Jak wykorzystać marketing konwersacyjny do osiągnięcia maksymalnych korzyści?

W świecie, w którym skrzynki odbiorcze są zalewane tandetnymi e-mailami i DM-ami z pitch slapami, wielu klientów szuka czegoś innego - prawdziwej rozmowy z marką i jej przedstawicielami bez presji podjęcia natychmiastowej decyzji.

W tym miejscu pojawia się marketing konwersacyjny. Wprowadza on ludzki akcent do marketingu, zastępując zrobotyzowane oferty prawdziwą komunikacją, bez żadnych załączonych ciągów.

Marketing konwersacyjny koncentruje się na tworzeniu ludzkiego połączenia, dzięki czemu jest szczególnie skuteczny strategia komunikacji marketingowej w budowaniu lojalności niestandardowych klientów i zwiększaniu sprzedaży.

Pomyśl o e-mailach, które Twoi niestandardowi klienci chcą czytać, reklamach, które chcą dokończyć oglądać i długich formularzach, które utrzymują ich uwagę do samego końca.

Wszystko to jest możliwe dzięki praktycznym strategiom marketingu konwersacyjnego. Z właściwym aplikacje do przesyłania wiadomości , będziesz mieć narzędzia do angażowania większej liczby potencjalnych klientów, tworzenia autentycznych połączeń i przekształcania potencjalnych klientów w lojalnych klientów.

Czym jest marketing konwersacyjny?

Marketing konwersacyjny to świeże, oparte na dialogu podejście do interakcji z niestandardowymi klientami. Połączenie zautomatyzowanych kanałów komunikacji ze strategicznymi ludzkimi punktami kontaktu pozwala marketerom tworzyć "ciągłe pętle konwersacji" - ciągłe dialogi, które ewoluują wraz z każdą interakcją, aby podnieść jakość obsługi klienta.

Do czego potrzebny jest marketing konwersacyjny?

Specjaliści ds. sprzedaży i marketingu są pod ciągłą presją, aby się wyróżniać i przyciągać uwagę. Przy całym tym szumie zapewnienie spersonalizowanego doświadczenia może wydawać się prawie niemożliwe.

Właśnie dlatego marketing konwersacyjny stał się rozwiązaniem dla Businessu, pozwalającym na skalowanie indywidualnego zaangażowania. Korzystając z chatbotów, czatu na żywo i niestandardowych wiadomości, marki wchodzą w natychmiastową interakcję z klientami i odpowiadają na ich potrzeby bez względu na to, na jakim etapie procesu zakupowego się znajdują.

Zamiast zmuszać klientów do czekania dniami na odpowiedź lub pozostawiania ich w zawieszeniu po wypełnieniu formularzy, strategia ta zapewnia, że każda interakcja jest bezpośrednia, natychmiastowa i prawdziwie ludzka.

W przybliżeniu 79% firm raportuje, że integracja konwersacyjnych botów marketingowych poprawiła lojalność klientów, wyższą sprzedaż i większe przychody - co jest korzystne zarówno dla klientów, jak i dla Business.

Teraz, gdy masz już dobre zrozumienie marketingu konwersacyjnego i jego korzyści, omówmy kluczowe elementy, które sprawiają, że to podejście jest skuteczne.

Kluczowe elementy marketingu konwersacyjnego

Stworzenie powodzenia strategii marketingu konwersacyjnego oznacza połączenie kilku elementów w celu zaangażowania odbiorców. Każdy element przybliża Twoją markę do oferowania spersonalizowanego, intuicyjnego doświadczenia.

Rozmowy odbywają się w niestandardowym tempie

Marketing konwersacyjny to spotkanie z niestandardowymi klientami na ich warunkach. Zamiast oczekiwać, że klienci będą angażować się tylko w ustawionych godzinach, podejście to pozwala klientom rozpoczynać i kończyć rozmowy tak, jak chcą.

Podczas gdy wsparcie w czasie rzeczywistym jest świetne, tak samo jest z elastycznością odpowiadania w dowolny sposób - zwłaszcza, gdy pracowity dzień oznacza zatrzymywanie i wznawianie rozmów później.

Rozmowy można płynnie skalować

Ponieważ interakcje odbywają się w tempie klienta, firmy potrzebują skalowalnego sposobu, aby zaspokoić potrzeby wszystkich. Narzędzia AI do obsługi klienta przydają się tutaj, obsługując rutynowe pytania i oferując natychmiastowe wsparcie, gdy rozmowy na żywo z przedstawicielami nie są dostępne.

Chatboty mogą prowadzić klientów i oferować rozwiązania bez zastępowania interakcji z ludźmi. Ta elastyczność sprawia, że doświadczenie klienta jest pozytywne i angażujące.

Chatbot H&M zintegrowany z ich stroną niestandardowej obsługi klienta

Instancja, H&M wykorzystuje chatbota aby pomóc klientom w śledzeniu zamówień, wyszukiwaniu produktów i zwrotach, zapewniając płynne zakupy.

Rozmowy pomagają uzyskać wgląd poprzez kontekst

Wszyscy wiemy, jak wyglądają rozmowy bez kontekstu. Nieporęczne i powtarzalne. Dzięki marketingowi konwersacyjnemu każda interakcja ma swoją historię, a dostęp do danych niestandardowych pomaga w naturalnym przepływie rozmów.

Załóżmy, że klient skontaktował się wczoraj z pytaniem o produkt, a teraz pyta o proces zwrotu. System kontekstowy oznacza, że zespoły wsparcia lub boty mogą wychwycić ostatnią interakcję, oszczędzając klientom powtarzania szczegółów i sprawiając, że doświadczenie jest spersonalizowane.

Korzystanie z CRM i śledzenie interakcji w różnych punktach kontaktu zapewnia przepływ tego kontekstu z jednego czatu do drugiego. Doświadczenie klienta jest lepsze, gdy każda interakcja jest oparta na wcześniejszych rozmowach, odsetkach produktów lub niestandardowych nawykach przeglądania - usprawniając odpowiedzi i wzmacniając zaufanie do marki.

Rozmowy odbywają się na niestandardowych kanałach

Marketing konwersacyjny umożliwia niestandardowe spotkania z klientami na platformach, z których najczęściej korzystają, niezależnie od tego, czy są to aplikacje do czatowania, takie jak Facebook Messenger, czat internetowy, czy nawet SMS. Udostępniając obsługę klienta w preferowanych kanałach, pozwalasz klientom na interakcję tam, gdzie czują się najbardziej komfortowo.

Dzisiejsi konsumenci są przyzwyczajeni do szybkiego i łatwego dostępu do informacji, więc jeśli szybka wiadomość na czacie lub chatbot może rozwiązać problem, nie powinni być zmuszeni do oczekiwania na odpowiedź pod numerem 1-800.

Jak wdrożyć strategię marketingu konwersacyjnego

Tworzenie znaczących konwersacji - z przedstawicielami handlowymi lub chatbotami - może zmienić odwiedzających w niestandardowych klientów szybciej niż tradycyjny marketing. W rzeczywistości, klienci są o 63% bardziej skłonni do powrotu na Twoją stronę internetową po angażującym czacie.

Jednak włączenie marketingu konwersacyjnego do procesów sprzedaży i podróży klienta może wymagać pewnych planów.

Aby marketing konwersacyjny działał sprawnie, musisz stworzyć doświadczenie skoncentrowane na użytkowniku, a nie tylko na promocji produktów. Zespoły sprzedaży, obsługi i marketingu muszą przedkładać budowanie powiązań nad transakcje.

Zapoznaj się z tym podejściem krok po kroku, aby uczynić swoją cyfrową strategię marketingową bardziej konwersacyjną.

Krok #1: Zidentyfikuj najpierw swoje cele i wskaźniki

Zanim faktycznie zaczniesz budować strategię konwersacyjną, zastanów się, jak będzie wyglądało powodzenie.

Czy chcesz zwiększyć sprzedaż dzięki spersonalizowanym rekomendacjom produktów za pośrednictwem Facebook Messengera?

A może bardziej koncentrujesz się na zwiększeniu satysfakcji klientów i zależy Ci na wysokiej ocenie konwersacji?

Oto kilka wskaźników, które mogą pomóc zmierzyć skuteczność marketingu konwersacyjnego:

Sprzedaż i generowanie leadów : Wygenerowane leady, ocena konwersji lub średnia wartość zamówienia

: Wygenerowane leady, ocena konwersji lub średnia wartość zamówienia Zaangażowanie : Czas reakcji, liczba interakcji lub wymienionych wiadomości

: Czas reakcji, liczba interakcji lub wymienionych wiadomości Świadomość : Zasięg, liczba wyświetleń lub współczynnik klikalności

: Zasięg, liczba wyświetleń lub współczynnik klikalności Lojalność i satysfakcja niestandardowa: Wskaźniki retencji, wartość życiowa klienta, CSAT lub wyniki NPS

Krok #2: Zdefiniuj kluczowe komunikaty

Kluczem do marketingu konwersacyjnego jest wyczyszczona komunikacja, więc zdefiniowanie punktów wiadomości jest kluczowe.

Wyobraź sobie, że jesteś klientem i zastanów się, co przyciągnęłoby jego uwagę - limitowany rabat? Zaproszenie do odblokowania darmowej zawartości w zamian za adres e-mail?

Zacznij od prostej, atrakcyjnej wiadomości i skup się na jednym głównym punkcie. Możesz zacząć od zachęcającej wiadomości powitalnej, a następnie pozwolić, aby rozmowa naturalnie przepływała do innych obszarów, takich jak opinie klientów lub sugestie dotyczące produktów.

Pamiętaj tylko, aby wszystko było krótkie i istotne.

Krok #3: Zdecyduj, których kanałów komunikacji użyć

Aby rozpocząć korzystanie z marketingu konwersacyjnego, skup się na kanałach takich jak witryna internetowa, aplikacje do przesyłania wiadomości i platformy społecznościowe. Rozważ następujące opcje:

Automatyzacja czatu na żywo na Facebooku za pomocą botów

Dodanie widżetu czatu na żywo na swojej stronie internetowej

Zintegrowanie chatbota na Instagramie

Ustawienie chatbota WhatsApp for Business

Nie wszystkie kanały działają jednak w ten sam sposób.

Jeśli planujesz sugerować produkty, platforma czatu, taka jak Facebook Messenger, może być idealna. Jeśli jednak Twoim celem jest odpowiadanie na pytania klientów, chatbot na Twojej stronie internetowej może być lepszym rozwiązaniem do obsługi najczęściej zadawanych pytań.

Krok #4: Przeszkol swój zespół do efektywnego korzystania z narzędzi konwersacyjnych Narzędzia marketingowe AI , takie jak chatboty i kanoniczne odpowiedzi, pozwalają na płynne angażowanie setek klientów. Skuteczne korzystanie z tych narzędzi wymaga jednak odrobiny doświadczenia.

Warto przećwiczyć różne scenariusze obsługi typowych zapytań klientów, zwłaszcza że niektórzy mogą czuć się sfrustrowani, jeśli ich doświadczenie z chatbotem nie jest zgodne z oczekiwaniami.

Możesz nawet ustawić powiadomienia mobilne dla wszelkich interakcji, które wymagają kontaktu z agentem na żywo. Przeszkolenie zespołu w zakresie narzędzi i typowych scenariuszy będzie miało duży wpływ na płynność obsługi klienta.

Krok #5 Projektowanie i testowanie chatbotów przed uruchomieniem

Skuteczny chatbot powinien umożliwiać klientom angażowanie się w sposób tak naturalny, jak w przypadku kontaktu z człowiekiem, tworząc responsywne, osobiste i całodobowe doświadczenie. Dobrze zaprojektowane chatboty mogą zwiększyć sprzedaż nawet o 67% .

Aby rozpocząć, warto rozważyć zaprojektowanie schematów blokowych chatbota, które oferują wiele opcji ścieżek konwersacji. Wiele narzędzi zawiera wizualne kreatory, a nawet gotowe szablony chatbotów, dzięki czemu łatwo jest stworzyć odpowiednią strukturę dla płynnych i znaczących interakcji.

Krok #6: Śledzenie wyników i optymalizacja przepływów konwersacji

Po wdrożeniu strategii należy śledzić wyniki. Jest to łatwe, jeśli masz ustawione jasne wskaźniki. Jeśli wydajność nie jest taka, jak byś chciał, możesz przeanalizować współczynnik porzuceń dla każdej wiadomości chatbota.

Dane te ujawnią, czy dana wiadomość może odstraszać niestandardowych klientów, czy też ich odsetki ulegają zmianie.

Insider tip: Jak ClickUp's Chatbot i Conversational AI usprawniają zarządzanie zadaniami i współpracę w zespole

Podczas gdy marketerzy mają dziś więcej kanałów niż kiedykolwiek, aby dotrzeć do niestandardowych klientów, przebicie się przez szum staje się coraz trudniejsze. Przeciętna osoba spotyka się z tysiącami komunikatów marketingowych dziennie, a mimo to wskaźniki zaangażowania nadal spadają.

Marketing konwersacyjny nie jest jednak tylko kolejnym kanałem. Zmienia on zasadniczo sposób, w jaki marki i niestandardowi klienci nawiązują ze sobą połączenia.

Aby w pełni wykorzystać możliwości marketingu konwersacyjnego, potrzebujesz odpowiedniego narzędzia do zarządzania projektami marketingowymi . A co jeśli powiedzielibyśmy ci, że istnieje narzędzie, które obsługuje większość twoich potrzeb i utrzymuje wszystko w porządku?

Tak, tym narzędziem jest ClickUp, zbudowany dla zespołów marketingowych .

ClickUp for Marketing Teams działa jako pojedyncze źródło prawdy dla wszystkich strategii marketingu konwersacyjnego

Oto jak ClickUp może pomóc w tworzeniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ulepszaniu strategii i kampanii marketingu konwersacyjnego:

Zintegruj zarządzanie zadaniami z funkcjami konwersacyjnymi opartymi na AI

Z ponad 1000 integracji ClickUp w tym chatbotów i narzędzi do automatyzacji, takich jak Zapier, ChatGPT i DALL-E, możesz zautomatyzować zarządzanie zadaniami w oparciu o interakcje z klientami.

Na przykład, gdy klient zada pytanie, chatbot może natychmiast przechwycić to zapytanie i utworzyć zadanie w ClickUp. Oznacza to, że członkowie zespołu mogą rozwiązywać problemy klientów bez konieczności ręcznego rejestrowania każdej interakcji. Dane dotyczące interakcji z klientem są również dostępne bezpośrednio w ClickUp do analizy, dzięki czemu można je wykorzystać.

Korzystaj z ClickUp Chat, aby udostępniać aktualizacje, łączyć zasoby i współpracować w jednym miejscu

Plus, z ClickUp Chat teams mogą płynnie współpracować w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między narzędziami do zarządzania projektami i komunikacji. Możesz wchodzić w interakcje jeden na jeden ze swoimi współpracownikami lub tworzyć grupy, aby zaangażować więcej osób w każdą rozmowę. Możesz nawet połączyć konkretne dyskusje z powiązanymi strategiami marketingu konwersacyjnego lub zadaniami kampanii w ClickUp i odwrotnie, zachowując kontekst w wielu rozmowach.

Generowanie i śledzenie zadań na podstawie wiadomości w ClickUp Chat z funkcją FollowUps

SyncUps na czacie umożliwia wygodne prowadzenie rozmów audio lub wideo z członkami zespołu, podczas gdy FollowUps pozwala wygenerować zadanie z wiadomości i przypisać je do odpowiedzialnej za nie osoby.

Pracuj asynchronicznie ze swoim zespołem, przydzielaj zadania i otrzymuj aktualizacje dzięki ClickUp Assigned Comments

Z Przypisane komentarze w ClickUp komentarze i opinie na temat Zadanie ClickUp zamieniają się w możliwe do śledzenia elementy działań, eliminując konieczność ich przekazywania sobie nawzajem, jak ma to miejsce na innych platformach. Funkcja ta organizuje również wątki dyskusji na temat zadań, aby zmniejszyć chaos informacyjny, utrzymując wszystko, co istotne, w zasięgu ręki.

Studium przypadku: ClickUp 🤝 Cartoon Network

Szybko zmieniający się zespół mediów społecznościowych Cartoon Network zmagał się kiedyś ze skomplikowanymi cyklami pracy w wielu narzędziach do zarządzania projektami. Na przykład, codzienne przenoszenie postów do kanałów mediów społecznościowych wymagało synchronizowania i aktualizowania ich zarówno w narzędziach do zarządzania zadaniami, jak i kalendarzami, co marnowało czas.

Dzięki ClickUp jako pojedynczemu źródłu prawdy oszczędzają czas i wyprzedzają swój harmonogram publikacji. W rzeczywistości, podwoili swoją wydajność bez zwiększania rozmiaru Teams .

A to dopiero początek.

Teams marketingowe mogą korzystać z funkcji ClickUp AI w celu identyfikacji trendów, takich jak często zadawane pytania lub typowe punkty bólu, co pozwala im dostosować swoje strategie. Rozumiejąc, co rezonuje z niestandardowymi klientami, Teams mogą dostosować swoje komunikaty i oferty, aby zwiększyć zaangażowanie.

Uzyskaj odpowiedzi na wszystkie swoje pytania dzięki ClickUp Brain 90% marketerów korzystających z AI postrzega ją jako przyszłość generowania zawartości.

Osobisty asystent AI ClickUp, ClickUp Brain może zdziałać cuda dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z zawartością i podnieść poziom interakcji z klientami, czyniąc go jednym z najlepszych alternatyw dla ChatGPT .

Wyobraź sobie, że pytasz "Jakie są najnowsze informacje na temat naszej kampanii w mediach społecznościowych?" i otrzymujesz szybką odpowiedź na temat stanu zaawansowania projektu. ClickUp Brain może nawet zasugerować wskazówki, które sprawią, że Twoje konwersacyjne wysiłki marketingowe będą bardziej skuteczne!

Działa również jako narzędzie podsumowujące dla dużych projektów, w których potrzebne są szybkie, zwięzłe aktualizacje, takie jak obsługa klienta lub doradztwo.

Twórz niestandardowe pomysły na zawartość, analizując dane demograficzne odbiorców, aktualne trendy i cele marketingowe za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain automatycznie generuje codzienne stand-upy i aktualizacje projektów, dając użytkownikom jasny obraz statusu, priorytetów i terminów. Zapewnia również aktualizacje na czas, aby utrzymać zespół na właściwym torze.

Otrzymuj natychmiastowe odpowiedzi na zapytania, aktualizacje statusu zadań, przypomnienia o terminach, podsumowania notatek i wiele więcej

Masz zaplanowane spotkanie z krótkim wyprzedzeniem? Pracuj inteligentnie i wykorzystaj ClickUp Brain do generowania materiałów przed spotkaniem, takich jak agendy, punkty dyskusji i slajdy.

ClickUp Brain przejrzy notatki z poprzednich spotkań, aby zidentyfikować kluczowe obszary zainteresowania, powtarzające się tematy, nierozwiązane pytania i wszystkie istotne szczegóły, które przyczyniły się do bieżącego spotkania.

Generowanie agend przed spotkaniem za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain nie tylko odpowiada na zapytania. Aktywnie organizuje pracę poprzez:

Kontekstowe tworzenie zadań : AI analizuje konwersacje w ClickUp Chat i automatycznie tworzy zadania z wiadomości, zakończone przetwarzaniem języka naturalnego w celu przypisania poziomów priorytetów

: AI analizuje konwersacje w ClickUp Chat i automatycznie tworzy zadania z wiadomości, zakończone przetwarzaniem języka naturalnego w celu przypisania poziomów priorytetów Inteligentne zarządzanie zależnościami: Możesz użyć ClickUp Brain do automatycznego identyfikowania i sugerowania zależności zadań w oparciu o kontekst konwersacji i wzorce historyczne

Bonus: Odkryj Przypadki użycia ChatGPT aby lepiej zrozumieć, jak zmaksymalizować potencjał tego narzędzia AI w celu ulepszenia strategii i usprawnienia cyklu pracy.

Wszystkie te funkcje ClickUp pozwalają dostosować interakcje marketingowe w oparciu o historię niestandardowych klientów i kontekst projektu oraz bez wysiłku realizować pomysły marketingu konwersacyjnego.

Przykłady marketingu konwersacyjnego

Teraz, gdy już wiesz, jak zbudować skuteczną strategię marketingu konwersacyjnego, oto kilka rzeczywistych przykładów dla dodatkowej inspiracji.

Wsparcie na żywo

Chociaż wsparcie na żywo może początkowo nie wydawać się funkcją marketingową, ma ono znaczący wpływ na doświadczenia klientów z marką.

Zachwyć swoich klientów, oferując całodobowe infolinie lub ustawiając dedykowane konto na Twitterze dla zapytań o pomoc. Wysokiej jakości obsługa klienta w naturalny sposób zwiększa sprzedaż.

przez Nordstrom przykład:

Czat stylistyczny Nordstrom jest doskonałym przykładem tego, jak obsługa klienta na żywo może poprawić doświadczenie klienta i zwiększyć sprzedaż. Klienci uzyskują dostęp do osobistych stylistów, którzy w czasie rzeczywistym dostarczają rekomendacje dostosowane do ich gustów, rozmiaru i budżetu.

Za pośrednictwem czatu klienci otrzymują pomoc w skompletowaniu strojów na konkretne okazje, takie jak wesela czy rozmowy kwalifikacyjne. Styliści pomagają w łączeniu i dopasowywaniu elementów z katalogu Nordstrom, tworząc doświadczenie zakupowe z przewodnikiem, które sprawia, że wybory stylizacyjne są łatwiejsze i przyjemniejsze.

Doświadczenia posprzedażowe

Nawet jeśli twoje produkty znikają z półek, musisz skupić się na komunikacji po sprzedaży.

Prostym, ale skutecznym podejściem jest wysyłanie kolejnych e-maili, aby sprawdzić, jak klienci cieszą się z zakupów i czy mają jakieś pytania. Ten pozornie drobny krok może znacznie zwiększyć liczbę ponownych zakupów.

przez Chewy na Twitterze przykład:

Firma produkująca karmę dla zwierząt Chewy od czasu do czasu wysyła do swoich klientów odręczne notatki z podziękowaniami, a nawet niestandardowe portrety zwierząt. Aktywnie oferuje również zwrot pieniędzy za nieotwartą karmę dla zwierząt i sugeruje przekazanie jej lokalnym schroniskom. Te osobiste akcenty zaskakują i zachwycają, pokazując, że inwestują w zwierzęta, a nie tylko w sprzedaż.

E-mail marketing

Zamiast bombardować niestandardowymi newsletterami, które nie angażują, skup się na kreatywności i prawdziwej interakcji, aby wzmocnić lojalność wobec marki.

Dlaczego nie dołączyć do e-maila krótkiej ankiety z prośbą o opinię na temat ich doświadczeń? Możesz nawet użyć prostych emotikonów, aby ocenić poziom zadowolenia. Im łatwiejsze jest udzielanie niestandardowych odpowiedzi, tym bardziej prawdopodobne jest, że będą się angażować.

przez Booking.com przykład:

Booking.com wykonuje fantastyczną robotę, sprawiając, że e-mail marketing bardziej przypomina pomocną rozmowę niż ofertę sprzedaży. Po tym, jak ktoś zarezerwuje wycieczkę, Booking.com wysyła spersonalizowane wiadomości uzupełniające, w tym wskazówki dotyczące pobliskich atrakcji, opcji transportu i lokalnych rekomendacji gastronomicznych.

Zamiast zwykłego "dziękuję za rezerwację", te e-maile pokazują głębokie zrozumienie tego, czego podróżny może faktycznie potrzebować, tworząc bardziej angażującą i opartą na wartościach interakcję.

Personalizacja w niestandardowych interakcjach z klientami

Jednym z najskuteczniejszych zastosowań marketingu konwersacyjnego jest personalizacja. Sprawia ona, że niestandardowi klienci czują się zauważeni, docenieni i zrozumiani - cechy, które są kluczem do budowania zaufania i lojalności.

Spersonalizowane rozmowy są ludzkie i przystępne, zachęcając niestandardowych klientów do odpowiadania, zadawania pytań i dalszego poznawania. To zaangażowanie może pogłębić ich powiązanie z marką i zwiększyć prawdopodobieństwo powrotu.

przykład:

Sephora jest mistrzem w łączeniu marketingu konwersacyjnego z personalizacją. Do zrobienia tego służą narzędzia takie jak quizy Color IQ i Skincare IQ, które pytają użytkowników o ich typ skóry, obawy i preferencje, a następnie polecają produkty na podstawie tych odpowiedzi.

Ale Sephora nie poprzestaje na tym - jest również pionierem technologii wirtualnego przymierzania kosmetyków dzięki narzędziu Virtual Artist. Pozwala to użytkownikom "przymierzyć" makijaż cyfrowo, wykorzystując AR, aby pomóc im zobaczyć, jak różne odcienie wyglądają na ich skórze, zanim jeszcze dokonają zakupu. Taktyki te działają nie tylko dlatego, że są interaktywne, ale także dlatego, że eliminują tarcia w procesie podejmowania decyzji, dzięki czemu zakupy są łatwiejsze, szybsze i przyjemniejsze.

Sprzedaż konwersacyjna za pośrednictwem mediów społecznościowych

Badania pokazują, że 72% niestandardowych klientów B2B oczekuje od Business dogłębnego zrozumienia ich potrzeb i zapewnienia spersonalizowanych doświadczeń. Media społecznościowe są doskonałym miejscem do zrobienia tego, dzięki bliskości i dostępności zarówno dla klienta, jak i marki.

przez Wendy's na X przykład:

Wendy's opanowała sztukę prowadzenia konwersacji w mediach społecznościowych, używając unikalnego i bezczelnego głosu, który aktywnie angażuje obserwujących. Często odpowiadają na komentarze użytkowników i etykiety z dowcipnymi, zgodnymi z marką odpowiedziami i oddają się zabawnym "pieczeniom" swoich konkurentów, aby zwiększyć zaangażowanie.

Korzyści z marketingu konwersacyjnego

Skutecznie realizowany marketing konwersacyjny może pomóc firmom wyróżnić się na zatłoczonym rynku. Poznajmy niektóre z jego kluczowych zalet.

Lepsze generowanie leadów

Marketing konwersacyjny pozwala przechwytywać cenne informacje i kwalifikować potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym, angażując odwiedzających poprzez wiadomości na czacie w sklepie lub na stronie internetowej. Jest to szczególnie korzystne dla nowych i anonimowych użytkowników.

Oferując spersonalizowane wsparcie w czasie rzeczywistym, tworzysz zachęcające doświadczenie, które sprzyja głębszemu zaangażowaniu i zwiększa szanse na konwersję.

Docieraj do niestandardowych klientów w ich preferowanych kanałach

Klienci przeprowadzają 90% swoich badań online -często na platformach takich jak TikTok - przed dokonaniem zakupów w sklepie.

Osoby te wchodzą w interakcje z różnymi punktami styku podczas całej swojej podróży zakupowej, więc ważne jest, aby spełnić ich oczekiwania i połączyć się z nimi, gdziekolwiek się znajdują.

Możesz angażować klientów w ich preferowanych środowiskach, korzystając z wielu kanałów, takich jak SMS, WhatsApp i wiadomości na miejscu.

Przyjęcie wieloplatformowej strategii marketingu konwersacyjnego pozwala markom poprawić jakość obsługi klienta. Kontekstowe i odpowiednie konwersacje pomagają budować silniejsze relacje, zwiększać zadowolenie klientów i prowadzić do większej liczby konwersji.

Pracuj wydajniej jako zespół

Chatboty do marketingu konwersacyjnego upraszczają procesy komunikacyjne, pomagając w automatyzacji odpowiedzi i efektywnym zarządzaniu zapytaniami klientów.

Dzięki szkoleniu chatbotów w zakresie rozpoznawania typowych pytań i dostarczania odpowiednich odpowiedzi, twój zespół może zaoszczędzić czas i zasoby. Dzięki temu może on skupić się na bardziej złożonych zadaniach, zwiększając wydajność i zadowolenie klientów (a przy okazji także pracowników!)

Przyspieszenie procesu sprzedaży

Marketing konwersacyjny płynnie integruje wysiłki marketingowe i sprzedażowe. Ta synergia pomaga szybciej przesuwać niestandardowych klientów w dół lejka sprzedażowego.

Przykładowo, chatboty mogą identyfikować wykwalifikowanych leadów i wysyłać ich bezpośrednio do przedstawicieli handlowych lub planować spotkania w czasie rzeczywistym.

Uzyskanie wglądu w preferencje klientów

Angażowanie się w bezpośrednie rozmowy z klientami dostarcza cennych informacji na temat ich upodobań i preferencji.

Takie opinie klientów są cenne i można je wykorzystać do ulepszania produktów, udoskonalania procesów i ogólnej poprawy interakcji z klientami i zawartości.

Integracja marketingu konwersacyjnego z innymi strategiami

Aby zmaksymalizować wpływ marketingu konwersacyjnego, konieczne jest zintegrowanie go z innymi strategiami marketingowymi.

Takie podejście nie tylko zwiększa zaangażowanie klientów, ale także tworzy płynne doświadczenie w wielu punktach styku.

Podejście omnichannel

Podejście to zapewnia, że niestandardowi klienci otrzymują spójne doświadczenie we wszystkich kanałach - takich jak strony internetowe, media społecznościowe i aplikacje do przesyłania wiadomości.

Według badania przeprowadzonego przez Harvard Business Review, firmy, które wdrażają strategię omnichannel, zachowują średnio.., 89% swoich niestandardowych klientów w porównaniu do zaledwie 33% dla tych ze słabą strategią omnichannel.

Poprzez integrację narzędzi takich jak chatboty i konwersacyjne AI w tych kanałach, Business może zachować ciągłość w interakcjach z klientami, jeszcze bardziej poprawiając ogólne wrażenia. Taka integracja pozwala na szybkie i skuteczne odpowiedzi, które mają kluczowe znaczenie dla skrócenia czasu oczekiwania i zwiększenia zadowolenia klientów

Tworzenie ujednoliconej podróży klienta

Integracja marketingu konwersacyjnego pomaga stworzyć ujednoliconą podróż klienta, w której każda interakcja opiera się na poprzedniej.

Raport Salesforce wykazał, że 70% konsumentów twierdzi, że połączone procesy są bardzo ważne dla pozyskania ich Businessu.

Korzystając z narzędzi marketingu konwersacyjnego na różnych platformach, Business może zapewnić, że niestandardowi klienci otrzymają spersonalizowane wsparcie i odpowiednie informacje na każdym scena ich podróży. Ta spójność zwiększa doświadczenie klienta i napędza wyższe współczynniki konwersji, a badania pokazują, że marki o silnym zaangażowaniu klientów mogą odnotować wzrost przychodów do 5,5 razy wyższe niż ich konkurenci.

Zamień konwersacje w konwersje dzięki ClickUp

Marketing konwersacyjny działa na każdej scenie podróży klienta online.

Niezależnie od tego, czy odwiedzający dopiero poznaje Twoją markę, potencjalny klient szuka szczegółowych informacji na temat Twoich produktów, czy też obecny klient potrzebuje wsparcia przy ostatnim zakupie, marketing konwersacyjny może pomóc w bardziej efektywnym przeprowadzeniu klientów przez proces zakupu. Jest to również skuteczny sposób na budowanie zaufania i wzmacnianie zarządzania powiązaniami z klientami.

Jednym z narzędzi, które może znacznie poprawić to doświadczenie, jest ClickUp! Dzięki ClickUp, Teams mogą śledzić zapytania, podpowiedzi i analizować dane klientów w jednym miejscu, zapewniając płynną komunikację. Dodatkowo, integracje ClickUp i automatyzacja oparta na AI pomagają usprawnić odpowiedzi i przypisywać zadania w oparciu o interakcje z klientami, zwiększając wydajność.

Dzięki takim możliwościom potencjał usprawnienia cyklu pracy i poprawy relacji z klientami jest ogromny.

Dlaczego warto czekać? Wypróbuj ClickUp już dziś !