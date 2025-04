Najlepsze oprogramowanie CRM do zarządzania nieruchomościami dla zarządców nieruchomości

Pomiędzy żonglowaniem komunikacją z najemcami, śledzeniem wniosków o konserwację i nadążaniem za umowami najmu, zarządzanie nieruchomościami może szybko stać się przytłaczające.

A gdyby tak usprawnić wszystkie te zadania w ramach jednego, wydajnego systemu? W tym miejscu do gry wkracza oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Niezależnie od tego, czy jesteś odpowiedzialny za pojedynczą nieruchomość, czy zarządzasz rozszerzonym portfolio nieruchomości, odpowiedni CRM do zarządzania nieruchomościami usprawnia cykl pracy i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne - budowaniu silnych relacji z najemcami w celu maksymalizacji rentowności. 📈

W tym artykule wybraliśmy 11 najlepszych rozwiązań CRM do zarządzania nieruchomościami. Niezależnie od tego, czy zarządzasz kilkoma jednostkami, czy rozszerzonym portfolio, narzędzia te pomogą Ci zachować porządek, zaoszczędzić czas i rozwinąć biznes. Zapoznajmy się z najlepszymi opcjami!

⏰ Podsumowanie w 60 sekund

ClickUp : Najlepszy do zarządzania projektami nieruchomości i relacji z klientami

: Najlepszy do zarządzania projektami nieruchomości i relacji z klientami HubSpot: Najlepszy CRM z wbudowanymi funkcjami marketingowymi i sprzedażowymi

Najlepszy CRM z wbudowanymi funkcjami marketingowymi i sprzedażowymi Pipedrive: Najlepszy CRM do zarządzania nieruchomościami z wizualizacją procesów

Najlepszy CRM do zarządzania nieruchomościami z wizualizacją procesów Lone Wolf Front Office: Najlepszy CRM do zintegrowanego pozyskiwania leadów i MLS

Najlepszy CRM do zintegrowanego pozyskiwania leadów i MLS Zoho CRM: najlepsze oprogramowanie CRM do zarządzania nieruchomościami pod kątem niestandardowych rozwiązań

najlepsze oprogramowanie CRM do zarządzania nieruchomościami pod kątem niestandardowych rozwiązań Entrata: Najlepszy dostawca CRM do marketingu w zarządzaniu nieruchomościami

Najlepszy dostawca CRM do marketingu w zarządzaniu nieruchomościami Monday: Najlepsze oprogramowanie CRM do niestandardowych cykli pracy

Najlepsze oprogramowanie CRM do niestandardowych cykli pracy Knock: Najlepszy CRM do optymalizacji lead-to-lease

Najlepszy CRM do optymalizacji lead-to-lease Wise Agent: najlepsze oprogramowanie CRM do zarządzania nieruchomościami

najlepsze oprogramowanie CRM do zarządzania nieruchomościami Buildium: Najlepszy system oprogramowania do kompleksowego zarządzania nieruchomościami

**Czego należy szukać w CRM do zarządzania nieruchomościami?

Odpowiedni CRM może być podstawą operacji zarządzania nieruchomościami, zwiększając wydajność i podnosząc zadowolenie najemców. Co więcej, CRM pozwala najemcom, właścicielom nieruchomości i zarządcom działać na tych samych zasadach, niwelując rozdźwięk między oczekiwaniami a rzeczywistością.

Dzięki różnym Oprogramowanie CRM dostępnych opcji, kluczowe jest skupienie się na kluczowych funkcjach, które pomogą ci osiągnąć takie cele jako zarządca nieruchomości. Oto, czego należy szukać w CRM do zarządzania nieruchomościami:

Zarządzanie leadami od początku do końca: Wybierz CRM do zarządzania nieruchomościami, który obejmuje cały cykl życia od potencjalnego klienta do najemcy, od zapytania do podpisania umowy najmu. Powinien być wyposażony w narzędzia komunikacyjne, możliwości śledzenia zapytań i prowadzenia dokumentacji, by wymienić tylko kilka funkcji

Dostosowanie cyklu pracy: Wybierz CRM do zarządzania nieruchomościami, który będzie dostosowany do różnych cykli pracy w różnych firmach zarządzających nieruchomościami. Oprogramowanie powinno umożliwiać użytkownikom niestandardowe potoki, przepływy zadań i raportowanie w celu spełnienia określonych wymagań

Automatyzacja zadań: Poszukaj CRM, który automatyzuje rutynowe zadania, takie jak wysyłanie przypomnień o czynszu, planowanie konserwacji i kontaktowanie się z potencjalnymi klientami. Zwiększa to wydajność, oszczędzając czas i redukując błędy manualne, a także pozwala skupić się na bardziej strategicznych aspektach działalności

Śledzenie finansów: Wybierz CRM do zarządzania nieruchomościami, który jest wyposażony we wbudowane narzędzia do pobierania czynszu, fakturowania i śledzenia wydatków, aby uprościć zarządzanie finansami i uzyskać jasny nadzór nad wydajnością nieruchomości

Analityka i raportowanie: Wybierz CRM z wyczerpującym raportowaniem i analityką, które pomogą Ci wygenerować oparty na danych wgląd w przychody, wskaźniki obłożenia, dochody z wynajmu i opinie najemców. W rezultacie możesz zoptymalizować swoje operacje za pomocą tych konfigurowalnych pulpitów i raportów

Dostępność mobilna: Wybierz CRM z aplikacją mobilną lub reagujący na urządzenia mobilne. Zarządcy nieruchomości lub agenci nieruchomości są w ciągłym ruchu, co powoduje, że muszą wykonywać zadania związane z zarządzaniem najemcami w podróży. Wydajne rozwiązanie CRM z w pełni funkcjonalną aplikacją mobilną pozwala im być na bieżąco z tymi zadaniami zawsze i wszędzie

Możliwości integracji: Wybierz CRM, który płynnie integruje się z innymi narzędziami, z których korzystasz na co dzień, takimi jak oprogramowanie księgowe, platformy marketingowe i strony internetowe z listami nieruchomości. Zapewnia to płynny cykl pracy i eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych, oszczędzając czas i redukując błędy

🧠 Ciekawostka: Globalny rynek oprogramowania CRM dla branży nieruchomości ma osiągnąć wartość 10,6 mld USD do 2032 r., przy czym do 2032 r. wartość ta wzrośnie o 1,5 mld USD imponującym 12,2% CAGR !

11 najlepszych programów CRM do zarządzania nieruchomościami

Oto zestawienie 11 najlepszych rozwiązań CRM do zarządzania nieruchomościami, które sprawdzą wszystkie Twoje Boxy:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami nieruchomości i powiązań z klientami)

Nadzoruj swoje nieruchomości, jednocześnie poprawiając relacje z klientami i zarządzając potencjalnymi klientami za pomocą oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami ClickUp

Jakie ustawienia Nieruchomości ClickUp rozwiązanie do zarządzania projektami wyróżnia się możliwością dostosowania do unikalnych cykli pracy. Dzięki konfigurowalnym pulpitom, zaawansowanym funkcjom zarządzania zadaniami i rozbudowanym narzędziom do współpracy, takim jak zintegrowany czat, ClickUp upraszcza nawet najbardziej złożone operacje.

Poza tym, platforma automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak udostępnianie aktualizacji i wysyłanie powiadomień, poprzez Automatyzacja ClickUp oszczędzając cenny czas i wysiłek związany z zarządzaniem nieruchomościami.

Dodatkowo, Cykle pracy CRM firmy ClickUp obejmują podejmowanie decyzji w oparciu o AI i zaawansowaną analizę danych w cyklach pracy. Pozwala to usprawnić operacje i podejmować mądrzejsze, świadome decyzje, które napędzają rozwój Twojego biznesu.

Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym zarządcą nieruchomości, czy częścią dużego zespołu nieruchomości, ClickUp bez wysiłku skaluje się do Twoich potrzeb, zapewniając wydajność i produktywność na każdym poziomie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualne śledzenie potencjalnych klientów w całym procesie sprzedaży za pomocą konfigurowalnego szablonu Widoki ClickUp w celu usprawnienia współpracy i zwiększenia wydajności

Zachowaj szczegółową historię komunikacji, aby spersonalizować interakcje z najemcami i efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami

Płynnie współpracuj ze swoim zespołem dzięki komunikacji w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Chat i łatwo udostępniaj zasoby między zespołami sprzedaży i marketingu.

Wykorzystaj analitykę i kompleksowe raportowanie z Pulpity ClickUp do podejmowania decyzji opartych na danych i optymalizacji wydajności nieruchomości

Uprość cykle pracy dzięki dostępowi do bibliotekiszablonów do zarządzania nieruchomościami limity ClickUp

Początkowe ustawienia mogą wydawać się przytłaczające ze względu na rozszerzenie funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9900+ recenzji)

: 4.7/5.0 (9900+ recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (4300+ recenzji)

2. HubSpot( Najlepszy CRM z wbudowanymi funkcjami marketingowymi i sprzedażowymi)

via HubSpot Jeśli szukasz CRM do zarządzania nieruchomościami, który wyróżnia się w sprzedaży i marketingu, nie szukaj dalej niż HubSpot CRM, usprawnienie cyklu pracy i płynne zarządzanie relacjami z klientami.

Dzięki integracji z narzędzia marketingu nieruchomości hubSpot umożliwia Twojemu zespołowi prowadzenie angażujących kampanii w całym procesie wynajmu - od przyciągania potencjalnych najemców po pielęgnowanie długoterminowych relacji. Dodatkowo, przyjazny dla użytkownika interfejs i zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne kampanie e-mail i analityka marketingowa, pomagają skupić się na budowaniu silnych połączeń i rozwijaniu biznesu.

Dzięki konsolidacji narzędzi i danych, HubSpot zwiększa atrakcyjność nieruchomości i efektywnie podnosi wskaźniki obłożenia.

Najlepsze funkcje HubSpot

Uproszczenie zarządzania potencjalnymi klientami dzięki wbudowanym narzędziom do śledzenia

Uwzględnienie e-maili i marketingu w mediach społecznościowych w celu niestandardowego dotarcia do klientów

Nadzorowanie zapytań o nieruchomości i zrozumienie trendów sprzedaży nieruchomości dzięki analityce i raportowaniu

limity HubSpot

Ograniczone możliwości niestandardowe są ograniczające dla teamów zarządzających

Zaawansowane rozwiązania CRM są płatne

Ceny HubSpot

Darmowe narzędzia: Free dla maksymalnie 2 użytkowników

Free dla maksymalnie 2 użytkowników Start: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Professional: $890/miesiąc dla trzech użytkowników (dodatkowe licencje w cenie $50/miesiąc)

$890/miesiąc dla trzech użytkowników (dodatkowe licencje w cenie $50/miesiąc) Enterprise: 3600 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników (dodatkowe licencje w cenie 75 USD/miesiąc)

Oceny i recenzje HubSpot

G2 : 4.4/5.0 (12000+ recenzji)

: 4.4/5.0 (12000+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (4200+ opinii)

3. Pipedrive (najlepszy CRM do zarządzania nieruchomościami do wizualizacji procesów)

via PipedrivePipedrive CRM zapewnia unikalne połączenie prostoty i wydajności w zarządzaniu nieruchomościami. Jego wizualny system CRM odzwierciedla sceny wynajmu nieruchomości i pomaga w zarządzaniu potencjalnymi klientami, umożliwiając śledzenie nieruchomości, interakcji z najemcami i negocjacji.

Konfigurowalne lejki pozwalają na dostosowanie etapów do konkretnego cyklu pracy, zapewniając, że każdy krok - od wstępnego zapytania do podpisania umowy najmu - jest skutecznie zarządzany. Funkcje automatyzacji Pipedrive obsługują rutynowe zadania, takie jak działania następcze i przypomnienia, zwalniając czas dla zespołów zarządzających nieruchomościami na bardziej strategiczne działania.

Łagodna krzywa uczenia się narzędzia, wizualny i przyjazny dla użytkownika interfejs oraz potężne narzędzia do zarządzania potencjalnymi klientami sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla rozwijających się firm z branży nieruchomości.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Śledzenie komunikacji z klientem i list nieruchomości w scentralizowanym pulpicie

Integracja z e-mailami i kalendarzami w celu płynnego zarządzania zadaniami

Poprawa wydajności cyklu pracy dzięki zaawansowanemu niestandardowemu pipeline'owi sprzedaży

Generowanie spostrzeżeń opartych na AI w celu poprawy konwersji transakcji

Limity Pipedrive

Nie oferuje planu Free Plan

Automatyzacja w zakresie marketingu jest ograniczona w porównaniu do konkurencji

Ceny Pipedrive

Essential: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Professional : $59/miesiąc na użytkownika

: $59/miesiąc na użytkownika Power : $69/miesiąc na użytkownika

: $69/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4.3/5.0 (2100+ recenzji)

: 4.3/5.0 (2100+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (3000+ recenzji)

4. Lone Wolf Front Office (Najlepsze oprogramowanie CRM do zintegrowanego pozyskiwania leadów i MLS)

via Lone Wolf TechnologiesLone Wolf Front Office oferuje rozszerzone oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami, które płynnie łączy funkcje specyficzne dla nieruchomości, takie jak zarządzanie listą nieruchomości, automatyzacja marketingu, zarządzanie najmem itp CRM .

Poprzez centralizację podstawowych funkcji, Lone Wolf Front Office pomaga zarządcom nieruchomości zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę błędów i skupić się na rozwoju ich biznesu. W wyniku tego otrzymujesz automatyzację pozyskiwania leadów, usprawnienie marketingu i integrację z bazami danych Multiple Listing Service (MLS).

Najlepsze funkcje Lone Wolf Front Office

Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak przypomnienia o czynszu i zgłoszenia serwisowe, w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia obciążenia pracą ręczną

Wzmocnienie relacji z najemcami poprzez zarządzanie całą komunikacją i dokumentacją w scentralizowanej bazie danych

Zintegrowane narzędzia do zarządzania danymi klientów, listami i transakcjami

Uzyskanie przydatnych informacji dzięki raportowaniu i analizom

Lone Wolf Front Office limit

Synchronizacja danych jest wadliwa i zawodna

Początkowe ustawienia są czasochłonne dla nowych użytkowników

Ceny Lone Wolf Front Office

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Lone Wolf Front Office

G2 : 3.6/5.0 (130+ recenzji)

: 3.6/5.0 (130+ recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (300+ recenzji)

5. Zoho CRM (najlepsze oprogramowanie CRM do zarządzania nieruchomościami pod kątem niestandardowych rozwiązań)

via Zoho CRMZoho CRM to kompleksowa platforma nieruchomości zaprojektowana w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb zarządców nieruchomości, przedstawicieli nieruchomości, deweloperów i firm brokerskich każdej wielkości. Oferuje narzędzia do zarządzania procesami sprzedaży i zarządzania nieruchomościami, które usprawniają cykl pracy, automatyzują zadania i pomagają w skutecznym zamykaniu większej liczby transakcji.

Dzięki Zoho CRM zespoły zarządzające nieruchomościami mogą niestandardowo dostosowywać intuicyjny interfejs platformy i wykorzystywać wiedzę opartą na AI, aby zwiększyć swoje wysiłki w zakresie marketingu i sprzedaży nieruchomości

Aplikacja mobilna zapewnia również połączenie w podróży. Z kolei integracje z narzędziami takimi jak Zillow i szerokim zakresem dostawców usług telefonicznych łączą wszystkie zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami w jednym ujednoliconym interfejsie.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Generowanie leadów na rynku nieruchomości z różnych kanałów i śledzenie ich, aż staną się szansami

Automatyzacja procesów sprzedaży poprzez przypisywanie potencjalnych klientów do przedstawicieli handlowych na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów

Spostrzeżenia oparte na danych dzięki Zia, wirtualnemu asystentowi opartemu na AI

Centralny dostęp do ważnych dokumentów dzięki inteligentnej bibliotece dokumentów umożliwiającej połączenie odpowiednich plików z odpowiednimi potencjalnymi klientami lub transakcjami

Limity Zoho CRM

Stroma krzywa uczenia się dla użytkowników nietechnicznych

Zaawansowane funkcje wymagają dodatkowych rozszerzeń

Ceny Zoho CRM

Free

Standard : 20 USD/miesiąc za użytkownika

: 20 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalny : $35/miesiąc na użytkownika

: $35/miesiąc na użytkownika Enterprise : $50/miesiąc na użytkownika

: $50/miesiąc na użytkownika Ultimate: $65/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2 : 4.1/5.0 (2600+ recenzji)

: 4.1/5.0 (2600+ recenzji) Capterra: 4.3/5.0 (6800+ opinii)

**Najstarsza firma pośrednicząca w obrocie nieruchomościami w Stanach Zjednoczonych została założona w 1855 roku w Chicago, w stanie Illinois. Pierwotnie nosiła nazwę "L. D. Olmsted & Co.", później zmieniła nazwę na "Baird & Warner" i nadal działa.

6. Entrata (Najlepszy dostawca CRM dla marketingu zarządzania nieruchomościami)

via EntrataEntrata doskonale radzi sobie z automatyzacją zarządzania nieruchomościami. To jedno z najpopularniejszych narzędzi CRM do zarządzania nieruchomościami umożliwia zarządcom nieruchomości pobieranie czynszu, komunikację z najemcami, śledzenie zgłoszeń serwisowych i nie tylko.

Dostosowane do wymagań nowoczesnego zarządzania nieruchomościami, narzędzie oferuje bogate funkcje, które upraszczają codzienne zadania i wspierają rozwój biznesu. Ponadto generuje raporty dotyczące wskaźników związanych z kampaniami marketingowymi, finansami, satysfakcją najemców itp., co czyni go jednym z najlepszych CRM do zarządzania nieruchomościami w celu zwiększenia wydajności operacyjnej.

Najlepsze funkcje Entrata

Optymalizacja zarządzania umowami najmu dzięki scentralizowanemu przechowywaniu dokumentów, automatyzacji odnawiania umów najmu i bezproblemowemu śledzeniu warunków najmu i ich wygaśnięcia

Skuteczny marketing wolnych nieruchomości dzięki wbudowanym narzędziom

Śledzenie wszystkich danych i interakcji z klientami na jednym pulpicie

Zyskaj wgląd w zarządzanie teamami serwisowymi w celu zwiększenia wydajności operacyjnej dzięki raportowaniu i analizom

Entrata limitów

Nadmierna złożoność dla małych Teams z podstawowymi wymaganiami

Możliwości integracji z aplikacjami i platformami innych firm są ograniczone

Ceny Entrata

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Entrata

G2 : 4.5/5.0 (470+ opinii)

: 4.5/5.0 (470+ opinii) Capterra: 4.6/5.0 (360+ recenzji)

7. Monday CRM (Najlepsze oprogramowanie CRM dla niestandardowych cykli pracy)

via poniedziałek CRM_Monday CRM to atrakcyjna wizualnie platforma, która integruje zarządzanie zadaniami, zarządzanie potencjalnymi klientami i optymalizację procesów w ramach platformy relacji z klientami. Może być łatwo dostosowana do zarządzania nieruchomościami i usprawnia cykl pracy poprzez centralizację list nieruchomości, śledzenie leadów i komunikację z klientem w jednym intuicyjnym interfejsie.

Właściciele i zarządcy nieruchomości używają go do tworzenia niestandardowych cykli pracy w oparciu o konkretne potrzeby związane z nieruchomościami, takie jak wysiłki marketingowe lub komunikacja z najemcami.

Co najlepsze? The Szablony CRM dostępne w Monday oferują elastyczne rozwiązanie pomagające zwiększyć sprzedaż bez konieczności odkrywania koła na nowo.

Najlepsze funkcje CRM w poniedziałek

Niestandardowe cykle pracy odzwierciedlające procesy zarządzania nieruchomościami dzięki intuicyjnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść"

Wizualne śledzenie postępów projektów za pomocą wykresów Gantta i tablic Kanban

Łatwa integracja z narzędziami takimi jak Slack i obszar roboczy Google

Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak działania następcze i aktualizacje statusu, w celu zaoszczędzenia czasu i zwiększenia wydajności

Aktualne limity CRM

Ceny rosną wraz ze wzrostem liczby użytkowników w Teams

Brak natywnych narzędzi do zarządzania finansami niezbędnych w branży nieruchomości

Ceny CRM Monday

Podstawowy : $15/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników

: $15/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników Standard : $20/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników

: $20/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników Pro : $33/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników

: $33/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CRM Monday

G2 : 4.6/5.0 (800+ recenzji)

: 4.6/5.0 (800+ recenzji) Capterra: 4.7/5.0 (390+ recenzji)

🧗🏼‍♂️ Level Up: Zmagasz się z niekończącymi się widokami nieruchomości i przytłaczającą papierkową robotą? /AI może być Twoim najlepszym rozwiązaniem w branży nieruchomości ! 🤖✨

Dla profesjonalistów z branży nieruchomości integracja AI przekształca operacje biznesowe:

Poprawa doświadczenia klienta 🙌

Usprawnienie cyklu pracy 🛠️

Eliminacja powtarzalnej i czasochłonnej pracy 🤩

Ograniczenie biurokracji ✂️

Maksymalizacja zwrotów 💯

8. Knock (Najlepszy CRM do optymalizacji lead-to-lease)

via Knock CRM Jeśli szukasz dedykowanego cRM dla nieruchomości aby zoptymalizować proces od potencjalnego klienta do wynajmu dla właścicieli i zarządców nieruchomości, Knock może być właściwą platformą CRM.

Dzięki usługom dostosowanym do potrzeb wynajmu nieruchomości, skorzystaj z Knock, aby zmaksymalizować wskaźniki obłożenia, poprawić relacje z najemcami, śledzić wskaźniki wydajności i usprawnić cykl pracy związany z wynajmem.

Intuicyjny pulpit nawigacyjny Knock zapewnia również wgląd w czasie rzeczywistym i konfigurowalne raportowanie, umożliwiając zarządcom nieruchomości szybkie podejmowanie świadomych decyzji.

Knock oferuje również łatwe w użyciu funkcje automatyzacji, które upraszczają rutynowe zadania, takie jak przedłużanie umów najmu i żądania konserwacji, pozwalając skupić się na zwiększaniu zadowolenia najemców i powiększaniu portfolio nieruchomości.

Najlepsze funkcje Knock

Sprzedaż krzyżowa i obsługa połączeń w wielu nieruchomościach dzięki obsłudze wielu nieruchomości

Edycja zespołu i dostęp do spotkań zespołu, harmonogramów i wycieczek po nieruchomościach

Zarządzanie problemami z jednego pulpitu z listą do zrobienia, zanim wpłyną one na dochód operacyjny netto

Integracja z oprogramowaniem leasingowym i systemami zarządzania nieruchomościami

Knock limitations

Niestandardowe możliwości są nieco ograniczone

Ceny nie są przejrzyste

Ceny Knock

Niestandardowy cennik

Knock oceny i recenzje

G2 : 4.9/5.0 (40+ recenzji)

: 4.9/5.0 (40+ recenzji) Capterra: 4.8/5.0 (20+ recenzji)

9. Wise Agent (najlepsze oprogramowanie CRM do zarządzania nieruchomościami)

via mądry agent_ Od wysyłania markowych e-maili i tekstów po tworzenie oszałamiających biuletynów, Wise Agent sprawia, że marketing zarządzania nieruchomościami jest łatwy i skuteczny. Proste ceny i uproszczony design sprawiają, że jest to świetny wybór dla agenta nieruchomości lub małego zespołu.

Wzmocnij swój zasięg dzięki przyciągającym wzrok ulotkom nieruchomości, spersonalizowanym pocztówkom i asystentowi pisania opartemu na AI, aby podnieść poziom komunikacji z klientem.

Najlepsze funkcje Wise Agent

Tworzenie oszałamiających biuletynów w wielu językach, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców i informować klientów na bieżąco

Dostęp do obszernej biblioteki zawartości i konfigurowalnych szablonów w celu szybkiego tworzenia profesjonalnych materiałów marketingowych

Personalizacja komunikacji i usług dzięki segmentacji kontaktów

Generowanie wysokiej jakości zawartości marketingowej bez wysiłku dzięki AI Writing Assistant

Mądre ograniczenia Agenta

Funkcja aplikacji mobilnej wymaga więcej pracy

Narzędzia do raportowania są podstawowe w porównaniu do konkurencji

Ceny Wise Agent

Miesięcznie : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Roczny : $499/rok

: $499/rok Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Wise Agent

Capterra: 4.4/5.0 (530+ opinii)

10. Buildium (Najlepszy system oprogramowania do kompleksowego zarządzania nieruchomościami)

via BuildiumBuildium to wszechstronna platforma do zarządzania całym cyklem życia nieruchomości, od wdrażania najemców po raportowanie finansowe. Platforma oferuje wszechstronne funkcje i narzędzia do automatyzacji zadań, takich jak pobieranie czynszu, usprawnianie zgłoszeń serwisowych, śledzenie umów najmu, optymalizacja szczegółów cenowych i analizowanie danych w celu ograniczenia pracy ręcznej za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Jedną z unikalnych funkcji jest narzędzie księgowe, które w pełni i dokładnie śledzi każdą płatność, zarządza zobowiązaniami i automatycznie uzgadnia rachunki bankowe.

Jako pojedynczy zasób, ten system oprogramowania jest idealny dla zarządców nieruchomości nadzorujących wiele wynajmowanych jednostek lub nieruchomości mieszkaniowych.

Najlepsze funkcje Buildium

Obejmuje sprawdzanie najemców w celu sortowania danych klientów i wdrażania wykwalifikowanych najemców

Odbieranie zleceń pracy od mieszkańców, właścicieli lub pracowników poprzez umożliwienie im załączania zdjęć, dokumentów i wideo

Opłacanie rachunków dostawców w Buildium dzięki platformie zapisującej informacje o powtarzających się płatnościach

Tworzenie zbiorczych lub jednorazowych e-maili z platformy - można nawet tworzyć i drukować etykiety mailingowe

Limity Buildium

Ceny mogą wydawać się wysokie dla małych firm z branży nieruchomości

W aplikacji mobilnej brakuje funkcji dostępnych na pulpicie

Ceny Buildium

Essential : zaczyna się od $58/miesiąc

: zaczyna się od $58/miesiąc Growth : zaczyna się od 183 USD/miesiąc

: zaczyna się od 183 USD/miesiąc Premium: od 375 USD/miesiąc

Buildium oceny i recenzje

G2 : 4.4/5.0 (210+ recenzji)

: 4.4/5.0 (210+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (2000+ recenzji)

11. Propertyware (najlepsze oprogramowanie CRM do zarządzania nieruchomościami jednorodzinnymi)

via Propertyware Jeśli zarządzasz nieruchomościami jednorodzinnymi na wynajem, powinieneś sprawdzić Propertyware . Zaprojektowany, aby sprostać wyjątkowym wyzwaniom tego rynku, oferuje wgląd w czasie rzeczywistym i funkcje automatyzacji, które sprawiają, że złożone zadania są łatwiejsze w zarządzaniu.

Dzięki konfigurowalnej platformie Propertyware łączy w sobie wiele narzędzi upraszczających codzienne operacje i obsługujących wszystko, od księgowości i konserwacji po marketing i komunikację z najemcami.

Intuicyjny interfejs użytkownika i dostępność mobilna zapewniają dostęp do krytycznych informacji zawsze, gdy są potrzebne, zwiększając zdolność do szybkiego reagowania i podejmowania świadomych decyzji.

Najlepsze funkcje oprogramowania Propertyware

Optymalizacja zadań księgowych dzięki zintegrowanym narzędziom finansowym zaprojektowanym specjalnie do zarządzania nieruchomościami

Usprawnienie komunikacji z najemcami i właścicielami za pomocą markowych portali

Uproszczenie zarządzania konserwacją poprzez efektywne śledzenie zleceń pracy, planowanie usług i nadzorowanie powiązań z dostawcami.

Korzystaj z unikalnych narzędzi do marketingu wolnych nieruchomości i szybkiego ich obsadzania dzięki celom powiadomień o nieruchomościach

Limity oprogramowania

Interfejs wydaje się przestarzały i brakuje mu intuicyjności nowoczesnych opcji

Oferuje ograniczone wsparcie dla zarządzania nieruchomościami wielorodzinnymi

Ceny oprogramowania

Podstawowy : $1/jednostkę/miesiąc (minimum $250/miesiąc) + Opłata wdrożeniowa w wysokości 2x miesięczna subskrypcja

: $1/jednostkę/miesiąc (minimum $250/miesiąc) + Opłata wdrożeniowa w wysokości 2x miesięczna subskrypcja Plus : $1,50/miesiąc za jednostkę (minimum $350/miesiąc) + Opłata wdrożeniowa w wysokości 2x miesięczna subskrypcja

: $1,50/miesiąc za jednostkę (minimum $350/miesiąc) + Opłata wdrożeniowa w wysokości 2x miesięczna subskrypcja Premium: $2/miesiąc za jednostkę (minimum $450/miesiąc) + Opłata za wdrożenie 2x miesięczna subskrypcja

Oceny i recenzje Propertyware

G2 : 3.7/5.0 (20+ recenzji)

: 3.7/5.0 (20+ recenzji) Capterra: 3.9/5.0 (310+ recenzji)

Zarządzaj nieruchomościami i nie tylko z ClickUp

Inwestowanie w oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami jest świadectwem ciągłego zaangażowania w poprawę doświadczenia najemców i napędzania rozwoju biznesu nieruchomości. Jednak znalezienie idealnego CRM do zarządzania nieruchomościami wśród dostępnych opcji może wydawać się zniechęcające.

Jeśli jednak szukasz platformy, która wykracza poza podstawowe funkcje CRM i oferuje solidne narzędzia do zarządzania projektami związanymi z nieruchomościami, ClickUp jest najlepszym wyborem. Jego elastyczność, niestandardowe opcje i zaawansowane funkcje sprawiają, że jest to doskonały wybór dla zarządców nieruchomości, którzy dążą do wydajności i skalowalności. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i podnieś swój poziom zarządzania nieruchomościami! 🏆