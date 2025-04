20 najlepszych narzędzi do automatyzacji DevOps usprawniających cykl pracy

Kiedy liderzy IT są pytani o największą lukę w umiejętnościach technicznych w ich organizacji - wielu z nich wskazuje na DevOps. Dzieje się tak nie bez powodu.

Przejście od znanych systemów starszej wersji do nowoczesnych architektur jest często dużym wyzwaniem dla wielu organizacji. Oczywiście, zyskuje się o wiele więcej mocy i elastyczności, ale wraz z tym pojawia się mnóstwo złożoności, po której trudno się poruszać bez odpowiednich narzędzi.

Narzędzia do automatyzacji DevOps są liniami życia, które pomagają zespołom zredukować liczbę zadań wykonywanych ręcznie, usprawnić CI/CD i Rurociągi DevOps i zapewnić płynne działanie.

Przygotowaliśmy listę 20 najlepszych Narzędzia do automatyzacji DevOps które mogą pomóc zwiększyć wydajność i usprawnić cykl pracy.

Czego należy szukać w narzędziach do automatyzacji DevOps?

Wybierając narzędzie do automatyzacji DevOps, należy pamiętać o kilku kluczowych rzeczach - nie warto ich pomijać!

Kompatybilność z posiadaną infrastrukturą : Narzędzie musi dobrze współgrać z istniejącym ustawieniem. Nie jest dobrze znaleźć narzędzie, które jest idealne na papierze, ale jest skomplikowane do zintegrowania z tym, co już masz

: Narzędzie musi dobrze współgrać z istniejącym ustawieniem. Nie jest dobrze znaleźć narzędzie, które jest idealne na papierze, ale jest skomplikowane do zintegrowania z tym, co już masz Funkcje i funkcjonalność : Upewnij się, że narzędzie robi to, czego potrzebuje Twój zespół. Sprawdź listę funkcji - czy spełnia wszystkie wymagania?

: Upewnij się, że narzędzie robi to, czego potrzebuje Twój zespół. Sprawdź listę funkcji - czy spełnia wszystkie wymagania? Łatwość użytkowania : Nikt nie chce mieć do czynienia z narzędziem, które wymaga obszernej instrukcji obsługi. Wybierz coś przyjaznego dla użytkownika, co nie sprawi, że twój zespół poświęci dużo czasu na naukę

: Nikt nie chce mieć do czynienia z narzędziem, które wymaga obszernej instrukcji obsługi. Wybierz coś przyjaznego dla użytkownika, co nie sprawi, że twój zespół poświęci dużo czasu na naukę Integracja z innymi narzędziami : Prawdopodobnie masz już kilka innych narzędzi w swoim cyklu pracy. Upewnij się, że to narzędzie jest z nimi kompatybilne, aby nie skończyć na dodatkowej pracy do zrobienia

: Prawdopodobnie masz już kilka innych narzędzi w swoim cyklu pracy. Upewnij się, że to narzędzie jest z nimi kompatybilne, aby nie skończyć na dodatkowej pracy do zrobienia Koszt: Wreszcie, nie nadwyrężaj swojego budżetu! Narzędzie może być najbardziej błyszczące, ale jeśli kosztuje fortunę, może nie być tego warte. Znajdź coś, co odpowiada twoim potrzebom bez rozbijania banku

20 najlepszych narzędzi do automatyzacji DevOps

Od zarządzania potokami CI/CD po obsługę konfiguracji i wdrożeń, te 20 narzędzi do automatyzacji DevOps jest tutaj, aby ułatwić ci życie i usprawnić cykl pracy. Zanurzmy się!

1. ClickUp (najlepsze do automatyzacji zarządzania zadaniami i sprintami w DevOps) ClickUp hub typu "wszystko w jednym", który zapewnia wsparcie dla

Zwinne frameworki dzięki automatyzacji zarządzania zadaniami i sprintami, upraszcza cykl życia dewelopera. Od Kanban do Scrum, dostosowuje się do Twojego przepływu pracy, pomagając Ci zespół programistyczny dostarczać szybciej i mądrzej.

Niezależnie od tego, czy chodzi o dane powstania zadania, aktualizacje statusu czy wysyłanie powiadomień, Automatyzacja ClickUp może obsłużyć to wszystko w oparciu o ustawione reguły i wyzwalacze. Oznacza to, że możesz automatycznie przenosić zadania przez różne sceny cyklu pracy Agile.

zwiększ swoją wydajność poprzez automatyzację powtarzalnych zadań dzięki ClickUp Automation_s

Możesz również ustawić automatyzację, aby zmieniać statusy zadań, przypisywać zadania do członków zespołu lub automatycznie aktualizować terminy.

Ponadto ClickUp umożliwia połączenie i automatyzację każdej sceny procesu DevOps i CI/CD. Integruje się natywnie z ponad 200 narzędziami, w tym GitHub, Figma, Sentry, Slack i innymi, usprawniając cykl pracy bez wysiłku.

Integracje te pozwalają scentralizować wszystkie zadania, komunikację i aktualizacje w jednym miejscu.

uzyskaj cenny wgląd w swoje procesy i zidentyfikuj obszary wymagające poprawy dzięki ClickUp Dashboards_

Z Pulpity ClickUp i jego funkcji śledzenia czasu, otrzymujesz również widok z lotu ptaka na postępy swojego zespołu. Możesz śledzić terminy, zarządzać zadaniami i monitorować aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli zgodni i skoncentrowani.

ClickUp najlepsze funkcje

Automatyzacja zarządzania zadaniami : Konfigurowalna automatyzacja ClickUp może wyzwalać daty powstania zadań, aktualizować statusy i wysyłać powiadomienia w oparciu o określone reguły, dzięki czemu można utrzymać projekty w ruchu przy minimalnym wysiłku ręcznym

: Konfigurowalna automatyzacja ClickUp może wyzwalać daty powstania zadań, aktualizować statusy i wysyłać powiadomienia w oparciu o określone reguły, dzięki czemu można utrzymać projekty w ruchu przy minimalnym wysiłku ręcznym Płynna integracja : Połączenie z innymi narzędziami DevOps, takimi jak Google Drive, Salesforce i rozwiązaniami open-source w celu scentralizowania wszystkich zadań, komunikacji i aktualizacji w jednym miejscu

: Połączenie z innymi narzędziami DevOps, takimi jak Google Drive, Salesforce i rozwiązaniami open-source w celu scentralizowania wszystkich zadań, komunikacji i aktualizacji w jednym miejscu Oferowanie wszechstronnych widoków : Wybieraj spośród mapy, tabeli, osi czasu i innych, aby wizualizować swoje projekty w sposób, który najlepiej pasuje do cyklu pracy Twojego zespołu

: Wybieraj spośród mapy, tabeli, osi czasu i innych, aby wizualizować swoje projekty w sposób, który najlepiej pasuje do cyklu pracy Twojego zespołu Ułatwienie współpracy : Korzystaj z narzędzi takich jak etykiety, komentarze, tablice Kanban i Tablica, aby utrzymać otwartą komunikację i zorganizować zadania w celu płynnej interakcji w zespole

: Korzystaj z narzędzi takich jak etykiety, komentarze, tablice Kanban i Tablica, aby utrzymać otwartą komunikację i zorganizować zadania w celu płynnej interakcji w zespole Wizualizacja struktury projektu: Użyj map myśli ClickUp, aby podzielić złożone projekty i intuicyjnie organizować zadania

Limity ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się: ClickUp ma niewielką krzywą uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na rozszerzenie funkcji

Cennik ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Jenkins (najlepszy do ciągłej integracji i dostarczania w DevOps)

via Jenkins Jenkins pomaga programistom wcześnie wychwytywać błędy w kodzie i szybciej wdrażać oprogramowanie poprzez automatyzację różnych scen cyklu życia oprogramowania.

Kolejną z największych zalet Jenkinsa jest jego wszechstronność. Działa on we wszystkich środowiskach - lokalnych, w chmurze i hybrydowych - dając deweloperom swobodę tworzenia, testowania i wdrażania natywnych aplikacji w chmurze, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Najlepsze funkcje Jenkinsa

Bycie open source i Free : Jenkins jest dostępny za darmo, a jego charakter open-source przyczynił się do powstania silnej społeczności, która regularnie wprowadza ulepszenia i nowe funkcje

: Jenkins jest dostępny za darmo, a jego charakter open-source przyczynił się do powstania silnej społeczności, która regularnie wprowadza ulepszenia i nowe funkcje Oferowanie szerokiego zakresu wtyczek : Jenkins oferuje obszerną bibliotekę wtyczek, umożliwiając programistom niestandardowe dostosowanie narzędzia do spotkań z konkretnymi potrzebami projektu i rozszerzenie jego funkcji

: Jenkins oferuje obszerną bibliotekę wtyczek, umożliwiając programistom niestandardowe dostosowanie narzędzia do spotkań z konkretnymi potrzebami projektu i rozszerzenie jego funkcji Integracja z głównymi narzędziami : Jenkins bezproblemowo współpracuje z popularnymi narzędziami, takimi jak Git, Docker i Kubernetes, dzięki czemu można go dostosować do szerokiej gamy stosów technologicznych

: Jenkins bezproblemowo współpracuje z popularnymi narzędziami, takimi jak Git, Docker i Kubernetes, dzięki czemu można go dostosować do szerokiej gamy stosów technologicznych Elastyczność : Jenkins może być używany w projektach o dowolnej wielkości i złożoności, ze wsparciem dla integracji wielu serwerów do ciągłego dostarczania w globalnych zespołach

: Jenkins może być używany w projektach o dowolnej wielkości i złożoności, ze wsparciem dla integracji wielu serwerów do ciągłego dostarczania w globalnych zespołach Funkcja API: API Jenkinsa umożliwiają celowe pobieranie danych, pomagając w płynnej komunikacji z serwerem i umożliwiając niestandardowe integracje

Limity Jenkinsa

Nieprzewidywalne koszty : Chociaż sam Jenkins jest Free, koszty związane z hostingiem mogą się znacznie różnić w zależności od obciążenia serwera

: Chociaż sam Jenkins jest Free, koszty związane z hostingiem mogą się znacznie różnić w zależności od obciążenia serwera Brak funkcji współpracy : Jenkins nie oferuje wbudowanych sposobów łatwego widoku commitów dla członków zespołu, co może komplikować śledzenie projektów dla większych zespołów

: Jenkins nie oferuje wbudowanych sposobów łatwego widoku commitów dla członków zespołu, co może komplikować śledzenie projektów dla większych zespołów Ograniczona analityka: Jenkins nie dostarcza dogłębnej analizy cykli wdrażania, co ogranicza wgląd w zakończony proces rozwoju

Ceny Jenkins

Free

Jenkins oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (500+ recenzji)

: 4.4/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (550+ recenzji)

3. GitLab CI/CD (najlepszy do zintegrowanego DevSecOps w DevOps)

via GitLab Możliwości CI/CD GitLab sprawiają, że jest to świetny wybór do wczesnego wyłapywania błędów, zapewniając, że kod spełnia wszystkie standardy wymagane do produkcji. To fantastyczne rozwiązanie upraszczające proces DevSecOps.

Najlepsze funkcje GitLab CI/CD

Uproszczenie DevSecOps : GitLab CI/CD konsoliduje narzędzia programistyczne, bezpieczeństwa i operacyjne w jedną platformę, ułatwiając Teamsom zarządzanie kodem iCykle pracy DevOps Oferowanie wbudowanych skanów bezpieczeństwa : Skany te stanowią kompleksowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa, zapewniając wyłapywanie luk w zabezpieczeniach na wczesnym etapie procesu deweloperskiego

: GitLab CI/CD konsoliduje narzędzia programistyczne, bezpieczeństwa i operacyjne w jedną platformę, ułatwiając Teamsom zarządzanie kodem iCykle pracy DevOps Wsparcie śledzenia problemów za pomocą markdown : Funkcja ta sprawia, że śledzenie problemów jest bardziej angażujące, a wsparcie dla markdown dodaje miły akcent dla formatu

: Funkcja ta sprawia, że śledzenie problemów jest bardziej angażujące, a wsparcie dla markdown dodaje miły akcent dla formatu Umożliwienie wdrożeń niezależnych od chmury: GitLab jest elastyczny i można go wdrożyć u dowolnego dostawcy chmury

Limity GitLab CI/CD

Trudna integracja z niektórymi systemami : Integracja GitLab z linii komend na Windows lub Mac może być nieco trudna dla nowych użytkowników

: Integracja GitLab z linii komend na Windows lub Mac może być nieco trudna dla nowych użytkowników Złożone aktualizacje i migracje : Przeniesienie na nowy serwer lub aktualizacja GitLab może być trudna, a czasami, jeśli jedna funkcja zawiedzie, może to mieć wpływ również na inne

: Przeniesienie na nowy serwer lub aktualizacja GitLab może być trudna, a czasami, jeśli jedna funkcja zawiedzie, może to mieć wpływ również na inne Brak niektórych funkcji w edycjach społecznościowych: Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w płatnych wersjach. Może to ograniczać opcje dla mniejszych Teams

Cennik CI/CD w GitLab

Free

Premium : $29 za użytkownika/miesiąc

: $29 za użytkownika/miesiąc Ultimate: Niestandardowy cennik

GitLab CI/CD oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (800+ recenzji)

: 4.5/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1 100+ recenzji)

4. CircleCI (najlepsze rozwiązanie do konfigurowalnego CI/CD z konfiguracjami wielokrotnego użytku)

via CircleCI CircleCI to wiodąca platforma CI/CD znana ze swojej elastyczności i zaawansowanych funkcji, takich jak pulpit Insights, czyste środowiska i konfiguracje wielokrotnego użytku zwane Orbs.

CircleCI wspiera wiele infrastruktur, od Linuksa po macOS, a nawet ARM, dzięki czemu jest wszechstronną opcją dla większości zespołów DevOps.

Najlepsze funkcje CircleCI

Oferowanie pulpitu Insights : Funkcja ta zapewnia kompleksowy widok wszystkich potoków CI/CD, umożliwiając śledzenie statusu, monitorowanie czasu trwania i optymalizację zużycia zasobów

: Funkcja ta zapewnia kompleksowy widok wszystkich potoków CI/CD, umożliwiając śledzenie statusu, monitorowanie czasu trwania i optymalizację zużycia zasobów Uruchamianie czystych środowisk : CircleCI umożliwia uruchamianie czystych obrazów i ich łatwe dostarczanie, zmniejszając ryzyko konfliktów między kompilacjami

: CircleCI umożliwia uruchamianie czystych obrazów i ich łatwe dostarczanie, zmniejszając ryzyko konfliktów między kompilacjami Definiowanie konfiguracji wielokrotnego użytku za pomocą Orbs : Orbs pozwalają na ponowne wykorzystanie konfiguracji dla zadań, executorów i komend, dzięki czemu ustawienia są szybsze i łatwiejsze

: Orbs pozwalają na ponowne wykorzystanie konfiguracji dla zadań, executorów i komend, dzięki czemu ustawienia są szybsze i łatwiejsze Wsparcie dla wielu środowisk : CircleCI współpracuje z systemami Linux, macOS, Windows, ARM i innymi, oferując elastyczność w różnych infrastrukturach

: CircleCI współpracuje z systemami Linux, macOS, Windows, ARM i innymi, oferując elastyczność w różnych infrastrukturach Dostawca orkiestracji cyklu pracy: Cykle pracy pozwalają definiować i zarządzać wykonywaniem zadań, dając kontrolę nad tym, jak i kiedy są one wykonywane

Limity CircleCI

Nawigacja po stromej krzywej uczenia się : Ustawienie środowisk i zapoznanie się z pojęciami takimi jak buforowanie i zadania może zająć trochę czasu, zwłaszcza początkującym użytkownikom

: Ustawienie środowisk i zapoznanie się z pojęciami takimi jak buforowanie i zadania może zająć trochę czasu, zwłaszcza początkującym użytkownikom Zarządzanie dwiema wersjami oprogramowania : Wersje CircleCI w chmurze i na serwerze mogą być mylące, ponieważ każda z nich oferuje inne możliwości i wymagania dotyczące zarządzania

: Wersje CircleCI w chmurze i na serwerze mogą być mylące, ponieważ każda z nich oferuje inne możliwości i wymagania dotyczące zarządzania Sporadyczne problemy z niezawodnością Dockera: Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z wykrywaniem usług Docker, co może komplikować kompilacje oparte na Docker Compose

Cennik CircleCI

Free

Wydajność : Od 15 USD/miesiąc

: Od 15 USD/miesiąc Skala: Od 2000 USD/miesiąc

CircleCI oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (500+ recenzji)

: 4.4/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (90+ recenzji)

5. Travis CI (najlepszy do uproszczonego CI/CD z silną integracją z GitHub)

via Travis CI Łatwość obsługi Travis CI i płynna integracja z GitHub sprawiają, że jest to świetne narzędzie dla nowych zespołów DevOps.

To narzędzie CI/CD oferuje funkcję Build Matrix, która pozwala użytkownikom na równoległe uruchamianie testów w wielu środowiskach - to duża oszczędność czasu dla Teams. Podobnie jak CircleCI, Travis CI zapewnia wsparcie dla wielu środowisk, w tym Linux, macOS i Windows.

Najlepsze funkcje Travis CI

Wsparcie równoległych kompilacji za pomocą matrycy kompilacji : Travis CI umożliwia dzielenie testów na wiele środowisk, uruchamiając zadania równolegle w celu uzyskania szybszych wyników

: Travis CI umożliwia dzielenie testów na wiele środowisk, uruchamiając zadania równolegle w celu uzyskania szybszych wyników Dostawca łatwej integracji z GitHub : Zaprojektowany z myślą o GitHub, Travis CI ułatwia łączenie repozytoriów i wyzwala kompilacje za pomocą pull requestów GitHub

: Zaprojektowany z myślą o GitHub, Travis CI ułatwia łączenie repozytoriów i wyzwala kompilacje za pomocą pull requestów GitHub Oferowanie opcji zarówno w chmurze, jak i hostowanych samodzielnie : Travis CI zapewnia wsparcie dla wdrożeń SaaS i lokalnych, dzięki czemu Teams mogą wybrać najlepsze dla siebie ustawienia

: Travis CI zapewnia wsparcie dla wdrożeń SaaS i lokalnych, dzięki czemu Teams mogą wybrać najlepsze dla siebie ustawienia Zapewnienie izolowanych kompilacji dzięki wsparciu kontenerów: Każda kompilacja działa w maszynie wirtualnej, przy wsparciu określonych języków i narzędzi, w tym Ruby, JavaScript i Ubuntu

Limity Travis CI

Sporadyczne problemy z niezawodnością : Niektórzy użytkownicy zgłaszają zakłócenia w działaniu usługi, co może wpływać na wydajność, zwłaszcza w przypadku Teams z napiętymi terminami

: Niektórzy użytkownicy zgłaszają zakłócenia w działaniu usługi, co może wpływać na wydajność, zwłaszcza w przypadku Teams z napiętymi terminami Mylące ustawienia powiadomień e-mail : Proces zarządzania powiadomieniami nie zawsze jest prosty, co prowadzi do niechcianych e-maili o statusach kompilacji

: Proces zarządzania powiadomieniami nie zawsze jest prosty, co prowadzi do niechcianych e-maili o statusach kompilacji Limit funkcji analitycznych: Travis CI oferuje pewne przeglądy statusu, ale brakuje mu dogłębnej analizy, co może być wadą dla zespołów wymagających szczegółowego raportowania

Ceny Travis CI

W zależności od użycia : 13,75 USD/miesiąc - obejmuje 420 000 kredytów na kompilację systemu Linux rocznie z 80 równoczesnymi zadaniami

: 13,75 USD/miesiąc - obejmuje 420 000 kredytów na kompilację systemu Linux rocznie z 80 równoczesnymi zadaniami Unlimited Plan : Od 66 USD/miesiąc - Oferuje nieograniczone kredyty kompilacji, do 300 jednoczesnych zadań i maszyny wirtualne premium

: Od 66 USD/miesiąc - Oferuje nieograniczone kredyty kompilacji, do 300 jednoczesnych zadań i maszyny wirtualne premium Serwer: 34 USD/miesiąc - do wdrożeń lokalnych lub w prywatnej chmurze, z dostępnymi opcjami wsparcia premium

Travis CI oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (90+ recenzji)

: 4.5/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (130+ recenzji)

6. Terraform (najlepszy do automatyzacji infrastruktury w wielu chmurach)

via Terraform Terraform pomaga w automatyzacji infrastruktury w dowolnej chmurze lub centrum danych.

Narzędzie to pomaga definiować i udostępniać infrastrukturę za pomocą plików konfiguracyjnych, upraszczając złożone ustawienia i zapewniając spójność we wdrożeniach poprzez włączenie infrastruktury jako kodu (IaC).

Najlepsze funkcje Terraform

Wsparcie dla infrastruktury wielu chmur : Terraform umożliwia ujednolicone cykle pracy do zarządzania zasobami u wielu dostawców chmury, upraszczając orkiestrację złożonych ustawień

: Terraform umożliwia ujednolicone cykle pracy do zarządzania zasobami u wielu dostawców chmury, upraszczając orkiestrację złożonych ustawień Dostarczanie infrastruktury jako kodu : Dzięki HCL można zakodować API chmury w deklaratywnych plikach, co pozwala na automatyzację i powtarzalność w całej infrastrukturze

: Dzięki HCL można zakodować API chmury w deklaratywnych plikach, co pozwala na automatyzację i powtarzalność w całej infrastrukturze Skalowanie z samoobsługowym IaC : Teams mogą współpracować i samodzielnie zarządzać infrastrukturą dzięki kontroli dostępu opartej na rolach i integracji z systemami VCS, ITSM i CI/CD

: Teams mogą współpracować i samodzielnie zarządzać infrastrukturą dzięki kontroli dostępu opartej na rolach i integracji z systemami VCS, ITSM i CI/CD Oferowanie egzekwowania zasad: Terraform zawiera politykę Sentinel jako kod, która pomaga egzekwować bezpieczeństwo, zgodność i zarządzanie kosztami przed udostępnieniem zasobów

Limity Terraform

Trudna krzywa uczenia się : Dla tych, którzy są nowicjuszami w IaC, zrozumienie konfiguracji i zależności Terraform może zająć trochę czasu, szczególnie podczas pracy ze złożonymi infrastrukturami

: Dla tych, którzy są nowicjuszami w IaC, zrozumienie konfiguracji i zależności Terraform może zająć trochę czasu, szczególnie podczas pracy ze złożonymi infrastrukturami Zależność od wtyczek firm trzecich : Korzystanie z wtyczek partnerskich wprowadza zależność od firm zewnętrznych, co może powodować opóźnienia lub problemy z kompatybilnością podczas aktualizacji usług

: Korzystanie z wtyczek partnerskich wprowadza zależność od firm zewnętrznych, co może powodować opóźnienia lub problemy z kompatybilnością podczas aktualizacji usług Złożone zarządzanie stanem: Plik stanu Terraform ma kluczowe znaczenie dla śledzenia zasobów, ale może prowadzić do wyzwań, jeśli przestanie być zsynchronizowany z rzeczywistą infrastrukturą, potencjalnie powodując niedopasowanie zasobów

Ceny Terraform

Free

Standard : Począwszy od 0,00014 USD za godzinę za zasób

: Począwszy od 0,00014 USD za godzinę za zasób Plus : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Enterprise: Cennik niestandardowy

Terraform oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (90+ recenzji)

: 4.7/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (40+ recenzji)

7. Ansible (najlepszy do bezagentowej automatyzacji w różnych środowiskach)

via Ansible Ansible wyrzeźbiło przestrzeń w automatyzacji dzięki prostemu, bezagentowemu podejściu. Ustawienie jest bardzo proste i nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania na zarządzanych węzłach.

Co więcej, Ansible pomaga zarządzać złożonymi, wielowarstwowymi środowiskami, od usług w chmurze po lokalne i kontenery.

Najlepsze funkcje Ansible

Bezagentowa architektura : Ansible zarządza systemami bez potrzeby korzystania z agentów, upraszczając ustawienia i zmniejszając narzut, szczególnie w bezpiecznych środowiskach

: Ansible zarządza systemami bez potrzeby korzystania z agentów, upraszczając ustawienia i zmniejszając narzut, szczególnie w bezpiecznych środowiskach Wsparcie dla szerokiego zakresu środowisk : Ansible działa w systemach Linux, Windows, urządzeniach sieciowych, usługach w chmurze i kontenerach, dzięki czemu jest wysoce wszechstronny dla różnorodnych ekosystemów IT

: Ansible działa w systemach Linux, Windows, urządzeniach sieciowych, usługach w chmurze i kontenerach, dzięki czemu jest wysoce wszechstronny dla różnorodnych ekosystemów IT Oferowanie deklaratywnego podejścia : Dzięki playbookom, które opisują pożądany stan, Ansible upraszcza zarządzanie konfiguracją i zapewnia spójność między wdrożeniami

: Dzięki playbookom, które opisują pożądany stan, Ansible upraszcza zarządzanie konfiguracją i zapewnia spójność między wdrożeniami Zapewnienie idempotencji: Idempotentna natura Ansible pozwala na wielokrotne stosowanie playbooków bez niezamierzonych efektów ubocznych, utrzymując spójne konfiguracje

Limity Ansible

Wyzwania związane ze skalowalnością : Chociaż Ansible może się skalować, zarządzanie bardzo dużymi infrastrukturami z tysiącami węzłów może stanowić wyzwanie ze względu na jego zależność od połączeń SSH

: Chociaż Ansible może się skalować, zarządzanie bardzo dużymi infrastrukturami z tysiącami węzłów może stanowić wyzwanie ze względu na jego zależność od połączeń SSH Brak śledzenia stanu : Ansible z natury nie śledzi stanu zarządzanych systemów, co może być wadą w scenariuszach wymagających szczegółowego zarządzania stanem

: Ansible z natury nie śledzi stanu zarządzanych systemów, co może być wadą w scenariuszach wymagających szczegółowego zarządzania stanem Ograniczona równoległość: Ansible pozwala na równoległe wykonywanie zadań, ale może nie w pełni wykorzystywać dostępne zasoby w bardzo dużych środowiskach, wpływając na wydajność

Ceny Ansible

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Ansible

G2: 4.6/5 (280+ recenzji)

8. Puppet (najlepszy do zarządzania konfiguracją i automatyzacji na dużą skalę)

via Lalka Puppet umożliwia zarządzanie konfiguracjami w różnych systemach za pomocą kodu. Platforma ta pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań, egzekwowanie zgodności i zapewnienie spójności na wielu serwerach.

Puppet jest szczególnie przydatny dla zespołów IT do zarządzania konfiguracją, zwłaszcza w środowiskach o złożonej infrastrukturze. Ogólnie rzecz biorąc, największą zaletą Puppet jest jego wspierana przez społeczność wersja open-source, która jest idealna dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę bez ponoszenia kosztów początkowych.

Najlepsze funkcje Puppet

Automatyzacja oparta na agentach : Architektura Puppeta oparta na agentach zapewnia, że konfiguracje są konsekwentnie stosowane na wielu serwerach, zwiększając niezawodność

: Architektura Puppeta oparta na agentach zapewnia, że konfiguracje są konsekwentnie stosowane na wielu serwerach, zwiększając niezawodność Wsparcie dla środowisk wieloplatformowych : Puppet działa w systemach Unix, Linux i Windows, dzięki czemu można go dostosować do różnych ustawień IT

: Puppet działa w systemach Unix, Linux i Windows, dzięki czemu można go dostosować do różnych ustawień IT Oferowanie modułów wielokrotnego użytku i kontrola wersji: Dzięki modułowej architekturze Puppet można ponownie wykorzystywać konfiguracje i zarządzać zmianami kodu za pomocą Git, zwiększając wydajność i przejrzystość

Limity Puppet

Złożoność dla początkujących : Architektura Puppet oparta na Ruby może stanowić wyzwanie dla osób początkujących w programowaniu lub bez doświadczenia w Ruby

: Architektura Puppet oparta na Ruby może stanowić wyzwanie dla osób początkujących w programowaniu lub bez doświadczenia w Ruby Limit możliwości w czasie rzeczywistym : Jego model oparty na pullingu może prowadzić do opóźnień w stosowaniu zmian konfiguracji, przez co jest mniej odpowiedni do aktualizacji w czasie rzeczywistym

: Jego model oparty na pullingu może prowadzić do opóźnień w stosowaniu zmian konfiguracji, przez co jest mniej odpowiedni do aktualizacji w czasie rzeczywistym Narzut agenta na zasoby: Agenci Puppet zużywają zasoby systemowe, co może wpływać na wydajność, zwłaszcza w środowiskach o dużej skali

Cennik Puppet

Open Source : Free

: Free Puppet Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa Puppet Enterprise Advanced: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Puppet

G2 : 4.2/5 (40+ recenzji)

: 4.2/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (20+ recenzji)

9. Chef (najlepszy do kompleksowego zarządzania konfiguracją z integracją w chmurze)

via Szef kuchni Chef.io to narzędzie DevOps, które może pomóc w konfiguracji, wdrażaniu i zarządzaniu infrastrukturą aplikacji. Zapewnia wsparcie dla wielu platform, w tym Windows, Solaris i OpenStack.

Chef jest zintegrowany z głównymi dostawcami chmury, takimi jak AWS, Google Cloud i Azure. Oferuje również wersję open-source do wypróbowania przez użytkowników.

Elastyczność Chefa sprawia, że jest on idealny dla środowisk wielochmurowych, a jego rozszerzona biblioteka książek kucharskich wielokrotnego użytku (zawierających instrukcje określające, które wbudowane zasoby mają być używane i w jakiej kolejności) sprawia, że automatyzacja jest dziecinnie prosta.

Najlepsze funkcje Chef

Dostawca książek kucharskich wielokrotnego użytku : Chef oferuje dostęp do ponad 800 gotowych książek kucharskich, umożliwiając automatyzację typowych zadań i przyspieszenie wdrożeń

: Chef oferuje dostęp do ponad 800 gotowych książek kucharskich, umożliwiając automatyzację typowych zadań i przyspieszenie wdrożeń Wsparcie dla środowisk wielochmurowych : Chef integruje się ze wszystkimi głównymi dostawcami chmury, ułatwiając zarządzanie i migrację konfiguracji na różnych platformach

: Chef integruje się ze wszystkimi głównymi dostawcami chmury, ułatwiając zarządzanie i migrację konfiguracji na różnych platformach Włączenie kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC): Chef zapewnia scentralizowaną kontrolę nad uprawnieniami użytkowników, zwiększając bezpieczeństwo i zgodność w środowiskach multi-tenant

Limity Chef

Nawigacja po stromej krzywej uczenia się : Język specyficzny dla domeny Chef może być trudny do nauczenia, szczególnie dla osób początkujących w zarządzaniu konfiguracją

: Język specyficzny dla domeny Chef może być trudny do nauczenia, szczególnie dla osób początkujących w zarządzaniu konfiguracją Zarządzanie dużymi klastrami : Rozwiązywanie problemów ze złożonymi ustawieniami z wieloma węzłami może stać się kłopotliwe, szczególnie w przypadku zarządzania zmiennymi źródłami w różnych klastrach

: Rozwiązywanie problemów ze złożonymi ustawieniami z wieloma węzłami może stać się kłopotliwe, szczególnie w przypadku zarządzania zmiennymi źródłami w różnych klastrach Złożoność narzędzi: Rozszerzenie zestawu narzędzi Chefa może być mylące dla użytkowników, którzy mogą mieć trudności z poruszaniem się po szyku funkcji

Ceny Chef

Ceny niestandardowe

Chef oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (100+ recenzji)

: 4.2/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (30+ recenzji)

10. Docker (najlepszy do rozwoju kontenerowego z kompatybilnością międzyplatformową)

via Docker Docker to platforma, która umożliwia programistom tworzenie, udostępnianie i wdrażanie aplikacji w kontenerach. Zdolność tej platformy do stworzenia spójnych środowisk pomaga Teams uniknąć problemu "to nie działa na mojej maszynie", podczas gdy jej elastyczność pozwala na skalowalne wdrażanie aplikacji.

Dla tych, którzy dopiero poznają to narzędzie, Docker upraszcza ustawienie i zarządzanie środowiskami dzięki koncepcji "kontenera". Kontener Docker to kompaktowy, samodzielny pakiet oprogramowania, który zawiera wszystkie niezbędne elementy do uruchomienia aplikacji: kod, środowisko uruchomieniowe, narzędzia systemowe, biblioteki i konfiguracje.

Najlepsze funkcje Dockera

Zapewnienie spójności międzyplatformowej : Docker działa w różnych środowiskach, od Windows po Linux i macOS, dostarczając ujednolicone środowisko programistyczne

: Docker działa w różnych środowiskach, od Windows po Linux i macOS, dostarczając ujednolicone środowisko programistyczne Ułatwienie szybkiego wdrażania : Kontenery Docker umożliwiają szybkie, usprawnione kompilacje, które można uruchomić w ciągu kilku sekund bez rozszerzenia konfiguracji

: Kontenery Docker umożliwiają szybkie, usprawnione kompilacje, które można uruchomić w ciągu kilku sekund bez rozszerzenia konfiguracji Elastyczność i skalowalność: Docker zapewnia wsparcie dla skalowania pionowego i poziomego, umożliwiając dostosowanie zasobów kontenera do potrzeb projektu

Limity Dockera

Nawigacja po stromej krzywej uczenia się : Pomimo przyjaznych dla użytkownika podstaw, opanowanie Dockera może być wyzwaniem, zwłaszcza przy ciągłych aktualizacjach i rozwijających się funkcjach

: Pomimo przyjaznych dla użytkownika podstaw, opanowanie Dockera może być wyzwaniem, zwłaszcza przy ciągłych aktualizacjach i rozwijających się funkcjach Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem : Model udostępniania systemu operacyjnego Docker może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli nie jest odpowiednio zarządzany, ponieważ kontenery mogą być podatne na ataki na system hosta

: Model udostępniania systemu operacyjnego Docker może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli nie jest odpowiednio zarządzany, ponieważ kontenery mogą być podatne na ataki na system hosta Ograniczone możliwości orkiestracji: Wbudowane narzędzia orkiestracji Dockera nie są tak rozszerzone jak Kubernetes, co może komplikować zarządzanie wieloma kontenerami

Ceny Dockera

Osobiste : Free

: Free Pro : $5/miesiąc

: $5/miesiąc Team : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Business: $24/miesiąc za użytkownika

Docker oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (230+ recenzji)

: 4.6/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (520+ recenzji)

11. Kubernetes (najlepszy do orkiestracji kontenerów i skalowalności)

via Kubernetes Początkowo opracowany przez Google, a obecnie utrzymywany przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF), Kubernetes upraszcza wdrażanie i skalowanie. Dzięki temu jest popularnym narzędziem do zarządzania złożonymi architekturami mikrousług.

Dzięki funkcjom samonaprawiania, równoważenia obciążenia i automatycznego skalowania, Kubernetes zapewnia, że aplikacje pozostają odporne i skalują się zgodnie z potrzebami.

Najlepsze funkcje Kubernetes

Umożliwienie automatyzacji rolloutów i rollbacków : Kubernetes umożliwia płynne aktualizowanie aplikacji przy jednoczesnym monitorowaniu ich kondycji i wycofywaniu zmian w razie wystąpienia problemów

: Kubernetes umożliwia płynne aktualizowanie aplikacji przy jednoczesnym monitorowaniu ich kondycji i wycofywaniu zmian w razie wystąpienia problemów Dostawca usług wykrywania i równoważenia obciążenia : Kubernetes przypisuje każdemu Pod adres IP, umożliwiając proste równoważenie obciążenia i wykrywanie usług bez modyfikowania aplikacji

: Kubernetes przypisuje każdemu Pod adres IP, umożliwiając proste równoważenie obciążenia i wykrywanie usług bez modyfikowania aplikacji Wsparcie dla wdrożeń w wielu chmurach: Kubernetes działa w środowiskach chmury, dzięki czemu można go dostosować do architektury hybrydowej i wielochmurowej

Limity Kubernetes

Stroma krzywa uczenia się : Kubernetes może być skomplikowany w nauce, wymagając czasu i wysiłku, aby zrozumieć jego konfigurację i najlepsze praktyki

: Kubernetes może być skomplikowany w nauce, wymagając czasu i wysiłku, aby zrozumieć jego konfigurację i najlepsze praktyki Konieczność dostosowania cyklu pracy : Integracja Kubernetes z istniejącymi środowiskami może wymagać zmian, aby dostosować się do jego kontenerowego podejścia

: Integracja Kubernetes z istniejącymi środowiskami może wymagać zmian, aby dostosować się do jego kontenerowego podejścia Radzenie sobie z limitem usług: Kubernetes, choć potężny, może nie pokrywać wszystkich potrzeb infrastrukturalnych, wymagając narzędzi uzupełniających dla zakończonego rozwiązania

#

Ceny Kubernetes

Free

Kubernetes oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (230+ recenzji)

: 4.6/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (520+ recenzji)

12. Prometheus (najlepszy do monitorowania szeregów czasowych i alertów)

via Prometeusz Prometheus stał się popularny do monitorowania danych szeregów czasowych, szczególnie w środowiskach z dominującymi mikrousługami i aplikacjami kontenerowymi. Narzędzie to oferuje potężne możliwości zapytań i modelowania danych wymiarowych, umożliwiając efektywne śledzenie metryk.

Prometheus płynnie integruje się również z Grafaną, dostarczając bogatych opcji wizualizacji danych i umożliwiając monitorowanie i alertowanie w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Prometheus

Oferowanie zaawansowanych zapytań za pomocą PromQL : Język zapytań Prometheus umożliwia krojenie danych szeregów czasowych, ułatwiając generowanie alertów i wizualizację trendów

: Język zapytań Prometheus umożliwia krojenie danych szeregów czasowych, ułatwiając generowanie alertów i wizualizację trendów Dostawca wydajnej pamięci masowej : Prometheus przechowuje dane lokalnie w wysoce wydajnym formacie, przy wsparciu funkcji shardingu w celu zapewnienia skalowalności

: Prometheus przechowuje dane lokalnie w wysoce wydajnym formacie, przy wsparciu funkcji shardingu w celu zapewnienia skalowalności Integracja z wieloma bibliotekami klienta: Dzięki wsparciu dla ponad dziesięciu języków, Prometheus ułatwia instrumentowanie usług i zbieranie metryk z różnych środowisk

Limity Prometheus

Limit jako długoterminowe rozwiązanie do przechowywania danych : Prometheus nie nadaje się do przechowywania danych w długich okresach, dlatego często jest łączony z innymi systemami do analizy historycznej

: Prometheus nie nadaje się do przechowywania danych w długich okresach, dlatego często jest łączony z innymi systemami do analizy historycznej Nie jest to zakończone rozwiązanie pulpitu : Chociaż oferuje podstawową przeglądarkę wyrażeń, Prometheus jest najlepiej używany z Grafaną do zaawansowanej wizualizacji danych

: Chociaż oferuje podstawową przeglądarkę wyrażeń, Prometheus jest najlepiej używany z Grafaną do zaawansowanej wizualizacji danych Wyzwania związane z niektórymi integracjami innych firm: Nie wszystkie systemy mają wtyczki Prometheus, więc do gromadzenia określonych danych mogą być potrzebne niestandardowe eksportery

Ceny Prometheus

Ceny niestandardowe

Prometheus oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (50+ recenzji)

13. Grafana (najlepsza do zaawansowanej wizualizacji i monitorowania danych)

via Grafana Znana ze swojej elastyczności, Grafana umożliwia tworzenie konfigurowalnych pulpitów, które zaspokajają różne potrzeby w zakresie prezentacji danych.

Dostarcza spójne widoki w różnych systemach dzięki integracji z szerokim zakresem źródeł danych, w tym Prometheus, InfluxDB i Elasticsearch.

Najlepsze funkcje Grafana

Wszechstronna wizualizacja danych : Grafana wspiera wykresy, mapy cieplne i mapy geoprzestrzenne, dostarczając kompleksowe i atrakcyjne wizualnie reprezentacje danych

: Grafana wspiera wykresy, mapy cieplne i mapy geoprzestrzenne, dostarczając kompleksowe i atrakcyjne wizualnie reprezentacje danych Wsparcie dla wielu źródeł danych : Grafana integruje się z wieloma źródłami danych, umożliwiając uzyskanie ujednoliconego widoku bez konieczności wprowadzania danych do zaplecza

: Grafana integruje się z wieloma źródłami danych, umożliwiając uzyskanie ujednoliconego widoku bez konieczności wprowadzania danych do zaplecza Możliwość dostosowania pulpitów: Pulpity można dostosowywać za pomocą zmiennych szablonów i elementów dynamicznych, zwiększając interaktywność i użyteczność dla różnych potrzeb monitorowania

Limity Grafany

Wyzwanie dla początkujących : Złożoność Grafany wymaga czasu i umiejętności, aby w pełni wykorzystać jej funkcje, co czyni ją mniej dostępną dla osób nowych w narzędziach do wizualizacji danych

: Złożoność Grafany wymaga czasu i umiejętności, aby w pełni wykorzystać jej funkcje, co czyni ją mniej dostępną dla osób nowych w narzędziach do wizualizacji danych Zależność od zewnętrznych źródeł danych : Wydajność i niezawodność Grafany zależy od dostępności zintegrowanych źródeł danych, co może prowadzić do problemów w przypadku przestojów tych źródeł

: Wydajność i niezawodność Grafany zależy od dostępności zintegrowanych źródeł danych, co może prowadzić do problemów w przypadku przestojów tych źródeł Ograniczone możliwości raportowania: Podczas gdy Grafana wyróżnia się wizualizacją w czasie rzeczywistym, brakuje jej wbudowanych opcji raportowania statycznego, takich jak eksport PDF, dostępnych tylko w wersjach premium

Cennik Grafany

Free

Pro : $8/miesiąc

: $8/miesiąc Advanced i Enterprise: Ceny niestandardowe

Grafana oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (120+ recenzji)

: 4.5/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (60+ recenzji)

14. Splunk (najlepszy do scentralizowanej analizy danych i monitorowania w czasie rzeczywistym)

via Splunk Splunk dostarcza scentralizowaną platformę dla organizacji do gromadzenia, indeksowania i analizowania danych z różnych źródeł, pomagając w podejmowaniu lepszych decyzji w całej organizacji.

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia tworzenie niestandardowych raportów, wizualizację danych i monitorowanie wydajności systemu w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Splunk

Ułatwienie potężnej analityki : Splunk oferuje gromadzenie, indeksowanie i wyszukiwanie danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie i skuteczne uzyskanie cennych spostrzeżeń

: Splunk oferuje gromadzenie, indeksowanie i wyszukiwanie danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie i skuteczne uzyskanie cennych spostrzeżeń Wsparcie solidnych integracji i wtyczek : Splunk łączy się bezproblemowo z wieloma narzędziami innych firm, umożliwiając niestandardowe dostosowanie platformy do konkretnych potrzeb

: Splunk łączy się bezproblemowo z wieloma narzędziami innych firm, umożliwiając niestandardowe dostosowanie platformy do konkretnych potrzeb Dostawca zaplanowanego raportowania: Dzięki automatyzacji raportowania możesz informować interesariuszy o regularnych aktualizacjach w formatach takich jak PDF, CSV lub JSON

Limity Splunk

Kosztowny dla dużych ilości danych : Ceny Splunk mogą być wysokie dla organizacji obsługujących duże ilości danych, co czyni go mniej dostępnym dla osób z ograniczeniami budżetowymi

: Ceny Splunk mogą być wysokie dla organizacji obsługujących duże ilości danych, co czyni go mniej dostępnym dla osób z ograniczeniami budżetowymi Wyzwanie dla użytkowników nietechnicznych : Choć potężne, możliwości wyszukiwania Splunk mogą być złożone, a optymalizacja zapytań pod kątem szybkości może wymagać doświadczenia

: Choć potężne, możliwości wyszukiwania Splunk mogą być złożone, a optymalizacja zapytań pod kątem szybkości może wymagać doświadczenia Sporadyczne problemy z niezawodnością: Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z wydajnością, które mogą wpływać na dostępność danych w krytycznych momentach

Cennik Splunk

Free

Płatny: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Splunk

G2 : 4.4/5 (40+ recenzji)

: 4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (230+ recenzji)

15. New Relic (najlepszy do kompleksowego monitorowania wydajności i wglądu w czasie rzeczywistym)

via New Relic To, co najbardziej przydało mi się w New Relic, to jego kompleksowa widoczność. Monitorowanie i analizowanie krytycznych wskaźników może pomóc organizacjom poprawić czas pracy i zwiększyć zadowolenie klientów.

Ponadto, New Relic zapewnia obszerny zestaw narzędzi do monitorowania wydajności, ułatwiając Teams śledzenie stanu aplikacji, wydajności serwerów i interakcji użytkowników w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje New Relic

Dostawca intuicyjnego interfejsu : Przyjazny dla użytkownika projekt ułatwia wszystkim użytkownikom dostęp i zrozumienie danych dotyczących wydajności, od szczegółowych metryk po podsumowania wysokiego poziomu

: Przyjazny dla użytkownika projekt ułatwia wszystkim użytkownikom dostęp i zrozumienie danych dotyczących wydajności, od szczegółowych metryk po podsumowania wysokiego poziomu Oferowanie kompleksowego monitoringu : Od wydajności serwera po interakcje użytkownika, New Relic zapewnia pełny widok kondycji aplikacji, pomagając być na bieżąco z potencjalnymi problemami

: Od wydajności serwera po interakcje użytkownika, New Relic zapewnia pełny widok kondycji aplikacji, pomagając być na bieżąco z potencjalnymi problemami Umożliwienie wglądu w czasie rzeczywistym : Monitoruj serwery, bazy danych i inne krytyczne komponenty w czasie rzeczywistym, zapewniając szybką reakcję na problemy z wydajnością

: Monitoruj serwery, bazy danych i inne krytyczne komponenty w czasie rzeczywistym, zapewniając szybką reakcję na problemy z wydajnością Wsparcie kompleksowej widoczności: Dzięki wglądowi w cały cykl życia aplikacji, New Relic pomaga poprawić wydajność DevOps i ogólną wydajność aplikacji

Limity New Relic

Trudne ceny dla mniejszych firm : Mimo bogatej funkcji, ceny New Relic mogą być poza zasięgiem startupów i mniejszych firm

: Mimo bogatej funkcji, ceny New Relic mogą być poza zasięgiem startupów i mniejszych firm Limit integracji w porównaniu do konkurencji : New Relic ma mniej integracji niż niektóre większe platformy, co może ograniczać elastyczność w przypadku złożonych środowisk

: New Relic ma mniej integracji niż niektóre większe platformy, co może ograniczać elastyczność w przypadku złożonych środowisk Niestandardowa obsługa klienta: Niektórzy użytkownicy doświadczyli opóźnień w obsłudze klienta, co może mieć wpływ na czas reakcji podczas krytycznych problemów

Ceny New Relic

Ceny niestandardowe

New Relic oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (450+ recenzji)

: 4.3/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (180+ recenzji)

16. Azure DevOps (najlepsze do wszechstronnego zarządzania projektami i płynnej integracji CI/CD)

via Azure DevOps Usługa Azure DevOps obejmuje wszystko, od planu projektu i kontroli wersji po ciągłą integrację i wdrażanie.

Platforma oferuje zarówno opcje oparte na chmurze, jak i lokalne, dzięki czemu jest dostępna dla różnych Teams i można ją dostosować do różnych infrastruktur.

Najlepsze funkcje Azure DevOps

Dostawca kompleksowego zarządzania projektami : Azure Boards oferuje zwinne planowanie, tablice Kanban i pulpity, utrzymując zespoły w zgodzie i zorganizowane w całym cyklu życia projektu

: Azure Boards oferuje zwinne planowanie, tablice Kanban i pulpity, utrzymując zespoły w zgodzie i zorganizowane w całym cyklu życia projektu Wsparcie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania za pomocą usługi Azure Pipelines : Umożliwia płynną integrację, testowanie i wdrażanie w wielu środowiskach, pomagając zespołom przyspieszyć wydania dzięki niezawodnej automatyzacji

: Umożliwia płynną integrację, testowanie i wdrażanie w wielu środowiskach, pomagając zespołom przyspieszyć wydania dzięki niezawodnej automatyzacji Ułatwienie kompleksowej identyfikowalności : Od wymagań do wdrożenia, Azure Test Plans dostarcza narzędzia do zarządzania ręcznymi i zautomatyzowanymi testami, zapewniając jakość kodu i rozliczalność

: Od wymagań do wdrożenia, Azure Test Plans dostarcza narzędzia do zarządzania ręcznymi i zautomatyzowanymi testami, zapewniając jakość kodu i rozliczalność Promocja wydajnego zarządzania kodem: Azure Repos oferuje Git i Team Foundation Version Control, umożliwiając usprawnioną współpracę, kontrolę wersji i śledzenie kodu

Limity Azure DevOps

Potencjalne uzależnienie od dostawcy : Silne uzależnienie od usług Microsoft może ograniczać elastyczność, utrudniając przejście na narzędzia innych producentów w przyszłości

: Silne uzależnienie od usług Microsoft może ograniczać elastyczność, utrudniając przejście na narzędzia innych producentów w przyszłości Wyzwania związane z integracją z produktami firm innych niż Microsoft : Chociaż Azure DevOps ma imponujące możliwości integracji, niektóre starsze wersje lub systemy firm innych niż Microsoft mogą wymagać dodatkowej konfiguracji lub narzędzi innych firm

: Chociaż Azure DevOps ma imponujące możliwości integracji, niektóre starsze wersje lub systemy firm innych niż Microsoft mogą wymagać dodatkowej konfiguracji lub narzędzi innych firm Uwagi dotyczące kosztów dla większych Teams: Wraz ze wzrostem liczby użytkowników i potrzeb w zakresie funkcji, ceny oparte na subskrypcji mogą stać się istotnym czynnikiem, zwłaszcza w przypadku większych organizacji

Cennik usługi Azure DevOps

Azure Pipelines : Free

: Free Azure Artifacts : Dodatkowa przestrzeń dyskowa zaczyna się od 2 USD za GiB

: Dodatkowa przestrzeń dyskowa zaczyna się od 2 USD za GiB GitHub Advanced Security : 49 USD za committera miesięcznie

: 49 USD za committera miesięcznie Licencje użytkowników: Podstawowy plan obejmuje pierwszych pięciu użytkowników Free, a następnie 6 USD za użytkownika miesięcznie

Azure DevOps oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (na podstawie ponad 300 recenzji)

: 4.4/5 (na podstawie ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (na podstawie ponad 350 recenzji)

17. AWS CodePipeline (najlepsze dla CI/CD w ekosystemie AWS)

via AWS CodePipeline Jeśli jesteś już mocno zainwestowany w ekosystem AWS, AWS CodePipeline jest atrakcyjnym wyborem.

AWS CodePipeline zapewnia wsparcie dla ciągłej integracji i dostarczania oraz automatyzację faz kompilacji, testowania i wdrażania przy jednoczesnym wykorzystaniu bezpieczeństwa i skalowalności AWS.

Najlepsze funkcje AWS CodePipeline

Płynna integracja z usługami AWS : Bliskie powiązania CodePipeline z ekosystemem AWS zmniejszają ryzyko ujawnienia wrażliwych danych uwierzytelniających AWS i pozwalają na płynną integrację z usługami takimi jak S3, CodeCommit, CodeBuild i CodeDeploy

: Bliskie powiązania CodePipeline z ekosystemem AWS zmniejszają ryzyko ujawnienia wrażliwych danych uwierzytelniających AWS i pozwalają na płynną integrację z usługami takimi jak S3, CodeCommit, CodeBuild i CodeDeploy Pipeline as Code : Narzędzia Infrastructure as Code, takie jak CloudFormation czy Terraform, dobrze współpracują z CodePipeline, umożliwiając Teams definiowanie i wersjonowanie konfiguracji potoku CI/CD poprzez kod

: Narzędzia Infrastructure as Code, takie jak CloudFormation czy Terraform, dobrze współpracują z CodePipeline, umożliwiając Teams definiowanie i wersjonowanie konfiguracji potoku CI/CD poprzez kod W pełni zarządzany przez AWS : CodePipeline nie wymaga instalacji ani konserwacji serwerów lub agentów kompilacji, ponieważ infrastrukturą zarządza AWS. Dzięki temu Twój zespół może skupić się na rozwoju

: CodePipeline nie wymaga instalacji ani konserwacji serwerów lub agentów kompilacji, ponieważ infrastrukturą zarządza AWS. Dzięki temu Twój zespół może skupić się na rozwoju Rozszerzenie funkcji: CodePipeline zapewnia większość funkcji oczekiwanych w usłudze CI/CD, w tym integrację z popularnymi repozytoriami kodu i automatyzację wdrożeń

AWS CodePipeline limity

Ograniczony interfejs użytkownika i użyteczność : Interfejs użytkownika konsoli nie jest tak intuicyjny, jak w przypadku niektórych innych rozwiązań CI/CD, co może zniechęcać do adopcji lub prowadzić do trudności we wdrażaniu najlepszych praktyk

: Interfejs użytkownika konsoli nie jest tak intuicyjny, jak w przypadku niektórych innych rozwiązań CI/CD, co może zniechęcać do adopcji lub prowadzić do trudności we wdrażaniu najlepszych praktyk Restrykcyjne konfiguracje : Użytkownicy muszą wybrać źródło spośród opcji specyficznych dla AWS, takich jak S3, CodeCommit lub GitHub. W przypadku niestandardowych lokalizacji źródeł, użytkownicy muszą stosować obejścia, takie jak konfigurowanie fikcyjnego źródła i tworzenie sceny CodeBuild do obsługi niestandardowego źródła

: Użytkownicy muszą wybrać źródło spośród opcji specyficznych dla AWS, takich jak S3, CodeCommit lub GitHub. W przypadku niestandardowych lokalizacji źródeł, użytkownicy muszą stosować obejścia, takie jak konfigurowanie fikcyjnego źródła i tworzenie sceny CodeBuild do obsługi niestandardowego źródła Zależność od wielu usług AWS : Tworzenie zakończonego potoku CI/CD często wymaga korzystania z wielu usług AWS (takich jak CodeCommit, CodeBuild i CodeDeploy), co zwiększa złożoność i zależność od AWS

: Tworzenie zakończonego potoku CI/CD często wymaga korzystania z wielu usług AWS (takich jak CodeCommit, CodeBuild i CodeDeploy), co zwiększa złożoność i zależność od AWS Uzależnienie od dostawcy: Dzięki CodePipeline i powiązanym usługom w całości hostowanym w AWS, Teams mogą mieć trudności z migracją na inne platformy lub dostawców, zwiększając zależność od AWS

Cennik Azure DevOps

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AWS CodePipeline

G2: 4.3/5 (60+ recenzji)

18. GitHub Actions (najlepsze dla CI/CD z integracją z GitHub)

via Działania GitHub Jako narzędzie natywne dla platformy, GitHub Actions jest szczególnie wygodne dla Teams już pracujących w GitHub. Eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznych platform CI/CD i oferuje płynne, zintegrowane doświadczenie.

Najlepsze funkcje GitHub Actions

Wbudowany w ekosystem GitHub : GitHub Actions umożliwia zespołom budowanie, testowanie i wdrażanie kodu w ramach ich repozytoriów GitHub, pozwalając na automatyzację wyzwalaną przez wydarzenia w przepływie GitHub lub narzędzia innych firm

: GitHub Actions umożliwia zespołom budowanie, testowanie i wdrażanie kodu w ramach ich repozytoriów GitHub, pozwalając na automatyzację wyzwalaną przez wydarzenia w przepływie GitHub lub narzędzia innych firm Dostęp do gotowych akcji : GitHub Marketplace oferuje ponad 10 000 gotowych do użycia akcji, dzięki czemu programiści mogą szybko wdrażać złożone przepływy pracy bez konieczności tworzenia ich od podstaw

: GitHub Marketplace oferuje ponad 10 000 gotowych do użycia akcji, dzięki czemu programiści mogą szybko wdrażać złożone przepływy pracy bez konieczności tworzenia ich od podstaw Wsparcie dla wielu platform : Hostowane maszyny wirtualne w systemach Ubuntu Linux, macOS i Windows umożliwiają testowanie w różnych środowiskach, z pełnym wsparciem dla kontenerów Docker

: Hostowane maszyny wirtualne w systemach Ubuntu Linux, macOS i Windows umożliwiają testowanie w różnych środowiskach, z pełnym wsparciem dla kontenerów Docker Szablony ciągłej integracji : Gotowe szablony CI ułatwiają rozpoczęcie pracy z cyklami pracy, a użytkownicy mogą niestandardowo dostosowywać swoje przepływy pracy do konkretnych potrzeb za pomocą plików konfiguracyjnych YAML

: Gotowe szablony CI ułatwiają rozpoczęcie pracy z cyklami pracy, a użytkownicy mogą niestandardowo dostosowywać swoje przepływy pracy do konkretnych potrzeb za pomocą plików konfiguracyjnych YAML Free na publicznych repozytoriach: Deweloperzy mogą korzystać z GitHub Actions bez ponoszenia kosztów na publicznych repozytoriach i z ograniczeniami na prywatnych, dzięki czemu jest to przystępny cenowo wybór dla projektów open-source

GitHub Actions

Ograniczenia zasobów : GitHub Actions narzuca limity czasu wykonywania i przechowywania, co może być restrykcyjne dla cykli pracy wymagających rozszerzenia zasobów

: GitHub Actions narzuca limity czasu wykonywania i przechowywania, co może być restrykcyjne dla cykli pracy wymagających rozszerzenia zasobów Zależność od platformy GitHub : Jako narzędzie dostępne wyłącznie na platformie GitHub, wszelkie przestoje GitHub mają bezpośredni wpływ na cykle pracy CI/CD, co może stanowić problem w przypadku aplikacji o znaczeniu krytycznym

: Jako narzędzie dostępne wyłącznie na platformie GitHub, wszelkie przestoje GitHub mają bezpośredni wpływ na cykle pracy CI/CD, co może stanowić problem w przypadku aplikacji o znaczeniu krytycznym Złożoność dla zaawansowanych przepływów pracy : Dla użytkowników o skomplikowanych wymaganiach CI/CD, tworzenie złożonych przepływów pracy może stać się uciążliwe, z krzywą uczenia się związaną z opanowaniem składni YAML i konfiguracji przepływu pracy

: Dla użytkowników o skomplikowanych wymaganiach CI/CD, tworzenie złożonych przepływów pracy może stać się uciążliwe, z krzywą uczenia się związaną z opanowaniem składni YAML i konfiguracji przepływu pracy Ograniczone zarządzanie sekretami : GitHub Actions nie zapewnia wsparcia dla szczegółowej kontroli dostępu do sekretów, a integracja z zewnętrznymi narzędziami do zarządzania sekretami, takimi jak HashiCorp Vault, jest ograniczona

: GitHub Actions nie zapewnia wsparcia dla szczegółowej kontroli dostępu do sekretów, a integracja z zewnętrznymi narzędziami do zarządzania sekretami, takimi jak HashiCorp Vault, jest ograniczona Brak natywnych pulpitów metryk: GitHub Actions nie posiada wbudowanych pulpitów do monitorowania, przez co Teams muszą polegać na zewnętrznych narzędziach do śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak czas realizacji, częstotliwość wdrażania i wskaźnik niepowodzenia zmian

Cennik GitHub Actions

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GitHub Actions

G2 : 4.7/5 (2000+ recenzji)

: 4.7/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (6000+ recenzji)

19. Spacelift (najlepsze narzędzie do automatyzacji infrastruktury)

via Spacelift Spacelift to platforma, która z łatwością poradzi sobie ze wszystkim, od Terraform po Ansible, a nawet Kubernetes. Jest to rozwiązanie typu "wszystko w jednym", które spełnia wymagania pracy DevOps.

Najlepsze funkcje Spacelift

Orkiestracja z wykorzystaniem wielu narzędzi : Zdolność Spacelift do zarządzania Terraform, OpenTofu, Ansible i innymi pozwala zintegrować różne narzędzia w jeden zautomatyzowany cykl pracy

: Zdolność Spacelift do zarządzania Terraform, OpenTofu, Ansible i innymi pozwala zintegrować różne narzędzia w jeden zautomatyzowany cykl pracy Wbudowana zgodność : Funkcje takie jak bezpieczne zdalne uruchamianie i zarządzanie sekretami zapewniają, że infrastruktura jest zarówno bezpieczna, jak i zgodna z przepisami bez potrzeby stosowania dodatkowych warstw

: Funkcje takie jak bezpieczne zdalne uruchamianie i zarządzanie sekretami zapewniają, że infrastruktura jest zarówno bezpieczna, jak i zgodna z przepisami bez potrzeby stosowania dodatkowych warstw Współpraca : Dzięki zarządzaniu zależnościami i polityką jako kodem, Spacelift promuje współpracę, udostępniając Teams widoczność i kontrolę nad zmianami w infrastrukturze

: Dzięki zarządzaniu zależnościami i polityką jako kodem, Spacelift promuje współpracę, udostępniając Teams widoczność i kontrolę nad zmianami w infrastrukturze Rozszerzenie integracji: Płynnie integruje się z popularnymi narzędziami CI/CD, dostawcami VCS i platformami chmury, zapewniając elastyczność istniejącym potokom DevOps

Limity Spacelift

Złożoność ustawienia : Rozpoczęcie pracy ze Spacelift może stanowić pewne wyzwanie, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z narzędziami IaC. Względy kosztowe : W przypadku mniejszych teamów, ceny Spacelift mogą wydawać się nieco wygórowane, zwłaszcza gdy potrzebni są dodatkowi użytkownicy lub współbieżność

: Rozpoczęcie pracy ze Spacelift może stanowić pewne wyzwanie, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z narzędziami IaC. : W przypadku mniejszych teamów, ceny Spacelift mogą wydawać się nieco wygórowane, zwłaszcza gdy potrzebni są dodatkowi użytkownicy lub współbieżność Krzywa uczenia się: Pełne opanowanie funkcji może zająć trochę czasu

Cennik Spacelift

Free

Chmura : 250 USD/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

: 250 USD/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników Enterprise: Ceny niestandardowe

20. Octopus Deploy (najlepsze dla złożonych wdrożeń w wielu środowiskach)

via Octopus Deploy Octopus Deploy oferuje łatwość obsługi złożonych wdrożeń w wielu środowiskach. Jest to narzędzie zaprojektowane specjalnie dla osób zarządzających środowiskami hybrydowymi i wielochmurowymi, w których wdrożenia mogą szybko się poplątać.

Octopus Deploy ma świetny zestaw funkcji, a jego wsparcie dla wielu dzierżawców jest szczególnie cenne podczas pracy z kilkoma klientami lub działami.

Najlepsze funkcje Octopus Deploy

Oferowanie wdrażania w wielu środowiskach : Upraszcza wdrażanie w ustawieniach hybrydowych, w wielu chmurach lub lokalnych, co jest niezbędne w przypadku złożonych środowisk

: Upraszcza wdrażanie w ustawieniach hybrydowych, w wielu chmurach lub lokalnych, co jest niezbędne w przypadku złożonych środowisk Wbudowane funkcje wycofywania : Zapewnia spokój ducha, umożliwiając łatwe wycofywanie, dzięki czemu wdrożenia są bezpieczniejsze i mniej stresujące

: Zapewnia spokój ducha, umożliwiając łatwe wycofywanie, dzięki czemu wdrożenia są bezpieczniejsze i mniej stresujące Umożliwienie silnego zarządzania : Oferuje funkcje takie jak pełne rejestrowanie audytu, kontrola dostępu oparta na rolach i SSO, które są niezbędne dla zgodności i bezpieczeństwa

: Oferuje funkcje takie jak pełne rejestrowanie audytu, kontrola dostępu oparta na rolach i SSO, które są niezbędne dla zgodności i bezpieczeństwa Łatwa integracja: Połączenie z ponad 500 narzędziami, dzięki czemu można je łatwo zintegrować z istniejącymi cyklami pracy CI/CD

Limity Octopus Deploy

Krzywa uczenia się dla zaawansowanych funkcji : Ustawienie wyzwalaczy i automatyzacji może stanowić wyzwanie, zwłaszcza jeśli jesteś nowy w narzędziach do automatyzacji wdrażania

: Ustawienie wyzwalaczy i automatyzacji może stanowić wyzwanie, zwłaszcza jeśli jesteś nowy w narzędziach do automatyzacji wdrażania Rozważania dotyczące kosztów skalowania : Koszty mogą się sumować w przypadku wdrożeń na dużą skalę lub w przypadku Enterprise o rozszerzonych wymaganiach

: Koszty mogą się sumować w przypadku wdrożeń na dużą skalę lub w przypadku Enterprise o rozszerzonych wymaganiach Sporadyczne wyzwania związane z interfejsem użytkownika: Debugowanie procesów może być czasami nieco uciążliwe bez uruchamiania pełnych cykli

Cennik Octopus Deploy

Chmura (hostowana przez Octopus) Starter: 360 USD/rok Professional: 4 170 USD/rok Enterprise: 23 400 USD/rok

Serwer (hostowany samodzielnie) Starter: 360 USD/rok Professional: 1 920 USD/rok Enterprise: 14 400 USD/rok



Octopus Deploy oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (50+ recenzji)

: 4.4/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (55+ recenzji)

ClickUp sprawia, że automatyzacja DevOps nie wymaga wysiłku

Cóż, w tym artykule omówiliśmy całkiem sporo narzędzi! Ale nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że rynek narzędzi CI ma gwałtownie wzrosnąć do 3,76 miliarda dolarów do 2030 roku .

Które narzędzie wybrać?

Długa odpowiedź - każde z 20 narzędzi wymienionych powyżej. Niektóre narzędzia są bardziej odpowiednie dla mniejszych zespołów, podczas gdy inne działają lepiej, jeśli jesteś częścią istniejącego ekosystemu (takiego jak AWS CodePipeline i Azure DevOps). Rozważając za i przeciw, możesz wybrać narzędzie, które najlepiej spełnia Twoje wymagania.

Krótka odpowiedź - wybierz ClickUp.

Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację powtarzalnych zadań, śledzenie postępów sprintu, czy integrację z innymi narzędziami w potoku CI/CD, ClickUp jest wystarczająco wszechstronny, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby.

Chcesz, aby Twój zespół DevOps osiągnął więcej? Załóż darmowe konto na ClickUp już dziś!