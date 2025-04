Najlepsze darmowe szablony analizy SWOT dla programu Excel

Stres przed podjęciem kluczowej decyzji? Prosta analiza SWOT może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji opartych na twardych faktach i logice, przedstawiając kluczowe aspekty - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla Twojego biznesu.

Dzięki temu narzędziu możesz zacząć od pustego płótna lub otworzyć szablon analizy SWOT w programie Microsoft Excel, aby uzyskać przewagę.

Ale przy tak wielu dostępnych szablonach i narzędziach, jak znaleźć najlepszą Analizę SWOT? Mamy rozwiązanie!

W tym przewodniku zbadamy najlepszy szablon analizy SWOT oferowany przez program Excel i przyjrzymy się alternatywnym opcjom skutecznej analizy SWOT w każdej sytuacji lub branży.

**Co składa się na dobry szablon analizy SWOT?

A Analiza SWOT to strategiczna struktura służąca do identyfikacji kluczowych czynników wpływających na biznes lub projekt. Matryca SWOT obejmuje:

Mocne strony: Czynniki wewnętrzne, które dają twojemu Businessowi przewagę konkurencyjną

Słabe strony: elementy wewnętrzne i zewnętrzne, które wymagają poprawy lub które utrudniają powodzenie firmy

Szanse: trendy rynkowe lub czynniki zewnętrzne, które pomagają w rozwoju Businessu

Zagrożenia: czynniki zewnętrzne lub potencjalne zagrożenia, które mogą stanowić ryzyko dla twojej strategii

Struktura SWOT musi mieć następujące funkcje:

Wyczyszczona struktura: Przejrzyste sekcje pomagające zidentyfikować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia

Możliwość dostosowania: Edytowalne sekcje i tekst instruktażowy, aby pomóc ci dostosować szablon do twoich konkretnych wymagań

Atrakcyjność wizualna: Powinna sprawić, że analiza będzie bardziej angażująca i łatwiejsza do zrozumienia

Funkcje współpracy: Możliwość współpracy z członkami Teams w czasie rzeczywistym, pozwalając im na dostarczenie cennych spostrzeżeń do szczegółowej analizy

Top 7 szablonów analizy SWOT Excel

Jeśli dopiero zaczynasz planowanie strategiczne lub szukasz darmowych szablonów analizy SWOT, Excel oferuje kilka niezawodnych opcji, które pozwolą Ci rozpocząć pracę.

Poniżej przedstawiamy listę najlepszych darmowych szablonów do analizy SWOT Szablon analizy SWOT opcje, które pomogą Ci znaleźć odpowiednie dopasowanie.

1. Szablon analizy SWOT w programie Excel autorstwa Vertex42

via Vertex42 The Szablon analizy SWOT autorstwa Vertex42 to doskonały wybór dla tych, którzy potrzebują bardziej kompleksowej analizy z dodatkową głębią.

Dzięki uporządkowanej strukturze szablon pomaga zagłębić się w każdą kategorię, zachęcając do szczegółowego zbadania czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Każda sekcja zawiera przestrzeń na notatki, elementy działania i priorytetyzację, dzięki czemu jest to wszechstronne narzędzie do każdej sesji planowania strategicznego.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Zawiera szczegółowe sekcje na notatki, ranking priorytetów i strategiczne spostrzeżenia

Elastyczny układ dostosowany do konkretnych potrzeb biznesowych

Zachęca do ustrukturyzowanego podejścia do gromadzenia informacji dla każdego elementu SWOT

idealny dla: Businessów poszukujących bardziej strategicznego podejścia do analizy SWOT. Wizualny format pomaga zidentyfikować potencjalne obszary do poprawy i innowacji.

2. Szablon analizy SWOT w Excelu od Stakeholdermap.com

via Stakeholdermap.com Jeśli potrzebujesz prostego formatu, aby zakończyć swoją analizę SWOT, to Szablon Analizy SWOT wg Stakeholdermap.com to doskonały wybór.

Szablon ten eliminuje niepotrzebną złożoność i skupia się na tym, co naprawdę ważne: analizie strategicznej.

Układ jest prosty i minimalistyczny, z oddzielnymi sekcjami ułatwiającymi kategoryzację i wizualizację informacji bez rozpraszania uwagi.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Sekcje oznaczone kolorami ułatwiające szybkie rozpoczęcie pracy

Modyfikowanie zawartości za pomocą konfigurowalnych pól i kategorii w zależności od konkretnych potrzeb

Łatwe drukowanie i udostępnianie członkom Teams lub interesariuszom na spotkaniach

idealny dla: Małych Businessów, startupów lub indywidualnych użytkowników szukających prostego sposobu na przeprowadzenie swojej pierwszej analizy SWOT. Przejrzysty układ jest idealny do rozpoczęcia analizy i utrzymania jej w centrum uwagi.

3. Szablon analizy SWOT konkurencji w programie Excel według współczynnika

via Współczynnik Współczynnik Szablon analizy SWOT konkurenta współczynnika jest idealny dla firm, które chcą uzyskać przewagę konkurencyjną.

Jego prosty układ pozwala skupić się na strategii, a nie na formacie, oszczędzając cenny czas i dostarczając kluczowych informacji.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Porównaj swoje mocne i słabe strony z konkurencją

Dodaj konkretne punkty danych, które są unikalne dla Twojej branży

Użyj wykresów, aby zwizualizować pozycję konkurencji i zidentyfikować możliwości

📍Idealny dla: Businessów, które potrzebują dogłębnego szablon analizy SWOT konkurenta . Jest to szczególnie przydatne dla firm działających w wysoce konkurencyjnych branżach, które chcą się wyróżnić.

4. Szablon analizy oddolnej SWOT w programie Excel według współczynnika

via Współczynnik Współczynnik Szablon analizy oddolnej SWOT według współczynnika zapewnia szczegółowy podział, zaczynając od poszczególnych czynników przed zbudowaniem kompleksowego przeglądu. Podejście to jest doskonałe do gromadzenia szczegółowych informacji w celu formułowania strategii opartych na szczegółowych danych.

Ten szablon analizy marketingowej SWOT kładzie nacisk na drobne szczegóły, aby zidentyfikować mocne i słabe strony. Jest idealny do głębokiego zagłębiania się w konkretne obszary biznesu, które wymagają dokładnego zbadania.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Zanurz się w konkretnych czynnikach, aby zbudować ogólną analizę z tekstem instruktażowym i wskazówkami

Dostosuj kategorie lub niestandardowe informacje do konkretnych potrzeb biznesowych

idealny dla: Kreatywnych teamów i kierowników projektów, którzy chcą rozwijać kulturę innowacji. Ten szablon SWOT do planowania biznesowego pomaga generować nowe pomysły w celu zidentyfikowania możliwości poprawy.

5. Szablon analizy SWOT w Excelu według współczynnika

via Współczynnik Współczynnik Szablon analizy SWOT Top-Down według współczynnika jest przeznaczony dla tych, którzy preferują podejście wysokopoziomowe. Zaczyna się od ogólnego obrazu i dzieli każdą kategorię na bardziej szczegółowe informacje.

Szablon koncentruje się na nadrzędnych strategiach, co pomaga określić szerokie możliwości i zagrożenia, jednocześnie usprawniając podejmowanie decyzji. Doskonale nadaje się do dostosowania celów firmy do strategii, które można wykorzystać w praktyce.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Zawiera gotową do użycia strukturę SWOT

Idealny do dyskusji strategicznych, w których należy skupić się na szerszej perspektywie przed zagłębieniem się w konkretne szczegóły

Pomaga zidentyfikować główne szanse i zagrożenia dla świadomego podejmowania decyzji

idealny dla: kadry kierowniczej, szefów działów i kierowników projektów, którzy chcą opracować długoterminową strategię. Ten darmowy szablon analizy SWOT pomaga zidentyfikować wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które będą kształtować przyszłość Twojego biznesu.

via DMAICTools.com The Szablon analizy SWOT w Excelu autorstwa DMAICTools.com to klasyczny, łatwy w użyciu szablon, który usprawnia proces analizy SWOT. Stworzony z myślą o prostocie, jest doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą przeprowadzić szybką, ale kompleksową analizę.

Najlepsze jest to, że ten edytowalny szablon analizy SWOT zawiera tekst instruktażowy i Analiza SWOT przykłady, które pomogą Ci zaadoptować ją do własnego użytku.

⭐ Dlaczego to pokochasz

Wykorzystuje diagramy i kolorowe kody do wyróżnienia kluczowych informacji

Dostarcza podpowiedzi i przykładowe teksty, które pomagają zrozumieć, jakie informacje należy wprowadzić w każdej kategorii

idealne rozwiązanie dla: Businessów, które chcą przeprowadzić dokładną i szczegółową analizę danych analizę luk w wydajności . Szablon ten pomaga zidentyfikować kluczowe obszary wymagające poprawy i opracować plany działania w oparciu o analizę branży.

Pobierz ten szablon

7. Szablon analizy SWOT w Excelu od Top Excel Templates

via Najlepsze szablony Excela Szablon Szablon analizy SWOT w Excelu według Top Excel Templates to atrakcyjny wizualnie i dobrze zorganizowany format do przeprowadzania analizy SWOT. Pełni on funkcję przejrzystego i profesjonalnego projektu, który jest łatwy do zrozumienia i pracy.

Zaprojektowany z myślą o szybkim podejmowaniu decyzji, atrakcyjność wizualna tego szablonu sprawia, że nadaje się on do formalnych prezentacji i raportowania w biznesie

⭐ Dlaczego Ci się spodoba

Zawiera podpowiedzi ułatwiające identyfikację kluczowych czynników w każdej kategorii SWOT

Wykorzystaj sekcje skoncentrowane na rynku, aby zidentyfikować trendy rynkowe i konkurentów

Łatwy w nawigacji, dzięki czemu jest odpowiedni dla Teams na wszystkich poziomach umiejętności

📍Idealny dla: Ten szablon jest idealny dla osób, które potrzebują szybkiego i łatwego sposobu na przeprowadzenie osobistej analizy SWOT. Jest również idealny do burzy mózgów, generowania pomysłów i prezentowania ich interesariuszom.

Limity korzystania z Excela do analizy SWOT

Podczas gdy Excel ma kilka Szablonów analizy SWOT które pomogą ci do zrobienia tego zadania, wiąże się z kilkoma limitami. Główne problemy, z którymi można się spotkać do zrobienia analizy SWOT w Microsoft Excel to:

Brak funkcji współpracy: Excel nie jest przeznaczony do współpracy w czasie rzeczywistym, co utrudnia zespołom wspólną pracę nad analizą. Teams muszą znajdować się w tej samej lokalizacji, aby przeprowadzić burzę mózgów przy użyciu matrycy SWOT

Excel nie jest przeznaczony do współpracy w czasie rzeczywistym, co utrudnia zespołom wspólną pracę nad analizą. Teams muszą znajdować się w tej samej lokalizacji, aby przeprowadzić burzę mózgów przy użyciu matrycy SWOT Ograniczone możliwości wizualizacji danych: Podstawowe narzędzia programu Excel do tworzenia wykresów i grafów mogą nie być wystarczające do tworzenia atrakcyjnych wizualnie i pouczających prezentacji do analizy SWOT

Podstawowe narzędzia programu Excel do tworzenia wykresów i grafów mogą nie być wystarczające do tworzenia atrakcyjnych wizualnie i pouczających prezentacji do analizy SWOT Trudności w udostępnianiu i kontroli wersji: Udostępnianie i śledzenie zmian w plikach Excela jest wyzwaniem, szczególnie dla dużych teamów. Śledzenie aktualizacji dokonywanych w prostym arkuszu kalkulacyjnym często wymaga ręcznej interwencji, co prowadzi do błędów lub lapsusów

Chociaż Microsoft Excel doskonale nadaje się do szablonu analizy SWOT, te limity mogą nie być idealne dla większości nowoczesnych organizacji pracujących w zdalnym i rozproszonym ustawieniu.

Alternatywne szablony analizy SWOT w Excelu

W przypadku korzystania z szablonu analizy SWOT w programie Microsoft Excel lub prezentacji PowerPoint, celem jest stworzenie kompleksowego planu biznesowego przedstawiającego mocne i słabe strony organizacji, szanse i zagrożenia.

Ale do zrobienia, aby odkryte spostrzeżenia nie zostały zapomniane?

W tym miejscu ClickUp , wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami.

Dzięki ClickUp możesz znaleźć najlepszy szablon analizy SWOT, który dostosujesz i zaktualizujesz do swojego Business Planu i uruchomisz zadania SWOT już na etapie burzy mózgów.

Dzięki integracji strategii z zarządzaniem projektami, platforma przekształca strategię w plan działania, który jest gotowy do dostarczenia wyników od samego początku.

Oto niektóre z naszych wysoce zalecanych szablonów analizy SWOT

1. Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp

Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp

The Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp jest szczególnie przydatny w rozwoju osobistym, planowaniu kariery i samoocenie.

Organizując swoje myśli w sposób wizualny, możesz ocenić swój rozwój zawodowy i podejmować świadome decyzje dotyczące swojej przyszłości

⭐ Dlaczego to pokochasz:

Zidentyfikuj i przeanalizuj swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dzięki wyczyszczonym sekcjom i podpowiedziom

Osiągnij swoje osobiste cele, czy to w zakresie planu kariery, czy autorefleksji

Dodawaj zadania i notatki bezpośrednio w ClickUp w celu całościowego śledzenia inicjatyw rozwoju osobistego

📍Idealny dla: Osób pragnących poprawić swój rozwój osobisty, awans zawodowy lub samoświadomość. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, profesjonalistą, czy kimkolwiek, kto dąży do samodoskonalenia, ten szablon analizy SWOT skutecznie oceni Twój prawdziwy potencjał.

2. Szablon analizy ClickUp SOAR

Szablon analizy ClickUp SOAR

Analiza SOAR przyjmuje nieco inne podejście niż analiza SWOT, aby zidentyfikować czynniki wewnętrzne i możliwości zewnętrzne. SOAR koncentruje się na aspiracjach i wynikach, pomagając przyjąć pozytywne podejście do planowania strategicznego.

Wdrożenie Szablon Analizy ClickUp SOAR aby zachęcić do myślenia przyszłościowego i wprowadzenia znaczących zmian. Zawiera on sekcje, które pomogą ci zebrać informacje i stworzyć plan działania w oparciu o te spostrzeżenia.

⭐ Dlaczego to pokochasz:

Sekcje podzielone na segmenty dla każdego elementu analizy SOAR w celu dokładnego zbadania każdego obszaru

Skupienie się na aspiracjach pomaga dostosować analizę do celów strategicznych i długoterminowej wizji

Zachęcaj Teams do uczestnictwa poprzez przydzielanie konkretnych zadań różnym członkom

Połączone zadania i projekty z aspiracjami i wynikami w celu płynnej realizacji strategii

idealne dla: Teamów i organizacji, które chcą opracować strategie działania zgodne z ich aspiracjami.

3. Szablon analizy konkurencji ClickUp

Szablon analizy konkurencji ClickUp

Najlepszym zastosowaniem matrycy SWOT jest ocena konkurencji i wykorzystanie tych spostrzeżeń do planu strategicznego. Matryca Szablon analizy konkurencji ClickUp pozwala właśnie do zrobienia tego, umożliwiając analizę kluczowych konkurentów i zrozumienie trendów rynkowych.

Skorzystaj z tego szablonu analizy SWOT jako narzędzie analizy konkurencji aby zrozumieć mocne i słabe strony konkurencji i wdrożyć te spostrzeżenia.

⭐ Dlaczego to pokochasz:

Uzyskaj szczegółowe sekcje do analizy strategii i pozycji rynkowej każdego konkurenta

Przekształcenie analizy SWOT w wizualny wgląd w bieżące trendy rynkowe

Dostosuj wskaźniki i kryteria do swojej branży i konkretnego scenariusza konkurencji

Udostępnianie spostrzeżeń i współpraca z członkami Teams w czasie rzeczywistym

idealny dla: Teamów marketingowych, analityków biznesowych i kadry kierowniczej, którzy chcą uzyskać wgląd w konkurencyjną branżę i wykorzystać mocne strony swojej firmy.

4. Szablon wyceny analizy konkurencji ClickUp

Szablon cenowy analizy konkurencji ClickUp

Kluczowym aspektem analizy SWOT jest analiza mocnych stron firmy w porównaniu z rynkiem przy określaniu sposobu wyceny produktów lub usług.

Analiza Szablon wyceny analizy konkurencji ClickUp jest idealny do zrobienia dogłębnej analizy SWOT produktów, cen i strategii sprzedaży konkurencji, aby się wyróżnić.

Ten szablon SWOT umożliwia firmom ocenę struktur cenowych, rabatów i propozycji wartości w celu stworzenia zróżnicowanie produktów które obejmuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

⭐ Dlaczego to pokochasz:

Uzyskaj kompleksowe sekcje do wyszczególniania poziomów cenowych konkurencji i unikalnych propozycji sprzedaży

Przekształć swoje porównania cen w wizualne wykresy i diagramy, aby zidentyfikować trendy i stawić czoła potencjalnym wyzwaniom

Dostosuj szablon, aby skupić się na konkretnych elementach cenowych istotnych dla Twojej branży lub niszy

Współpracuj z członkami Teams, aby wspólnie dopracować strategie cenowe

idealny dla: Analityków cenowych, menedżerów produktu, strategów biznesowych lub każdego w organizacji, kto musi zrozumieć konkurencyjny krajobraz cenowy i opracować konkurencyjne strategie cenowe.

Popraw swoją analizę SWOT dzięki ClickUp

Zrozumienie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń swojego biznesu (SWOT) jest pierwszym krokiem do osiągnięcia celów strategicznych. Podczas gdy analiza SWOT pomaga w planie biznesowym, ważne jest to, jak dobrze integrujesz te strategie.

Szablon Excel zapewnia podstawowe ramy do rozpoczęcia pracy, ale brakuje mu zaawansowanych funkcji i możliwości współpracy.

ClickUp to doskonały wybór do płynnej integracji analizy SWOT z zarządzaniem projektami. Dzięki konfigurowalnym szablonom i narzędziom do współpracy możesz opracować swój nadchodzący cel biznesowy lub przeprowadzić szczegółową analizę SWOT analizę konkurencji .

Gotowy, aby przenieść analizę SWOT na wyższy poziom? Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i poznaj moc kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami.