Najlepsze szablony Slack usprawniające cykl pracy (z przykładami i alternatywami)

Slack to znana nazwa w świecie aplikacji do przesyłania wiadomości.

Ale oprócz tego, że ułatwia komunikację, może również pomóc w usprawnieniu cyklu pracy.

Niezależnie od tego, czy usprawniasz cykl pracy nad oprogramowaniem, czy śledzisz błędy i prośby o funkcje, szablony Slack mogą pomóc ci do zrobienia tego wszystkiego.

W tym poście omówiono listę szablonów Slack, których można użyć do ustawienia łatwych, bezkodowych (prawie) cykli pracy. Dodatkowo, otrzymasz listę alternatywnych szablonów!

Co składa się na dobry szablon Slack?

Szablony Slack mogą pomóc w automatyzacji rutynowych procesów, pozwalając poświęcić więcej czasu na pracę nad strategicznymi zadaniami o wysokiej wartości. Oto kilka czynników, które składają się na dobry szablon Slack:

Dobrze zdefiniowana struktura : Wybierz szablon, który ma wyraźne sekcje z logicznym przepływem, określony cel i przewodnik dla początkujących z jasnymi instrukcjami, jak z niego korzystać

: Wybierz szablon, który ma wyraźne sekcje z logicznym przepływem, określony cel i przewodnik dla początkujących z jasnymi instrukcjami, jak z niego korzystać Dostępność : Wybierz szablony, które są łatwo dostępne za darmo lub w przystępnych cenach. Upewnij się również, że są to szablony bez kodu, aby nawet zespoły nietechniczne mogły z nich wygodnie korzystać

: Wybierz szablony, które są łatwo dostępne za darmo lub w przystępnych cenach. Upewnij się również, że są to szablony bez kodu, aby nawet zespoły nietechniczne mogły z nich wygodnie korzystać Elastyczność : Upewnij się, że twoje szablony Slack są wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do różnych scenariuszy. Powinieneś być w stanie niestandardowo dostosować je do swoich potrzeb. Ponadto muszą być skalowalne, aby zaspokoić potrzeby rosnących Teamsów

: Upewnij się, że twoje szablony Slack są wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do różnych scenariuszy. Powinieneś być w stanie niestandardowo dostosować je do swoich potrzeb. Ponadto muszą być skalowalne, aby zaspokoić potrzeby rosnących Teamsów Przyjazne dla użytkownika: Wybierz szablony Slack, które są łatwe w użyciu i mają format reagujący na urządzenia mobilne, dzięki czemu można z nich korzystać w podróży

Szablony Slack dla cykli pracy

Czy kiedykolwiek rozważałeś użycie Slack do zarządzania projektami ? Jeśli nie, oto jak cykl pracy Slack może pomóc w projektach IT.

Szablony Slack umożliwiają automatyzację wszystkiego, od cotygodniowych check-inów po przypomnienia. Jest to jedna z najlepszych funkcji Slack, pomagająca inżynierom i programistom skupić się na rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów.

przez Slack Jeśli Slack jest twoją oficjalną aplikacją aplikacja do komunikacji w zespole i chcesz zautomatyzować cotygodniowe odprawy zespołu, wystarczy, że wybierzesz opcję Cotygodniowe odprawy w oknie Automatyzacje Slack.

Tak będzie wyglądał twój przepływ pracy. Wystarczy zaktualizować szczegóły, kliknąć Zapisz i gotowe!

przez Slack W ten sposób można ustawić niestandardowy cykl pracy, który zawiera szczegóły, takie jak wiadomość, kanał i konwersacje, w których będą wysyłane odpowiedzi. Oto zbiór szablonów przepływu pracy Slack, aby odciążyć część pracy.

Uzyskiwanie informacji zwrotnych bez spotkań huddle

przez Slack Zbieranie informacji zwrotnych jest kluczem do sukcesu, ale częste spotkania na kanale Slack mogą zakłócać indywidualny cykl pracy. Skorzystaj z szablonów Slack, aby stworzyć formularze dla dowolnego kanału, na którym członkowie zespołu omawiają procesy, pomysły, potencjalne błędy i sugestie

Zachowaj prostotę - po prostu dodaj dwa lub trzy krótkie pytania, a będziesz mógł automatycznie wdrożyć najlepsze praktyki lub sugestie do swoich procesów rozwoju.

Oto sekwencja przepływu pracy potrzebna do utworzenia formularza opinii:

Wyślij podsumowanie danych wejściowych do określonych kanałów Slack

Rozpocznij od połączenia z formularzem

Zbieranie opinii na temat procesu, pomysłu lub błędu

przez Slack

Zatwierdzanie żądań w kilka sekund

Niezależnie od tego, czy jest to prośba o zmianę, prośba o raportowanie, funkcja czy prośba klienta, niewielkie opóźnienie w zatwierdzeniu może przesunąć cały termin. Dlaczego więc nie zbudować cyklu pracy zatwierdzania, który pozwala szybko śledzić i zatwierdzać żądania?

przez Slack Wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć kreator cyklu pracy Slack i wybrać następujące elementy:

Rozpocznij od połączonego linku w Slack

Zebrać informacje w formularzu połączonym z linkiem - prośba o funkcję, prośba o zmianę lub prośba o raportowanie

Wyślij wiadomość na kanale dla widoczności zespołu i DM do osoby, która przesłała prośbę, potwierdzając jej otrzymanie

Zbieranie głosów w sprawie wniosku

przez Slack Jeden z najmądrzejszych sposobów na wykorzystanie kreatora cyklu pracy Slack: zorganizowanie systemu głosowania w celu wybrania najlepszych pomysłów, projektów i zwycięzców.

Załóżmy, że tworzysz kilka propozycji projektów technicznych i chcesz wybrać najlepszą z nich, biorąc pod uwagę sugestie swojego zespołu.

Zacznij od opublikowania swojego projektu w odpowiednim kanale Slack. Następnie poinformuj zespół o użyciu emoji w procesie głosowania. Członkowie Teams, którzy zareagowali za pomocą emoji, otrzymają formularz do głosowania w swoich Slack DMs. Aby podsumować głosy, można pobrać wyniki jako pliki CSV.

Oto jak można zbudować cykl pracy:

Rozpoczyna się, gdy👍emoji zostanie odebrane na kanale

Wyślij formularz do głosowania za pośrednictwem DMs

Dodanie wiersza Arkusza Google z danymi formularza

Dać przypomnienia o synchronizacji

przez Slack Gdy zespoły programistów są zajęte zadaniami, synchronizacje są niezbędne, aby wszyscy byli na tej samej stronie. Zamiast połączeń wideo, zaplanuj synchronizacje w kanałach Slack przy użyciu szablonów.

Za pomocą tego szablonu Slack można wysłać swojemu zespołowi szybkie przypomnienie o konieczności opublikowania aktualizacji na kanale Kanał Slack zorganizowany i uporządkowany. Ponadto możesz wyszukiwać, nad czym wszyscy pracują, aby uniknąć zamieszania i upewnić się, że nikt nie pracuje nad tymi samymi zadaniami.

Aby ustawić cykl pracy, postępuj zgodnie z poniższą sekwencją:

Rozpocznij o zaplanowanej godzinie i dacie

Wyślij wiadomość w kanale, aby zespół mógł publikować aktualizacje w wątku

Wyzwalacz funkcji za pomocą emoji

przez Slack Korzystając z tego szablonu Slack, możesz uruchomić cykl pracy, gdy ktoś zareaguje na wiadomość za pomocą emoji. Gdy członek zespołu użyje określonego emoji, możesz zainicjować wiadomość z informacją, kto użył emoji i wysłać tej osobie formularz do wypełnienia.

Podobnie jak w przypadku zbierania głosów i uruchamiania funkcji, wyzwalaczy tych można używać do tworzenia dość złożonych cykli pracy. Aby uruchomić cykl pracy z emoji, wykonaj tę samą sekwencję:

➡️ Uruchom, gdy 👋emoji zostanie użyte jako reakcja w kanale

➡️ Wyślij wiadomość w wątku, aby poinformować konkretną osobę, która użyła emoji.

Tworzenie i śledzenie nowych raportów o błędach

Zapewne korzystałeś już z kanałów Slack, bezpośrednich wiadomości, wzmianek itp. Ale oto sposób na używać Slacka bardziej efektywnie do raportowania błędów i usprawnienia procesu rozwoju.

Dzięki temu szablonowi Slack możesz połączyć niestandardowych klientów i pracowników, którzy zauważą błąd, z narzędziem do śledzenia błędów w zespole. Do zrobienia tego, ustaw dedykowany kanał, taki jak #app2.0-bugs, i opublikuj standardowy cykl pracy raportowania błędów. Pomoże ci to dodać "Utwórz problem" jako zautomatyzowaną akcję w przepływie pracy.

Postępuj zgodnie z poniższą sekwencją, aby ustawić przepływ pracy raportowania błędów:

Rozpocznij od połączenia w Slack

Zbierz szczegóły wymagane do zgłoszenia błędu w formularzu

Utwórz problem w narzędziu do śledzenia błędów, takim jak zgłoszenie w systemie Jira, korzystając z danych wprowadzonych w formularzu

Wyślij wiadomość potwierdzającą "błąd zarejestrowany"

Limity korzystania z szablonów Slack dla rozwoju oprogramowania

Ważne jest, aby docenić dodatkowe funkcje Slacka i to, jak pomogły one użytkownikom.

Na przykład, bot Slack może pomóc Teams w automatyzacji przypomnień, powiadomień @wzmianki, wysyłaniu niestandardowych odpowiedzi i nie tylko. Podobnie, jego kreator przepływu pracy i gotowe szablony Slack są tutaj, aby zautomatyzować niektóre aspekty przepływu pracy i uczynić operacje bardziej wydajnymi.

Korzystanie z szablonów Slack ma jednak kilka limitów.

Płatna funkcja : Szablony Slack są dostępne tylko w płatnych planach. Ponadto można korzystać z bardzo ograniczonych wbudowanych szablonów pracy - zaplanowanych wiadomości, przypomnień o spotkaniach, onboardingu, raportowania incydentów, pochwał dla zespołu, informacji zwrotnych itp.

: Szablony Slack są dostępne tylko w płatnych planach. Ponadto można korzystać z bardzo ograniczonych wbudowanych szablonów pracy - zaplanowanych wiadomości, przypomnień o spotkaniach, onboardingu, raportowania incydentów, pochwał dla zespołu, informacji zwrotnych itp. Komplikowane ustawienia : Kreator cyklu pracy zależy od fragmentarycznych dostosowań zamiast ujednoliconego rozwiązania. Chociaż ustawienie informacji zwrotnych i przypomnień o spotkaniach jest dość proste, nie nadaje się do konfigurowania skomplikowanych cykli pracy w celu usprawnienia przepływu pracy programistów

: Kreator cyklu pracy zależy od fragmentarycznych dostosowań zamiast ujednoliconego rozwiązania. Chociaż ustawienie informacji zwrotnych i przypomnień o spotkaniach jest dość proste, nie nadaje się do konfigurowania skomplikowanych cykli pracy w celu usprawnienia przepływu pracy programistów Podstawowe funkcje : Szablony Slack mają standardowy format, który ogranicza ich użycie. Szablonów można używać tylko do automatyzacji prostych cykli pracy, takich jak raportowanie, zbieranie opinii, onboarding, wysyłanie wiadomości lub publikowanie aktualizacji

: Szablony Slack mają standardowy format, który ogranicza ich użycie. Szablonów można używać tylko do automatyzacji prostych cykli pracy, takich jak raportowanie, zbieranie opinii, onboarding, wysyłanie wiadomości lub publikowanie aktualizacji Limit do obszaru roboczego Slack : Tworzenie przepływów pracy, które rozpoczynają się od linku lub reakcji emoji, jest ograniczone do obszaru roboczego Slack. Nie można udostępniać linku za pośrednictwem e-maili lub innych kanałów w celu wyzwalacza cyklu pracy

: Tworzenie przepływów pracy, które rozpoczynają się od linku lub reakcji emoji, jest ograniczone do obszaru roboczego Slack. Nie można udostępniać linku za pośrednictwem e-maili lub innych kanałów w celu wyzwalacza cyklu pracy Nieefektywna współpraca: Chociaż można dodawać współpracowników do cykli pracy, szablony Slack umożliwiają komentowanie w ograniczonym zakresie. Zewnętrzni współpracownicy nie mogą na przykład komunikować się za pośrednictwem przepływów pracy Slack

Alternatywy dla szablonów Slack

Podczas gdy szablony Slack mają ograniczoną funkcję i dostępność, mamy listę szablonów pomniejszoną o Problemy Slack . Są całkowicie Free, wspierane przez ponad 100 niestandardowych automatyzacji i oferują współpracę w czasie rzeczywistym, a także zwiększoną wydajność.

Oto lista.

1. Szablon agendy spotkania ClickUp

Wspólnie planuj swoje spotkania, korzystając z szablonu agendy spotkań ClickUp

Niezależnie od tego, czy jest to dyskusja deweloperów, czy spotkanie inaugurujące projekt, Szablon agendy spotkania ClickUp zapewnia układ niezbędny do sporządzenia listy szczegółów spotkania - rodzaj, zakres, lokalizacja, link do spotkania wideo, data, godzina, uczestnicy i tematy. Krótko mówiąc, szablon ten pomaga zapewnić, że spotkanie będzie śledzić jasno określone cele.

Oto jak można skorzystać z tego szablonu:

Podział zadań i przypisanie obowiązków

Omówienie wszystkich tematów spotkania

Pomóż swojemu zespołowi lepiej przygotować się do spotkania dzięki przeglądowi tematów

Zapewnienie zorganizowanego spotkania

Co nam się podobało: To Dokument ClickUp szablon ma niestandardowe widoki, w tym Gantt, Lista, Obciążenie pracą i Kalendarz, które pomagają planować agendę (tematy, oś czasu, działania) z zespołem. Dodatkowo, możesz zautomatyzować udostępnianie agendy za pośrednictwem e-maili bez konieczności przełączania zakładek.

2. Szablon listy ClickUp

Szablon listy ClickUp

Listy są nieuniknioną częścią procesów związanych z oprogramowaniem. Inżynierowie i zespoły programistów używają list do organizowania i śledzenia żądań funkcji, błędów, zadań, terminów, historii użytkowników i innych rzeczy. I właśnie tutaj Szablon listy ClickUp przydaje się.

Szablon ten jest połączeniem podstawowych i zaawansowanych funkcji, które pomagają:

Rozbić złożone zadania na podzadania, którymi można zarządzać

Organizować i ustalać priorytety zadań

Przestrzegać standardowego formatu podczas tworzenia list

Śledzenie zadań do wykonania, błędów, żądań funkcji

Co najlepsze? Szablon ten można wielokrotnie wykorzystywać do powtarzających się procesów.

Co nam się podobało: Szablon oferuje opcję "osadzania wideo", w której można przesyłać filmy, aby dodać dodatkowe szczegóły do swoich zadań.

💈Podpowiedź bonusowa: Możesz użyć Zadania powtarzające się ClickUp aby zautomatyzować powtarzające się zadania z określoną częstotliwością, umożliwiając okresowe dostosowywanie listy.

Korzystaj z powtarzających się zadań w ClickUp, aby być na bieżąco z cotygodniowymi lub comiesięcznymi elementami działań

3. Szablon planu komunikacji ClickUp

Szablon planu komunikacji ClickUp

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie żądaniami interesariuszy, wdrażanie opinii klientów, czy omawianie nowych pomysłów na funkcje z zespołem, solidny plan komunikacji jest koniecznością. A do tego potrzebny jest dobry szablon szablon planu komunikacji . Szablon planu komunikacji ClickUp umożliwia stworzenie planu komunikacji, który pomoże Ci

Poprawić komunikację wewnętrzną i zewnętrzną

Zdefiniować cele komunikacji, interesariuszy i oś czasu

Zapewnić spójną komunikację

Zidentyfikować najlepsze kanały komunikacji

Śledzenie i mierzenie wysiłków komunikacyjnych

Co nam się podobało: Ten szablon umożliwia tworzenie pól niestandardowych do śledzenia każdego kanału komunikacji - e-maili, mediów społecznościowych, platform komunikacyjnych lub kombinacji wszystkich.

💡 Pro Tip: Dźwignia Zadania ClickUp aby nakreślić zadania związane z komunikacją z interesariuszami w planie komunikacji. Pomoże to również w zarządzaniu planem i zapewni lepszą widoczność.

Uchwyć krytyczny kontekst, podzadania i odpowiednie załączniki w jednym miejscu za pomocą zadania ClickUp Tasks

4. Szablon ClickUp Company Wiki

Szablon Wiki firmy ClickUp

Szablon Szablon Wiki firmy ClickUp to bezpieczna przestrzeń do przechowywania całej zawartości oprogramowania - od dokumentów technicznych i procesowych po fragmenty kodu, frameworki i struktury danych.

Co więcej, szablon ten ma dedykowane strony do rejestrowania informacji o firmie - cele i misja, podstawowe wartości, podręcznik pracownika i strona działu do centralizacji informacji związanych z IT, sprzedażą, marketingiem, HR i nie tylko.

Korzystając z tego szablonu można:

Scentralizować dokumentację IT

Śledzenie zasobów rozwojowych

Przechowywać szczegółowe informacje o narzędziach i systemach

Łatwy dostęp do zawartości przy jednoczesnym wdrożeniu kontroli dostępu

Co nam się podobało: Szablon zawiera sekcję "Często używane formularze i zasoby" z szablonami wniosków o formularze, takimi jak szablon wniosku o wsparcie IT, które można wykorzystać do organizowania i śledzenia wniosków związanych z IT.

5. Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp

Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp

Podczas tworzenia listy Plusy i minusy Slacka jedną z najważniejszych wad tego narzędzia jest: Utrata ważnych wiadomości.

Przy tak wielu kanałach, wątkach i DM-ach łatwo jest zgubić ważne informacje w morzu rozmów - na przykład najlepszy pomysł na funkcję. W tym miejscu Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp służy do organizowania wiadomości w jednym miejscu.

Ten szablon może Ci pomóc:

Ustalać priorytety rozmów

Tworzyć i przechowywać wiadomości, aby zaoszczędzić czas

Identyfikować literówki i błędy gramatyczne

Szybko odpowiadać na zapytania

Standaryzacja wiadomości i głosu marki

Co nam się podobało: Korzystając z tego szablonu, możesz utworzyć wewnętrzny czat, nawigować po aplikacji do obsługi wiadomości i wdrożyć praktyki dotyczące wiadomości zawarte w tym szablonie.

6. Szablon formularza opinii ClickUp

Szablon formularza opinii dla pracowników ClickUp

Niezależnie od tego, czy chodzi o opinie zespołu na temat nowych zasad IT, czy opinie pracowników na temat kultury firmy, szablon informacji zwrotnej jest niezbędny do zbudowania płynnego systemu informacji zwrotnej.

Szablon Szablon opinii o pracownikach ClickUp umożliwia zbieranie, śledzenie i podejmowanie działań na podstawie opinii pracowników. Szablon ten pomaga:

Stworzyć ustrukturyzowany i spójny system informacji zwrotnych

Śledzenie opinii pracowników

Zapewnić przejrzystość między pracownikami a kierownictwem

Zapewnić otwartą platformę zachęcającą do szczerych rozmów

Co nam się podobało: Oferuje pomocne widoki, takie jak widok listy wszystkich respondentów, widok listy odpowiedzi i widok tabeli ankiety opinii pracowników, aby łatwo uzyskać dane.

💡 Pro Tip: Użyj Automatyzacja ClickUp , podobne do automatyzacji Slack, do automatyzacji wysyłania ankiet zwrotnych do pracowników za pośrednictwem poczty e-mail, platform ankiet online lub spotkań indywidualnych.

konfigurowanie automatycznych cykli pracy za pomocą ClickUp Automations_

7. Szablon raportu tygodniowego ClickUp

Szablon raportu tygodniowego ClickUp

Jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie terminowej realizacji projektu jest śledzenie sprintów i informowanie wszystkich o postępach. I Szablon raportu tygodniowego ClickUp może pomóc w dokładnym śledzeniu postępów w realizacji celów sprintu.

W ten sposób możesz podświetlić techniczne kamienie milowe, oznaczyć historie użytkowników jako zakończone/w trakcie realizacji, sprawdzić aktualizacje alokacji zasobów i uzyskać pełną widoczność rozwoju projektu.

Korzystając z tego szablonu można:

Śledzić postęp w stosunku do celów

Zbierać dane z wielu źródeł

Przekazywać aktualizacje między Teamsami

Uzyskać widoczność osiągnięć

Identyfikacja potencjalnych przeszkód

Pomóż członkom zespołu skupić się na szerszej perspektywie

Co nam się podobało: Ten szablon oferuje widok Tablicy Tygodniowej, w której można zobaczyć wszystkie tygodniowe zadania zorganizowane za pomocą etykiet statusu dla łatwego zrozumienia.

💡 Pro Tip: Gdy raport jest gotowy, przeanalizuj dane za pomocą Pulpity ClickUp . Pomoże Ci to zidentyfikować obszary do poprawy i pozostać na dobrej drodze.

Śledzenie wskaźników wydajności w czasie za pomocą ClickUp Dashboards

8. Szablon codziennego spotkania Standup

Zaplanuj swoje codzienne spotkania we właściwy sposób dzięki szablonowi Daily Standup Meeting firmy ClickUp

Codzienne standupy są niezbędne, ale ich planowanie nie jest łatwe. W tym miejscu Szablon codziennego spotkania standup w ClickUp odgrywa znaczącą rolę.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Centralizować notatki, plany i śledzić postępy prac

Tworzyć listy kontrolne dla każdego członka zespołu, aby nie pominąć żadnego zadania

Gromadzić aktualizacje w czasie rzeczywistym w jednym miejscu, aby wszyscy byli na bieżąco

Szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji

Szybsze rozwiązywanie problemów

💡 Pro Tip: Dźwignia finansowa ClickUp Brain do tworzenia notatek i podsumowań ze spotkań, dzięki czemu można rozpocząć pracę nad zadaniami po codziennych stand-upach bez marnowania czasu na przygotowywanie podsumowań spotkań.

To już ostatni z naszych darmowych szablonów ClickUp, więc zbliżamy się do końca naszej listy szablonów. Ale porównując ClickUp vs. Slack można powiedzieć, że szablony ClickUp mają znacznie więcej do zaoferowania - od niestandardowych widoków i statusów po automatyzację i funkcje do współpracy w czasie rzeczywistym.

A najlepsze jest to, że jeszcze nie wszystko zostało zrobione. ClickUp ma kilka funkcji komunikacyjnych, które sprawiają, że jest lepszy od Slack - ponieważ łączy komunikację w czasie rzeczywistym z funkcjami wydajności.

ClickUp vs. Slack: Szybki przegląd

Oto bliższe spojrzenie na funkcje ClickUp, które sprawiają, że jest to jedna z najlepszych aplikacji do komunikacji Konkurenci Slack 👇

ClickUp Chat

Zupełnie nowy ClickUp Chat służy do komunikacji w czasie rzeczywistym. Podobnie jak Slack, można go używać do tworzenia wielu kanałów dla projektów i łączenia zespołów międzydziałowych w celu współpracy w czasie rzeczywistym. Ale najważniejsze jest to, że czaty i zarządzanie projektami odbywają się na tej samej platformie.

Zgadza się. Koniec z przełączaniem się między narzędziami!

Ponadto możesz uzyskać dostęp do AI w ramach czatu i uzyskać sugerowane przez AI odpowiedzi, podsumowane wątki, automatycznie utworzone zadania i wiele więcej.

utrzymywanie połączenia między Teamsami, dostęp do AI i przekształcanie wiadomości w zadania ClickUp Chat_

ClickUp Przypisywanie komentarzy i wzmianek

Jeśli chcesz podjąć natychmiastowe działania związane z zadaniem, użyj ClickUp Przypisz komentarze i Wzmianki . Korzystając ze wzmianek i komentarzy ClickUp, możesz zwrócić czyjąś uwagę i przypisać konkretne elementy działania, zapewniając odpowiedzialność przez cały czas

Przypisywanie elementów akcji do członków zespołu za pomocą ClickUp Przypisywanie komentarzy i @Wskazówki

ClickUp Clip

Wyeliminuj zamieszanie spowodowane niezliczonymi wiadomościami i wątkami dzięki ClickUp Clip . Ta funkcja ClickUp umożliwia nagrywanie ekranów i udostępnianie wideo w celu uzyskania wyczyszczonych wyjaśnień. Możesz również transkrybować klipy za pomocą AI, w tym fragmenty i znaczniki czasu.

Co najlepsze? Transkrypcję można przeszukiwać i pojawi się ona przy każdym wyszukiwaniu przeprowadzonym za pomocą połączonego wyszukiwania ClickUp.

przechwytywanie ekranów i objaśnianie pomysłów i cykli pracy za pomocą ClickUp Clips_

Przypomnienia ClickUp

Podobnie jak przypomnienia Slack, możesz ustawić Przypomnienia ClickUp dla wszystkiego - dat, spotkań i zadań. Dodawaj je z dowolnego miejsca w ClickUp i dołączaj do nich załączniki lub powtarzające się harmonogramy. Możesz także tworzyć przypomnienia na podstawie zadań i komentarzy, dzięki czemu Twój zespół będzie wiedział, co należy zrobić.

bądź na bieżąco z zadaniami dzięki ClickUp Reminders_

Spotkania ClickUp

Zarządzaj wszystkimi spotkaniami - od codziennych stand-upów po cotygodniowe synchronizacje, inauguracje projektów i dyskusje nad pomysłami funkcji - za pomocą ClickUp Spotkania . Umożliwia sporządzanie notatek, zarządzanie agendami i przypisywanie elementów działań w jednym miejscu.

Kalendarz ClickUp

Śledzenie spotkań, wizualizacja pracy, planowanie zadań i zarządzanie oś czasu projektów z ClickUp Calendar Widok kalendarza ClickUp. Pozwoli to na informowanie członków zespołu o planach projektów, zbliżających się terminach i osi czasu zadań.

wizualizuj pracę i planuj/przekładaj zadania w ClickUp Calendar_

Oprócz tych wspaniałych funkcji, ClickUp oferuje ponad 1000 natywnych integracji. Narzędzie można połączyć z ulubionymi aplikacjami, w tym Slack. Integracja ClickUp ze Slackiem pomoże Ci zarządzać zadaniami ClickUp bez opuszczania dyskusji.

Dzięki tej integracji możesz:

Tworzyć zadania ClickUp ze swojego kanału Slack

Uzyskać dostęp do połączonych zadań w kanale Slack wraz ze wszystkimi szczegółami i kontekstem, aby móc na nich działać

Zarządzać terminami, statusami i priorytetami z kanałów Slack

Tworzyć zadania i komentarze z wiadomości

Otrzymywanie powiadomień o zadaniach na Slack

Optymalizacja cyklu pracy dzięki ClickUp

Szablony Slack są świetne do automatyzacji cyklu pracy. Nie można jednak odmówić im limitu funkcji. Nie pozwalają one na tworzenie niestandardowych cykli pracy i odgrywają rolę wsparcia w budowaniu przepływów pracy związanych z zarządzaniem projektami.

To właśnie w tym miejscu pojawia się potrzeba korzystania z kompleksowej platformy wydajności, takiej jak ClickUp.

Dzięki ClickUp otrzymujesz darmowe szablony, które są bardzo łatwe w użyciu i wspierają wszystkie rodzaje przepływów pracy - od spotkań po śledzenie żądań funkcji - oraz szeroki zestaw zaawansowanych funkcji zarządzania projektami.

Jeśli więc chcesz zaoszczędzić czas na przełączaniu się między aplikacjami i zbudować płynny proces rozwoju, zarejestruj się w ClickUp już dziś !