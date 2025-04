6 Free Excel Timeline Templates do wizualizacji kamieni milowych projektu

Gdy wszyscy w zespole widzą dokładnie, co jest do zrobienia i kiedy, sprawy są zrobione szybciej i z mniejszym bólem głowy.

Microsoft Excel oferuje darmowe szablony osi czasu projektu, które pomagają wizualizować kamienie milowe projektu za pomocą znaczników postępu, niestandardowych statusów zadań i nie tylko. Dzięki lepszej widoczności celów, terminów i wszelkich wyzwań, które mogą się pojawić, możesz stworzyć mapę drogową, która poprowadzi Twój zespół do powodzenia.

W tym wpisie na blogu omówimy niektóre z najlepszych darmowych szablonów osi czasu w Excelu i damy ci dodatkowy bonus Alternatywa dla programu Excel do tworzenia jeszcze lepszych osi czasu projektu.

Tak więc, bez zbędnych ceregieli, zaczynajmy.

Co składa się na dobry szablon osi czasu projektu w Excelu?

Dobry szablon osi czasu w Excelu to proste, ale elastyczne narzędzie, które pomaga mapować cały plan projektu na wizualnej osi czasu. Umożliwiają one centralizację zarządzania zadaniami i zasobami, aby utrzymać zgodność interesariuszy, wcześnie zidentyfikować wąskie gardła poprzez mapę zależności i utrzymać projekt na dobrej drodze od początku do końca.

Aby upewnić się, że szablon osi czasu projektu skutecznie usprawnia procesy i cykle pracy, należy zwrócić uwagę na następujące funkcje:

Łatwy w użyciu : Wybierz prosty i przejrzysty szablon Excel osi czasu, abyś Ty i Twój zespół mogli łatwo zobaczyć cały projekt na pierwszy rzut oka

: Wybierz prosty i przejrzysty szablon Excel osi czasu, abyś Ty i Twój zespół mogli łatwo zobaczyć cały projekt na pierwszy rzut oka Współpraca w czasie rzeczywistym : Wybierz szablon osi czasu, który utrzymuje wszystkich na tej samej stronie w zakresie celów i terminów dzięki współpracy w czasie rzeczywistym

: Wybierz szablon osi czasu, który utrzymuje wszystkich na tej samej stronie w zakresie celów i terminów dzięki współpracy w czasie rzeczywistym Wizualne paski postępu: Wybierz szablon osi czasu projektu z paskami postępu, aby śledzić, jak daleko jesteś w trakcie realizacji każdego zadania

Wybierz szablon osi czasu projektu z paskami postępu, aby śledzić, jak daleko jesteś w trakcie realizacji każdego zadania Niestandardowe ustawienia: Wybierz szablon, w którym możesz dostosować układ, kolory i bloki do swoich potrzebstworzyć oś czasu projektu która idealnie pasuje do potrzeb twojego teamu

Wybierz szablon, w którym możesz dostosować układ, kolory i bloki do swoich potrzebstworzyć oś czasu projektu która idealnie pasuje do potrzeb twojego teamu Automatyzacja: Wybierz oś czasu, która automatycznie aktualizuje dane projektu, aby Twój zespół zawsze miał najnowsze informacje

Porada dla profesjonalistów: Użyj oprogramowanie osi czasu projektu dla lepszego zarządzania czasem, zasobami, obciążeniem pracą i ryzykiem. Mogą one również ułatwiać raportowanie w czasie rzeczywistym za pomocą niestandardowych pulpitów.

6 szablonów osi czasu FreeExcel

1. Podstawowy szablon osi czasu od Template.net

przez Szablon.net Jeśli jesteś kierownikiem projektu, prawdopodobnie szukasz prostego sposobu na śledzenie swoich zadań. Szablon Szablon podstawowej osi czasu od Template.net do zrobienia dokładnie tego, utrzymując porządek bez kłopotów.

Jego przyjazny dla użytkownika design pozwala na dodawanie zadań, ustawienie terminów, przypisanie właścicieli zadań i płynne śledzenie ważnych kamieni milowych.

Kluczowe funkcje obejmują:

Dostosowywane pola : Dopasuj oś czasu projektu do swojego projektu

: Adaptowalna struktura : Modyfikuj sekcje dla unikalnych potrzeb projektu

: Modyfikuj sekcje dla unikalnych potrzeb projektu Wyczyszczona wizualizacja danych: Użyj wykresów i diagramów, aby uzyskać szybki przegląd postępów

Dzięki temu szablonowi wszystko jest przejrzyście rozplanowane, dzięki czemu można łatwo zobaczyć postępy projektu i poprawić zarządzanie projektami w czasie .

Idealny dla: Właścicieli małych firm, którzy chcą widzieć aktualizacje projektów i przeglądy finansowe w jednym miejscu.

2. Szablon kwartalnej osi czasu od Template.net

przez Szablon.net Jako menedżer, planowanie kwartalne może być jednym z najważniejszych elementów na liście do zrobienia. Z Szablon kwartalnej osi czasu od Template.net organizowanie celów, zadań i projektów na każdy kwartał staje się łatwe

Podziel oś czasu swojego projektu na cztery kwartały (Q1, Q2, Q3, Q4), pomagając w przydzielaniu zadań, śledzeniu ważnych kamieni milowych, kluczowych wydarzeń i monitorowaniu postępów.

W ten sposób wcześnie zauważysz wszelkie potencjalne opóźnienia i rozwiązywać typowe wyzwania związane z zarządzaniem czasem na osi czasu projektu.

Idealne dla: Projektów, w których interesariusze chcą mieć widoczność kwartalnego podziału celów, zadań i kluczowych kamieni milowych.

3. Szablon wykresu Gantta osi czasu propozycji badawczej by Template.net

przez Szablon.net Jeśli masz na głowie projekt badawczy, szablon Szablon wykresu Gantta dla osi czasu projektu badawczego od Template.net jest idealny do utrzymania wszystkiego w porządku, bez względu na to, jak bardzo jest to skomplikowane.

Ten prosty szablon osi czasu projektu pomaga zarządzać każdym krokiem - od organizowania zadań i ustawienia osi czasu po śledzenie postępów i przydzielanie zasobów.

Ponadto, daje ci jasność, której potrzebujesz, aby pozostać na dobrej drodze i pewnie osiągnąć każdy kamień milowy w planie projektu.

Idealny dla: Projektów badawczych, w których kamienie milowe i terminy muszą być śledzone w porządku chronologicznym

4. Szablon osi czasu zadania od Template.net

przez Szablon.net Jeśli masz pod ręką kilka projektów i ciągle gubisz się w śledzeniu postępów, szablon Szablon osi czasu zadań od Template.net może to wszystko uporządkować, organizując zadania w porządku chronologicznym i kontrolując terminy.

Dzięki funkcjom takim jak planowanie zadań, śledzenie postępów i łatwa współpraca, możesz szybko przydzielać zadania, dodawać notatki i utrzymywać wszystkich na tej samej stronie.

Ten szablon osi czasu projektu śledzi nazwy zadań, daty rozpoczęcia i zakończenia, kamienie milowe i postęp. To sprytny sposób na utrzymanie harmonogramu projektu na właściwym miejscu i zachowanie wydajności.

Idealny do: Zarządzanie codziennymi zadaniami dla małych Teams i ułatwianie współpracy między członkami zespołu.

5. Szablon czterotygodniowej osi czasu projektu Microsoft

przez Microsoft Jeśli zarządzasz złożonym projektem i masz tylko jeden miesiąc na jego zakończenie, to Szablon czterotygodniowej osi czasu projektu firmy Microsoft to idealny sposób na organizację zadań w ciągu czterech tygodni.

Dodawaj zadania, ustawiaj terminy, przypisuj członków zespołu i śledź postępy w prostym, przejrzystym układzie dzięki temu szablonowi harmonogramu projektu. Szablon ten ułatwia wszystkim śledzenie i zarządzanie tygodniowymi terminami.

Idealny dla: Kierowników projektów nadzorujących złożone projekty z miesięcznymi sprintami.

przez Microsoft Jeśli chcesz szybko utworzyć wykres Gantta w Excelu, aby wizualizować postęp projektu według dat, to znajdziesz to Szablon wykresu Gantta Date Tracker firmy Microsoft przydatne.

Wystarczy wprowadzić dane, takie jak działania, daty rozpoczęcia i zakończenia, kamienie milowe, a szablon osi czasu projektu autoaktualizuje statusy w miarę zakończenia zadań

Dostosuj format, aby łatwo niestandardowy wygląd osi czasu projektu, dzięki czemu wszystko jest przejrzyste i łatwe do wizualizacji.

Idealny dla: Dużych teamów szukających prostego narzędzia, które pozwoli wszystkim na bieżąco śledzić postępy w realizacji zadań.

Limity korzystania z szablonów osi czasu w programie Excel

Szablony osi czasu w programie Microsoft Excel początkowo wydają się być dobrym rozwiązaniem dla osi czasu projektu, ale mogą okazać się niewystarczające, jeśli chodzi o zarządzanie złożonymi projektami z zespołami wielofunkcyjnymi. Oto dlaczego:

Niestandardowe możliwości : Szablony osi czasu w Excelu nie są zbyt elastyczne, więc stworzenie czegoś interaktywnego lub zabawnego może być trudne

: Szablony osi czasu w Excelu nie są zbyt elastyczne, więc stworzenie czegoś interaktywnego lub zabawnego może być trudne Brak automatyzacji : Brak automatycznych aktualizacji, przypomnień lub automatycznego śledzenia postępów. Będziesz spędzać dodatkowy czas do zrobienia ręcznie

: Brak automatycznych aktualizacji, przypomnień lub automatycznego śledzenia postępów. Będziesz spędzać dodatkowy czas do zrobienia ręcznie Brak współpracy w czasie rzeczywistym : Ponieważ nie można współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą szablonu Excel, koordynacja zespołu może być trudna

: Ponieważ nie można współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym za pomocą szablonu Excel, koordynacja zespołu może być trudna Brak integracji : Excel nie integruje się z innymi narzędziami do zarządzania projektami, co utrudnia zachowanie integralności danych

: Excel nie integruje się z innymi narzędziami do zarządzania projektami, co utrudnia zachowanie integralności danych Ograniczone bezpieczeństwo: Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak kontrola dostępu i szyfrowanie, nie są częścią umowy, więc poufne dane nie są tak bezpieczne, jak powinny

Pro Tip: Nie znalazłeś rozwiązania odpowiadającego Twoim potrzebom? Dowiedz się, jak stworzyć własną oś czasu projektu w Excelu z naszym szczegółowym przewodnikiem.

Alternatywne szablony osi czasu w Excelu

Szablony osi czasu w Excelu są Free i łatwe w użyciu, ale brakuje im funkcji współpracy i zarządzania zadaniami. ClickUp clickUp to z kolei kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga tworzyć szczegółowe osie czasu projektów. Jego konfigurowalne szablony osi czasu projektu synchronizują się z cyklem pracy, redukując pracę ręczną i umożliwiając płynny przepływ danych między systemami.

1. Szablon Tablicy osi czasu projektu ClickUp

Szablon do tablicy z osią czasu projektu ClickUp

Z szablonem Szablon tablicy z osią czasu projektu ClickUp możesz stworzyć mapę całego projektu na cyfrowej tablicy. Użyj go do współpracy z zespołem, burzy mózgów, przydzielania zadań, ustawiania terminów, śledzenia kamieni milowych i nie tylko.

Szablon zapewnia szeroko zakrojony widok projektu, pomagając dostrzec wąskie gardła i bez wysiłku udostępniając aktualizacje zespołowi.

Połącz ten szablon z Dokumenty ClickUp do określenia zakresu projektu, ustalenia jasnych celów na osi czasu i udokumentowania punktów dyskusji z sesji burzy mózgów. Funkcje scentralizowanej dokumentacji umożliwiają współpracę przy definiowaniu celów, zadań i kamieni milowych, które należy uwzględnić.

Możesz także tworzyć zagnieżdżone strony dla określonych faz projektu, aby ułatwić organizację. Ponadto, można oznaczać strony jako zweryfikowane wiki, aby zapewnić łatwy dostęp do właściwych informacji.

Idealny dla: Kierowników projektów, którzy chcą mieć jasną, prostą oś czasu, aby wszyscy byli na tej samej stronie i zapewnić płynny przebieg projektów.

2. Szablon osi czasu projektu ClickUp Gantt

Szablon osi czasu projektu Gantt firmy ClickUp

Szukasz szablonu osi czasu projektu, aby mieć kontrolę nad codziennymi zadaniami biznesowymi?

Przywitaj się z szablonem Szablon osi czasu projektu ClickUp Gantt ! Ten szablon obsługuje nawet najbardziej skomplikowane projekty z niestandardowymi statusami, takimi jak Zablokowany, Zakończony, W trakcie, Weryfikowany i Do zrobienia.

A co najlepsze? Oś czasu jest automatycznie aktualizowana w miarę kończenia zadań, zapewniając przejrzyste wizualizacje z kolorowymi paskami i etykietami priorytetów.

Codzienne śledzenie terminów jest łatwe dzięki pięciu różnym widokom: Miesięczny, Roczny, Podsumowanie i Przewodnik dla początkujących.

Aby uzyskać dodatkową organizację, użyj Widok tablicy w ClickUp . Twórz podgrupy (lub swimlanes), aby organizować zadania według tego, kto jest za nie odpowiedzialny, priorytetu lub rodzaju pracy. Pomaga to lepiej widzieć wszystko i lepiej zarządzać zadaniami.

Idealny dla: Kierowników projektów, którzy chcą codziennie monitorować operacje biznesowe za pomocą wykresu Gantta.

Bonus: Wykres Gantta a oś czasu: Czym są i jak z nich korzystać?

3. Szablon osi czasu projektu marketingowego ClickUp

Szablon osi czasu projektu marketingowego ClickUp

Potrzebujesz odpowiednich narzędzi i systemów, aby tchnąć życie w swój plan marketingowy.

Niezależnie od tego, czy tworzysz zawartość, wprowadzasz produkt na rynek, czy zarządzasz kampanią Szablon osi czasu projektu marketingowego ClickUp organizuje zadania marketingowe i pozwala śledzić postępy zespołu.

Dodatkowo, zadania mogą być podzielone na statusy, takie jak Przerwane, Ewaluacja, Realizacja, Nierozpoczęte, i Planowanie.

I na tym nie koniec: śledzenie czasu, etykiety i ostrzeżenia o zależnościach pomagają zespołowi pozostać w zgodzie i płynnie osiągać cele marketingowe.

Z Cele ClickUp , można ustawić realistyczne i mierzalne cele, takie jak:

Zwiększenie zaangażowania na kanałach mediów społecznościowych

Zwiększenie ruchu organicznego w witrynie

Zmniejszenie wskaźnika rezygnacji poprzez zapewnienie lepszej obsługi klienta

Ustaw oś czasu, śledź postępy i obserwuj, jak twoje cele ożywają po osiągnięciu każdego kamienia milowego.

Idealny dla: Menedżerów marketingu, którzy chcą zaplanować, zaplanować i wizualizować cały plan marketingowy od początku do końca.

4. Szablon osi czasu do wypełnienia ClickUp

Szablon osi czasu do wypełnienia ClickUp

Gdy trzeba szybko uporządkować oś czasu projektu, szablon Szablon osi czasu do wypełnienia ClickUp jest ratunkiem. Dostarczany jest z wstępnie zbudowaną osią czasu projektu do wypełnienia, dzięki czemu można zobaczyć oś czasu projektu od początku do końca i łatwo planować ważne wydarzenia i terminy.

Łatwe dodawanie lub usuwanie zadań, udostępnianie osi czasu w celu uzyskania opinii oraz śledzenie budżetu i kamieni milowych bez wysiłku.

Oto co szablon umożliwia do zrobienia:

Śledzenie Aktualnego kosztu , aby zobaczyć, co zostało wydane do tej pory

, aby zobaczyć, co zostało wydane do tej pory Kontrolować przydzielony budżet , aby go nie przekroczyć

, aby go nie przekroczyć Przypisywanie konkretnych przydzielonych dni do zadań, aby pozostać na bieżąco

do zadań, aby pozostać na bieżąco Skorzystaj z Dni (sugerowana formuła) , aby obliczyć, jak długo powinny trwać zadania

, aby obliczyć, jak długo powinny trwać zadania Etykieta Fazy projektu , w której się znajdujesz, aby wszyscy byli na bieżąco

, w której się znajdujesz, aby wszyscy byli na bieżąco Łatwo zaznaczaj Zakończenie zadania, aby dokładnie wiedzieć, co zostało zrobione, a co pozostało do zrobienia

Idealny dla: Kierowników projektów poszukujących ustrukturyzowanych, pustych szablonów osi czasu do szybkiej wizualizacji złożonych osi czasu i natychmiastowego rozpoczęcia pracy.

5. Szablon Tablicy z osią czasu ClickUp

Szablon do tablicy z osią czasu ClickUp

Kto nie kocha zabawnej, interaktywnej tablicy?

Niestandardowy szablon Szablon tablicy z osią czasu ClickUp z zadaniami, czasem trwania, zależnościami i nie tylko.

Użyj poziomej osi czasu dla kroków lub scen, a pionowej dla harmonogramu projektu. Zmieniaj kolory bloków lub dodawaj notatki samoprzylepne, aby wyróżnić ważne kamienie milowe, terminy lub kluczowe działania.

Co więcej, tablice pomagają Teams uwolnić się od tradycyjnych procesów opartych na dokumentach poprzez wizualizację cyklu życia projektu.

Szablon ten można łatwo połączyć z technikami reprezentacji wizualnej, takimi jak mapy myśli, pisanie mózgów lub mapy bąbelkowe, umożliwiając zespołom nieszablonowe myślenie. Jest to doskonały sposób na planowanie osi czasu projektu przy jednoczesnym wspieraniu kreatywności i współpracy.

Idealny dla: Kierowników projektów, którzy chcą tworzyć osie czasu w łatwy, zabawny i atrakcyjny wizualnie sposób.

6. Szablon osi czasu projektu kreatywnego ClickUp

Szablon osi czasu projektu kreatywnego ClickUp

Jako kierownik projektu wiesz, jak trudne mogą być kreatywne projekty. To właśnie tutaj Szablon osi czasu projektu kreatywnego ClickUp może pomóc!

Zapewnia on wyraźną wizualną mapę drogową wszystkich zadań, dzięki czemu organizacja projektu staje się dziecinnie prosta. Możesz mapować każdą scenę, ustawić cele i stworzyć oś czasu, która faktycznie ma sens.

Otwórz szablon osi czasu projektu w ClickUp, aby uzyskać przejrzysty przegląd swojego projektu i niestandardowe podkategorie, aby rozpocząć pracę w kilka sekund. Po wprowadzeniu danych, możesz natychmiast wykryć zadania, które są w trakcie śledzenia lub opóźnione i wprowadzić poprawki, zanim będzie za późno.

Idealny dla: Kierowników projektów, którzy chcą wizualizować cały kreatywny projekt od koncepcji do zakończenia w efektywnej osi czasu.

7. Szablon osi czasu wdrożenia oprogramowania ClickUp

Szablon osi czasu wdrażania oprogramowania ClickUp

Szablon Szablon osi czasu wdrażania oprogramowania ClickUp został zaprojektowany, aby zapewnić płynną komunikację między wszystkimi Teams zaangażowanymi w projekt wdrożenia oprogramowania. Dzięki przejrzystym sekcjom dla każdej sceny, obowiązkom zespołów, szacunkowym kosztom i oś czasu, każdy dokładnie wie, co się dzieje i kiedy.

Ta wizualna reprezentacja ułatwia śledzenie postępów, wykrywanie przeszkód i dostosowywanie osi czasu projektu w razie potrzeby. To wszystko optymalizacja cyklu pracy dzięki zwinnemu śledzeniu czasu i utrzymywanie Teams w pętli.

Ale jeśli czujesz się przytłoczony wszystkimi zadaniami, ClickUp Brain , wbudowany asystent AI ClickUp, może pomóc. Wystarczy zadać pytania takie jak:

Jakie są pilne zadania?

Co jest zaległe?

Które zadania są nadal otwarte i przypisane do mnie?

AI udzieli ci szybkich odpowiedzi, umożliwiając dostosowanie harmonogramu projektu w locie. Ponadto optymalizuje przepływ pracy, zapewniając, że nic nie umknie uwadze. To idealne połączenie uporządkowanego planu projektu i inteligentnego zarządzania projektami!

Idealne rozwiązanie dla: Kierowników projektów, którzy chcą koordynować pracę różnych zespołów i interesariuszy przy wdrażaniu oprogramowania.

Czytaj więcej: Jak stworzyć mapę drogową projektu? (z przykładami)

8. Szablon mapy drogowej projektu ClickUp

Szablon mapy drogowej projektu ClickUp

Masz długoterminową wizję produktu lub przygotowujesz się do uruchomienia nowej funkcji? Szablon Szablon mapy drogowej ClickUp to sekret sprawnego planowania projektów i współpracy w zespole.

Zaprojektowany z myślą o zespołach zajmujących się rozwojem produktów, szablon ten jest wyposażony w wstępnie zbudowane listy kwartalne, niestandardowe statusy, pola i widoki, aby utrzymać etapy produkcji i oś czasu w jednym miejscu.

Użyj go, aby łatwo dodać kluczowe szczegóły i dostosować swój obszar roboczy za pomocą pól, takich jak statusy produkcji, typ, priorytet, postęp, terminy, osoby przypisane i szacowany czas.

Dodatkowo, możesz niestandardowo dostosować i używać tych pięciu różnych widoków do wizualizacji całej wersji produktu:

Widok listy

Widok obciążenia pracą

Widok kalendarza

Widok Gantta

Widok tablicy

Niezależnie od tego, czy masz mały zespół, czy złożony projekt, ten szablon zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do przyspieszenia procesu rozwoju produktu!

Idealny dla: Teamów zajmujących się rozwojem produktu, które chcą śledzić postępy w realizacji funkcji lub planu wydania produktu.

9. Szablon mapy drogowej dla biznesu ClickUp

Szablon biznesowej mapy drogowej ClickUp

Szablon Szablon biznesowej mapy drogowej ClickUp przedstawia wszystko, czego potrzebujesz do sprawnego projektu - cele biznesowe, strategie, zadania, kamienie milowe i osie czasu - wszystko w jednym miejscu.

Miej zakładki na swoich projektach z takimi statusami jak Cancled, Done, In Progress, On Hold i To Do. Plus, bądź czujny na ważne dane, takie jak Kwartał, Czas trwania, Cele strategiczne, Załączniki, i Kategorie biznesowe z niestandardowymi polami.

A wisienka na torcie? Uzyskaj wiele widoków, takich jak Wszystkie inicjatywy na kwartał, Przewodnik dla początkujących, Gantt mapy drogowej i Oś czasu na kategorię biznesową, aby być na bieżąco i realizować swoje cele biznesowe!

Idealny dla: Właścicieli firm, którzy chcą stworzyć skuteczną wizualną reprezentację swoich strategii biznesowych.

10. ClickUp Prosty szablon wykresu Gantta

ClickUp Prosty szablon wykresu Gantta

Czy czujesz, że masz niekończącą się listę zadań dla swojego zespołu - bez pojęcia, co jest zrobione, a co wciąż wisi? Co gorsza, lista wciąż rośnie, a śledzenie tego wszystkiego wydaje się niemożliwe.

Właśnie wtedy potrzebujesz ClickUp Prosty szablon wykresu Gantta . Organizuje wszystkie zadania w przejrzysty, łatwy do odczytania wykres Gantta z widokami takimi jak Gantt, Lista i Docs. Możesz zobaczyć rozpoczęte zadania, terminy rozpoczęcia, priorytety, właścicieli zadań, postępy, a nawet komentarze - wszystko w jednym miejscu.

Oznaczaj zadania kolorami zielonym, fioletowym i popielatym, odpowiednio dla Zakończonych, w trakcie realizacji i Do zrobienia. Ponadto możesz śledzić Fazę projektu, sprawdzać Postęp projektu i dodawać wszelkie istotne załączniki - wszystko z poziomu tego samego widoku.

Idealny dla: Kierowników projektów, którzy chcą wizualizować zależności i wyzwania projektu za pomocą prostego wykresu Gantta.

Osiągnij kamienie milowe projektu dzięki szablonom ClickUp

Szablony osi czasu projektu zapewniają przejrzysty widok wszystkiego - zadań, kamieni milowych, terminów i nie tylko.

I choć Microsoft Excel spełnia swoje zadanie, może wydawać się nieco zbyt prosty do zrobienia harmonogramu projektu.

W tym miejscu ClickUp się wyróżnia. Jego szablony osi czasu pełnią funkcję zaawansowanej wizualizacji, śledzenia czasu rzeczywistego i automatyzacji, przenosząc zarządzanie projektami na zupełnie nowy poziom.

Ponadto, szablony te można niestandardowo dostosować do potrzeb, preferencji, cyklu pracy i planu projektu.