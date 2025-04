Jak stworzyć skuteczny harmonogram wartości dla projektów?

Wyobraź sobie, że nadzorujesz budowę nowego skrzydła szpitala - projekt o wartości 5 milionów $, trwający 18 miesięcy, z wieloma podwykonawcami, skomplikowanymi systemami medycznymi i rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi.

Podejmując się tego złożonego projektu budowlanego, zdajesz sobie sprawę, że wymaga on kompleksowego dokumentu do zrobienia. Obejmuje to robociznę, wydatki, zapasy, pozwolenia i każdy inny szczegół związany z tym wielomilionowym projektem, obejmującym wielu wykonawców i setki zadań.

W tym miejscu pojawia się harmonogram wartości (SOV).

Na tym blogu omówimy harmonogram wartości, dlaczego jest on ważny dla zarządzania projektami w projektach budowlanych, kiedy go używać i jakie są korzyści z jego tworzenia.

Co to jest harmonogram wartości?

Harmonogram wartości to kompleksowy dokument, który rozbija całkowitą wartość kontraktu projektu budowlanego na mniejsze, łatwe do zarządzania elementy, aby wskazać, który element lub zadanie w projekcie kosztuje ile

Jest on wykorzystywany przez wykonawców, kierowników projektów i kierowników budowy do śledzenia i zarządzania finansami i liczbą zadań wymaganych do zakończenia projektu budowlanego.

Każdy element w harmonogramie wartości reprezentuje konkretny element projektu, taki jak przygotowanie terenu, prace fundamentowe lub instalacje elektryczne, wraz z powiązanymi kosztami. Ten szczegółowy podział kosztów jest kluczowym punktem odniesienia dla właściciela projektu przez cały czas jego trwania.

Na przykład, w przypadku projektu mieszkaniowego, harmonogram wartości może wyglądać następująco:

przez Szablon.net

Znaczenie harmonogramu wartości

Harmonogram wartości odgrywa ważną rolę w zarządzanie projektami budowlanymi ponieważ:

Harmonogram wartości pomaga przewidywać i zarządzać przepływami pieniężnymi przez cały cykl życia projektu. Dzięki podziałowi kosztów, kierownicy projektów mogą przewidywać wydatki i odpowiednio planować finanse, aby zapewnić stały przepływ gotówki

przez cały cykl życia projektu. Dzięki podziałowi kosztów, kierownicy projektów mogą przewidywać wydatki i odpowiednio planować finanse, aby zapewnić stały przepływ gotówki Pozwala kierownikowi projektu na dokładne monitorowanie postępów projektu . W miarę jak prace są zakończone, łatwo jest porównać rzeczywisty postęp z zaplanowaną wartością dla każdego elementu

. W miarę jak prace są zakończone, łatwo jest porównać rzeczywisty postęp z zaplanowaną wartością dla każdego elementu Harmonogram wartości pomaga w spokojnym procesie płatności . Płatności za postęp prac są zazwyczaj oparte na procencie prac zakończonych dla każdego elementu, co ułatwia przygotowanie i weryfikację wniosków o płatność

. Płatności za postęp prac są zazwyczaj oparte na procencie prac zakończonych dla każdego elementu, co ułatwia przygotowanie i weryfikację wniosków o płatność Dostarczając szczegółowy podział kosztów projektu, harmonogram wartości pomaga w lepszej kontroli kosztów i wczesnej identyfikacji wszelkich odchyleń od budżetu projektu. Pomaga to wszystkim pozostać na właściwym torze i uniknąć przekroczenia budżetu lub przekroczenia czasu

Kiedy stosować budowlany harmonogram wartości

Chociaż harmonogram wartości jest korzystny dla większości projektów w branży budowlanej, jest on szczególnie ważny w przypadku:

Przypadek użycia 1: Duże projekty komercyjne ze złożonymi fazami i wieloma podwykonawcami

Projekty te mogą obejmować skomplikowane cykle pracy i liczne współzależności. Harmonogram wartości pomaga zarządzać złożonością, dzieląc projekt na możliwe do zarządzania komponenty

Ułatwia również lepszą koordynację podwykonawców, zapewniając, że praca każdej ze stron i związane z nią koszty są jasno określone i śledzone.

Przypadek użycia 2: Projekty, w których kluczowe znaczenie ma ścisłe monitorowanie przepływów pieniężnych i postępów w realizacji projektu

W przypadku projektów z napiętymi budżetami lub rygorystycznymi osiami czasu, harmonogram wartości staje się nieocenionym narzędziem dla kierownika projektu.

Pozwala on na śledzenie w czasie rzeczywistym wydatków w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie, pomagając wcześnie zidentyfikować potencjalne przekroczenie kosztów. Dodatkowo, promuje on dokładne raportowanie postępu prac, pozwalając kierownikom budowy na obliczenie earned value projektu .

Przypadek użycia 3: Projekty z rozliczeniem postępu lub płatnościami opartymi na kamieniach milowych

W tego typu strukturach płatności harmonogram wartości służy jako podstawa do określania kwot płatności. Pozwala on dokładnie obliczyć procent zakończonych prac.

Takie podejście pomaga utrzymać zdrowy przepływ gotówki wykonawcy poprzez zapewnienie uczciwych i terminowych płatności. Daje również właścicielowi projektu jasne zrozumienie, w jaki sposób jego środki są alokowane w całym cyklu życia projektu.

Przypadek użycia 4: Prace budowlane, w przypadku których właściciele projektów lub pożyczkodawcy wymagają szczegółowego podziału kosztów

Niektórzy właściciele projektów lub instytucje finansowe nakazują stosowanie harmonogramu wartości w celu zapewnienia przejrzystości i zarządzania ryzykiem.

Daje im to kompleksowy widok kosztów projektu, pomagając w ocenie ryzyka finansowego, podejmowaniu świadomych decyzji i zapewnieniu, że fundusze są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Notatka: Nawet w przypadku mniejszych projektów, uproszczony harmonogram wartości może pomóc w dostarczeniu cennych informacji, usprawnić zarządzanie projektami i działać jako zapis pozwalający przewidzieć finanse i czas potrzebny na podobne projekty w przyszłości.

Kluczowe elementy harmonogramu wartości

Dobrze skonstruowany harmonogram wartości zazwyczaj zawiera następującą listę elementów:

Informacje Business: Nazwa wykonawcy, firmy, adres firmy, numery kontraktów, nazwa projektu, itp.

Nazwa wykonawcy, firmy, adres firmy, numery kontraktów, nazwa projektu, itp. elementy liniowe : Szczegółowy podział wszystkich elementów projektu

: Szczegółowy podział wszystkich elementów projektu Opis : Wyczyszczone wyjaśnienie projektu i każdego elementu linii

: Wyczyszczone wyjaśnienie projektu i każdego elementu linii Planowana wartość : Przydzielony budżet w całości i dla każdego elementu

: Przydzielony budżet w całości i dla każdego elementu Poprzednie wnioski : Kwota rozliczona w ostatnim cyklu rozliczeniowym

: Kwota rozliczona w ostatnim cyklu rozliczeniowym Bieżący wniosek : Kwota rozliczana w bieżącym cyklu

: Kwota rozliczana w bieżącym cyklu Przechowywane materiały : Wartość materiałów przechowywanych, ale jeszcze nie zainstalowanych

: Wartość materiałów przechowywanych, ale jeszcze nie zainstalowanych Total zakończone i przechowywane : Suma zakończonych prac i materiałów przechowywanych do wykorzystania w przyszłości

: Suma zakończonych prac i materiałów przechowywanych do wykorzystania w przyszłości Procent zakończonych prac : Procent ukończonych prac

: Procent ukończonych prac Saldo do zakończenia: Całkowita kwota pozostała do rozliczenia w późniejszym terminie

Tworzenie harmonogramu wartości

Tworzenie SOV nie jest nauką o rakietach. Może to zająć trochę czasu i praktyki, aby dojść do perfekcji, ale kiedy już to opanujesz, możesz zapamiętać wszystko jak na dłoni.

Dobrze wykonany SOV będzie łatwy do odczytania i zrozumienia. Musi zawierać wszystkie kroki projektu, jego finanse i inne dowody, a także powinien być dostępny dla wszystkich zaangażowanych stron w celu zapewnienia prawdziwej przejrzystości.

Co jednak dzieje się po rozpoczęciu projektu? Jak upewnić się, że ty i twój zespół pozostaniecie na właściwym torze, będziecie wiedzieć, co i kiedy należy zrobić oraz dotrzymacie terminu?

Wprowadź solidny oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi jak ClickUp !

Najlepszym sposobem na śledzenie trwającego projektu budowlanego jest korzystanie z oprogramowania projektowego. ClickUp jest dobrze znany ze swoich funkcji zarządzania projektami, ale pełni również funkcję skutecznego narzędzia do tworzenia harmonogramu wartości. Zobaczmy, jak to zrobić.

Nigdy nie przegap żadnego zadania ani terminu dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami budowlanymi ClickUp Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami budowlanymi może pomóc uprościć cykl pracy, usprawnić współpracę i realizować projekty na czas i w ramach budżetu.

Przejdźmy przez kroki budowania dobrze zaokrąglonego harmonogramu wartości i dowiedzmy się, jak ClickUp może w tym pomóc:

Krok 1: Przejrzyj wszystkie dokumenty projektu

Zacznij od dokładnego przeanalizowania zakresu projektu, harmonogramu budowy, pozwoleń i dokumentów kontraktowych, aby sprawdzić, czy wszystko jest na swoim miejscu przed rozpoczęciem projektu.

Pomoże to zidentyfikować wszystkie główne elementy projektu i przygotować je przed rozpoczęciem prac.

Przechowuj dokumenty z harmonogramem wartości w ClickUp Docs Dokumenty ClickUp może pomóc w dokumentacja projektu do przechowywania wszystkich informacji, pozwoleń, umów i rachunków w jednym miejscu. Można nawet utworzyć dokument Schedule of Values i łatwo go przechowywać.

Krok 2: Podziel projekt na części

Podziel cały projekt na logiczne i łatwe do zarządzania sekcje. **Każda sekcja powinna reprezentować znaczącą pracę lub kluczową fazę projektu

Dla przykładu, można wydzielić różne kroki związane z gromadzeniem surowców, przygotowaniem terenu i kształtowaniem krajobrazu, dodawaniem fundamentów i ścian, murowaniem z cegieł i kamienia, metaloplastyką, stolarką, instalacją termiczną, drzwiami, oknami i sprzętem itd.

Następnie podziel je dalej, aby uwzględnić każdy komponent tak szczegółowo, jak to tylko możliwe. Większe projekty mogą wymagać bardziej szczegółowego podziału, podczas gdy mniejsze mogą korzystać z szerszych kategorii. Zadania ClickUp może pomóc w podzieleniu projektu na mniejsze zadania i podzadania, które są łatwiejsze do śledzenia, śledzenia, oceny i zakończenia.

Oznaczaj ważne zadania do ukończenia przed terminem i łatwo ustalaj priorytety swoich projektów dzięki ClickUp Tasks

Po utworzeniu harmonogramu wartości i rozbiciu każdego kroku projektu budowlanego, wystarczy dodać wszystkie elementy i zadania do platformy ClickUp i przypisać je do wyznaczonej osoby.

To (ClickUp) świetne rozwiązanie do zarządzania zadaniami dla całej organizacji. Również do powtarzalnych zadań, gdzie można zaplanować ich występowanie. Bardzo łatwy w użyciu i można dodawać niestandardowe pola, co jest bardzo przydatne. Uwielbiam różne widoki

Gonzalo Segarra, kierownik ds. systemów w Santa Catalina

Dodatkowo, ClickUp dostarcza również darmowe szablony dla wydajność konstrukcji .

Szablon do zarządzania projektami budowlanymi ClickUp Szablon do zarządzania projektami budowlanymi ClickUp to zaawansowany szablon, który pomaga kierownikom budowy organizować i planować wszystkie sceny i fazy produktu. Niezależnie od tego, czy jest to nowy budynek, czy projekt renowacji, bądź na bieżąco z każdym krokiem aż do zakończenia.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-653.png Uprość procesy budowlane, od przedsprzedaży i koncepcji po wykonanie i dostawę, dzięki szablonowi do zarządzania projektami budowlanymi ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38610906&department=pmo Pobierz szablon /%cta/

Ten szablon pomaga:

Łatwo zaplanować powtarzające się zadania tygodniowe lub miesięczne za jednym razem

Wyeliminować wszelkie ręczne obliczenia i raportowanie, aby zaoszczędzić czas na rzeczywiste zadania budowlane

Być na bieżąco z budżetem projektu i zasobami, aby efektywnie zarządzać kosztami i zapasami

Krok 3: Przypisz koszty lub wartości

Po podzieleniu projektu na mniejsze kroki, przydziel koszty do każdej pozycji w oparciu o oferty podwykonawców, koszty materiałów, szacunki robocizny i inne niezbędne czynniki. Upewnij się, że suma wszystkich elementów jest równa całkowitej cenie kontraktu. Pulpity ClickUp pozwalają spersonalizować pulpit projektu według własnych upodobań. Wizualizuj postęp projektu, finanse, terminy i wąskie gardła na pierwszy rzut oka.

Tworzenie pulpitów ClickUp do wizualizacji harmonogramu wartości w oprogramowaniu do zarządzania projektami budowlanymi ClickUp

Niestandardowy pulpit pozwala na widok wszystkich projektów budowlanych, ich status, zakończone zadania, pozostałe zadania i wiele więcej.

Połącz swoje zespoły finansowe i księgowe bezpośrednio na platformie, aby wszyscy byli na tej samej stronie. ClickUp Finance powiadamia o terminach płatności i umożliwia dodawanie powtarzających się zadań na pulpicie w przypadku powtarzających się rachunków.

Ułatw prowadzenie finansów swojego projektu dzięki ClickUp Finance

Po opłaceniu miesięcznego rachunku możesz oznaczyć zadanie jako zakończone. Nowe zadanie zostanie automatycznie utworzone na następny miesiąc, jeśli jest to zadanie powtarzające się. Możesz nawet zintegrować się z narzędziami finansowymi i księgowymi w ClickUp, aby płynnie połączyć różnych interesariuszy projektu.

Szablon do zarządzania finansami ClickUp

Dodatkowo, możesz również użyć Szablon do zarządzania finansami ClickUp , szablon na poziomie średniozaawansowanym do zintegrowanego rozliczanie projektów . Jest to wszechstronna pomoc finansowa do śledzenia ofert, faktur, produktów, usług, zadań i wszelkich innych ofert, które możesz mieć.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-656.png Śledź swoje finanse i generuj raporty z łatwością dzięki szablonowi do zarządzania finansami ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-63018688&department=finance-accounting Pobierz szablon /%cta/

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zamknięte monitorowanie budżetu i wydatków, aby nie przekroczyć limitu projektu

Zidentyfikować miejsca, w których można zaoszczędzić pieniądze

Analizować wyniki finansowe za pomocą wizualnych narzędzi analitycznych po zakończeniu projektu, aby planować przyszłe projekty

Podejmować decyzje oparte na danych dzięki lepszej widoczności swoich finansów

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi AI dla księgowości i finansów

Krok 4: Dostosowanie do harmonogramu projektu

Upewnij się, że harmonogram wartości jest zgodny z osią czasu i harmonogramem projektu. Takie dopasowanie pomoże ci dokładnie śledzić postępy projektu. Pola niestandardowe ClickUp mogą być tworzone w celu zarządzania ruchomymi częściami projektu. Każdy projekt jest wyjątkowy, więc dlaczego oprogramowanie do zarządzania projektami miałoby oferować ten sam płaski pulpit?

Dodaj dowolne nowe pole, aby niestandardowo dostosować swoje projekty i harmonogram wartości w zależności od potrzeb dzięki Polom niestandardowym ClickUp

Dodaj dane kontaktowe klienta, dostawców, partnerów, typ domu, fazę projektu i terminy, a także dostosuj rozwijane listy za pomocą Pól niestandardowych, aby uwzględnić unikalne potrzeby każdego projektu.

Krok 5: Przejrzyj i dostosuj

Przejrzyj harmonogram wartości z kluczowymi interesariuszami, w tym właścicielem projektu i generalnym wykonawcą, i sprawdź, czy niczego nie przeoczyłeś. W razie potrzeby dokonaj korekt, aby upewnić się, że wszystkie strony są na tej samej stronie.

Łatwe śledzenie wydatków, zarządzanie kontami i obliczanie zysków w narzędziach do raportowania ClickUp

Na podstawie zebranych informacji generuj szczegółowe raporty podsumowujące projekt, finanse i postępy. Nie ma potrzeby ręcznego obliczania raportowania lub oddzielnego oprogramowanie do raportowania budowy . Możesz także udostępniać zautomatyzowane raporty kluczowym interesariuszom w ciągu kilku minut, skupiając się na zakończeniu projektu na czas.

Przeczytaj również: 10 darmowych szablonów budżetu budowlanego do wykorzystania

Korzyści z tworzenia harmonogramu wartości

Harmonogram wartości jest ważnym dokumentem w zarządzaniu projektami budowlanymi. Może on służyć jako pojedyncze źródło prawdy dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt budowlany

Pomaga budować bardziej zaufane relacje między wykonawcą a klientem, ponieważ każde zadanie, koszt i inwentaryzacja zostały zarejestrowane i zatwierdzone od dnia zerowego.

Oprócz tego, oto kluczowe korzyści płynące z posiadania SOV dla wszystkich projektów budowlanych.

Lepsze zarządzanie przepływem gotówki : Podział projektu na mniejsze, podlegające rozliczeniu zadania i komponenty, dzięki czemu wykonawcy mogą utrzymać zdrowszy przepływ gotówki przez cały czas trwania projektu, zmniejszając obciążenie finansowe

: Podział projektu na mniejsze, podlegające rozliczeniu zadania i komponenty, dzięki czemu wykonawcy mogą utrzymać zdrowszy przepływ gotówki przez cały czas trwania projektu, zmniejszając obciążenie finansowe Usprawnione śledzenie postępów : Służy jako mapa drogowa dla kierowników projektów do dokładnego śledzenia postępów w każdym obszarze projektu i wczesnego identyfikowania potencjalnych opóźnień lub problemów

: Służy jako mapa drogowa dla kierowników projektów do dokładnego śledzenia postępów w każdym obszarze projektu i wczesnego identyfikowania potencjalnych opóźnień lub problemów Usprawniony proces płatności : Sprawia, że proces ubiegania się o płatność jest prostszy i mniej podatny na spory dzięki jasnemu podziałowi zakończonych prac i przechowywanych materiałów

: Sprawia, że proces ubiegania się o płatność jest prostszy i mniej podatny na spory dzięki jasnemu podziałowi zakończonych prac i przechowywanych materiałów Lepsza kontrola kosztów : Pomaga wizualizować rzeczywiste koszty w stosunku do zaplanowanych wartości, aby szybko zidentyfikować i rozwiązać wszelkie przekroczenia kosztów lub nieoczekiwane wydatki z wyprzedzeniem

: Pomaga wizualizować rzeczywiste koszty w stosunku do zaplanowanych wartości, aby szybko zidentyfikować i rozwiązać wszelkie przekroczenia kosztów lub nieoczekiwane wydatki z wyprzedzeniem Lepsza komunikacja: Staje się wspólnym punktem odniesienia dla wszystkich interesariuszy projektu, ułatwiając jaśniejszą komunikację na temat statusu projektu, kosztów i postępu prac

Zbuduj swój harmonogram wartości za pomocą ClickUp

Harmonogram wartości jest ważnym dokumentem dla kierowników projektów, kontrolerów finansowych i właścicieli, którzy nadzorują wszelkiego rodzaju projekty budowlane.

Harmonogram wartości zapewnia, że wszystkie projekty pozostają na dobrej drodze finansowej i czasowej, dostarczając szczegółowy podział kosztów, dokładne śledzenie postępów i usprawniając proces płatności.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się dużymi projektami komercyjnymi, czy mniejszymi pracami budowlanymi, opanowanie korzystania z harmonogramu wartości podniesie twoje umiejętności zarządzania projektami i znacząco przyczyni się do ich powodzenia.

A co może uczynić go jeszcze lepszym? Korzystanie z odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, w celu zwiększenia możliwości monitorowania projektu, automatyzacji powtarzalnych zadań, utrzymania stałego przepływu gotówki i ostatecznie powodzenia projektów budowlanych. Zarejestruj się w ClickUp na bezpłatną wersję próbną już dziś!