TickTick vs. Things 3: Który menedżer zadań jest najlepszy w 2025 roku?

Twoje zadania piętrzą się, terminy zbliżają się nieubłaganie, a twój umysł przypomina chaotyczną mieszankę przypomnień i list kontrolnych.

Zastanawiasz się: "Od czego mam w ogóle do zrobienia?" Brzmi znajomo? Wszyscy tam byliśmy.

To jest miejsce, w którym dobry aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia może pomóc. Może uporządkować twoje zadania w jednym miejscu, uporządkować twój umysł i dać ci niezrównaną satysfakcję z odhaczania elementów. ✅

Wśród wielu aplikacji do zrobienia listy zadań, TickTick i Things 3 wyróżniają się skutecznym, elastycznym podejściem do zarządzania zadaniami. Ale która z nich jest odpowiednia dla Ciebie?

W tym poście omówimy TickTick vs. Things 3, aby pomóc Ci znaleźć najbardziej odpowiednie narzędzie do organizacji pracy i życia osobistego. 📋✨

Co to jest TickTick?

via TickTick TickTick to osobisty asystent wydajności, który pomaga organizować i śledzić projekty pracy i indywidualne cele w jednym miejscu. Jako aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia, umożliwia tworzenie wielu list, dodawanie zadań za pomocą notatek głosowych, konwertowanie e-maili na zadania, ustawienie przypomnień o zadaniach i dodawanie powtarzających się zadań w celu stworzenia dziennego harmonogramu. 📆

Posiada również przydatne funkcje, takie jak kalendarz i tablica Kanban, które są dobre do zarządzania projektami i współpracy z zespołem. Dodatkowo, timer Pomodoro pomaga skupić się na najważniejszych zadaniach, co jest wyróżniającą się funkcją w porównaniu TickTick vs. Things 3.

Funkcje TickTick

TickTick dostarcza wiele funkcji do zarządzania zadaniami, śledzenia nawyków i współpracy w zespole. Oto niektóre z jego kluczowych funkcji:

1. Zarządzanie zadaniami za pomocą list

via TickTick Jeśli preferujesz prosty, przejrzysty układ listy do śledzenia codziennych zadań, TickTick może być świetnym dodatkiem do twojego cyfrowego zestawu narzędzi. Aplikacja oferuje dwa rodzaje list do zarządzania zadaniami: "Regular List" i "Smart List"

Funkcja listy zwykłej pozwala kategoryzować zadania na "Praca", "Osobiste", "Edukacja" lub dowolne inne kategorie w celu zwiększenia wydajności. Pomaga to również zarządzać zadaniami dla różnych projektów w jednym miejscu.

Następnie pojawia się funkcja inteligentnej listy. Filtruje ona zadania na podstawie terminów, etykiet, priorytetów, lokalizacji i innych warunków.

na przykład, na liście "Dzisiaj" można wyświetlić wszystkie zadania, których termin wykonania przypada na dziś. Podobnie, lista "Następne 7 dni" pokazuje zadania, których termin wykonania przypada za tydzień.

Funkcja inteligentnej listy jest jednak dostępna tylko w subskrypcji Premium.

2. Wprowadzanie zadań i zarządzanie nimi

via TickTick Jedną z wyróżniających się funkcji TickTick jest inteligentne wprowadzanie zadań i zarządzanie nimi, upraszczające dane powstania i organizację zadań. Zamiast ręcznie ustawiać terminy, priorytety lub etykiety, TickTick wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do rozpoznawania tych szczegółów podczas pisania.

na przykład, jeśli wpiszesz (lub powiesz) "Prześlij raport kwartalny do piątku o 15:00", TickTick automatycznie ustawi termin i przypomnienie dla tego zadania.

Dzięki TickTick możesz bez wysiłku organizować zadania za pomocą list, etykiet i poziomów priorytetów. Pomaga to w zarządzaniu wieloma projektami bez poczucia przytłoczenia. TickTick wspiera również szybkie wprowadzanie zadań za pomocą komend głosowych, dzięki czemu można dodawać nowe zadania w podróży, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych osób potrzebujących szybkiego i wydajnego zarządzania zadaniami.

3. Wiele alertów i przypomnień

via TickTick System alertów i przypomnień TickTick zapewnia, że zawsze jesteś na bieżąco ze swoimi zadaniami. Możesz ustawić wiele przypomnień lub "irytujących alertów" dla zadań, aby nigdy nie przegapić terminu wykonania zadania lub ważnego wydarzenia. Funkcja powtarzania przypomnień dobrze sprawdza się w przypadku cotygodniowych spotkań, urodzin lub terminów płatności rachunków.

To, co czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową, to niestandardowe przypomnienia oparte na lokalizacji. Można ustawić alerty dla określonych godzin lub dat, a nawet po przybyciu do określonej lokalizacji.

na przykład, możesz otrzymać ping, aby odebrać artykuły spożywcze, gdy jesteś w pobliżu sklepu.

TickTick pozwala również wybrać sposób otrzymywania alertów, czy to za pośrednictwem powiadomienia, e-maila czy powiadomienia push na smartwatchu.

4. Elastyczne widoki kalendarza

via TickTick TickTick dodatkowo upraszcza zarządzanie zadaniami dzięki elastycznemu widokowi kalendarza, który oferuje wizualny, konfigurowalny sposób organizacji harmonogramu. Widok zadań można wyświetlić na pięć sposobów: Dziennie, Tygodniowo, Miesięcznie, Dwutygodniowo i na osi czasu. ⏳

Kalendarz TickTick oferuje przyjazną dla użytkownika funkcję przeciągania i upuszczania, umożliwiając płynne dostosowywanie terminów zadań lub zmianę harmonogramu wydarzeń bez zakłócania całego planu. Ponadto TickTick integruje się z kalendarzami innych firm, takimi jak Kalendarz Google, umożliwiając zarządzanie wszystkimi terminami, spotkaniami i terminami w jednym miejscu. To sprawia, że TickTick jest wydajnym aplikacją do codziennego planowania .

5. Pomodoro timer

via TickTick Potrzebujesz pomocy, aby pozostać skupionym? Wbudowany w TickTick Pomodoro Timer został stworzony, aby zwiększyć koncentrację i wydajność. Możesz zaplanować 25-minutowe sesje pracy nad priorytetowymi zadaniami, po których następuje krótka przerwa.

Timer płynnie integruje się z listą zadań, umożliwiając rozpoczęcie sesji bezpośrednio z dowolnego zadania. TickTick śledzi również sesje Pomodoro, aby zobaczyć, jak długo pracowałeś i ile przerw zrobiłeś. Pomaga to utrzymać motywację i śledzenie postępów.

Możesz nawet odtwarzać biały szum w tle, gdy timer Pomo jest włączony, aby zwiększyć koncentrację. 🧘

Pro Tip: Aby zmaksymalizować wydajność, spróbuj połączyć Pomodoro Timer z dedykowaną listą odtwarzania. Wybierz muzykę instrumentalną lub dźwięki natury, które pomogą Ci się skoncentrować, zminimalizują rozpraszanie uwagi i zwiększą Twoją zdolność do pozostania w strefie podczas sesji pracy. 🔥

Ceny TickTick

Free

Premium: $35.99/rok

Czym jest Things 3?

via Rzeczy 3 Things 3 to elegancka, przyjazna dla użytkownika aplikacja do zarządzania zadaniami dla użytkowników Apple. Jest to popularną alternatywą dla TickTick i łączy piękny design z intuicyjnymi funkcjami, ułatwiając organizację zadań i utrzymanie wydajności. ⚡

Niezależnie od tego, czy zarządzasz osobistymi projektami, zadaniami związanymi z pracą, czy długoterminowymi celami, Things 3 dostarcza usprawnione, wolne od zakłóceń środowisko, które pomaga skupić się na tym, co najważniejsze.

Idealnie nadaje się do dzielenia większych projektów na łatwe do zarządzania kroki i organizowania wszystkiego.

Funkcje aplikacji Things 3

Oto najbardziej przydatne funkcje aplikacji Things #:

1. Podział projektu i nagłówki

via Rzeczy 3 Things 3 wyróżnia się funkcją strukturyzacji projektów. Zamiast zarządzać długą listą zadań do wykonania, można grupować powiązane zadania pod określonymi nagłówkami, nadając projektowi przejrzystą wizualną hierarchię. Jest to jedna z najczęściej chwalonych funkcji podczas porównywania TickTick z Things 3.

Wyobraź sobie, że pracujesz nad rozszerzoną kampanią lub wydarzeniem. Zamiast wpatrywać się w chaotyczną listę zadań, możesz uporządkować wszystko według kategorii - "Badania", "Planowanie" i "Wykonanie" - z poszczególnymi zadaniami uporządkowanymi pod spodem.

Ułatwia to skupienie się na jednej sekcji naraz bez utraty z oczu ogólnego celu. Ponadto, przejrzystość wizualna pomaga zmniejszyć stres, zapewniając mapę drogową dla zakończonych działań.

2. Magiczny przycisk plus

via Rzeczy 3 Magiczny przycisk Plus w aplikacji Things 3 to coś więcej niż tylko sposób dodawania zadań - to skrót do wydajności. Wyobraź sobie, że możesz szybko rejestrować zadania lub pomysły, gdy tylko pojawią się w Twojej głowie, bez względu na to, gdzie jesteś w aplikacji. Tak właśnie działa Magic Plus Button. ✨

Natychmiastowe rejestrowanie nowych zadań lub pomysłów, bez względu na to, w którym miejscu aplikacji się znajdujesz. Chcesz dodać coś w ostatniej chwili? Po prostu dotknij i dodaj, a zostanie to posortowane bez zakłócania cyklu pracy.

3. Listy kontrolne

via Rzeczy 3 Funkcja listy kontrolnej w Things 3 pomaga zapewnić kontekst dla zadań, dzięki czemu idealnie nadaje się do dzielenia złożonych zadań na małe kroki.

na przykład, zamiast "Zaplanuj wydarzenie, utwórz listę kontrolną "Zarezerwuj miejsce", "Zorganizuj catering" i "Wyślij zaproszenia", aby wszystko było zorganizowane i możliwe do śledzenia"

4. Szybkie wyszukiwanie

via Rzeczy 3 Funkcja szybkiego wyszukiwania w Things 3 pozwala znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, bez przeszukiwania niekończących się list.

Wystarczy kilka naciśnięć klawiszy, aby wyszukać zadania, zadania do wykonania, projekty i konkretne szczegóły na całej liście zadań.

Wyobraź sobie, że jesteś w środku pracowitego dnia i musisz zlokalizować kluczowe zadanie zakopane głęboko w projekcie. Zamiast tracić czas na przewijanie lub przeszukiwanie folderów, wciskasz Quick Find, wpisujesz słowo kluczowe i voila - wszystko, co istotne, wyskakuje natychmiast.

5. Przypomnienia na czas

via Rzeczy 3 Terminowe przypomnienia w aplikacji Things 3 pomogą ci być na bieżąco z najważniejszymi zadaniami. Niezależnie od tego, czy chodzi o krytyczne spotkanie, czy osobisty termin, Things 3 oferuje kilka łatwych sposobów na ustawienie przypomnień.

Przypomnienia można dodawać bezpośrednio podczas planowania zadań, co ułatwia ustawianie alertów podczas planowania zadań. Wystarczy kliknąć "Dodaj przypomnienie", wybrać czas i wszystko gotowe.

wolisz pisać na klawiaturze?

Dzięki parserowi daty w języku naturalnym Things 3 możesz wpisywać przypomnienia typu "Tom, 20:00", a aplikacja automatycznie zrozumie i ustawi godzinę za Ciebie.

Dla tych, którzy lubią rozwiązania głośnomówiące, integracja Siri pozwala na ustawienie przypomnień poprzez mówienie bezpośrednio do iPhone'a. Wystarczy powiedzieć: "W Things, przypomnij mi o wysłaniu wiadomości do Alexa jutro o 5 rano", a przypomnienie Apple zostanie ustawione.

Ceny Things 3

Oddzielna jednorazowa opłata za każde urządzenie z systemem iOS:

Mac: $49.99

$49.99 iPad: 19,99 USD

19,99 USD iPhone i Apple Watch: $9.99

$9.99 Vision Pro: $29.99

TickTick vs. Things 3: Porównanie funkcji

Zarówno TickTick, jak i Things 3 oferują imponujące funkcje zarządzania zadaniami i aplikacji do zrobienia, z których każda ma unikalny charakter. Oto krótki przegląd ich funkcji, abyś mógł wybrać najbardziej odpowiednie narzędzie do zakończenia zadań:

Funkcja TickTick Things 3 Łatwość użycia Posiada krzywą uczenia się, aby zrozumieć wszystkie funkcje Prosty interfejs użytkownika wprowadzanie zadań Wsparcie dla wprowadzania danych w języku naturalnym w celu szybkiego planowania Wprowadzanie zadań bez rozbudowanego parsowania języka Dostępność Dostępna na obu urządzeniach Apple Dostępność Dostępny zarówno na urządzeniach Apple, jak i Android Dostępny tylko na urządzeniach Apple Współpraca Dozwolona Niedozwolona Śledzenie czasu Dostępne Niedostępne Przypomnienia Wiele przypomnień i irytujące przypomnienia dla zadań, aby nie przegapić terminu Funkcja przypomnień Fastlane, aby ustawić przypomnienia o zadaniach w kalendarzu Apple Widok zadań Widok listy i widok kalendarza Widok listy i widok kalendarza Wersja Free Tak, ale z limitem funkcji Nie Cena TickTick Premium Plan: $35.99/rok Jednorazowy zakup: Mac: $49.99iPad: $19.99iPhone i Apple Watch: $9.99Vision Pro: $29.99 Dla wszystkich użytkowników szukających prostego zarządzania czasem i współpracy przy zadaniach Użytkownicy Apple szukający przejrzystego układu wizualnego do organizacji zadań

Tabela porównawcza funkcji TickTick vs. Things 3

1. Zarządzanie zadaniami

TickTick

TickTick wyróżnia się możliwością zarządzania wieloma listami zadań na jednym ekranie, co czyni go doskonałym wyborem do żonglowania różnymi aspektami życia i pracy w jednym miejscu.

Things 3

Z drugiej strony, Things 3 imponuje swoim Podziałem Projektu i Nagłówkami. Pozwalają one uporządkować duże projekty w łatwe do zarządzania sekcje i zapewniają przejrzystą wizualną hierarchię i organizację.

🏆 Zwycięzca: TickTick za równoważenie wielu zadań w różnych projektach dzięki usprawnionemu widokowi wielu list

2. Przypomnienia i alerty

TickTick

TickTick oferuje szeroki zakres niestandardowych opcji dla przypomnień i alertów. Można ustawić konkretne godziny, daty i lokalizacje, a nawet wybrać wzorce dźwięku i wibracji. Możesz również połączyć TickTick z kalendarzem i innymi aplikacjami, aby zawsze być na bieżąco.

Things 3

Z kolei Things 3 wyróżnia się funkcją Fastlane, która zapewnia natychmiastową synchronizację przypomnień na wszystkich urządzeniach. Oznacza to, że po ustawieniu przypomnienia na telefonie, jest ono natychmiast aktualizowane na komputerze i tablecie, dzięki czemu powiadomienia są spójne i aktualne.

🏆 Zwycięzca: Things 3 dzięki funkcji Fastlane, która zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach

3. Zarządzanie czasem

TickTick

Timer Pomodoro od TickTick wyróżnia się wbudowanymi sesjami skupienia, pomagając zwiększyć wydajność dzięki uporządkowanym interwałom pracy i przerwom. Funkcja ta jest świetna dla użytkowników, którzy preferują czasowe podejście do zarządzania swoją pracą.

Ponadto TickTick posiada funkcję matrycy Eisenhowera, w której można podzielić zadania na cztery kategorie: "Pilne i ważne", "Niepilne i ważne", "Pilne i nieważne" oraz "Niepilne i nieważne" Pomaga to zidentyfikować ważne i pilne zadania, dzięki czemu można je ukończyć w pierwszej kolejności.

Things 3

Things 3 nie zawiera jednak timera Pomodoro, ale oferuje elastyczne widoki kalendarza i przypomnienia na czas, które mogą pośrednio pomóc w zarządzaniu czasem.

🏆 Zwycięzca: TickTick ze względu na funkcje timera Pomodoro i matrycy Eisenhowera

TickTick vs. Things 3 na Reddit

Sprawdziliśmy również opinie użytkowników na Reddit, aby zobaczyć, które narzędzie jest lepsze. Oto, co użytkownicy Reddit mówią o TickTick vs. Things 3.

Jeden Użytkownik Reddit jasno wyraził swoje zdanie na temat Things 3.

"Things 3 jest prosty, ale to, co uwielbiam i co odróżnia go od wielu aplikacji, to niesamowita synchronizacja między urządzeniami. Prostota i możliwość odbierania pracy z dowolnego miejsca stawia ją przed większością aplikacji."

Inny użytkownik sugeruje próba TickTick i Things 3 i użyć tej, która odpowiada Twoim potrzebom.

Myślę, że sprowadza się to do filozofii obu aplikacji. Things ma swoje zdanie na temat tego, w jaki sposób powinno się zarządzać zadaniami. Więc cała sprawa wydaje się nieco zamknięta i ograniczona Ale dla niektórych osób to dobra rzecz. Ja również. Things to moja najczęściej używana aplikacja. Pasuje do tego, jak chcę zarządzać moimi zadaniami. Jest minimalna i ma tylko tyle funkcji, ile potrzebuję, i nie więcej. A korzystanie z niej to czysta przyjemność Inni ludzie chcą większej elastyczności i kontroli oraz możliwości korzystania z narzędzia, które mogą nieco bardziej dostosować do tego, jak działa ich mózg. To właśnie TickTick Spędziłem dużo czasu z oboma i osobiście byłem bardziej wydajny i mniej przytłoczony Things."

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla TickTick vs. Things 3

Teraz możesz zdecydować, czy wybrać TickTick vs. Things 3. Rzecz jednak w tym, że jeśli wybierzesz TickTick, możesz stracić możliwość dzielenia projektów na prostsze zadania lub kamienie milowe. A jeśli wybierzesz Things 3, będziesz musiał pójść na kompromis w kwestii funkcji śledzenia czasu.

Tak więc, jeśli nadal wahasz się między TickTick i Things 3, pozwól nam przedstawić ClickUp . Łączy w sobie mocne strony obu aplikacji, oferując jeszcze więcej funkcji za darmo. Ponadto, jako aplikacja internetowa i mobilna, zapewnia dostępność międzyplatformową.

ClickUp to solidne narzędzie do zarządzania zadaniami, które oferuje wszechstronne funkcje usprawniające cykl pracy i zwiększające wydajność w codziennych zadaniach. Przekonajmy się, jak potężnym narzędziem jest TickTick i Rzeczy 3 alternatywa .

Planuj, organizuj i współpracuj nad dowolnym projektem dzięki zadaniom ClickUp, nie pomijając niczego

Zaawansowane zarządzanie zadaniami

The Zadania ClickUp jest jak osobisty magazyn wydajności. Możesz tworzyć zadania, dodawać kategorie zadań poprzez dodawanie etykiet i statusów oraz ustawiać priorytety zadań. Pomaga to organizować i filtrować zadania jak profesjonalista.

Możesz dodać kontekst do swoich zadań za pomocą pól niestandardowych, takich jak projekt, lokalizacja, klient itp. Ponadto ClickUp Tasks umożliwia łączenie powiązanych i zależnych zadań w celu śledzenia postępu zadania i identyfikowania blokad. Te możliwości sprawiają, że ClickUp Tasks jest liderem w wyścigu TickTick vs. Things 3 vs. inne aplikacje do zrobienia listy zadań, dzięki zaawansowanym możliwościom niestandardowym i elastyczności.

Śledź postęp zadań, ustaw priorytety i identyfikuj wąskie gardła zadań za pomocą ClickUp Tasks

Zamiast trzymać się domyślnych statusów, takich jak "Otwarte" lub "Zamknięte", ClickUp pozwala tworzyć niestandardowe statusy, które idealnie pasują do Twojego cyklu pracy. Możesz mieć statusy takie jak "W trakcie", "Oczekuje na przegląd" lub "Zablokowane", zapewniając większą jasność co do tego, gdzie znajduje się każde zadanie.

twórz statusy według własnych potrzeb i śledź je jak profesjonalista dzięki ClickUp Custom Statuses_

W zależności od tego, co najlepiej sprawdza się w danym projekcie, możesz również wyświetlać swoje zadania na różne sposoby, czy to w widoku listy, tablicy Kanban, czy w widoku kalendarza. Podzadania mogą być niestandardowe, aby wyświetlać dokładnie te informacje, których potrzebujesz.

Przeglądaj swoje zadania na różne sposoby dzięki ClickUp Views

ClickUp służy nie tylko do zarządzania projektami lub śledzenia zadań zespołu. Możesz z łatwością używać go do zarządzania osobistymi projektami lub wydarzeniami z kalendarza. Oto, w jaki sposób nasi użytkownicy polegają na ClickUp jako osobistym Aplikacja AI do zrobienia listy rzeczy do zrobienia .

via Reddit Ale to nie wszystko.

Z ClickUp Brain otrzymujesz osobistego asystenta AI, który automatyzuje zarządzanie zadaniami, dostarczając podsumowania zadań i codzienne raportowanie postępów. Automatyzuje również elementy działań, planowanie podzadań i wypełnianie danych.

Automatyzuj powtarzające się zadania bez wysiłku dzięki ClickUp Brain

Ale to nie koniec.

ClickUp Brain może również analizować dane projektu w celu usprawnienia procesu decyzyjnego, szacowania kosztów, optymalizacji alokacji zasobów, przewidywania potrzeb w zakresie wydajności, usprawnienia zarządzania projektami i monitorowania potencjalnych zagrożeń - a wszystko to w czasie rzeczywistym. Zarządzanie zadaniami nigdy nie było tak łatwe dzięki ClickUp Tasks i ClickUp Brain.

podejmuj świadome decyzje dzięki doskonałym sugestiom ClickUp _Brain

Szybkie i łatwe przypomnienia

Przypomnienia w aplikacjach do zarządzania zadaniami mogą sprawiać wrażenie irytujących powiadomień. Przypomnienia ClickUp oferuje konfigurowalny system, który informuje użytkownika o jego zadaniach bez uczucia natręctwa.

Przypomnienia można oznaczyć kolorami, dostosować ustawienia do własnego stylu i mieć pewność, że zawsze dotrzymasz terminów.

zawsze bądź na bieżąco z zadaniami do zrobienia dzięki ClickUp Reminders

Funkcja Skrzynki odbiorczej podwaja się jako menedżer zadań i aplikacja kalendarza, ułatwiając śledzenie wszystkiego w jednym miejscu. Zakładki takie jak "Następne", "Zrobione" i "Niezaplanowane" informują o tym, co się zbliża, co jest zakończone, a co nadal wymaga terminu.

Przypomnienia ClickUp mają potężną moc dzięki możliwości załączania do nich plików, takich jak zdjęcia, notatki głosowe lub lokalizacje na mapie. Dzięki tej funkcji Ty i Twój zespół jesteście zorganizowani i na bieżąco. Ponadto, dzięki ponad 1000 integracji, przypomnienia można łatwo zsynchronizować z Kalendarzem Google, Outlookiem, Zoomem, a nawet Amazon Alexa.

Dzięki funkcji "Oddelegowanych przypomnień" możesz również ustawić przypomnienia i powiadomienia dla swojego zespołu, upewniając się, że żadne zadanie nie zostanie zapomniane. Niezależnie od tego, czy chodzi o powtarzające się przypomnienia, czy synchronizację z aplikacjami kalendarza, ClickUp pomaga zachować kontrolę nad harmonogramem.

Ustaw przypomnienia dla członków zespołu za pomocą ClickUp Reminders

Szablon listy zadań do zrobienia w kalendarzu

Czujesz się przytłoczony niekończącą się listą rzeczy do zrobienia? Czas zaprowadzić porządek w tym chaosie! Szablon Szablon listy do zrobienia w kalendarzu ClickUp przychodzi tutaj z pomocą.

Szablon ten pomaga wizualizować cele i zadania, dzięki czemu możesz planować swój dzień lub tydzień jak profesjonalista. Koniec z gonitwą w celu dotrzymania terminów lub poczuciem zagubienia w morzu zadań do wykonania.

Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu od ClickUp

Szablon pomaga również sortować zadania w przejrzyste kategorie, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć, co i kiedy należy zrobić. Zapewnia szczegółowy widok każdego zadania, umożliwiając śledzenie postępów, ustawienie terminów i pozostanie na bieżąco.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Łatwo planować zadania

Organizować zadania w różne kategorie dla lepszej wydajności

Dodawać kontekst zadania i śledzić postęp zadania

Zwiększ swoją wydajność dzięki szablonowi listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp. Nadszedł czas, aby przestać tylko planować i zacząć osiągać.

Bezproblemowe śledzenie czasu

Skuteczne zarządzanie zadaniami wymaga śledzenia czasu spędzonego nad każdym zadaniem. ClickUp ułatwia to dzięki wbudowanej funkcji Śledzenie czasu funkcja umożliwiająca płynne rejestrowanie czasu trwania zadań.

Możesz uruchamiać i zatrzymywać timer z dowolnego urządzenia i korzystać z globalnego przypomnienia, aby rejestrować czas dla wielu zadań. Umożliwia to ustawienie priorytetów zadań, efektywne przydzielanie zasobów i identyfikowanie wąskich gardeł.

Śledzenie czasu spędzonego na każdym zadaniu i ustalanie priorytetów zadań za pomocą funkcji ClickUp Time Tracking

ClickUp: Koniec debaty TickTick vs. Things 3

Podczas gdy aplikacje TickTick i Things 3 oferują solidne funkcje, ClickUp wyłania się jako najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami, codziennego planowania i współpracy zespołowej.

Od potężnego zarządzania zadaniami po konfigurowalne widoki, zaawansowane przypomnienia i narzędzia oparte na AI, ClickUp wykracza poza proste śledzenie zadań. Wersja Free oferuje to wszystko. Zarejestruj się za darmo w ClickUp już dziś i zobacz, jak zmienia to sposób, w jaki pracujesz! 🚀