istnieje kilka ograniczeń dotyczących tego, co można, a czego nie można z nim zrobić, w tym:

Limity rozmiaru pliku: Nie można przesłać pliku większego niż 100MB

Nie można przesłać pliku większego niż 100MB Ograniczenia czasowe: Istnieje limit czasu, jaki może zająć zadanie. Jeśli jakiekolwiek zadanie trwa dłużej niż 60 sekund, wynikiem będzie przekroczenie limitu czasu

Istnieje limit czasu, jaki może zająć zadanie. Jeśli jakiekolwiek zadanie trwa dłużej niż 60 sekund, wynikiem będzie przekroczenie limitu czasu Limity typów plików: Podczas gdy większość popularnych formatów plików tekstowych i graficznych (PNG, JPEG, CSV, JSON) jest wspierana, pliki wideo, animowane GIF-y i inne zastrzeżone formaty plików nie są obsługiwane

Podczas gdy większość popularnych formatów plików tekstowych i graficznych (PNG, JPEG, CSV, JSON) jest wspierana, pliki wideo, animowane GIF-y i inne zastrzeżone formaty plików nie są obsługiwane Współbieżność: Żądania są wykonywane sekwencyjnie, więc wiele procesów nie może być wykonywanych jednocześnie

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie, że ChatGPT Code Interpreter pozostanie użyteczny dla użytkowników.

Jeśli chcesz je obejść i przetwarzać większe pliki wymagające więcej czasu obliczeniowego, możesz spróbować podzielić je na wiele mniejszych plików przed przesłaniem ich do Code Interpreter. 🙌

Jak ClickUp usprawnia cykl pracy z ChatGPT Code Interpreter

Jeśli jesteś programistą lub analitykiem danych i chcesz zwiększyć swoją wydajność dzięki ChatGPT Code Interpreter, to jesteś na dobrej drodze.

Możesz jednak przejść na wyższy poziom, jeśli połączysz ClickUp z Interpreterem Kodu.

ClickUp

to wszystka aplikacja do pracy z solidnym zarządzaniem zadaniami, współpracą i funkcjami AI, które pozwalają zarządzać wszystkimi aspektami pracy z jednego miejsca.

Połączenie mocnych stron ClickUp w zakresie zarządzania projektami z zaawansowaną analizą danych i możliwościami automatyzacji narzędzi AI, takich jak Code Interpreter, odblokowuje najwyższy poziom wydajności.

Sprawdźmy, jak możesz wykorzystać ChatGPT Code Interpreter w ClickUp.

1. Szybciej zakończony kod

Wbudowany asystent AI w ClickUp,

ClickUp Brain

, pomaga szybciej zakończyć projekty kodowania, dostarczając sugestie dotyczące kodu podczas pisania kodu (wiele

jak GitHub Copilot

).

Działa doskonale ze wszystkimi popularnymi językami programowania, więc otrzymujesz sugestie niezależnie od języka, w którym kodujesz. To sprawia, że jest solidny ChatGPT alternatywa dla programistów .

Otrzymuj sugestie dotyczące kodowania od ClickUp Brain

Ale

geniusz ClickUp dla twórców oprogramowania

nie kończy się na tym.

The

Integracja z GitHub dla ClickUp

umożliwia wbudowaną kontrolę wersji bez konieczności przeskakiwania między różnymi platformami. Możesz zobaczyć całą swoją aktywność GitHub w kanale ClickUp i działać na pull requestach z poziomu środowiska ClickUp.

To samo dotyczy aktualizacji postępu pracy w ClickUp z Github - aktualizuj statusy zadań z samego Github, wzmiankując identyfikator zadania lub opis w wiadomościach commit. Po zakończeniu kodu przy użyciu tych funkcji, użyj ChatGPT Code Interpreter do debugowania i testowania. 🧪

2. Usprawnienie współpracy w Teams

W dziale współpracy zespołowej, ClickUp nie ma konkurencji ze strony ChatGPT .

Jego silne funkcje współpracy pozwalają na pracę z członkami zespołu nad plikami kodowania. Możesz udostępniać pliki kodowania członkom zespołu w środowisku ClickUp i omawiać wszelkie niezbędne zmiany w komentarzach do zadania lub

ClickUp Chat

zintegrowana funkcja czatu na platformie.

Menedżerowie mogą również przypisywać różne pliki kodu poszczególnym członkom zespołu w zależności od ich obciążenia pracą. Po zrobieniu, wystarczy oznaczyć pracę jako wykonaną w sekcji

Zadania ClickUp

, automatycznie aktualizując ogólny postęp projektu. ✅

Przypisuj komentarze członkom zespołu w zadaniach ClickUp, aby zwiększyć odpowiedzialność i współpracę

💡Pro Tip: Jeśli Twój zespół używa Slack do komunikacji, możesz również użyć

Integracja ClickUp ze Slackiem

w celu usprawnienia komunikacji i udostępniania plików.

3. Organizuj swoje projekty kodowania

Wreszcie, można również śledzić postępy wszystkich projektów kodowania za pomocą niestandardowego

Pulpity ClickUp

.

Wizualizuj obciążenie pracą zespołu, indywidualną wydajność, prędkość sprintu i więcej na pulpitach i udostępniaj je swoim klientom w razie potrzeby.

Twórz wiele pulpitów, aby śledzić różne projekty lub parametry, i łatwo pobieraj informacje z dowolnego pulpitu, zadając pytania ClickUp Brain.

Uzyskaj przegląd obciążeń pracą, postępów w realizacji zadań, kamieni milowych i sprintów za pomocą pulpitów ClickUp

Zmaksymalizuj swoje możliwości analizy danych dzięki ClickUp i ChatGPT Code Interpreter

Zwiększanie wydajności dzięki AI stało się normą, szczególnie w przypadku projektów związanych z tworzeniem oprogramowania i analizą danych.

Korzystanie z platform do zarządzania projektami opartych na AI, takich jak ClickUp, wraz z narzędziami takimi jak ChatGPT Code Interpreter, pomaga zwiększyć wydajność i produktywność, zapewniając, że zawsze będziesz na bieżąco.

Wypróbuj ClickUp za darmo

i połącz najlepsze możliwości AI i funkcje zarządzania projektami w ramach jednej platformy.