Zmień swój cykl pracy dzięki 13 najlepszym szablonom do zarządzania nieruchomościami

Jako właściciel lub zarządca nieruchomości wiesz, jak ważne jest śledzenie dokumentacji nieruchomości. Niezależnie od tego, czy chodzi o zachowanie zgodności z przepisami, śledzenie finansów czy rozwiązywanie sporów, posiadanie wszystkiego w porządku znacznie ułatwia życie.

Nie jest to jednak pozbawione wyzwań.

Wyobraź sobie zarządzanie wieloma nieruchomościami rozproszonymi w różnych stanach i miastach, z których każdy ma własne ustawienia i przepisy. Gdyby to nie było wystarczającym wyzwaniem, trzeba również utrzymywać czynsz, naprawy i konserwację zorganizowane i zgodnie z harmonogramem.

Niemal niemożliwe jest samodzielne zarządzanie tym wszystkim bez popełniania błędów.

Dlatego też doświadczeni profesjonaliści z branży nieruchomości korzystają z szablonów do zarządzania nieruchomościami. Zasoby te znacznie upraszczają zarządzanie nieruchomościami, organizując każdą kwestię związaną z nieruchomościami.

Nie możesz się doczekać, aby je zdobyć? Przygotuj się, ponieważ na tym blogu przedstawiamy 13 najlepszych szablonów, formularzy i list kontrolnych do zarządzania nieruchomościami. Zaczynamy!

Czym są szablony do zarządzania nieruchomościami?

Szablony zarządzania nieruchomościami to wstępnie sformatowane dokumenty, które pomagają zarządcy nieruchomości w efektywnym zarządzaniu różnymi aspektami nieruchomości. Obejmuje to płatności czynszu, podatki, naprawy, status obłożenia itp.

Te kompleksowe i łatwe w użyciu szablony optymalizują zadania takie jak zarządzanie najemcami, płatności, utrzymanie nieruchomości i śledzenie finansów.

Niezależnie od tego, czy jest to nieruchomość wynajmowana, nieruchomość zajmowana przez właściciela, nieruchomość komercyjna, nieruchomość inwestycyjna itp., te wszechstronne szablony umożliwiają łatwe dostosowanie w celu ułatwienia zarządzania i zachowania zgodności.

Co składa się na dobry szablon do zarządzania nieruchomościami?

Wysokiej jakości szablon do zarządzania nieruchomościami to coś więcej niż tylko arkusz kalkulacyjny; jest on starannie zaprojektowany, aby ułatwić zarządzanie nieruchomościami. Oto pięć jego najważniejszych cech:

Przyjazność dla użytkownika: Szablon powinien być łatwy w nawigacji i wypełnianiu. Ponadto powinien mieć przejrzysty układ i atrakcyjny wygląd, aby pasował do wszystkich rodzajów użytkowników

Szablon powinien być łatwy w nawigacji i wypełnianiu. Ponadto powinien mieć przejrzysty układ i atrakcyjny wygląd, aby pasował do wszystkich rodzajów użytkowników Możliwość dostosowania: Szablon powinien być niestandardowy i dostosowany do potrzeb użytkownika. Powinien być na tyle elastyczny, aby umożliwić dostosowanie sekcji, pól i kategorii do wymagań konkretnego typu nieruchomości

Szablon powinien być niestandardowy i dostosowany do potrzeb użytkownika. Powinien być na tyle elastyczny, aby umożliwić dostosowanie sekcji, pól i kategorii do wymagań konkretnego typu nieruchomości Kompleksowość: Szablon powinien obejmować wszystkie istotne szczegóły związane z zarządzaniem nieruchomościami. Powinien umożliwiać zarządzanie danymi najemcy, warunkami płatności, warunkami kaucji itp.

Szablon powinien obejmować wszystkie istotne szczegóły związane z zarządzaniem nieruchomościami. Powinien umożliwiać zarządzanie danymi najemcy, warunkami płatności, warunkami kaucji itp. Spójny format: Szablon powinien mieć standardowy, profesjonalny wygląd. Dzięki temu informacje będą łatwe do odczytania i zaprezentowania zarówno w formacie drukowanym, jak i cyfrowym

Szablon powinien mieć standardowy, profesjonalny wygląd. Dzięki temu informacje będą łatwe do odczytania i zaprezentowania zarówno w formacie drukowanym, jak i cyfrowym Zautomatyzowane funkcje: Wybierz szablon, który jest wyposażony w zautomatyzowane funkcje, które pomogą ci obliczyć kwotę czynszu, okres najmu itp. bez żadnego ręcznego wysiłku

13 darmowych szablonów do zarządzania nieruchomościami

Bez zbędnych ceregieli, zapoznajmy się z 13 najlepszymi szablonami do zarządzania nieruchomościami, które ułatwią codzienną pracę zarządcy nieruchomości:

1. Szablon umowy najmu ClickUp

Szablony umów najmu ClickUp do zarządzania nieruchomościami

Umowa najmu to dokument prawny tworzony przez wynajmującego. Określa ona warunki, które potencjalny najemca musi spełnić, aby wynająć nieruchomość.

Jednak stworzenie dokładnej, prawnie wiążącej umowy najmu wymaga dokładnej precyzji. Jest to miejsce, w którym Szablon umowy najmu ClickUp wchodzi w skład.

Fachowo zaprojektowany szablon zawiera wszystkie istotne szczegóły, które należy uwzględnić w umowie, aby była ona prawnie egzekwowalna.

Ma on na przykład indywidualne pola do zaznaczenia klauzul dotyczących wysokości kaucji, miesięcznej kwoty najmu, zasad i przepisów dotyczących zachowania najemcy, wspólnych obszarów dostępu itp.

Ponieważ szablon jest konfigurowalny, można dodawać lub usuwać pola zgodnie z własnymi wymaganiami. Można na przykład dodać klauzulę dotyczącą napraw (kto będzie za nie odpowiedzialny, jak często będą zrobione itp.)

Idealny dla: Właścicieli poszukujących konfigurowalnej i prawnie egzekwowalnej umowy najmu

2. Szablon newslettera nieruchomości ClickUp

ClickUp Nieruchomości Newsletter Szablony zarządzania nieruchomościami

Jako zarządca nieruchomości prawdopodobnie wiesz, jak utrzymanie pełnego potoku sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla stałego obłożenia przez cały rok. Nie ma jednak konwencjonalnej metody dotarcia do potencjalnych nabywców, zwłaszcza w branży nieruchomości. Ale to właśnie tutaj Szablon newslettera nieruchomości ClickUp pomaga.

Jest to łatwy w użyciu, atrakcyjny wizualnie dokument, który prezentuje wynajmowaną nieruchomość. Użyj go do tworzenia wysokiej jakości broszur nieruchomości z estetycznymi zdjęciami i kluczowymi punktami, takimi jak lokalizacja, cena itp.

Ponadto, pozwala to na podkreślenie USP firmy, ofert specjalnych itp. Jeśli więc otrzymywanie nowych wniosków o wynajem jest na twojej liście kontrolnej, ten szablon jest dla ciebie.

Idealny dla: Zarządców nieruchomości, którzy chcą przyciągnąć kupujących za pomocą atrakcyjnych wizualnie biuletynów marketingowych

3. Szablon do zarządzania projektami w branży nieruchomości ClickUp

Szablony do zarządzania nieruchomościami ClickUp Real Estate

Zarządzanie projektami związanymi z nieruchomościami różni się od innych projektów Business. Ze względu na jego zmienną naturę, zawsze jesteś tylko o jedno zaniedbanie od poniesienia ogromnej straty. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest posiadanie narzędzia takiego jak Szablon do zarządzania projektami nieruchomości ClickUp .

Od pomocy w zarządzaniu gotowymi nieruchomościami do śledzenia wszystkich prac w toku, ten szablon robi wszystko. W rzeczywistości w zwięzły sposób rejestruje wszystkie dane - od przedsprzedaży po dostawę - aby umożliwić dokładną prognozę rentowności projektu.

Na tym nie koniec - szablon ten pomaga również wizualizować i monitorować postępy, zarządzać zasobami firmy i obsługiwać różne projekty jednocześnie, dzięki czemu jesteś zorganizowany i wolny od ryzyka.

Idealny dla: Profesjonalistów z branży nieruchomości zarządzających wieloma projektami i minimalizujących ryzyko finansowe

💡 Porada dla profesjonalistów: Wzmocnij swoje inicjatywy związane z zarządzaniem projektami nieruchomości dzięki ClickUp Teams dla nieruchomości . Współpracuj ze wszystkimi członkami zespołu, zarządzaj obciążeniami pracą, śledź postępy, przydzielaj zadania - wszystko naraz!

4. Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp dla nieruchomości

ClickUp Real Estate Spreadsheet szablony do zarządzania nieruchomościami

Jeśli jesteś pośrednikiem w obrocie nieruchomościami dostępnymi na sprzedaż w wielu stanach, szablon Szablon arkusza kalkulacyjnego nieruchomości ClickUp może pomóc w prowadzeniu szczegółowej ewidencji każdego z nich.

Ten pojedynczy szablon do zarządzania nieruchomościami pomaga zwięźle uporządkować informacje dotyczące potencjalnych klientów, nieruchomości itp. Ułatwia również wprowadzanie zmian dotyczących wysokości czynszu, struktury płatności lub innych obszarów.

USP szablonu jest jego konstrukcja. Pozwala on na utworzyć bazę danych do pozyskiwania nowych nabywców, zamykania trwających transakcji, oceny statusu danego przedsięwzięcia i wielu innych.

Ponadto, informacje są prezentowane w sposób umożliwiający ich przeglądanie, co czyni je idealnymi do korzystania z nich w podróży.

Idealny dla: Pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy muszą organizować i śledzić szczegóły nieruchomości w wielu stanach

Przeczytaj również: 10 najlepszych aplikacji sprzedażowych dla przedstawicieli handlowych w celu zwiększenia przychodów

5. Szablon marketingu nieruchomości ClickUp

Szablony do zarządzania nieruchomościami ClickUp Real Estate Marketing

Dla firmy zarządzającej nieruchomościami rozpowszechnianie informacji o swojej ofercie w różnych kanałach z pewnością nie jest łatwe. Ale z Szablon marketingu nieruchomości ClickUp twoje nieruchomości zyskują uwagę, na jaką zasługują.

Ten szablon koncentruje się przede wszystkim na zwiększeniu inicjatyw marketingowych na rynku nieruchomości. Rejestruje, organizuje i śledzi każdą listę nieruchomości, aby pomóc zaoszczędzić czas i efektywniej zarządzać zasobami.

Ponieważ wszystko jest dostępne w jednym miejscu, szablon ten okazuje się również niezbędny do dostosowania wysiłków marketingowych. Dzięki kompleksowemu widokowi list, można tworzyć strategiczne cele dla całego zespołu i ruchy dla każdej nieruchomości, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Idealny dla: Firm zarządzających nieruchomościami, które chcą zoptymalizować i usprawnić swoje wysiłki marketingowe

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi marketingowych dla agentów nieruchomości

6. Szablon listy kontrolnej transakcji na rynku nieruchomości ClickUp

ClickUp Lista kontrolna transakcji na rynku nieruchomości Szablony zarządzania nieruchomościami

Transakcje dotyczące nieruchomości słyną ze złożoności. Jeśli nie jesteś skrupulatny w każdym aspekcie, możesz popełnić błąd, który wpędzi Cię w niepotrzebne kłopoty prawne. Aby tego uniknąć, skorzystaj z Szablon listy kontrolnej transakcji na rynku nieruchomości ClickUp .

Ma on strukturę listy kontrolnej i zawiera szczegółową listę zadań, które należy sprawdzić, aby zapewnić uczciwą i legalną transakcję na rynku nieruchomości. Na przykład podpisanie dokumentów, ocena umów najmu, sfinalizowanie szczegółów płatności itp.

Pomimo tego, że szablon jest dość wyczerpujący, można go dostosować do potrzeb różnych zarządców nieruchomości. W rzeczywistości umożliwia on dodawanie innych pól w dogodnym dla siebie czasie, takich jak formalności związane z płatnościami czynszu, oczekujące dokumenty do otrzymania itp.

Idealny dla: Zarządców nieruchomości, którzy chcą zapewnić płynną i zgodną z prawem transakcję na rynku nieruchomości

7. Szablon listy kontrolnej zamknięcia ClickUp dla nieruchomości

ClickUp Real Estate Closing Checklist szablony do zarządzania nieruchomościami

Kiedy sprzedajesz nieruchomość, jej prawa są przenoszone na nowych mieszkańców. Ponieważ proces ten jest złożony i długotrwały, właściciele nieruchomości mają tendencję do pomijania kilku kluczowych formalności. Są to Szablon listy kontrolnej zamknięcia transakcji nieruchomości ClickUp pomaga tego uniknąć.

Uwzględnia on wszystkie czynności, które należy wykonać, aby zapewnić legalne przeniesienie własności. Szablon organizuje zadania w różne kategorie i śledzi ich postęp, umożliwiając jednocześnie współpracę z innymi zaangażowanymi stronami.

Narzędzie to, przedstawione w formacie listy, działa jak lista kontrolna inspekcji zarządzania nieruchomością i pozwala na dwukrotne sprawdzenie wszystkiego. W ten sposób można się zabezpieczyć, zapewniając jednocześnie, że nowy najemca będzie mógł wprowadzić się bez żadnych kłopotów.

Idealne dla: Właścicieli, którzy potrzebują kompleksowego narzędzia do procedur przenoszenia własności nieruchomości

Przeczytaj również: Jak zautomatyzować procesy sprzedaży i zwiększyć przychody?

8. Szablon raportu z rynku nieruchomości ClickUp

ClickUp Raport z rynku nieruchomości szablony do zarządzania nieruchomościami

Nieruchomości to dynamiczna branża, która wymaga bycia na bieżąco z trendami i zachowaniami rynkowymi. Chociaż przeszukiwanie Internetu jest opcją, jest to mniej satysfakcjonujące niż czasochłonne i uciążliwe. To jest miejsce, w którym Szablon raportu z rynku nieruchomości ClickUp stanowi wartość dodaną.

Od bieżących warunków rynkowych po nastroje kupujących i sprzedających - szablon ten pomaga uchwycić każdy wgląd i udokumentować go w formie łatwych do zrozumienia wykresów i grafów. W ten sposób będziesz mieć szczegółowe informacje na temat każdego nowego i dynamicznego rozwoju w branży nieruchomości.

To nie wszystko - użyj tego szablonu do badania i identyfikowania potencjalnych nabywców i mieszkańców w Twojej okolicy, którzy szukają nieruchomości do przeprowadzki.

Idealny dla: Agentów nieruchomości potrzebujących aktualnych informacji na temat trendów rynkowych i zachowań kupujących.

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w nieruchomościach (przypadki użycia i narzędzia)

9. Szablon teksańskiej umowy najmu ClickUp

ClickUp Umowa najmu Teksas szablony do zarządzania nieruchomościami

Jeśli jesteś zarządcą nieruchomości, który zajmuje się nieruchomościami w Teksasie, to Szablon umowy najmu ClickUp w Teksasie to pozycja obowiązkowa.

Stan Teksas ma własne warunki i przepisy dotyczące najmu. Tak więc, jeśli chcesz sprzedać wynajmowaną nieruchomość, ty i twoi nowi mieszkańcy musicie przestrzegać tych przepisów. Dzięki temu szablonowi ClickUp stworzenie niezawodnej, prawnie wiążącej umowy dla takich nieruchomości stanie się dziecinnie proste.

Szablon ten zawiera wszystkie warunki - w tym te związane z dzierżawą, czynszem i obowiązkami - przeznaczone wyłącznie dla nieruchomości w Teksasie, aby zabezpieczyć Twoje odsetki i zapewnić płynne, wolne od sporów powiązanie umowne.

Idealny dla: Zarządców nieruchomości w Teksasie, którzy muszą tworzyć zgodne i prawnie wiążące umowy najmu

10. Formularz weryfikacji historii wynajmu od Jotform

via

_Jotform Jako najlepszą praktykę, większość wynajmujących i firm zarządzających nieruchomościami nalega na sprawdzenie historii wynajmu potencjalnego najemcy. Pomaga im to uniknąć oszustw i podejmować świadome decyzje. Ten Formularz weryfikacji historii wynajmu od Jotform to ułatwia.

Zaprojektowany jako kompleksowa lista kontrolna, formularz ten gromadzi wszystkie niezbędne informacje, aby uzyskać wgląd w historię wynajmu danej osoby. Na przykład imię i nazwisko najemcy, adres, miasto, stan, kod pocztowy itp.

Idealny dla: Wynajmujących, którzy chcą zweryfikować historię wynajmu najemcy przed zatwierdzeniem umowy

11. Szablon ulotki marketingowej zarządzania nieruchomościami od Szablon.net

via Szablon.net Jeśli masz nieruchomość, którą chcesz zareklamować szerokiej publiczności, pomoże Ci szablon ulotki marketingowej zarządzania nieruchomościami od Template.net.

Ten szablon jest zaprojektowany tak, aby był estetyczny. Może pomieścić niezbędne dane, w tym informacje o nieruchomości, zdjęcia, itp, aby dać kompleksowe wyobrażenie o swojej ofercie.

Co więcej, jest również konfigurowalny. Pozwala na zmianę schematów kolorów, kształtów, układów - każdego elementu - aby stworzyć ulotkę, która najlepiej pasuje do Twojej nieruchomości w centrum uwagi.

Idealny dla: Zarządców nieruchomości, którzy chcą wizualnie promować swoje nieruchomości do szerokiego grona odbiorców

12. Broszura zarządzania nieruchomościami od szablon.net

via Szablon.net Broszura Property Management Tri-Fold Brochure od szablon.net jest idealna do marketingu wynajmowanych nieruchomości. Dzięki profesjonalnemu, a jednocześnie klasycznemu wyglądowi, zawiera wszystkie ważne szczegóły dotyczące nieruchomości, takie jak jej powierzchnia, lokalizacja, cena itp.

Pozwala również edytować i niestandardowe elementy projektu, takie jak czcionka, rozmiar i styl. Po zrobieniu tego, wystarczy wydrukować dokument w preferowanym formacie i jest on gotowy do zrobienia.

Idealny dla: Właścicieli nieruchomości promujących listy wynajmu poprzez profesjonalnie zaprojektowane broszury

13. CRM dla nieruchomości od Jotform

via Jotform Zarządzanie klientami jest istotnym aspektem pracy, nawet w branży nieruchomości. Ten CRM dla nieruchomości od Jotform pozwala o to zadbać.

Z jego pomocą kontrahenci i właściciele nieruchomości mogą tworzyć cRM dla nieruchomości -z takimi szczegółami jak nazwiska najemców, lokalizacja, typ nieruchomości itp.

Co więcej, szablon ten bez trudu rejestruje i śledzi inne dane nieruchomości, takie jak jej warunek lub problemy z konserwacją. Wysoki poziom współpracy pozwala również na współpracę z członkami zespołu w celu usprawnienia zarządzania klientami.

Idealny dla: Kontrahentów, którzy potrzebują narzędzia do współpracy w celu zarządzania powiązaniami z najemcami i danymi nieruchomości

Zarządzaj swoją nieruchomością bardziej efektywnie - użyj ClickUp!

Jako zarządca nieruchomości, w pewnym momencie swojej kariery musiałeś zmagać się z nadążaniem za każdą czynnością związaną z zarządzaniem. A dlaczego nie? Branża nieruchomości nieustannie się zmienia.

Przy stale zmieniających się trendach i dynamice, prowadzenie dokładnej dokumentacji każdej transakcji jest co najmniej żmudne.

Ale na szczęście to właśnie tutaj ClickUp przychodzi z pomocą. Dzięki wszechstronnemu zakresowi wstępnie zaprojektowanych i konfigurowalnych szablonów, jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. Po co więc robić wszystko samemu - połącz siły z ClickUp, aby usprawnić swoje działania w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź ClickUp lub zarejestruj się tutaj na darmową wersję próbną!