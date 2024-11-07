Jak przedstawić się nowemu zespołowi i nawiązać połączenia?

Pierwsze dni w nowym zespole? Mogą być przytłaczające. Jesteś otoczony nieznanymi twarzami i nie wiesz, od czego zacząć. 😅

Wstępne wprowadzenie ma znaczenie. Dlatego ważne jest, aby te wczesne interakcje były znaczące i pomogły ci nawiązać autentyczne połączenia ze współpracownikami.

Twoje pierwsze wrażenie kształtuje sposób, w jaki postrzegają Cię współpracownicy - poza imieniem i tytułem, chodzi o znalezienie wspólnej płaszczyzny, pokazanie, że jesteś gotowy być częścią zespołu i stworzenie podstaw dla silnych powiązań w pracy.

Na tym blogu omówimy skuteczne strategie przedstawiania się nowemu zespołowi i budowania znaczących relacji zawodowych. 👥

Przygotowanie do wprowadzenia

Przed wejściem do biura poświęć trochę czasu na zapoznanie się z nową firmą. Zapoznaj się z misją, wartościami i kulturą firmy.

Równie ważne jest poznanie swojego zespołu i zebranie podstawowych informacji.

Składają się na to dwie części. 👇

1. Badanie dynamiki zespołu

Dynamika zespołu jest kluczem do tego, jak wszyscy ze sobą współpracują. Oto kilka sposobów na zdobycie wiedzy na ten temat:

Oceń poziom zaufania i otwartości: Czy członkowie Teams mogą dzielić się pomysłami i obawami bez strachu przed osądem? Wspierające środowisko zachęca do współpracy i kreatywności

Czy członkowie Teams mogą dzielić się pomysłami i obawami bez strachu przed osądem? Wspierające środowisko zachęca do współpracy i kreatywności Oceń ich styl komunikacji: Czy zespół preferuje formalne spotkania, narzędzia cyfrowe czy swobodne rozmowy? To pomoże ci płynnie wtopić się w zespół

2. Zbieranie informacji ogólnych

Poznanie zespołu oznacza zrozumienie ich projektów, roli i wcześniejszych doświadczeń. Oto jak to zrobić:

Zapoznaj się z projektami zespołu: Zdobądź informacje na temat bieżących projektów, celów i osi czasu zespołu. Pomoże ci to wnieść profesjonalny wkład już od pierwszego dnia pracy i zademonstruje twoje zaangażowanie w powodzenie zespołu

Zdobądź informacje na temat bieżących projektów, celów i osi czasu zespołu. Pomoże ci to wnieść profesjonalny wkład już od pierwszego dnia pracy i zademonstruje twoje zaangażowanie w powodzenie zespołu Poznanie indywidualnych ról: Zrozumienie, który członek zespołu jest za co odpowiedzialny. Znajomość mocnych stron i obowiązków każdej osoby ułatwi współpracę

Zrozumienie, który członek zespołu jest za co odpowiedzialny. Znajomość mocnych stron i obowiązków każdej osoby ułatwi współpracę Zbadanie wcześniejszych powodzeń i wyzwań: Określenie, co sprawdziło się w zespole, a co nie. Daje to kontekst do kierowania interakcjami i pomaga uniknąć błędów

Przeczytaj również: 10 celów komunikacyjnych SMART dla Teams z przykładami Stworzenie wstępu

Rozpoczęcie od właściwej stopy na pierwszym spotkaniu Teams oznacza przedstawienie się w sposób, który wydaje się naturalny, a jednocześnie pozostawia wrażenie.

Oto jak to zrobić bez wysiłku. ✅

Udostępnianie swojego osobistego tła

Zacznij od udostępniania informacji o sobie. Nie musi to być nic głębokiego - wystarczy, by przełamać lody i być może znaleźć wspólną płaszczyznę. Nie krępuj się mówić o swoim pochodzeniu, hobby lub odsetkach. Pomoże ci to nawiązać połączenie na poziomie osobistym, dzięki czemu staniesz się bardziej przystępny i zrozumiały dla nowych członków zespołu.

przykład: "**Pochodzę z Prescott w Arizonie, a w wolnym czasie lubię grać w siatkówkę i fotografować dziką przyrodę."

💡 Pro Tip: Dobre wprowadzenie powinno być zgodne z zasadą 70/30 - 70% słuchania i 30% mówienia. Zachęca to do dialogu i pokazuje wartość wkładu nowych współpracowników.

Podkreśl swoją zawodową podróż

Następnie krótko opisz swoje doświadczenie zawodowe, w tym tytuł stanowiska i kwalifikacje edukacyjne.

Wspomnij o wszelkich znaczących rolach pełnionych w poprzedniej firmie lub projektach związanych z nową pozycją. Powinieneś skupić się na osiągnięciach demonstrujących umiejętności kluczowe dla powodzenia twojego zespołu. Omów, w jaki sposób te doświadczenia wpłynęły na twój rozwój zawodowy i przygotowały cię do pełnienia tej roli.

przykład: "**Spędziłem ostatnie pięć lat w dziale HR w firmie ubezpieczeniowej. Z pewnością pomogło to w doskonaleniu moich umiejętności komunikacyjnych. Z niecierpliwością czekam na wniesienie mojej wiedzy, aby pomóc nam wspólnie osiągnąć nasze cele"

Zdefiniuj swój styl przywództwa

Jeśli wchodzisz w rolę lidera, poświęć chwilę na udostępnianie swojego stylu przywództwa. Wyjaśnij, w jaki sposób lubisz przewodzić i radzić sobie z dynamiką zespołu, podejmowaniem decyzji i konfliktami. Pozwoli to na ustawienie oczekiwań i pomoże budować zaufanie od samego początku pierwszego spotkania zespołu .

📌 Przykład: "I stand for współpraca w miejscu pracy i wierzę w utrzymanie otwartej komunikacji, czy to za pośrednictwem wiadomości na czacie, e-maila, czy po prostu wchodząc do mojego biura, kiedy mnie widzisz. Możesz liczyć na moją przejrzystość i wsparcie, gdy pracujemy nad osiągnięciem naszych celów"

Zastosuj narzędzia do kształtowania swojego przekazu

Stworzenie idealnego wstępu nie zawsze jest łatwe - może to wymagać wersji próbnej i błędów.

Na szczęście, ClickUp , potężna platforma wydajności, oferuje cenne narzędzia do tworzenia skutecznego wprowadzenia dla nowego członka zespołu.

Tworzenie zagnieżdżonych stron za pomocą ClickUp Docs w celu uporządkowania informacji

ClickUp Docs

pozwala podzielić informacje na różne zagnieżdżone strony. Możesz utworzyć główną stronę wprowadzającą z połączonymi podstronami, które zagłębiają się w głębsze tematy, takie jak dane osobowe, doświadczenie zawodowe i cele zespołu.

Bogate narzędzia formatu, takie jak nagłówki, wypunktowania i banery, mogą pomóc w wyróżnieniu ważnych informacji.

Przekształć swoje wprowadzenie za pomocą bogatego formatu i poleceń / slash w ClickUp Docs

ClickUp Brain

uzupełnia to narzędzie jako burza mózgów, pomagając generować pomysły i dopracowywać przekaz.

Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz przekazać swoje doświadczenie, umiejętności i osobowość w angażujący sposób.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby napisać e-mail wprowadzający i dostosować go do potrzeb różnych zespołów i działów

Użyj ClickUp Brain wraz z Dokumentami, aby upewnić się, że Twoje wprowadzenie ma odpowiedni ton. Narzędzie optymalizuje również pisanie, oferując sugestie, które poprawiają przejrzystość i wpływ. Niezależnie od tego, czy musisz poprawić swój język, czy ulepszyć strukturę, ClickUp Brain zapewnia, że Twoje wprowadzenie pozostanie dopracowane i profesjonalne.

📌 Stworzenie biznesowego e-maila przedstawiającego swoją osobę prezentuje Twoje doświadczenie zawodowe i podkreśla Twoje zaangażowanie w powodzenie zespołu.

➡️ Możesz stworzyć próbkę e-maila wprowadzającego, który zawiera krótki opis twoich poprzednich ról i podkreśla, w jaki sposób twoje umiejętności przyczyniają się do powodzenia zespołu za pomocą ClickUp Brain! 🎯

Nadaj pozytywny ton swojej nowej pracy, wykorzystując ClickUp Brain wraz z Dokumentami do edycji swojego wprowadzenia

Przeczytaj również:

Jak profesjonalnie się przedstawić

Zaangażowanie Teamu

Aby nawiązać prawdziwe połączenie z zespołem, niezbędna jest otwarta komunikacja. Członkowie teamu muszą czuć się swobodnie udostępniając ci swoje oczekiwania i spostrzeżenia.

Więc, do zrobienia z nimi zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym?

Zobaczmy!

Zachęcaj do interakcji w zespole

Zainteresuj się swoimi nowymi kolegami. Zapytaj ich o ich role, bieżące projekty i doświadczenia. Jeśli nie masz pewności, o co zapytać, przygotuj wcześniej kilka ogólnych pytań, aby rozpocząć rozmowę.

Oto kilka sugestii:

skąd jesteś?

na czym polega twoja rola?

jak długo tu pracujesz?

co najbardziej podoba Ci się w pracy tutaj?

czy jest coś, o czym powinienem pamiętać w pierwszym tygodniu pracy?

Pamiętaj, że dwustronna rozmowa jest znacznie skuteczniejsza niż jednostronne wprowadzenie.

Dobrym pomysłem jest również interakcja z osobami spoza najbliższego zespołu. Budowanie relacji z kolegami z działów takich jak księgowość, IT i administracja może ułatwić kontakt, gdy będziesz potrzebować pomocy.

💡 Pro Tip: Wykorzystaj przerwy na lunch lub kawę na swobodne połączenie się z nowymi współpracownikami. Te luźne chwile stanowią idealną okazję do otwartego omówienia procesów i zasad.

Ustaw oczekiwania

Od samego początku poinformuj swój zespół, czego może od ciebie oczekiwać, aby zapewnić wydajność pracy zespołowej. Omów swoje podejście do:

Przywództwa: Bądź wyczyszczony co do tego, jak przejrzysty będziesz w odniesieniu zarówno do powodzeń, jak i porażek. Porozmawiaj o wspólnychwyzwaniach komunikacyjnych i zrozumieć, jak można je przezwyciężyć. Pokaż, że cenisz sobie spójność i empatię, aby wspierać otwarty dialog

Bądź wyczyszczony co do tego, jak przejrzysty będziesz w odniesieniu zarówno do powodzeń, jak i porażek. Porozmawiaj o wspólnychwyzwaniach komunikacyjnych i zrozumieć, jak można je przezwyciężyć. Pokaż, że cenisz sobie spójność i empatię, aby wspierać otwarty dialog Komunikacja: Wyczyszczone cele i oczekiwania. Unikaj dwuznaczności, aby pomóc wszystkim zrozumieć ich role i obowiązki. Upewnij się, że istnieje dwukierunkowy kanał komunikacji, aby twoi współpracownicy czuli się wysłuchani

Wyczyszczone cele i oczekiwania. Unikaj dwuznaczności, aby pomóc wszystkim zrozumieć ich role i obowiązki. Upewnij się, że istnieje dwukierunkowy kanał komunikacji, aby twoi współpracownicy czuli się wysłuchani Wsparcie: Poinformuj członków zespołu, że jesteś dostępny w celu uzyskania wsparcia i wskazówek. Powinni oni czuć się swobodnie zwracając się do ciebie z pytaniami lub wątpliwościami. Bądź także otwarty na udzielanie i otrzymywanie konstruktywnych informacji zwrotnych

Pro Tip: Twój język ciała podczas ustalania tych oczekiwań i przedstawiania się jest bardzo ważny. Mów jasno i pewnie; dopasuj swój ton do sytuacji. Dodatkowo, stój wyprostowany, uśmiechaj się i nawiązuj kontakt wzrokowy.

Odnajdź swój przepływ komunikacji z ClickUp

Chociaż możesz dążyć do skutecznie komunikować się z zespołem ale pogodzenie tego z obowiązkami może być wyzwaniem. Oprócz udostępniania aktualnych informacji, kluczowe znaczenie ma zapewnienie, że wszyscy są zgodni w swoich wysiłkach.

Oto jak możesz wykorzystać ClickUp, aby wzmocnić komunikację ze swoim zespołem. 📋

Używaj narzędzi do współpracy

Istnieje wiele oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc zespołowi w utrzymaniu połączenia i bardziej efektywnej współpracy. Kluczem jest jednak znalezienie takiego, które pasuje do przepływu pracy i preferencji zespołu.

ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu, pomagając zespołowi pozostać zorganizowanym i zarządzać zadaniami bez bałaganu związanego z wieloma narzędziami. Spotkania ClickUp oferuje skonsolidowane rozwiązanie do zarządzania spotkaniami zespołu. Podczas spotkania można sporządzać szczegółowe notatki, tworzyć agendę i przypisywać uczestnikom elementy działań.

Zwiększ efektywność wirtualnego spotkania dzięki notatkom oferowanym przez ClickUp Meetings

Zintegrowany ClickUp Chat to również skuteczny sposób na komunikację w tej samej przestrzeni, co Twoje zadania, dzięki czemu nie będziesz musiał przełączać się między aplikacjami.

Znajdź swój przepływ komunikacji z ClickUp Chat

Rozpoczęcie pracy z nowym zespołem może wiązać się z nadmiarem informacji, zwłaszcza gdy próbujesz poznać wszystkich, jednocześnie śledząc nowe projekty. ClickUp Chat usprawnia ten proces, łącząc wszystkie rozmowy i zadania, pomagając Ci łatwo wdrożyć się w pracę zespołu. Oto jak ClickUp Chat ułatwia połączenie, wnoszenie wkładu i utrzymanie porządku:

Połącz rozmowy bezpośrednio z moją pracą

Gdy poznasz swój zespół, prawdopodobnie od razu zostaną Ci przydzielone zadania i projekty. Dzięki ClickUp Chat możesz natychmiast połączyć te rozmowy z zadaniami, dzięki czemu nigdy nie będziesz się zastanawiać, "Co miałem zrobić?" Plus, wszystko pozostaje zorganizowane w jednym miejscu, minimalizując korespondencję zwrotną.

Pozostań na szczycie działań następczych

Łatwo jest zapomnieć o szczegółach, gdy jest wiele do zrobienia, zwłaszcza w pierwszych dniach pracy. Przypisując działania następcze w ClickUp Chat, możesz upewnić się, że ważne punkty nie zostaną utracone. Niezależnie od tego, czy chodzi o przypomnienie o wprowadzeniu, czy o kontakt w sprawie projektu, follow-upy ClickUp pomogą Ci sprawnie zarządzać szczegółami.

Szybko nadrabiaj zaległości dzięki AI

Jeśli wciąż się odnajdujesz i przegapisz kilka aktualizacji, Catch Me Up zapewnia szybkie, oparte na AI podsumowanie ważnych rozmów, dzięki czemu nigdy nie zostaniesz pominięty. Jest to idealne rozwiązanie na kilka pierwszych dni, kiedy musisz pogodzić wdrożenie z nowymi rozmowami i zadaniami.

Dostosuj powiadomienia, aby się skupić

Spójrzmy prawdzie w oczy, ciągłe powiadomienia mogą być przytłaczające. ClickUp Chat pozwala na niestandardowe powiadomienia, aby skupić się na najważniejszych wiadomościach, dzięki czemu nie jesteś przytłoczony niepotrzebnymi pingami, gdy próbujesz się zaaklimatyzować.

Funkcje te sprawiają, że połączenie z nowym zespołem i bycie na bieżąco jest znacznie łatwiejsze, co daje przewagę w budowaniu silnych relacji i pewności siebie.

Połącz zadania i wiadomości w celu usprawnienia komunikacji za pomocą ClickUp Chat

Dodatkowo, jeśli pracujesz zdalnie, możesz jednym kliknięciem nawiązać szybkie połączenie głosowe lub wideo.

Dzięki gwarantowanej niezawodności na poziomie 99,99%, Chat ułatwia utrzymanie wydajności zespołu bez niepotrzebnego rozpraszania uwagi.

Oprócz tych funkcji, komentarze stanowią również wyjątkowy sposób współpracy. Komentarze do zadań ClickUp pozwala komunikować się bezpośrednio w ramach zadań. Dzięki temu wszystko jest przejrzyste, a cały zespół ma dostęp do najważniejszych dyskusji w jednym miejscu.

Przypisywanie komentarzy do określonych członków zespołu za pomocą zadania ClickUp

Istnieją trzy rodzaje komentarzy, które można dodać:

Komentarze do zadań dla aktualizacji, pytań lub informacji zwrotnych

dla aktualizacji, pytań lub informacji zwrotnych Komentarze podzadań dla szczegółowych dyskusji

dla szczegółowych dyskusji Komentarze wątkowe dla użytkowników, którzy mogą odpowiadać na istniejące komentarze do zadań

Możesz również oznaczać członków teamu za pomocą "@", dodawać załączniki, a nawet dodawać emotikony lub reakcje, aby utrzymać żywą konwersację.

Przeczytaj również: 15 Free Project Communication Plan Templates: Excel, Word i ClickUp

Uważam, że komunikacja w naszych większych projektach między członkami zespołu uległa poprawie. Możliwość bezpośredniej rozmowy na temat konkretnego zadania lub podzadania poprawiła jakość i zmniejszyła zamieszanie.

Scott Rushing, dyrektor Research Information Systems, Wake Forest Baptist Health, na temat ClickUp

Regularne wizyty kontrolne

Konsekwentna komunikacja utrzymuje projekty na właściwym torze i sprawia, że zespół czuje się doceniany. Jest to również świetny sposób na wczesne wychwycenie i naprawienie problemów.

Odprawy pomagają budują zaufanie zespołu i koncentrują się na bieżących rozmowach, a nie na formalnych przeglądach. Zmniejszają również presję związaną z corocznymi ocenami wyników, rozwiązując problemy na bieżąco.

Spotkania te są również świetnym sposobem na zapewnienie współpracownikom możliwości przekazania sobie nawzajem konstruktywnych informacji zwrotnych.

Tworzenie przypomnień ClickUp dla powtarzających się harmonogramów z dowolnego miejsca w obszarze roboczym

Tutaj Przypomnienia ClickUp wkracza do akcji. Pozwala ona bez wysiłku zaplanować regularne wizyty kontrolne. Wystarczy ustawić cykliczne przypomnienie, wybrać częstotliwość (codziennie, co tydzień, co miesiąc) i gotowe.

Przypomnienia te są elastyczne, dzięki czemu można je dostosować do potrzeb zespołu. Ponadto są one połączone z zadaniami, co ułatwia śledzenie dyskusji i postępów.

🧠 **Do zrobienia? reguła 7/38/55 mówi, że tylko 7% komunikacji dotyczy wypowiadanych słów, 38% pochodzi z tonu głosu, a 55% to mowa ciała. Tak więc, kiedy przedstawiasz się nowemu Teamsowi, liczy się nie tylko to, co mówisz, ale także to, jak to mówisz i jak się zachowujesz.

Budowanie relacji

Ostatecznie wszystko sprowadza się do budowania solidnych relacji z zespołem. A pozytywne środowisko pracy sprawia, że praca jest przyjemniejsza, zwiększa wydajność, poprawia morale i zmniejsza stres.

Nie chcesz chodzić do pracy z lękiem; zamiast tego chcesz czuć się podekscytowany pracą ze swoim zespołem.

Zobaczmy, jak możesz wzmocnić relacje i rozwinąć lepsze zrozumienie ze swoim zespołem. 🤝

Spotkania jeden na jeden

Spotkania jeden na jeden to świetny sposób na głębsze rozmowy i budowanie zaufania z zespołem, zwłaszcza na początku kadencji. Pozwalają one na omówienie wyzwań i burzy mózgów nad rozwiązaniami, zapewniając jednocześnie prywatną przestrzeń do przekazywania bezpośrednich informacji zwrotnych.

Dla introwertycznych członków zespołu, rozmowy jeden na jeden oferują bardziej komfortowe środowisko do dzielenia się swoimi przemyśleniami, co promuje integrację i zapewnia, że głos każdego zostanie wysłuchany.

Podejmowanie inicjatywy organizowania spotkań jeden na jeden pokazuje zespołowi, że cenisz ich wkład i doceniasz ich wkład.

Do zrobienia - jak sprawić, by spotkania jeden na jeden były efektywne? Oto kilka wskazówek:

Ustal agendę, aby z wyprzedzeniem poinformować współpracowników o tym, co chcesz omówić Zadawaj pytania, aby pokazać, że aktywnie słuchasz i cenisz ich czas Tworzenie elementów działania, aby pomóc sobie nawzajem w śledzeniu postępów Regularne kontakty w celu pracy nad wcześniej zidentyfikowanymi problemami Bądź aktywnym słuchaczem, robiąc notatki i zachowując otwarty umysł Rozmawiaj nieformalnie, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń do otwartej rozmowy dla obu stron

akt uściśnięcia dłoni sięga czasów starożytnej Grecji i symbolizuje zaufanie. Podczas gdy wirtualne prezentacje mogą to ograniczać, nawiązanie zaufania poprzez kontakt wzrokowy i przyjazny ton ma podobny efekt.

Działania budujące Teams

Budowanie solidnych relacji nie odbywa się tylko podczas spotkań. Działania integracyjne mogą wzmocnić relacje, podnieść morale i stworzyć pozytywne środowisko pracy.

Niezależnie od tego, czy zespół pracuje w biurze, czy zdalnie, takie działania jednoczą wszystkich. Oto kilka kreatywnych sposobów na zachęcanie do budowania więzi poza codziennymi zadaniami:

Ćwiczenie jednowyrazowe

Wybierz frazę związaną z tematem spotkania i poproś wszystkich o zapisanie na karteczce samoprzylepnej pierwszego słowa, które przychodzi im na myśl. Następnie zbierz wszystkie słowa na tablicy lub w prezentacji. Pomaga to zebrać myśli i odczucia Teams na dany temat.

Przykład: Jeśli omawiasz coroczne wydarzenie świąteczne, każdy zanotuje swoje pierwsze myśli. Jeśli odpowiedzi brzmią "stres" lub "wyczerpanie", nadszedł czas, aby ponownie rozważyć swoje podejście.

Skład na urodziny

Poproś Teams, aby ustawili się w kolejności swoich urodzin - bez mówienia. Zachęć ich do używania gestów, języka migowego lub szturchnięć w celu komunikacji. Chcesz zwiększyć presję? Ustaw limit czasu, aby uczynić zabawę bardziej ekscytującą.

Wszyscy dowiedzą się nawzajem o swoich urodzinach (świetny początek rozmowy na później), zmuszając Teams do współpracy bez słów. Będzie to również budować umiejętności komunikacji niewerbalnej, współpracy i rozwiązywania problemów.

przykład: **Członkowie Teams używają znaków ręcznych, aby pokazać swoje miesiące urodzenia lub trzymają palce w górę, aby podać datę.

Kodeks postępowania

Zacznij od napisania na tablicy słów "znaczący" i "przyjemny". Zapytaj swój zespół, co jest potrzebne, aby projekt lub warsztaty były znaczące i przyjemne - pomysły takie jak "regularne przerwy" lub "przejrzystość"

Gdy wszyscy zgodzą się co do kluczowych wartości, zapisz je w ClickUp Docs jako oficjalny kodeks postępowania w projekcie.

Przykład: W przypadku projektu marketingowego, Twój Teams może zasugerować pomysły takie jak "wyczyszczone cele" w sekcji "znaczące" i "kreatywne sesje burzy mózgów" w sekcji "przyjemne"

Oto kilka innych gier, w które można grać z zespołem:

Kalambury

Pictionary

Grosz za twoje myśli

Pokaż i powiedz

Gry z ciekawostkami

Następstwa po wprowadzeniu

Po przedstawieniu się, kontynuacja pokazuje, że poważnie podchodzisz do budowania połączeń.

Niezależnie od tego, czy jest to szybki e-mail, czy czat przy kawie, kontynuowanie rozmowy pomoże utrwalić pierwsze wrażenia.

Oto, w jaki sposób możesz kontynuować, nie wychodząc na zbyt silnego. 💬

Poproś o opinię

Uzyskanie informacji zwrotnej od zespołu i nowego przełożonego pomoże ci zrozumieć, jak dobrze zintegrowałeś się z grupą. Regularna, konstruktywna informacja zwrotna pozwala utrzymać spójność zespołu i zachęca do rozwoju osobistego.

Ty i twój team czerpiecie korzyści z możliwości uczenia się i rozwoju. Informacje zwrotne mogą również stać się sposobem zespołu na wspieranie odpowiedzialności.

Gdy każdy czuje się odpowiedzialny za udział w procesie przekazywania informacji zwrotnej, wzmacnia to relacje i minimalizuje konflikty.

Oto kilka sugestii, jak do tego podejść:

Bądź wyczyszczony i zdefiniuj rodzaj informacji zwrotnej, której konkretnie oczekujesz

i zdefiniuj rodzaj informacji zwrotnej, której konkretnie oczekujesz Zadawaj pytania otwarte , aby zachęcić do szczegółowych odpowiedzi zamiast odpowiedzi "tak" lub "nie"

, aby zachęcić do szczegółowych odpowiedzi zamiast odpowiedzi "tak" lub "nie" Wybierz odpowiedni moment i poproś o informację zwrotną, gdy doświadczenie jest jeszcze świeże w pamięci danej osoby

i poproś o informację zwrotną, gdy doświadczenie jest jeszcze świeże w pamięci danej osoby Ułatw swojemu zespołowi dzielenie się opiniami. Poproś ich o wypełnienie ankiety lub bezpośredniego kwestionariusza

swojemu zespołowi dzielenie się opiniami. Poproś ich o wypełnienie ankiety lub bezpośredniego kwestionariusza Okaż uznanie swojemu zespołowi i poinformuj, w jaki sposób wykorzystasz jego opinie

Ciche początki? Nic nie szkodzi - rozwój następuje krok po kroku 🌱

Pamiętaj, że to całkowicie normalne, że czujesz się zdenerwowany, a nawet jesteś trochę cichy pierwszego dnia. Dostosowanie się do nowego środowiska wymaga czasu i większość ludzi to rozumie (i mocno się z tym utożsamia) 😊

Zamiast martwić się o to, ile mówisz, skup się na obserwowaniu, słuchaniu i wczuwaniu się w swoją rolę. Kiedy będziesz gotowy, rozmowy te przyjdą naturalnie, a prośba o informację zwrotną może pomóc ci w jeszcze lepszym połączeniu z zespołem. Należy pamiętać, że powolne rozpoczęcie pracy może zapewnić płynniejsze przejście. Świetnie sobie radzisz - po prostu rób krok po kroku!

Bądź przystępny

Gdy członkowie zespołu czują się komfortowo udostępniając swoje pomysły i obawy, sprzyja to współpracy i kultywuje poczucie przynależności. Aby to osiągnąć, musisz zaprezentować się jako osoba przystępna i dostępna.

Aktywnie zachęcaj do dialogu. Zaproś swój zespół do udostępniania swoich przemyśleń i wkładu podczas spotkań lub swobodnych interakcji, aby dać im znać, że cenisz ich wkład. Proste pytanie "Co o tym myślisz?" może znacznie przyczynić się do tego, że poczują się włączeni.

Podejmij wysiłek, aby być dostępnym do nieformalnych rozmów. Rozważ ustawienie "otwartych godzin pracy", w których członkowie zespołu mogą wpaść, aby omówić wszystko, co mają na myśli - czy to związane z projektem, czy osobiste.

Ponadto, dawaj dobry przykład. Kiedy otwarcie udostępniasz swoje pomysły i doświadczenia, zachęcasz innych do zrobienia tego samego. Okaż wrażliwość, omawiając wyzwania, przed którymi stanąłeś i jak je pokonałeś; może to pomóc w demistyfikacji przywództwa i sprawić, że staniesz się bardziej wiarygodny.

🧠 **Do zrobienia? efekt podobieństwa-przyciągania sugeruje, że przyciągamy ludzi, którzy mają podobne pochodzenie, doświadczenia lub postawy. Podkreślenie wspólnych celów lub odsetków we wprowadzeniu może naturalnie budować połączenia z nowym zespołem.

Ustaw scenę dla współpracy z ClickUp

Zrobienie pozytywnego pierwszego wrażenia na nowym zespole nie musi być przytłaczające. Przy odrobinie przygotowania i odpowiednim podejściu możesz zbudować znaczące połączenia, które sprawią, że Twoje życie zawodowe będzie przyjemniejsze.

Niezależnie od tego, czy chodzi o spotkania jeden na jeden, działania związane z budowaniem zespołu, czy też bycie przystępnym, relacje, które stworzysz teraz, będą stanowić podstawę do powodzenia współpracy.

ClickUp sprawia, że proces ten jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Dzięki funkcjom takim jak Dokumenty, Czat i Komentarze do zadań, możesz wszystko uporządkować i scentralizować wszystkie rozmowy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby stworzyć idealne wprowadzenie i lepiej współpracować z nowym zespołem. 🌟