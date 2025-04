Todoist vs. Apple Reminders: Które narzędzie jest lepsze?

Każdy ma fotograficzną pamięć; niektórzy po prostu nie mają filmu

Steven Wright, komik, aktor i pisarz

Jeśli szukasz filmu, który pomoże Ci zapamiętać napięty harmonogram, to dobrze trafiłeś aplikacja do przypomnień może zrobić różnicę. Jest to szczególnie ważne, jeśli potrzebujesz aplikacji do przypomnień do zarządzania zadaniami.

Dwie popularne aplikacje to Todoist i Apple Reminders. Każda z nich obiecuje pomóc w zarządzaniu listami do zrobienia i zwiększyć wydajność.

W tym artykule porównamy ich funkcje, ceny i ogólną wartość, aby pomóc ci określić, która z nich jest najlepsza dla twoich potrzeb.

Czym jest Todoist?

Todoist to oprogramowanie do zarządzania zadaniami zaprojektowany, aby pomóc osobom i teamom organizować wiele zadań i projektów. Jest dostępne na różnych urządzeniach, takich jak telefony, tablety i komputery.

Znany z przejrzystego interfejsu, rozbudowanych funkcji i gestów przeciągania i upuszczania, Todoist jest przeznaczony dla osób, które potrzebują elastycznego, ale prostego sposobu zarządzania wszystkim, od codziennych zadań po długoterminowe cele.

Jego głównym celem jest pomoc użytkownikom w zarządzaniu ich listami rzeczy do zrobienia, efektywnym ustalaniu priorytetów pracy i ostatecznie zrobieniu więcej w krótszym czasie.

Funkcje Todoist

Todoist posiada funkcje ułatwiające zarządzanie czasem i zadaniami, współpracę i utrzymanie porządku, niezależnie od tego, jak złożona jest lista rzeczy do zrobienia.

1. Organizacja zadań i ustalanie priorytetów

przez Todoist Todoist pozwala użytkownikom organizować zadania w różne kategorie, ułatwiając oddzielenie pracy, spraw osobistych i pobocznych projektów. Można również nadawać zadaniom priorytety za pomocą kolorowych etykiet, takich jak "Priorytet 1", dzięki czemu można szybko zobaczyć, co wymaga natychmiastowej uwagi.

2. Wprowadzanie danych w języku naturalnym

przez Todoist Jedną z wyróżniających się funkcji Todoist jest przetwarzanie języka naturalnego. Możesz dyktować lub wpisywać zadania, takie jak "Spotkaj się z Johnem na lunch jutro o 13:00", a Todoist automatycznie zaplanuje przypomnienie, oszczędzając czas dzięki szybszemu i bardziej intuicyjnemu wprowadzaniu i planowaniu zadań.

3. Śledzenie wydajności

via Todoist Śledzenie wydajności może być przyjemniejsze dzięki funkcji "Karma". Zdobywasz punkty za zakończone zadania i tracisz punkty za odkładanie ich na później, co dodaje zabawny element grywalizacji do rutyny zarządzania zadaniami. Koniec z traceniem godzin na ślepota czasowa -dokładnie widzisz, co osiągasz w czasie, który poświęciłeś na swoją pracę.

4. Solidne narzędzia do współpracy

przez Todoist Możesz łatwo udostępniać projekty i zadania innym, zapraszając ich, przydzielając obowiązki i zostawiając komentarze. Ta funkcja współpracy jest przydatna w ustawieniach Teams lub do koordynowania prac domowych.

5. Integracja międzyplatformowa

przez Todoist Todoist integruje się z ponad 60 aplikacjami, w tym Kalendarzem Google, Slackiem i Trello, umożliwiając uproszczenie cyklu pracy i zarządzanie wszystkim z jednego miejsca.

Todoist ceny

Początkujący: Free

Free Pro: $5/użytkownika miesięcznie

$5/użytkownika miesięcznie Business: $8/użytkownika miesięcznie

Co to są Przypomnienia Apple?

Przypomnienia Apple to proste, wbudowane narzędzie do zarządzania zadaniami dla użytkowników ekosystemu Apple. Pomaga użytkownikom urządzeń Apple tworzyć listy, ustawiać przypomnienia i organizować zadania na wszystkich urządzeniach Apple, płynnie synchronizując iPhone'a, iPada, Maca i Apple Watch.

Jego celem jest zapewnienie użytkownikom łatwego, prostego sposobu zarządzania codziennymi zadaniami, wykorzystując znany design Apple.

funkcje aplikacji ### Przypomnienia Apple

Chociaż Apple Reminders jest prostszym Alternatywa dla Todoist ma kilka przydatnych funkcji, które sprawiają, że jest skuteczny dla użytkowników w ekosystemie Apple.

1. Synchronizacja iCloud

via Apple Przypomnienia Apple automatycznie synchronizują się na wszystkich urządzeniach Apple, zapewniając, że każda zmiana wprowadzona na jednym urządzeniu natychmiast zostanie odzwierciedlona na wszystkich innych. Jest to główna zaleta dla osób głęboko zakorzenionych w ekosystemie Apple.

2. Przypomnienia oparte na lokalizacji

przez Apple Dzięki Apple możesz ustawić przypomnienia oparte na lokalizacji, co oznacza, że otrzymasz powiadomienia, gdy dotrzesz do określonego miejsca lub je opuścisz. Można na przykład ustawić przypomnienie o odebraniu makaronu w sklepie spożywczym.

3. Integracja z Siri

przez Apple Przypomnienia Apple płynnie integrują się z Siri, cyfrowym asystentem Apple, umożliwiając dodawanie zadań za pomocą komend głosowych. Wystarczy powiedzieć: "Hej Siri, przypomnij mi, żebym zadzwonił do Jane jutro o 14:00" lub "Dodaj "zarezerwuj loty" do mojej listy planów wakacyjnych" i gotowe.

Jeśli taka lista nie istnieje, Siri zapyta, czy chcesz ją utworzyć. Wystarczy odpowiedzieć "Tak", aby potwierdzić.

4. Podzadania i notatki

przez Apple W ramach zadań można tworzyć podzadania i dodawać notatki, co ułatwia dzielenie dużych zadań na mniejsze, możliwe do wykonania kroki i dodawanie kontekstu w razie potrzeby.

5. Współpraca z udostępnianiem rodzinnym

przez Apple Funkcja udostępniania rodzinnego w aplikacji umożliwia udostępnianie listy do zrobienia z członkami rodziny i koordynować prace domowe lub wydarzenia.

Przeczytaj również: Jak Stworzyć Listę ADHD Do Zrobienia, Aby Zakończyć Zadania (Z Szablonami)?

Ceny przypomnień Apple

Free z kontami Apple na urządzeniach iOS i Mac

Todoist vs. Apple Reminders: Porównanie funkcji

Zarówno Todoist, jak i Apple Reminders oferują funkcje ułatwiające zarządzanie zadaniami i utrzymanie porządku. Ale jak wypadają na tle konkurencji?

Oto krótkie porównanie ich funkcji:

Funkcja Todoist Apple Przypomnienia Dostępność na różnych platformach iOS, Android, Windows, macOS, Web, Linux iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch Organizacja zadań Projekty, podprojekty, etykiety, filtry Listy, podzadania, etykiety Wprowadzanie danych w języku naturalnym Tak, wsparcie dla języka naturalnego przy tworzeniu zadań Tak, wsparcie dla języka naturalnego przy tworzeniu zadań Tak, wsparcie dla języka naturalnego przy tworzeniu zadań Współpraca Tak, udostępnianie zadań i projektów, przypisywanie zadań Tak, przez Family Sharing Przypomnienia i powiadomienia Niestandardowe przypomnienia z terminami, powtarzanie zadań Przypomnienia oparte na czasie i lokalizacji Synchronizacja między platformami Synchronizacja między wieloma platformami i urządzeniami Synchronizacja tylko w ekosystemie Apple (przez iCloud) Śledzenie wydajności System punktów Karma do śledzenia wydajności Brak funkcji śledzenia wydajności Integracje Ponad 60 integracji (Kalendarz Google, Slack, Trello) Integruje się tylko w ramach ekosystemu Apple (iCloud, Siri, Kalendarz itp.). Pomoc głosowa Siri, Asystent Google, Alexa Siri Ceny - Początkujący: Free- Pro: $5 miesięcznie- Business: $8 miesięcznie Free

Oto porównanie cen obu narzędzi:

Plan Todoist Apple Przypomnienia Free Plan Ma górny limit pięciu osobistych projektów. Zawiera podstawowe funkcje, takie jak elastyczne układy, trzy filtrowane widoki i integrację z e-mailem, kalendarzem itp plan Pro Zaawansowane funkcje, takie jak pomoc w interfejsie użytkownika, do 300 osobistych projektów zarządzania projektami, przypomnienia o zadaniach, 150 filtrowanych widoków i nieograniczona historia aktywności NA Plan Business Funkcje zarządzania zespołem obejmują współdzielone obszary robocze, 500 projektów, szczegółowe dzienniki aktywności zespołu, współdzielone szablony, centralną księgowość zespołu oraz role i uprawnienia zespołu NA

Porównajmy teraz szczegółowo funkcje i zobaczmy, która z nich jest lepsza:

1. Zarządzanie i organizacja zadań

Todoist błyszczy w tym obszarze, oferując zaawansowane funkcje, takie jak hierarchie projektów, podprojekty i priorytety oznaczone kolorami. Przypomnienia Apple upraszczają pracę dzięki listom i podzadaniom, ale brakuje im szczegółowych narzędzi do organizacji projektów, które oferuje Todoist.

🏆 Zwycięzca: Todoist

2. Łatwość użytkowania i interfejs

Apple Reminders czerpie korzyści z bycia częścią ekosystemu Apple, z płynnym interfejsem i projektem, który pasuje do przyjaznego dla użytkownika podejścia Apple. Todoist, choć ma wiele funkcji, może wydawać się bardziej złożony, szczególnie dla nowych użytkowników.

🏆 Zwycięzca: Apple Reminders

3. Kompatybilność międzyplatformowa

Niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu Windows, Android, czy nawet Linux, Todoist jest dostępny i działa bezproblemowo na wszystkich platformach. Z drugiej strony, Przypomnienia Apple są dostępne tylko na urządzeniach Apple.

🏆 Zwycięzca: Todoist

Todoist vs. Apple Reminders: Na Reddit

Zarówno Todoist, jak i Apple Reminders mają oddanych fanów na Reddicie. Apple Reminders wydaje się popularne ze względu na łatwość obsługi, podczas gdy Todoist wygrywa w bardziej skrupulatnym zarządzaniu zadaniami.

Używam Apple Reminders do rzeczy, które zrobię tego samego dnia (jak przypomnienie mi o posiłkach, gdy wsiadam do samochodu). Todoist do wszystkiego innego Lbstanford To samo. Zwłaszcza, gdy prowadzisz samochód i myślisz o czymś do zrobienia. Tak łatwo jest po prostu wykrzyczeć to do Siri. Mam też widżet Przypomnienia wyświetlany w widocznym miejscu na moim telefonie, aby przypomnienie nie zostało zakopane lub zapomniane później. Jeśli coś nie musi być zrobione tego dnia, dodaję to do Todoist, a następnie usuwam przypomnienie Wbmw3w Podczas gdy wielu użytkowników preferuje funkcję Apple Przypomnienia opartą na lokalizacji, niektórzy zmagają się z jej interfejsem użytkownika. Todoist ma tendencję do zdobywania większej miłości za interfejs użytkownika do zarządzania zadaniami.

Todoist jest dla mnie lepszym i szybszym narzędziem do zarządzania zadaniami. Używam Todoist do zadań w pracy (więcej zadań jest tam tworzonych i zakończonych) i Przypomnienia do zadań domowych Próbowałem całkowicie przełączyć się na Przypomnienia, ale zauważyłem, że zarządzanie zadaniami zajmuje mi zbyt dużo czasu, więc przełączyłem zadania do pracy z powrotem, ale zachowałem tam zadania domowe, ponieważ nadal podobała mi się lepsza integracja z Siri, kalendarzem i powiadomieniami Brokensparrow12 Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Todoist vs Apple Reminders

Todoist i Apple Reminders to doskonałe narzędzia, ClickUp jest silną alternatywą dla użytkowników, którzy chcą mieć to, co najlepsze z obu światów.

Obecnie mamy ponad 50 użytkowników na 5 kontynentach, którzy współpracują ze sobą przy bardzo szczegółowych projektach. Pozwoliło nam to znacznie skrócić czas realizacji projektów Jack Kosakowski dyrektor generalny (oddział USA) w agencji Creation

Dzięki zaawansowanym możliwościom zarządzania zadaniami i szerokiemu zakresowi niestandardowych opcji przepływu pracy, ClickUp ma coś dla każdego - od użytkowników indywidualnych po Teams.

ClickUp's One Up #1: Przypomnienia ClickUp

Dołączanie załączników, dat i powtarzających się harmonogramów w ClickUp Reminders

Funkcja Przypomnień ClickUp jest bardziej zaawansowana niż Todoist i Apple Reminders. Przypomnienia w ClickUp nie są standardowe - można je natychmiast przekonwertować na Zadania ClickUp wraz z osobami przypisanymi, terminami, priorytetami, podzadaniami i załącznikami. To płynne połączenie zapewnia, że przypomnienia pozostają wykonalne i dostosowane do szerszych projektów.

Todoist umożliwia przekształcanie przypomnień w zadania, ale brakuje mu takiego samego poziomu integracji z kompleksowym systemem zarządzania projektami.

Poza prostymi przypomnieniami opartymi na czasie, ClickUp umożliwia wyzwalacz powiadomień w oparciu o zmiany statusu, zależności lub niestandardowe warunki. Ten poziom automatyzacji nie ma sobie równych w Todoist czy Apple Reminders.

💡Krótkie wskazówki, jak w pełni wykorzystać możliwości ClickUp Reminders:

Utwórz przypomnienie z dowolnego komentarza w zadaniu lub powiadomieniu. Te przypomnienia o rozmowie to świetny sposób, aby wiedzieć, kiedy podjąć dalsze działania

Sprawdzaj zakończone przypomnienia, odkładaj, przekładaj lub oddelegowuj przypomnienia członkom zespołu w jednym miejscu

Twórz cykliczne przypomnienia o zadaniach, które powtarzają się codziennie, co tydzień, co miesiąc lub z niestandardową częstotliwością

Sprawdzaj codzienne podsumowanie z ClickUp, aby być na bieżąco z zakończonymi zadaniami, terminami i stanem realizacji projektów

Szybko oddeleguj dowolne przypomnienie do swojego zespołu ze strony głównej ClickUp lub dodając przypomnienie do ich profilu

Przeczytaj również: Przypomnienia o karcie czasu pracy, aby utrzymać zespół na właściwej drodze

ClickUp's One Up #2: Listy kontrolne zadań ClickUp

Uprość zadania do wykonania dzięki funkcjom przeciągania i upuszczania oraz zagnieżdżania w listach kontrolnych ClickUp

Możliwość dostosowania Listy kontrolne zadań ClickUp są idealne do dzielenia złożonych zadań na możliwe do wykonania kroki i śledzenie postępów w realizacji zadania w czasie rzeczywistym.

Oto jak możesz wykorzystać listy kontrolne zadań ClickUp:

Zagnieżdżaj elementy listy kontrolnej, aby tworzyć hierarchiczne struktury

elementy listy kontrolnej, aby tworzyć hierarchiczne struktury Niestandardowe statusy zadań w celu bardziej precyzyjnego śledzenia postępu prac

statusy zadań w celu bardziej precyzyjnego śledzenia postępu prac Dodaj wiele list kontrolnych do pojedynczego zadania, aby uzyskać szczegółowe podziały

wiele list kontrolnych do pojedynczego zadania, aby uzyskać szczegółowe podziały Przypisywanie poszczególnych elementów listy kontrolnej członkom zespołu w celu efektywnego delegowania zadań

poszczególnych elementów listy kontrolnej członkom zespołu w celu efektywnego delegowania zadań Zintegruj listy kontrolne z innymi narzędziami iszablony list kontrolnych i automatyzację aktualizacji statusów

listy kontrolne z innymi narzędziami iszablony list kontrolnych i automatyzację aktualizacji statusów Spersonalizuj listy kontrolne za pomocą Pola niestandardowe w ClickUp ### ClickUp's One Up #3: Widok kalendarza w ClickUp

Wizualizuj pracę, zmieniaj harmonogram zadań i zarządzaj oś czasu projektów za pomocą dostosowywalnego widoku kalendarza ClickUp Widok kalendarza ClickUp pomaga wizualizować zadania na osi czasu, oferując większą kontrolę nad terminami i harmonogramem.

Łączy w sobie najlepsze funkcje Todoist i prostotę Apple Reminders, dodając jednocześnie potężną integrację z kalendarzem.

Oto co można zrobić z tą funkcją:

Widok zadań według dnia, tygodnia lub miesiąca, aby uzyskać kompleksowy przegląd nadchodzących zadań i wydarzeń

Łatwe przeciąganie i upuszczanie zadań w celu zmiany ich harmonogramu bezpośrednio w kalendarzu. Funkcja ta jest bardziej płynna i intuicyjna w porównaniu do dostosowywania terminów w Todoist i ograniczonego interfejsu planowania w Przypomnieniach Apple

Widok wielu list zadań, projektów lub przestrzeni w tym samym kalendarzu, zapewniający lepszą widoczność i zarządzanie

Wyświetlanie zależności między zadaniami i ustawianie kamieni milowych, co dodaje warstwę zaawansowanego zarządzania projektami, której Todoist i Apple Reminders nie dorównują

Podczas gdy Todoist oferuje pewną synchronizację kalendarza (np. z Kalendarzem Google), ClickUp oferuje głębszą integrację z zewnętrznymi kalendarzami i umożliwia dwukierunkową synchronizację, zapewniając aktualizacje w czasie rzeczywistym na wszystkich platformach.

ClickUp's One Up #4: Powiadomienia i automatyzacja ClickUp Powiadomienia ClickUp zapewniają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, nie przytłaczając użytkownika.

Wyzwalacz alerty dla dowolnej aktywności w ClickUp poprzez niestandardowe powiadomienia ClickUp

Możesz niestandardowo dostosowywać alerty na podstawie aktualizacji zadań, terminów i komentarzy na różnych urządzeniach, zapewniając zespołom spójność i szybkość reakcji. Ta funkcja jest świetna dla śledzenie zmian w projektach lub bycie na bieżąco podczas oczekiwania na zakończenie listy kontrolnej zadania.

Dodatkowo, Automatyzacja ClickUp ' usprawniają zarządzanie zadaniami, zdejmując z użytkownika konieczność wykonywania powtarzalnych zadań.

Usprawnij cykl pracy, wykonuj rutynowe zadania, zarządzaj projektami i nie tylko dzięki ponad 100 automatyzacjom ClickUp

Możesz na przykład zautomatyzować przypomnienia, zadania lub aktualizacje statusu. Gdy zbliża się termin wykonania zadania, ClickUp automatycznie wysyła powiadomienia lub przenosi zadanie do następnej sceny. Jest to szczególnie przydatne w złożonych cyklach pracy z wieloma zależnościami.

W przeciwieństwie do prostych przypomnień Todoist lub podstawowych wyzwalaczy czasu lub lokalizacji Apple Reminders, automatyzacja ClickUp jest wysoce konfigurowalna, dzięki czemu zarządzanie zadaniami jest inteligentniejsze i bardziej wydajne.

Funkcje te pozwalają skupić się do zrobienia ważnej pracy, podczas gdy ClickUp zajmuje się logistyką w tle.

Wybór odpowiednich aplikacji zwiększających wydajność

Wybór pomiędzy Todoist i Apple Reminders ostatecznie zależy od konkretnych potrzeb. Jeśli jesteś użytkownikiem Apple i szukasz prostego, intuicyjnego menedżera zadań w ekosystemie Apple, Apple Reminders może być wystarczającym narzędziem do śledzenia zadań.

Jeśli jednak potrzebujesz bardziej solidnego narzędzia, które oferuje elastyczność, rozbudowane funkcje i większą kontrolę nad złożonymi projektami, Todoist jest najlepszym wyborem.

Jeśli jednak szukasz połączenia obu narzędzi - czegoś, co łączy w sobie prostotę z rozszerzeniem funkcji - ClickUp jest najlepszą alternatywą. Dzięki funkcjom takim jak szczegółowe listy kontrolne zadań, wszechstronne organizacja kalendarza , niestandardowe powiadomienia i automatyzacja, ClickUp oferuje niezrównane wsparcie dla zwiększenia wydajności.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz osobistymi zadaniami, czy prowadzisz projekty zespołowe, ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia swojej najlepszej pracy.

Wypróbuj ClickUp już dziś!